ST.GALLER STADT-TICKER Sturm auf das US-Kapitol im TVO-Talk «Zur Sache» +++ 203 neue Coronafälle im Kanton +++ SP äussert sich zur Finanzhilfe Stets aktuell informiert über die Geschehnisse in der Stadt St.Gallen und der Umgebung: In unserem Stadt-Ticker finden Sie einen bunten Mix an News und unterhaltsamen Geschichten. 12.01.2021, 09.45 Uhr

Feedback: stadtredaktion@chmedia.ch

Dienstag, 12. Januar - 09:44 Uhr

Heute im Ostschweizer Regionalfernsehen TVO: Diskussion über die jüngsten Geschehnisse in Amerika und ihre Folgen

(pd/nat) Chaos in Washington: Sturm auf das US-Kapitol – fünf Tote – zahlreiche Verletzte. Verantwortlich für den Kapitol-Sturm: der Noch-Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika, Donald Trump.

Bild: Keystone

Ist nach dem Sturm aufs Kapitol ein Amtsenthebungsverfahren folgerichtig oder wäre dies ein Fehler? Und welche Folgen haben die jüngsten Ereignisse für das Land? Das Geschehene reflektieren heute Dienstag der Staatswissenschaftler der Uni St.Gallen, Christoph Frei und der in der Ostschweiz lebende Amerikaner Mark Staff Brandl in der Sendung «Zur Sache» von TVO. Das Gespräch wird von «Tagblatt»-Chefredaktor Stefan Schmid moderiert. Erstausstrahlung ist um 18.30 Uhr; dann wird die Sendung stündlich wiederholt. Zu sehen ist sie aber auch im Internet unter www.tvo-online.ch.

Dienstag, 12. Januar - 08:41 Uhr

Die Corona-Situation im Kanton St.Gallen: 203 positive Tests innert eines Tages, insgesamt 29'916 bestätigte Fälle

Im Kanton St.Gallen ist die Zahl der laborbestätigten Coronafälle erneut gestiegen. In den vergangenen 24 Stunden fielen nach Angaben des Kantons im Internet 203 Tests positiv aus. Damit gibt es im Kanton nun insgesamt 29'916 bestätigte Fälle. Die Zahl der Todesfälle ist um sechs gestiegen und liegt nun bei insgesamt 579.

Montag, 11. Januar - 19:26 Uhr

SP zeigt sich erfreut über rasche Finanzhilfe

(pd/chs) Am vergangenen Donnerstag hatte die SP rasche Finanzhilfen für die von den Corona-Massnahmen besonders hart getroffene Gastrobranche gefordert: Einen Austausch mit den Fraktionen und die Umsetzung mittels Dringlichkeitsrecht. «Die SP ist erfreut, dass die Regierung auf diese Forderung eingeht und dass am Donnerstag eine Lösung diskutiert werden soll», hält die Partei jetzt in einer Medienmitteilung fest.

Die Gastronomie ist besonders hart getroffen von den Corona-Massnahmen. Bild: Stefan Kaiser

Die vom Erwerbs- und Umsatzausfall betroffenen Gastrobetriebe müssten rasch realistische Leitplanken für die Entschädigung erhalten. Derzeit sei dies in der Schweiz und auch im Kanton St.Gallen noch nicht der Fall, heisst es in der Mitteilung. Die bisher geltende Marke von 40 Prozent Umsatzeinbusse im Jahr 2020 gegenüber 2018 und 2019 sei nicht realistisch. «Die Gastrobranche hat alles darangesetzt, die Umsatzeinbusse mit Innovation und guten Schutzkonzepten über den Sommer zu reduzieren. Dafür würde sie mit der aktuellen Regelung nun bestraft.»

Auf einen offenen Brief der SP habe das Volkswirtschaftsdepartement sehr rasch mit einem Gesprächsangebot an die Fraktionspräsidentinnen und - präsidenten reagiert. Das oberste Ziel der SP sei es, Existenzen zu sichern. «Für die SP ist zentral, dass die Arbeitsplätze erhalten werden», heisst es in der Medienmitteilung. Zwei Wege zu diesem Ziel führten über die Ausfall- und über die Kurzarbeitsentschädigung respektive über den Erwerbsersatz. Es sei massgeblich, dass auch die Betroffenheit weiterer Branchen geprüft würden und dass auch der besonderen Situation von Einzelbetrieben Rechnung getragen werde.

Montag, 11. Januar - 16:23 Uhr

In Gossauer Autozubehörgeschäft eingebrochen

Die Täterschaft gelangte über den Hintereingang ins Gebäude. Symbolbild: Kapo SG

(pd/lim) Zwischen Sonntagabend und Montagmorgen ist eine unbekannte Täterschaft an der St.Gallerstrasse in Gossau in ein Geschäft für Autozubehör eingebrochen. Sie verschaffte sich laut Medienmitteilung der Kantonspolizei St.Gallen über den Hintereingang des Gebäudes gewaltsam Zutritt. Im Inneren durchsuchte sie die Räume und stahl Bargeld sowie Autoteile im Wert von mehreren zehntausend Franken. Danach verliess sie das Geschäft wieder über die Hintertüre und entfernte sich unerkannt. Der Sachschaden beläuft sich auf über 1000 Franken.

Montag, 11. Januar - 15:49 Uhr

Mitglieder der Wirtschaft Region St.Gallen stossen via Webcam auf 2021 an

(pd/lim) Bereits im Vorfeld hatten sie eine Flasche Wein und Salzmandeln erhalten, um vom Büro oder von Zuhause aus anzustossen: 50 Mitglieder der Wirtschaft Region St.Gallen (WISG) haben laut Mitteilung an der Online-Neujahrsbegrüssung teilgenommen. Neben WISG-Präsident David Ganz trat Slampoet Richi Küttel auf und hielt eine satrische Neujahrsansprache: «Alles ist anders». Zudem gab es ein Grusswort der neuen Stadtpräsidentin Maria Pappa, deren Vorgänger Thomas Scheitlin ebenfalls im Meeting dabei war und verabschiedet wurde.

David Ganz wünschte allen WISG-Mitgliedern die «5G». Gesundheit; mit Blick auf die Zukunft: Gelassenheit; in Bezug auf die Rückkehr zur Normalität: Geduld; immer wieder auch in schwierigen Zeiten: Genuss, Glück und Erfolg.

Montag, 11. Januar - 14:14 Uhr

Schweizer Cup im Handball: Frauen des LC Brühl visieren das Viertelfinal an

(pd/vre) Am kommenden Mittwoch empfangen die Handballerinnen des LC Brühl im Achtelfinal des Schweizer Cup den Ligakonkurrenten Yellow Winterthur. Gespielt wird ab 20 Uhr auf der Kreuzbleiche. Mit einem Sieg würden sich die St.Galler Handballerinnen den Einzug ins Viertelfinal des Cups sichern.

Die Frauen von Yellow Winterthur sind im Cup für die Handballerinnen des LC Brühl keine Unbekannten: Im Mai 2016 bestritten die beiden Teams das Schweizer Cup-Final gegeneinander. Im Bild Kerstin Kündig vom LC Brühl im Angriff. Bild: Urs Flüeler/ KEY

(8.5.2016)

In die Cuppartie vom Mittwoch startet Brühl in der Favoritenrolle. In der bisherigen Meisterschaft trafen die St.Gallerinnen erst einmal auf das Team von Yellow Winterthur. Dabei sicherten sie sich auswärts einen klaren 24:37-Sieg. Im Schweizer Cup gelten aber bekanntlich eigene Regeln. Deshalb will die Brühler Equipe ihre Gegnerinnen auf keinen Fall unterschätzen.

Bleibt abzuwarten, inwiefern das Team von Headcoach Nico Andersson den Schwung aus der Meisterschaft in die Cuppartie mitnehmen kann. Am vergangenen Freitag schlugen die Brühlerinnen das Team des HC Kreuzlingen klar mit 33:22. Wie gewohnt wolle die Brühler Equipe mit ihrem temporeichen Angriffsspiel sowie der aggressiven und kompakten Defensive überzeugen, schreibt Patrizia Brunner in ihrer Matchvorschau für Mittwoch.

Montag, 11. Januar - 12:42 Uhr

Brief des Bischofs von St.Gallen wird verlesen und online aufgeschaltet

Bischof Markus Büchel. Bild: PD

(pd/nat) Am kommenden Wochenende, 16. und 17. Januar, wird der jährliche Brief des Bischofs von St.Gallen in den Gottesdiensten verlesen, teilt die Kommunikationsstelle des Bistums mit. Markus Büchel fordert Christinnen und Christen auf, sich in der Welt von heute zu engagieren, gerade jetzt, in einer Zeit, in der Hilflosigkeit, Ratlosigkeit und Ängste viele Menschen stark belasten. «Zugleich ist gerade jetzt christliches Zeugnis gefragt», schreibt Bischof Markus Büchel.

Die Pandemie sei nicht gottgewollt und schon gar nicht eine Strafe Gottes. Doch die Botschaft Jesu weise Christinnen und Christen auch in dieser Situation den Weg, sie solletn Zeuginnen und Zeugen der Hoffnung sein, Kontakt halten zu den Menschen, einander begleiten und stützen. «Dann verkünden wir durch Taten und Worte den Gott Jesu Christi, den Immanuel, den Gott mit uns», betont der Diözesanbischof in seinem Schreiben.

Verschiedene weitere Themen werden im jährlichen Bischofsbrief angesprochen: der persönliche Glaube und das Gebet, ethische Entscheidungen in Zeiten von Krankheit und Tod, die Würde jedes einzelnen Menschen unabhängig von Alter, Herkunft oder gesellschaftlichem Rang, Solidarität und Nächstenliebe. Der Wortlaut des gesamten Briefes wird auch online zu lesen sein.

Bischof Markus Büchel nimmt auch Stellung zur Frage, wo Gott wohnt. Was würde Jesus auf die Frage antworten: «Wo wohnst Du Meister?» Gemäss der festen Überzeugung des Bischofs würde er antworten: «In den Intensivstationen, den Heimen, bei den Hinterbliebenen von Verstorbenen, in der Not der politisch Verantwortlichen, bei allen, die ihre Arbeit verlieren oder in den Flüchtlingslagern der Vergessenen.»

Montag, 11. Januar - 09:32 Uhr

Die Corona-Situation im Kanton St.Gallen: 406 positive Tests übers Wochenende, insgesamt 29'713 bestätigte Fälle

(nat) Im Kanton St.Gallen ist die Zahl der laborbestätigten Coronafälle erneut gestiegen. Nach Angaben des Kantons im Internet fielen übers Wochenende 406 Tests positiv aus. Damit gibt es im Kanton nun insgesamt 29'713 bestätigte Fälle. 14 Personen sind im Zusammenhang mit dem Coronavirus verstorben. Die Zahl der Todesfälle liegt bei insgesamt 573.

Im Kanton St.Gallen sind derzeit 131 Corona-Patienten hospitalisiert. 19 von ihnen liegen auf der Intensivstation mit künstlicher Beatmung (Stand 10. Januar 2021).

Montag, 11. Januar - 08:45 Uhr

Wer hat Mutter nach Hause gebracht? – Jogger soll sich melden

Der Aufruf wurde an einem Baum am Walkeweg in Bruggen angebracht. Bild: Ines Biedenkapp

(nat) «Jogger gesucht, bitte melde dich» steht auf dem Zettel, der an einem Baum am Walkeweg in Bruggen hängt. Mit diesem Aufruf wird die Person gesucht, welche am 30. November 2020 die Mutter des unbekannten Suchers im Wald gefunden und nach Hause gebracht hat. Der Jogger wird gebeten, sich unter 079-788-07-46 zu melden.

Sonntag, 10. Januar - 12:03 Uhr

Trotz Sichtbehinderung gefahren: drei Autolenker zur Anzeige gebracht

(stapo/mlb) Am Samstagmorgen, kurz nach 8 Uhr, wurden ein 60-jähriger Autolenker und eine 34-jährige Autolenkerin auf der Fahrt in die Stadt angehalten. Sie hatten die Frontscheiben ungenügend vom Eis befreit. Nachdem die Scheiben genügend gereinigt waren, konnten sie ihre Fahrt fortsetzen. Beide werden zur Anzeige gebracht, wie die Stadtpolizei St.Gallen in einer Medienmitteilung schreibt.

Gleichentags um 16.43 Uhr wurde ein 51-jähriger Fahrzeuglenker angehalten. Er hatte Holzbalken im Fahrzeuginneren geladen. Da diese über den Mitfahrersitz hinausragten, war die freie Sicht nach rechts aus dem Fahrzeug nicht mehr gegeben. Auch in diesem Falle wird eine Anzeige erstellt.

Sonntag, 10. Januar - 11:05 Uhr

Fussballerinnen des FC St.Gallen-Staad verlieren erstes Testspiel

(pd/vre) Im ersten Vorbereitungsspiel nach der Weihnachtspause hat es am Samstag für die Frauen des FC St.Gallen-Staad eine knappe 3:4-Niederlage gegen den Grasshopper Club aus Zürich abgesetbzt. Die St.Gallerinnen fanden nach zweimaligem Zwei-Tore-Rückstand jeweils ins Spiel zurück.

