ST.GALLER NEWS: Aktuelles aus der Stadt St.Gallen

ST.GALLER STADT-TICKER Torhüterinnen verlängern ihre Verträge +++ Klangforscher im Palace +++ Christian Neff und Stefan Keller für Chefsessel nominiert +++ 20'000 Franken für Opfer der Dürre

Mittwoch, 22. Dezember - 12:12 Uhr

Kontinuität bei den Brühler Handballfrauen: Sladana Dokovic und Fabia Schlachter verlängern Verträge

Der LC Brühl Handball kann zwischen den Goalpfosten auf Kontinuität setzen. Sowohl Nationaltorhüterin Sladana Dokovic wie auch Fabia Schlachter verlängern ihre auslaufenden Verträge bei den St.Gallerinnen, wie der Klub in einem Newsletter schreibt. Damit ist die Position der Torhüterinnen beim LCB weiter fest in lokaler Hand: Beide Torfrauen spielen bereits seit der Juniorinnenzeit bei den St.Gallerinnen.

Die beiden Torhüterinnen Sladana Dokovic (rechts) und Fabia Schlachter haben ihre Verträge beim LC Brühl Handball verlängert. Bild: LCB

Sladana Dokovic hütet seit 2002 das Brühler Tor. Angefangen hat sie als Siebenjährige bei den Juniorinnen. Mit der Zeit entwickelte sich das «Eigengewächs» zu einer Spitzentorhüterin. Ihren ersten Einsatz im ersten Frauenteam des LC Brühl absolvierte die heute 26-jährige in der Saison 2012/13. Seit der folgenden Spielzeit ist sie fester Bestandteil des ersten Teams. Dokovic verlängert ihren Vertrag mit dem LCB um ein Jahr bis Ende der Saison 2022/23.

Fabia Schlachter wechselte 2011 fix vom HC Rorschach zum LC Brühl. Hier lief sie zunächst bei den Juniorinnen auf und erwarb sich das Rüstzeug für den Aktivenhandball. Nach drei Nominationen für das erste Frauenteam in früheren Jahren, steht die 25-jährige seit der Saison 2016/17 permanent im Kader der ersten Equipe. Schlachter steht voraussichtlich zwei weitere Spielzeiten bis Sommer 2024 im LCB-Tor. (pd/vre)

Mittwoch, 22. Dezember - 11:48 Uhr

Ein letztes Konzert vor dem Jahresende: «Christnoise» im alten Kino Palace

Morgen Donnerstag, ab punkt 20.22 Uhr, findet im alten Kino Palace am Blumenbergplatz in St.Gallen das letzte Konzert dieses Jahres statt: Das sagen- und klangumwobene Chuchchepati Orchestra lädt dabei zu «Christnoise» ein. Türöffnung ist um 20 Uhr. Für die Veranstaltung gilt die 2G-Zertifikatspflicht sowie eine Masken- und Sitzpflicht. Mit Rücksicht auf die Coronapandemie reduziert das Palace seine Publikumskapazität zudem um die Hälfte.

Patrick Kessler, der Klangforscher und Kontrabassist aus Gais, spielt am Donnerstag mit dem Chuchchepati Orchestra im Palace in St.Gallen. Bild: Lisa Jenny

(28.8.2019)

Klangforscher, Kontrabassist und Orchesterwart Patrick Kessler, Gitarrist Marcel Elsener, Sandro Heule an den elektronischen Instrumenten, Klarinettist Fabian Mösch und die wortgewandte Stadtpoetin Julia Kubik wird am vorweihnachtlichen Konzert Gedichte mit Musik verzahnen. Geplant ist gemäss Palace-Newsletter «ein Zusammensein zu umarmender Musik, nostalgischer Wärme und einem würdigen Ausklang» mit DJ Stanley. (pd/vre)

Mittwoch, 22. Dezember - 11:01 Uhr

Stadtparlament bestellt sein Präsidium neu: Christian Neff (SVP) soll höchster St.Galler 2022 und Stefan Keller (FDP) sein Vizepräsident werden

Christian Neff ist von der SVP als Stadtparlamentspräsident 2022 vorgeschlagen. Bild: PD

Wie erwartet schlägt die SVP-Fraktion Christian Neff zum Präsidenten des St.Galler Stadtparlaments für 2022 vor. Neff hatte im laufenden Jahr als Vize von Präsidentin Alexandra Akeret (SP) amtiert. Sein Wahl zum höchsten Stadtsanktgaller ist damit wohl wie üblich Formsache und dürfte unbestritten sein.

Neff könnte allerdings die Tatsache, dass er sich bisher nicht gegen Covid-19 impfen liess, bei der Wahl am 11. Januar 2022 in der Olma-Halle 2.1 die eine oder andere Stimme kosten. Der neue Parlamentspräsident sitzt seit 2012 in der St.Galler Legislative. Der 47-jährige ist Bankfachmann und Inhaber der Advice Online AG.

Stefan Keller wird von der FDP als Vizepräsident vorgeschlagen. Bild: FDP/Lautenschlager

Als Vizepräsident von Neff schlägt die FDP-Fraktion, die turnusgemäss dafür an der Reihe ist, Stefan Keller vor. Auch seine Wahl dürfte der Usanz folgend Formsache und unbestritten sein. Keller sitzt seit 1. Juni 2012 im St.Galler Stadtparlament. Von 2013 bis 2016 gehörte er dessen Bildungskommission, seit 1. Dezember 2017 der Liegenschaften- und Baukommission an. Der 53-Jährige ist von Beruf Architekt.

Neben Präsident und Vizepräsident steht an der konstituierenden Parlamentssitzung vom 11. Januar auch die Wahl neuer Stimmenzählerinnen und Stimmenzähler an. Vorgeschlagen sind für dieses Amt Gabriela Eberhard Anliker (SP), Philipp Schönbächler (GLP) und Veronika Meyer (Grüne). (vre)

Mittwoch, 22. Dezember - 10:18 Uhr

Kanton St.Gallen unterstützt Swissaid: 20’000 Franken für Soforthilfe nach Dürrekatastrophe im Niger gesprochen

Der Kanton St.Gallen unterstützt die Hilfsorganisation Swissaid mit 20’000 Franken für die Nothilfe an Dürreopfer im Niger. Die Republik Niger in Afrika gehört zu den ärmsten Ländern der Welt. Die Bevölkerung kämpft immer wieder mit längeren Dürreperioden und Nahrungskrisen. Dazu kommen Angriffe der radikalislamischen Miliz Boko Haram, die beidseits der Grenze zwischen Niger und Nigeria Dörfer und Felder plündert. Allein in diesem Jahr wurden dabei mehrere hundert Personen getötet.

Kinder aus dem Dorf Bouara im Niger holen mit Hilfe von Eseln Wasser. Bild: Tabea Baumgartner

Zur schwierigen Sicherheitslage kommen jetzt gravierende Ernteausfälle, die auf eine viel zu kurze Regenzeit zurückzuführen sind. Diese dauert normalerweise von Juli bis Oktober. Dieses Jahr fiel nur im Juli Regen, dies dann aber in so grossen Mengen, dass die Ernten teils weggeschwemmt wurden. Die Regierung im Niger rechnet in manchen Regionen mit Ernteausfällen von bis 80 Prozent. Swissaid geht davon aus, dass 2,3 Millionen Menschen akut von Hunger bedroht sind.

Swissaid ist seit über 40 Jahren in der Region Dosso im Niger tätig und dort gut vernetzt. Die Hilfsorganisation will wegen der Dürre Essenspakete und Saatgut an die bedürftigsten Familien verteilen. Letzteres konnte Swissaid dank lokaler Saatgutbanken bereits einkaufen. Es soll in den kommenden Wochen verteilt werden. Damit Swissaid humanitäre Hilfe leisten kann, ist die Organisation auf Spenden angewiesen. Die St.Galler Regierung hat deshalb 20’000 Franken aus dem Lotteriefonds gesprochen. (SK/vre)

Mittwoch, 22. Dezember - 9:50 Uhr

Stadtpolizisten stellen Fahrerflüchtigen: Betrunkener streift mit Auto zwei andere Fahrzeuge, uriniert auf die Strasse und ergreift die Flucht

Am Montagabend hat auf der Lagerstrasse hinter dem Hauptbahnhof St.Gallen ein eher ungewöhnlicher Zwischenfall seinen Anfang genommen. Gegen 18 Uhr touchierte ein offensichtlich betrunkener Autofahrer zwei andere Autos. Bevor er den Unfallort verliess, stieg er noch aus dem Wagen und urinierte gemäss Mitteilung der Stadtpolizei auf die Strasse. Auf der Fahrt Richtung Autobahn demolierte der Mann auch noch eine Verkehrsinsel.

Passantinnen und Passanten hatten schon nach dem Unfall an der Lagerstrasse die Stadtpolizei alarmiert. Eine ihrer Patrouillen entdeckte den flüchtenden Fahrzeuglenker kurz vor der Autobahnausfahrt Winkeln und nahm die Verfolgung auf. Der Mann fuhr Richtung Gossau. Auf Signale der Polizei reagierte er nicht. Schliesslich fuhr er, ohne anzuhalten, durch einen Rastplatz. Auf Höhe von Niederwil beschleunigte er massiv, um im Bürerstich wieder abzubremsen.

Schliesslich verliess der Unfallfahrer die Autobahn über die Ausfahrt Oberbüren. Auf der Strasse nach Uzwil hielt er an, worauf ihn die Stadtpolizisten festnehmen konnten. Der 34-jährige Autolenker wurde kontrolliert und dabei als fahrunfähig eingestuft. Die Staatsanwaltschaft ordnete eine Blut- und Urinprobe an. Das Auto des Mannes wurde vorläufig sichergestellt und der ausländische Fahrausweis für die Schweiz gesperrt. Der 34-Jährige wird angezeigt. (stapo/vre)

Mittwoch, 22. Dezember - 8:56 Uhr

Coronasituation im Kanton St.Gallen: 727 neue Ansteckungen und fünf Todesfälle am Dienstag

Der Kanton meldet auf seiner Webseite für Dienstag wieder 727 (Montag: 412) neue laborbestätigte Neuansteckungen. Insgesamt haben sich seit März 2020 85’698 Personen im Kanton mit dem Virus infiziert. Am Dienstag gab's gleich fünf weitere Todesfälle in Zusammenhang mit Covid-19. Die Zahl der St.Galler Coronatoten seit Frühling 2020 steht bei 795.

Auch die Zahl der Hospitalisationen ist am Wochenanfang wieder deutlich gestiegen. Der Kanton hat eine erste Meldung dazu vom Dienstag korrigiert: Demnach wurden am Montagabend in Spitälern des Kanton St.Gallen nicht 88, sondern 100 Patientinnen und Patienten in Zusammenhang wegen einer SARS-CoV-2-Infektion gepflegt. 18 von ihnen lagen auf einer Intensivstation, 17 mit künstlicher Beatmung. (SK/vre)

Dienstag, 21. Dezember - 19:59 Uhr

Ins Eissportzentrum Lerchenfeld (auch aufs Aussenfeld) oder in die Hallenbäder und die Sauna der Stadt St.Gallen kommt man ab Mittwoch nur noch mit 2G+. Bild: Nik Roth (7.2.2021)

Coronavorschriften für Sporteinrichtungen der Stadt St.Gallen verschärft: Ins Hallenbad, in die Sauna oder aufs Eisfeld nur noch mit 2G+

Ab Mittwoch gelten auf den Sportanlagen der Stadt St.Gallen die schärferen Coronavorschriften des Bundes. Zu einer Verzögerung bei der Inkraftsetzung ist es gekommen, weil die Stadt zuerst Unklarheiten im Regelwerk mit Stellen von Bund und Kanton klären wollte. Jetzt ist aber klar, was gilt. Wobei es sich empfiehlt, sich vor dem Besuch einer Anlage im Detail über die dort geltenden Regeln schlau zu machen. Die Outdoor-Sportanlagen jedenfalls bleiben für alle ohne Einschränkungen geöffnet.

