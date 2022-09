ST.GALLEN NEWS: Gibt's bald vier autofreie Sonntage pro Jahr?

15:55 Uhr Freitag, 16. September

New Yorker Galerie zeigt St.Galler Spitze

Ausgewählte Objekte des Textilmuseum St.Gallen werden ab heute Freitag in der Bard Graduate Center Gallery in New York gezeigt. Die Ausstellung präsentiert einige der weltweit schönsten Beispiele für handgefertigte Nadel- und Klöppelspitzen, wie sie von den Reichen und Mächtigen im 16. bis Ende des 18. Jahrhundert an den Höfen von Spanien und Frankreich getragen worden sind.

Die Ausstellung in New York ist noch bis am 1. Januar zu sehen. Bild: PD

Die Ausstellung trägt den Namen «Thread of Power. Lace from the Textilmuseum St.Gallen» und ist noch bis und mit 1. Januar zu sehen. Gezeigt werden sowohl von Frauen gefertigte Handstickereien als auch aktuelle Innovationen der Spitzenproduktion wie lasergeschnittene oder 3D-gedruckte Spitze, die in der zeitgenössischen Haute Couture verwendet werden. Ausserdem wird Einblick in die Entwicklung der Ätzstickerei, bekannt als Guipure-Spitze, und der Stickmaschinen gewährt. Ein Highlight sind ausgestellte Kostüme, zu denen auch das Kleid aus St.Galler Spitze gehört, das die ehemalige First Lady Michelle Obama anlässlich der ersten Amtseinführung ihres Mannes trug.

Die Direktorin des Textilmuseums, Mandana Roozpeikar, ist gemäss Mitteilung erfreut, dass die Ausstellung in New York gezeigt wird und der Sammlung international öffentliche Aufmerksamkeit zuteilwird. Es ist das erste Mal, dass ausgewählte Objekte des Textilmuseums in den USA ausgestellt werden. Die Ausstellung ist in Zusammenarbeit der beiden Häuser. (pd/arc)