Die Frauen des FC St.Gallen-Staad unterlagen am Samstag in einem ersten Testspiel den GC-Frauen. Bild: Podo Gessner

(9.1.2021)

Bereits fünf Minuten nach dem Anpfiff lag das Team von Trainer Marco Zwyssig im Rückstand. Die St.Gallerinnen brauchten Zeit, um auf Touren zu kommen und waren im Angriff zu wenig kreativ, also zu harmlos. Nach dem zweiten Gegentreffer gelang ihnen jedoch in der 37. Spielminute der Anschlusstreffer. Kurz vor der Pause schossen die Zürcherinnen ihren dritten Treffer.

Nach dem Wiederanpfiff machten die Einheimischen mehr fürs Spiel und wurden prompt mit zwei Treffern belohnt. Aber mit einem Treffer vom Elfmeterpunkt aus nahmen die GC-Frauen den Sieg trotzdem mit nach Hause. Am kommenden Samstag testen die St.Gallerinnen auswärts gegen die Frauen des FC Zürich.



Samstag, 9. Januar - 14:38 Uhr

Unfall an der Langgasse: Kind beim Überqueren der Strasse von Auto gestreift

Beim Überqueren der Strasse wurde ein junges Mädchen von einem Auto gestreift. Bild: PD

(stapo/mlb) Am Freitagnachmittag, kurz nach 13.30 Uhr, kam es auf der Langgasse zu einer Kollision zwischen einem Personenwagen und einem Kind. Eine Mutter wartete mit ihrer 4-jährigen Tochter am Strassenrand der Langgasse. Sie beabsichtigten, die Strasse zu überqueren. Gleichzeitig fuhr ein 31-Jähriger mit seinem Personenwagen stadteinwärts. Unvermittelt betrat das Mädchen die Fahrbahn. Es kam trotz Ausweichmanöver des Autolenkers zur seitlichen Streifkollision. Dabei zog sich das Mädchen am rechten Bein Verletzungen zu und musste mit dem Rettungswagen in Spitalpflege gebracht werden.

Samstag, 9. Januar - 11:55 Uhr

Verkehrsunfall an der Bildstrasse: Fahrzeuglenkerin verletzt

Zur dieser frontal-seitlichen Kollision kam es am Freitagabend auf der Bildstrasse. Bild: PD

(stapo/mlb) Am Freitagabend, kurz nach 18.30 Uhr, kam es auf der Bildstrasse zu einer Kollision zwischen zwei Personenwagen. Eine 32-jährige Autolenkerin fuhr mit ihrem Wagen auf der Linksabbiegespur der Bildstrasse in südliche Richtung. Auf der Höhe der dortigen Tankstelle bog sie nach links ab. Dabei missachtete sie das Vortrittsrecht des ihr entgegenkommenden Personenwagens. In der Folge kam es zur frontal-seitlichen Kollision. Das schreibt die Stadtpolizei St.Gallen in einer Medienmitteilung.

Der Sachschaden an beiden Fahrzeugen ist erheblich. Bild: PD

Die Unfallverursacherin verletzte sich leicht und wurde nach der Erstaufnahme der Unfalles mit dem Rettungswagen ins Spital gebracht. Im Rahmen der Unfallaufnahme musste festgestellt werden, dass sie das Fahrzeug in fahrunfähigem Zustand gelenkt hatte. Die Staatsanwaltschaft St. Gallen verfügte die Entnahme einer Blut- und Urinprobe. Der Führerausweis wurde eingezogen. Gemäss Stadtpolizei entstand an den beteiligten Fahrzeugen erheblicher Sachschaden. Beide Autos mussten abgeschleppt werden.

Freitag, 8. Januar - 15:45 Uhr

Eigentumsverhältnisse in der Stadt St.Gallen können neu online abgefragt werden

(pd/lim) Wem gehört dieses Grundstück? Seit dem 1. Januar 2021 können über den digitalen Stadtplan und das Geoportalder IG GIS neu die Eigentumsverhältnisse in der Stadt St.Gallen online abgefragt werden. Dies komme dem Bedürfnis nach einfach und frei zugänglichen Daten nach und entlaste die Verwaltung, heisst es in einer Mitteilung der Stadt.

Die Eigentumsverhältnisse kann man nun online abfragen. Bild: PD

Wer die Eigentumsverhältnisse in der Stadt St.Gallen in Erfahrung bringen wollte, musste sich bisher an das städtische Grundbuchamt wenden. Die Realisierung einer einfachen Onlineabfrage scheiterte bis dato an der gesetzlichen Vorgabe, Massenabfragen zu verhindern. In den Geoportalen

konnte nun mit dem sogenannten Captcha-Verfahren eine technische Hürde eingebaut werden, die diese gesetzliche Voraussetzung erfülle, heisst es weiter. Damit lassen sich neu Daten der Eigentümerinnen und

Eigentümer von Grundstücken mit Name, Vorname sowie Adresse direkt online anzeigen.

Freitag, 8. Januar - 13:46 Uhr

«Kafi Franz» startet Aktion: Ramen bestellen und das Restaurant retten

(lim) «Wir lassen das Franz nicht sterben, weil wir nicht öffnen dürfen» - so beginnt der emotionale Facebook-Beitrag des St.Galler «Kafi Franz». Das Restaurant leidet wie viele Gastronomiebetriebe unter der Coronakrise. «Wir sind als junges Unternehmen stark gebeutelt», heisst es im Post. Das Team startet deshalb eine Aktion: «500 Ramen bis zur Rettung»:



Bis Ende Monat brauche das «Franz» 15'000 Franken. Das Team appelliert an die Gäste. Unterstützen könne man den Betrieb mit dem Kauf von Gutscheinen, dem Take-Away-Service, Online-Bestellungen oder Spenden.



Freitag, 8. Januar - 11:45 Uhr

Stadtautobahn wegen Arbeiten für Überdeckung 13 Nächte gesperrt

(pd/lim) Östlich des Rosenbergtunnels wird die St.Galler Stadtautobahn für eine neue Olma-Messehalle überdeckt. Mittlerweile sind laut Mitteilung des Bundesamtes für Strassen (Astra) die Bauarbeiten für die Südwand der zweiten Tunnelröhre (Wand zwischen der Ausfahrt und Fahrbahn in Richtung St.Margrethen) abgeschlossen. Derzeit laufen die Arbeiten an der Mittelwand.



Auf der Ostseite des Rosenbergtunnels wird die Stadtautobahn für die Olma überdeckt. Die Arbeiten dafür laufen seit einiger Zeit schon.

Bild: Michel Canonica

(2.12.2020)

Aus Sicherheits- und Logistikgründen sind im Januar und Februar nächtliche Sperrungen der Autobahn nötig, heisst es weiter. Insbesondere für den An- und Abtransport von Material müsse der Abschnitt zwischen Ein- und Ausfahrt St.Fiden während 13 Nächten in Fahrtrichtung St.Margrethen gesperrt werden. Zwischen 22 und 5 Uhr wird der Verkehr über die Ausfahrt ab- und über die Einfahrt wieder auf die Autobahn geleitet. Kleinere Verkehrseinschränkungen sind nicht auszuschliessen.

Zwischen dem 14. und 17. Februar muss der Verkehr in Fahrtrichtung St.Margrethen zudem von 22 bis 5 Uhr zwischen den Zubingern Kreuzbleiche und St.Fiden über das lokale Strassennetz geführt werden. Grund dafür sind Bohrpfahlarbeiten sowie das Versetzen von Spannbetonträger. Umleitungen sind signalisiert. Tagsüber ist die Stadtautobahn normal befahrbar. Die Arbeiten, die in den 16 Nächten durchgeführt werden, können gemäss Mitteilung lärmig sein. Nachbarn werden daher brieflich über den genauen Zeitpunkt der Nachtarbeiten informiert.



Freitag, 8. Januar - 10:35 Uhr

Wer tritt die Nachfolge von Naturmuseumsdirektor Toni Bürgin an?

(lim) Toni Bürgin, Direktor des Naturmuseums St.Gallen, geht in Pension. Die Suche nach seiner Nachfolge ist gestartet, wie einem Stelleninserat zu entnehmen ist. Der neue Direktor oder die neue Direktorin soll die Stelle per 1. Februar 2022 antreten.

Das Naturmuseum muss die Nachfolge von Direktor Toni Bürgin regeln. Bild: Lisa Jenny

Gesucht wird eine Person mit naturwissenschaftlichem Universitätsabschluss (Masterstufe) sowie mehrjähriger ausgewiesener Museumspraxis und Führungserfahrung. Die Tätigkeit umfasst die operative Führung des Naturmuseums. Die Person arbeitet am Museums-und Sammlungsprofil weiter, organisiert Wechselausstellungen und gestaltet auch darüber hinaus ein Veranstaltungsprogramm.



Freitag, 8. Januar - 8:29 Uhr

Coronasituation im Kanton St.Gallen: 216 neue Infektionen, fünf Todesfälle

(lim) Der Kanton St.Gallen meldet am Freitagmorgen 216 neue laborbestätigte Coronafälle. Die Gesamtzahl der Infektionen im Kanton St.Gallen steigt damit auf 29'307. Zudem werden fünf weitere Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus verzeichnet. Diese Gesamtzahl liegt damit bei 559.



Donnerstag, 7. Januar - 22:28 Uhr

Mann verweigert am Marktplatz das Maskentragen und greift Polizisten an

(stapo/tn) Am Donnerstagabend haben Passanten einem anwesenden Polizisten gemeldet, dass sich an der Haltestelle Bohl in St.Gallen ein Mann ohne Hygienemaske aufhalte. Als die Polizeipatroulle ihn auf sein Fehlverhalten ansprach, wurde er aggressiv und griff einen Polizisten tätlich an.

Wie die Stadtpolizei in einer Medienmitteilung schreibt, schlug er dabei gegen den Oberkörper des Beamten und stiess ihn weg. Zudem riss er am Funkgerät und beschädigte dieses. Anschliessend rannte der Mann davon, begab sich in seine Wohnung an der Hechtgasse und schloss sich darin ein. Bei Gesprächen durch die Wohnungstüre beschimpfte er die Polizisten und war nicht bereit, aus der Wohnung zu kommen.

Nebst der Stadtpolizei St.Gallen war auch die Berufsfeuerwehr St.Gallen sowie die Rettung St.Gallen vor Ort. Michel Canonica

In Absprache mit der Staatsanwaltschaft wurde der Mann aufgrund des tätlichen Angriffs, seiner Flucht und den unklaren Umständen durch die Sondereinheit der Stadtpolizei St.Gallen aus der Wohnung geholt. Der Einsatz verlief ohne Probleme und niemand wurde dabei verletzt. Nebst der Stadtpolizei stand die Berufsfeuerwehr sowie die Rettung im Einsatz.

Beim angehaltenen Mann handelt es sich um einen 28-jährigen Schweizer. Weshalb er den Polizisten tätlich angegriffen hat und anschliessend die Flucht ergriff, ist unklar. Die Stadtpolizei klärt den Vorfall ab. Der Mann wird angezeigt.

Donnerstag, 7. Januar - 18:51 Uhr

Meister Reineke im Winterwald

Leserbild. Der Fuchs im Winterpelz lief Ueli Bächtold im Wald bei Wittenbach über den Weg.

Donnerstag, 7. Januar - 14:50 Uhr

Laternen der Erinnerung dürfen vorläufig auf dem Klosterplatz bleiben: Zum Gedenken an bisher 554 Coronatote

(vre) Traditionellerweise leuchten Weihnachtsbäume am Dreikönigstag, also am 6. Januar, ein letztes Mal, bevor sie abgeräumt werden. So ergeht es auch dem grossen Baum auf dem Klosterplatz: Sein Schmuck wurde am Donnerstagvormittag abgeräumt, jetzt wird die Tanne zersägt und das Holz weggeräumt. Die zu seinen Füssen stehenden Laternen der Erinnerung an die St.Galler Coronatoten dürfen aber vorläufig bleiben.

Seit dem Jahreswechsel wurden vor den Holzengeln zu Füssen des grossen Weihnachtsbaum drei Dutzend Laternen, Lämpchen und Kerzen deponiert. Mit ihnen soll der bis gestern Mittwoch 554 Coronatoten im Kanton St.Gallen gedacht werden. Initiant der Aktion der Martin Josef Manser, der selber Bekannte ans Coronavirus verloren hat.

Die kleine Gedenkstätte an inzwischen über 550 Coronatote im Kanton St.Gallen auf dem Klosterplatz. Bild: Reto Voneschen

(7.1.2021)

Man dürfe die Toten dieser Pandemie nicht vergessen. Hinter den trockenen Zahlen der Statistik stünden nämlich menschliche Schicksale, umreisst der Initiant selber in einem Beitrag des Ostschweizer Regionalfernsehens TVO Sinn und Zweck der kleinen Gedenkstätte. Die Reaktionen darauf von Passantinnen und Passanten darauf sind im TV-Beitrag durchs Band positiv.

In Zusammenhang mit dem bevorstehenden Abbau des grossen Weihnachtsbaums kamen Befürchtungen auf, dass auch die Laternen der Erinnerung abgeräumt werden könnten. Dem ist nicht so. Die Laternen der Erinnerung dürfen vorläufig zusammen mit einem der beiden grossen Holzengel stehen bleiben. Das hat der Kanton St.Gallen, der die Hoheit über den Klosterplatz hat, entschieden.

