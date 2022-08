16:05 Uhr Dienstag, 23. August

Schulklasse gewinnt Ernte-Challenge gegen «Morgen-Joe» und Mike Egger

Am Dienstagnachmittag war es endlich so weit: Schülerinnen und Schüler aus dem Schulhaus St.Leonhard konnten nach Monaten des Wartens und regelmässigen Giessens die Kartoffeln ernten, die sie im Frühling in Hochbeeten am Marktplatz gesetzt hatten. Die Kartoffeln werden nun nach Bern verfrachtet, wo sie auf dem Bundesplatz, zusammen mit weiteren Knollen aus dem ganzen Land, zu einer Weltrekord-Rösti verarbeitet werden. Durchgeführt wird die Aktion anlässlich des 125-Jahr-Jubiläums des Schweizer Bauernverbands.

Die «Weltrekordakartoffeln» wurden im Rahmen einer Challenge geerntet. Bild: Arcangelo Balsamo

Die Kartoffeln wurden aber nicht einfach so geerntet, sondern im Rahmen einer Challenge. Die Gegner der Kinder: FM1-Moderator Joe Keller, besser bekannt als «Morgen-Joe», und der St.Galler SVP-Nationalrat Mike Egger. Bevor in der Erde nach Kartoffeln gewühlt wurde, wurden die Kinder und ihre Kontrahenten aber zunächst von Matthias Rüesch, Geschäftsführer des St.Galler Bauernverbands, begrüsst und von Kartoffelexperte Bruno Zähnler aus Waldkirch in das Ernteverfahren eingeführt.

Im Anschluss wurde per Los entschieden, wer die Kartoffeln aus welcher der drei Kisten fischen durfte. Die Regeln erklärte Bettina Signer, Kommunikationsverantwortliche des St.Galler Bauernverbands. Entscheidend für den Sieg war das Gewicht der geernteten Kartoffeln und nicht das Tempo.

Dennoch waren die Kinder kaum zu bremsen. Als der Startschuss fiel, ging es in ihrer Kiste zu und her wie auf einem Wühltisch auf dem Markt. Kartoffel um Kartoffel wurde ausgegraben und in den Jutesack gepackt und kurz darauf war der Zauber bereits vorbei. Auch Egger und «Morgen-Joe» waren eifrig am Werk, konnten mit dem Tempo der Schülerinnen und Schüler aber nicht mithalten.

Als alle Kartoffeln aus den Kisten geerntet waren, wurden die drei Jutesäcke gewogen, das Resultat:

Morgen Joe: 1,6 Kilogramm

Mike Egger: 3,0 Kilogramm

Schulklasse: 3,2 Kilogramm

Die Schülerinnen und Schüler freuen sich über ihren Sieg in der Ernte-Challenge. Bild: Arcangelo Balsamo

Der Jubel bei den Kindern war gross. Für ihren Einsatz und ihre Teilnahme am Weltrekord erhielten sie eine Urkunde für ihr Schulzimmer und einen Znüni für alle Kinder des Schulhauses St.Leonhard. (arc)