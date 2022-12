ST.GALLEN NEWS: Autofahrerin übersieht Motorradfahrerin

19:05 Uhr Donnerstag, 22. Dezember

Gossau: Brand in Tiefgarage verursacht hohen Sachschaden

Kurz nach 16.15 Uhr ist es am Donnerstag in Gossau zu einem Brand in einer Tiefgarage an der Hirschenstrasse gekommen. Wie die Kantonspolizei St.Gallen in der Mitteilung schreibt, war gemäss jetzigen Erkenntnissen ein Auto in der Tiefgarage der Mehrfamilienhausüberbauung in Brand geraten. Bislang sind keine verletzten Personen bekannt. Der entstandene Sachschaden dürfte sich nach ersten Schätzungen auf mehrere 100'000 Franken belaufen.

Die Einsatzkräfte der Feuerwehr rückten nach der Brandmeldung unverzüglich aus. Bild: KAPO SG

Nach der automatischen Brandmeldung rückte die Feuerwehr aus. Als die Einsatzkräfte an der Hirschenstrasse eintraf, fand sie dichten Rauch an, der aus der Tiefgarage drang. Auch in deren Innern trafen sie auf dichten Rauch. Dank des schnellen Einsatzes der Feuerwehrleute konnten die über der Tiefgarage gelegenen Mehrfamilienhäuser aber rauchfrei gehalten werden.

Zu ihrer eigenen Sicherheit wurden die rund 70 anwesenden Bewohnenden der gut 70 Wohnungen dennoch vorübergehend evakuiert, heisst es im Communiqué. Zwischenzeitlich gelang es den Einsatzkräften der Feuerwehr weiter in die Tiefgarage einzudringen und mehrere brennende Fahrzeuge zu löschen. Rund eine Stunde nach der automatischen Brandmeldung – also um zirka 17.15 Uhr – war der Brand gelöscht.

In der Tiefgarage gerieten mehrere Fahrzeuge in Brand. Bild: BRK News

Wie die Kantonspolizei schreibt, stand ein Grossaufgebot aus Feuerwehr, Rettungsdienst mit Einsatzleiter Sanität und der Kantonspolizei St.Gallen im Einsatz. Das Kompetenzzentrum Forensik der Kantonspolizei wurde mit der Ermittlung der bisher unbekannten Brandursache beauftragt. (kapo/arc)