Donnerstag, 7. Januar - 13:53 Uhr

Erster Test für die Fussballfrauen des FC St.Gallen-Staad: Wieder im Training, am Samstag wird gegen GC getestet

(pd/vre) Die Fussballerinnen des FC St. Gallen-Staad sind seit kurzem wieder im Training. Am Samstag bestreiten sie ein erstes Testspiel gegen die Frauen des Grasshopper Club Zürich. Weitere Testspiele sollen folgen. Der erste Ernstkampf des Jahres findet voraussichtlich am 30. Januar statt. Dann wird das Spiel gegen den FC Lugano nachgeholt. Der Termin ist allerdings vom Verband noch nicht bestätigt.

Die Fussballmeisterschaft der Frauen wird Ende Januar fortgesetzt. Für den FC St.Gallen-Staad geht's dann voraussichtlich gegen Lugano. Bild: Podo Gessner

Seit Dienstag trainieren die Fussballerinnen des FC St.Gallen-Staad wieder. Es sei eine intensive Zeit, in der jeweils am Montag, Dienstag, Mittwoch und Freitag, 18.35 bis 20.15 Uhr trainiert werde, heisst es in einer Mitteilung des Vereins vom Donnerstag. Die Trainings finden bis auf weiteres im Gründenmoos statt.

Kommenden Samstag folgt das erste Testspiel. Dann trifft das Team von Trainer Marco Zwyssig im Gründenmoos auf die Grasshoppers aus Zürich. Eine Woche später wird im Heerenschürli gegen die FCZ-Frauen getestet. Und am 23. Januar findet ein weiterer Test statt. Gegner ist dann entweder das Team Vorderland oder der NLB-Verein Rapperswil-Jona.

Donnerstag, 7. Januar - 9:32 Uhr

Coronalage im Kanton St.Gallen: 310 neue Fälle und sechs Todesfälle

(lim) Der Kanton St.Gallen meldet am Donnerstagmorgen 310 neue laborbestätigte Coronafälle. Damit haben sich von März bis heute insgesamt 29'091 Personen im Kanton mit dem Coronavirus infiziert. Ausserdem verzeichnet der Kanton St.Gallen sechs weitere Verstorbene in Zusammenhang mit Covid-19. Damit steigt die Zahl der Todesfälle auf insgesamt 554.



Donnerstag, 7. Januar - 8:06 Uhr

Prix Watt d’Or für das Gebäude an der Rosenbergstrasse 30 in St.Gallen

(pd/lim) Das Bundesamt für Energie hat den renommierten Schweizer Energiepreis Watt d'Or verliehen. Eines der fünf Siegerprojekte ist das Bürogebäude an der Rosenbergstrasse 30 in St.Gallen. Eigentümerin ist die Mettiss AG, Mieterin die HSG. Ziel des Watt d’Or ist es laut Mitteilung, aussergewöhnliche Leistungen im Energiebereich bekannt zu machen.

Das Bürogebäude an der Rosenbergstrasse 30 in St.Gallen wird vom Bundesamt für Energie mit dem Prix Watt d'Or ausgezeichnet. Bild: Ralph Ribi

«Die meisten älteren Bürogebäude der Schweiz sind Energieschleudern. Energetische Sanierungen kosten viel Geld, dauern oft lange und die komplizierte Haustechnik verunsichert Bauherren. In St.Gallen steht ein frisch saniertes Bürogebäude aus den Sechzigerjahren, das diese Bedenken zerstreut», heisst es in der Würdigung. Im Gebäude wurde das Energiekonzept von Ingenieur Beat Kegel zusammen mit dem St.Galler Immobilienunternehmen Mettiss AG umgesetzt. Mehr dazu im Video:



Die Watt d’Or-Trophäe – eine Schneekugel – wurde den Gewinnerinnen und Gewinnern im Kursaal in Bern überreicht. Die Preisverleihung fand aufgrund der Coronapandemie in sehr kleinem Rahmen statt. Der Watt d’Or ist nicht mit Geld dotiert, es werden also keine Preisgelder ausgeschüttet.



Mittwoch, 6. Januar - 17:37 Uhr

Kunstinstallation soll auf Lage der Gastronomie und Kultur aufmerksam machen: Jetzt hängt die Wurst im Klosterviertel

(pd/vre) Die St.Galler Gastronomie, Kulturschaffende und Vereine erleben derzeit das zweite Mal in der Coronapandemie einen faktischen Lockdown. Vielen von ihnen geht die Krise finanziell an die Existenz. Darauf will die Kunstinstallation «Es geht um die Wurst aufmerksam» machen. Die in der Nacht beleuchtete Kunststoff-Bratwurst hängt neuerdings an der Kreuzung zwischen Gallus- und Berneggstrasse sowie Wassergasse und Oberem Graben.

Die Kunststoff-Bratwurst am Eingang der Gallusstrasse zum Oberen Graben und der Wassergasse hin. Die Wurst-Attrappe stammt aus dem Kanton Aargau und ist das letzte Exemplar einer ganzen Serie. Bereits auch ein Motiv für Handy-Fotografen und die Verbreitung in den sozialen Medien. Erstmals aufgetaucht ist die Kunststoff-Bratwurst im vergangenen Dezember auf dem Eis des Mannenweiers. Am Mannenweier wurde die Aktion mit Flugblättern an den Bauzäunen erklärt.

Die Wurst soll gemäss Mitteilung bewusst machen, dass wir alle «in dieser schweren Zeit achtsam sein müssen». Der anonyme Künstler R, der hinter der Aktion steht, fordert damit auch auf, dem lokalen Gewerbe und der lokalen Gastronomie die Treue zu halten. Zudem soll die Wurst an der Hausfassade Passantinnen und Passanten einen kleinen Lacher ins Gesicht zaubern. Aufgetaucht ist die Wurst bereits vor einigen Wochen auf dem Eis des Mannenweiers. Von dort ist sie jetzt gezügelt.

Bei der Bratwurst-Attrappe handelt es sich um eine rund 15 Kilogramm schwere Glasfaserarbeit eines Aargauer Künstlers. Dieser hat vor rund 15 Jahren verschiedene dieser Würste für Metzgereien in der Ostschweiz produziert. Beim jetzt am Eingang der Gallusstrasse ausgestellten Exemplar handelt es sich um die allerletzte dieser Würste. Sie soll - nach Zahlung eines Lösegelds, wie es in der Mitteilung heisst - nun definitiv in der Bratwurst-City St.Gallen bleiben können.

Mittwoch, 6. Januar - 17:07 Uhr

Diplomierung neuer Bierspezialisten: Auch ein neue Bier-Sommelier aus St.Gallen hat sein Zertifikat entgegengenommen

(pd/vre) An einer virtuellen Diplomfeier haben am Mittwoch 45 neue Absolventinnen und Absolventen des Seminars «Der Schweizer Bier-Sommelier – Bier entdecken, verkosten und erfolgreich verkaufen» ihre Zertifikate entgegennehmen können. Darunter ist gemäss Mitteilung auch Luca Palmese aus St.Gallen.

Durchgeführt wurde die Ausbildung zum Bier-Sommelier im vergangenen Herbst von Gastro Suisse zusammen mit dem Schweizer Brauereiverband. Während des berufsbegleitenden Seminars lernen Teilnehmerinnen und Teilnehmer alles Wichtige rund um das Thema Bier kennen. Alle 45 Kandidatinnen und Kandidaten haben die Abschlussprüfung bestanden.

Mittwoch, 6. Januar - 13:59 Uhr

Die Handballfrauen des LC Brühl spielen am Freitag gegen Kreuzlingen

(pd/dh) Am Freitag empfangen die Frauen des LC Brühl Handball im ersten Heimspiel im neuen Jahr das Team des HSC Kreuzlingen. Anpfiff ist um 19.30 Uhr in der St.Galler Kreuzbleiche-Halle. Publikum ist zum Spiel immer noch keines zugelassen.

HSC Kreuzlingen Frauen (in Rot) gegen den LC Brühl Handball: Szene aus dem Hinspiel vom 20. September. Bild: Mario Gaccioli

(20.9.2020)

Das Kreuzlinger Team konnte sich im bisherigen Meisterschaftsverlauf aus neun Spielen zehn Punkte sichern und ist auf dem vierten Rang platziert. Das Hinspiel im September entschieden die Brühlerinnen klar mit 22:32 für sich. Allerdings leistete sich die Equipe um Headcoach Nico Andersson in diesem Spiel noch viele technische Fehler. Das will die Mannschaft diesen Freitag besser machen. Für die St.Gallerinnen ist ein Sieg Pflicht, wenn sie ihre Leaderrolle bestätigen wollen.

Mittwoch, 6. Januar - 11:33 Uhr

Diebe am Hauptbahnhof St.Gallen festgenommen: Sich aus der Handtasche einer Frau bedient

(kapo/vre) Am Dienstagabend hat eine zivile Patrouille der Kantonspolizei am St.Galler Hauptbahnhof drei junge Männer auf frischer Tat bei einem Taschendiebstahl erwischt. Bei der Festnahme setzten die Polizisten gemäss Mitteilung vom Mittwoch Pfefferspray ein, weil sich einer der Männer «sehr renitent» verhielt.

Zur Festnahme kam es am Dienstag, nach 18.30 Uhr. Zuvor konnten die Zivilpolizisten beobachten, wie sich ein 24- und ein 30-jähriger Algerier sowie ein 19-jähriger Marokkaner einer 20-jährigen Frau auf einem der Perrons näherten. Einer der Männer griff in die Handtasche der Frau und stahl daraus Zubehör ihres Mobiltelefons im Wert von rund 300 Franken. Das Diebesgut reichte er dann an seine Kollegen weiter.

Mittwoch, 6. Januar - 11:15 Uhr

Unfallaufnahme in den 1980er-Jahren: Etwas Polizei-Nostalgie auf Instagram

(vre) Unfallaufnahme in der guten alten Zeit: Ab den spätern 1960er- bis etwa Mitte der 1980er-Jahre rückte die Stadtpolizei mit einem dunkelgrünen Fort Transit aus, wenn es auf dem St.Galler Strassennetz wieder einmal Blechsalat gegeben hatte. Im Unfallbus sassen in der Regel vier Polizisten. Zum Team gehörten ein Unfallbearbeiter, ein Zeichner und Unfallfotograf sowie ein technischer Rapporteur.

Dazu kam ein sogenannter Springer. Er war für die Signalisation und die Verkehrsregelung an der Unfallstelle zuständig. Auch die Fotografie war damals alles andere als digital. Belichtete Filme wurden im eigenen Fotolabor durch den Unfallfotografen entwickelt; vom Negativ wurden dann für die Akten Abzüge auf Papier hergestellt.

Der Unfallfotograf in den 1980er-Jahren neben dem speziell ausgerüsteten Bus in Aktion. Bild: Stadtpolizei SG

Die Stadtpolizei präsentiert auf ihrem Instagram-Kanal derzeit ein gestelltes Bild des Fahrzeugs. Der Unfallwagen war ein Kleinbus der Marke Ford Transit mit Baujahr 1968. Ausgerüstet war er mit einem 70 PS-Motor, der zwar sehr robust und zuverlässig war, aufgrund der relativ kleinen PS-Zahl das beladene Fahrzeug aber etwas träge machte, wie sich ein alter Polizist erinnert. Es standen zwei typengleiche Fahrzeuge im Einsatz. Sie wurden nach etwa 16 Jahren ausgemustert.

Mittwoch, 6. Januar - 10:50 Uhr

Unterschriften gegen längere Öffnungszeiten in der Stadt sind gesammelt: Initiative wird am Donnerstag eingereicht

(pd/vre) Die Unterschriften für die städtische Initiative «Kein Sonntagsverkauf in der Stadt St.Gallen» sind beisammen. Das Komitee, das die vom Stadtrat im Frühsommer verfügte Liberalisierung der Ladenöffnungszeiten in der Alt- und Teilen der westlichen Innenstadt rückgängig machen will, reicht das Volksbegehren am Donnerstag bei der Stadtkanzlei ein. Man habe die 1'000 nötigen Unterschriften Anfang Jahr bereits weit übertroffen, schreibt das Komitee in einer Mitteilung.

In der St.Galler Alt- und Teilen der westlichen Innenstadt dürfen seit Anfang Juni die Läden am Abend länger sowie am Sonntag geöffnet sein. Bild: Benjamin Manser

(13.6.2020)

Seit dem 1. Juni dürfen St.Galler Geschäfte in einem Tourismusperimeter werktags bis 20 und am Sonntag von 10 bis 17 Uhr geöffnet haben. Mit der Initiative soll dem Stadtrat die Kompetenz entzogen werden, über die Ladenöffnungszeiten in der Stadt St.Gallen zu entscheiden. Dazu soll der Artikel 2 des städtischen Reglements über Ruhetag und Ladenöffnung ersatzlos gestrichen werden. Bei einer Annahme der Initiative müsste der Stadtrat gemäss Interpretation des Intiativkomitees das Vollzugsreglement über Ruhetag und Ladenöffnung aufheben.

Von der Ausdehnung der Öffnungszeiten befürchtet das Initiativkomitee längere Arbeitstage und weniger Freizeit bei gleichem Lohn fürs Verkaufspersonal. Der Gruppe gehören Parteien, Gewerkschaften und Ladenbetreibern an. Sie will mit dem städtischen Volksbegehren auch ein Zeichen gegen angekündigte Liberalisierungsversuche auf kantonaler Ebene setzen. Darüber könne man erst reden, wenn endlich ein Gesamtarbeitsvertrag fürs Verkaufspersonal vorliege, heisst es in einer Mitteilung vom Mittwoch.

