09:52 Uhr dIENSTAG, 27. dEZEMBER

Rochade in Migros-Filialen in Stadt und Region

Die Migros-Filialen Lachen, Silberturm, Wittenbach und Promenade (Rorschach) erhalten ab 1. Januar neue Filialleitende. Wie die Migros in der Medienmitteilung schreibt, übernimmt Kurt Eggimann in der Lachen, Sven Baetjaer im Silberturm, Sandro Meister in Wittenbach und in Rorschach ist ab 2023 Christoph Lutz für die Geschicke an der Promenadenstrasse verantwortlich.

Kurt Eggimann übernimmt in der Migros-Filiale Lachen. Bild: PD

Der neue Filialleiter der Migros Lachen Kurt Eggimann ist 55 Jahre alt und arbeitet seit 18 Jahren für die Migros Ostschweiz. Begonnen hat er als stellvertretender Filialleiter in der Migros Grossacker. Danach führte er gemäss Mitteilung die Filialen Langgasse, Silberturm und Promenade.

Sven Baetjer leitet ab Januar die Migros Silberturm. Bild: PD

Sven Baetjer leitet ab dem

1. Januar die Migros Silberturm. Er ist 48-jährig und seit 31 Jahren bei der Migros Ostschweiz. Seine Laufbahn begann er als Lernender in der Migros-Filiale Wattwil. In der Folge übernahm er kontinuierlich Verantwortung an verschiedenen Standorten im Toggenburg und im Zürcher Oberland. Seit 2018 führt er die Migros Bütschwil. Im Osten der Stadt St.Gallen erwartet ihn ein Team aus 22 Mitarbeitenden und zwei Lernenden.

Sandro Meier übernimmt die Leitung in Wittenbach. Bild: PD

Mit Sandro Meister erhält auch die Filiale in Wittenbach einen erfahrenen Migros-Mann. Der 45-Jährige ist laut Mitteilung seit knapp 30 Jahren für die Migros Ostschweiz tätig. Auf seine Lehre im Rheinpark in St.Margrethen folgten Stationen in der Region Gossau und im Appenzellerland, wobei er zwischenzeitlich in unterschiedlichen Funktionen auch in der Betriebszentrale tätig war. Zuletzt leitete er gemäss Mitteilung die Migros Flawil.

Die Migros Promenade ist die erste, welche Christoph Lutz führen wird. Bild: PD

In Rorschach tritt Christoph Lutz die Nachfolge von Kurt Eggimann an. Gleichzeitig ist es die erste Filiale, die der 42-Jährige führt. Der gelernte Koch startete seine Karriere 2014 als Trainee im Rheinpark in St.Margrethen, wechselte im Folgejahr als Bereichsleiter nach Uzwil und war schliesslich stellvertretender Marktleiter in der Migros Appenzell. In Rorschach übernimmt er ein siebenköpfiges Team. (pd/arc)