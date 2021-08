ST.GALLER STADT-TICKER Zu den schönsten Kunstschätzen der Stadt +++ Neuer Chef für die Stadtbibliothek +++ Lastwagen kippt in Bach +++ Einbruch in Einfamilienhaus Stets aktuell informiert über die Geschehnisse in der Stadt St.Gallen und der Umgebung: In unserem Stadt-Ticker finden Sie einen bunten Mix an News und unterhaltsamen Geschichten. 24.08.2021, 12.53 Uhr

Dienstag, 24. August - 12:52 Uhr

Rundgang des Historischen und Völkerkundemuseums: Die schönsten Kulturschätze der Stadt St.Gallen

Zur Jubiläumsausstellung «Entdeckungen – Highlights der Sammlung» des Historischen und Völkerkundemuseums ist eine App erschienen, die thematische Rundgänge durchs Museum anbietet und diese mit Stationen in der Stadt St.Gallen verknüpft. Letzteres ist gemäss Mitteilung als Dankeschön des Museums für 100 Jahre Gastrecht im Stadtpark zu verstehen.

Die St.Galler Altstadt ist reich an Kunstschätzen. Einige der schönsten davon finden sich im alten Kloster. Im Bild das Innere der Kathedrale. Bild: Michel Canonica

(15.3.2020)

Am Mittwoch führt Kuratorin Monika Mähr auf einem dieser Rundgänge zu den schönsten Kunstschätzen der Stadt St.Gallen. Sie begleitet Besucherinnen und Besucher dabei zuerst durch die Ausstellung, dann durchs Museum und schliesslich in die St.Galler Altstadt. Treffpunkt für den Anlass ist am Mittwoch, 18 Uhr, im Foyer des Historischen und Völkerkundemuseums.

Dienstag, 24. August - 12:36 Uhr

Neuer Chef für die St.Galler Stadtbibliothek: Christa Oberholzer übergibt nächste Woche an Johannes Reitze

(sk/vre) Ende August geht Christa Oberholzer, die Leiterin der Stadtbibliothek St.Gallen, in Pension. Damit endet auch bei dieser Institution eine Ära. Die Nachfolge von Oberholzer tritt am 1. September Johannes Reitze an. Die Stadtbibliothek wird heute als Abteilung der städtischen Dienststelle «Kinder, Jugend, Familie», also des ehemaligen Jugendsekretariats, geführt.

Christa Oberholzer und Johannes Reitze, ihr Nachfolger in der Leitung der Stadtbibliothek. Der Wechsel findet bereits kommende Woche statt. Bild: Stadt SG

Christa Oberholzer hat sich während 22 Jahren für die öffentlichen Bibliotheken in der Stadt St.Gallen eingesetzt. «Mit Begeisterung und viel Herzblut» habe sie etwa die Stadtbibliothek von einer Buchausleihstation zu einem vielfältigen Treffpunkt für grosse und kleine Leserinnen und Leser ausgebaut, wird ihre Arbeit in einer Mitteilung der Stadt vom Dienstag gewürdigt. Massgeblich mitgewirkt hat Christa Oberholzer auch bei der Schaffung der Bibliothek Hauptpost und dem Projekt für ein neues Bibliotheksgebäude im Haus Union und auf dem Blumenmarkt.

Johannes Reitze, der am 1. September die Leitung der Stadtbibliothek übernimmt, ist seit 2018 Standortleiter dieser Bibliothek in der Hauptpost. Der 38-Jährige hatte nach seinem Studium in Informationswissenschaft bereits als Bibliotheksleiter der PBZ Affoltern in Zürich gearbeitet.

Dienstag, 24. August - 11:51 Uhr

Lastwagen kommt von Strasse ab und kippt um: Bach mit Diesel verunreinigt, aufwendige Bergungsarbeiten

Der von der Fahrbahn abgekommene Lastwagen steckt im Bett des Hallerbachs bei Waldkirch fest. Bild: Kantonspolizei SG

(23.8.2021)

(kapo/vre) Am Montagvormittag ist zwischen Arnegg und Waldkirch ein Lastwagen auf dem Weg zur Kiesgrube in den Hallerbach gekippt. Verletzt wurde niemand. Wegen eines beschädigten Tanks geriet aber Diesel ins Gewässer. Er musste von der Feuerwehr aufgefangen und abgepumpt werden. Die Bergung des verunglückten Lastwagen gestaltete sich aufwendig. Es entstand gemäss Mitteilung der Kantonspolizei St.Gallen Sachschaden von mehreren tausend Franken

Am Montag, gegen 11.30 Uhr, war ein 44-jährige Chauffeur war mit seinem Lastwagen von Arnegg nach Waldkirch unterwegs. Er wollte zur Kiesgrube fahren, kam dann aber in einer Linkskurve der Gruttenwisenstrasse von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug geriet mit dem vorderen linken Reifen ins Bett des Hallerbachs, kippte nach links weg und kam schliesslich im Bach zum Stillstand.

Zur Bergung des verunglückten Lastwagens war am ein Kran im Einsatz. Er fischte den Laster aus dem Bachbett und stellte ihn auf die Strasse. Bild: Kantonspolizei SG

(23.8.2021)

Durch die Beschädigung des Dieseltanks des Lastwagens floss Treibstoff in den Hallerbach. Die Feuerwehr musste eine Sperre errichten, um den Diesel aufzufangen. Im Einsatz waren wegen der Gewässerverschmutzung auch Vertreter des Amts für Umwelt sowie der Fischereiaufseher. Für die Dauer der Unfallaufnahme und die aufwendige Bergung des Lastwagens mit einem Kran musste die Zufahrt zur Kiesgrube gesperrt werden.

Dienstag, 24. August - 10:49 Uhr

Einbruch in Einfamilienhaus in Rorschacherberg

(kapo/evw) Am Montag, in der Zeit zwischen 20 und 21.40 Uhr, ha ben Einbrecher an der Käserenstrasse in Rorschacherberg ein Einfamilienhaus heimgesucht. Gemäss Medienmitteilung der Kantonspolizei St.Gallen verschafften sich die Täter mit einer Leiter Zugang zum Obergeschoss und hebelte dort ein Fenster auf. Im Haus durchsuchten sie mehrere Räume und suchten schliesslich mit 200 Franken Beute das Weite. Es entstand Sachschaden von rund 800 Franken.

Dienstag, 24. August - 9:09 Uhr

Kanton St.Gallen spricht 20'000 Franken für Nothilfe in Afghanistan

(SK/vre) Die St.Galler Kantonsregierung hat 20'000 Franken für die Afghanistanhilfe gesprochen. Dieses Hilfswerk ist, damit es humanitäre Hilfe im kriegsgebeutelten Land am Hindukusch leisten kann, derzeit dringend auf Spenden angewiesen. Mit dem Beitrag aus dem Lotteriefonds will die Regierung gemäss Mitteilung vom Dienstag «die Solidarität der St.Galler Bevölkerung mit den Ärmsten» zum Ausdruck bringen. Die Afghanistanhilfe ist mit dem Rotkreuzpreis 2021 ausgezeichnet worden.

Am Samstag haben auch in St.Gallen rund 500 Personen für Frieden und Menschenrechte in Afghanistan, aber auch für die unbürokratische Aufnahme von Flüchtlingen aus diesem Land demonstriert. Bild: Raphael Rohner (22.8.2021)

In Afghanistan haben die Taliban die Macht übernommen. Im Land herrscht Chaos. Die Entwicklungen der letzten Wochen und Tage haben die sowieso desolate Lage für unzählige Familien und Einzelpersonen dramatisch verschlimmert. Hunderttausende sind gemäss Mitteilung des Kantons auf der Flucht. Die Mehrheit der Bevölkerung lebt in Armut und kann ihre Grundbedürfnisse wie Ernährung, medizinische Versorgung und Bildung nicht sichern. Die Nothilfe vor Ort ist darum dringend.

Dienstag, 24. August - 8:52 Uhr

Coronasituation im Kanton St.Gallen: Am Montag 160 neue Fälle registriert

(SK/vre) Der Kanton St.Gallen meldet in seinem Internetauftritt für Montag 160 neue Coronafälle. Damit haben sich seit März 2020 46'723 Personen im St.Gallischen mit dem Virus angesteckt. Am Montag wurde in Zusammenhang mit Covid-19 kein Todesfall registriert. Die Zahl der St.Galler Coronatoten steht bei 721.

Dienstag, 24. August - 8:45 Uhr

Heuen für die Natur: Naturschutzverein und WWF suchen Helferinnen und Helfer für die Herbstarbeiten im Hubermoos

(pd/vre) Fast 90 Prozent der Moore der Schweiz wurden in den vergangenen 200 Jahren zerstört. Umso wichtiger für die Naturvielfalt im Land ist daher der Erhalt der noch vorhandenen Moorflächen. Das Hubermoos unterhalb von Wittenbach steht seit 1998 unter Schutz. Hier finden sich viele Pflanzen und Tiere, die es seit Jahrzehnten in der Kulturlandschaft nicht mehr gibt. Und das soll so bleiben: Dafür engagiert sich der Naturschutz aus Stadt und Region seit Jahrzehnten.

Am 11. September werden im Hubermoos die Herbstarbeiten erledigt. Hauptarbeit ist der Abtransport des Schnittguts aus den einige Tage zuvor gemähten Riedwiesen. Dafür werden noch Freiwillige gesucht. Bild: Roger Eggenberger/ WWF

Damit die Moorflächen im Hubermoos nicht verbuschen, müssen sie ständig gepflegt werden. Zu den wichtigsten Arbeiten gehören das Heuen von Riedwiesen und Schilfflächen, das Zurückschneiden von Gehölzen sowie das Herausputzen von Weihern, Tümpeln und Kanälen. Im Einsatz stehen dafür seit Jahrzehnten freiwillige Helferinnen und Helfer des Naturschutzvereins Stadt St.Gallen und Umgebung (NVS). Der lokale Verein wird dabei vom WWF Ostschweiz unterstützt.

Der nächste Einsatz im Hubermoos findet am Samstag, 11. September, 9 bis 13.30 Uhr, statt. Dafür anmelden kann man sich bis 9. September, 16 Uhr, beim WWF Ostschweiz per E-Mail oder unter Telefon 071'221'72'30. Infos zum Einsatz gibt es auch im Internetauftritt des WWF.

Montag, 23. August - 17:37 Uhr

Nach dem Wasserrohrbruch neben der Fürstenlandbrücke: Die definitive Reparatur der Leitung ist im Gang und dauert etwa zwei Wochen

(dh) Vergangenen Mittwoch ist auf der Zürcher Strasse hinter der Fürstenlandbrücke das Rohr einer Wasserleitung geplatzt. Resultat: Eine Überschwemmung über die Brücke bis zur Kräzernstrasse und ein eingebrochener Stadtbus vor dem Pumpwerk Geissberg. Seit Montag wird Leitung und Strasse definitiv repariert, sagt Ulrich Häfliger, Abteilungsleiter Netz, Gas und Wasser bei den St.Galler Stadtwerken.

Die gebrochene Wasserleitung bei der Fürstenlandbrücke wird jetzt definitiv saniert. Die Bauarbeiten dauern gut zwei Wochen. Bild: Dinah Hauser

(23.8.2021)

«Wir haben festgestellt, dass zwischen dem Pumpwerk Geissberg und der Fürstenlandbrücke noch rund 30 Meter Grauguss-Rohre im Boden liegen.» Diese Rohre aus Gusseisen seien alt und würden durch Kunststoffrohre – das heute übliche Material – ersetzt. Häfliger geht davon aus, dass die Arbeiten am Wassernetz bis Mitte nächster Woche erledigt sind, danach folgt die Instandstellung der Strasse. Seine Prognose: «In etwa zwei Woche dürften alle Arbeiten erledigt sein.»

So sah es vor einer Woche an der gleichen Stelle aus: Wasser tritt aus und ein VBSG-Bus ist in der unterspülten Zürcher Strasse eingebrochen. Bild: FM1Today

(18.8.2021)

Da sich die Wasserleitung mehrheitlich unter dem Trottoir befinde, sei der Einfluss der Baustelle auf den Verkehr gering, sagt Häfliger. Derzeit gibt es lediglich eine Spurverengung auf der Zürcher Strasse. Der Anschluss des Verteilers liegt allerdings unter der Strasse. In den nächsten Tagen muss man mit dem Auto an der Baustelle hinter der Fürstenlandbrücke kurzzeitig mit Behinderungen rechnen. «Der Velo- und Fussweg auf der einen Strassenseite bleibt für die Dauer der Reparaturarbeiten gesperrt», ergänzt Dionys Widmer, Sprecher der Stadtpolizei St.Gallen.

Wasserrohrbruch Vermutlich war es einfach Pech (dh) Was der Grund für den Bruch einer Wasserleitung bei der Fürstenlandbrücke am vergangenen Mittwoch war, kann Ulrich Häfliger von den St.Galler Stadtwerken nicht abschliessend sagen. Jedenfalls stecke kein «systematischer Fehler» dahinter, wie wie etwa Korrosion. Häfliger spricht von Pech: «Es war eine alte Leitung. Es hätte sein können, dass sie noch etwas hält, bis wir das Bauprojekt beim Pumpwerk realisieren können.» Die Stadtwerke planen nämlich schon länger eine Leitungsanpassung ums Pumpwerk Geissberg. Das Projekt liegt derzeit beim Kanton. «Mit der nun nötigen Sanierung müssen wir einen Teil des Projekts vorziehen», sagt Häfliger. Während der jetzt anlaufenden Sanierungsarbeiten an den alten Leitungsrohren müssen Bewohnerinnen und Bewohner der umliegenden Häuser übrigens nicht mit einem Ausfall der Wasserversorgung rechnen. «Das Verteilnetz in diesem Bereich ist redundant aufgebaut. Das heisst, die umliegenden Häuser können über andere Leitungen mit Wasser versorgt werden», sagt Ulrich Häfliger.

Montag, 23. August - 17:01 Uhr

Wegen mehreren Coronafällen: Kanton schliesst St.Galler Schule für beeinträchtigte Kinder bis 30. August

(pd/vre) Aufgrund mehrerer Ansteckungen mit dem Coronavirus muss eine St.Galler Schule für beeinträchtigte Kinder vorübergehend schliessen. Die Massnahme erfolgt aus Vorsicht, weil bei vielen Kindern der CP-Schule Birnbäumen das Immunsystem aufgrund von Vorerkrankungen geschwächt ist. «Im Verlauf der vergangenen Woche wurden bei uns fünf Ansteckungen mit dem Coronavirus festgestellt. Bei einer normalen Einrichtung wäre deswegen eine Schliessung nicht unbedingt nötig», sagt Institutionsleiterin Petra Mantz gegenüber FM1Today.

An der CP-Schule Birnbäumen werden rund 70 Kinder mit körperlichen Beeinträchtigungen betreut. Bild: Thomas Sam

Für die CP-Schule ist das eine neue Situation. Bis jetzt hat gemäss Mantz das Anti-Corona-Schutzkonzept tadellos funktioniert. Die Einrichtung samt therapeutischer Wohngruppe musste während der ganzen Pandemie nie geschlossen werden. «Wir sind alle betroffen, dass die Schule vorübergehend schliessen muss. In Rücksprache mit der Kantonsärztin macht ein frühzeitiger Stopp aber Sinn. Denn obwohl wir kleine Klassen von sechs bis acht Kindern haben, ist die Durchmischung gross», zitiert FM1Today Petra Mantz.

In der CP-Schule Birnbäumen werden rund 70 Kinder aus dem Kanton St.Gallen, aus beiden Appenzell, dem Thurgau und dem Fürstentum Liechtenstein unterrichtet. Dazu kommen rund 80 Betreuerinnen und Betreuer sowie Lehrkräfte. Das Coronavirus wurde sowohl bei Kindern als auch bei Erwachsenen festgestellt. Die Eltern wurden alle persönlich informiert. Der Unterricht findet gemäss Petra Mantz als Fernunterricht in verschiedenen Formen statt. Zum einen digital, andere Lehrerinnen und Lehrer haben Material für das Lernen zu Hause zusammengestellt.

Montag, 23. August - 16:14 Uhr

Stadt St.Gallen befragt Kinder und Eltern: Gute Noten für Tagesbetreuung - Sogar die Verpflegung kommt bei grossmehrheitlich gut an

(sk/vre) Die Stadt St.Gallen erhebt für ihre Tagesbetreuung regelmässig die Meinung von Kindern und Eltern zum Gebotenen. Jetzt liegen die Resultate der bisher letzten Befragung im ersten Quartal dieses Jahres vor. Darin erhält die Tagesbetreuung gemäss Mitteilung der Stadt vom Montag grossmehrheitlich «ausgezeichnete Bewertungen».

558 von 1594 betreuten Kindern (35 Prozent) sowie 471 von 1178 angeschriebenen Eltern (40 Prozent) haben sich an der Befragung zur Tagesbetreuung beteiligt. Sie bewerteten dabei Aussagen zu zentralen Bereichen aus dem Alltag der Tagesbetreuung. Alle so abgefragten Bereiche wurden sowohl von den Kindern als auch von ihren Eltern grossmehrheitlich positiv eingeschätzt.

Räume und Ausstattung der Tagesbetreuung wird von Kindern und Eltern grösstenteils als positiv oder eher positiv eingeschätzt. Screenshot: Stadt SG

Besonders geschätzt wird von Kindern und Eltern die hohe pädagogische Qualität in der Betreuung. Diese zeigt sich gemäss Mitteilung etwa darin, dass sich die Kinder von den Betreuungspersonen akzeptiert und unterstützt fühlen. Die Eltern haben grosses Vertrauen, dass ihre Kinder in der Tagesbetreuung gut und sicher aufgehoben sind. Der grösste Teil der Eltern ist auch mit der Zusammenarbeit ausserordentlich zufrieden und erlebt das Personal der Tagesbetreuung als kompetent in der Erziehung und Betreuung von Kindern.

Nicht ganz unwichtig: Auch die vor Ort frisch gekochten Mahlzeiten kommen bei über drei Vierteln von Kindern und Eltern gut an. Screenshot: Stadt SG

Der gesamte Ergebnisbericht zur Eltern- und Kinderbefragung findet sich auf der Internetseite der Tagesbetreuung.

Montag, 23. August - 15:44 Uhr

Saisonstart für Konzert und Theater: Keine Kapazitätsbeschränkungen mehr, dafür nur noch Zutritt mit Covid-Zertifikat

(pd/vre) Mit der Saison 2021/22 entfallen in den Sälen von Konzert und Theater St.Gallen - also in der Tonhalle und im Provisorium auf dem Unteren Brühl - die Kapazitätsbeschränkungen. Die Maskenpflicht wird neu zur Empfehlung. Im Gegenzug haben nur noch Personen mit Covid-Zertifikat Zutritt; davon entbunden sind einzig Jugendliche und Kinder unter 16 Jahren.

Zum Start der Saison 2021/22 von Konzert und Theater St.Gallen entfallen die Kapazitätsbeschränkungen und die Maskenpflicht. Dafür brauchen Gäste ein gültiges Covid-Zertifikat.

Bild: Benjamin Manser (31.10.2020)

Konzert und Theater St.Gallen führen diese Regelung gemäss Mitteilung vom Montag gestützt auf die Beschlüsse des Bundesrats vom 23. Juni ein. Das 3G-Konzept mit dem Zertifikat für Geimpfte, Genesene und Getestete gewährleiste die Sicherheit des Publikums sowie der Künstlerinnen und Künstler, sei gleichzeitig aber auch ein grosser Schritt in Richtung Normalisierung des Kulturbetriebs.