Mittwoch, 6. Januar - 9:46 Uhr

Podcast mit Finanzvorständen von Schweizer Unternehmen: Der oberste Kassenwart beim Circus Knie im Gespräch

(pd/vre) In der Podcast-Reihe «Meet the CFO» der Universität St.Gallen sprechen Professor Dirk Schäfer und Florian Hohmann mit Finanzvorständen von Schweizer Unternehmen. In der dritten Folge ist ab sofort Werner Wohlwend vom Circus Knie zu Gast. Diese Podcastfolge zeigt, wie bunt und unterschiedlich die Rolle als CFO je nach Unternehmen sein kann.

Blick auf eine Probe des Programms 2020 des Cirkus Knie. Premiere hatte es wegen des Corona-Lockdown vom Frühling erst im September. Die Tournee fiel wegen der zweiten Pandemiewelle dann sehr kurz aus. Bild: Gian Ehrenzeller/

KEY (12.3.2020)

Wohlwend verantwortet die Finanzen beim Schweizer Nationalzirkus. Und das ist mit Sicherheit kein alltäglicher Job: Wie lebt es sich als Aussenseiter unter Künstlerinnen und Künstlern? Lebt man als «oberster Kassenwart» eines Zirkus’ auch im Wohnwagen? Wie schafft man es, das neue Zelt über ein Crowdfunding zu finanzieren? Und als vermutlich ultimativ naive Frage: Setzt der CFO bei Sparrunden auch die Tiere auf Diät?

Den Podcast kann man sich auf den üblichen Plattformen oder auch direkt auf der Webseite der Universität St.Gallen anhören.



Mittwoch, 6. Januar - 9:12 Uhr

Das Historische und Völkerkundemuseum wird 100: Gefeiert wird mit zwei Ausstellungen, zwei Büchern und Anlässen

(pd/vre) Nach einer durch den ersten Weltkrieg und die Textilkrise in die Länge gezogenen Planungs- und Bauzeit ist 1921 das heutige Historische und Völkerkundemuseum (HVM) im St.Galler Stadtpark in Betrieb genommen worden. Es wird damit 2021 100 Jahre alt. Die Vorbereitungen fürs Jubiläum laufen gemäss Newsletter des Museums auf Hochtouren.

Die Freitreppe des Historischen und Völkerkundemuseums im St.Galler Stadtpark. Es wird 2021 100 Jahre alt.

Bild: Benjamin Manser

(6.1.2020)

Gearbeitet wird an zwei Ausstellungen. «Klimt und Freunde» soll ab 27. März eine künstlerische Brücke zwischen St.Gallen und Wien schlagen. «Entdeckungen – Highlights der Sammlung» zeigt ab 29. Mai Faszinierendes und Kurioses aus den Beständen des HVM. Dazu kommen Bücher zu beiden Ausstellungen und Veranstaltungen.

Natürlich, so heisst es im Newsletter ausdrücklich, wird die weitere Entwicklung der Pandemie bei der Durchführung des definitiven Programms mitreden. Das Team des Museums mit Direktor Danil Studer ist aber zuversichtlich, dass das Jubiläum trotz des Virus wird angemessen gefeiert werden können.

Mittwoch, 6. Januar - 8:27 Uhr

Coronasituation im Kanton St.Gallen: 429 neue Ansteckungen und weitere sechs Todesfälle

(lim) 429 neue laborbestätigte Coronafälle meldet der Kanton St.Gallen am Mittwoch. Damit steigt die Gesamtzahl der Fälle seit Anfang März auf 28'781. Ausserdem verzeichnet der Kanton sechs weitere Todesfälle, die Zahl der insgesamt wegen des Virus Verstorbenen steigt somit auf 548.



Der Bundesrat entscheidet heute, ob der Mini-Lockdown verlängert wird. Die Medienkonferenz findet am Nachmittag statt und kann im Livestream und im Liveticker auf www.tagblatt.ch mitverfolgt werden.



Dienstag, 5. Januar - 20:10 Uhr

Wegen der Coronapandemie: Termin fürs Strassenkunstfestival «Aufgetischt» in den Herbst verschoben

(mlb) Das Festival «Aufgetischt» bringt jeden Frühling Dutzende Strassenkünstler aus aller Welt in die St.Galler Altstadt. Allerdings: «An eine Durchführung von ‹Aufgetischt› im kommenden Frühling glauben wir nicht mehr», schreibt der Verein auf seinem Instagram-Account. Die Coronapandemie zeichne das gesellschaftliche Leben auch im neuen Jahr. Der Verein spricht von Ausnahmezustand und Planungsunsicherheit.

Man wolle angesichts der aktuellen Lage «optimistisch bleiben - aber auch realistisch», heisst es auf Instagram. Den Optimismus bringt der Verein dadurch zum Ausdruck, dass er (noch) nicht auf das Festival in diesem Jahr verzichtet, sondern es lediglich vorsorglich in den Herbst verlegt. Zudem soll das Festival um einen Tag länger werden. Der neue Termin fällt aufs letzte Septemberwochenende, auf Freitag, 24., bis und mit Sonntag, 26. September.

Dienstag, 5. Januar - 17:07 Uhr

Klimawandel und Wirtschaft: Ohne Veränderungen in Richtung Umwelt- und Klimafreundlichkeit wird's nicht gehen

(pd/vre) Corona hat den Klimawandel weitgehend aus den Schlagzeilen verdrängt. Was nach Ansicht der Macherinnen und Macher der Erfreulichen Universität im Kulturzentrum Palace eigentlich nicht sachdienlich ist: Die Klimakatastrophe werde unter anderem zu mehr Infektionskrankheiten führen und das Risiko von Pandemien erhöhen, wenn zu wenig dagegen unternommen werde, heisst es in der Vorschau auf die Live-Übertragung einer Veranstaltung der Erfreulichen Uni.

Auch das Kulturzentrum Palace kann derzeit keine Veranstaltungen mit Publikum durchführen. Regelmässig am Dienstag soll dafür die Erfreuliche Uni im Internet auf Sendung gehen. Den Anfang machte vor Weihnachten Stadtpräsidentin Maria Pappa (Bild). Bild: PD (23.12.2020)

Heute Dienstag, 20.15 Uhr, spricht Flavio Hodel mit dem Umwelt-Ökonomen Matthias Rösti über Zusammenhänge von Klima und Wirtschaft. Das Thema liegt auf der Hand: Die umwelt- und klimafreundliche Veränderung der Wirtschaft wird nämlich nach Meinung von Fachleuten ein zentraler Faktor zur Bewältigung des Klimawandels sein. Es ist allerdings ziemlich offen, inwiefern die jetzige Krise als Möglichkeit wahrgenommen wird, politische Veränderungen einzuleiten.

Das Gespräch über Klima und Wirtschaft wird vom «Ersten Fernsehen» der Erfreulichen Uni live ins Internet übertragen (Einstieg via Internetauftritt des Kulturzentrums unter www.palace.sg).

Dienstag, 5. Januar 16:59 Uhr

FDP ist (fast) zufrieden mit der Kantonsregierung: Wirtschaft muss gestützt werden - beim Impfen vorwärts machen

(pd/vre) Die FDP des Kantons St.Gallen ist zufrieden mit der vom Regierungsrat am Dienstag publik gemachten Nachbesserung der Härtefallregelung für vom Coronavirus gebeutelte Unternehmen. Neu sind im Kanton Betriebe ab 100 Stellenprozent und ab einem Umsatz von 50'000 Franken beitragsberechtigt. Zudem wird der zur Verfügung stehende Topf von Bund und Kanton auf rund 100 Millionen aufgestockt.

Das bedeute aber auch, dass auch der Kanton St.Gallen finanziell noch stärker in die Pflicht genommen werde, warnt die FDP in ihrer Mitteilung vom Dienstagnachmittag. Deshalb sei es wichtig, künftige Massnahmen sorgfältig zu prüfen. Dabei müsse auch eine Abwägung der verschiedenen Interessen stattfinden, und zwar auch jener der Steuerzahlerinnen und Steuerzahle.

Stimmungsbild von der Medienkonferenz der St.Galler Kantonsregierung vom Dienstag im Pfalzkeller. Bild: Benjamin Manser (5.1.2021)

Den jetzigen Ausbau der Soforthilfe für die Wirtschaft erachtet die FDP aber ausdrücklich als «lagegerecht und richtig». Viele Unternehmen im Kanton litten unter der Coronapandemie. Ziel müsse es sein, die Wirtschaftsstrukturen so zu erhalten, dass eine rasche Erholung nach Beendigung der Krise möglich sein. Zudem sollten auch möglichst viele Arbeitsplätze erhalten werden, schreibt die FDP-Kantonalpartei. Und man dürfe auch die Branchen nicht vergessen, die unverhältnismässig stark in Mitleidenschaft gezogen würden.

Besorgt zeigt sich die FDP in ihrer Mitteilung über die Vorbereitung der Impfaktion im Kanton St.Gallen. Da bestehe der Eindruck, dass getrödelt werde. Und das kann die FDP nicht nachvollziehen: Die Impfung sei der einzige Weg zur Bewältigung der Coronakrise. Nur die flächendeckende Impfung könne die Pandemie nachhaltig bekämpfen. Während andere Kantone bereits impften, scheine es, dass die St.Galler Regierung immer noch in der Planungsphase stecke, kritisiert die FDP.

Dienstag, 5. Januar - 16:08 Uhr

Das neue Gruppenbild der St.Galler Stadtregierung: Dank Fotoshop auch in der traditionellen Version

Der neue St.Galler Stadtrat absolut nicht coronakonform - aber der Schein trügt, denn... Bild: Stadt St.Gallen/

Ueli Steingruber

(vre) Hoppla! Da stehen sechs Personen auf dem aktuellen Bild der St.Galler Stadtregierung eng beieinander. Ohne Hygienemasken. Das sind wieder einmal Vorbilder! Doch wer so urteilt, tut dies etwas vorschnell. Der Schein trügt nämlich.

Zwar stehen Stadtpräsidentin Maria Pappa in der Mitte und von links Stadträtin Sonja Lüthi, Stadtrat Peter Jans, Stadtschreiber Manfred Linke, Stadtrat Mathias Gabathuler und Stadtrat Markus Buschor eng beieinander. Fotografiert wurden die sechs Personen aber nicht als Gruppe, sondern einzeln. Diese Bilder wurden dann zu einem grossen Ganzen montiert, wie man dem städtischen Internetauftritt entnehmen kann.

...das Gesamtbild wurde aus sechs Einzelaufnahmen im neuen Vortragsraum des botanischen Gartens montiert. Bild: Stadt St.Gallen/

Ueli Steingruber

Und natürlich, es gibt auch eine optisch coronakonforme Version des traditionellen Bildes, das der Stadtrat jeweils am Anfang einer Amtszeit und nach personellen Veränderungen von sich anfertigen lässt. Da stehen die fünf Regierungsmitglieder und der Stadtschreiber im neuen Vortragsraum des Botanischen mit Hygienemasken und mit Sicherheitsabstand zueinander.

Das offizielle Stadtratsbild 2021 gibt's natürlich auch in einer Version, die optisch auf den ersten Blick coronakonform ist - mit Abstand und Maske. Bild: Stadt St.Gallen/

Ueli Steingruber

Dienstag, 5. Januar - 15:38 Uhr

Lions-Club unterstützt das Frauenhaus

(pd/dwi) Der Lions-Club St.Gallen unterstützt das Frauenhaus St.Gallern mit einer 5000-Franken-Spende. Der Check wurde der Leiterin des Hauses, Silvia Vetsch, am Dienstag beim Vadian-Denkmal von Mitgliedern des Vorstands übergeben.

Checkübergabe beim Vadian-Denkmal (von links) mit Christoph Meier, Thomas Baumann, Frauenhausleiterin Silvia Vetsch, Toni Steinmann und Willi Kleeli. Bild: PD (5.1.2021)

Das Frauenhaus ist in der zweiten Covid-19-Welle voll ausgelastet. Immer mehr Frauen suchen mit ihren Kindern diese Einrichtung auf. Wenn der Ehemann oder Partner als Folge der Coronakrise die Arbeit verliert und wegen der Massnahmen gegen die Ausbreitung des Virus in der Freizeit keinen Ausgleich findet, kann das die Situation in einer Familie zum Eskalieren bringen.

Das Frauenhaus in St.Gallen nimmt seit 40 Jahren bedürftige und von Gewalt betroffene Frauen aus den Kantonen St.Gallen und beiden Appenzell auf. Es kann neun Frauen mit und ohne Kinder (insgesamt 20 Betten) aufnehmen. Im Dezember war das Haus voll belegt.

Dienstag, 5. Januar - 10:30 Uhr

In Keller an der Buchentalstrasse eingebrochen

(kapo/lim) Eine unbekannte Täterschaft ist zwischen Samstagnachmittag und Montagmorgen an der Buchentalstrasse in einen Keller eingebrochen. Sie betrat das Mehrfamilienhaus und verschaffte sich über die Kellertüre gewaltsam Zutritt zum Raum. Daraus stahl sie laut Medienmitteilung der Kantonspolizei St.Gallen mehrere Baumaschinen und verliess das Haus über den Haupteingang. Der Wert der gestohlenen Gegenstände beläuft sich auf rund 1700 Franken. Der Sachschaden wird auf 100 Franken geschätzt.

