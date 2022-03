08:15 Uhr Freitag, 18. März

Traditionelles St.Galler Jassturnier: Nach einem Ausfall und einer virtuellen Austragung wird am Samstag wieder in der Militärkantine gejasst

Das Rojinegro-Jassen findet in der Stadt St.Gallen in diesem Jahr bereits zum 32. Mal und wieder in der üblichen Form vor Ort statt. Dies nachdem der Anlass 2020 ausgefallen war und 2021 nur zu viert in der guten Stube gejasst werden durfte. Am kommenden Samstag, ab 13 Uhr, jassen Teilnehmerinnen und Teilnehmer - normalerweise sind es bis zu 140 - wieder gemeinsam in zwei Sälen in der Militärkantine. Der Erlös geht ans Projekt MoviCancer, eine nicaraguanische Nonprofit-Organisation, die gegen Gebärmutterhalskrebs kämpft.

Nach zwei Jahren Unterbruch wird am Samstag, ab 13 Uhr, in der Militärkantine in St.Gallen wieder für einen guten Zweck gejasst. Bild: Reto Voneschen (19.3.2016)

Am St.Galler Jassen für einen guten Zweck besteht eine Runde (oder Turnierkarte) aus acht Partien in gleicher Zusammensetzung. Gespielt wird ein Schieber ohne Weiss und Stöcke. Eine Karte kostet zehn Franken. Die drei besten Karten zählen fürs Endergebnis und damit für den erkämpften Platz auf der Rangliste. Für die ersten Zehn gibt's je einen Hauptpreis, für alle übrigen Jasserinnen und Jasser gibt's Trostpreise. Teilnehmen kann man übrigens ohne Voranmeldung.

Das Rojinegro-Jassen, das in den vergangenen Jahren jeweils in der Militärkantine stattfand, wurde in St.Gallen 1989 erstmals durchgeführt. Der Grundgedanke des Solidaritätsjassens ist auch über dreissig Jahre später noch derselbe wie zu Beginn. Das Rojinegro-Jassen soll ein Turnier für alle sein, an dem es vorkommt, dass ein Enkel mit einer Grossmutter am selben Tisch spielt oder eine Anfängerin mit einem Routinier zusammenkommt. Im Vordergrund steht der gute Zweck. (vre)

Die Details zum Rojinegro-Jassen vom kommenden Wochenende finden sich auf der Homepage des Anlasses.