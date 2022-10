08:50 Uhr Montag, 3. Oktober

Hans-Huber-Stiftung ehrt Gossauer Unternehmerin Katharina Lehmann

Katharina Lehmann ist eine von sechs Unternehmenspersönlichkeiten und Nachwuchsfördernden, die vor wenigen Tagen von der Hans-Huber-Stiftung ausgezeichnet worden sind. Die Anerkennungs- und Förderpreise sind gemäss Mitteilung mit einer Preissumme von insgesamt 50’000 Franken dotiert.

Der St.Galler Ständerat Benedikt Würth gratuliert Katharina Lehmann mit einem symbolischen Holzherz zum Anerkennungspreis. Bild: PD

Die Gossauerin Katharina Lehmann ist Inhaberin der Lehman Gruppe und des Holzbauunternehmens Blumer Lehmann. An der Preisverleihung in Heerbrugg durfte sie den Anerkennungspreis entgegennehmen. Die Preise werden jährlich an Personen verliehen, die sich besondere Verdienste im Zusammenhang mit dem Dualen Berufsbildungssystem erworben haben. Staatssekretärin Martina Hirayama lobte in ihrer Festrede das betriebliche Engagement für die Berufsbildung und bezeichnete letztere als das Rückgrat der Wirtschaft.

Christian Flechter, Präsident der Stiftung, sagte, dass Lehmann den Preis erhalte, weil sie ein Herz für komplexe und international erfolgreiche Holzprojekte habe und deshalb auch ein Herz für den Berufsnachwuchs. Diesen fördere Lehmann stark. Mit ihrem Engagement präge sie die ganze Holzbranche vorbildlich. Die Preissumme wird Lehmann in die Stärkung der Berufsbildung im eigenen Unternehmen einsetzen, heisst es in der Mitteilung. «Wir werden das Geld für gezielte, neue Informationsveranstaltungen brauchen. Denn Wir haben das Ziel, bis 2025 die Anzahl der Lernenden von 26 auf 36 zu erhöhen», kündigte Lehmann an der Preisverleihung an. (pd/arc)