Dienstag, 5. Januar - 8:43 Uhr

Kanton St.Gallen meldet 356 neue positive Coronafälle und 7 Todesfälle

(lim) 356 neue positive Coronafälle meldet der Kanton St.Gallen am Dienstag. Damit verzeichnet der Kanton gesamthaft 28'352 laborbestätigte Fälle von März bis heute. Ausserdem meldet der Kanton sieben zusätzliche Todesfälle, damit steigt die Todeszahl auf gesamt 542.



Im Kanton St.Gallen sind derzeit 167 Corona-Patienten hospitalisiert. 21 von ihnen liegen auf der Intensivstation mit künstlicher Beatmung, drei von ihnen ohne.



Montag, 4. Januar - 19:45 Uhr

Maria Pappa hat ihren ersten offiziellen Arbeitstag als Stadtpräsidentin hinter sich

(mlb) «Für St.Gallen ist der 4. Januar 2021 ein historisches Datum», heisst es im TVO-Beitrag vom Montagabend. Die erste St.Galler Stadtpräsidentin Maria Pappa widmet sich heute erstmals ihrer neuen Tätigkeit. Zeit zum Eingewöhnen bleibt ihr kaum - sie muss bereits die ersten Entscheidungen treffen.

Für Pappa ist es ein «besonderes Gefühl», jetzt tatsächlich Stadtpräsidentin zu sein, wie sie gegenüber dem Regionalsender sagt. Sie sei schon von mehreren Nachbarn zu ihrem Amtsantritt beglückwünscht worden - auch deshalb glaube sie, im richtigen Amt zu sein.

Montag, 4. Januar - 16:48 Uhr

Waldkinder informieren online über ihr Angebot

(pd/mha) Der Verein Waldkinder St.Gallen informiert am Donnerstag von 20 bis 21.30 Uhr in einer Onlineveranstaltung über sein Angebot. Eltern, die sich für den Waldkindergarten oder die Waldschule interessieren, können sich per Mail an kinder@waldkinder-sg.ch anmelden. Man erhält dann gemäss Mitteilung einen Link zugeschickt, mit dem man sich zum Anlass einwählen kann.

In der Waldschule St.Gallen spielen die Kinder viel im Freien. Das fördere die Kreativität und Flexibilität der Mädchen und Buben. Bild: Hanspeter Schiess (11. Dezember 2015)

In einer Präsentation erklären die Verantwortlichen, was das pädagogische Konzept der Waldkinder beinhaltet. Den Lehrplan würden die Kinder durch Erfahrungen erfüllen. Das Leitungsteam gibt zudem Einblick in den Alltag von Waldkindergarten und Waldschule und zeigen gemäss Communiqué auf, warum das Lernen in der Natur so wichtig sei.

Montag, 4. Januar - 14:34 Uhr

Vor dem Rotlicht auf der Zürcher Strasse in ein Auto geprallt

Die beiden Autofahrer blieben unverletzt, es entstand Sachschaden. Bild: Stapo St.Gallen

(stapo/lim) Am Sonntag, kurz vor 15.30 Uhr fuhr ein 38-Jähriger mit seinem Auto auf der Zürcher Strasse stadtauswärts. Auf Höhe der Liegenschaft Nr. 152 hielt der Autofahrer beim Rotlicht an. Der herannahende 50-jährige Autofahrer bemerkte das stillstehende Fahrzeug vor ihm zu spät und wich daraufhin seitlich aus. Dabei kam es laut Mitteilung der Stadtpolizei St.Gallen zur Kollision. Die beiden Autofahrer blieben unverletzt. Es entstand mässiger Sachschaden. Das Auto des 50-Jährigen musste abgeschleppt werden.

Montag, 4. Januar - 13:33 Uhr

In Lagergebäude an der Oberstrasse eingebrochen

(kapo/lim) Zwischen Donnerstagmittag und Sonntagnachmittag ist eine unbekannte Täterschaft an der Oberstrasse in St.Gallen in das Lagergebäude einer Versandfirma eingebrochen. Sie verschaffte sich laut Mitteilung der Kantonspolizei St.Gallen über ein Fenster gewaltsam Zutritt. Im Inneren durchsuchte sie die Räume und stahl ein Mobiltelefon. Danach verliess sie das Gebäude wieder durch das Fenster. Die Höhe des Deliktsguts liegt bei mehreren hundert Franken. Der Sachschaden wird auf rund 500 Franken geschätzt.

Montag, 4. Januar - 12:09 Uhr

Nach Unfall in Gossau weggefahren - Polizei sucht Zeugen

(kapo/lim) Am Sonntag zwischen 7.50 Uhr und 9.35 Uhr ist es auf der St.Gallerstrasse in Gossau zu einem Selbstunfall gekommen. Eine unbekannte Person lenkte ein Auto - mutmasslich einen Fiat, Farbe rot - auf der St.Gallerstrasse von St. Gallen in Richtung Wil. Auf Höhe der Liegenschaft Nr. 82 kam das Auto von der Strasse ab und prallte in eine provisorische Fussgängertafel. Nach dem Unfall fuhr die Person weiter. Der Sachschaden wurde laut Mitteilung der Kantonspolizei St.Gallen nicht gemeldet.

Das Auto prallte in eine provisorische Fussgängertafel. Bild: Kapo St.Gallen

Der Autofahrer oder die Autofahrerin sowie Personen, die Hinweise zum Unfallhergang oder dem gesuchten Auto der Marke Fiat in der Farbe rot machen können, werden gebeten, sich mit dem Polizeistützpunkt Oberbüren, 058 229 81 00, in Verbindung zu setzen.

Montag, 4. Januar - 10:54 Uhr

Schnee am St.Galler Freudenberg lockt Schlittler an

(rar) Am Sonntagnachmittag war der St.Galler Freudenberg bei Schlittlern sehr beliebt. Zahlreiche Schlittlerinnen und Schlittler wagten sich an den Hängen und Wiesenborten auf die Kufen. Dadurch, dass die Waldwege im Kapf- und Freudenbergwald grösstenteils vereist waren, wurden sie zu einer regelrechten Rennpiste für Schlittler aller Art.

Ein Vater schlitterte gar am Kinderwagen stehend mit seiner Tochter durch den Wald, diese freute sich über die abenteuerliche Fahrt bei eisigen Temperaturen: «Nochmal, Papi», sagte sie unten angekommen. Die Fussgänger hielten sich am Wegrand und feuerten die Schlittler auf ihren Fahrten an. Nur selten wagten sich Spaziergänger auf die Eisbahnen, um sie zu überqueren.

Montag, 4. Januar - 09:26 Uhr

Härtefall-Gesuche können ab heute eingereicht werden

Geschlossen: Die Gastronomie ist eine der Branchen, die unter der Coronakrise stark leidet.

Bild: Benjamin Manser

(lim) Betriebe, die wegen der Coronakrise in finanzielle Schieflage geraten sind, können im Kanton St.Gallen ab heute Härtefall-Gesuche einreichen. Darauf macht der kantonale Gewerbeverband in einem Schreiben aufmerksam. «Wir rufen die betroffenen Firmen auf, die Unterlagen umgehend einzureichen», heisst es. Und: «Wir gehen davon aus, dass der Kanton in der ersten Hälfte Januar über eine mögliche Reduktion der bis dato geforderten 300 Stellenprozente entscheidet.»

Unabhängig von diesem Entscheid ruft der Verband dazu auf, Gesuche einzureichen - auch wenn das Unternehmen die 300 Stellenprozente nicht erreicht. Alle Informationen zur finanziellen Unterstützung des Kantons gibt es hier.



Montag, 4. Januar - 8:58 Uhr

Der Kanton St.Gallen meldet 531 neue Coronafälle und 27 Todesfälle

(lim) Nachdem der Kanton St.Gallen über die Neujahrstage keine Coronazahlen vermeldet hat, wurde der Stand nun auf der Webseite aktualisiert. Der Kanton verzeichnet demnach seit Silvester 531 neue positive Coronafälle und 27 zusätzliche Todesfälle. Damit gibt es im Kanton St.Gallen bis heute gesamthaft 27'996 Fälle und 535 Todesfälle.



Die Positivitätsrate ist laut Angaben des Kantons auf 25,1 Prozent gestiegen. In der Vorwoche lag sie noch bei 18,7 Prozent. Die epidemiologische Lage lasse sich derzeit aufgrund der Feiertage nicht abschätzen, heisst es weiter. «Das genaue epidemiologische Bild

wird sich im Laufe dieser Woche zeigen.»



Sonntag, 3. Januar – 13:23 Uhr

Vier Personen wegen Sprayereien beim Güterbahnhof angezeigt

(stapo/lex) Am Samstagabend kurz vor 22 Uhr wurden der Stadtpolizei St.Gallen Sprayer beim Güterbahnhof gemeldet. Als die Patrouille vor Ort zwei Männer und zwei Frauen – alle zwischen 19 und 20 Jahren – in flagranti erwischte, floh einer der Männer sowie die beiden Frauen über die Bahngeleise. Wie die Polizei in einer Mitteilung schreibt, konnte der Mann nach kurzer Flucht angehalten werden. «Die beiden Frauen sind der Polizei mittlerweile ebenfalls bekannt und werden zur Einvernahme vorgeladen.»

Die vier Personen werden wegen Hinderung einer Amtshandlung sowie wegen Überschreitens der Bahngeleise angezeigt. «Eine Anzeige wegen Sachbeschädigung würde auf Antrag der Geschädigten bei der Kantonspolizei St.Gallen erfolgen.»

Sonntag, 3. Januar – 12:06 Uhr

Taser-Einsatz auf dem Polizeiposten wegen aufsässigem Mann

(stapo/lex) Die Stadtpolizei wurde am Samstagabend gegen 23.45 Uhr wegen eines Mannes gerufen, der in seiner Wohnung herumschrie. Vor Ort suchten die Polizisten den Dialog mit dem 26-Jährigen – dieser liess sich aber nicht beruhigen. Wie die Polizei in einer Mitteilung schreibt, schlug er sogar ein Fenster seiner Wohnung ein.

«Erst nach langen Gesprächen war der 26-Jährige bereit, zwecks Abklärungen mit auf den Polizeiposten zu kommen. Dort verhielt sich der Mann dann wieder derart renitent, dass ein Polizist verletzt wurde und schliesslich ein Taser (Destabilisierungsgerät) eingesetzt werden musste.»

Auf dem Polizeiposten griff der 26-jährige Mann einen Polizisten an und wurde daraufhin mit einen Taser ruhig gestellt. Stapo SG

Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab beim 26-Jährigen einen Wert von 2,04 Promille. Der Mann wurde daraufhin einer Amtsärztin vorgeführt, welche eine fürsorgerische Unterbringung verfügte.

Sonntag, 3. Januar – 11:58 Uhr

Auto kollidiert mit Appenzeller Bahn

Am Unfallauto entstand laut Polizei geringer Sachschaden. Stapo SG

(stapo/lex) Am Samstagabend ereignete sich um 23 Uhr im Kreisel beim Spisertor eine Kollision zwischen einem Auto und der Appenzeller Bahn. Wie die Stadtpolizei in einer Mitteilung schreibt, fuhr ein 33-jährige Autofahrer trotz Rotlicht in den Kreisel beim Spisertor. «Im Kreisel kam es dann zur Kollision mit der Appenzeller Bahn, welche gerade Richtung Speicher abfuhr.»

Laut Polizei wurden keine Personen verletzt und es entstand eher geringer Sachschaden an beiden Fahrzeugen.

Und auch an der Appenzeller Bahn gab es nur einen leichten Schaden. Personen wurden durch den Unfall keine verletzt. Stapo SG

Dem Autofahrer wurde jedoch der Fahrausweise abgenommen. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab beim 33-Jährigen einen Wert von 1,92 Promille.

Samstag, 2. Januar – 09:30 Uhr

Verpflegungsautomat durch Feuerwerk beschädigt – Polizei sucht Zeugen

(kapo/lex) Unbekannte haben am Freitag zwischen 00.30 Uhr und 5 Uhr den Automaten beim Restaurant Guggeien-Höchst umgestossen und mutmasslich mit Feuerwerk massiv beschädigt. Im Anschluss entwendete die Täterschaft nach derzeitigen Erkenntnissen der Kantonspolizei Lebensmittel sowie Münzgeld und flüchtete in unbekannte Richtung.

Wie die Polizei weiter in einer Mitteilung schreibt, wird der entstandene Sachschaden auf mehrere tausend Franken geschätzt.

Der Verpflegungsautomat wurde massiv beschädigt. Die Polizei sucht nun Zeugen. Kapo SG

Um den Tathergang restlos zu klären, sucht die Polizei nun Zeugen. «Personen, welche Angaben zum Hergang oder zur Täterschaft machen können, werden gebeten, sich bei der Kantonspolizei St.Gallen unter der Telefonnummer 058-229-49-49 zu melden.»

Freitag, 1. Dezember – 09:00 Uhr

Ruhige Silvesternacht für die Stadtpolizei – nur etwa 150 Personen auf dem Klosterplatz

(stapo/chs) In der Silvesternacht vom 31. Dezember 2020 auf den 1. Januar 2021 kam es in der Stadt St.Gallen zu keinen grösseren Zwischenfällen. Auf dem Klosterplatz, welcher in den vergangenen Jahren teils mehrere tausend Personen angelockt hatte, versammelten sich in diesem Jahr geschätzt 150 Personen in verschiedenen Grüppchen. Wie die Stadtpolizei in einer Mitteilung festhält, kam es zu keinen Problemen. Zudem erhielt die Stadtpolizei keine Hinweise, dass es an anderen Orten zu grösseren Ansammlungen oder Missachtungen der Corona-Vorschriften kam. Auch durch die Polizei konnten diesbezüglich keine Missachtungen festgestellt werden.