Gratiskonzert Start nicht im Freien, sondern für einmal in der Tonhalle (pd/vre) Am Freitag, 19.30 Uhr starten das Sinfonieorchester und das Theater St.Gallen in die Saison 2021/22. Das traditionelle Gratiskonzert findet - in diesem nassen Sommer nur logisch - für einmal nicht draussen, sondern in der Tonhalle statt. Sonst ändert sich mit dem Programm «In der Natur» wenig. Auf dem Programm stehen die Ouvertüre «Le Corsaire» von Hector Berlioz, Auszüge aus den «Arlésienne»-Suiten von Georges Bizet, die Konzertouvertüre «In der Natur» von Antonín Dvořák und «Capriccio italien» von Pjotr I. Tschaikowski. Das Eröffnungskonzert vom Freitag dirigiert Chefdirigenten Modestas Pitrenas. Obligatorische Gratistickets für den Anlass sind ab 23. August an der Billettkasse oder online erhältlich. Am Dienstag, 31. August, gastiert das Sinfonieorchester St.Gallen mit dem Programm des Eröffnungskonzerts auch noch im Sarganserland. Es eröffnet gemäss Mitteilung die Saison im neuen Kulturzentrum Verrucano in Mels. Für Konzert und Theater St.Gallen beginnt damit die versprochene verstärkte Präsenz im südlichen Kantonsteil. Auch in Mels ist der Eintritt zum Eröffnungskonzert gratis.

Montag, 23. August - 15:01 Uhr

Peter Lenzin fährt im Zug: Was kommt nach dem zweiten Platz in der Schweizer Album-Hitparade?

Die Peter-Lenzin-Band bei der CD-Taufe «Here & Now» in der St.Galler Kellerbühne. Bild: Thomas Egger

(5.6.2021)

(pd/vre) Das neue Album des Jazz-Musikers Peter Lenzin und seiner Band landete jetzt auf Platz zwei der Schweizer Album-Hitparade. Ein Riesenerfolg, vor allem wenn man bedenkt, dass kaum jemand mit so einem Erfolg gerechnet hatte. Was er für den Rheintaler bedeutet und welche Ziele er weiter verfolgt, erzählt Lenzin am Dienstagabend Moderatorin Vanessa Ledergerber in der Sendung «Im Zug mit» beim Ostschweizer Regionalfernsehen TVO.

Die Sendung wird erstmals am Dienstag, 18.30 Uhr, ausgestrahlt und dann stündlich wiederholt. Natürlich kann sie ab Dienstagabend auch im Internetauftritt von TVO anschauen.

Montag, 23. August - 14:42 Uhr

Velofahrer von Auto überholt und gestreift: Wegen Sturz Schürfwunden an Armen, Beinen und Hüfte

(stapo/vre) Am Sonntag ist es auf der Gottfried-Keller-Strasse in St.Gallen zum Zusammenstoss zwischen einem Auto und einem Velofahrer. Dieser stürzte, nachdem ihn das Auto touchiert hatte. Der 20-Jährige wurde beim Unfall leicht verletzt und musste zur Kontrolle mit der Ambulanz in die Notaufnahme des Kantonsspitals gefahren werden. Beim Zwischenfall entstand gemäss Mitteilung der Stadtpolizei geringer Sachschaden.

Im obersten Abschnitt der Gottfried-Keller-Strasse ist es am Sonntagmittag zur Streifkollision eines Autos mit einem Velo gekommen. Bild: Stadtpolizei SG (22.8.2021)

Am Sonntag, kurz vor Mittag, überholte auf der Gottfried-Keller-Strasse ein Auto einen Velofahrer. Der 49-jährige Lenker des Personenwagens wollte danach nach rechts abbiegen. Dabei touchierte er den 20-Jährigen auf dem Velo. Dieser geriet ins Schwanken und stürzte schliesslich. Dabei zog er sich Schürfwunden an Armen, Beinen und Hüfte zu.

Montag, 23. August - 11:07 Uhr

Traditionswettkämpfe für städtischen Handball-Nachwuchs: Fidesturnier und Handballschüeleri sollen im September und November stattfinden

(fb/vre) Das Fidesturnier und die Handballschüeleri in St.Gallen gehören schweizweit zu den grössten Handballturnieren für Schülerinnen und Schüler. Der eine Anlass findet jeweils vor den Sommerferien, der andere im Spätherbst statt. In diesem Jahr sorgt das Coronavirus dafür, dass diese Reihenfolge etwas anders ausfällt: Beide Turniere finden im Herbst mit nur zwei Monaten Abstand aufeinander statt.

Das Fidesturnier und die Handballschüeleri wollen im September und November den Startschuss zur Rückkehr des Schulsports in die Normalität geben. Bild: Coralie Wenger

Das 55. Fides-Schüler-Handball-Turnier sollte ursprünglich am 12. und 13. Juni durchgeführt werden, was aufgrund der Pandemie nicht möglich war. Neues Austragungsdatum dafür ist nun der 11. und 12. September. Zwei Monate später, am 13. und 14. November, soll dann die Handballschüeleri stattfinden. Eine Zusammenlegung der Turniere, wie sie für 2020 pandemiebedingt vorgesehen war, dann aber nicht geklappt hat, war für die beiden organisierenden Vereine für 2021 keine Option.

«Es ist uns bewusst, dass das Datum nicht optimal ist», sagt Thomas Corradini, OK-Präsident beim SV Fides. Aber: «Die beiden Vereine haben das Gespräch gesucht und sind zur Überzeugung gelangt, dass beide Turniere ihren Stellenwert haben. Wir haben keine Konkurrenzsituation, sondern eine sinnvolle Ergänzung des sportlichen Angebotes für die Schülerinnen und Schüler», ist sich Stefanie Brüderli vom LC Brühl sicher:

«Wir möchten mit unseren beiden Turnieren den Startschuss zur Rückkehr des Schulsports in die Normalität geben.»

Das Fidesturnier wird damit in diesem Jahr gewissermassen zum Vorbereitungsanlass für die Handballschüeleri. Letztere ist gleichzeitig das Qualifikationsturnier für die Ostschweizer Meisterschaft im Schulhandball. Und Teams, die beide Turniere bestreiten, erhalten einen Rabatt von zehn Prozent auf die Anmeldegebühr. Anmeldeschluss für das Fidesturnier ist am 27. August, für die Handballschüeleri am 26. September.

Montag, 23. August - 10:30 Uhr

Mieterverband Ostschweiz mit neuem Präsidenten: Auf Ruedi Blumer folgt Pablo Blöchlinger

(pd/vre) Das Präsidium des Mieterinnen und Mieterverbandes (MV) Ostschweiz geht vom Norden des Kantons St.Gallen in dessen Süden: An der Hauptversammlung vom vergangenen Donnerstag wurde als Nachfolger von SP-Kantonsrat Ruedi Blumer Rechtsanwalt Pablo Blöchlinger (Rapperswil-Jona) zum neuen Präsidenten gewählt. Blumer führte den Verband seit Mai 2011. Im kommenden Frühling hätte er die Amszeitbeschränkung von zwölf Jahren erreicht. Er gibt jetzt ein halbes Jahr vorher ab.

Wechsel an der Spitze des Mieterinnen- und Mieterverbandes Ostschweiz: Flankiert von den neuen Vorstandsmitgliedern Antonia Merz und Yvonne Hutzli präsentieren sich der scheidende Präsident Ruedi Blumer und sein Nachfolger Pablo Blöchlinger. Bild: PD/Manuela Olgiati

Gemäss Mitteilung des MV Ostschweiz hat sich Ruedi Blumer aus verschiedenen Gründen zu diesem Schritt entschlossen. So sei die Pandemielage nach wie vor unsicher. Dazu kämen andere arbeitsintensive Verpflichtungen (unter anderem als Präsident des VCS Schweiz) und Grossvaterfreuden. Blumer bleibt aber bis zum Ende der ordentlichen dreijährigen Amtsperiode Mitglied des Vorstands des MV Ostschweiz.

Der als Nachfolger gewählte neue Präsident Pablo Blöchlinger wohnt in Rapperswil-Jona und führt eine eigene Kanzlei als Rechtsanwalt in der Stadt Zürich. Er gehört dem Sektionsvorstand des MV Ostschweiz ebenfalls seit Mai 2011 an. Seit 2018 ist er zudem Mitglied des Zentralvorstands des Mieterinnen- und Mieterverbandes Schweiz. Innerhalb der nationalen Bewegung sei der MV Ostschweiz damit bestens vernetzt, heisst es in der Mitteilung.

Neu stösst die seit 1992 bestehende Sektion Glarus zum MV Ostschweiz. An der Hauptversammlung wurden die Statuten entsprechend angepasst und die bisherige Leiterin der Glarner Geschäftsstelle, Yvonne Hutzli, in den Vorstand gewählt. Der Glarner Gründungspräsident Fritz Walcher wurde einstimmig zum ersten Ehrenmitglied des MV Ostschweiz ernannt. Als Nachfolgerin für den Stadtsanktgaller Heinz Brunner wurde Antonia Merz (Sevelen) in den Vorstand des MV Ostschweiz gewählt.

Montag, 23. August - 9:33 Uhr

Coronasituation im Kanton St.Gallen: 394 neue Fälle fürs Wochenende gemeldet

(SK/vre) Der Kanton St.Gallen meldet in seinem Internetauftritt fürs Wochenende (Freitag, Samstag, Sonntag) 394 neue Coronafälle. Damit haben sich seit März 2020 46'563 Personen im St.Gallischen mit dem Coronavirus angesteckt. Am Wochenende wurde kein weiterer Todesfall in Zusammenhang mit Covid-19 registriert. Die Zahl der St.Galler Coronatoten steht damit weiterhin bei 721.

Die wichtigsten Eckdaten zur Entwicklung der Coronapandemie im Kanton St.Gallen mit Stand am Sonntag, 22. August, um Mitternacht. Tabelle: Fachstelle Statistik Kanton SG

Neben der steigenden Zahl von Neuansteckungen sind vergangene Woche auch die Zahlen der Spitaleinweisungen in Zusammenhang mit Covid-19 im St.Gallischen stark gestiegen. Sie sind jetzt wieder auf dem Niveau vom vergangenen Mai. Am Sonntag lagen 57 Personen wegen des Coronavirus in St.Galler Spitälern. 14 befanden sich auf einer Intensivstation, zwölf davon mit künstlicher Beatmung.

Entsprechend dem steigenden Trend bei den Neuansteckungen steigen auch die Inzidenzwerte im Kanton St.Gallen: Die Sieben-Tage-Inzidenz lag Ende der vergangenen Woche bei 263 und ist bis Sonntagabend auf 266 gestiegen. Die 14-Tage-Inzidenz lag am vergangenen Donnerstag bei 445 und ist bis Sonntagabend auf 488 gestiegen. Das sind vergleichsweise hohe Werte. Die Inzidenz bezeichnet die Zahl der neuen Coronafälle in den vergangenen sieben und 14 Tagen hochgerechnet auf 100'000 Einwohnerinnen und Einwohner.

Montag, 23. August - 8:55 Uhr

Am Dienstag tagt das St.Galler Stadtparlament: Ladenöffnungszeiten, Feuerwehrdepot, Sportanlagen und Mehrwegwindeln

(vre) Am Dienstag, ab 16 Uhr, tritt das St.Galler Stadtparlament zu seiner ersten Sitzung nach den Sommerferien zusammen. Es tut dies wegen der Coronapandemie wiederum in der Olma-Halle 2.1. Publikum ist dort zugelassen, doch gilt im Sitzungssaal konsequente Maskenpflicht. Zudem dauert die Sitzung nur bis 18 Uhr. Danach holt das Parlament das Fest für seine Präsidentin 2021 nach; es konnte wegen der Pandemie im Januar unmittelbar nach der Wahl von Alexandra Akeret (SP) nicht durchgeführt werden.

Morgen Dienstag tagt das St.Galler Stadtparlament coronabedingt wiederum in der Olma-Halle 2.1. Bild: Ralph Ribi

(25.8.2020)

Auf der Traktandenliste für die achte Sitzung der Amtsperiode 2021 bis 2024 figurieren einige Geschäfte, die zu reden geben dürften. Beim Zusatzkredit von knapp 3,2 Millionen Franken für die Sanierung des Depots der Berufsfeuerwehr an der Notkerstrasse 44 wird’s mit Sicherheit Wortmeldungen geben. Kritik ist an der Bauverwaltung zu erwarten, die mit dem Zusatzkredit die Sanierungsvorlage bereits kurz nach der Volksabstimmung darüber massiv nachbessern muss.

Unbestritten dürften im Parlament hingegen die 5,8 Millionen sein, die der Stadtrat zur Sanierung und Erweiterung der Leichtathletikanlage im Neudorf ausgeben will. Zum verbalen Schlagabtausch zwischen links und rechts kommt es am Dienstag sicher bei der Behandlung der Initiative gegen längere Ladenöffnungszeiten. SP und Gewerkschaften wollen damit die Lockerungen für die Altstadt und Teile der westlichen Innenstadt, die der Stadtrat auf Sommer 2020 hin beschlossen hatte, rückgängig machen.

Das umstrittenste Geschäft im Stadtparlament dürfte die Initiative gegen die seit einem Jahr geltenden längeren Ladenöffnungszeiten in der Alt- und Teilen der westlichen Innenstadt sein. Bild: Hanspeter Schiess (27.8.2010)

Wie's dann weiter geht ist offen: Aufgrund der verkürzten Sitzungsdauer könnte es fürs Gemeindesportanlagenkonzept (Gesak) nicht mehr reichen: Der Postulatsbericht, an dem die Stadt eine gefühlte Ewigkeit gewerkelt hat, zeigt auf, wohin es mit den bestehenden städtischen Sportanlagen gehen soll und was für Bedürfnisse noch zu befriedigen sind. Und da ist natürlich viel Diskussionsbedarf vorhanden.

Anzunehmen ist, dass Präsidentin Akeret vor Sitzungsschluss anstelle des zeitaufwendigen Gesak eher persönliche Vorstösse abarbeiten lässt. Darunter wäre die Überweisung des Postulats von Daniel Bosshard (Grüne), der vom Stadtrat aus Umweltgründen die Förderung von Mehrwegwindeln fordert. Ebenfalls um die Überweisung geht's beim Postulat von Oskar Seger und Remo Daguati (beide FDP), Ivo Liechti (CVP), Philipp Schönbächler (GLP) sowie Karin Winter-Dubs (SVP); sie erkundigen sich nach Möglichkeiten zur Auslagerung und Privatisierung von Aufgaben der Stadtverwaltung.

Um 18 Uhr ist am Dienstag im Stadtparlament Schluss. Danach feiert der Rat Alexandra Akeret (hinten), seine Präsidentin fürs laufende Jahr. Die Feier war im Januar wegen Corona verschoben worden. Benjamin Manser

(12.1.2021)

Traktandiert, aber sicher nicht behandelt werden die beiden Umverkehr-Initiativen für mehr Bäume und Grün sowie für mehr Platz für ÖV und Langsamverkehr auf den städtischen Strassen. Ebenfalls noch nicht behandlungsreif ist der Postulatsbericht über den Erhalt von günstigem Wohnraum in der Stadt. Diese drei Vorlagen wurden von den vorberatenden Kommissionen noch nicht fertig diskutiert.

Sonntag, 22. August - 10:36 Uhr

Alpabfahrt in Appenzell: Neugierige Kuh schaut sich in Parfümerie um

(ok/vre) Überraschenden Besuch hat am Samstagnachmittag in der Appenzeller Hauptgasse die «Parfümerie Stefani» bekommen. Während einer von mehreren Alpabfahrten machte sich eine der Kühe selbständig, trottete in den Laden und schaute sich darin um. Ob und welches Parfüm sie sich zulegen wollte und ob das nötige Kleingeld dafür vorhanden gewesen wäre (es sich also um eine «Cashcow» gehandelt hat), ist gemäss «Appenzeller Ticker» unklar.

Die neugierige Kuh betritt am Samstagnachmittag die Parfümerie an der Hauptgasse in Appenzell. Bild: PD

Gegenüber «20 Minuten» sagt eine Verkäuferin des Geschäfts, die Kuh habe bei ihrer Stippvisite keinen grossen Schaden angerichtet: «Zwei, drei Parfümfläschchen sind auf den Boden gefallen, zerbrochen ist aber nichts.» Zuerst sei sie etwas erschrocken, als die Kuh plötzlich im Laden gestanden habe. Doch seien «einkaufsfreudige» Kühe in der Appenzeller Hauptgasse kein Novum: «Letztes Jahr hat während einer Alpabfahrt eine Kuh das Schuhgeschäft gegenüber betreten», sagte die 23-jährige Verkäuferin.

Sonntag, 22. August - 10:22 Uhr

Mit dem Töff von der Strasse abgekommen und gestürzt

(kapo/vre) Am Samstagnachmittag ist es im Wisental bei Mörschwil zu einem Selbstunfall gekommen. Ein Töff war von der Strasse abgekommen, dabei wurde der 40-jährige Lenker unbestimmt verletzt. Er musste gemäss Mitteilung der Kantonspolizei mit der Ambulanz ins Spital gebracht werden.

Der 40-Jährige war am Samstag, um 15.40 Uhr, mit dem Töff von Goldach in Richtung St.Gallen unterwegs. Auf Höhe der Abzweigung zum Alberenberg kam das Motorrad aus derzeit unbekannten Gründen rechts von der Strasse ab und touchierte einen Eisenpfahl. Dadurch stürzte der Töfffahrer. Der entstandene Sachschaden wird auf mehrere hundert Franken geschätzt.

Sonntag, 22. August - 10.17 Uhr

Der SC Brühl unterliegt Rapperswil-Jona mit 1:2: Die Kronen enttäuschen vor allem in spielerischer Hinsicht

(vre) Obwohl die Partie bis zur 85. Minute torlos blieb, war der Sieg der Gäste aus Rapperswil-Jona vom Samstag im Paul-Grüninger-Stadion in St.Gallen hochverdient. Sie waren von A-Z die bessere Mannschaft als der SC Brühl, schreibt Henri Seitter in seinem Matchbericht. Sie scheiterten nur lange an ihrer grossen Abschlussschwäche und am Brühler Torwart Alban Berisha, der auf der Linie drei herrliche Paraden zeigte.

Der Brühler Goalie Alban Berisha zeigte beim Spiel vom Samstag gegen Rapperswil-Jona mehrere herrliche Paraden und machte so den Gästen im Paul-Grüninger-Stadion das Leben schwer. Bild: SCB

Die körperlich überlegenen Gäste ergriffen vom Start weg die Offensive und setzten die Kronen unter Druck. Brühl kam während 45 Minuten gar nicht ins Spiel und enttäuschte in spielerischer Hinsicht. Im Mittelfeld bewegten sie sich viel zu wenig und boten sich kaum an. So versuchten es die Brühler Verteidiger mit weiten Befreiungsschlägen, die samt und sonders bei den grossgewachsenen Rapperswilern landeten. Das 0:0 zur Pause schmeichelte den Platzherren. Ein 0:2 hätte eher den gezeigten Leistungen entsprochen.

In der zweiten Halbzeit konnten die Brühler die Partie etwas offener gestalten und der eingewechselte Petar Pavlovic kam bei einem Konter auch zu einer ersten klaren Torchance. Aber ansonsten standen die Rapperswiler dem Führungstreffer immer bedeutend näher als die Kronen. Es dauerte aber bis zur 85. Minute, als im Anschluss an einen Eckball Simon Rohrbach einen Kopfball zum 0:1 verwertete. Und nur zwei Minuten später schien die Partie nach dem 0:2 durch Rijad Saliji gelaufen.

Die durchs Band grossgewachsenen Spieler von Rapperswil-Jona dominierten das Spiel vom Samstag gegen den SC Brühl. Bild: SCB

In der fünfminütigen Nachspielzeit kam aber dann nochmals Hektik auf, als die Gäste mit einem Eigentor das 1:2 zuliessen und Kenzo Schällibaum für zweimaliges Zeitschinden noch die rote Karte bekam. Petar Pavlovic riskierte noch einen herrlichen Fallrückzieher, den der Gästehüter allerdings festhalten konnte. Ein Punktegewinn der Brühler wäre aber im Spiel vom Samstag in Anbetracht der gezeigten Leistung auch nicht wirklich verdient gewesen.

