ST.GALLEN NEWS: Dawns Mystery in der Grabenhalle zu Gast

16:33 Uhr Mittwoch, 27. April

Auf den Spuren von Tame Impala: Dawns Mystery aus Zürich gastieren am Freitag in der St.Galler Grabenhalle

Die vierköpfige Band Dawns Mystery aus Zürich ist am Freitag in St.Gallen zu Gast. Bild: PD

«We have to get out of here» heisst es im Songtext der jüngsten Single der Rockband Dawns Mystery: «Weg von hier.» Die vierköpfige Band aus Zürich frönt der psychedelischen Rockmusik aus den 1970er- und 1980er-Jahren und den damaligen Protagonisten wie David Bowie alias Ziggy Stardust. Doch unter der Regie von Produzent Philippe Laffer floss auch eine ganze Menge Pop in Dawns Mysterys Album.

«Man wünsche sich nur Sonne, Strand und vielleicht ein Spaceshuttle, das uns zu fernen Galaxien und Sternen bringt», heisst es etwa im Song «Before Life At The Seaground». Wegen der Mixtur aus Pop und Space Rock wird die Musik des Zürcher Quartetts auch gern mit der australischen Band Tame Impala verglichen.

Piet Alder alias DJ Gin Lennon legt nach dem Konzert auf. Bild: PD

Am Freitag gastieren Dawns Mystery nun im Rahmen der wiederbelebten Indie-Night-Reihe in der Grabenhalle in St.Gallen. Im Anschluss an das Konzert legt DJ Gin Lennon alte und neue Indie-Rock-Hits auf. Hinter dem Pseudonym steht der Zürcher Musikkenner und Langstreckenpilot Piet Alder, der in Hundwil aufgewachsen ist. Auf seinem Independent-Plattenlabel Taxi Gauche Records erschien auch das Album von Dawns Mystery.

Tickets gibt’s im Vorverkauf oder an der Abendkasse. Türöffnung ist am Freitag um 21 Uhr. www.grabenhalle.ch (pd/sab)