Neue Regeln Was gilt bei 2G und was bei 2G+? Bei der 2G-Regel ist der Zutritt ab 16 Jahren nur mit einem gültigen Zertifikat (geimpft oder genesen) möglich. Ab 12 Jahren gilt Maskenpflicht, auch beim Sport. Es sind keine zusätzlichen Testzertifikate notwendig. Für die Zutrittskontrolle ist ein gültiges Zertifikat undein amtlicher Ausweis nötig.



Bei der 2G+-Regel ist der Zutritt nur mit einem gültigen Zertifikat (geimpft oder genesen) sowie einem zusätzlichen Testzertifikat (Antigentest 24 Stunden gültig/PCR-Test 72 Stunden gültig) möglich. Personen, deren vollständige Impfung, Auffrischimpfung oder Genesung nicht länger als vier Monate (120 Tage) zurückliegt, sind von der Testpflicht ausgenommen. Es müssen keine Masken getragen werden. Für die Zutrittskontrolle ist ein gültiges Covidzertifikat (geimpft oder genesen), ein gültiges Testzertifkat und ein Ausweis nötig.



Die 3G-Regel (geimpft, genesen oder getestet) ist auf den Indoor-Sporteinrichtungen der Stadt St.Gallen nicht mehr gültig. (sk/vre)

Mit ihrer Auslegung der Coronavorschriften für die Indoor-Sportanlagen will die Stadt Sport ermöglichen, aber auch einen Beitrag zur Bekämpfung der Coronapandemie leisten. Grundsätzlich gilt in den Hallenbädern Blumenwies und Volksbad, in der Sauna Blumenwies und im Eissportzentrum (samt Aussenfeld) ab dem 16. Altersjahr die 2G+-Regel. Beim Betreten der Anlage – teils bis in die Garderobe, teils bis nach der Kasse – gilt ab dem 12. Altersjahr Maskenpflicht. In Bistros und Restaurants darf nur sitzend konsumiert werden.

Für Veranstaltungen, Meisterschafts- und Trainingsspiele gilt in Hallenbädern und im Eissportzentrum ab 16 Jahren für Sportlerinnen und Sportler, für Zuschauerinnen und Zuschauer, für Funktionäre sowie Helferinnen und Helfer die 2G+-Regel. Grossveranstaltungen mit mehr als 1’000 Teilnehmerinnen und Teilnehmern (Sportlerinnen und Sportler plus Publikum) benötigen eine kantonale Bewilligung. Die Kontrolle der Zertifikatspflicht obliegt dem Veranstalter, der auch für jeden Anlass ein Schutzkonzept beibringen muss.

Die seit Montag geltenden Coronavorschriften des Bundes. Bild: Stadt St.Gallen

Für Dritte, die in Schulturnhallen und Indoor-Sportanlagen der Stadt trainieren, gilt im Gebäude eine Maskenpflicht ab dem 12. Geburtstag. Für den Zugang gibt es ab 16 Jahren wahlweise zwei Varianten, eine 2G-Regel plus Maskenpflicht auch beim Sport oder eine 2G+-Regelung ohne Maskenpflicht beim Sport. In einer Trainingsgruppe darf nicht gemischt werden. Personenzahl und Aufenthaltszeit sind bei solchen Trainings nicht beschränkt. Trainieren U16 und Ü16 zusammen, gilt für alle die strengere Regel. Für Trainerinnen und Trainer gilt die 2G-Regel mit Maskenpflicht.

Bei Indoor-Sportveranstaltungen gilt in öffentlichen Bereichen ab 12 Jahren Maskenpflicht. Für Sportlerinnen und Sportler ab 16 Jahren gilt die 2G+-Zertifikatspflicht. Fürs Publikum ab 16 Jahren gilt die 2G-Regel mit Maskenpflicht. Veranstalter könnenentscheiden, ob sie fürs Publikum die 2G+-Regel anwenden wollen; in dem Fall entfällt die Maskenpflicht. In allgemeinen Bereichen wie Toiletten oder Eingängen bleibt diese allerdings bestehen. Essen und Trinken sind nur im Sitzen erlaubt. Für Funktionäre und Helfer gilt die 2G-Regel mit Maskenpflicht. (sk/vre)

Weitere Informationen sind im Internetauftritt der Stadt aufgeschaltet. Fragen können auch an die städtischen Dienststellen gerichtet werden: sportanlagen@stadt.sg.ch, badundeis@stadt.sg.ch oder schulraumbelegung@stadt.sg.ch.

Dienstag, 21. Dezember - 14:59 Uhr

Walter-Zoo ist über die Festtage geöffnet: Auch für die Zootiere gibt’s Weihnachtsgeschenke

Auch die Tiere im Walter-Zoo bei Gossau erhalten Weihnachtsgeschenke. Ihr Bescherung findet am 24., 25. und 26. Dezember statt. Dass sie ihr Futter für einmal verpackt in Geschenkpapier erhalten, bietet den Zootieren eine sinnvolle Beschäftigung: Sie müssen für die Leckerbissen arbeiten. Was wiederum die Besucherinnen und Besucher freut. Die verschiedenen Tierarten gehen nämlich ganz unterschiedlich mit ihren Geschenkpaketen um. Einige gehen die Sache mit Cleverness und Geschicklichkeit an, andere mit roher Gewalt.

Weihnachtsgeschenke und Christbaum stossen jeweils auch bei den Schimpansen auf sehr viel Interesse. Die tierische Bescherung findet auch in diesem Jahr am 24., 25. und 26. Dezember statt. Bild: Arthur Gamsa

(23.12.2020)

Die Geschenke für die Tiere werden gemäss Mitteilung des Walter-Zoos in diesem Jahr ausnahmsweise von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern eingepackt. Für den Zoobesuch gilt die 2G-Zertifikatspflicht (geimpfte und genesene Personen) sowie eine Maskenpflicht in allen Innenräumen. Kinder und Jugendliche bis zum 16. Geburtstag benötigen kein Covidzertifikat. Der Rest des Programms ist wie in früheren Jahren; insbesondere wird mit Marroni, Raclette, Glühwein, Punsch und Suppen auch fürs leibliche Wohl der Zoogäste gesorgt. Auch das Restaurant ist offen.

Detailprogramm der tierischen Weihnachtsbescherung Freitag, 24. Dezember 2021

10.00: Frettchen. 11.00: Keas. 12.00: Frettchen. 14.00: Schimpansen. 15.00: Erdmännchen. 15.30: Trampeltiere. 16.00: Frettchen.

10.00: Frettchen. 11.00: Keas. 12.00: Frettchen. 14.00: Schimpansen. 15.00: Erdmännchen. 15.30: Trampeltiere. 16.00: Frettchen. Samstag, 25. Dezember 2021

10.00: Frettchen. 11.00: Tiger. 12.00:Zwergziegen und Frettchen.

14.00: Schimpansen. 15.00: Erdmännchen und Keas. 16.00: Frettchen.

10.00: Frettchen. 11.00: Tiger. 12.00:Zwergziegen und Frettchen. 14.00: Schimpansen. 15.00: Erdmännchen und Keas. 16.00: Frettchen. Sonntag, 26. Dezember 2021

10.00: Frettchen. 11.00: Keas. 12.00: Frettchen. 14.00: Trampeltiere. 15.00: Vikunjas. 16.00: Frettchen.

Der Walter-Zoo bei Gossau ist täglich von 9 bis 17 Uhr geöffnet. Detailinformationen für Besucherinnen und Besucher gibt’s im Internet.

Dienstag, 21. Dezember - 14:28 Uhr

Grabenhalle sagt Veranstaltungen ab und ruft zum Impfen auf

Die St.Galler Grabenhalle sagt gemäss einem aktuellen Eintrag auf Instagram mehrere Veranstaltungen vor und zwischen Weihnachten und Neujahr ab. Als ersten Anlass trifft es das für heute Abend angesagte Konzert der HSG-Big-Band: «Es muss aus gesundheitlichen Gründen abgesagt werden», heisst es dazu im Internetauftritt der Grabenhalle.

Festhalten will das Kollektiv aber an der Hallenbeiz vom 24. Dezember. Dies allerdings auf der durch Umräumen vergrösserten Hallenfläche und mit einer Beschränkung auf 300 Personen. Für den Eintritt gilt 2G+. Das Hallenkollektiv empfiehlt zudem, eine Hygienemaske zu tragen. Es bittet weiter alle jene, die Symptome zeigen, zu Hause zu bleiben. Ob die Silvesterparty durchgeführt wird, ist noch nicht entschieden.

Der Aufruf der St.Galler Grabenhalle auf Instagram. Screenshot: Instagram

Die Grabenhalle ruft im Instagram-Eintrag auch dazu auf, sich impfen zu lassen. Es gebe keinen anderen Weg aus der Coronapandemie, begründet das Kollektiv. Die Impfung sei «der beste Schutz für euch, für eure Lieben und auch eine grosse Entlastung für das Gesundheitspersonal, das ohnehin endlich bessere Arbeitsbedingungen verdient hätte», heisst es im Aufruf.

Schon in der ersten Stunde, nachdem Ankündigung und Aufruf gepostet wurden, gab's verschiedene Reaktionen darauf. Eine Künstlerin aus Zürich reagiert hässig darauf. Sieben Reaktionen fallen positiv aus. «Danke fürs Stellung nehmen», heisst es da unter anderem. Weiter hat der Post der Grabenhalle bereits 112 Likes eingesammelt. (sab/vre)

Dienstag, 21. Dezember - 14:00 Uhr

Bei der Weihnachtsbeleuchtung an die wilde Nachbarschaft denken

Die Aktion Stadtwildtiere greift in ihrem Newsletter ein aktuelles Thema auf. Sie ruft dazu auf, bei der Weihnachtsbeleuchtung an die wilde Nachbarschaft zu denken und Zurückhaltung zu üben. Künstliche Beleuchtung beeinflusse nämlich den Tag-Nacht-Rhythmus von Tieren und Pflanzen. Was Menschen in weihnachtliche Vorfreude versetze, könne für Wildtiere, vor allem nachtaktive und lichtsensible Arten, äusserst störend und stressig sein.

Mit einer Fotofallenaktion hat die Aktion Stadtwildtiere auch schon auf die Vielfalt von Wildtieren in der Stadt aufmerksam gemacht. Bekannte Tiere sind der Dachs... Bild: Stadtwildtiere.ch

(12.7.2016)

Die weihnachtliche Totalbeleuchtung des Vorgartens enge den sowieso schon beengten Lebensraum vieler in der Stadt lebender Wildtiere noch mehr ein, warnt die Aktion Stadtwildtiere. Mit Rücksicht auf die in der Stadt lebenden Wildtiere sollte die Weihnachtsbeleuchtung spärlich statt protzig ausfallen. Brennen sollte sie nur einige wenige Stunden am Abend. Und LEDs in warmen Farben sind blau-weissen Lichtern vorzuziehen.