Sonntag, 22. August - 10:01 Uhr

In Mannschaftsgarderobe eingebrochen und Portemonnaies gestohlen

(kapo/vre) Am Freitag, zwischen 19.30 und 21.45 Uhr, sind Unbekannte in eine Garderobe des Sportplatzes Buechenwald in Gossau eingebrochen. Sie stahlen mehrere Portemonnaies mit mehreren hundert Franken sowie mehrere Mobiltelefone. Die Telefone wurde gemäss Mitteilung der Kantonspolizei vom Sonntag kurze Zeit später in der Nähe wieder gefunden. Der Sachschaden beträgt ebenfalls mehrere hundert Franken.

Samstag, 21. August - 20:10 Uhr

120 grosse und kleine Teilnehmer an der ersten «Kidical Mass» in St.Gallen: Demo für mehr Sicherheit für velofahrende Kinder im Strassenverkehr

(vre) Rund 120 kleine und grosse Velofahrerinnen und Velofahrer haben am Samstagnachmittag an der ersten «Kidical Mass» in St.Gallen teilgenommen. Die «Kindliche Masse» ist eine Abart für Kinder und Jugendliche der in der Stadt einmal im Monat stattfindenden Velodemo «Critical Mass» («Kritische Masse»). Mit der Veranstaltung sollte vor allem auch auf das Bedürfnis nach sicheren Strassen für velofahrende Kinder und Jugendliche hingewiesen werden.

Treffpunkt zur ersten «Kidical Mass»-Velodemo war auf dem Gallusplatz. Bild: Raphael Rohner (21.8.2021) Wie der Name schon sagt, wird die Route der Velodemo per Drahtesel abgefahren. Ziel der «Kidical Mass» war die Reithalle auf der Kreuzbleiche. Bild: Raphael Rohner (21.8.2021) Die Velodemo wurde von Polizisten der Stadtpolizei St.Gallen auf dem Dienstvelo begleitet. Bild: Raphael Rohner (21.8.2021) Letzte Besprechung der jungen Organisatorinnen und Organisatoren des Anlasses. Bild: Raphael Rohner (21.8.2021) Bereit zur Abfahrt. Bild: Raphael Rohner (21.8.2021) Ganze Familien waren an der erstren St.Galler «Kidical Mass» auf dem Velo unterwegs. Bild: Raphael Rohner (21.8.2021) Auf dem Gallusplatz drehen die jüngsten Teilnehmerinnen und Teilnehmer einige Trainingsrunden... Bild: Raphael Rohner (21.8.2021) ...und dann geht es los. Bild: Raphael Rohner (21.8.2021) Die erste St.Galler «Kidical Mass» vor der Kulisse des Weltkulturerbes. Bild: Raphael Rohner (21.8.2021) Die Kleinsten fahren beim Mami mit. Bild: Raphael Rohner (21.8.2021) Der trendige Velohelm ist Pflicht. Bild: Raphael Rohner (21.8.2021) Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Velodemo auf dem Marktplatz. Bild: Raphael Rohner (21.8.2021) Wenn sich öffentlicher und Veloverkehr begegnen. Bild: Raphael Rohner (21.8.2021) Die «Kidical Mass» kreuzt den neuen Veloübergang am Schibenertor. Bild: Raphael Rohner (21.8.2021) Der Slogan auf dem Veloanhänger ist Programm für die Veloaktivistinnen und Veloaktivisten. Bild: Raphael Rohner (21.8.2021) Der Velokorso biegt in die Vadianstrasse ein. Via Güterbahnhof und Vonwilbrücke geht es danach zur Kreuzbleiche. Bild: Raphael Rohner (21.8.2021) Damit die Kinder gefahrlos demonstrieren können, wird die Route der Velodemo nicht nur von der Polizei, sondern auch von Helferinnen und Helfern des OK gesichert. Bild: Raphael Rohner (21.8.2021)

«Sie sollen sich nicht nur an einer Veranstaltung wie der ‹Kidical Mass›, sondern auch im Alltag frei und sicher auf allen Strassen bewegen können», sagt Moritz Drechsler vom Verein Vélorution, der den Anlass zusammen mit Pro Velo und einzelnen Veloengagierten auf die Beine gestellt hatte. Die Velo-Organisationen fordern eine Neuordnung der Prioritäten in der Verkehrspolitik weg vom Auto hin zu den anderen Verkehrsträgern, darunter insbesondere dem Velo.

Ihr Ziel, mit dem «geballten» Auftreten vieler Velofahrerinnen und Velofahrer Aufmerksamkeit zu erregen, haben die Organisatorinnen und Organisatoren der «Kidical Mass» am Samstag erreicht. Viele Passantinnen und Passanten in der Innenstadt reagierten zudem positiv auf den Veloumzug, der etwa zu einem Drittel aus Kindern und Jugendlichen bestand. Spontan wurde etwa in einer Gartenbeiz geklatscht, an anderen Orten ertönten vom Strassenrand her Hopp-Rufe.

Die erste Velodemo «Kidical Mass» ist in St.Gallen vom Verein Vélorution und von Pro Velo organisiert worden. Bild: Reto Voneschen (21.8.2021)

Die Schlussveranstaltung der «Kidical Mass» vor der Reithalle geriet zum Happening. Der Waffel-Zvieri stiess dabei auf den gleich grossen Zuspruch wie die dem jungen Publikum angepassten Velo-Protestsongs des jungen St.Galler Liedermachers Simon Hotz. Er sang vorne auf der Bühne, während im Rücken der Teilnehmerinnen und Teilnehmer der ständige Verkehrslärm des Autobahnzubringers Kreuzbleiche toste.

Der erste St.Galler «Kidical Mass» verlief problemlos. Dies auch aus Sicht des Einsatzleiters der Stadtpolizei: Die gute Organisation und das disziplinierte Verhalten der Teilnehmerinnen und Teilnehmer an der Velodemo habe dazu viel beigetragen. Das Datum für die nächste «Kidical Mass» steht übrigens auch schon fest: Sie soll am Samstag, 18. September, auf Veloprobleme im Strassenverkehr aufmerksam machen.

Samstag, 21. August - 17:59 Uhr

500 Personen demonstrieren in St.Gallen für Frieden und Menschenrechte in Afghanistan: Schweiz soll bedrohte Personen unbürokratisch aufnehmen

(vre) Die St.Galler Kundgebung für Afghanistan war aus aktuellem Anlass in den vergangenen drei Tagen spontan organisiert worden. Dass am späten Samstagnachmittag gegen 500 Personen durch die Innenstadt zogen und für Frieden und Menschenrechte in Afghanistan demonstrierten, wertete die Organisatorin des Anlasses als grossen Erfolg. An der Spitze des Demonstrationszuges marschierten Afghaninnen und Afghanen aus dem ganzen Bodenseeraum. Begleitet wurden sie von einer grossen Zahl an Schweizer Sympathisantinnen und Sympathisanten.

Gegen 500 Personen zogen am späten Samstagnachmittag beim Friedensmarsch für Afghanistan durch die St.Galler Innenstadt. Bild: Raphael Rohner (21.8.2021) Der Start zur Kundgebung für Frieden, Menschen- und Frauenrechte auf dem Bohl Bild: Raphael Rohner (21.8.2021) Im Demonstrationszug waren viele afghanische Fahnen zu sehen. Bild: Raphael Rohner (21.8.2021) Die Demo in der Multergasse. Bild: Raphael Rohner (21.8.2021) Eine der Forderungen des Friedensmarsches für Afghanistan. Bild: Raphael Rohner (21.8.2021) In Landestracht und mit den afghanischen Farben auf den Backen. Bild: Raphael Rohner (21.8.2021) Mit der afghanischen Fahne in der Marktgasse unterwegs. Bild: Raphael Rohner (21.8.2021) Das Vadian-Denkmal in einem Meer für St.Gallen eher ungewohnter Fahnen. Bild: Raphael Rohner (21.8.2021) Ein nachdenklicher Teilnehmer am Friedensmarsch für Afghanistan. Bild: Raphael Rohner (21.8.2021) Am Rand der Kundgebung wird einer von seinen Gefühlen übermannt. Viele Exil-Afghaninnen und Exil-Afghanen bangen derzeit um Angehörige im von den Taliban übernommenen Heimatland. Bild: Raphael Rohner (21.8.2021)

Was derzeit in Afghanistan geschehe, sei eine grosse Katastrophe. Die Geschichte lehre, dass mit der Machtübernahme der Taliban Freiheit und Menschenrechte in Afghanistan bedroht seien. Es sei absehbar, dass gerade auch die Erfolge der vergangenen zwanzig Jahre bei den Frauenrechten jetzt in Gefahr seien, hiess es bei verschiedenen Ansprachen auf dem Bohl und am Bärenplatz. Die Welt - und auch die Schweiz - dürfe nicht einfach zuschauen, was jetzt in Afghanistan geschehe. Afghaninnen und Afghanen seien dringend auf Hilfe angewiesen.

Die Friedensdemonstration für Afghanistan zog ab 16 Uhr während rund anderthalb Stunden durch die St.Galler Innenstadt. Mitgeführt wurden afghanische Fahnen und Transparente mit Slogans wie «Save Afghan Lives», «Protect Afghan Women» oder «Wir dürfen nicht nur zusehen». Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Kundgebung forderten zudem in Sprechchören «Freiheit für Afghanistan» oder «Freiheit, Gerechtigkeit, Frieden für Afghanistan».

Forderungen am St.Galler Friedensmarsch für Afghanistan vom Samstagnachmittag. Bild: Reto Voneschen

(21.8.2021)

Konkrete Forderungen an die Adresse der Schweizer Landesregierung erhob in einer Ansprache auf dem Roten Platz im Bleicheli die St.Galler SP-Nationalrätin Claudia Friedl. Solange die Taliban dort an der Macht seien, dürften keine Afghaninnen und Afghanen mehr in ihr Heimatland ausgeschafft werden. Zudem müsse die Schweiz all jenen Afghaninnen und Afghanen bei der Ausreise aus ihrem Heimatland helfen, die nach dem Machtwechsel akut an Leib und Leben bedroht seien.

Die Schweiz müsse afghanische Flüchtlinge jetzt unbürokratisch und rasch aufnehmen. Zehn Schweizer Städte hätten bereit signalisiert, dass sie bereit dazu seien. Nachdem der rund 20 Jahre dauernde Militäreinsatz des Westens in Afghanistan nichts gebracht und nur immense Kosten verursacht hätten, sei es jetzt an der Zeit, dass die Schweiz im Fall von Afghanistan an jene humanitäre Tradition anknüpfe, auf die sie so stolz sei, sagte Claudia Friedl.

Bei der Lösung der Probleme brauche es aber auch internationale Solidarität und Zusammenarbeit. Das gelte gerade auch für die Hilfe für die vielen Flüchtlinge aus Afghanistan, die in den Nachbarländern Schutz gesucht hätten. Die Schweiz müsse sich bei der Durchführung einer internationalen Konferenz zur Lösung dieser Probleme engagieren, forderte Claudia Friedl.

Samstag, 21. August - 12:21 Uhr

Hotelneubau neben der Villa Wiesental: Endspurt in der Baugrube

Blick in die Hotelbaustelle neben der Villa Wiesental (rechts im Bild). Bild: Reto Voneschen

(20.8.2021)

(vre) Nochmals rund zwei Meter in die Tiefe geht es in der Baugrube neben der alten Villa Wiesental hinter dem Hauptbahnhof. Hier entsteht bis Frühling 2023 ein neues Hotel mit rund 100 Zimmern. Die Villa wird für repräsentative Büronutzungen hergerichtet. Derzeit hat das Neubauprojekt ganz leichte Verspätung auf den Fahrplan. Der überaus nasse Sommer und Probleme mit der Deponie des Aushubs sind dafür verantwortlich.

Bagger arbeiten am Freitag in der Baugrube fürs neue Hotel mit Hochdruck an den beiden letzten Aushubmetern. Bild: Reto Voneschen

(20.8.2021)

Nach der Grundsteinlegung vom vergangenen Mittwoch geht's in der Baugrube jetzt aber rasch vorwärts. Unter anderem, weil das Wetter in der zweiten Wochenhälfte mitgemacht hat. Derzeit wird mit Hochdruck gearbeitet, um die Verzögerung so klein wie möglich zu halten. Den Termin für die Hoteleröffnung gefährdet diese sowieso nicht: Die Verantwortlichen sind zuversichtlich, sie während der kommenden Bauzeit wieder aufholen zu können.

Samstag, 21. August - 11:55 Uhr

Nochmals ein hochsommerlicher Badetag

(vre) Wer noch einmal bei hochsommerlichen Temperaturen ins Wasser hüpfen will, tut gut daran, dies heute Samstag zu tun. Es könnte der letzte sommerliche Badetag dieser Saison werden. Gemäss den Wetterfröschen im Internet ist in Stadt und Region St.Gallen ein strahlender Tag mit blauem Himmel und viel Sonnenschein zu erwarten. Die Temperaturen erreichen am Nachmittag nochmals gegen 25 Grad Celsius. In der Stadt St.Gallen ist der Bäderbus zwischen Bahnhofplatz und Dreilinden in Betrieb.

Auch das Schwimmbad Lerchenfeld in St.Gallen ist bereit für den Ansturm der Badegäste. Bild: Reto Voneschen

(12.8.2021)

Schon am Sonntag ist die Pracht mit grösster Wahrscheinlichkeit aber vorbei: Im Laufe der Nacht soll sich der Himmel bedecken und ab Sonntagvormittag könnte es bei etwa 18 Grad Celsius zeitweise regnen. Für die kommende Woche ist zwar mehrheitlich trockenes, aber auch kühleres Wetter mit Temperaturen unter 20 Grad Celsius angesagt. Ob's danach nochmals für massiv höhere Temperaturen reicht? Wir müssen uns wohl wie schon den ganzen Sommer über überraschen lassen...

Samstag, 21. August - 11:30 Uhr

Trotz Coronapandemie: Die St.Galler Jazzszene lebt

(pd/vre) Am Sonntag, 10 Uhr, startet das Ostschweizer Regionalfernsehen TVO die Filmreihe «Jazzfenster St.Gallen» mit Einblicken in die regionale Jazzszene. Die Reihe umfasst acht, je 45 Minuten lange Porträts von Jazzformationen aus Stadt und Region St.Gallen. Zur Premiere lädt der Verein Gambrinus Jazz plus diesen Sonntag zum Gratis-Public-Viewing mit Frühschoppen ins Restaurant 1733 an der Goliathgasse 29 in St.Gallen ein.

Die Reihe «Jazzfenster St.Gallen» startet am Sonntag, 10 Uhr, auf TVO mit dem Porträt von Urs C. Eigenmann Quintorchestra+. Screenshot: TVO

Im Internet findet sich ein Video über die Hintergründe und die Produktion der Filmreihe «Jazzfenster St.Gallen». Und natürlich können auch die einzelnen Bandporträts ab dem Sendezeitpunkt im Internetauftritt von TVO angeschaut werden.

Jazzfenster St.Gallen 22. August, 10.00

Urs C. Eigenmanns Quintorchestra+



Urs C. Eigenmanns Quintorchestra+ 29. August, 10.00

SchnozJennyCaflisch featuring Gabriela Krapf

SchnozJennyCaflisch featuring Gabriela Krapf 5. September, 10.00

4tetto Mani Nude

4tetto Mani Nude 12. September, 10.00

Carlo Schöb/Peter Eigenmann Quartett

Carlo Schöb/Peter Eigenmann Quartett 19. September, 10.00

Rosset Meyer Geiger

Rosset Meyer Geiger 26. September, 10.00

Michael Neff Group

Michael Neff Group 3. Oktober, 10.00

Joana Elena Latin Jazz Project

Joana Elena Latin Jazz Project 10. Oktober, 10.00

Nicole Durrer Quartet

Samstag, 21. August - 10:22 Uhr

Roller gegen Auto: Töfffahrerin leicht verletzt

(kapo/vre) Am späten Freitagnachmittag sind auf der Heidenerstrasse oberhalb von Rorschacherberg ein Roller und ein Auto kollidiert. Dabei wurde die 23-jährige Motorradfahrerin leicht verletzt und musste von der Rettung ins Spital gebracht werden. Es entstand gemäss Mitteilung der Kantonspolizei Sachschaden von mehreren tausend Franken.

Als das Auto nach links auf den Parkplatz abbiegen wollte, wurde es vom dahinter fahrenden Roller gerammt. Die Töfffahrerin wurde verletzt. Bild: Kantonspolizei SG

(20.8.2021)

Ein 47-jähriger Autofahrer fuhr am Freitag, 17.20 Uhr, von Rorschach in Richtung Heiden. Bei der Aussichtsplattform beabsichtigte er, nach links in den dortigen Parkplatz abzubiegen und verlangsamte sein Auto. Hinter diesem fuhr die 23-Jährige mit ihrem Motorrad. Als der 47-Jährige abbog kam es zur Kollision zwischen Motorrad und Auto. Die Töfffahrerin stürzte und zog sich dabei leichte Verletzungen zu.

Samstag, 21. August - 10:10 Uhr

Auffahrkollision im Feierabendverkehr: Autofahrer leicht an der Hand verletzt

Dieses Auto fuhr am späten Freitagnachmittag auf der Zürcher Strasse in Winkeln auf ein anderes auf. Bild: Stadtpolizei SG

(20.8.2021)

(stapo/vre) Am Freitag ist es im Feierabendverkehr auf der Verzweigung der Zürcher- mit der Geissbergstrasse in St.Gallen-Winkeln zu einer Auffahrkollision mit zwei Personenautos gekommen. Ein Fahrzeuglenker verletzte sich dabei gemäss Mitteilung der Stadtpolizei an der Hand. Er musste deswegen nach der Unfallaufnahme seinen Hausarzt aufsuchen. An den beteiligten Autos entstand mittelgrosser Sachschaden.

Während der Unfallaufnahme kam es wegen des Unfalls im dichten Feierabendverkehr zu zusätzlichen Behinderungen. Bild: Stadtpolizei SG

(20.8.2021)

Am Freitag, 17 Uhr, fuhren zwei PW-Lenker auf der Zürcher Strasse in Richtung Innenstadt. Zu diesem Zeitpunkt herrschte stockender Kolonnenverkehr. Bei der Verzweigung mit der Geissbergstrasse wechselte das Lichtsignal von Grün auf Gelb. Der voraus fahrende Lenker bremste sein Auto daher ab. Der folgende 18-jährige Autofahrer konnte sein Gefährt wegen des zu geringen Abstandes nicht mehr rechtzeitig anhalten und es kam zur Auffahrkollision.

Freitag, 20. August - 20:50 Uhr

Kundgebung in St.Gallen: Afghanische Gemeinschaft in der Ostschweiz will ihrer Besorgnis über Machtübernahme durch Taliban Ausdruck geben

(vre) Jetzt ist es definitiv: Am Samstag, ab 16 Uhr, findet auch in St.Gallen eine Kundgebung zu den Ereignissen in Afghanistan statt. Organisiert wird der Anlass von der afghanischen Gemeinschaft in der St.Gallen und in der Ostschweiz. Sie will damit ihrer tiefen Besorgnis über die Vorgänge im Heimatland Ausdruck geben. Unterstützt wird der Anlass von der SP der Stadt St.Gallen sowie dem Frauenstreik-Komitee. Letzteres ist vor allem auch besorgt darüber, was nach der Machtübernahme durch die radikalislamischen Taliban mit den Rechten der afghanischen Frauen geschehen wird.

Weltweit wird wegen der Machtübernahme der Taliban in Afghanistan demonstriert. Im Bild protestierende türkische Frauen in Istanbul. Bild: Tolga Bozoglu/EPA (20.8.2021)

Treffpunkt für die Kundgebung ist am Samstag, 16 Uhr, vor dem Waaghaus auf dem Bohl. Nach ersten Ansprachen ist ein Demonstrationszug durch die Innenstadt geplant. Weitere Reden sind auf dem Bärenplatz und im roten Bleicheli geplant. Dort wird die SP ihre Forderungen an Stadt- und Kantonsregierung erläutern: Sie sollen sich dafür einsetzen, dass die Schweiz sofort und unbürokratisch Flüchtlinge aus Afghanistan aufnimmt. Danach zieht die Demonstration zurück zum Ausgangspunkt auf dem Bohl. Die polizeilich bewilligte Veranstaltung wird rund eine Stunde dauern.