Auf dem Kosterplatz versammelten sich nur gegen 150 Personen. Bild: Stapo SG

Die Stadtpolizei St.Gallen rückte drei Mal wegen betrunkenen Personen, zwei Mal wegen Ruhestörungen, einmal wegen Unfug sowie fünf Mal wegen Meldungen in Zusammenhang mit Feuerwerk aus. In einem Fall kam es zu einem kleinen Sachschaden an einer Strassenlaterne. Zudem wurde ein Autofahrer angehalten, welcher zu viel Alkohol getrunken hatte. Ansonsten verlief die Silvesternacht gemäss Mitteilung der Polizei in der Stadt St.Gallen sehr ruhig.

Donnerstag, 31. Dezember - 15:45 Uhr

Einbrecher lassen Bargeld und einen Tresor mitlaufen

(kapo/vre) In der Zeit zwischen Mittwochabend und Donnerstagmorgen haben Einbrecher ein Geschäft an der St.Gallerstrasse in Rorschach heimgesucht. Sie brachen gemäss Mitteilung der Kantonspolizei gewaltsam eine Tür auf, drangen ins Gebäude ein und durchsuchten es. Mit Bargeld und einem Tresor setzten sich die Einbrecher danach ab. Der Gesamtwert ihrer Beute wird auf mehrere tausend Franken geschätzt. In den Geschäftsräumen entstand Sachschaden von rund 1500 Franken.

Donnerstag, 31. Dezember - 15:15 Uhr

Silvesterfeuerwerk auf der Domorgel heute Abend als Livestream

(pd/bk.) Auf dem Klosterplatz gilt an Silvester absolutes Feuerwerksverbot: Das war schon vor Corona so. Tradition aber haben die «Organ Fireworks» in der Kathedrale selber. Hier ist das Unesco-Weltkulturerbe nicht in Gefahr, sondern wird zum Resonanzraum für festlich zündende Orgelmusik. Bis zu tausend Besucher lockt Domorganist Willibald Guggenmos sonst zu seinem beliebten Konzert zur Jahreswende; diesmal muss er wegen der Pandemie hinter verschlossenen Türen spielen.

Domorganist Willibald Guggenmos auf dem Empore der Kathedrale.

Bild: Sabrina Stübi

Die «Organ Fireworks» werden aber, wie bereits die Domorgelkonzerte im Mai und Juni sowie die Abendmusiken im Advent via Livestream zu hören sein: dies heute Donnerstag, 22 Uhr. Wer da schon schläft, kann das Programm auch noch im neuen Jahr nachhören. Guggenmos spielt Orgelwerke von Charles-Marie Widor, Sigfrid Karg-Elert, Indra Rise und Louis Vierne (zum Abschluss dessen berühmtes «Carillon de Westminster») sowie Bearbeitungen und Transkriptionen für Orgel.

Donnerstag, 31. Dezember – 14:44 Uhr

Neujahrskonzert des Sinfonieorchesters St.Gallen als Live-Stream

(pd/gen) Auch in diesem Jahr feiert das Sinfonieorchester St.Gallen mit wirbelnden Walzern, mitreissenden Polkas und furiosen Galopps unter dem Motto «(Fast) alles Walzer!» das junge neue Jahr. Mit dabei sind mit der Sopranistin Tatjana Schneider und dem Bariton Shea Owens zwei Gäste aus dem Musiktheaterensemble. Den Taktstock schwingt am ersten Konzert im neuen Jahr der gebürtige Wiener Sascha Goetzel. Das Konzert wird am 1. Januar, ab 17 Uhr, als Livestream aus der Tonhalle übertragen.



Donnerstag, 31. Dezember - 14:30 Uhr

St.Galler Nordklang-Festival hofft auf Durchführung 2021: Programm steht, jetzt muss das Coronavirus mitmachen

(pd/gen) Das St.Galler Nordklang-Festival hat die Hoffnung noch nicht aufgegeben, 2021 Konzerte durchführen zu können. Wenn es bis zum 19. und 20. Februar 2021 irgendwie möglich sei, wolle man etwas Kleines organisieren: «Natürlich nicht im gewohnten Umfang mit sechs Orten, nein, das wäre unverantwortlich», schreiben die Verantwortlichen des Festivals in einer Mitteilung. Denn man wolle wieder Livemusik hören und erleben, auch wenn die Chancen dafür aktuell nicht sonderlich hoch seien.

Auftritt von Tumasch è (links) und Gerth Lyberth am Nordklang-Festival 2020 im Pfalzkeller in St. Gallen.

Bild: Benjamin Manser

Die Durchführung hänge vom weiteren Verlauf der Pandemie ab, von den Entscheiden von Bund und Kantonen, aber auch davon, was das nahe Ausland erlaube. Man habe ein schönes Programm zusammengestellt, gebe dieses aber erst bekannt, wenn man wisse, ob ein kleines Nordklang möglich sei.



Das Nordklang-Festival gehört heute zu den Fixpunkten der Stadtsanktgaller Kulturagenda. Der Anlass bringt seit 2007 Bands aus der nordischen Szene in die Gallusstadt. Unter anderem ist er auch bekannt für Konzerte mit überraschenden Paarungen. Ein typisches Beispiel dafür ist, wenn das Festival einen romanischsprachigen Singer/Songwriter mit einem Musiker aus dem hohen Norden zusammenbringt.

Donnerstag, 31. Dezember - 13:41 Uhr

Skifahren auf Stadtgebiet: Vögelinsegg versucht Piste zu präparieren, zu wenig Schnee an Schlösslihang und Beckenhalde

(vre) Der Entscheid des Kantons, per heute Donnerstag die Skigebiete und ihre Anlagen wieder zu öffnen, gilt auch für die drei Skilifte die ganz oder teilweise auf St.Galler Stadtgebiet liegen. Wie eine Nachfrage zeigt, sind die Schneeverhältnisse derzeit allerdings dafür nicht oder nur knapp genügend. Die Situation kann sich allerdings schnell verändern; darum empfiehlt es sich, die Internetseiten der Lifte im Auge zu behalten.

Der Skilift Vögelinsegg ist geografisch ein Kuriosum: Der untere Teil liegt auf Gebiet von Speicher AR, der obere auf Gebiet der Stadt St.Gallen. Von der Stadt aus ist der Lift mit dem Trogenerbähnli gut zu erreichen. Bild: PD (2018)

Noch nicht entschieden über die Betriebsaufnahme ist auf der Vögelinsegg. Hier versucht das Betreiberteam, eine Piste zu präparieren. Es liegt aber nur wenig Schnee. Ob und wann geöffnet werden erfährt man aktuell auf der Internetseite des Skilifts unter www.skiliftvoegelinsegg.ch. Der zweite Skihang am anderen Ende von Speicher, der Skilift Blatten, ist am Donnerstag, 13.30 bis 16 Uhr, in Betrieb.

Am Schlösslihang beim Schlössli Haggen warten die Betreiberinnen und Betreiber gemäss Auskunft vom Donnerstagmittag auf bessere Schneeverhältnisse. Der Hang sei im Moment mit Ski oder Snowboard nicht wirklich befahrbar. Es liege zu wenig Schnee und dieser sei auch noch sehr hart. Um ein Skivergnügen bieten zu können, sei man gezwungen weitere Schneefälle abzuwarten. Infos zu den zwei Skiliften am Schlösslihang gibt's im Internet.

Schneespass am Schlösslihang im Haggen auf einem Archivbild. Anfang Dezember dieses jahres waren die Lifte hier schon in Betrieb, derzeit liegt aber wieder zu wenig Schnee dafür.

Bild: Urs Jaudas (12.12.2012)

Ebenfalls nicht in Betrieb ist im Moment der Skilift an der Beckenhalde in St.Georgen. Hier war am Donnerstagmittag auch keine Auskunftsperson zu erreichen. Infos zur Beckenhalde (und auch Bilder von Webcams unten und oben am Lift) gibt's im Internetauftritt der Feldschützengesellschaft St.Gallen.

Donnerstag, 31. Dezember - 10:40 Uhr

Sportanlagen für Spitzensport und U16 ab 4. Januar wieder offen

(pd/stm) Aufgrund der leichten Entspannung der epidemiologischen Lage werden Sportanlagen ab 4. Januar 2021 unter Einhaltung der entsprechenden Schutzkonzepte für den Spitzensport sowie für Kinder und Jugendliche bis 16 Jahre wieder geöffnet. Das schreibt die Stadt St.Gallen in einer Mitteilung.

Am dem 4. Januar sind die städtischen Sportanlagen für Spitzensportler und U16 wieder geöffnet. Bild: Urs Jaudas

In der Bundesverordnung ist festgehalten, dass die Sportanlagen für den Spitzensport sowie Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren (U16) zur freien Benützung zugänglich sein dürfen. Der Stadtrat hat vor Weihnachten beschlossen, aufgrund der hohen Fallzahlen im Kanton St.Gallen auf diese Ausnahmeregelung zu verzichten und die Sportanlagen vorerst bis und mit 3. Januar 2021 geschlossen zu halten.

Der Stadtrat hat am 30. Dezember auch vor dem Hintergrund der vom kantonalen Gesundheitsdepartement bewilligten Wiedereröffnung der Skigebiete per 31. Dezember eine Neubeurteilung der Lage vorgenommen. Da sich die Situation sowohl schweizweit als auch im Kanton St.Gallen leicht verbessert hat, macht der Stadtrat von der Ausnahmeregelung für die Turnhallen Gebrauch.

Donnerstag, 31. Dezember - 10:08 Uhr

Keine Silvesterparty auf dem Klosterplatz – aber zusätzliche Mülleimer

(stm) Am Montag hat die Staatskanzlei des Kantons St.Gallen wegen der epidemiologischen Lage dazu aufgerufen, an Silvester nicht auf dem Klosterplatz anzustossen. Am Silvestermorgen zeigt sich nun aber ein widersprüchliches Bild: Auf dem Klosterplatz wurden grosse, gelbe, temporäre Abfalleimer aufgestellt, wie man sie von Strassenfesten und Festivals kennt. Rechnet man doch mit Feiernden in der Silvesternacht? Trotz des Verbots für Ansammlungen von mehr als zehn Personen im öffentlichen Raum?

Beim Klosterplatz wurden Abfallkübel aufgestellt. Bild: Jolanda Riedener

Philipp Egger, Leiter Informatik und Infrastruktur beim Kanton St.Gallen, sagt auf Anfrage: «Wir haben uns gemeinsam mit der Stadt entschieden, eine minimale Infrastruktur bereitzustellen. Dies, weil wir nicht ausschliessen können, dass trotz unseres Appells, daheim aufs neue Jahr anzustossen, Leute auf den Klosterplatz kommen werden.» Aus logistischen Gründen sei es nicht möglich, den Platz in der Silvesternacht abzuriegeln. Deshalb habe man sich dazu entschlossen, einige Abfallkübel aufzustellen, damit der Abfall nicht auf dem Platz liegen bleibe. Die Haltung von Stadt und Kanton sei aber ganz klar, betont Egger:

«Es soll heute Nacht nicht auf dem Klosterplatz gefeiert werden.»

Der Klosterplatz hatte sich in den vergangenen Jahren zu einem immer beliebteren Treffpunkt entwickelt, um in Gruppen die Korken knallen zu lassen, sich gegenseitig in die Arme zu fallen und freudig das neue Jahr zu begiessen.

Donnerstag, 31. Dezember - 9:25 Uhr

414 neue Coronafälle im Kanton St.Gallen

(SK/stm) Der Kanton St.Gallen meldet für den Mittwoch 414 neue laborbestätigte Coronafälle. Am Dienstag waren 415 positive Coronatests registriert worden. Insgesamt beträgt die Zahl der laborbestätigten Coronfälle im Kanton St.Gallen seit Anfang März 27'465.

Am Mittwoch wurden zudem sechs neue Todesfälle in Zusammenhang mit Covid-19 gemeldet. Seit März gab's damit im St.Gallischen 508 Coronatote. Die Zahl der im Kanton hospitalisierten Covid-19-Patientinnen und

-Patienten beträgt 171 (Stand Mittwoch um Mitternacht). 27 Personen liegen auf einer Intensivstation – eine ohne und 26 mit künstlicher Beatmung.

Donnerstag, 31. Dezember - 09:17 Uhr

Bei der Ausfahrt Neudorf von der Strasse abgekommen

(kapo/stm) Am Mittwochmittag hat ein 48-Jähriger mit seinem Auto bei der Autobahnausfahrt Neudorf in St.Gallen einen Selbstunfall verursacht. Der Mann war in Richtung St. Margrethen unterwegs. Er befuhr die Ausfahrt Neudorf und wollte an der dortigen Verzweigung rechts auf die Schönbüelstrasse abbiegen. Dabei geriet sein Auto aus zurzeit noch unbekannten Gründen über den linken Strassenrand ins angrenzende Wiesland.