...und der Fuchs. Sie sind fast überall in St.Gallen anzutreffen. Bild: Stadtwildtiere.ch

(12.7.2016)

In der Stadt St.Gallen ist das Projekt Stadtwildtiere im Jahr 2015 gestartet. Die Aktion will die Bevölkerung für die Natur in der Stadt, insbesondere für die vielen hier lebenden Wildtiere, sensibilisieren. Sie tut dies einerseits mit einer Internetplattform, auf der man Wildtierbeobachtungen eintragen kann. Anderseits werden Jahr für Jahr neue Projekte zur Erforschung der Stadtwildtiere und ihrer Bedürfnisse lanciert. Bei ihnen kann man praktisch mitmachen. (pd/vre)

Dienstag, 21. Dezember - 12:05 Uhr

Fraktionen des St.Galler Kantonsrates sind sich einig: Von der Pandemie betroffene Unternehmen brauchen weiterhin Unterstützung

So einig sind sich die Fraktionen im St.Galler Kantonsparlament sonst eigentlich nie: In einer gemeinsamen Erklärung unterstützen sie jetzt aber einhellig den Standpunkt der Kantonsregierung, dass Unternehmen, die speziell von den Coronaeinschränkungen betroffen sind, weiterhin Bundeshilfe erhalten sollen.

Seit Montag gilt auch in Clubs und Discos die Zertifikatspflicht nach dem Modell 2G+. Die Folgen auf die Lokale sind noch nicht ganz klar. Bild: Michel Canonica (18.12.2021)

Vergangenen Freitag hat der Bundesrat die Massnahmen zur Bewältigung der Coronapandemie verschärft. Dabei ist allgemein klar, dass die Maskenpflicht in Innenräumen und insbesondere die Einführung von 2G+ für Aktivitäten ohne Masken zu erheblichen Umsatzeinbussen bei betroffenen Betrieben führen können. Daher hat der Bundesrat auch angekündigt, eine Härtefallhilfe 2022 zu prüfen.

Die St.Galler Regierung hatte bereits im Vorfeld die Notwendigkeit dieser Prüfung betont. In dieser Haltung wird sie jetzt von allen Fraktionen des Kantonsrats bestärkt. In einer gemeinsamen Erklärung signalisieren sie ihre Unterstützung für die kantonalen Umsetzung des angekündigten Bundesprogramms. Es sei entscheidend, dass auch in dieser Phase der Pandemie Betriebe, die im besonderen Ausmass von Einschränkungen betroffen seien, entschädigt würden. (pd/vre)

Dienstag, 21. Dezember - 9:12 Uhr

Coronasituation im Kanton St.Gallen: 412 neue Ansteckungen und ein Todesfall am Montag

Der Kanton meldet auf seiner Webseite für Montag 412 neue laborbestätigte Ansteckungen. Das sind deutlich weniger Fälle als in der Vorwoche jeweils pro Tag registriert wurden. Insgesamt haben sich seit März 2020 84’971 Personen im Kanton mit dem Virus infiziert. Am Montag gab's auch einen weiteren Todesfall in Zusammenhang mit Covid-19. Die Zahl der St.Galler Coronatoten seit Frühling 2020 steht damit bei 790.

Die wichtigsten Kennzahlen zur Coronapandemie im Kanton St.Gallen mit Stand am Montag, 20. Dezember 2021, um Mitternacht. Tabelle: Fachstelle Statistik Kanton SG

In den Spitälern des Kantons St.Gallen wurden am Montagabend wieder 100 Patientinnen und Patienten mit einer SARS-CoV-2-Infektion gepflegt. Die Sieben-Tage-Inzidenz lag im Kanton St.Gallen am Montag bei 629 (Sonntag: 759). Die 14-Tage-Inzidenz liegt jetzt bei 1'539 (Sonntag: 1'673). Die Inzidenz bezeichnet die Zahl neuer laborbestätigter Coronafälle in sieben und in 14 Tagen für die Vergleichbarkeit hochgerechnet auf 100'000 Einwohnerinnen und Einwohner. (SK/vre)

Dienstag, 21. Dezember - 8:58 Uhr

Coronaregeln im Tropenhaus des Botanischen Gartens: 2G-Zertifikats- und Maskenpflicht, Einlass nur noch zu jeder vollen Stunde

Auch im Botanischen Garten der Stadt St.Gallen gelten schärfere Coronaregeln. Die gute Nachricht: Die Anlagen im Freiland können ohne Zertifikat besucht werden. Fürs Tropenhaus gilt die Zertifikatspflicht gemäss 2G-Konzept und eine strikte Maskenpflicht. Der Einlass erfolgt zwischen 8 und 16 Uhr immer zur vollen Stunde. Das Coronazertifikat und ein amtlicher Ausweis werden am Eingang kontrolliert. Orangerie und Alpinenhaus bleiben bis auf weiteres geschlossen.

Der Botanische Garten an der Brauerstrasse im Osten der Stadt St.Gallen. Bild: Urs Bucher

(6.7.2017)

Die Führungen im Botanischen Garten finden normal statt. Für Anlässe und Vermietungen im Grünen Pavillon und im Tropenhaus gilt die Zertifikats- und Maskenpflicht gemäss 2G-Konzept, ebenso für Führungen in den Schauhäusern. Die 2G-Zertifikatspflicht gilt für Personen ab 16 Jahren und die Maskenpflicht ab 12 Jahren. Bei Anlässen mit Verpflegung gilt zudem eine Sitzpflicht. Die Maske darf nur zum Essen und Trinken abgenommen werden. (sk/vre)

Dienstag, 21. Dezember - 8:39 Uhr

Öffnungszeiten der Stadtverwaltung an Weihnachten und Neujahr: «Einfache» Festtage fallen grösstenteils aufs Wochenende

Am kommenden Wochenende ist Weihnachten. Und eine Woche später wird der Jahreswechsel 2021/22 gefeiert. Die jeweils drei hintereinander liegenden Festtage führen häufig zu grösseren Verschiebungen bei den Öffnungszeiten der öffentlichen Verwaltung. In diesem Jahr ist das anders: Die Festtage fallen nämlich auf Freitag, Samstag und Sonntag.

Damit braucht’s nur am jeweils ersten Tag – am Freitag, 24. Dezember, und am Freitag, 31. Dezember – Anpassungen, Samstag und Sonntag sowieso zu ist. Die Schalter der St.Galler Stadtverwaltung sind an diesen beiden Tagen von 8.30 bis 11.30 Uhr geöffnet. Das ist dem Internetauftritt der Stadt St.Gallen zu entnehmen. Dort finden sich auch die Öffnungszeiten anderer Einrichtungen in der Stadt.

Am 24. und 31. Dezember wartet auch das St.Galler Rathaus am Bahnhofplatz mit reduzierten Öffnungszeiten auf. Bild: Lisa Jenny

(3.10.2019)

Der Botanische Garten ist im Grundsatz täglich von 8 bis 17 Uhr geöffnet - ausser am 25. Dezember und 1. Januar, dann bleibt auch er geschlossen. Die Bibliothek in der Hauptpost ist am 24. und 31. Dezember von 8 bis 12 Uhr geöffnet. Am 25. Dezember und 1. Januar bleibt sie zu; an diesen Wochenenden ist auch der Rückgabekasten im Erdgeschoss nicht zugänglich. Die Stadtbibliothek in St.Katharinen hat am 24. und 31. Dezember jeweils von 10 bis 12 Uhr geöffnet.

Für die Entsorgung fallen die Festtage ideal: Ihre Abfuhrtouren können alle wie gewohnt stattfinden. Das Kundenzentrum und der Telecom-Shop der St.Galler Stadtwerke an der Vadianstrasse 8 sind werktags geöffnet; am 24. und 31. Dezember gelten reduzierte Öffnungszeiten: Kundenzentrum 8.30 bis 12 Uhr, Telecom-Shop 8.30 bis 16 Uhr. (sk/vre)

Montag, 20. Dezember - 17:30 Uhr

Neuigkeiten aus dem Fliegermuseum Altenrhein: «Tiger-Hunter» soll künftig am Boden bleiben

Dass Neuigkeiten aus der Region in einem britischen Fliegermagazin publiziert und so bei uns publik werden, ist nicht unbedingt der übliche Weg für solche News. Dieser Tage ist es aber passiert: «Aeroplane monthly» berichtet nämlich in seiner Dezemberausgabe über das Flugzeugmuseum Altenrhein und einen der dort beheimateten fliegenden Veteranen. Der Hawker Hunter T68 J-4206/HB-RVV hat Ende Oktober seinen letzten Flug absolviert. Er soll im Museum nur noch am Boden gezeigt werden. Im Internetauftritt des Museums wird die News bestätigt.

«Aeroplane monthly», ein britisches Fliegermagazin, berichtet in seiner Dezemberausgabe übers Grounding des «Tiger-Hunter» in Altenrhein. Bild: Reto Voneschen

Der Hunter-Doppelsitzer, um den es da geht, ist ein spezielles Flugzeug. Zum einen wegen seines auffälligen Anstrichs im gelb-schwarzen Tiger-Look. Zum anderen aber auch, weil die Maschine noch lange nach der Ausserdienststellung durch die Schweizer Flugwaffe Mitte der 1990er-Jahre regelmässig in die Luft ging. Über 1’400 Mitglieder des Fliegermuseums konnten dank ihm über die Jahre einen Flug im Kampfjet absolvieren. Jetzt wird dieser Flugbetrieb eingestellt.

Der zweisitzige «Tiger-Hunter» in Aktion auf der Piste in Altenrhein. Bild: Raphael Rohner

Das Fliegermuseum macht für den Entscheid, den «Tiger-Hunter» künftig am Boden zu behalten, die immer schärferen Vorschriften, die höher werdenden Betriebskosten und den Mangel an qualifizierten Technikern verantwortlich. Dem Grounding von J-4206/HB-RVV ist im Januar 2021 die Ankündigung vorausgegangen, dass das Fliegermuseum seine anderen Hunter - darunter den zweiten Hunter T68 (J-4205/HB-RVP) - ins Ausland verkauft. Das hatte im Umfeld des Museums Wirbel ausgelöst.

Der jetzt ausser Dienst genommene «Tiger-Hunter» hat eine interessante Geschichte. Der Doppelsitzer wurde vom britischen Flugzeugbauer Hawker Siddley für die Schweizer Flugwaffe aus dem Rumpf eines Hunter-Einsitzers der schwedischen Flugwaffe (Seriennummer 34072) und einer neuen, zweiplätzigen Nase gebaut. Als Hunter T68 tat er von 1976 bis 1994 bei der Schweizer Flugwaffe Dienst. In der Schweiz waren alle in allem 160 Maschinen (152 Ein- und acht Doppelsitzer) im Einsatz.

Der einsitzige Hunter F Mk58 mit der Kennung J-4117, wie er in der Schweiz bis in die 1990er-Jahre als Erdkampfflugzeug eingesetzt wurde. Bild: Sammlung

Reto Voneschen

Der Hunter ist ein klassisches britisches Kampfflugzeug aus der Zeit des kalten Krieges. Der Flugzeugtyp wurde von Hawker Siddley in verschiedenen Versionen ab 1951 vor allem für die britische Royal Air Force in grossen Stückzahlen gebaut. Der Typ wurde in der Folge weltweit von vielen Flugwaffen eingesetzt. Er erwies sich in der Rolle als Erdkampf- und Trainingsflugzeug zudem als äusserst langlebig: Die letzten Maschinen des Typs wurden 2014 vom Libanon ausser Dienst gestellt. (vre)

Montag, 20. Dezember - 16:27 Uhr

Nach Coronamassentests in St.Georgen und im Grossacker: 28 Schülerinnen und Schüler über die Weihnachtstage in Isolation

Weil die Fälle stark zugenommen hatten, wurden vergangene Woche in St.Georgen und im Grossacker in St.Gallen Coronamassentests bei Schulkindern durchgeführt. Jetzt liegen die Resultate vor. Symbolbild: Gaetan Bally

/KEY (18.5.2021)

An den Primarschulen in St.Georgen und im Grossacker sind vergangenen Donnerstag in Zusammenhang mit der Coronapandemie Massentests durchgeführt worden. Von den 480 getesteten Schulkindern sowie Lehrerinnen und Lehrern sind 28 Kinder positiv auf das Virus getestet worden. Die betreffenden Schülerinnen und Schüler müssen Weihnachten und den Grossteil ihrer Ferien, die heute Montag gestartet sind, in Isolation verbringen. Vergangene Woche hatten sich die Coronafälle in mehreren Klassen in den beiden Schulhäusern gehäuft, sodass das Kantonsarztamt eine Ausbruchstestung für alle angeordnet hatte. (mas)

Montag, 20. Dezember - 16:04 Uhr

Weihnachtsapéro im Weinlokal 1733 mit Musik und Texten

Im Weinlokal 1733 an der Goliathgasse findet morgen Dienstag, 17 Uhr, der traditionelle Weihnachtsapéro statt. Türöffnung ist um 16 Uhr.