Freitag, 20. August - 19:57 Uhr

Frauen des FC St.Gallen starten am Samstag zu Hause in die Meisterschaft: Mit neuem Trainerteam und verstärkt durch drei neue Spielerinnen

(dag/vre) Am Samstag, 17 Uhr, starten die Frauen des FC St.Gallen im Espenmoos mit dem Heimspiel gegen Aufsteiger FC Aarau Frauen in die neue Meisterschaftssaison der Women's Super League. Auf Spielerinnen wie auf Publikum wartet viel Neues. Einerseits wird die Meisterschaft mit zwei zusätzlichen Teams und neuem Modus ausgetragen. Anderseits hat sich auch beim FC St.Gallen-Staad einiges verändert.

Nach dem Eröffnungsspiel zwischen FC Zürich Frauen und Servette FC Chênois Féminin (2:1) von vergangener Woche beginnt am Wochenende auch für die anderen Teams die neue Saison der Women’s Super League. Die FC Aarau Frauen mit Trainer und Super-League-Profi Selver Hodžić (FC Luzern, FC Thun, Neuchâtel Xamax) schloss die vergangene Saison in der Nationalliga B auf dem ersten Platz ab und sicherte sich so den Aufstieg in die aufgestockte Women's Super League. Von ihren 18 Spielen gewannen die Aarauerinnen 14 und gingen nur geschlagen vom Platz.

Am Samstag, 17 Uhr, steigen im Espenmoos auch die Frauen des FC St.Gallen in die Meisterschaft 2021/22 der Women's Super League. Bild: Freshfocus

Der FC St.Gallen-Staad wiederum nimmt die Saison 2021/22 mit einem neuem Trainerteam in Angriff. Neben Cheftrainerin Marisa Wunderlin stehen Co-Trainer Hansueli Gerig und Goalietrainer Marc Stübi neu an der Seitenlinie. Sie ersetzen das bisherige Trainerteam mit Cheftrainer Marco Zwyssig, Co-Trainer Sandro Barile und Goalietrainerin Patricia Gsell.

Mit Jana Brunner vom FC Basel, Eva Bachmann von den BSC YB-Frauen und Naja Glanzmann von den GC-Frauen sind drei Spielerinnen zu den St.Gallerinnen gestossen, die das Team sowohl mit ihren Qualitäten, mit ihrer sportlichen Erfahrung und als Persönlichkeiten verstärken. Den FC St.Gallen-Staad verlassen haben im Gegenzug Céline Bradke, Carla Martin und Anna Sutter.

Das Spiel des FC St.Gallen-Staad gegen den FC Aarau Frauen wird im Internet als Livestream übertragen.

Freitag, 20. August - 16:55 Uhr

Aus dem Tabellenkeller heraus: SC Brühl will am Samstag zu Hause im Kantonsderby gegen Rapperswil-Jona punkten

(fm/vre) Das dritte Spiel der Meisterchaft 2021/22 der Promotion-League kann der SC Brühl zu Hause bestreiten. Er tritt am Samstag, 16 Uhr, gegen Rapperswil-Jona an. Er tut dies aus dem Tabellenkeller: Nach zwei Runden rangiert der SCB mit null Punkten auf dem letzten Platz in einer Tabelle, die allerdings noch wenig aussagekräftig ist. Bei den ersten beiden Spielen gegen die U21 des FC Zürich und gegen den Berner FC Breitenrain zahlte die junge Mannschaft von Brühl mit dem erst 30-jährigen Trainer Denis Sonderegger Lehrgeld.

Haben die Spieler des SC Brühl am Samstag im Kantonsderby zu Hause gegen Rapperswil-Jona endlich Grund zum Jubeln? Bild: SCB

Die grosse Frage vor dem dritten Spiel ist, ob der SC Brühl seinen ersten Erfolg ausgerechnet im Kantonsderby gegen den FC Rapperswil-Jona feiern kann. Chancenlos sind die Brühler bei dieser Partie keinesfalls. Rapperswil-Jona hat sich zwar für diese Saison den Aufstieg vorgenommen, ist aber mit einer 0:4-Klatsche gegen den FC Breitenrain und einem sehr knappen 1:0-Sieg gegen Aufsteiger YB II genau wie der SCB eher verhalten in die neue Meisterschaftssaison gestartet.

Tippspiel Sieger, Verlierer und das genaue Resultat voraussagen (pd/vre) Mit dem Kantonsderby gegen Rapperswil-Jona vom Samstag im Paul-Grüninger-Stadion startet der SC Brühl auch wieder sein beliebtes Tippspiel im Internet. Punkten kann man dabei mit der Nennung von Sieger und Verlierer sowie dem genauen Resultat aller Meisterschaftspartien des SCB. Den besten Teilnehmerinnen und Teilnehmern winken am Schluss Gutscheine von Frischknecht Juwelier in St.Gallen, des Restaurants Römerhof in Arbon oder der Pizzeria Fontana in Goldach.



Freitag, 20. August - 15:45 Uhr

Güllenleitung leckte: Speicherstrasse auf 400 Meter Länge verdreckt, tote Fische in der Steinach oberhalb des Wenigerweiers festgestellt

Aus dem gelben Schlauch links im Bild konnte am Freitagvormittag Gülle auslaufen. Sie floss die Speicherstrasse hinunter Richtung Rank. Bild: Stadtpolizei SG

(20.8.2021)

(vre) Ein lecke Güllenleitung hat am Freitag an der Speicherstrasse im Gebiet Rank und Loch einen grösseren Feuerwehreinsatz ausgelöst. Die an der Stadtgrenze zu Ausserrhoden hin ausfliessende Gülle verunreinigte die Strasse auf rund 400 Meter Länge. Ein Teil der Gülle gelangte auch in den Oberlauf der Steinach beim Wenigerweier, wie Dionys Widmer, Sprecher der Stadtpolizei St.Gallen, am Freitagnachmittag auf Anfrage hin bestätigte.

Die durch Gülle verunreinigte Verzweigung der Speicher- mit der Lochstrasse. Bild: Stadtpolizei SG

(20.8.2021)

Die Feuerwehr errichtete im Bach eine Sperre und reinigte ihn. Dabei wurden auch tote Fische festgestellt. Zudem musste die Speicherstrasse geputzt werden. Dabei wurde auch Gülle aus den Schächten der Strassenentwässerung abgesaugt und diese dann gründlich ausgespült. Im Einsatz standen neben der Berufsfeuerwehr auch Angehörige der Stadtpolizei, eines privaten Reinigungsdienstes, von Entsorgung St.Gallen sowie des kantonalen Amtes für Umwelt (AfU).

Die Gülle gelangte teils in die Schächte der Strassenentwässerung. Sie musste von dort abgesaugt, die Schächte mussten ausgespült werden. Bild: Stadtpolizei SG (20.8.2021)

Freitag, 20. August - 15:30 Uhr

Feuerwehrautos auf dem Bahnhofplatz: Pizza in der Mikrowelle vergessen

(vre) Am Donnerstag, vor 18 Uhr, sind offensichtlich etliche Passantinnen und Passanten Feuerwehrautos auf dem Bahnhofplatz in St.Gallen aufgefallen. Die Tagblatt-Stadtredaktion jedenfalls wurde von mehreren Leserinnen und Lesern darauf aufmerksam gemacht und auch mit Bildern bedient. Das Rätsel, was die Feuerwehr dort wollte, löst am Freitag ein Eintrag in der Internet-Einsatzstatistik der Berufsfeuerwehr.

Feuerwehrautos am frühen Donnerstagabend auf dem St.Galler Bahnhofplatz. Bild: Marlen Hämmerli

(19.8.2021)

Am Donnerstag, 17.44 Uhr, löste demnach die Brandmeldeanlage in einem Gebäude am Bahnhofplatz Alarm aus. Die Berufsfeuerwehr rückte daraufhin mit zwei Fahrzeugen und acht Angehörigen aus. Bei der Kontrolle des Feuermelders wurde festgestellt, dass die Ursache für den Alarm eine Pizza war. Sie war in einer Mikrowelle vergessen worden und verbrannte deswegen. Das führte zu einer Rauchentwicklung, auf die der Brandmelder ansprach. Einsatzdauer: 45 Minuten.



Freitag, 20. August - 14:46 Uhr

St.Galler Stadtwerke bleiben Hauptsponsor des Stadtwerk-Cup: Frauenhandballturnier mit renommierten internationalen Teams

(pd/vre) Eine gute Nachricht für den LC Brühl Handball: Die St.Galler Stadtwerke bleiben für weitere drei Jahre Namen- und Turniersponsor des Stadtwerk-Cup. Das internationale Frauenhandballturnier fand am vergangenen Wochenende zum 35. Mal in St.Gallen statt. Dabei haben LCB-Präsident Alexander Zehntner und Peter Graf, Bereichsleiter Energie, Verkauf und Marketing bei den Stadtwerken, eine Vereinbarung über die Weiterführung der bestehenden Partnerschaft unterzeichnet, wie am Freitag dem Newsletter des Verein zu entnehmen ist.

LCB-Präsident Alexander Zehntner, LCB-Spielerin Martina Pavic und Peter Graf von den Stadtwerken (von links) nach Unterzeichnung des neuen Sponsoringvertrags für den Stadtwerk-Cup. Bild: LC Brühl Handball

Der heutige Stadtwerk-Cup wurde 1986 auf Initiative von Paul Spiess gegründet. Seit 2007 engagieren sich die St.Galler Stadtwerke als Turniersponsor daran. 2020 konnte das alljährliche Turnier aufgrund der Coronapandemie erstmals in seiner Geschichte nicht durchgeführt werden. In diesem Jahr wurde es erstmals im August statt im Dezember ausgetragen. Dieser Wechsel hat sich bewährt, daher soll fürs kommende Jahr daran festgehalten werden. Der 36. Stadtwerk-Cup wird somit Mitte August 2022 in der Sporthalle Kreuzbleiche stattfinden.

Freitag, 20. August - 13:59 Uhr

Bignik in Degersheim wegen Regenrisiko auf 12. September verschoben

(pd/vre) Die Kunstaktion Bignik, die die St.Galler Zwillingsbrüder Frank und Patrik Riklin im Auftrag der Regio Appenzell AR, St.Gallen, Bodensee durchführen, findet diesen Sonntag nicht statt. Das Wetter sei dafür zu unberechenbar, heisst es in einer Mitteilung. Das Mega-Picknicktuch soll in Degersheim - so es dannzumal das Wetter zulässt - erst am 12. September ausgelegt werden. Infos zur Durchführung gibt's ab 10. September im Internet oder in den Sozialen Medien.

Im Sommer 2019 wurde das Mega-Picknicktuch des Projektes Bignik im Dorfkern von Trogen ausgelegt. Bild: Urs Bucher

(23.6.2019)

Die Tuchmodule des rot-weissen Picknicktuchs werden jedes Jahr wieder verwendet; sie dürfen darum nicht feucht werden. Zudem sei bei nassem Wetter auch nicht an gemütliches Picknicken zu denken, wird die Absage begründet. Sollte das Wetter am Sonntag, 12. September, nicht mitspielen, wird es in Degersheim in diesem Jahr kein Bignik mehr geben. Falls es aber dann doch klappt, suchen die Organisatoren des Anlasses bereits jetzt wieder nach Personen, die helfen, das grosse Tuch auszulegen und wieder einzusammeln. Melden kann man sich dafür im Internet.

Freitag, 20. August - 13:39 Uhr

Jetzt wird auch wieder für Massnahmen gegen den Klimawandel gestreikt: Am 3. September geht's gegen die A1-Teilspange zum Güterbahnhof

(sab/vre) Links der politischen Mitte sind die Sommerferien definitiv vorbei: Am Samstag gibt's eine Velodemo (Treffpunkt 14 Uhr auf dem Gallusplatz) und eine Kundgebung zur Situation in Afghanistan (Treffpunkt 16 Uhr auf auf dem Bohl). Und ab dem 3. September wird wieder für griffige Massnahmen gegen den Klimawandel gestreikt. Konkret demonstriert wird dabei gegen den Bau der unterirdischen Teilspange von der Stadtautobahn in den Güterbahnhof und weiter ins Riethüsli.

Der Aufruf für den Klimastreik vom 3. September gegen die St.Galler Teilspange auf Instagram. Screenshot: Instagram

(20.8.2021)

Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Klimastreiks treffen sich am Freitag, 3. September, 17.30 Uhr, auf dem Kornhausplatz beim Hauptbahnhof St.Gallen. Der Demonstrationszug führt wie üblich durch die Innenstadt zum Güterbahnhof. Die Kundgebung endet dort gegen 18.30 Uhr. Zum Anlass soll man gemäss Vorankündigung der Demo in den Sozialen Medien Maske und Plakate mitbringen. Am Klimastreik gelte nämlich weiterhin eine strikte Maskenpflicht.

Freitag, 20. August - 9:46 Uhr

Abstimmung über die «Ehe für alle»: Stadt St.Gallen soll Farbe bekennen

(pd/vre) Die Stadt St.Gallen soll vor der Abstimmung über die «Ehe für alle» vom 26. September Farbe bekennen. Das fordern die Jungen Grünliberalen am Freitag in einem offenen Brief an den Stadtrat. St.Gallen habe sich Toleranz und den konsequenten Schutz vor Diskriminierung auf die Fahne geschrieben. Vor diesem Bekenntnis müsse sie ein Zeichen gegen die nach wie vor vorhandene Ungleichbehandlung queerer Personen setzen. Dies könnte gemäss Schreiben der Jungen Grünliberalen durch das Aufziehen der Regenbogenfahne am Rathaus oder durch das Bemalen von Sitzbänken in den Regenbogenfarben geschehen.

Die Jungen Grünliberalen fordern mit der Regenbogenfahne vor dem Rathaus und in einem offenen Brief, dass St.Gallen sich zur «Ehe für alle» bekennt. Bild: PD

Aus gesellschaftlicher Sicht sei die eidgenössische Abstimmung über die «Ehe für alle» von enormer Bedeutung, halten die Jungen Grünliberalen in ihrem offenen Brief an den Stadtrat fest. Ein Ja sei «ein unabdingbarer Schritt auf dem Weg zu echter Gleichberechtigung zwischen gegen- und gleichgeschlechtlichen Paaren». Die Abstimmung sei zudem mit grosser Symbolkraft verbunden: «Nach wie vor ist es so, dass queere Personen in vielen Lebensbereichen mit besonderen Herausforderungen bis hin zu Diskriminierung zu kämpfen haben», schreiben die Jungen Grünliberalen.

Freitag, 20. August - 9:19 Uhr

Freitag, 20. August - 9:09 Uhr

Coronasituation im Kanton St.Gallen: 203 Neuansteckungen und ein weiterer Todesfall gemeldet

(SK/vre) Der Kanton St.Gallen meldet in seinem Internetauftritt für Donnerstag 203 neue Coronafälle. Damit haben sich seit März 2020 46'169 Personen im St.Gallischen mit dem Coronavirus angesteckt. Am Donnerstag wurde ein weiterer Todesfall in Zusammenhang mit Covid-19 registriert. Die Zahl der St.Galler Coronatoten steigt damit auf 721.

Die wichtigsten Kennzahlen zur Entwicklung der Coronapandemie im Kanton St.Gallen mit Stand am Donnerstag, 19. August, um Mitternacht.

Neben der steigenden Zahl von Neuansteckungen sind diese Woche auch die Zahl der Spitaleinweisungen in Zusammenhang mit Covid-19 im St.Gallischen stark gestiegen. Sie sind jetzt auf dem Niveau von Anfang Mai. Am Sonntag lagen 25 Personen wegen des Coronavirus im Spital, am Montag waren es 43, am Dienstag 58, am Mittwoch 57 und am Donnerstag 54. Am Donnerstagabend befanden sich zwölf Personen auf einer Intensivstation; elf von ihnen wurden künstlich beatmet.

Entsprechend dem steigenden Trend bei den Neuansteckungen steigen auch die Inzidenzwerte im Kanton St.Gallen: Die Sieben-Tage-Inzidenz lag am Donnerstagabend bei 263 (Montag: 214, Dienstag: 242, Mittwoch: 255), die 14-Tage-Inzidenz bei 445 (Montag: 329, Dienstag: 386, Mittwoch: 417). Das sind vergleichsweise sehr hohe Zahlen. Die Inzidenz bezeichnet die Zahl der neuen Coronafälle in den vergangenen sieben und 14 Tagen hochgerechnet auf 100'000 Einwohnerinnen und Einwohner.

Freitag, 20. August - 8:34 Uhr

Stadtrat soll sich für afghanische Flüchtlinge einsetzen: Grüne Fraktion im Stadtparlament reicht einfache Anfrage ein

(vre) Nach der SP der Stadt St.Gallen melden sich nun auch die Grünen zum Thema Afghanistanflüchtlinge zu Wort. Ihre Fraktion im Stadtparlament hat am Donnerstag eine Einfache Anfrage eingereicht. Die Stadtregierung wird darin aufgefordert allein oder im Rahmen des Schweizerischen Städteverbands Druck für die Aufnahme zusätzlicher Flüchtlinge aus Afghanistan in der Schweiz zu machen. Zudem erkundigen sich die Grünen, ob die Stadt weitere Hilfsmöglichkeiten – beispielsweise finanzielle Nothilfe - für die Menschen in Afghanistan hat.

Nicht nur in St.Gallen ist die grosszügige Aufnahme afghanischer Flüchtlinge ein Thema. An verschiedenen Orten - wie im Bild in Amsterdam - wurde diese Woche für diese Forderung demonstriert. Bild: Evert Elzinga/EPA

(19.8.2021)

Zu Wort gemeldet haben sich die Grünen, weil sie die derzeit vorgesehenen Massnahmen des Bundesrates für Flüchtlinge aus Afghanistan als ungenügend erachten. Nach der Machtübernahme durch die Taliban sieht die Landesregierung vor, einer aus Sicht der Grünen zu kleinen Gruppe von Afghaninnen und Afghanen, die im Umkreis von Funktionärinnen und Funktionären aus der Schweiz gearbeitet haben, humanitäres Asyl zu gewähren. Das reiche angesichts der drohenden humanitären Katastrophe keinesfalls aus, heisst es in der Einfachen Anfrage im St.Galler Stadtparlament.

Die Grünen erwarten von Justizministerin Karin Keller-Sutter, dass sie – wie Simonetta Sommaruga 2013 im Syrienkrieg – dank erleichterter Visabestimmungen Verwandten von in der Schweiz lebenden Afghaninnen und Afghanen die Einreise ermöglicht. Das sei damals über die Schweizer Vertretungen in den Nachbarländern Syriens umgesetzt worden. Nach Meinung der Grünen wäre das gleiche Modell jetzt im Fall Afghanistans anwendbar. Eine andere Möglichkeit wäre aus ihrer Sicht die Ausdehnung des Kontingents für humanitäre Aufenthaltsbewilligungen.

Bundesrätin Karin Keller-Sutter am Mittwoch an der Medienkonferenz der Landesregierung zur Situation in Afghanistan nach der Machtübernahme durch die radikalislamischen Taliban. Bild: Peter Klaunzer /KEY

(18.8.2021)

Vom Stadtrat erwarten die Grünen, dass er sich beim Bundesrat für die eine oder für beide Möglichkeiten einsetzt. Zudem soll die Stadt St.Gallen ihre Bereitschaft erklären, selber ebenfalls afghanische Flüchtlinge aufnehmen.