Die Kantonspolizei St.Gallen stufte den 48-Jährigen als fahrunfähig ein. Bild: Kantonspolizei St.gallen

Der Mann blieb laut einer Polizeimitteilung unverletzt. Er wurde von einer Patrouille der Kantonspolizei St.Gallen als fahrunfähig eingestuft. Die Staatsanwaltschaft des Kantons St.Gallen ordnete die Entnahme einer Blut- und Urinprobe beim Mann an. Ihm wurde zudem der Führerausweis auf der Stelle abgenommen.

Mittwoch, 30. Dezember - 16:05 Uhr

Feuerwehreinsatz in Gossau: Beim Einheizen des Cheminées fingen Kamin und Teile des Dachs eine Einfamilienhauses Feuer

Flammen schlagen aus der Kaminkonstruktion auf dem Dach des Reiheneinfamilienhauses. Bild: Kantonspolizei SG

(30.12.2020)

(kapo/vre) Am Mittwochvormittag hat an der Herisauerstrasse in Gossau der Kamin eines Reiheneinfamilienhauses gebrannt. Die Flammen griffen dabei gemäss Mitteilung der Kantonspolizei St.Gallen aufs Dach über. Die Feuerwehr konnte den Brand rasch löschen; die Herisauerstrasse musste während ihres Einsatzes gesperrt werden. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere 10'000 Franken. Die Brandursache wird durch das Kompetenzzentrum Forensik der Kantonspolizei abgeklärt

Feuerwehreinsatz am Mittwochvormittag an der Herisauerstrasse in Gossau. Bild: Kantonspolizei SG (30.12.2020)

Die kantonale Notrufzentrale erhielt die Meldung über den Kaminbrand in einem Reiheneinfamilienhaus am Mittwoch, kurz nach 10.40 Uhr. Die ausgerückte Feuerwehr stellte fest, dass die Flammen bereits auch aufs Dach übergegriffen hatten. Sie konntet diese aber rasch ersticken. Handwerker konnten das Dach provisorisch wieder decken, so dass das Haus bewohnbar bleibt.

Eine Hausbewohnerin hatte am Mittwochmorgen das Cheminée im Haus eingeheizt. Dabei entging ihr, dass auch der Kamin Feuer fing. Aus noch unbekannten Gründen breiteten sich die Flammen in die Kaminkonstruktion im Bereich der Zimmerdecke aus. Durch den Kamin breitete sich der Brand dann auch noch auf Teile des Hausdachs aus.

Mittwoch, 30. Dezember - 14:59 Uhr

Parkplatzaufhebung an der Bahnhofstrasse: Pro City muss «auch diese Kröte schlucken»

(vre) Dass die Stadt St.Gallen entlang der Bahnhofstrasse auf den 4. Januar 27 Parkplätze aufheben will, löst in den sozialen Medien weiterhin viele Reaktionen aus. Mehrheitlich sind sie kritisch bis gehässig, es ist aber auch einige Zustimmung zur Massnahme zu lesen. Nicht offiziell zum Thema geäussert hat sich bisher Pro City, die Arbeitsgemeinschaft des innerstädtischen Gewerbes.

Aus Sicht von Pro City gebe es zu dieser Parkplatzaufhebung eigentlich auch nichts mehr zu sagen, meint auf Anfrage Präsident Ralph Bleuer. Die Vereinigung habe sich x-fach in konkreten Fällen wie auch allgemein zu Parkplatzaufhebungen in der Innenstadt geäussert. Da auch im Fall der Bahnhofstrasse die Einsprachen Direktbetroffener alle abgewiesen worden seien, sei der Beschluss jetzt Tatsache. Pro City müsse auch diese Kröte schlucken, bedauert Bleuer.

Aus Sicht des Gewerbes sei jeder aufgehobene oberirdische Parkplatz ein Verlust. Im Fall der Bahnhofstrasse umso mehr, als dass man mit der Aufhebung nicht gewartet habe, bis das UG 25 fertiggestellt sei. Genauso verhalte es sich auf dem Marktplatz, findet Ralph Bleuer: Das sei heute mehrheitlich ein öder und verlassener Platz, welcher wohl ohne Autos sei, dafür würde aber die unattraktive Gestaltung verstärkt wirken.

Die Ankündigung der Stadt St.Gallen, auf den 4. Januar die Parkplätze entlang der Bahnhofstrasse aufzuheben.

Bild: Ralph Ribi

(28.12.2020)

An der Bahnhofstrasse wie auf dem Marktplatz hätte sich Pro City gewünscht, dass man mit der Aufhebung der Parkplätze bis nach Inbetriebnahme der neuen Parkgarage UG25 zugewartet hätte. Nach so vielen «Betriebsjahren» hätte man diese absehbare Frist gut abwarten können, findet Pro-City-Präsident Bleuer. Im Falle des Marktplatzes mindestens bis zum Beginn seiner Sanierung. Diesen Standpunkt habe Pro City immer vertreten, sei damit aber nicht durchgedrungen.

Mittwoch, 30. Dezember - 14:44 Uhr

Keine Einsprachen eingegangen: Resultate der Wahlen und Abstimmungen sind endgültig zustande gekommen

(sk/vre) Der Stadtsanktgaller Wahlherbst ist jetzt auch formal beendet: Die Resultate der Wahlen ins Stadtparlament wie auch des ersten Wahlgangs in die Stadtregierung vom 27. September sind zustande gekommen. Das gilt auch für die Resultate des zweiten Wahlgangs in die Stadtregierung vom 29. November.

Verkündung der Wahlresultate im St.Galler Athletikzentrum. Nach Abschluss des dafür nötigen Rechtsverfahrens hat der Stadtrat diese Ergebnisse jetzt für endgültig zustande gekommen erklärt. Bild: Michel Canonica (27.9.2020)

Am 28. September und am 30. November hat die St.Galler Stadtkanzlei gemäss Eintrag im Kantonsamtsblatt die Resultate dieser Wahlen publiziert. Dagegen hat niemand beim Kanton Einsprache eingelegt, so dass die Stadtregierung jetzt feststellen konnte, dass die Resultate endgültig sind.

Am 29. November haben die städtischen Stimmberechtigten auch noch Sachvorlagen für Sanierung und Ausbau des Schulhauses Riethüsli sowie für die Sanierung der Rauchgasreinigung des Kehrichtheizkraftwerks klar gutgeheissen. Auch gegen diese Resultate gab's gemäss kantonalem Amtsblatt keine Einsprachen. Auch sie sind damit endgültig.

Mittwoch, 30. Dezember - 12:25 Uhr

Bei einer Personenkontrolle erwischt: Jugendlicher hatte Marihuana und eine Waffe dabei

(stapo/vre) Mit 3,5 Gramm Marihuana und einer Waffe haben St.Galler Stadtpolizisten am frühen Dienstagabend einen Jugendlichen bei einer Personenkontrolle erwischt. Drogen und Waffe wurden gemäss Mitteilung der Stadtpolizei sichergestellt. Der 16-Jährige wurde angezeigt.

Am Dienstag, kurz vor 19 Uhr, kontrollierte eine Patrouille der Stadtpolizei zwei Jugendliche an der Rosenbergstrasse. Aufgefallen waren die beiden, weil sie einen Joint rauchten. Bei der Kontrolle wurden bei einem 16-Jährigen Marihuana und eine Soft-Air-Waffe samt Munition gefunden.

Die am Dienstag in St.Gallen beschlagnahmte Soft-Air-Waffe. Sie sieht einer echten Pistole täuschend ähnlich. Bild: Stadtpolizei SG

(29.12.2020)

Soft-Air-Waffen sind Feuerwaffen oft täuschend echt nachgebildet. Weil damit Verwechslungsgefahr besteht, fallen diese Waffen in der Schweiz ebenfalls unters Waffengesetz. Das ist bei der an der Rosenbergstrasse beschlagnahmten Pistole der Fall; damit darf sie auch nicht einfach so mitgeführt werden.

Mittwoch, 30. Dezember - 10:03 Uhr

Zeugenaufruf nach Brandstiftung an der Rosengartenstrasse

(kapo/mlb) Am Dienstag, kurz nach 19 Uhr, haben Unbekannte an der Rosengartenstrasse in St.Gallen Holzpaletten in Brand gesetzt. Der Sachschaden wird auf über 20'000 Franken geschätzt. Die Kantonspolizei sucht jetzt Zeugen, wie sie in einer Mitteilung vom Mittwoch schreibt.

Die brennenden Holzpaletten an der Rosengartenstrasse. Bild: Kantonspolizei SG

(29.12.2020)

Die Brandstifter setzen gemäss Kantonspolizei Brandbeschleuniger ein, um die Elemente einer Holzpalettenlounge einer Institution anzuzünden. Das Feuer griff in der Folge auf weitere Paletten über. Die angrenzende Hausfassade wurde ebenfalls stark in Mitleidenschaft gezogen. Aufgrund der starken Hitze zerbarsten mehrere Fenster.

Neben mehreren Patrouillen der Kantons- und der Stadtpolizei stand auch die Berufsfeuerwehr der Stadt St.Gallen im Einsatz. Die Kantonspolizei sucht jetzt Personen, welche Angaben zum Brand an der Rosengartenstrasse oder zu den Brandstiftern machen können. Zeugen werden in der Mitteilung gebeten, sich unter 058'229'49'49 zu melden.

Mittwoch, 30. Dezember - 9:15 Uhr

Stadtpräsidium: Thomas Scheitlin übergibt an Maria Pappa

(pd/mlb) Die Übergabe ist vollzogen: Der abtretende Stadtpräsident Thomas Scheitlin (FDP) hat seiner Nachfolgerin Maria Pappa (SP) nicht nur die Schlüssel fürs Büro im elften Stock des St.Galler Rathauses übergeben. Die erste St.Galler Stadtpräsidentin erhielt von ihm bei der Amtsübergabe auch das Strategiespiel «My City» und - als Symbol für die «Smartcity St.Gallen» - einige Packungen Smarties geschenkt. Thomas Scheitlin tritt nach 14 Amtsjahren auf Ende 2020 zurück.

Als Liebhaberin von Strategiespielen erhält die neue Stadtpräsidentin von Thomas Scheitlin das Spiel «My City» überreicht. Bild: PD

Maria Pappa gehört dem Stadtrat seit 1. Januar 2017 an. Sie übernahm damals die Direktion Planung und Bau. Mit dem Stadtpräsidium steht sie neu wie Vorgänger Scheitlin der Direktion Inneres und Finanzen vor. Sie übernimmt zudem das präsidiale Büro im Rathaus. Thomas Scheitlin wünschte seiner Nachfolgerin bei der Stabübergabe einen guten Start am neuen Wirkungsort sowie Geschick und Erfolg bei den anstehenden Geschäften. Das geht aus einer Medienmitteilung der Stadt hervor.



Die Nachfolge von Maria Pappa an der Spitze der Direktion Planung und Bau übernimmt der parteilose Stadtrat Markus Buschor. Er gibt die Direktion Bildung und Freizeit, deren Chef er seit acht Jahren war, an den neu gewählten Mathias Gabathuler (FDP) weiter. Peter Jans (SP) und Sonja Lüthi (GLP) verbleiben in den Direktionen Technische Betriebe sowie Soziales und Sicherheit.

Mittwoch, 30. Dezember - 8:34 Uhr

Kanton meldet 415 Neuansteckungen und acht Todesfälle in Zusammenhang mit Covid-19

(SK/mlb) Der Kanton St.Gallen meldet für den Dienstag 415 neue laborbestätigte Coronafälle. Damit steigt die Zahl der Neuansteckungen wie erwartet nach den Weihnachtsfesttagen wieder an: Am Montag waren 355 positive Coronatests registriert worden. Insgesamt beträgt die Zahl der laborbestätigten Coronfälle im Kanton St.Gallen seit Anfang März 27'501.

Am Dienstag wurden zudem acht neue Todesfälle in Zusammenhang mit Covid-19 gemeldet. Seit März gab's damit im St.Gallischen 502 Coronatote. Die Zahl der im Kanton hospitalisierten Covid-19-Patientinnen und

-Patienten beträgt 181 (Stand Dienstag um Mitternacht). 27 Personen liegen auf einer Intensivstation - eine ohne und 26 mit künstlicher Beatmung.

Die Kennzahlen zur Coronapandemie im Kanton St.Gallen vom Mittwochmorgen Grafik: Fachstelle für Statistik Kanton SG

Zu finden sind die täglich nachgeführten Zahlen zur Coronapandemie im Kanton St.Gallen auf dem kantonalen Informationsportal im Internet.

Dienstag, 29. Dezember - 20:33 Uhr

Stadt hebt 27 Parkplätze an der Bahnhofstrasse auf: Heftige Verkehrsdebatte in den sozialen Medien

(vre) Die auf 4. Januar geplante Aufhebung von 27 Parkplätzen entlang der St.Galler Bahnhofstrasse ist am Dienstag in den sozialen Medien fleissig und teils auch emotional diskutiert worden. Bei «Tagblatt online» gab's zur entsprechenden Meldung 53 Kommentare, beim Onlineportal «FM1today» wurden 79 Kommentare registriert.

Die Ankündigung der Stadt an der Bahnhofstrasse, dass die meisten Parkplätze zwischen Schiebenertor und Einfahrt zur Rathaus-Parkgarage per 4. Januar aufgehoben werden.