Cornelia Buder und Margot Burchert werden eine knappe Stunde «etwas andere Texte und Gedichte» zu Weihnachten lesen, wie es in einer Mitteilung heisst. Dabei wird es sich um eigene Texte handeln, aber auch Texte von bekannten Schriftstellerinnen und Schriftstellern. Begleitet werden Buder und Burchert von der Sängerin Leandra Wiesli, dem Pianisten Urs C. Eigenmann und dem Bassisten Marc Ray Oxendine.

Kinder sind erst ab dem schulpflichtigen Alter zugelassen. Der Eintritt ist gratis, es wird aber um einen «angemessenen Unkostenbeitrag» gebeten. Reservationen sind möglich per E-Mail an info@1733.ch oder unter 071'250'17'33. (pd/mha)

Montag, 20. Dezember - 14:20 Uhr

Omikron-Variante verbreitet sich auch in der Ostschweiz relativ schnell: Bereits sieben Fälle im Kanton St.Gallen registriert

Nicht nur international auch in der Schweiz verbreitet sich die neue Mutation des Coronavirus SARS-⁠CoV-⁠2 schnell. In den vergangenen zwei Wochen wurde die sogenannte Omikron-Variante zuerst mit einem Fall im Thurgau und dann in zwei Fällen im Kanton St.Gallen festgestellt. Heute Montag meldet das Bundesamt für Gesundheit (BAG) im Internet für St.Gallen bereits sieben, für das Fürstentum Liechtenstein drei und für den Thurgau zwei Fälle. Eine Omikron-Infektion wurde inzwischen auch in Appenzell-Innerrhoden registriert. Noch ohne Meldung ist Ausserrhoden.

Am Functional Genomics Center (FGCZ) der Universität und ETH Zürich wird eine SARS-CoV2-Proben zur Genomsequenzierung vorbereitet. Damit wird die Variante des Virus bestimmt. Bild: Christian Beutler/ KEY (15.6.2021)

Gesamtschweizerisch hat die Zahl der Omikron-Meldungen ebenfalls zugenommen. Am Mittwoch vor einer Woche hatte das BAG insgesamt noch 85 Fälle für die Schweiz und das Fürstentum Liechtenstein gemeldet. Inzwischen sind es 254 Fälle - 142 gingen «in Bern» über das Meldesystem ein, 112 Feststellungen stammen aus der systematischen Überwachung des Pandemiegeschehens. Allerdings: Die Delta-Variante des Coronavirus bleibt im Schweizer Pandemiegeschehen mit knapp 45'000 Meldungen bis Montag dominant.

Die Omikron-Variante des Coronavirus wurde erstmals im November in Botsuana und Südafrika nachgewiesen. Seither verbreitet sich die Variante schnell über den ganzen Globus. Die Mutation scheint ansteckender zu sein als die vorangehenden Varianten des Virus, soll aber auch weniger schwere Krankheitsverläufe verursachen. Unsicherheiten gibt es auch bezüglich des Impfschutzes. Allerdings gibt es derzeit immer noch wenig wirklich gesicherte wissenschaftliche Erkenntnisse zur Omikron-Variante. Bis solche Vorliegen dürfte es auch noch einige Zeit dauern. (vre)

Montag, 20. Dezember - 11:54 Uhr

Zwei Autofahrer in fahrunfähigem Zustand angehalten

Am Sonntagmorgen hat die Stadtpolizei an der Rosenbergstrasse in St.Gallen zwei «Blaufahrer» aus dem Verkehr gezogen. Der 25- und der 26-Jährige sassen unter Alkohol- und Drogeneinfluss hinter dem Steuer. Die beiden Männer mussten auf Anordnung der Staatsanwaltschaft eine Blut- und Urinprobe abgeben. Zudem wurden ihnen die Fahrausweise abgenommen. Das Auto des 26-Jährigen wurde sichergestellt. Beide Autofahrer werden nun von der Polizei angezeigt.

Der erste Autofahrer wurde von Stadtpolizisten am Sonntag, kurz vor 7 Uhr, angehalten. Der 25-Jährige wurde gemäss Mitteilung der Polizei als fahrunfähig eingestuft. Bei der weiteren Befragung gab er zu, vor der Fahrt Alkohol und Kokain konsumiert zu haben. Gegen 7:30 Uhr wurde das zweite Fahrzeug kontrolliert. Darin befanden sich offene alkoholische Getränke. Der 26-jährige ausländische Lenker wurde ebenfalls als fahrunfähig eingestuft. Er steht unter Verdacht, vor der Fahrt Alkohol und Drogen konsumiert zu haben. (stapo/vre)

Montag, 20. Dezember - 11:11 Uhr

Manuel Stahlberger kommt im Februar in die Kellerbühne

Wieder einmal ein Heimspiel hat vom 8. bis 11. Februar 2022 Manuel Stahlberger. Er tritt mit seinem Programm «Eigener Schatten» nochmals an vier Abenden in der Kellerbühne in St.Gallen auf. Der Vorverkauf dafür startet am 8. Januar 2022. Und wer ein Ticket auf sicher haben will, nutzt ihn möglichst früh: Als Stahlberger Anfang 2020 sein neues Programm in der Kellerbühne aus der Taufe gehoben hat, spielte er achtmal in Serie vor ausverkauftem Haus.

Manuel Stahlberger im Programm «Eigener Schatten». Bild: PD/Michael Schoch

(10.9.2021)

Ausführlich vorstellen muss man Stahlberger dem St.Galler Publikum ja nicht mehr. Der «Zeichner und Vater von Herrn Mäder», der «Leisetreter unter Lautsprechern», der «Meister des verspielt Absurden» und der «präzise Beobachter helvetischer Befindlichkeit» wirft für sein neues Programm den Bürostuhl aus dem Fenster und nimmt Anlauf zum Sprung über den eigenen Schatten mitten ins Rampenlicht. Alles wäre perfekt, wenn nicht plötzlich der Schatten auch Theater machen wollte... (pd/vre)

Montag, 20. Dezember - 10:40 Uhr

Cabaret Sälewie feiert an Silvester Premiere: Die turbulenten Ereignisse auf der Welt von höherer Warte aus betrachtet

Das Plakat zum neuen Sälewie-Programm. Es hat an Silvester in der Kellerbühne Premiere. Bild: PD

Das St.Galler Cabaret Sälewie setzt eine Tradition fort: Alle zwei Jahre feiert es an Silvester die Premiere eines neuen Programms. Das tut die Truppe auch in diesem Jahr in der Kellerbühne mit «Heissi Luft». Für einmal nehmen Katrin Schatz, Rosanna Schmid, Thomas Frischknecht, Simon Meier am Piano und Sarah Fuhrmann am Regiepult das aktuelle Geschehen von höherer Warte aus, nämlich vom Ballon aus, auf die Schippe. Dabei zeigt sich, dass das turbulente Geschehen auf dem Erdboden durch eine ziemlich wilde Schar schräger Vögel geprägt wird.

Das Cabaret Sälewie wurde 1965 gegründet und ist die älteste heute noch bestehende Truppe dieser Art der Schweiz. Es tritt seit 56 Jahren in wechselnder Besetzung alle zwei Jahre mit einem neuen Programm in der St.Galler Kellerbühne und seit 2018 auch in der Stuhlfabrik Herisau auf. Sälewie ist eines der letzten Schweizer Ensemble-Cabarets, das noch im ursprünglichen Nummernkabarett-Stil mit Szenen und Gesang (in der Tradition von Cornichon, Fédéral und Rotstift) auftritt. Die meisten Kabarettistinnen und Kabarettisten sind heute als Einzelkämpfer oder als Duo unterwegs. (pd/vre)

Im Januar 2022 spielt Sälewie 17 Mal in der Kellerbühne und im Februar 2022 vier Mal in der Stuhlfabrik Herisau. Vorverkauf für St.Gallen unter www.kellerbuehne.ch und für Herisau unter www.stuhlfabrik-herisau.ch.

Montag, 20. Dezember - 10:17 Uhr

Tagesstätte sucht Kerzenreste: Rohstoff zur Herstellung von «Zündis»

Derzeit fallen sie in vielen Haushalten an: Kerzenreste. Sie sind für die Stiftung Säntisblick ein Rohstoff zur Herstellung von Anzündhilfen, sogenannten «Zündis». Solche stellen in der Tagesstätte in Degersheim Beschäftigte mit einer Beeinträchtigung aus Sägemehl her. Dazu können sie Kerzenreste gut gebrauchen.

Kerzenreste fallen bald einmal bei vielen an, wenn sie ihren Adventskranz oder Christbaum nach Weihnachten entsorgen müssen. Bild: Sabine Dietrich

Die Tagesstätte am Dorfplatz an der Hauptstrasse 84 in Degersheim nimmt daher solche Reste gerne entgegen. Ausgenommen sind gemäss Mitteilung einzig solche von «in ganz dunklen Farben». Kerzenreste für die Stiftung Säntisblick können gemäss Mitteilung auch bei Guido Rutz an der Bot Künzlestrasse 15 in Gossau abgegeben werden. (pd/vre)

Montag, 20. Dezember - 10:01 Uhr

Mehrere hundert Franken aus Restaurant gestohlen

Zwischen Samstagnacht und Sonntagnachmittag haben Einbrecher ein Restaurant an der Langgasse in St.Gallen heimgesucht. Sie verschafften sich gemäss Mitteilung der Kantonspolizei über eine Aussentüre gewaltsam Zutritt zur Küche. Im Lokal stahlen sie danach zwei Serviceportemonnaies mit mehreren hundert Franken Inhalt. Beim Einbruch entstand nur geringer Sachschaden. (kapo/vre)

Montag, 20. Dezember - 9:56 Uhr

SC Brühl verstärkt sich für den Kampf gegen den Abstieg: André Neitzke stösst von Schaffhausen zu den St.Gallern

Ab Januar spielt neu André Neitzke beim SC Brühl. Der 35-Jährige Innenverteidiger kommt von Schaffhausen nach St.Gallen. Er hat einschlägige Erfahrung mit Abstiegskämpfen, und zwar auch in höheren Ligen. Und das ist eine Erfahrung, die der SC Brühl nach der ziemlich vollständig missglückten Herbstsaison und dem letzten Tabellenplatz dringend gebrauchen kann.

André Neitzke unterschreibt beim SC Brühl. Bild: SCB

Der Klub braucht mehr routinierte Spieler, die dem jungen Team Halt geben können. Einen ersten Transfer in diese Richtung macht der SCB nun mit dem Engagement von André Neitzke. Der italienisch-brasilianischer Doppelbürger kam 2014 aus Südamerika in die Schweiz und spielte dann bei Schaffhausen, Sion, Neuchâtel Xamax und wieder bei Schaffhausen. Bei Sion und Xamax spielte Neitzke in der Super League, mit beiden gegen den Abstieg; 2019 mit Sion erfolgreich, 2020 mit Xamax ohne Erfolg.