Donnerstag, 19. August - 15:11 Uhr

SP appelliert an St.Galler Kantonsregierung: Humanitäre Aufnahme für Flüchtlinge aus Afghanistan und Hilfsgelder aus dem Lotteriefonds

(pd/vre) Die SP des Kantons St.Gallen fordert den Regierungsrat auf, sich beim Bund für die humanitäre Aufnahme von Flüchtlingen aus Afghanistan einzusetzen. Die Kontrolle des Landes durch das Regime der Taliban bedeute für die Zivilbevölkerung, insbesondere für Frauen und Mädchen, nämlich eine lebensbedrohende Katastrophe, heisst es in einer SP-Mitteilung. Bereits am Donnerstagvormittag hatte die städtische SP den St.Galler Stadtrat aufgefordert, sich für die rasche und unbürokratische Aufnahme von afghanischen Flüchtlingen stark zu machen (STADT-TICKER, 19.8.2021, 10:57).

Aus Kabul evakuierte afghanische Flüchtlinge treffen in der Nacht auf Donnerstag in Spanien ein. Bild: Paul White/AP (19.8.2021)

Die kantonale SP erinnert den Regierungsrat daran, dass er in der Antwort auf eine einfache Anfrage zum Brand des griechischen Flüchtlingslagers Moria festgestellt hatte, dass es eine durch den Bund koordinierte humanitäre Aufnahmeaktion der Schweiz brauche und zwar möglichst rasch. Der Kanton St.Gallen sei bereit und in der Lage, dabei seinen Beitrag zu leisten. Die Regierung werde sich deshalb für die Aufnahme von Flüchtlingen aus Moria beim Bundesrat einsetzen.

Die SP des Kantons St.Gallen bittet die Regierung nun «eindringlich», im Bereich «der Asyl- und Flüchtlingspolitik nochmals aktiv zu werden und sich beim Bund vehement für die humanitäre Aufnahme von Menschen aus Afghanistan einzusetzen». Es müssten vor allem Familien sowie an Leib und Leben bedrohte Einzelpersonen gerettet werden. Ebenfalls solle geprüft werden, ob aus dem Lotteriefonds ein Beitrag für die Soforthilfe an afghanische Flüchtlinge gesprochen werden könne, fordert die SP.

Donnerstag, 19. August - 14:44 Uhr

Liebesgedichte im Bahnhofpärklein: Am Freitag tritt erstmals in St.Gallen der «Trouvamour» und sein Gedichtespender öffentlich auf

(pd/vre) Am Freitag tritt der «Trouvamour» (Liebesfinder), ein Troubadour mit Liebesgedichten, erstmals in St.Gallen an die Öffentlichkeit. Er wird um 14.30, 15.30 und 16.30 Uhr im Bahnhofpärklein beim Rathaus Liebesgedichte mit musikalischer Begleitung vortragen. Sie sollen gemäss Mitteilung Zuhörerinnen und Zuhörer dazu motivieren, ihre Liebe zu anderen aufzufrischen, lebendig zu halten oder neu zu akzentuieren. Begleitet wird der «Trouvamour» von einer Holzfigur, die als transportabler Gedicht-Spender fungiert.

Der St. Galler Sozialarbeiter und Autor Bernhard Brack steckt hinter der Figur des «Trouvamour», des Liebesfinders. Bild: Kevin Roth (9.6.2021)

Hinter der Figur des «Trouvamour» steckt Beni Brack, der langjährige Mitarbeiter der katholischen Sozialdienste der Stadt St.Gallen. Eine seiner Leidenschaften ist Lyrik, insbesondere Liebeslyrik aus aller Welt, darunter auch aus der islamischen Mystik. Er möchte jetzt diese «Schätze der Liebe» den St.Gallerinen und St.Gallern auf der Strasse näherbringen. Gleichzeitig verteilt er Liebesgedichte – zum Weiterschenken an die eigene «Herzensperson».

Der erste Auftritt des «Trouvamour» ist eine gemeinsame Aktion der Fachstelle «Partnerschaft – Ehe – Familie» des Bistums St.Gallen, der evangelisch-reformierten Landeskirche, der Cityseelsorge und des Zivilstandsamts der Stadt St.Gallen. Die Holzfigur mit den «Gedichten to go» wird nach der Aktion vom Freitag während eines Monats im Rathaus stehen. «Als Grussbotschafter für die Liebe an die Besucherinnen und Besucher», wie es in der Mitteilung vom Donnerstag heisst.

Donnerstag, 19. August - 13:33 Uhr

Internetseminar zur St.Galler Stadtentwicklung: Wie die Stadt durch die Industrialisierung zu dem wurde, was sie heute ist

(pd/vre) Der Weiterbildungsbereich der Ostschweizer Fachhochschule bietet am Dienstag, 31. August, 18 bis 19 Uhr, das Internetseminar «Industrialisierung und Stadtentwicklung» an. Erklärt wird dieser Zusammenhang im einstündigen öffentlichen Webinar am Beispiel von St.Gallen und seiner Entwicklung von der mittelalterlichen zur modernen Stadt. Die Teilnahme ist kostenlos. Detaillierte Angaben zur Veranstaltung und zur Teilnahme an dieser finden sich im Internetauftritt der Ostschweizer Fachhochschule.

Der Bahnhofplatz auf einer alten Ansichtskarte um 1910 vor der heutigen, erst vor wenigen Jahren modernisierten Platzkulisse. Bild: PD

Die Schweiz hatte in der Mitte des 19. Jahrhunderts eine wilde Zeit hinter sich: In den vorangegangenen, knapp 100 Jahren war aus dem losen Geflecht von Kleinstaaten der alten Eidgenossenschaft ein föderaler Bundesstaat entstanden. Mit der Bundesverfassung von 1848 entstanden einheitliche Rahmenbedingungen für eine rasante technologische und wirtschaftliche Entwicklung. Sie sollte aus dem Agrarland einen modernen Industriestaat machen. Die Stadt St.Gallen steht im Webinar beispielhaft für die mit diesen Umwälzungen einhergehenden städtebaulichen Entwicklungen.

Donnerstag, 19. August - 13:10 Uhr

Immer noch Einzelfälle: Frauen in der Architektur:

(pd/vre) Um die Rolle der Frau in der Architektur geht es an der nächsten Veranstaltung im Architekturforum Ostschweiz. Sie findet am Montag, 6. September, 19.30 Uhr, im Lagerhaus in St.Gallen statt. An der historischen Betrachtung des Stellenwerts von Architektinnen beteiligen sich die Kunsthistorikerin und Kuratorin Nina Keel (St.Gallen), Frauenforscherin und Architekturpublizistin Inge Beckel (Fürstenaubruck) sowie Architektin Kathrin Simmen (Zürich). Moderiert wird der Anlass von der Ethikerin Susanne Brauer (Zürich). Der Eintritt kostet zehn Franken. Zum Anlass anmelden muss man sich bis 3. September per E-Mail.

Derzeit ist im Architekturforum im Lagerhaus die Ausstellung «Frauen bauen» zu sehen. Finissage ist diesen Samstag, 11 bis 14 Uhr. Bild: PD

Die St.Galler Architektur war jahrhundertelang und bis erst vor Kurzem fest in Männerhand. Zwar sind seit den 2000er-Jahren etliche Bauten von Architektinnen entworfen worden, doch handelt es sich um Einzelfälle. Und noch immer gibt es in St.Gallen – anders als beispielsweise in Zürich – sehr wenige Architekturbüros, die von Frauen geführt werden. Die Veranstaltung beleuchtet den Zeitraum von den 1930er-Jahren bis heute und stellt einige Ostschweizer Architektinnen und ihre Bauten vor, darunter Dorothea David, Vreny Gross und Eva Lanter.

Zudem soll gemäss Einladung am öffentlichen Anlass beleuchtet werden, «welche Rolle das Frausein bis heute in der Architektur spielt». Weiter sollen gesellschaftlichen und persönliche Faktoren (Vorbilder, Mentorinnen, Quoten oder Möglichkeit der externen Kinderbetreuung) diskutiert werden, die Architektinnen ermöglichen, ein eigenes Büro zu eröffnen, Einsitz in Fachgremien zu erhalten oder in eine leitende Position in städtischen Ämtern aufzusteigen.

Die Veranstaltung vom 6. September wird aufgezeichnet und kann als Livestream im Internetauftritt des Architekturforums mitverfolgt werden.

Donnerstag, 19. August - 11:29 Uhr

Ungebetene Gäste in einem Restaurant in Abtwil

(kapo/vre) Zwischen Dienstagnacht und Mittwochmorgen haben Einbrecher ein Restaurant an der Hauptstrasse in Abtwil heimgesucht. Sie brachen gewaltsam ein Fenster auf und verschaffte sich so Zugang zum Gebäude. Im Innern durchsuchten sie die Räumlichkeiten, stahlen mehrere hundert Franken und suchten dann das Weite. Der Sachschaden dürfte sich gemäss Mitteilung der Kantonspolizei ebenfalls auf mehrere hundert Franken belaufen.

Donnerstag, 19. August - 10:57 Uhr

St.Galler SP fordert «unbürokratische Aufnahme» von Flüchtlingen aus Afghanistan: Stadt soll bei Bund Druck machen, Kundgebung am Samstag

(pd/vre) Das dominierende Auslandthema der vergangenen Tage war der rasche Siegeszug der Taliban und die dadurch ausgelöste Fluchtwelle in Afghanistan. Aufgrund der dramatischen Ereignisse müsse die Schweizer sofort Geflüchtete aus diesem Land unbürokratisch aufnehmen, fordert die SP Stadt St.Gallen in einer Mitteilung. Da die Bundesbehörden dieses Anliegen ablehnten, seien nun die Städte gefragt. Auch St.Gallen müsse deswegen rasch Druck machen. In St.Gallen ist für Samstag, 16 Uhr, eine Kundgebung auf dem Marktplatz geplant.

Von der spanischen Luftwaffe aus Kabul ausgeflogene afghanische Flüchtlinge sind der Nacht auf Donnerstag in Torrejón bei Madrid angekommen. Bild: Paul White/AP

(19.8.2021)

Die Kontrolle von Afghanistan durch «das Mittelalterregime der Taliban» bedeute für die Zivilbevölkerung, insbesondere für Frauen und Mädchen, eine lebensbedrohende Katastrophe, schreibt die SP: «Rasches Handeln, sichere Fluchtwege und die Aufnahme von Geflüchteten sind dringend angezeigt.» Bundesrätin Karin Keller-Sutter und ihr Amtskollege Ignazio Cassis machten jedoch keine Anstalten, ein grösseres Kontingent Flüchtlinge aufzunehmen. Der bürgerlich dominiere Bundesrat drücke sich mit Verweis auf technische und rechtliche Hürden vor der Verantwortung.

Zusammen mit anderen Städten habe sich St.Gallen im September 2020 nach den Bränden im griechischen Moria für die Aufnahme von Flüchtlingen eingesetzt. Damals habe Stadträtin Sonja Lüthi öffentlich gesagt, dass es höchste Zeit sei, endlich zu handeln. Die SP der Stadt St.Gallen fordert, dass die Städte jetzt ihrer Bereitschaft zur Aufnahme von geflüchteten Afghaninnen und Afghanen erneut Nachdruck verleihen. Konkret müssten sie beim Bund zusätzliche humanitäre Visa und die Schaffung eines internationalen Flüchtlingskontingentes verlangen.

Donnerstag, 19. August - 10:35 Uhr

AKTUALISIERTE MELDUNG - Coronasituation im Kanton St.Gallen: 216 neue Fälle für Mittwoch gemeldet

(SK/sae/vre) Der Kanton St.Gallen meldet in seinem Internetauftritt für Mittwoch 339 neue Coronafälle. Damit haben sich seit März 2020 45'966 Personen im St.Gallischen mit dem Coronavirus angesteckt. Auch am Mittwoch wurde kein Todesfall in Zusammenhang mit Covid-19 registriert. Die Zahl der St.Galler Coronatoten verharrt damit bei 720.

Die wichtigsten Kennzahlen zur Entwicklung der Coronapandemie im Kanton St.Gallen mit Stand am Mittwoch, 18. August, um Mitternacht. Tabelle: Fachstelle Statistik Kanton SG

Neben der steigenden Zahl von Neuansteckungen sind diese Woche auch die Zahl der Spitaleinweisungen in Zusammenhang mit Covid-19 im St.Gallischen stark gestiegen. Sie sind jetzt auf dem Niveau von Anfang Mai. Am Sonntag lagen 25 Personen wegen des Coronavirus im Spital, am Montag waren es 43, am Dienstag 58 und am Mittwoch 57. Am Mittwochabend befanden sich 12 Personen auf einer Intensivstation; neun von ihnen wurden künstlich beatmet.

Die Entwicklung der Impfkampagne gegen das Coronavirus im Kanton St.Gallen seit 1. März. Hellblau einmal, dunkelblau zweimal Geimpfte. Grafik: Fachstelle Statistik Kanton SG

Entsprechend dem steigenden Trend bei den Neuansteckungen steigen auch die Inzidenzwerte im Kanton St.Gallen: Die Sieben-Tage-Inzidenz lag am Mittwochabend bei 255 (Montag: 214, Dienstag: 242), die 14-Tage-Inzidenz bei 417 (Montag: 329, Dienstag: 386)). Diese Werte bezeichnen die Zahl der neuen Coronafälle in den vergangenen sieben und 14 Tagen hochgerechnet auf 100'000 Einwohnerinnen und Einwohner.

Donnerstag, 19. August - 8:44 Uhr

«Vermehrt Reklamationen»: Stadtpolizei will gegen Autoposer vorgehen – vor allem in der Innenstadt und am Wochenende

(red) Lautes Aufheulen von Motoren kennt man aus vielen Städten. Genau wie die darauffolgenden genervten Blicke der Fussgänger. Im Kanton St.Gallen hat in den letzten Wochen und Monaten beides zugenommen. Am vergangenen Wochenende hat die Stadtpolizei acht sogenannter Poser angezeigt. Und sie wird gemäss einem Bericht von FM1Today auch in nächster Zeit öfters kontrollieren.

Polizeisprecher Dionys Widmer. Bild: PD

«Hauptsächlich betroffen ist die St.Galler Innenstadt», sagt Dionys Widmer, Mediensprecher der Stadtpolizei. Hier sei die Zahl der Reklamationen der Bevölkerung in den letzten Wochen am stärksten angestiegen. «Konkret reden wir von Fahrzeugen, die immer dieselben Runden drehen und unnötig den Motor aufheulen lassen», sagt Widmer. In den Aussenquartieren der Stadt komme es nur zu Einzelfällen.

Die Stadtpolizei nimmt diese vermehrten Störungen der Nachtruhe ernst und hat deshalb beschlossen, die Zahl der Kontrollen zu erhöhen:

«Insbesondere an den Wochenenden haben wir ein Augenmerk darauf gelegt.»

Mit Erfolg: Letztes Wochenende wurden an zwei Autos illegale technische Änderungen festgestellt, vier Poser wurden aufgrund von übermässiger Lärmentwicklung angehalten und bei weiteren zwei Lenkern war der Alkoholpegel zu hoch. In allen acht Fällen gab es eine Anzeige bei der Staatsanwaltschaft.

Die Stadtpolizei St.Gallen will auch in den kommenden Wochen verstärkt Verkehrskontrollen mit Schwerpunkt auf Autoposer durchführen.

Mittwoch, 18. August - 15:55 Uhr

Ruckhalde in St.Gallen soll überbaut werden: Autofrei, mit Gärten, von Wohnbaugenossenschaften oder von kommerziellen Investoren?

(vre) Einst hat das Gaiserbähnli die Ruckhalde mit seinen Gleisen und der legendären engen Kurve in zwei Teile zerschnitten. Heute fährt die Bahn durch den Ruckhaldetunnel. Der Hang darüber kann überbaut werden. Die Stadt plant hier ein neues Wohnquartier. Und darüber, wie dieses aussehen soll, wird seit einiger Zeit gestritten. Am kommenden Mittwoch, 25. August, 19 Uhr, lässt nun der VCS im Pfalzkeller über das Thema diskutieren. Auf dem Programm steht ein Referat und eine Podiumsdiskussion, bei der die Fetzen fliegen könnten.

Die Ruckhalde heute. Hier soll ein neues Wohnquartier entstehen. Darüber ist man sich einig. Strittig ist, was genau gebaut werden soll. Bild: Benjamin Manser (21.8.2020)

Auf der Ruckhalde kreuzen sich die Interessen. Die IG Ruckhalde und die IG Zukunft Ruckhalde schlagen unterschiedliche Ansätze für die Überbauung vor: Die erste IG will vielfältigen, sozial gut durchmischten, günstigen und umweltfreundlichen Wohnraum durch Genossenschaften erstellen lassen. Die zweite IG glaubt, die Rechnung könne nur aufgehen, wenn am Hang auch kommerzielle Investoren zum Zug kämen. Am VCS-Anlass vom Mittwoch werden SP-Stadtparlamentarier Peter Olibet und Jacques-Michel Conrad als Vertreter der Genossenschaften die eine und FDP-Stadtparlamentarier Remo Daguati die andere Sichtweise vertreten.

Das ist bereits Geschichte: Ein Zug der Appenzeller Bahnen in der berühmten Ruckhaldekurve. Heute fährt die Bahn durch einen Tunnel unter dem Hang durch. Bild: Michel Canonica (10.7.2006)

Weiter Forderungen von der Ruckhalde kommen von der Sektion St.Gallen/Appenzell des VCS, die eine weitgehend autofreie Siedlung an der Ruckhalde vorschlägt. Diese Vision wird am Mittwoch von Samuel Bernhard vom VCS Schweiz vertreten. Und dann sind da auch noch die Familiengärtnerinnen und Familiengärtner, die sich durch die geplante Überbauung nicht aus ihrem kleinen Paradies vertreiben lassen wollen. Sie fordern, dass ihre Gärten in die neue Wohnsiedlung integriert werden. Ihre Stimmen wird man am Mittwoch in einer Woche wohl aus dem Publikum hören.

Mittwoch, 18. August - 15:25 Uhr

Ortsbürgergemeinde St.Gallen besetzt wichtigen Chefposten: Neuer Direktor der Heime wird Mario Gnägi

(pd/vre) Mario Gnägi heisst bei der St.Galler Ortsbürgergemeinde der neue Direktor der Heime. Der derzeitige Klinikdirektor des Reha-Zentrums Valens tritt seine Aufgabe am 1. Dezember an. Der langjährige Direktor Robert Etter geht gemäss Mitteilung vom Mittwoch per Ende Jahr in Pension. Sein Abgang nutzt die Ortsbürgergemeinde zur Reorganisation ihres Kompetenzzentrums «Gesundheit und Alter». Die Schwerpunkte «Heime» und «Geriatrische Klinik» erhalten je eine eigene Direktion.

Mario Gnägi wird per 1. Dezember neuer Direktor der Heime und Residenzen der Ortsbürgergemeinde St.Gallen. Bild: PD

Das Kompetenzzentrum «Gesundheit und Alter» der Ortsbürgergemeinde ist schweizweit einzigartig. Es liegt in einem Park in der östlichen St.Galler Innenstadt und umfasst ein breites Angebot an Altersmedizin und Langzeitpflege. Insgesamt sind rund 600 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Geriatrischen Klinik, dem Alterswohnsitz Bürgerspital (Alters- und Pflegeheim) sowie der Altersresidenz Singenberg tätig. Im Schwerpunkt Heime betreuen 250 Angestellte rund 240 Bewohnerinnen und Bewohner.

Mittwoch, 18. August - 15:03 Uhr

Krach auf dem Dach: St.Galler Rockband Catalyst spielt Konzert auf einer Dachterrasse in der St.Galler Altstadt

(sab/vre) Es war 1969, als The Beatles ihren allerletzten Liveauftritt gaben – auf einem Dach mitten in London. Das Konzert war nicht angekündigt, bloss Passanten und Schaulustige kamen in den Genuss. Bis schliesslich immer mehr Publikum kam und die Polizei einschritt.

Die Rockband Catalyst im Juni in Aktion auf einem Dach in der St.Galler Altstadt. Bild: Sandro Büchler (11.6.2021)

In die Fussstapfen des berühmten Quartetts tritt die St.Galler Rockband Catalyst. Im Juni nahm sie auf einer Dachterrasse in der St.Galler Innenstadt – mit Sicht auf die Kathedrale – ein Livevideo ihres Songs «Church On A Beach» auf. Im Gegensatz zum Beatles-Dachkonzert, das im Januar mit Wintermänteln stattfand, spielten Catalyst an einem heissen Nachmittag, bei drückendem Sonnenschein. Der Energie des Duos tat das keinen Abbruch.

