16:45 Uhr Mittwoch, 4. Januar

Stadtrat rechtfertigt «Aller Stern»-Entscheid

Die Weihnachtsbeleuchtung «Aller Stern» war im Herbst Anstoss für eine rege Diskussion. Vor allem in Anbetracht der drohenden Energiekrise gab es Stimmen, die im vor kurzem zu Ende gegangenen Advent ganz darauf verzichten wollten – oder eine Art Light-Version befürworteten. Im Stadtparlament wurde diesbezüglich die Interpellation «Weihnachtsbeleuchtung ‹Aller Stern› im Advent 2022 an die Stromsparmassnahmen anpassen und reduzieren» eingereicht.

Video: Sarah Wagner

Cornelia Federer (Grüne), Maja Dörig (SP), Marcel Baur (GLP) sowie 28 mitunterzeichnende Parlamentarierinnen und Parlamentarier wollten vom Stadtrat wissen, ob die Zeitspanne der Beleuchtung nicht verkürzt werden könne. Oder ob es möglich sei, die Gassen lediglich intervallweise zu beleuchten. Auch sollte der Stadtrat darlegen, welche weitere Möglichkeiten es gebe, den Energieverbrauch von «Aller Stern» zu vermindern.

Nun, just in dem Moment, in welchem die Weihnachtsbeleuchtung nach und nach aus der Innenstadt verschwindet, liegen die Antworten des Stadtrats vor. Dass dies erst jetzt der Fall ist, liegt am Präsidium des Stadtparlaments. Dieses sprach sich Ende November gegen eine Dringlicherklärung des Vorstosses aus.

In seiner Antwort verweist der Stadtrat darauf, dass es technisch zwar durchaus möglich gewesen wäre, die Beleuchtung zu verkürzen. Die Dauer sei aber bereits in den letzten Jahren angepasst und optimiert worden. Die Laufzeit sei sensorgesteuert. Sobald es eindunkelte, leuchteten die Sterne auch 2022 so wie in den Vorjahren; also jeweils bis 23 Uhr unter der Woche, am Samstag bis Mitternacht und an Festtagen bis 1 Uhr. Am Morgen erhellte «Aller Stern» die Innenstadt jeweils ab 6 Uhr, an Samstagen und Festtagen funkelten die Sterne ab 7 Uhr.

Weiter führt der Stadtrat aus, dass grundsätzlich alle Programmierungen mit Intervallen möglich gewesen wären. Ausserdem hätte man gänzlich auf die Weihnachtsbeleuchtung verzichten können. Dass dies nicht getan wurde, begründet der Stadtrat mit dem zu geringen Einsparpotenzial. Bei einem vollständigen Verzicht hätten zirka 12’000 kWh eingespart werden können. Dies wäre in Anbetracht des grossen atmosphärischen Nachteils unverhältnismässig gewesen, so der Stadtrat. Er verweist in seiner Antwort auf das Gesamtpaket von Energiesparmassnahmen, das er im September beschlossen hatte und mit welchem 430’000 kWh eingespart werden können. Auch deshalb wurde auf zusätzliche Massnahmen im Zusammenhang mit «Aller Stern» verzichtet. (arc)