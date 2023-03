14:27 Uhr Dienstag, 21. März

Sommercampus: OK sucht Gastfamilien für Lehrpersonen

Im Sommer 2017 besuchten rund 1500 Lehrpersonen im Rahmen des Sommercampus gut 120 Weiterbildungskurse von Schule und Weiterbildung Schweiz (swch.ch) in St.Gallen. Ein Novum war damals ein Campingplatz auf dem Schulhausareal Buchental. Heuer finden die Kurse vom 10. bis 21. Juli wiederum in St.Gallen statt.

Novum im Jahr 2017: Lehrpersonen campten auf dem Areal der Realschule Buchental. Bild: Benjamin Manser (17. Juli 2017)

Die Kurse für Lehrpersonen und das pädagogische Fachpersonal werden grossmehrheitlich an der Kanti am Burggraben stattfinden. Einzelne Kurse mit speziellen Raumanforderungen werden in weiteren Schulhäusern der Stadt oder an der GBS durchgeführt. Ebenso werden einzelne Angebote in der Natur und in der Region stattfinden. Parallel zu den Weiterbildungskursen findet in der Turnhalle der Kantonsschule am Burggraben die Bildungsmesse «Magistra» statt.

Der Sommercampus von swch.ch wird gemeinsam mit einem lokalen OK unter der Leitung von Alan Schmid und Roman Bottlang organisiert und umgesetzt. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer werden in Hotels, Herbergen und auf dem campuseigenen Campingplatz «Buchental» übernachten. Bei swch.ch ist es aber auch Tradition, dass die Lehrpersonen bei Gastfamilien übernachten. Das lokale OK ist dafür noch auf der Suche nach freien Privatzimmern, Einliegerwohnungen etc. Interessierte, die während des Sommercampus eine Privatunterkunft stellen möchten, erhalten online weitere Informationen. (pd/arc)