Neitzke stösst im Januar zum SC Brühl. «Er wird unsere Abwehr verstärken und mit seiner Erfahrung eine Stütze für das junge Team sein», sagt Roger Bigger, verantwortlich beim SCB für die erste Mannschaft. Mit seinen 35 Jahren bringt Neitzke die nötige Lebenserfahrung mit. Ebenfalls ein Trumpf ist seine Körpergrösse von 1,86 Metern. Im bestehenden Team, das kaum mit «körperlichen Spielern» ausgestattet ist und das viele Gegentore durch Standards erhielt, ist ein «Abwehrturm» wohl Gold wert. (fm/vre)

Montag, 20. Dezember - 9:35 Uhr

Coronasituation im Kanton St.Gallen: 1'164 neue Ansteckungen und drei weitere Todesfälle übers Wochenende

Der Kanton meldet auf seiner Webseite fürs Wochenende (Freitag, Samstag, Sonntag) 1'164 neue laborbestätigte Ansteckungen. Damit haben sich seit März 2020 84’559 Personen im Kanton mit dem Virus infiziert. Am Wochenende wurden auch drei weitere Todesfälle in Zusammenhang mit Covid-19 registriert. Die Zahl der St.Galler Coronatoten seit Frühling 2020 steht damit bei 789.

Die wichtigsten Kennzahlen zur Coronapandemie im Kanton St.Gallen mit Stand am Sonntag, 19. Dezember 2021, um Mitternacht. Tabelle: Fachstelle Statistik Kanton SG

In den Spitälern des Kantons St.Gallen wurden am Sonntagabend 88 Patientinnen und Patienten mit einer SARS-CoV-2-Infektion gepflegt. Das sind gleich viel wie am vergangenen Donnerstag und deutlich weniger als am Sonntag vor einer Woche mit 106. Insgesamt sind im St.Gallischen die Coronazahlen auf hohem Niveau weiterhin leicht rückläufig. Dies wird auch in den Inzidenzwerten deutlich.

Die Sieben-Tage-Inzidenz lag im Kanton St.Gallen am Sonntagabend bei 759 (Sonntag vor einer Woche: 895, Donnerstag: 787). Die 14-Tage-Inzidenz liegt jetzt bei 1'673 (Sonntag vor einer Woche: 1’892, Donnerstag: 1'750). Die Inzidenz bezeichnet die Zahl neuer Coronafälle in sieben und 14 Tagen für Vergleichszwecke hochgerechnet auf 100'000 Einwohnerinnen und Einwohner.

Die Geimpften im Kanton St.Gallen nach Altersgruppen. Vollständig geimpft sind 61 Prozent der Bevölkerung und davon haben 16,11 Prozent ihre Auffrischungsimpfung erhalten. Teilgeimpft sind 1,36 Prozent. Grafik: Fachstelle Statistik Kanton SG (Stand: 16.12.2021)

Ganz und teilweise geimpft sind im Kanton St.Gallen mit Stand am vergangenen Donnerstag 320'833 Personen. Das entspricht einer kantonalen Impfquote von 62,36 Prozent. 6'988 Personen (1,36 Prozent) haben eine Impfdosis erhalten, 313'845 (61 Prozent) sind doppelt geimpft. 83'448 der Letzteren haben bereits auch ihre Boosterimpfung erhalten. (SK/vre)

Sonntag, 19. Dezember - 19:48 Uhr

Grenzüberschreitender 24-Stunden-Flohmarkt zwischen Konstanz und Kreuzlingen: Ausgabe 2022 abgesagt, nächste Durchführung erst 2023

Der nächste grenzüberschreitende 24-Stunden-Flohmarkt zwischen Konstanz und Kreuzlingen war fürs Wochenende vom 25. und 26. Juni 2022 geplant. Aufgrund der Coronapandemie wurde der Grossanlass, der jeweils bis zu 80'000 Besucherinnen und Besucher anzieht, jetzt aber bereits abgesagt. Diese Entscheidung habe man schweren Herzens gemeinsam mit den Schweizer Organisatoren getroffen, heisst es in einer Mitteilung der Marketing und Tourismus Konstanz GmbH.

Zieht jeweils an einem Wochenende zu 80'000 Besucherinnen und Besucher an: Menschenmassen am grenzüberschreitenden 24-Stunden-Flohmarkt in Konstanz und Kreuzlingen. Bild: PD

Mit der Absage wollen die Organisatorinnen und Organisatoren früh Klarheit für alle Beteiligten schaffen. Gründe für den frühen Entscheid sind unter anderem die lange Vorplanungsphase sowie die Komplexität des grenzüberschreitenden Anlasses. Die Entwicklungen der Pandemie machen eine solche Grossveranstaltung nicht ausreichend planbar. Mit rund 40 Ein- und Ausgängen sei der Event unter Coronabedingungen gar nicht durchführbar.

Der nächste grenzüberschreitende 24-Stunden-Flohmarkt ist für Sommer 2023 geplant. Dafür vorgesehen ist das Wochenende vom 17. und 18. Juni. Dann sei es hoffentlich wieder wie gewohnt möglich, eine kilometerlange Stöbermeile entlang des Rheinufers, auf der Laube sowie über die deutsch-schweizerische Grenze nach Kreuzlingen aufzubauen. Aktualisierte Infos zum Flohmarkt gibt’s im Internet. (pd/vre)

Sonntag, 19. Dezember - 18:49 Uhr

Schweizer Meisterschaft im Ski-Orientierungslauf: Eine Goldmedaille im Sprint für Eliane Deininger

An der Schweizer Sprintmeisterschaft im Ski-Orientierungslauf hat die St.Gallerin Eliane Deininger am Samstag erstmals eine Goldmedaille bei der Elite geholt. Zwar waren noch zwei Läuferinnen vor ihr platziert, diese sind aber als Ausländerinnen nicht medaillenberechtigt. Nachdem die Pandemie den grossen Traum von der Teilnahme an der Heim-Universiade platzen hatte lassen, kam Deininger jetzt mit dem Gewinn der SM-Goldmedaille zu einer Genugtuung.

Die St.Gallerin Eliane Deininger war erstmals an der Schweizer Meisterschaft im Ski-Orientierungslauf bei der Eliter erfolgreich. Bild: PD

«Ich möchte mein Potenzial für die Zukunft zeigen.» Dieses für die Winteruniversiade formulierte Ziel hat die Geografiestudentin an der Schweizer Sprintmeisterschaft im Ski-Orientierungslauf eindrücklich in die Tat umgesetzt. Sie liess all ihre Kaderkolleginnen teils deutlich hinter sich. Das Mitglied des Schweizer Elite-B-Kaders konnte sich nach eigenen Angaben im Herbst physisch und psychisch sehr gut auf die Ski-OL-Saison vorbereiten, was sich nun offensichtlich ausbezahlt hat.

Bereits am Folgetag konnte Deininger ihren Triumph an der Schweizer Meisterschaft bestätigen. Beim nationalen Mitteldistanzlauf, der ebenfalls rund um die Biathlonarena in Lenzerheide ausgetragen wurde, gelang es ihr erneut, all ihre Schweizer Kaderkolleginnen zu distanzieren. Solid war auch die Leistung von Bruder Lukas Deininger. Er klassierte sich bei beiden Läufen in der Herren-Elite in den Top Ten. (ew/vre)

Sonntag, 19. Dezember - 18:15 Uhr

Wolkenspiele im Alpstein

Momentaufnahme. Leser Hans-Jörg Nüesch fotografierte den Säntisgipfel mit einem Wolkenband vor einer Woche.

Sonntag, 19. Dezember - 10:39 Uhr

Wie viel Volk zieht heute der zweite Sonntagsverkauf im diesjährigen Advent ins St.Galler Stadtzentrum? Vor einer Woche war die Publikumskulisse erheblich weniger dicht als vor drei Jahren... Bild: Michel Canonica

(16.12.2018)

Heute findet der zweite Sonntagsverkauf in diesem Advent in St.Gallen statt

Traditionellerweise finden jeden Advent in der Stadt St.Gallen zwei Sonntagsverkäufe statt. Dieses Modell hat sich als Kompromiss nach langen politischen Diskussionen in den 1990er-Jahren etabliert und gilt bis heute. Und heute Sonntag, 12 bis 17 Uhr, findet der zweite Sonntagsverkauf im Advent 2021 statt. Nachdem das Publikum am vergangenen Sonntag nicht ganz so wie gewohnt geströmt ist, hofft das Gewerbe auf den heutigen Nachmittag.

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Am vorweihnachtlichen Sonntagsverkauf sind nicht nur Geschäfte im Stadtzentrum, sondern in der ganzen Stadt geöffnet. Vor allem kleinere Läden verzichten allerdings darauf, genau wie die Grossverteiler in den Aussenquartieren. Fürs Zentrum listet Pro City, die Arbeitsgemeinschaft des innerstädtischen Gewerbes, im Internet 78 Mitgliedsgeschäfte auf, die heute Nachmittag geöffnet sind. Ebenfalls geöffnet sind viele grössere Einkaufszentren am Stadtrand - darunter etwa die Shopping-Arena oder das Westcenter. (vre)

Abstimmung Der generelle Sonntagsverkauf ist umstritten In der Stadt St.Gallen wird über den Sonntagsverkauf seit einiger Zeqit politisch heftig diskutiert. Wichtig zu beachten ist dabei, dass es nicht um die beiden Sonntagsverkäufe im Advent, sondern um den generellen Sonntagsverkauf geht, den der Stadtrat für die Alt- und Teile der westlichen Innenstadt eingeführt hat. Er wird von links sowie aus gewerkschaftlichen und kirchlichen Kreisen bekämpft. Diskutiert wird über dieses Thema auch im neuen Jahr: Voraussichtlich im Mai 2022 kommt eine städtische Initiative zur Abstimmung, die die stadträtliche Liberalisierung der Ladenöffnungszeiten im sogenannten Tourismusperimeter - darunter eben den generellen Sonntagsverkauf - wieder rückgängig machen will. Mit zur Abstimmung kommt ein Gegenvorschlag, der ebenfalls vorsieht, den generellen Sonntagsverkauf wieder aufzuheben. Zu diesem Thema ist ein harter und teils auch emotionaler Abstimmungskampf zu erwarten. So ist eigentlich zu erwarten, dass sich aus gewerblichen Kreisen ein Komitee formieren wird, das sich für ein zweifaches Nein im Mai und damit die Weiterführung der stadträtlichen Liberalisierung der Ladenöffnungszeiten - samt generellem Sonntagsverkauf - einsetzt. Die Lager jener, die den generellen Sonntagsverkauf ablehnen und befürworten, scheinen im Moment jedenfalls noch relativ ausgewogen zu sein. Bei einer - nicht repräsentativen - Umfrage von «Tagblatt online» stimmten Anfang November 3'129 Leserinnen und Leser ab: 47 Prozent sprachen sich gegen den generellen Sonntagsverkauf aus, 45 Prozent sagten Ja dazu und acht Prozent waren unentschieden. (vre)

Sonntag, 19. Dezember - 9:49 Uhr

Bundesrat verschärft Covid-19-Vorschriften: Stadt will vor Umsetzung widersprüchliche Details für Sport- und Schulanlagen klären

Angesichts der steigenden Zahlen und der neuen Virusvariante Omikron hat der Bundesrat am Freitag seine Anti-Corona-Vorschriften auf Montag hin erneut verschärft. Die Bestimmungen zur Umsetzung der Vorgaben enthalten gemäss Newsletter der städtischen Dienststelle «Infrastruktur Bildung und Freizeit» verschiedene unklare Aspekte. Dafür sind Abklärungen nötig.

Diese Absprachen mit Bund und Kanton erfolgen am Montag. Geplant ist, dass dann am Dienstag über das Resultat informiert wird, bevor die verschärften Vorschriften am Mittwoch in Kraft treten. Bis dahin gelten auf städtischen Sportanlagen wie auch für Dritte, die städtische Schulanlagen benutzen, die erstmals Anfang Dezember verschärften Vorgaben des Bundesrates.

