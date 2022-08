ST.GALLEN NEWS: Theater sucht junge People of Colour

13:37 Uhr Dienstag, 30. August

St.Gallerin erhält Kunstpreis

Die Expertinnen und Experten haben entschieden: Die gebürtige Stadtsanktgallerin Juliette Uzor gehört zu den sieben Preisträgerinnen und Preisträgern des Manor-Kunstpreises 2023. Der Preis wird jährlich an Kunstschaffende der aufstrebenden Schweizer Kunstszene verliehen. Er deckt verschiedene Bereiche der künstlerischen Kreation ab: unter anderem Malerei, Skulptur, Fotografie, Videokunst etc.

Juliette Uzor ist 1992 in der Stadt St.Gallen geboren. Mittlerweile lebt sie in Zürich. Bild: Brigham Baker

Die Kunst von Juliette Uzor kann im kommenden Jahr im Kunstmuseum St.Gallen entdeckt werden. Uzor ist 1992 in der Stadt St.Gallen geboren und ist Künstlerin und Tänzerin. Sie hat Kunst und Vermittlung in Bern studiert und erhielt den Master in Art Education an der Zürcher Hochschule der Künste ZHdK. 2019 absolvierte sie ausserdem den Bachelor in Contemporary Dance an der La Manufacture in Lausanne. Heute lebt und arbeitet sie in Zürich.

Uzor nahm unter anderem am Freetown-Performance-Festival in Sierra Leone teil und performte in der Stadt St.Gallen bereits im Kunstmuseum und in der Kunsthalle. Ausserdem trat sie bereits in der Kunsthalle Zürich sowie in zahlreichen Off-Spaces im In- und Ausland auf. Mit dem Manor-Kunstpreis wird das Kunstmuseum St.Gallen gemäss Mitteilung die erste Einzelausstellung von Uzor in einem Schweizer Museum beherbergen und die erste Publikation der Künstlerin herausgeben. (pd/arc)