Wie beim Original vor über 50 Jahren war der Auftritt der St.Galler und der Dreh nicht angekündigt. Und es war laut, Nachbarn und Passanten schauten verwundert. Schliesslich riefen die Gitarren- und Schlagzeugklänge am frühen Abend auch noch Polizei auf den Plan.

Catalyst vor den St.Galler Domtürmen. Video: Catalyst

Jetzt hat das Onlinemusikmagazin «Artnoir» das erste von drei Videos des Auftritts veröffentlicht. Dies als Vorgeschmack auf das Album «A Normal Day», das am 8. Oktober erscheinen wird.

Mittwoch, 18. August - 12:20 Uhr

Grundstein für neues Hotel neben Villa Wiesental gelegt: Wetter und Deponieprobleme verzögern Aushub der Baugrube um etwa zwei Wochen

(vre) Am Mittwochvormittag hat das Bauprojekt auf dem Areal rund um die Villa Wiesental hinter dem St.Galler Hauptbahnhof einen weiteren Meilenstein erreicht: Der Grundstein für den Hotelneubau wurde gelegt. Das schmale und hohe Gebäude kommt zwischen die alte Villa und das Geschäftshaus St.Leonhard zu stehen. Es soll - zusammen mit der Villa, die für Büronutzungen saniert und hergerichtet wird - im Frühling 2023 bezugsbereit sein.

Stadtpräsidentin Maria Pappa (vorne links) schaufelt an der Grundsteinlegung fürs neue Hotel neben der Villa Wiesental fleissig mit.

Bild: Michel Canonica

(18.8.2021)

Das Neubauprojekt hat leichte Verspätung. Das «extrem nasse» Wetter sowie Probleme mit dem Aushub aufgrund des Platzmangels in den regionalen Deponien haben die Arbeiten verzögert. Die Baugrube ist noch etwa zwei Meter zu wenig tief. Trockenes Wetter vorausgesetzt soll sie aber die richtige Tiefe in etwa zwei Wochen erreicht haben. Auf den Termin der Fertigstellung dürfte das keine Auswirkungen haben. Gesamtprojektleiter Markus Bänziger zeigte sich an der Grundsteinlegung zuversichtlich, dass die Verspätung im Laufe der Bauzeit wieder aufgeholt werden kann.

Der ehemalige Stadtpräsident Thomas Scheitlin: Er freute sich am Mittwoch über die Grundsteinlegung auf dem Areal Wiesental. Das Thema beschäftigte auch ihn politisch während vielen Jahren. Bild: Michel Canonica

(18.8.2021)

Das Projekt auf dem «Areal Wiesental» hat eine lange Vorgeschichte. Dies wegen der langen Diskussionen darüber, ob man die hier stehende alte Villa abbrechen darf. Das aktuelle Projekt wird vom Generalunternehmer HRS realisiert. Dies für die Aurora-Anlagestiftung, die zu 100 Prozent der Pensionskasse St.Gallen gehört. Das Vorhaben besteht aus einem Hotelneubau mit rund 100 Zimmern und aus der Sanierung der Villa für eine repräsentative Büronutzung. Die Kosten für Neubau und Villenrenovation werden auf 31,5 Millionen Franken geschätzt.

Mittwoch, 18. August - 9:00 Uhr

Coronasituation im Kanton St.Gallen: 339 neue Fälle und ein starker Anstieg der Spitaleinweisungen

(SK/vre) Der Kanton St.Gallen meldet in seinem Internetauftritt für Dienstag 339 neue Coronafälle. Damit haben sich seit März 2020 45'750 Personen im St.Gallischen mit dem Coronavirus angesteckt. Auch am Dienstag wurde kein Todesfall in Zusammenhang mit Covid-19 registriert. Die Zahl der St.Galler Coronatoten verharrt damit bei 720.

Die wichtigsten Kennzahlen zur Entwicklung der Coronapandemie im Kanton St.Gallen mit Stand am Dienstag, 17. August, um Mitternacht. Tabelle: Fachstelle Statistik Kanton SG

Neben der hohen Zahl von Neuansteckungen fällt aber auch auf, dass die Zahl der Spitaleinweisungen in Zusammenhang mit Covid-19 im St.Gallischen seit dem Wochenende einen Sprung nach oben gemacht haben. Sie sind jetzt auf dem Niveau von Anfang Mai. Am Sonntag lagen 25 Personen wegen des Coronavirus im Spital, am Montag waren es 43 und am Dienstag 58. Am Dienstagabend befanden sich 13 Personen auf einer Intensivstation; zehn von ihnen wurden künstlich beatmet.

Hospitalisationen im Kanton St.Gallen in Zusammenhang mit Covid-19 seit dem 1. Mai. Grafik: Fachstelle Statistik Kanton SG

Entsprechend dem steigenden Trend bei den Neuansteckungen steigen auch die Inzidenzwerte im Kanton St.Gallen: Die Sieben-Tage-Inzidenz lag am Dienstagabend bei 242 (Montag: 214), die 14-Tage-Inzidenz bei 386 (Montag: 329). Diese Werte bezeichnen die Zahl der neuen Coronafälle in den vergangenen sieben und 14 Tagen hochgerechnet auf 100'000 Einwohnerinnen und Einwohner.

Mittwoch, 18. August - 8:17 Uhr

Im Areal Bach wird am Samstag die Balkontomate gefeiert: Mit eigenem Gemüse einen konkret Beitrag gegen den Klimawandel leisten

(pd/vre) In den vergangenen Jahren hat der Trend des Urban Gardening, des Gärtnerns in der Stadt, auch in St.Gallen Fuss gefasst. Mit einem Fest zu Ehren der Balkontomate im Areal Bach hinter dem Bahnhof St.Fiden will der Verein «Es wird.» am kommenden Samstag diese Art des Gartenbaus fördern. Von 12 bis 17 Uhr werden gemäss Mitteilung in Workshops, mit einem bunten Unterhaltungsprogramm und einer Podiumsdiskussion urbane Möglichkeiten des eigenen Gemüseanbaus thematisiert. Zudem werden Urban-Gardening-Angebote in und um St.Gallen vorgestellt.

Urban Gardening, das Gärtnern im städtischen Siedlungsgebiet, hat in den vergangenen Jahren auch in St.Gallen zunehmend Anhängerinnen und Anhänger gefunden. Im Bild Hochbeete mit Gemüse und Kräutern. Bild: PD

Das Festival «Solanum Solario» (der lateinische Name der Balkontomate) ist Teil des Projekts «Mehr Grün in der Stadt», das von der Stadt St.Gallen unterstützt wird. Ziel dieser Initiative ist es, für das Thema Grün in der Stadt zu sensibilisieren und Wissen zu vermitteln, um Massnahmen zur Klimaverbesserung umsetzen zu können. So sollen der breiten Öffentlichkeit etwa die Vorteile des eigenen Gemüses gegenüber weit transportierten Produkten aufgezeigt werden.

Details zum Programm des Festivals «Solanum Solario» vom Samstag finden sich im Internetauftritt der Organisatoren oder auch auf Facebook.

Mittwoch, 18. August - 7:47 Uhr

Sonntagsvortrag im Historischen und Völkerkundemuseum: Was Napoleon und sein Ägyptenfeldzug mit der Mumie von Schepenese zu tun haben

(pd/vre) Am Anfang der europäischen Begeisterung fürs alte Ägypten im 19. Jahrhundert stand ein französischer Feldzug von 1798 bis 1801. Das Unternehmen, das letztlich ziemlich kläglich scheiterte, wurde 1798/99 vom späteren Kaiser Napoleon Bonaparte geführt. Wissenschafter, die das französische Expeditionsheer begleiteten, waren erfolgreicher als die Soldaten: Sie legten mit ihrer Arbeit den Grundstein für die spätere Ägyptologie. Sie lösten im 19. Jahrhundert eine europaweite Begeisterung fürs alte Ägypten aus. Davon zeugen auch die rund vierzig altägyptischen Sammlungen an Schweizer Museen.

Die ägyptische Mumie Schepenese während Untersuchungen von Wissenschaftern in der Stiftsbibliothek St.Gallen. Bild: Urs Bucher

(12.6.2013)

Am kommenden Sonntag, 11 Uhr, lädt die Ägyptologin Alexandra Küffer am Historischen und Völkerkundemuseum St.Gallen zu einem virtuellen Rundgang durch diese Sammlungen ein. In ihrem Vortrag im Rahmen der Ausstellung «Entdeckungen – Highlights der Sammlung» stellt sie die interessantesten Exponate samt ihrer Geschichte vor. Im Vordergrund stehen dabei Ostschweizer Sammlungen. Zur Sprache kommt auch die Ausstattung des Sarges von Schepenese, deren Mumie sich heute in der Stiftsbibliothek befindet. Die Teilnehmerzahl für die Veranstaltung vom Sonntag ist begrenzt. Eine Anmeldung ist unter 071'242’06’42 möglich.

Mittwoch, 18. August - 7:25 Uhr

LC Brühl Leichtathletik ehrt heute «seine» Olympiateilnehmerinnen Salomé Kora und Aauri Bokesa

(pd/vre) Landauf, landab ehren dieser Tage Sportvereine «ihre» Teilnehmerinnen und Teilnehmer an den Olympischen Spielen von Tokio. Heute Mittwoch tut dies auch der LC Brühl Leichtathletik. Um 17.30 Uhr werden gemäss Mitteilung die Olympionikinnen Salomé Kora und Aauri Bokesa im Stadion Neudorf empfangen. Dies zum Trainingsbeginn von Nachwuchsathletinnen und Nachwuchsathleten. Mit von der Partie wird auch eine Vertretung der Stadtregierung sein.

Salomé Kora (links) und Aauri Bokesa werden heute vom LC Brühl Leichtathletik für ihre Olympiateilnahme geehrt. Bild: LCB/Urs Siegwart

Salomé Kora startete in Tokio über 100 Meter und mit der 4x100-Meter-Staffel. In der ersten Disziplin konnte sie nicht an ihre persönliche Bestleistung von 11.12 Sekunden heranzulaufen. Mit 11.25 Sekunden verpasste sie den Halbfinal knapp. Zusammen mit Riccarda Dietsche, Ajla del Ponte und Mujinga Kambunji lief es Kora bei der Staffel besser: Im Final schaute mit 42.08 Sekunden zwar keine Medaille heraus, aber doch der ausgezeichnete vierte Platz. In den Vorläufen hatten die vier Athletinnen zuvor mit 42.05 Sekunden Schweizer Rekord gelaufen.

Für Spanien trat in Tokio die Brühlerin Aauri Bokesa an. Sie nahm damit bereits zum dritten Mal an Olympischen Spielen teil. Sie ging über 400 Meter und mit der spanischen 4x400-Meter-Mixed-Staffel an den Start. Mit der Staffel reichte es zwar nicht für den Final, die Zeit von 3:13.29 Minuten bedeutet aber einen neuen spanischen Rekord. Über 400 Meter qualifizierte sich Bokesa fürs Halbfinale und konnte dort mit einer Zeit von 51.57 Sekunden ihre persönliche Bestleistung von 2014 klar verbessern.

Dienstag, 17. August - 16:10 Uhr

ERGÄNZT MELDUNG VON 12:45 UHR - Nach Feuerwehreinsatz an der Rosenbergstrasse: Mieter lag schon einmal mit einer Zigarette im Bett

(vre) Der Feuerwehreinsatz vom Montagabend an der Rosenbergstrasse hat bei einer Leserin des ST.GALLER STADT-TICKER Erinnerungen geweckt: Am Montagabend hatte in einer Dachwohnung an der Rosenbergstrasse hinter dem Bahnhof St.Gallen ein Deckbett gebrannt. Dies nachdem der Mieter im Bett geraucht hatte. Unter ähnlichen Umständen hatte es im gleichen Haus schon im März 2019 gebrannt: Damals war der Mieter der gleichen Wohnung am Mittag mit einer Zigarette eingeschlafen.

Die Meldung über den ersten Brand in der Dachwohnung an der Rosenbergstrasse vom 27. März 2019 im Internetauftritt der Stadt. Screenshot: Stadt SG

Beide Male hatte der Mieter Glück: Am Montagabend wie vor zweieinhalb Jahren erwachte er rechtzeitig und konnte das in Brand geratene Bettzeug selber in der Dusche löschen. Verletzt wurde beide Male niemand; der Schaden war minim und beschränkte sich aufs ruinierte Bettzeug. Rauchen im Bett, so warnen Fachleute im Internet, ist aber sehr gefährlich. Dadurch entstehen nämlich immer wieder Brände, die für die Raucherin oder den Raucher tödlich ausgehen können.

Mit viel Glück wurde beim Brand vom Montagabend wiederum nur ein Teil des Bettzeugs in Mitleidenschaft gezogen. Bild: Stadtpolizei SG (16.8.2021)

Für die Polizei sind die beiden Feuer trotz gleicher Ursache in relativ kurzem Abstand kein Thema. Wenn von jemandem in einer solchen Situation keine akute Gefahr für andere oder für sich selber ausgehe, falle es nicht in die Kompetenz der Polizei, Massnahmen zu ergreifen, sagt Dionys Widmer, Sprecher der Stadtpolizei St.Gallen, im Gespräch. Einziger Schritt sei, dass der Zwischenfall vom Montag an die Staatsanwaltschaft rapportiert werde. Das geschehe routinemässig, also immer nach so einem Ereignis.

Dienstag, 17. August - 14:27 Uhr

Auto rammt Velo von hinten: 56-Jähriger leicht verletzt

(kapo/vre) Am späten Montagnachmittag hat auf der Ringstrasse in Gossau ein Auto ein Velo von hinten gerammt. Dabei wurde der Zweiradfahrer gemäss Mitteilung der Kantonspolizei leicht verletzt. Er konnte allerdings vom Rettungsdienst vor Ort versorgt und musste nicht ins Spital eingeliefert werden. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden für rund 900 Franken.

Ein 23-Jähriger war am Montag, gegen 17.20 Uhr, mit seinem Auto und einer Mitfahrerin von Niederwil kommend in Gossau auf der Sonnen- in Richtung Ringstrasse unterwegs. Auf der Verzweigung Sonnen- und Ringstrasse übersah er das vortrittsberechtigte Velo eines 56-Jährigen. Das fuhr daher gegen das Hinterrad des Velos.

Dienstag, 17. August - 14:04 Uhr

49 Bier-Sommeliers erhalten ihre Diplome: Zwei Absolventinnen und vier Absolventen aus der Ostschweiz

(pd/vre) Eine ungewöhnliche Ausbildung abgeschlossen haben am vergangenen Wochenende auch sechs Personen aus der weiteren Region rund um St.Gallen: Heinz Lendenmann (St.Gallen), Daniel Dux (Nesslau), Martin Eggenberger (Rebstein), Jeannine Rempfler (Appenzell), Petra Schifferle (Schaan) und Dominik Sieber (Rebstein) konnten zusammen mit 43 anderen Absolventinnen und Absolventen ihr Diplom als Bier-Sommelier entgegennehmen. Zwei Seminare wurden gemäss Mitteilung in der Deutschschweiz und es im Tessin durchgeführt.

Die 49 frisch diplomierten Bier-Sommeliers feiern am Sonntag den Abschluss ihrer berufsbegleitenden Ausbildung. Bild: Gastro-Suisse

(16.8.2021)

Das Seminar «Der Schweizer Bier-Sommelier - Bier entdecken, verkosten und erfolgreich verkaufen» wurde im ersten Halbjahr 2021 bereits zum 29. Mal von Gastro-Suisse in enger Zusammenarbeit mit dem Schweizer Brauerei-Verband durchgeführt. Gastro-Suisse zeigt sich in der Mitteilung zur Diplomübergabe «sehr erfreut darüber, dass die Ausbildungen rund um das Bier sowohl im deutschen, französischen als auch im italienischsprachigen Teil der Schweiz beliebt sind».

Die Ausbildung zum Bier-Sommelier geschieht berufsbegleitend. Teilnehmerinnen und Teilnehmern lernen dabei alles Wichtige rund ums Bier. 49 Kandidaten haben in diesem Jahr die anspruchsvolle Abschlussprüfung erfolgreich bestanden. Die Bier-Sommeliers sollen nun ihr neuerworbenes Wissen in Restaurants und Bars, an Bier-Degustationen oder an anderen Anlässen weitergeben.

Details über die Ausbildung zum Bier-Sommelier wie auch Unterlagen für die Anmeldung zum nächsten Seminar finden sich im Internetauftritt von Gastro-Suisse.

Dienstag, 17. August - 12:45 Uhr

ERSETZT ERSTE MELDUNG VON 8:10 UHR - Kleine Ursache, grosse Wirkung: Mann löst durch Zigarette im Bett Feuer aus, kann es aber selber löschen

(stapo/vre) Sehr viel Glück hatte am Montagabend ein Mann im sechsten Stock eines Hauses an der Rosenbergstrasse in St.Gallen. Durch eine letzte Zigarette, die er vor dem Einschlafen im Bett rauchte, entstand ein Mottbrand, der auf die Bettdecke übergriff. Es gelang dem Mann dann allerdings diese in der Dusche selber zu löschen. Verletzt wurde gemäss Mitteilung der Stadtpolizei beim Zwischenfall niemand.

Das Aufgebot der Berufsfeuerwehr St.Gallen am Montagabend an der Rosenbergstrasse. Bild: Sandro Büchler

(16.8.2021)

Auf den Mottbrand aufmerksam wurde die Feuerwehr durch den Anruf eines Passanten, der Rauch aus einem Dachfenster wahrgenommen hatte. Nach 22 Uhr standen daher an der Rosenbergstrasse Angehörige der Berufsfeuerwehr sowie der Kantons- und der Stadtpolizei im Einsatz. Bis zur Klärung der Situation wurde die Hauptstrasse hinter dem Hauptbahnhof St.Gallen sogar vorübergehend gesperrt. Einen Löscheinsatz leisten musste die Feuerwehr dann allerdings nicht mehr.

Verletzt wurde beim Aschenbecherbrand niemand. Die Bettdecke, die am Montagabend Feuer gefangen hatte, ist allerdings ruiniert. Bild: Stadtpolizei SG

(16.8.2021)

Zur Rauchentwicklung gekommen war es, nachdem ein 46-Jähriger am Montag, gegen 22 Uhr in seinem Bett eine Zigarette geraucht hatte. Den Stummel deponierte er im Aschenbecher, der neben ihm auf der Matratze lag und auch noch Papier enthielt. Im Schlaf stiess der Mann dann den Aschenbecher um und die Glut setzte seine Bettdecke in Brand. Zum Glück wachte der Mann dadurch auf und konnte die Decke in der Dusche löschen. Damit wurde niemand verletzt und einzig an der Bettdecke entstand Schaden.

Dienstag, 17. August - 11:22 Uhr

Platz auf den Strassen für die nächste Generation: Am Samstag findet in St.Gallen eine Velodemo für Kinder und Jugendliche statt

(pd/vre) Erstmals findet am kommenden Samstag in St.Gallen eine Velodemo speziell für Kinder und Jugendliche statt. Die sogenannte Kidical Mass («kindliche Masse» - siehe Infobox unten) ist eine Spielart der Critical-Mass-Bewegung, die in St.Gallen seit Sommer 2020 regelmässig auf die Strasse geht, um auf Veloanliegen aufmerksam zu machen. Die bewilligte Fahrt durch die St.Galler Innenstadt wird durch Einzelpersonen zusammen mit Vélorution und Pro Velo St.Gallen-Appenzell organisiert.

