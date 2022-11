15:55 Uhr Mittwoch, 2. November

Die vier Fussballvereine der Stadt St.Gallen setzen bei Förderung von Juniorinnen auf eine enge Kooperation

Die vier Fussballvereine der Stadt St.Gallen – SC Brühl, KF Dardania, FC Fortuna und FC St.Otmar – wollen nicht nur bei den Junioren enger zusammenarbeiten, seit dieser Saison haben die Vereine eine Juniorinnen-Gruppierung gebildet. Ihr Ziel: Gemeinsam den Mädchen- und Frauenfussball fördern. Dies teilen die vier Fussballclubs in einem gemeinsamen Communiqué mit.

Zwei Spielerinnen im Zweikampf. Bild: PD

Mädchen wollen Fussball spielen, so die Vereine. Dies zeigten aktuelle Zahlen: So nahmen Mitte September etwa am CS Cup Regionalturnier neben 71 Bubenteams auch 66 Mädchenteams teil. Ein Rekord. «Die Mädchen in der Stadt St. Gallen wollen nicht nur auf dem Pausenplatz, sondern auch im Verein Fussball spielen und wenn, dann am liebsten zusammen mit anderen Mädchen», schreiben die Clubs in der Medienmitteilung.

Beim SC Brühl beobachtet man, dass Mädchen vermehrt die Fussballschuhe schnüren. Seit einem Jahr bietet der Verein ein spezielles Mädchentraining an. Für die laufende Saison wurde nun eine Juniorinnen-Gruppierung gegründet. Das Angebot stosse auf reges Interesse: Inzwischen trainieren rund 40 Spielerinnen in den beiden Teams, die bei den FF-12 (Jahrgang 2011 bis 2014) und den FF-15 (Jahrgang 2008 bis 2011) an der Meisterschaft teilnehmen.

«Je mehr Breite wir im Frauenfussball schaffen können, umso besser wird das Niveau», sagt Nathalie Grand, Trainerin des FF-12-Teams. Daher sei es wichtig, dass die Mädchen möglichst früh beginnen Fussball zu spielen, um ihr maximales Potenzial auszuschöpfen. Dazu benötige es wiederum mehr Angebote im Mädchenfussball, um die Mädchen abholen zu können. Ein Beispiel dafür sei der 1. Girls Day im Paul-Grüninger-Stadion, an dem in den Herbstferien 25 Juniorinnen teilnahmen. Der Anlass war ein Erfolg, so die Clubverantwortlichen. «Der Start in die neue Zusammenarbeit ist geglückt. In Zukunft soll dem Mädchen- und Frauenfussball in allen vier Vereinen mehr Aufmerksamkeit geschenkt werden.» (pd/sab)