Bis klar ist, wie die verschärften Anti-Corona-Regeln in Sport- und Schulanlagen der Stadt umgesetzt werden, gelten bis Dienstagnacht noch die Vorschriften von Anfang Dezember. Grafik: BAG/Stadt SG

Die Dienststelle Infrastruktur Bildung und Freizeit appelliert in ihrem Newsletter bezüglich der Einhaltung der Coronaregeln an die Eigenverantwortung von Besucherinnen und Besuchern von städtischen Sport- und Schulanlagen. Sie ruft dazu auf, im eigenen wie im Interesse anderer die geltenden Regeln einzuhalten. Die Covid-19-Schutzkonzepte für Hallenbäder, für die Eissportanlage Lerchenfeld sowie für andere Sporthallen und Sportanlagen im Freien finden sich im Internet. (sk/vre)

Samstag, 18. Dezember - 14:22 Uhr

Daniela Sabato öffnet ihren Vintage-Laden im Quartier St.Otmar zum letzten Mal

Wehmütig nimmt Daniela Sabato Abschied: Heute Samstag ist der letzte Tag, an dem sie ihren Vintage-Laden Collage an der Lustgartenstrasse 12 hinter der St.Leonhardskirche offen hat. Noch bis 17 Uhr kann man dort Porzellankrüge, Hocker, Bambustischchen, antiken Christbaumschmuck, rosenverzierte Blechdosen und andere Kuriositäten entdecken. Nach fünf Jahren ist nun Schluss. «Leider habe ich wegen Eigenbedarf der Hauseigentümerin die Kündigung erhalten», sagt Daniela Sabato.

Daniela Sabato schliesst am Samstag ihren Vintageladen Collage an der Lustgartenstrasse. Bild: Melissa Müller

Sie werde die Nachbarinnen und Nachbarn im Quartier vermissen, sagt die Händlerin. Wie Esther Baumann und Philipp Egger vom Kafi Otmar, die einige Möbel bei ihr gekauft haben. Auch mit Antiquitätenhändlerin Vreni Günzel vom «Lustgarten 5» und den Betreibern des «El Sabor» verbindet sie eine Freundschaft. Da der Laden «nur» ein Hobby gewesen sei, wird Daniela Sabato vorerst kein neues Lokal suchen. Sie wird aber im Frühling wieder mit einem Stand an Flohmärkten anzutreffen sein. (mem)

Samstag, 18. Dezember - 11:34 Uhr

Während sie eine Person ins Spital bringen wollen – 26-Jähriger wird tätlich gegenüber Stadtpolizei

Am frühen Samstagmorgen, kurz nach 3 Uhr, wollten zwei Stadtpolizisten eine Person für eine medizinische Versorgung mit dem Streifenwagen ins Kantonsspital fahren. In der Brühlgasse behinderte ein 26-Jähriger die Wegfahrt, indem er sich vor das Fahrzeug stellte. Die Polizei forderte den Mann mehrmals auf, den Weg freizumachen, doch er ignorierte die Beamten.

Der Mann wurde in Gewahrsam genommen. Symbolbild: Stapo SG

Anschliessend riss er die Beifahrertür des Streifenwagens auf und ging tätlich gegen den Polizisten vor. Da er sich nicht beruhigen liess und immer aggressiver wurde, legten ihn die beiden Stadtpolizisten in Handfesseln und nahmen ihn mit auf den Posten, heisst es in der Medienmitteilung.

Die Atemalkoholmessung ergab einen Wert von 2,12 Promille. Wegen Eigen- und Fremdgefährung wurde der 26-Jährige in polizeilichen Gewahrsam genommen. Zudem wird er wegen Hinderung einer Amtshandlung sowie Tätlichkeit gegen Polizisten angezeigt. (stapo/nat)

Freitag, 17. Dezember - 19:30 Uhr

Als die Rorschacher Strasse ein Spielplatz war: Der zweitletzte historische Kalender von Peter Uhler ist St.Fiden-Neudorf gewidmet

Es gehört irgendwie auch schon zu den Adventstraditionen in St.Gallen: Seit zwei Jahrzezehnten gibt Peter Uhler auf das Ende eines jeden Jahres hin einen historischen Jahreskalender zur Stadt heraus. 2022 ist er dem Gebiet St.Fiden-Neudorf gewidmet. Das Strickmuster ist dabei gleich - und gleich erfolgreich - wie bei den Vorgängern: Der A4-Kalender wartet mit 13 Bildern aus der Ansichtskartensammlung von Uhler und ausführlichen Legenden dazu auf.

Die Verzweigung der Brauer- (links) und der Rorschacher Strasse. Die Brauerstrasse entstand aus der 1776 erstellten alten Landstrasse vom Krontal zur Unteren Waid. Vor 1910.

Die gleiche Strassenverzweigung um 1907. Links wieder die Brauer-, rechts die Rorschacher Strasse. Bild: Sammlung

Peter Uhler

St.Fiden-Neudorf gehört seit der Stadtverschmelzung von 1918 zu Gross-St.Gallen, wie die Stadt damals hiess. Vorher war es Teil der politischen Gemeinde Tablat. Nachdem Peter Uhler in den vergangenen Jahren das Zentrum, den Westen, aber auch den Rosenberg, das Riethüsli oder St.Georgen gezeigt hat, kehrt er jetzt in sein Wohnquartier zurück.

Dass der Kalendermacher einen speziellen Bezug zu diesem Gebiet hat, merkt man sofort an: Die Bilder, die einem durchs Jahr begleiten, sind durchs Band spannend ausgewählt. Es hat einzelne darunter, die das Zeug zum Kultstatus haben. Dazu zählt etwa die Fotografie vom Juni 2022, die Dampflokomotiven um 1911 in Aktion auf dem Bahnhof St.Fiden zeigt. Oder die Strassenszene um 1907 an der Verzweigung der Brauer- mit der Rorschacher Strasse.

Bestattung mit pferdebespanntem Leichenwagen und Trauergesellschaft auf dem Friedhof St.Fiden, vermutlich in den 1920er-Jahren. Bild: Sammlung

Reto Voneschen

Aber auch die anderen Bilder schlagen einen schönen Bogen durch das Alltagsleben vor 100 bis 120 Jahren zwischen Kantonsspital und heutigem Naturmuseum. Die Eisbahn an der Flurhofstrasse kommt da genauso zum Zug wie das Gemeindehaus oder die ebenso tief verschneite Rehburg. Und natürlich fehlt auch die Eisbahn auf dem Grossacker an der Flurhofstrasse nicht. Hier tummelte sich von 1881 bis in die 1920er-Jahre nicht nur die «Dorfjugend», hier glitt auch übers Eis, was der damals noch selbständigen Gemeinde Rang und Namen hatte.

St.Fiden-Neudorf soll der zweitletzte Jahreskalender von Peter Uhler sein. Diesem Gebiet hatte er schon seinen allerersten Kalender von 2002 gewidmet. Mit dem letzten, in Arbeit stehenden Opus, dem Kalender 2023, kehrt er ebenfalls zu seinen kalendarischen Ursprüngen zurück. 2003 ging’s auf seiner zweiten Publikation um acht historische und aktuelle Brauereien in der Stadt St.Gallen; der Kalender 2023 soll zwölf dieser Betriebe zeigen.

Das Sanatorium Obere Waid nach 1915. Hier wurden während des ersten Weltkrieges schwer verwundete deutsche Soldaten gepflegt. Bild: Sammlung

Reto Voneschen

Voraussetzung dafür, dass er das so machen könne, sei natürlich, dass die Gesundheit mitmache, sagt der 71-Jährige. Dass 2023 der letzte Kalender sein soll, stimmt für ihn: Von seinem Alter und von der Zahl produzierter Publikationen her fühle es sich richtig an, aufzuhören, sagt Uhler. Weitermachen könnte er ja problemlos. Seine seit Ende den 1980er-Jahren aufgebaute Sammlung alter Ansichtskarten der Stadt gehört zu den umfangreichsten ihrer Art überhaupt. (vre)

Der Jahreskalender 2022 «St.Fiden-Neudorf» ist für 16 Franken plus Porto bei Peter Uhler via E-Mail oder unter 071'288'26'64 sowie in lokalen Buchhandlungen erhältlich. Ältere Ausgaben gibt’s direkt beim Autor und Infos dazu im Internet.

Freitag, 17. Dezember - 16:54 Uhr

In der zweiten Wochenhälfte waren im Nordteil des Kantons St.Gallen die Diebe fleissig: Acht Orte, 17 Einbrüche und vor allem sehr viel Sachschaden

Zwischen Mittwochmittag und Freitagmorgen ist im Kanton St.Gallen auf der Achse zwischen Wil, Kantonshauptstadt und Heerbrugg an diversen Orten insgesamt 17 Mal eingebrochen worden. Dabei haben Diebe sowohl Privat- wie Geschäftsliegenschaften heimgesucht. Bei den Raubzügen wurde Beute im Wert von mehreren 1000 Franken abgezügelt, zudem entstand Schaden von insgesamt mehreren 10'000 Franken. Ob zwischen den einzelnen Einbrüchen in den gleichen Regionen ein Zusammenhang besteht, wird aktuell von der Polizei ermittelt.

In St.Gallen sind Einbrecher in zwei Wohnungen im Osten der Stadt eingedrungen. Die Unbekannten machten Beute im Wert von rund 1000 Franken und richteten nochmals Sachschaden von rund 1000 Franken an. Im Westen von St.Gallen wurde in ein Geschäftshaus eingebrochen. Hier liessen die Diebe Deliktsgut für mehrere 1000 Franken mitgehen und richteten Schäden von nochmals rund 1000 Franken an. Im Zentrum der Stadt wurde in ein abgestelltes Auto aufgebrochen. Hier machten die Diebe keine Beute, es entstand aber Schaden von mehreren hundert Franken.

Weitere Einbrüche wurden für die zweite Wochenhälfte aus Wil, Niederuzwil, Flawil und Gossau gemeldet. Beute wie Schäden blieben hier mit wenigen 1000 und mehreren 100 Franken eher bescheiden. Im Rheintal registrierte die Kantonspolizei von Mittwoch bis Freitag acht Einbrüche. Der schwerste der ganze Serie ereignete sich in Heerbrugg. Hier suchten Diebe einen Schmuckladen heim und richteten Schäden für rund 13'000 Franken an. Kleinere Einbrüche werden aus Rheineck und Rebstein gemeldet. (kapo/vre)

Freitag, 17. Dezember - 16:45 Uhr

Velo gegen Autotüre: Velofahrer verletzt

Ein klassischer Velounfall hat sich am Donnerstag, 12.45 Uhr, an der Löwenstrasse in Rorschach ereignet. Ein 59-jähriger E-Bike-Fahrer stiess auf der Fahrt in Richtung St.Gallerstrasse mit der sich öffnenden Türe eines gerade parkierten Autos zusammen und stürzte. Der Mann wurde dabei unbestimmt verletzt. Er musste gemäss Mitteilung der Kantonspolizei vom Rettungsdienst ins Spital gebracht werden. Zudem entstand Sachschaden von rund tausend Franken. (kapo/vre)

Freitag, 17. Dezember - 15:10 Uhr

Sechsjähriger bei Wittenbach von Auto erfasst und verletzt

Am Freitagmorgen hat auf der Romanshornerstrasse in Wittenbach ein Auto ein Kind angefahren. Der Sechsjährige wurde dabei gemäss Mitteilung der Kantonspolizei unbestimmt verletzt. Er musste vom Rettungsdienst ins Spital gefahren werden. Es entstand ausserdem Sachschaden von rund 3'000 Franken.