Am Samstag findet in der Stadt St.Gallen erstmals eine Velodemo speziell für Kinder und Jugendliche, eine sogenannte Kidical Mass, statt. Bild: Marcin Obara/EPA (Warschau, 7.8.2021)

Treff für die Kidical Mass vom Samstag ist ab 14 Uhr auf dem Gallusplatz. Losgefahren wird um 14.30 Uhr. Gegen 16 Uhr soll der Velokorso auf der Kreuzbleiche ankommen. Dort wartet ein kleiner Zvieri sowie Musik von Simon Hotz. Der Veloumzug führt durch die St.Galler Innenstadt. Gefahren wird gemäss Mitteilung «in gemütlichem Tempo» auf einer rund fünf Kilometer langen Strecke. Begleitet wird die Kidical Mass – wie jede Demo - von der Stadtpolizei sowie von Mitgliedern von Vélorution.

Mit der Veranstaltung soll auf das Velo als Transportmittel aufmerksam gemacht werden. Wenn Kinder heute aufs Velo stiegen, seien sie auch morgen damit unterwegs, heisst es in der Mitteilung zur Aktion. Sie soll ein Zeichen dagegen setzen, dass derzeit die Velonutzung von Kindern und Jugendlichen in der Schweiz rückläufig ist. Dagegen müsse man Massnahmen ergreifen und die Strassen auch für Kinder in einen angenehmen und sicheren Ort verwandeln, fordern die Organisatorinnen und Organisatoren der ersten St.Galler Kidical Mass.

Protestbewegung Konzentrierter Auftritt für Veloforderung (vre) Critical Mass (englisch für «kritische Masse») ist eine weltweite Bewegung, bei der sich nicht motorisierte Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer (meist auf dem Velo) scheinbar zufällig und unorganisiert treffen. Durch gemeinsame Fahrten in Innenstädten wollen sie durch ihre Zahl und den konzentrierten Auftritt auf das Velo als Transportmittel aufmerksam machen. Die erste Critical Mass genannte Aktion fand im September 1992 in San Francisco statt. Seit diesem Start treffen sich Velofahrerinnen und Velofahrer weltweit mehr oder weniger regelmässig zu gemeinsamen Fahrten durch Städte. In St.Gallen fand die erste Aktion der Critical Mass Ende Juli 2020 statt. Der Begriff stammt aus dem Dokumentarfilm «Return of the Scorcher» (1992) . Er erzählt von der Velokultur in China und den Niederlanden im Vergleich zu jener in den USA. Kidical Mass («kindliche Masse») ist eine Spielform der Critical Mass. Dabei fahren möglichst viele Kinder und Jugendliche mit - auf irgendeiner Art Velo, dem Trottinett oder auch als Passagiere in Veloanhängern und im Lastenvelo. Das Tempo der Kidical Mass ist dem Alter von Teilnehmerinnen und Teilnehmern angepasst langsam. Am 19./20. September 2020 waren unter dem Motto «Platz da für die nächste Generation!» in über 100 Städten in Deutschland rund 22’000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer an Kidical Masses unterwegs.

Dienstag, 17. August - 9:35 Uhr

Coronasituation im Kanton St.Gallen: Für Montag 246 neue Fälle und Sprung nach oben bei den Hospitalisationen gemeldet

(SK/vre) Der Kanton St.Gallen meldet in seinem Internetauftritt für Montag 246 neue Coronafälle. Damit haben sich seit März 2020 45'411 Personen im St.Gallischen mit dem Coronavirus angesteckt. Am Montag wurde hingegen kein Todesfall in Zusammenhang mit Covid-19 registriert. Die Zahl der St.Galler Coronatoten verharrt damit bei 720.

Die wichtigsten Kennzahlen zur Entwicklung der Coronapandemie im Kanton St.Gallen mit Stand am Montag, 16. August, um Mitternacht. Tabelle: Fachstelle Statistik Kanton SG

Derzeit liegen in St.Galler Spitälern in Zusammenhang mit Covid-19 43 Personen; am Sonntagabend waren es erst 25 gewesen. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei 214, die 14-Tage-Inzidenz bei 329. Diese Werte bezeichnen die Zahl der neuen Coronafälle in den vergangenen sieben und 14 Tagen hochgerechnet auf 100'000 Einwohnerinnen und Einwohner.

Die Entwicklung der Coronafälle in den einzelnen Wahlkreisen gemessen an den neuen Fällen der vergangenen 14 Tage hochgerechnet auf 100'000 Einwohnerinnen und Einwohner (14-Tage-Inzidenz). Grafik: Fachstelle Statistik Kanton SG

Der Schwerpunkt der Coronapandemie im Kanton St.Gallen hat sich wieder verschoben. Gemessen an der 14-Tage-Inzidenz sind die Hotspots nun die «nördlichen» Wahlkreise Rheintal (449.17), Wil (393.90) und St.Gallen-Gossau (306.03). Knapp dahinter liegen Werdenberg (305.17) und Rorschach (293.72). Die Schlussgruppe besteht jetzt aus den «südlichen» Wahlkreisen See-Gaster (273.32), Sarganserland (265.18) und Toggenburg (250.90). Dies mit Stand am Sonntag, 15. August, um Mitternacht.

Dienstag, 17. August - 8:55 Uhr

Neues Sammelfahrzeug für die St.Galler Grüngutabfuhr: Beschafft wurde erstmals ein Elektrolastwagen

(sk/vre) Die Entwicklung der Stadtsanktgaller Grüngutabfuhr mit einer steigenden Zahl von Abos und grösseren Sammelmengen macht den Einsatz eines zweiten Sammelfahrzeugs notwendig. Ab nächster Woche setzt Entsorgung St.Gallen dafür ein weiteres mit Spezialaufbau ausgerüstetes Fahrzeug ein. Die Besonderheit an diesem Lastwagen: Es wird vollumfänglich elektrisch betrieben.

Der neue Elektrolastwagen für die Stadtsanktgaller Grüngutabfuhr auf dem Klosterplatz. Bild: Entsorgung SG

Der Einsatz des Elektrolastwagens macht die Grüngutabfuhr noch umweltschonender. Möglich ist er aufgrund der technischen Entwicklung der vergangenen Jahre. Mehrere Elektromotoren stellen den Antrieb der beweglichen Teile des Fahrzeugs (Räder, Drehtrommel und so weiter) sicher. Die Motorenleistung für den Antrieb des Chassis beträgt 500 Kilowatt oder 680 PS. Eine Lithium-Ionen-Hochvoltbatterie mit einer Kapazität von 255 Kilowattstunden liefert die nötige Energie.

Mit den Spezialfahrzeugen der Grüngutabfuhr werden nicht nur die Container der Abonnentinnen und Abonnenten geleert. Im gleichen Arbeitsgang werden diese Container gemäss Newsletter des städtischen Entsorgungsamtes auch noch gereinigt. Dies mit Wasser aus einem wärmeisolierten Spezialtank auf dem Lastwagen. Das Wasser dafür wird - ebenfalls umweltschonend - mit Abwärme aus der KVA im Sittertobel aufgeheizt.

Leerung von Grüngutcontainern mit dem ersten, dieselbetriebenen Sammelfahrzeug der Stadtsanktgaller Grünabfuhr. Bild: Ralph Ribi

(17.10.2018)

Der Kauf des Elektrolastwagens ist im Vergleich zum ersten Grüngut-Sammelfahrzeug mit Dieselmotor rund 57 Prozent teurer. Das neue Fahrzeug wird aber tiefere Betriebskosten verursachen; die Gesamtkosten sollen nach rund zwölf Jahren ausgeglichen sein. Das Stadtparlament hat im Juni 2020 den Zusatzkredit von 294'000 Franken für die Beschaffung des E-Lasters gutgeheissen. Zusätzlich hat der Stadtrat dafür einen Beitrag von 150'000 Franken aus dem städtischen Energiefonds gesprochen.

Grünabfuhr Aus organischen Abfällen wird Biogas (sk/vre) Seit 2017 wird in der Stadt St.Gallen Grüngut separat gesammelt. Der Stadtrat wollte ursprünglich aus Kostengründen darauf verzichten, das Parlament hat ihn dann aber per Vorstoss mit der Einführung der Grünabfuhr beauftragt. In den vergangenen Jahren hat sich das Konzept zu einer Erfolgsgeschichte entwickelt. So ist die Sammelmenge aus den inzwischen rund 11'000 angeschlossenen Haushalten auf nahezu 2'000 Tonnen pro Jahr gestiegen. Im Sammelfahrzeug wird das Grüngut nicht gepresst, sondern mit einer Drehtrommel verdichtet. Das System auf dem Lastwagen ist dicht, damit weder Säfte noch Gerüche austreten können. Die in der Stadt eingesammelten Grünabfälle werden vorerst in Grossmulden zwischengelagert und dann mit Sammeltransporten zum Vergärungswerk nach Niederuzwil transportiert. Hier entsteht aus den Abfällen Biogas und Dünger. Das Biogas wird von den St.Galler Stadtwerke übernommen.

Montag, 16. August - 21:21 Uhr

Internationaler Tag der Bratwurst: Auch in St.Gallen wurde spontan und auf private Initiative hin gefeiert - auf dem Bratwurstplatz natürlich

(vre) Am 16. August ist internationaler Tag der Bratwurst. Ohne Witz! Der Tag wird vor allem in den USA und in Deutschland begangen, war aber am Montagabend auch in der Stadt St.Gallen Anlass für eine spontane kleine Feier in der südlichen Altstadt. Auf dem Bratwurstplatz, der speziell für diesen Tag umbenannten Kreuzung von Gallus- und Berneggstrasse, Wassergasse sowie Oberem Graben, gab's fürs Gallusplatz-Quartier sowie für Passantinnen und Passanten eine Gratisbratwurst vom Grill.

Die Zwischenverpflegung für die Party zum internationalen Tag der Bratwurst in St.Gallen liegt auf dem Grill... Bild: Sandro Büchler (16.8.2021) ...und findet reissenden Absatz. Bild: Sandro Büchler (16.8.2021) Guten Appetit! Bild: Sandro Büchler (16.8.2021) Auch nichts ahnende Passantinnen und Passanten kamen am Montagabend am Eingang der Gallusstrasse zu einer Gratis-Bratwurst. Bild: Sandro Büchler (16.8.2021) Spontanparty zum internationalen Tag der Bratwurst: Zusammenstehen und über Gott und die Welt plaudern. Bild: Sandro Büchler (16.8.2021) Viel Arbeit für den Grillmeister. Bild: Sandro Büchler (16.8.2021) Für den diesjährigen Tag der Bratwurst wurde am Eingang ins Klosterviertel eine Kreuzung in Bratwurstplatz umgetauft. Bild: Sandro Büchler (16.8.2021) Die übergrosse Kunststoff-Bratwurst über dem Eingang der Gallusstrasse. Bild: Sandro Büchler (16.8.2021) Der Grillmeister erklärt die Hintergründe fürs Kunstwerk. Bild: Sandro Büchler (16.8.2021) Auch der Buschauffeur bekäme eine Wurst - wenn er denn hätte halten und eine Pause machen können. Bild: Sandro Büchler (16.8.2021) An einem Gartenzaun wird mit Bildern und Bratwurstgirlande die Kunstaktion mit der grossen Bratwurst erklärt. Bild: Sandro Büchler (16.8.2021) Der Bratwurstplatz mit der hängenden Riesenwurst von oben. Bild: Sandro Büchler (16.8.2021)

Hinter der Aktion, die bei Besucherinnen und Besuchern gut ankam, steckt der anonyme Künstler R. Er hatte 2020 mit einer 15 Kilogramm schweren Glasfaser-Bratwurst auf Drei Weieren Diskussionen ausgelöst. Die Wurst war als Symbol dafür gedacht, dass mit der Coronakrise Kunstschaffenden, Vereinen und einem Teil des Gewerbes das Wasser bis zum Hals stehe. Seit Anfang Jahr hängt die nachts beleuchtete Bratwurst über der Gallusstrasse am Eingang zur südlichen St.Galler Altstadt.

Unter ihr fand nun am Montagabend die Spontanparty aus Anlass des internationalen Tages der Bratwurst statt. Der anonyme Organisator liess gratis und franko 100 Bratwürste der Metzgerei Bechinger verteilen. An geladene Gäste, an die Nachbarschaft, an Passantinnen und Passanten. Die Geste kam gut an. Ebenso die Enthüllung einer inoffiziellen Namenstafel: Neu heisst die Kreuzung unterhalb des Einstein-Kongresszentrums Bratwurstplatz - mindestens am internationalen Tag der Bratwurst.

Montag, 16. August - 17:37 Uhr

Im September startet Peach Weber seine 16. Tournee durch die Schweiz: «Gäxplosion» gastiert am 26. Oktober in der St.Galler Tonhalle

Peach Weber kommt im Oktober mit seinem 16. Programm «Gäxplosion» nach St.Gallen. Bild: Britta Gut

(19.10.2020)

(pd/vre) Diesen September startet Peach Weber seine 16. Tournee quer durch die Schweiz. Dabei wird der Schweizer Meister des Kalauers das Konzept, das 15 Mal Erfolg hatte, beibehalten. Peach Weber wird sich im Programm «Gäxplosion» nämlich mit Gedichten, Liedern und Gäx präsentieren. Er gastiert auch in der Region St.Gallen: Am 25. Oktober, 20 Uhr, tritt er im Pentorama in Amriswil auf, am 26. Oktober, 20 Uhr, ist er in der St.Galler Tonhalle zu sehen.

Der Vorverkauf für die neuste Tournee von Peach Weber ist bereits eröffnet. Tickets sind erhältlich an Poststellen, bei Manor und Coop-City sowie im Internet unter www.ticketcorner.ch erhältlich.

Montag, 16. August - 17:15 Uhr

Schweizer Performancepreis wird in St.Gallen vergeben: Im Rennen sind auch Lika Nüssli und Marc Jenny, Konzert mit Les Reines Prochaines

(SK/vre) Am 28. und 29. August wird in der St.Galler Lokremise der diesjährige Performancepreis Schweiz vergeben. Die Preissumme beträgt 30'000 Franken; dazu kommt ein Publikumspreis von 6'500 Franken. Neben dem eigentlichen, öffentlich ausgetragenen Wettbewerb wartet der Anlass mit einem Rahmenprogramm zum zehnjährigen, wegen Corona 2020 verschobenen Jubiläum des Wettbewerbs auf. So ist am Samstag ein Konzert mit Les Reines Prochaines und sind am Sonntag unter anderem Gespräche mit den Künstlerinnen Pascal Grau und Manon geplant.

Der Performancepreis Schweiz wird am 28. und 29. August in der Lokremise in St.Gallen vergeben. Bild: Ralph Ribi

(3.9.2020)

Den Performancepreis Schweiz gibt es seit 2011. Er ist eine Förderinitiative gestartet durch die Kantone Aargau und Basel-Stadt sowie die Stadt Genf, erweitert mit den Kantonen Basel-Landschaft und Luzern, Zürich sowie jüngst mit dem Kanton St.Gallen. Für die Austragung 2021 wurden aus rund 120 Bewerbungen sieben Eingaben zur Teilnahme am Wettbewerb nominiert. Es sind dies Pavel Aguilar (BS), Alpina Huus (BS, GE, VD), Lara Dâmaso (ZH), Dorota Gawęda & Eglė Kulbokaitė (BS), Monika Klingler (ZH), Léa Katharina Meier (VD) sowie Lika Nüssli & Marc Jenny (SG).

Programm Do, 19. August, 19.00-21.00

«Vorspiel» zum Performancepreis: Gespräch über Ausprägungen von Performances mit Katja Schenker, Yan Duyvendak, Madeleine Amsler und Marianne Burki.

«Vorspiel» zum Performancepreis: Gespräch über Ausprägungen von Performances mit Katja Schenker, Yan Duyvendak, Madeleine Amsler und Marianne Burki. Sa, 28. August, 11.00-18.00

Wettbewerb Performancepreis Schweiz mit Alpina Huus, Dorota Gawęda & Eglė Kulbokaitė, Lika Nüssli & Marc Jenny, Pavel Aguilar, Monica Klingler, Lara Dâmaso, Léa Katharina Meier.

Wettbewerb Performancepreis Schweiz mit Alpina Huus, Dorota Gawęda & Eglė Kulbokaitė, Lika Nüssli & Marc Jenny, Pavel Aguilar, Monica Klingler, Lara Dâmaso, Léa Katharina Meier. Sa, 28. August, ab 20.30

Konzert Les Reines Prochaines.

Konzert Les Reines Prochaines. So, 29. August, ab 9.30

Jubiläumsdiskussion Performance-Szene Schweiz.

Jubiläumsdiskussion Performance-Szene Schweiz. So, 29. August, ab 12.00

Verleihung Performancepreis mit Regierungsrätin Laura Bucher.

Montag, 16. August - 15:45 Uhr

Neue Hauptsponsorin für Frauen des FC St.Gallen-Staad

(pd/vre) Die St.Galler Shopping-Arena ist neue Hauptsponsorin der Frauen des FC St.Gallen-Staad. Das hat der FC St.Gallen am Montag publik gemacht. Die Shopping-Arena wird demnach ab der Saison 2021/22, die am Samstag beginnt, auf der Vorderseite des Trikots des ersten Frauenteams präsent sein. Das Engagement dauert fünf Jahre. Ausserdem hat die Shopping-Arena den jährlichen Fördererbeitrag für das Nachwuchsprojekt Future Champs Ostschweiz bis 2026 verlängert.

Gruppenbild mit Damen (von links): Patricia Willi (FC St.Gallen-Staad), Alain Sutter (Sportchef FCSG), Fabienne Diez (Shopping-Arena), Marc Schäfer (Shopping-Arena), Sandra Egger (FC St.Gallen-Staad) und Matthias Hüppi (Präsident FC St.Gallen).

«Der FC St.Gallen und die Shopping-Arena pflegen seit Eröffnung des Stadions und des Einkaufszentrums im Jahr 2008 eine enge Zusammenarbeit. Wir sind geografisch nah – und jetzt kommt eine Unterstützung der Shopping-Arena hinzu, dank der wir noch näher aneinander rücken», wird in der Mitteilung FCSG-Präsident Matthias Hüppi zitiert. Über diese Unterstützung aus der direkten Nachbarschaft freue sich der FC St.Gallen sehr.

«Wir unterstützen den FCSG bereits seit Beginn des Nebeneinanders im Westen der Stadt St.Gallen», wird Marc Schäfer, Centerleiter der Shopping-Arena, in der Mitteilung zitiert. Aus dem Neben- sei inzwischen ein Miteinander geworden. Aufgrund der Professionalisierung des FC St.Gallen-Staad und des Frauenfussballs im allgemeinen habe sich die Shopping-Arena entschieden, in Zukunft das Frauenteam des FC St.Gallen zu sponsern. Dies passe in die Strategie des Einkaufszentrums, die insbesondere auf Familien ausgerichtet sei, heisst es in der Mitteilung.

Montag, 16. August - 15:25 Uhr

Unruhiges Wochenende für die St.Galler Stadtpolizei: Lärmklagen, Streitigkeiten, Schnapsleichen und Autoposer

(stapo/vre) Das hochsommerliche Wetter vom Wochenende hat seine Spuren in der Einsatzstatistik der St.Galler Stadtpolizei hinterlassen: Von Freitag bis Sonntag hatte sie überdurchschnittlich viele Einsätze zu leisten. In rund vierzig Fällen ging es um Ruhestörung, Streitigkeiten oder Personen, die massiv über den Durst getrunken hatten. Zudem führte die Stadtpolizei verschiedene Verkehrskontrollen durch, wobei mehrere Personen - unter anderem zwei Autoposer - angezeigt wurden.

Eine Polizistin unterwegs im Streifenwagen. Die Patrouillen der Stadtpolizei hatten am Wochenende viel Arbeit zu bewältigen. Symbolbild: Stapo SG

Von Freitag bis Sonntag musste die Stadtpolizei 25 Mal wegen Lärmklagen ausrücken. Drei Meldungen betrafen alkoholisierte Personen, die sich nicht mehr auf den Beinen halten konnten. Sie wurden Familienangehörigen oder Bekannten übergeben. Zehn Einsätze leistete die Polizei bei verbalen oder tätlichen Streitereien. Dabei versuchten sich in zwei Fällen, Beteiligte der Kontrolle zu entziehen. Bei einem Einsatz verhielt sich ein Mann aggressiv und trat nach den Polizisten. Diese wurden teils auch massiv beschimpft und bedroht. Sechs Personen wurden deswegen angezeigt.

