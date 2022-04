ST.GALLEN NEWS: Sturmschäden im Kanton St.Gallen

16:30 Uhr donnerstag, 7. april

Am Sonntag muss der SC Brühl in Biel punkten

Vier Runden vor Schluss der Rückrunde der Promotion League gastiert der SC Brühl beim Berner Aufsteiger Biel. Das Spiel in der Bieler Tissot-Arena wird am Sonntag, 15 Uhr, angepfiffen. Die Fussballer vom SC Brühl brauchen unbedingt drei Punkte, um mindestens noch eine Chance zu haben, sich der drohenden Abstiegsrunde zu entziehen.

Der 26. Spieltag der Saison 2021/22 der Promotion League war keine Runde für den SCB. Mit Juventus und FC Biel siegten nämlich gleich zwei Konkurrenten, die gemeinsam mit den St.Gallern gegen den Abstieg kämpfen. Während die Zürcher die U21 der Young Boys mit 1:0 bezwangen, düpierten die Seeländer den derzeitigen Leader Breitenrain auswärts gleich mit 4:2.

Für den SC Brühl ist klar: Am Sonntag in Biel müssen Punkte her. Bild: Kurt Frischknecht/ SC Brühl

Ausgerechnet beim grossen Sieger der Runde, den Bielern, müssen nun die Brühler am Sonntag antreten. Zuversichtlich für den harten Gang könnte die Kronen stimmen, dass sie im Heimspiel vom Mittwoch gegen Chiasso einem ersten Sieg vor heimischem Publikum so nahe kamen wie noch nie in dieser Saison. Bis in die 91. Minute hatte es gedauert, ehe die Tessiner dem Gastgeber doch noch einen Punkt abknöpfen konnten.

Nach dem Remis ist die Brühler Devise vier Runden vor Schluss klarer denn je: Im Kanton Bern müssen beim Elftplazierten Punkte her. Sonst steht bereits nach dem Gastspiel am Bielersee fest, dass für Brühl den Sprung über den Strich und damit aus der Abstiegsrunde nicht mehr zu bewerkstelligen ist – selbst wenn die St.Galler in den drei abschliessenden Partien siegreich sein sollten. (pd/vre)