Auf der Romanshornerstrasse zwischen Wittenbach und Lömmenschwil hat am Freitagmorgen ein Auto einen Sechsjährigen erfasst und verletzt. Bild: Kantonspolizei SG

(17.12.2021)

Am Freitag, kurz vor 7.30 Uhr, war ein 35-jähriger Mann mit seinem Auto auf der Romanshornerstrasse von Wittenbach in Richtung Lömmenschwil unterwegs. Zeitgleich überquerte ein Sechsjähriger die Strasse, um den auf der gegenüberliegenden Seite wartenden Schulbus zu erreichen. In der Folge erfasste das Auto den Buben. (kapo/vre)

Freitag, 17. Dezember - 14:25 Uhr

Neue Haltestelle der Appenzeller Bahnen im Güterbahnhof ist in Betrieb: Offizielle Eröffnungsfeier fällt aber der Coronapandemie zum Opfer

Sie wäre auf diese Woche geplant gewesen: Die offizielle Eröffnungsfeier samt Medieneinladung für die neue Haltestelle Güterbahnhof der Appenzeller Bahnen (AB). Seit dem Fahrplanwechsel vom 12. Dezember ist nämlich auch diese Haltestelle regulär in Betrieb. Und das hat dem Vernehmen nach auf Anhieb gut geklappt.

Das mit der Eröffnungsfeier hingegen ist misslungen. Das Coronavirus hat da sein Veto eingelegt. Aufgrund der Pandemielage haben sich die AB entschlossen, Anlass und Medienkonferenz abzusagen. Aber es gibt eine Alternative Die Bahn hat ein Video zur Haltestelle produzieren lassen. Und darin kommen die Rednerin und die Redner der Eröffnung zu Wort:

Das Eröffungsvideo für die neue Bahnhaltestelle im alten Güterbahnhof. Video: AB

Das lässt man sich als Nachbarin und als Schreiberling natürlich gefallen: Eine Haltestellen-Einweihung nicht bei Wind, Wetter und Kälte draussen, sondern in den geheizten, kuscheligen eigenen vier Wänden. Der Streifen ist nicht nur in dem Sinn gelungen. Und wenn einem das eine oder andere Votum vielleicht zu langfädig wird, kann man problemlos abkürzen.

Aufpassen müssen die Appenzeller Bahnen jetzt, dass dieses Format für offizielle Eisenbahn-Irgendetwas-Eröffnungen nicht Schule macht. Wobei die Gefahr, dass es an offiziellen Anlässen dadurch künftig einsam wird, ist ja auch wieder nicht so gross. Solange Bratwurst, Bürli und Weisswein nicht zum Video frei Haus geliefert werden... (pd/vre)

Freitag, 17. Dezember - 13:57 Uhr

WWF-Exkursion im Januar: Was treiben die Biber eigentlich im Winter?

Am 8. Januar, 10 bis 12.30 Uhr, lädt der WWF St.Gallen Erwachsene und Familien mit Kindern ab fünf Jahren zu seiner ersten Exkursion 2022 ein. Bei Oberbüren spüren grosse und kleine Teilnehmerinnen und Teilnehmer dem geheimen Leben der Biber nach. Anmelden zum Anlass kann man sich bis 7. Januar, 12 Uhr, per E-Mail oder per Telefon 071’221’72’30. Detaillierte Infos zum Naturspaziergang gibt’s im Internetauftritt des WWF.

Biber sind geschickte Holzfäller und Baumeister. Mit ihren Dämmen wirken sie auch als Landschaftsgestalter. Bild: Roger Eggenberger/

WWF

WWF-Biberwatcherin Manuela Bissegger erzählt auf der rund zweieinhalbstündigen Rundwanderung, warum der Biber mit einem Holzfäller verglichen werden kann und wie er in seinem Bau haust. Anhand unterschiedlicher Spuren auf dem Biberpfad des WWF werden zudem die sozialen Verhaltens- und Lebensweisen unseres grössten Nagetiers erklärt. Und natürlich ist auch die Geschichte des Bibers ein Thema: Wie er vor ein paar Jahren beinahe ausgerottet war und wieso er heute immer noch gefährdet ist. (pd/vre)

Freitag, 17. Dezember - 13:45 Uhr

Bundesrat beschliesst über Verschärfung seiner Corona-Massnahmen: Entscheid wird auch in St.Gallen mit Spannung erwartet

Die Coronalage ist kritisch. Die Zahl der Neuansteckungen scheint zwar auf hohem Niveau zu stagnieren, Fachleute warnen aber, dass die neue Omikron-Variante in wenigen Wochen zu einer neuen Infektionswelle führen könnte. Auch eine Überlastung des Gesundheitssystems kann nicht mehr ausgeschlossen werden. Heute Freitag entscheidet der Bundesrat daher über Verschärfungen seiner Corona-Massnahmen.

Heute, 15.30 Uhr, wird Gesundheitsminister Alain Berset voraussichtlich wieder vor die Kameras treten und die neusten Corona-Beschlüsse des Bundesrates publik machen. Bild: Anthony Anex/KEY

(16.12.2021)

Ihre Beschlüsse will die Landesregierung an einer Medienkonferenz frühestens ab 15.30 Uhr publik gemacht werden. Dass die Lage kritisch und etwas zu erwarten ist, spürt man derzeit auch in der Stadt St.Gallen daran, dass das Covid-19-Thema die öffentliche Diskussion wieder dominiert und viele so gespannt wie schon lange nicht mehr auf die Verlautbarung des Bundesrats warten.

Die Medienorientierung aus dem Bundeshaus von heute Nachmittag wird wiederum auf vielen Kanälen live mitzuverfolgen sein. Auch «Tagblatt online» berichtet wie üblich im Liveticker und im Livestream darüber. Dazu wird's bereits kurz nach Beginn der Medienkonferenz in Bern erste Berichte zu den Bundesratsbeschlüssen im Topbereich des Tagblatt-Onlineportals geben. (vre)

Freitag, 17. Dezember - 12:30 Uhr

Stadt St.Gallen verleiht 2022 wieder einen grossen Kulturpreis: Diesmal geht die Auszeichnung an Marina Widmer

Die Stadt St.Gallen vergibt alle vier Jahre ihren grossen Kulturpreis. 2022 ist es wieder soweit. Ausgezeichnet wird Marina Widmer, die Leiterin des Archivs für Frauen-, Geschlechter- und Sozialgeschichte Ostschweiz. Mit ihr geht der Preis gemäss Mitteilung der Stadt an «eine Frau , die mit ihrer langjährigen, kontinuierlichen und engagierten Arbeit in Sachen Frauen- und Sozialgeschichte der Ostschweiz und insbesondere St.Gallens immer wieder Wichtiges thematisiert und vermittelt hat». Der mit 30’000 Franken dotierte Preis wird im Herbst 2022 übergeben.

Marina Widmer ist innerhalb der St.Galler Frauenbewegung gut vernetzt und vielfältig aktiv. Sie wirkte unter anderem bei der Gründung der Politischen Frauengruppe (1980), der Frauenbibliothek Wyborada (1986) und des Archivs für Frauen-, Geschlechter- und Sozialgeschichte Ostschweiz (1999 mit. Ebenfalls zu den Initiantinnen und Initianten gehörte sie beim Antirassismus-Treff CaBi (1993) oder beim Solidaritätsnetz Ostschweiz.

Marina Widmer, Kulturpreisträgerin der Stadt St.Gallen 2022. Bild: PD (5.3.2021)

Als Leiterin des Archivs für Frauen-, Geschlechter- und Sozialgeschichte setze sich Widmer aktiv dafür ein, die offizielle Geschichtsschreibung St.Gallens und der Ostschweiz zu erweitern, heisst es in der Mittelung der Stadt zur Kulturpreisverleihung. Mit vielen ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern habe sie eine umfangreiche Materialsammlung zum Leben und Wirken von Frauen sowie zur Geschichte sozialer Bewegungen in der Region aufgebaut. Sie habe mit ihrem Engagement eine zentrale Rolle in der Aufarbeitung der feministischen Geschichte von Stadt und der Region.

Als Initiantin und Kuratorin von Ausstellungen wie «Ricordi e stima – Fotografie und Oral History zur italienischen Migration nach dem Zweiten Weltkrieg bis in die 1980er-Jahre in der Schweiz» (2016 in St.Gallen, 2017 in Rapperswil) oder «Klug und kühn – Frauen schreiben Geschichte» (2021 in St.Gallen, derzeit in Rapperswil, 2024 in Chur) setzte sie sich aktiv dafür ein, Migrations- und Frauengeschichte einer breiteren Öffentlichkeit zu vermitteln. Marina Widmer gehört auch zu den Herausgeberinnen und Autorinnen von Publikationen über das Wirken von Frauen. (sk/vre)

Freitag, 17. Dezember - 11:50 Uhr

Umweltverbände wollen im Frühling 2022 ein Leitbild für eine grünere, artenreichere und kühlere Stadt St.Gallen vorlegen

2022 soll für die Stadt St.Gallen ein grünes Jahr werden. Das mindestens, wenn's nach dem WWF, nach Pro Natura , dem Naturschutzverein Stadt St.Gallen und Umgebung, dem Heimatschutz sowie Birdlife geht. Die Umweltverbände wollen kommenden Frühling gemeinsam das Projekt «Grünes Gallustal» an Öffentlichkeit, Politik und Verwaltung übergeben. Ende März soll diese neue Strategie zuerst den Medien vorgestellt werden. Das ist einer Einladung zu entnehmen, die am Freitag versandt wurde.

Ein Eindruck, in welche Richtung es bei Grünes Gallustal geht, liefert eine Illustration in der Einladung zur Projektpräsentation: So könnte die kleine Restfläche an der Oberstrasse 167 und ihr Umfeld auch aussehen... Visualisierung: PD

Mit Hilfe von «Grünes Gallustal» soll St.Gallen grüner, wieder artenreicher und kühler werden. Das Projekt steht «im Zeichen des Klimawandels, des Erhalts der Biodiversität und der Bedürfnisse nach urbanen Freiräumen». Es skizziert ein Leitbild für die nachhaltige Entwicklung der Gallusstadt, «visionär und dennoch sehr konkret», wie es in der Einladung heisst. Es wurde in dreijähriger Entwicklungszeit hauptsächlich durch das Büro GSI mit einem grossen interdisziplinären Expertenteam erarbeitet. (pd/vre)

Freitag, 17. Dezember - 10:35 Uhr

Preis für Ostschweizer KMU wird im Frühling 2022 im Olma-Areal verliehen: In den Final hat's auch der Appenzeller Alpenbitter geschafft

Am 10. März 2022 wird der Prix Ostschweiz des Swiss Venture Club (SVC) zum zehnten Mal verliehen. Die Auszeichnung wird - so es die Pandemie zulässt - an einem Anlass mit rund 1’000 Gästen aus Wirtschaft, Politik, Wissenschaft und Kultur im Olma-Areal in St.Gallen übergeben. Ins Final geschafft haben es sechs erfolgreiche Ostschweizer KMU.

Nominiert sind teils auch der breiten Öffentlichkeit sehr gut bekannte Unternehmen wie die Appenzeller Alpenbitter AG (Appenzell) oder der Bildverarbeiter Ifolor AG (Kreuzlingen). Weiter am Final in St.Gallen von der Partie sind die Högg-Gruppe (Wattwil), La Conditoria (Sedrun), die Mosmatic AG (Necker) sowie die Wild & Küpfer AG (Schmerikon).

