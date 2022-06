10:31 Uhr DONNERSTAG, 30. JUNI

Ukrainische Kriegsflüchtlinge ins Berufsleben integrieren: Spitex St.Gallen AG finanziert halbjährigen Pflegerinnenkurs

Die Spitex St.Gallen AG bietet neu einen halbjährigen Pflegerinnenkurs für Flüchtlinge aus der Ukraine an. Diesen soll so der berufliche Einstieg in die Schweizer Pflege geöffnet werden. So will die Spitex AG den vorübergehend in der Schweiz lebenden Personen eine neue Perspektive geben und gleichzeitig einen Beitrag gegen den grassierenden Mangel an Pflegepersonal leisten. Die Spitex AG übernimmt gemäss Mitteilung vom Donnerstag die Kosten der Ausbildung für die Flüchtlinge.

Schweizweit kämpfen Spitexorganisationen derzeit mit dem Mangel an Pflegefachkräften. Bild: Gaetan Bally/KEY (Thun, 16.9.2019)

Initiantin dieser wechselseitigen Unterstützung sei Anna Good, die Leiterin Pflege und Hauswirtschaft der Spitex St.Gallen AG, heisst es in der Mitteilung. Mit dem Pflegehelferinnenkurs könne man Interessierte ansprechen, die an einem beruflichen Einstieg ins Schweizer Gesundheitswesen interessiert seien. «Das ist eine Win-Win-Situation: Wir sind überzeugt, dass wir so neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter finden und Mehrwert schaffen», wird Good in der Mitteilung zitiert.

Neben der Durchführung des Pflegekurses und des Praktikums kommt die Spitex St.Gallen AG für die Kosten eines Intensivdeutschkurses Niveau B2 auf. Der Fachkräftemangel in der Pflege ist eine grosse Herausforderungen für die Spitex-Organisationen der Schweiz und auch in St.Gallen. «Die Nachfrage nach Spitex-Leistungen steigt stetig, einerseits weil medizinisch zu Hause immer mehr möglich ist, anderseits weil der Anteil der Älteren an der Gesellschaft zunimmt», wird Spitex-Geschäftsführerin Anna Ravizza in der Mitteilung zitiert. (pd/vre)