Aufgrund von Reklamationen aus der Bevölkerung wegen Autoposern führt die Stadtpolizei derzeit verstärkt Verkehrskontrollen durch. Am Wochenende wurden dabei bei zwei Autos illegale technische Abänderungen festgestellt. Zudem wurden vier Autofahrer angehalten, welche den Motor unnötig hochgedreht hatten. Weiter kontrollierte die Polizei zwei Blaufahrer. Einer war mit 0,6 Promille (0,32 mg/l), einer mit 1,1 Promille (0,55 mg/l) unterwegs.

Montag, 16. August - 15:15 Uhr

Fussgänger von Auto angefahren und verletzt

(stapo/vre) Am Freitag, 22 Uhr, hat sich im Bereich der Verzweigung der Ober- und der Vonwilstrasse in St.Gallen ein Unfall ereignet. Ein Auto fuhr dabei einen Fussgänger an und verletzte ihn unbestimmt. Der 20-Jährige musste gemäss Mitteilung der Stadtpolizei durch die Rettungssanität ins Spital gebracht werden. Die genauen Hintergründe des Vorfalls sind jetzt Gegenstand von Abklärungen.

Montag, 16. August - 15:00 Uhr

Nach Flucht vor Polizeikontrolle: Alkoholtest verweigert, Falschaussage gemacht und vorübergehend festgenommen

(stapo/vre) Am frühen Sonntagmorgen hat sich in St.Gallen ein 21-jähriger Autofahrer durch Flucht einer Polizeikontrolle entzogen. Genützt hat's dem jungen Mann allerdings nichts: Die Stadtpolizei hatte das Auto und dessen Lenker kurze Zeit später bereits ausfindig gemacht. Nach verweigertem Alkoholtest und einer Falschaussage wurde der 21-Jährige schliesslich vorübergehend festgenommen, wie es in einer Polizeimeldung vom Montag heisst.

Zu einem Zwischenfall ist es am frühen Sonntagmorgen bei einer Verkehrskontrolle auf der St.-Josefen-Strasse in St.Gallen gekommen. Symbolbild: Stapo SG

Während einer Verkehrskontrolle am frühen Sonntagmorgen auf der St.-Josefen-Strasse stellten Stadtpolizisten fest, dass ein Auto vor dem Kontrollpunkt wendete. Die Verfolgung des Autos verlief ergebnislos, weil der Sichtkontakt verloren ging. Wenig später wurde das Auto aber an der nahe gelegenen Ochsenweidstrasse gefunden. Eine Patrouille der Kantonspolizei begab sich zum Wohnort des Fahrzeughalters ausserhalb der Stadt. Dieser traf dort per Taxi gleichzeitig mit der Polizeipatrouille ein.

Der Mann wurde für die weitere Bearbeitung des Falls der Stadtpolizei übergeben. Bei der Einvernahme gab der 21-Jährige an, dass sein Kollege das Fahrzeug gesteuert hätte. Einen Alkoholtest verweigerte er. Später zog er seine erste Aussage zurück und gab zu, selber gefahren zu sein. Er wurde vorläufig festgenommen und das Auto wurde sichergestellt. Die genauen Hintergründe des Vorfalls sind noch nicht geklärt; die Stadtpolizei führt daher die Ermittlungen weiter.

Montag, 16. August - 14:25 Uhr

Post für Regierungsrat Marc Mächler: Aktivistinnen und Aktivisten übergeben Petition für klimafreundliche Investitionen der Nationalbank

(pd/vre) Seit Samstag radeln Aktivistinnen und Aktivisten der Kampagnen- und Mobilisierungsorganisation Campax fürs Klima durch die Schweiz. Die sogenannte «Tour de Climat» ist am Montagmittag pflotschnass, wie es in einer Mitteilung heisst, in St. Gallen angekommen. Und hier liess sie Marc Mächler, der Finanzdirektor des Kantons, quasi im Regen stehen: Die Petition für den Ausstieg der Nationalbank aus fossilen Energieträgern nahm nicht er, sondern stellvertretend die Staatskanzlei entgegen.

Teilnehmerinnen und Teilnehmer der «Tour de Climat» von Campax am Montagmittag vor dem St.Galler Regierungsgebäude. Bild: Campax

Auf ihrer «Tour de Climat» radeln Aktivistinnen und Aktivisten von Campax während 39 Tagen durch die Schweiz. Sie besuchen alle Kantone und ihre Hauptorte. Damit wollen sie auf die Forderung aufmerksam machen, dass die Schweizerische Nationalbank (SNB) ebenfalls auf die Ziele des Pariser Klimaabkommens hinarbeiten muss. Das sei heute noch nicht der Fall, schreibt Campax in einer Mitteilung: Die SNB heize im Gegenteil mit Investitionen in fossile Energien «die Klimakatastrophe beträchtlich an».

Von den Finanzdirektorinnen und Finanzdirektoren der Kantone, die zu den Aktionären der SNB gehören, erwartet Campax, dass sie sich für den Ausstieg der aus diesen fürs Klima schädlichen Investitionen stark machen. Dies könne etwa durch einen Brief des Kantons an die SNB, einen Antrag an der nächsten SNB-Generalversammlung stellen oder die Verweigerung der Decharge für den Bankrat erreicht werden, hiess es am Montagmittag vor dem Regierungsgebäude in St.Gallen.

Bereits am Sonntag hatten Klimaaktivistinnen und Klimaaktivisten von Campax in Herisau den Ausserrhoder Finanzdirektor besucht. Bild: Campax

Die «Tour de Climat» hat St.Gallen bereits wieder verlassen und ist Richtung Fürstenland unterwegs. Nachdem schon am Sonntag Appenzell und Herisau besucht worden waren, ist der nächste Halt für Dienstag in Frauenfeld geplant. Details zu den Etappen und zu den Forderungen der «Tour de Climat» finden sich im Internet. Dort wird die Veloaktion auch mit Fotos dokumentiert.

Montag, 16. August - 11:22 Uhr

Post modernisiert auch ihre St.Galler Filialen: Ein Facelifting für die Poststelle am Brühltor

(pd/vre) Seit den 1990er-Jahren hat die Schliessung von Poststellen auch in St.Galler Quartieren immer wieder einmal für rote Köpfe gesorgt. Erklärtes Ziel der Postverantwortlichen ist es jetzt aber, die noch bestehenden eigenen Filialen zu erhalten und aufzuwerten. Dies auch durch eine zeitgemässe Gestaltung, wie es in einer Mitteilung vom Montag heisst. Nach mehrwöchigem Umbau in neuem Look eröffnet wird am Montag die Poststelle Brühltor im St.Galler Stadtzentrum.

So präsentiert sich die frisch sanierte Poststelle Brühltor seit Montag. Bild: PD

Helle Farben und viel Holz prägen die neuen Räume am Brühltor. Dazu gibt es neu eine Informationstheke, an der Postangestellte über Dienstleistungen beraten, aufklären und informieren. Neben dieser Theke steht neu ein Paketeinwurf bereit. Hier können versandfertige Pakete mit Barcode einfach und ohne Anstehen am Schalter aufgegeben werden. Die Filiale verfügt weiterhin über vier Postomaten und eine Postfachanlage. Die Öffnungszeiten bleiben unverändert.

Ein wesentliches Element der modernisierten Poststelle ist die Infotheke (links). Verschwunden ist dafür das früher hier platzierte Sammelsurium von Ladengestellen. Bild: PD

Die Post will in den kommenden Jahren ihr Filialnetz stabilisieren und aufwerten, wie es in der Medienmitteilung heisst. In die Modernisierung werden schweizweit 40 Millionen Franken in rund 300 Poststellen investiert. Zudem sollen sie für andere Dienstleister wie Banken, Versicherungen, Unternehmen des Gesundheitswesens oder auch für Behörden geöffnet werden. In St.Gallen bereits saniert wurden die Hauptpost sowie die Filialen im Neudorf und in Bruggen.

Insgesamt betreibt die Post heute in der Stadt St.Gallen elf Filialen, sieben davon mit Partnern. Ergänzt wird das Angebot durch verschiedene Aufgabe- und Abholstellen, die übers Stadtgebiet verteilt sind. Dieses Netz umfasst folgende Elemente:

Montag, 16. August - 9:20 Uhr

Coronasituation im Kanton St.Gallen: 404 Neuansteckungen und ein Todesfall übers Wochenende

(SK/vre) Der Kanton St.Gallen meldet in seinem Internetauftritt fürs Wochenende (Freitag, Samstag und Sonntag) 404 neue Coronafälle. Damit haben sich seit März 2020 45'165 Personen im St.Gallischen mit dem Coronavirus angesteckt. Zudem meldet der Kanton am Montagmorgen fürs Wochenende einen weiteren Todesfall in Zusammenhang mit Covid-19. Die Zahl der Coronatoten liegt damit bei 720.

Die wichtigsten Kennzahlen zur Entwicklung der Coronapandemie im Kanton St.Gallen mit Stand am Sonntag, 15. August, um Mitternacht. Tabelle: Fachstelle Statistik Kanton SG

Derzeit liegen in St.Galler Spitälern in Zusammenhang mit Covid-19 25 Personen. Vier davon befinden sich mit künstlicher Beatmung auf einer Intensivstation. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei 219, die 14-Tage-Inzidenz bei 295. Diese Werte bezeichnen die Zahl der neuen Coronafälle in den vergangenen sieben und 14 Tagen hochgerechnet auf 100'000 Einwohnerinnen und Einwohner.

Der Trend bei den Neuansteckungen mit dem Coronavirus im Kanton St.Gallen weist deutlich nach oben. Die Zahl der neuen Fälle erreicht tageweise Werte wie im Januar dieses Jahres. Ebenfalls deutlich nach oben geht seit Anfang August der Sieben-Tage-Durchschnitt der neuen Fälle. Allerdings: Die Zahl der Hospitalisationen und der Todesfälle verharrt auf tieferem Niveau als Anfang Jahr.

Die Entwicklung der Coronapandemie im Kanton St.Gallen seit Anfang Jahr. Grafik: Fachstelle Statistik Kanton SG

Die tieferen Zahlen bei Hospitalisationen und Todesfällen dürften eine Auswirkung der immer noch laufenden Impfkampagne sein. Geimpft sind mit Stand am Sonntag, 15. August, im Kanton St.Gallen insgesamt 265'472 Personen. Dies bei einer Gesamtbevölkerung von rund 520'000. Einmal geimpft sind bisher 41'398, zweimal geimpft 224'074 St.Gallerinnen und St.Galler.

Montag, 16. August - 8:49 Uhr

WWF-Exkursion auf die Schwägalp: Wo die wilden Hühner wohnen

(pd/vre) Seit Jahren arbeiten auch Freiwillige des WWF daran, die Lebensräume des grössten europäischen Hühnervogels, des Auerhuhns, aufzuwerten. Ziel ist es, dass die Tiere mit dem eindrucksvollen Balzverhalten in unseren Wäldern wieder häufiger vorkommen. Doch nicht nur das Auerhuhn profitiert von Aufwertungsmassnahmen, auch viele weitere Tiere finden dadurch gute Lebensbedingungen.

Wegen der hohen Ansprüche an seinen Lebensraum wird das Auerhuhn nicht nur in der Schweiz immer seltener. Im Bild ein balzender Hahn. Bild: WWF Schweiz/

Bernd Thies

So leben heute ganz in der Nähe der viel besuchten Schwägalp auch wieder seltene und bedrohte Tiere und Pflanzen. Für den 28. August, 12.15 bis 17.15 Uhr, lädt der WWF nun zu einer Exkursion auf die Schwägalp ein. Auf dem Rundgang im Bergwald sollen Teilnehmerinnen und Teilnehmer mehr über den imposanten Vogel, sein Zuhause und seine Mitbewohner erfahren können. Die Tour führt zusammen mit Fachleuten von der Schwägalp durch den Cholwald bis hinunter zur Steinflue.

Die Exkursion richtet sich an Erwachsene und Familien mit Kindern ab etwa zehn Jahren. Anmelden kann man sich dafür bis Freitag, 27. August, 10 Uhr, beim WWF-Regionalbüro Ostschweiz in St.Gallen. Dies per E-Mail oder unter der Telefonnummer 071'221'72'30. Weitere Informationen finden sich auch im Internetauftritt des WWF Ostschweiz.

Montag, 16. August - 8:15 Uhr

Ende September kommt die zweite Etappe der VBSG-Erneuerung vors Volk: 42 Millionen zur Umstellung der Linien 7, 8, 9, 10 und 11 von Diesel auf Strom

(sk/vre) Ende September findet in der Stadt St.Gallen wieder eine Abstimmung statt. Zu entscheiden ist über die nächste Etappe der Modernisierung der städtischen Verkehrsbetriebe (VBSG). Dabei sollen für rund 42 Millionen Franken die Buslinien 7, 8, 9, 10 und 11 mit modernen Batterietrolleybussen auf elektrischen Betrieb umgestellt werden. Die Vorlage ist bereits im Internetauftritt der Stadt einsehbar.

Die Stadt St.Gallen will weitere dieser modernen Batterietrolleybusse kaufen. Das städtische Stimmvolk entscheidet am 26. September. Bild: Ralph Ribi

(25.2.2021)

Die Dieselbusse der VBSG müssen aufgrund der zurückgelegten Kilometer erneuert werden. Die Stadt will die Gelegenheit nutzen, um die Flotte gemäss den Klimazielen von Stadt, Kanton und Bund mit modernen Batterietrolleybussen schrittweise auf Elektromobilität umzustellen. Eine erste Modernisierungsetappe mit Kosten von 37,5 Millionen Franken für die Linien 3, 4 und 6 hat das Stimmvolk am 25. November 2018 gutgeheissen; dieses Projekt soll Ende Jahr abgeschlossen sein.

Als zweite Etappe der Fahrzeugerneuerung und Elektrifizierung sollen die Buslinien 7 (Neudorf–Hinterberg) und 8 (Neudorf–Stocken) auf den Betrieb mit Batterietrolleybussen umgestellt werden. Gleichzeitig gibt's zusätzlich sieben Batterietrolleybusse als Verstärkung auf den Linien 3 und 4 sowie die Verlängerung der Linie 3 bis Wittenbach. Für die Umstellung der Quartierlinien 9, 10 und 11 sollen zudem ab 2023 sieben Standard- und sechs Midi-Batteriebusse sowie die für die Batterieaufladung im Depot nötige Infrastruktur beschafft werden.

Montag, 16. August - 7:37 Uhr

Velofahrer gegen Lieferwagen: 78-Jähriger verletzt

(kapo/vre) Am Sonntagvormittag ist es in Gossau zum Zusammenstoss eines 78-jährigen Velofahrers mit einem Lieferwagen gekommen. Dabei zog sich der alte Mann Verletzungen zu, die gemäss Mitteilung der Kantonspolizei die Einlieferung ins Spital nötig machten. Zudem entstand Sachschaden von rund 3'000 Franken.

Der Lieferwagen auf dem Trottoir bei der Verzweigung der Geren- mit der Wilerstrasse in Gossau: Hier kam es am Sonntag zum Zusammenstoss mit dem Velo. Bild: Kapo St.Gallen

(15.8.2021)

Der 78-Jährige war am Sonntag, 10.45 Uhr, mit dem Velo auf dem Trottoir entlang der Wilerstrasse in Richtung Gossauer Stadtzentrum unterwegs. Gleichzeitig fuhr ein 34-jähriger Lieferwagenfahrer auf der Gerenstrasse in Richtung der Verzweigung mit der Wilerstrasse. Als das Auto in diese einbiegen wollte, kam es mit dem von rechts kommenden Velofahrer zur Kollision.

Samstag, 14. August – 22:14 Uhr

Verpasste Chance: Der SC Brühl verliert am Samstag gegen Breitenrain 0:1

(pd) Der SC Brühl kommt nach einer 0:1-Niederlage am Samstag beim FC Breitenrain weiterhin punktemässig nicht vom Fleck. Und wieder waren die Brühler über weite Strecken die bessere Mannschaft, scheiterten diesmal aber vor allem an der mangelnden Chancenauswertung. Aufwand und Ertrag standen in dieser beeindruckenden Startphase in einem argen Missverhältnis.

Bei drückenden 31 Grad am Schatten starteten die Kronen auf dem Kunstrasen furios und spielten 20 Minuten wie aus einem Guss.Nur eines fehlte: der krönende Abschluss. Zu wenig Präsenz im Strafraum, also dort wo es wehtut, war vor allem die Ursache der verpassten Führung. Pech war natürlich, dass der neu zum SCB gestossene Mittelstürmer Deniz Mujic wegen einer Trainingsverletzung bis auf weiteres ausfällt. Nach den verpassten Chancen ging es etwas ausgeglichener torlos in die Pause.

Der SC Brühl kommt punktemässig nicht vom Fleck. Bild: PD

Mit zunehmender Spieldauer flachte die Partie in Anbetracht der Hitze aus verständlichen Gründen immer mehr ab. Die Berner waren mit dem Unentschieden sichtlich zufrieden und ein torloses Remis wäre zu diesem Zeitpunkt eigentlich die logische Folge gewesen. Doch das alte Sprichwort, dass wer die Chancen zuerst verpasst, am Ende mit einem Gegentreffer bestraft wird, bewahrheitete sich einmal mehr.

In der 74. Minute konnten die Berner einen scheinbar harmlosen Out-Einwurf ausführen. Entlang der Behindlinie schlichen sich zwei Stürmer mit einem Doppelpass bis zum Fünfer durch. Die präzise Rückgabe verwertete Eric Briner mit einem scharfen Schuss in die hohe Ecke zum äusserst schmeichelhaften 1:0. Brühls Torhüter Alban Berisha, der für den ebenfalls länger verletzten Christian Leite zum Einsatz kam, hatte bis zu diesem Zeitpunkt keinen einzigen ernsthaften Ball zu halten.

Trotz der schmerzlichen Niederlage gibt es auch Erfreuliches zu berichten. Der 21-jährige Deutsche Louis Spindler gab einen ausgezeichneten Einstand, war jederzeit Herr der hohen Bälle und organisierte die Verteidigung mit lautem Zurufen ausgezeichnet. Die Mannschaft kämpfte auch diesmal bis zur letzten Minute vorbildlich. Vielleicht fehlt dem jungen Team auch nur ein verdientes Erfolgserlebnis: Einmal in Führung zu gehen oder noch besser ein erster Meisterschaftssieg. Die nächsten beiden Partien können die Kronen vor heimischem Publikum bestreiten.

Freitag, 13. August - 11:20 Uhr

Weil er nach Hause wollte und dabei die Freundin erschreckte: 29-Jähriger stürzt aus dem dritten Stock elf Meter in die Tiefe

Am Donnerstag ist ein 29-jähriger Mann aus dem dritten Stock eines Hauses an der Lehnstrasse in St.Gallen gestürzt. Er fiel elf Meter in die Tiefe und verletzte sich schwer im Rücken- und Beckenbereich.

Ein Mann klettert in ein Haus. Symbolbild: Getty

In der Nacht auf Donnerstag, kurz nach 24 Uhr, stürzte ein 29-Jähriger aus dem 3. Stock eines Hauses an der Lehnstrasse. Er wollte in die Wohnung seiner Freundin gelangen, für die er allerdings keinen Schlüssel hatte. Deshalb kletterte er aus dem Fenster des Treppenhauses zum Schlafzimmerfenster der Freundin. Die Freundin erschrak durch die Geräusche und liess den Fensterladen hinunter. In diesem Moment stürzte der Mann elf Meter in die Tiefe auf den Vorplatz. Er verletzte sich schwer im Rücken- und Beckenbereich. Die genaue Ursache des Sturzes ist derzeit noch unbekannt.