Mit dem Prix SVC Ostschweiz werden seit 2004 alle zwei Jahre erfolgreiche Klein- und Mittelunternehmen (KMU) der Region ausgezeichnet. Die Preisträger müssen die Fachjury mit ihrer Firmenkultur, mit der Qualität der Angestellten und des Managements, mit ihren Produkten und Innovationen sowie mit einem nachhaltigen Erfolgsausweis überzeugen. 2022 wird der Preis bereits zum zehnten Mal verliehen. (pd/vre)

Freitag, 17. Dezember 2- 10:05 Uhr

9'291 Studierende sind derzeit an der Universität St.Gallen eingeschrieben: Langsam, aber sicher auf dem Weg zum 10.000 Studenten

Im laufenden Herbstsemester sind an der Universität St.Gallen (HSG) alles in allem 9'291 Studierende eingeschrieben; vor einem Jahr waren es 9'047. Im sogenannten ersten Assessment-Jahr studieren gesamthaft 1'925 (1'919) Personen, auf der Bachelor-Stufe sind es 3'149 (3'033). Auf der Master-Stufe sind 3'577 (3'443) Studierende, auf der Doktoratsstufe total 597 (617) eingeschrieben. 43 (35) Studierende belegen gemäss Mitteilung der HSG vom Freitag zusätzliche Ausbildungen.

Das Hauptgebäude der Universität St.Gallen (HSG) auf dem Rosenberg. Derzeit sind an der HSG 9’291 Personen zum Studium eingeschrieben. Bild: Karin Hunter Bürki (26.12.2020)

Aktuell sind Studierende aus 89 Staaten (Vorjahr: 90) an der Uni St.Gallen eingeschrieben. Der Frauenanteil beträgt 35,7 Prozent und ist damit gegenüber 2020 gleich geblieben. Unter den Herkunftskantonen der Studierenden ist Zürich mit 1'287 (Vorjahr: 1'293) am stärksten vertreten. An zweiter Stelle liegt der Kanton St.Gallen mit 1'024 (1'041) Studierenden, dahinter folgt der Thurgau mit 401 (400). Aus Ausserrhoden studieren derzeit 104 (120), aus Innerrhoden 40 (37) Personen an der HSG.

Die grösste Gruppe unter den ausländischen Studierenden kommt aus den deutschsprachigen Ländern: Deutschland 1'752 (1'621) stellt dabei das mit Abstand grösste Kontingent. Es folgen Österreich 304 (278) und das Fürstentum Liechtenstein 74 (75). Grössere Gruppen von Studierenden kommen auch aus Italien 202 (145), Frankreich 141 (105), China 63 (61), Spanien 41 (27), Russland 44 (25) und den Niederlanden 38 (15). (pd/vre)

Freitag, 17. Dezember - 9:45 Uhr

Coronasituation im Kanton St.Gallen: 716 neue Ansteckungen und zwei weitere Todesfälle am Donnerstag

Auch im St.Gallischen stagnieren die Coronazahlen auf hohem Niveau. Der Kanton meldet auf seiner Webseite für Donnerstag 716 neue laborbestätigte Ansteckungen. Damit haben sich seit März 2020 82’395 Personen im Kanton mit dem Virus infiziert. Am Donnerstag wurden zwei weitere Todesfälle in Zusammenhang mit Covid-19 registriert. Die Zahl der St.Galler Coronatoten seit Frühling 2020 steht damit bei 786.

Die wichtigsten Zahlen zur Coronapandemie im Kanton St.Gallen mit Stand am Mittwoch, 16. Dezember 2021, um Mitternacht. Tabelle: Fachstelle Statistik Kanton SG

In den Spitälern des Kantons St.Gallen wurden am Donnerstagabend 88 Patientinnen und Patienten mit einer SARS-CoV-2-Infektion gepflegt. Derzeit liegen 22 Patientinnen und Patienten auf einer Intensivstation, 17 mit künstlicher Beatmung. Die Zahl der Hospitalisationen ist Mitte Woche wieder zurückgegangen, bleibt aber hoch: Vor einer Woche waren es 122, am Sonntag 106, am Montag 105, am Dienstag 103 und am Mittwoch 85.

Die Sieben-Tage-Inzidenz lag im Kanton St.Gallen am Donnerstag bei 787 (So: 895, Mo: 782, Di: 785, Mi: 783). Die 14-Tage-Inzidenz liegt jetzt bei 1'750 (So: 1’892, Mo: 1'765, Di: 1’780, Mi: 1'761). Dies Werte spiegeln den Trend der Pandemie im St.Gallischen. Die Werte sind leicht tiefer als in der Vorwoche, stagnieren aber auf hohem Niveau. Die Inzidenz bezeichnet die Zahl neuer Coronafälle in sieben und 14 Tagen für Vergleichszwecke hochgerechnet auf 100'000 Einwohnerinnen und Einwohner. (SK/vre)

Freitag, 17. Dezember - 8:59 Uhr

Lagerräume an bester Lage: Lagerboxen anstelle von Post und Drogerie im Zentrum des Lachen-Quartiers

Das «Loch» im Zentrum des Lachen-Quartiers an der Zürcher Strasse ist gestopft. Dort, wo Anfang 2019 die Post Lachen und die Lachen-Drogerie ausgezogen sind, haben sich die Schaufenster wieder gefüllt. Nicht mit den Artikeln von Detailgeschäften oder Angeboten einer sozialen Einrichtung, wie es Teilen der Bevölkerung am liebsten gewesen wäre, sondern mit einem Dienstleister. Entstanden ist in den beiden Ladenlokalen die Boxenanlage eines Anbieters von Lagerräumen. Genutzt wird von ihm auch die ehemalige gedeckte Anlieferung der Poststelle.

Die Eingangspartie zur Boxenanlage von Swissbox Plus. Hier befand sich bis Frühling 2019 die Poststelle fürs Lachen-Quartier. Bild: Reto Voneschen

(16.12.2021)

Das lokale Startup Swissbox Plus bietet an verkehrsgünstiger Lage neu 156 Lagerboxen in verschiedenen Grössen an. Der kleinste Lagerraum XXXS ist ein Kubikmeter gross und bietet Platz für «7 Kisten, 2 Koffer, Nachttisch, 2 Kissen, Rucksack, 1 Paar Schuhe», wie es im Internet als Beispiel heisst. Die Lagerräume XXL sind 15 bis 18,5 Quadratmeter gross. Darin lassen sich bis zu 120 Kisten, 1 Sofa, 4 Schränke, 1 Bett, 1 Tisch, Stühle sowie Mobiliar für Kinderzimmer, Büro, Keller und Terrasse verstauen.

Swissbox Plus wirbt im Internet für den zentralen, auch mit dem öffentlichen Verkehr problemlos erreichbaren Standort. Die Boxenanlage ist für alle, die darin etwas einlagern, 365 Tage im Jahr und 24 Stunden am Tag per Badge zugänglich. Gedeckte Parkplätze für die Anlieferung stehen gratis zur Verfügung. Für den kleinsten Lagerraum XXXS muss man bei einer Mindestmietdauer von einem Monat mit einer Wochenmiete von zehn Franken rechnen. Ein Lagerraum XXL kostet je nach Mietdauer zwischen 94.50 und 105 Franken die Woche. (vre)

Selfstorage In anderen Ländern ist selber einlagern weiter verbreitet Durch die Neueröffnung an zentraler Lage rückt eine Branche ins Blickfeld, über die man sonst wenig liest. Ausser, man ist auf der Suche nach einer Lagermöglichkeit, weil man etwa seinen Haushalt wegen eines längeren Auslandaufenthalts irgendwo verstauen muss oder weil einem in der kleinen Wohnung die Dinge über den Kopf zu wachsen drohen. Selfstorage (selber einlagern) ist in Ländern wie den USA bereits erheblich weiter verbreitet als bei uns. Davon zeugen auch populäre TV-Serien auf Satellitenkanälen, in denen es meist um Schnäppchenjäger geht, die im Wettkampf miteinander verlassene Lagerboxen aufkaufen und dann die darin gefundenen Gegenstände möglichst gewinnbringend verwerten. Eine kurze, nicht vollständige Recherche im Internet fördert neben dem neuen Anbieter Swissbox Plus zwei weitere Unternehmen zutage, die auf St.Galler Stadtgebiet Lagerboxen für Private vermieten. Sie findet man dort, wo man sie vermutet: im Gewerbegebiet am Stadtrand. Lagerbox 9000 bietet seine Dienste einmal an der Letzistrasse 19 im Westen und im Lerchental im Osten der Stadt an, Place B hat sein Lager an der Rorschacher Strasse 294 im Osten der Stadt. (vre)

Freitag, 17. Dezember - 7:48 Uhr

In St.Gallen stehen die Chancen für weisse Weihnachten gut - mit und ohne neue Schneefälle in der kommenden Woche

In einer Woche ist Weihnachten. Und schon treibt - vor allem Medienleute - die Frage um, ob sie denn in diesem Jahr in der Stadt St.Gallen weiss oder doch wieder eher grün werden. Nun, die Chance ist gut, dass wir weisse Weihnachten erleben. Einmal liegt draussen immer noch Schnee vom Wintereinbruch zwischen Anfang und Mitte Dezember. Zum anderen sind sich die Wetterfrösche im Internet einig, dass die Temperaturen nächste Woche und an Heiligabend tief bleiben, sogar eher noch tiefer werden.

In den höheren Lagen der Stadt hält sich der Schnee dank tiefer Temperaturen recht gut. Was im Gegensatz zu Anfang Monat derzeit meist fehlt, ist die Sonne. Bild: Bernadette Federer (3.12.2021)

Unklar ist im Moment noch, wohin die Wetterentwicklung geht. Für nächste Woche sagen die gängigsten Wetterportale im Internet voraus, dass die derzeitige Hochdrucklage sicher bis Mittwoch anhalten wird. Das Wetter dürfte also ähnlich aussehen wie diese Woche: Wo sich der Nebel hält, bleibt's grau, aber trocken. Und dort wo sich der Nebel auflöst oder darüber scheint die Sonne vom blauen Himmel. Die Temperaturen bleiben frostig zwischen 2 und -5 Grad Celsius.

Für die Fans von weissen Weihnachten heisst das in der Stadt St.Gallen, dass sie eine gute Chance haben, dass ihnen der bereits liegende Schnee erhalten bleibt. Vor allem im Stadtzentrum wird die Schneedecke damit zwar dünn und dünner sowie grau und grauer, aber es bleibt auch hier abseits der Verkehrsflächen einigermassen weiss. Mit Nachschub, der etwa fürs Langlaufen auf der Kreuzbleiche dringend nötig wäre, ist frühestens und in kleinen Mengen auf die Weihnachtstage hin zu rechnen.

Hier bräuchte es dringend Schneenachschub: Die Loipe auf der Kreuzbleiche ist stellenweise ziemlich matschig. Was am späten Donnerstagnachmittag vereinzelt Langläufer nicht abschreckte. Bild: Reto Voneschen

(16.12.2021)

Noch sind die Wetterfrösche zurückhaltend, was das Wetter an Weihnachten und darüber hinaus betrifft. Das hängt damit zusammen, dass die Entwicklung mit vielen Unsicherheiten behaftet ist. Die diversen Prognosemodelle kommen auf sehr unterschiedliche Detailresultate. Bei den meisten ist mit- wenig - Niederschlägen ab kommendem Donnerstag zu rechnen. Bei anderen schneit's in St.Gallen erst am Freitag und Samstag sowie in der Woche vor Silvester. Also heisst's wie üblich: Abwarten, Tee trinken und den Christbaum schmücken. (vre)

Gängige und übersichtliche Schweizer Wetterportale sind Meteo Schweiz, SRF-Meteo und Meteo-Search. Ebenfalls interessant ist Kachelmannwetter; der Vorteil ist, dass man sich hier Resultate verschiedener Prognosemodelle einzeln anschauen kann.

Freitag, 17. Dezember - 7:00 Uhr

Der Winternacht entgegen