Bild: Ralph Ribi

(28.12.2020)

Die Diskussionen verlaufen in den in der Stadt St.Gallen für verkehrspolitische Fragen bekannten Bahnen. Auf «Tagblatt online» stellen Befürworter und Geger der Parkplatzaufhebung an der Bahnhofstrasse je etwa die Hälfte der Votantinnen und Votanten. Bei «FM1today» ist das Verhältnis etwa 75 zu 25 gegen die Aufhebung der Parkfelder; hier melden sich, so der subjektive Eindruck, auch mehr Personen von ausserhalb der Stadt zu Wort.

Auf der einen Seite argumentieren jene gegen die Parkplatzaufhebung, die befürchten, dass das Innenstadt-Gewerbe unter dem Verschwinden von oberirdischen Parkplätzen leiden wird. Dazu kommen jene, die «die ständigen Schikanen gegenüber den Autofahrern» leid sind und dahinter «Autohasser» vermuten. Häufig zu lesen ist die Ankündigung, dass die Autorin oder der Autor eines Posts künftig nicht mehr im Zentrum, sondern am Stadtrand oder ganz ausserhalb der Stadt einkaufen werde.

Nadelöhr Bahnhofstrasse: ein Postauto, die Appenzeller Bahnen und parkierte Autos auf engem Raum nebeneinander vor dem «Brauwerk».

Bild: Ralph Ribi

(28.12.2020)

Auf der Gegenseite argumentieren jene für die Parkplatzaufhebung, denen die Begründungen der Stadt bezüglich Sicherheit und Fahrplanstabilität des Trogenerbähnli einleuchten. Dazu kommen jene, die befürchten, dass «die Blechlawine» in die Stadt hinein dieser schadet, weil er ihre Erreichbarkeit auch mit dem öffentlichen Verkehr (Bus, Regiobus und Postauto) in Mitleidenschaft zieht. Von der Seite wird auch argumentiert, dass es genügend Parkplätze in der Stadt hat, dass das Gewerbe mehr durch den Internethandel als unter dem Fehlen von Parkfeldern leidet.

Bahnhofstrasse Stadt will Platz für Trogenerbähnli schaffen (vre) Am Montag hat die Stadt St.Gallen überraschend publik gemacht, dass sie auf den 4. Januar hin die 27 Parkplätze entlang der Bahnhofstrasse aufheben wird. Dies, nachdem die Einsprachen dagegen auch vom Verwaltungsgericht des Kantons St.Gallen abgewiesen worden waren. Die Plätze sollen in etwa zwei Jahren im UG25 kompensiert werden. Auf die Fertigstellung des im Bau befindlichen Parkhauses hat die Stadt mit der Parkplatzaufhebung nach eigenen Angaben bewusst nicht gewartet. Die Platzverhältnisse an der Bahnhofstrasse seien sehr beengt. Daher komme es hier durch die Parkplätze immer wieder zu gefährlichen Situationen. Gleichzeitig würden immer wieder Züge der Appenzeller Bahnen von und nach Trogen durch nicht korrekt abgestellte Fahrzeuge behindert.

Dienstag, 29. Dezember - 15:57 Uhr

Erste Sitzung des Stadtparlaments in zwei Wochen: SVP stellt 2021 mit Christian Neff den Vizepräsidenten

(vre) Nach einem äusserst bewegten Jahr ruht die St.Galler Stadtpolitik derzeit. Allerdings tut sie das nicht sehr lange. In zwei Wochen, am 12. Januar 2021, trifft sich das Stadtparlament zur ersten Sitzung der Amtsdauer 2021 bis 2024. Wie üblich wird dabei zuerst einmal das Präsidium neu bestellt.

Alexandra Akeret präsidiert 2021 das St.Galler Stadtparlament. Bild: Anna Tina Eberhard (30.11.2019)

An die Spitze des Parlaments rückt Alexandra Akeret (SP) nach. Sie folgt als höchste Stadtsanktgallerin im kommenden Jahr Beat Rütsche (CVP). Vize von Akeret wiederum wird Christian Neff (SVP), der damit das Parlament 2022 präsidieren dürfte. Als Stimmenzählerinnen und Stimmenzähler vorgeschlagen sind neu Gisela Keller (CVP), Veronika Meyer (Grüne) und Guido Berlinger-Bolt (SP).

Christian Neff (SVP) soll neuer Vizepräsident des St.Galler Stadtparlaments werden. Bild: PD (7.10.2019)

Zum Präsidium des St.Galler Stadtparlaments gehören auch die Chefinnen und Chefs der sechs Fraktionen. Es sind dies weiterhin für SP/Juso/PFG Daniel Kehl, für die FDP Felix Keller, für CVP/EVP Patrik Angehrn, für die SVP Karin Winter-Dubs und für die Grünliberalen Jacqueline Gasser-Beck. Mit einem neuen Fraktionspräsidenten warten 2021 einzig Grüne und Junge Grüne auf: Hier hat Andreas Hobi das interne Wahlrennen gemacht.

Aufgrund der Coronapandemie wird wieder in der Olma-Halle 2.1 getagt. Publikum ist laut Stadtschreiber Manfred Linke zur Sitzung zugelassen. Während der Sitzung gilt in den Olma-Hallen allerdings eine konsequente Maskenpflicht. Davon ausgenommen ist nur die jeweilige Rednerin oder der jeweilige Redner. Und es wird wieder einen Liveticker im Internet über die Ratsdebatten geben. Die Stadtkanzlei ist daran, eine kostengünstige Alternative zur weggesparten bisherigen Lösung auf die Beine zu stellen.

Dienstag, 29. Dezember - 15:15 Uhr

Im Gleitflug unterwegs

Leserbild. Ingrid Zürcher fotografierte den Rotmilan am Dienstagmorgen, als er über Engelburg seine Kreise zog.

Dienstag, 29. Dezember - 14:51 Uhr

Lebenszeichen von der Militärkantine: Hotel im Januar geschlossen, viele Fragezeichen fürs kommende Jahr

(pd/vre) In einem Brief an Aktionärinnen und Aktionäre schaut das Team der Militärkantine jetzt zurück auf 2020 und vorwärts auf 2021. Der Text beschreibt ohne Dramatik und künstliche Hysterie die ungemütliche Situation, in der sich das Haus am Rand der St.Galler Kreuzbleiche wegen der Coronapandemie befindet. Es dürfte sich um ein typisches Beispiel dafür handeln, mit welchen Problemen sich Wirte und Hoteliers auch in Stadt und Region St.Gallen derzeit herumschlagen müssen.

Die Militärkantine liegt am Rand der Kreuzbleiche. Sie zeugt zusammen mit Reithalle und Zeughaus von der militärischen Vergangenheit der grossen Grünfläche am Rand der westlichen St.Galler Innenstadt. Bild: Benjamin Manser

(22.9.2016)

Natürlich zieht das Team der MiKa (wie das Haus von Stammgästen genannt wird) eine negative Bilanz für das zu Ende gehende Jahr: «Der vermaledeite Virus» hat auch ihm 2020 «ziemlich verdorben». Es habe allerdings auch schöne Momente und Umsätze gegeben, die zeigten, dass die Militärkantine «unter normalen Umständen» rentieren könne, heisst es im Newsletter für Aktionärinnen und Aktionäre. Wenn die letzten Gäste abgereist sind, wird jetzt auch das Hotel vom 3. bis 22. Januar 2021 geschlossen bleiben.

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der MiKa sind in Kurzarbeit. Dank des umsatzstarken Sommers und Herbsts verfügt die Militärkantine im Moment über genügend Liquidität und «kommt über die Runden». Zudem sind ihr im Rahmen einer Werbeaktion für mehr Mittel 120'000 Franken zugeflossen. Als Aktienkapital eingetragen wird der Betrag allerdings erst, wenn klar ist, dass die Militärkantine das kommende Jahr überleben kann.

Blick in die Gaststube der Militärkantine. 2017 war sie historisches Hotel des Jahres. Bild: Urs Bucher

(22.9.2016)

Finanziell dürfte der Neustart nach der Pandemie mit den zusätzlichen Mitteln möglich sein. Zusätzlich will die MiKa ein Gesuch um finanziellen Hilfe gemäss der Härtefallregelung stellen; ob und in welchem Umfang einem solchen stattgegeben wird, ist gemäss Newsletter offen. Die grösste Unsicherheit sind aber die weitere Entwicklung der Pandemie und davon abhängig die Rahmenbedingungen, die die Politik für Restaurants und Hotels nach dem 22. Januar vorgibt.

Blick in eines der Hotelzimmer der Militärkantine. Aus den oberen Stockwerken bietet sich eine schöne Aussicht auf die Kreuzbleiche. Bild: Urs Bucher

(22.9.2016)

Um rentabel wirtschaften zu können, muss das Restaurant Militärkantine länger als 19 Uhr offen bleiben dürfen. Wird der Lockdown am 22. Januar unter dem Vorbehalt aufgehoben, dass die Restaurants wieder um 19 Uhr schliessen, werde man sich gut überlegen müssen, überhaupt wieder zu öffnen, schreibt das Team der Militärkantine: «Denn es rentiert so einfach nicht.» Die Frage, wie es konkret weitergehen soll, werde man erst angehen können, wenn der Bescheid zum Härtefallgesuch vorliege und wenn man wisse, was die Gastronomie nach dem 22. Januar dürfe.

Militärkantine Zusätzliches Aktienkapital gesucht (pd/vre) Die Militärkantine ist weiterhin auf der Suche nach zusätzlichem Aktienkapital. Mit dem Kauf einer Aktie helfe man dem Betrieb im kommenden Jahr beim Neustart in die Zeit nach der Coronakrise, heisst es im Newsletter an Aktionärinnen und Aktionäre. Zudem könne man sich auf diese Weise nachhaltig und lokal «an einem kulturellen, sozialen und ökologischen Engagement» beteiligen. Eine Aktie kann für 2000 Franken bezogen werden. Die Unterlagen dazu finden sich im Internetauftritt der Militärkantine.

Dienstag, 29. Dezember - 13:47 Uhr

Das Palace macht Fernsehen: Wie wird das neue Jahr?

(pd/vre) Das Kulturzentrum Palace in St.Gallen macht sein Versprechen wahr: Während des derzeitigen Kultur-Lockdown produziert es einmal in der Woche eine Fernsehsendung im Internet. Heute Dienstag, 20.15 Uhr, geht's im «Ersten Fernsehen Erfreuliche Universität» um das neue Jahr. Das Team des Palace-Newsletter versucht gemäss Vorschau in einer «ernsthaft-sarkastischen Jahresvorschau die Welt zu ordnen».

Vor Weihnachten stellte sich Neo-Stadtpräsidentin Maria Pappa in der ersten TV-Sendung aus dem Palace auch den Fragen aus dem Publikum. Bild: PD

Ausgangspunkt ist das alte Jahr, das vermutlich zu den turbulentesten der jüngsten Vergangenheit gehört hat. Dies dank «Corona, Wirtschaftskrise, Damann», wie's in der Palace-Vorschau auf die Sendung von heute Abend heisst. Doch wie geht es weiter? Was ist eigentlich da draussen in der Welt los? Wo führt das alles - etwa die Coronapandemie - noch hin? Wird jetzt alles besser? Und ein Thema sind natürlich auch die wichtigsten Termine des Jahres 2021.

Die zweite Fernsehsendung der Erfreulichen Universität wartet wiederum mit einem Spezialgast auf. Das Publikum kann zudem via Studiotelefon 077'505'13'42 wiederum Fragen direkt in der Livesendung platzieren.

Dienstag, 29. Dezember - 11:45 Uhr

Christbäume und Adventskränze werden jetzt brandgefährlich: Entsorgen, sobald die Nadeln dürr werden

(vre) Traditionellerweise stehen Christbäume bis an Dreikönig, also bis zum 6. Januar, in der guten Stube. Für Feuerwehren und Beratungsstellen für Brandprävention ist dieser Termin allerdings zu spät, wenn die Lichter am Baum ebenfalls traditionell sind - also Kerzen mit offenem Feuer zum Einsatz kommen.

Ein krasser Fall aus der Region St.Gallen: Mitte Januar 2000 brannte in Berg SG ein Einfamilienhaus vollständig aus, weil die Bewohner nochmals die Kerzen am Christbaum angezündet hatten. Bild: Umberto W. Ferrari (15.1.2000)

Zwischen Weihnachten und Neujahr kommt es schweizweit nämlich immer wieder zu Wohnungsbränden, die einfach zu verhindern gewesen wären. Ursache sind dürre Christbäume und Adventskränze, deren Kerzen nochmals entzündet worden sind. Was hochgefährlich ist: Dürre Tannenäste geraten nicht nur leicht in Brand, das Feuer greift dank ihnen in der Regel auch explosionsartig um sich.

Fachleute für Brandprävention sind sich daher einig: Dürre Christbäume und Adventskränze sollten entsorgt werden. Wer ihre Kerzen nochmals anzündet, handelt fahrlässig. Die alte Faustregel, dass der Christbaum bis zum Dreikönigstag in der Stube bleiben darf, sei mit grösster Vorsicht zu geniessen, heisst es im Flyer einer Beratungsstelle. Sie kann aber sehr einfach durch eine andere Regel ersetzt werden: Sobald die Nadeln am Christbaum dürr sind, sollte man ihn aus der guten Stube entfernen.

Dienstag, 29. Dezember - 11:34 Uhr

Christbäume mit der Kehrichtabfuhr entsorgen

(sk/vre) In der Stadt St.Gallen können auch in diesem Jahr Christbäume mit der normalen Kehrichtabfuhr kostenlos entsorgt werden. Bäume oder Baumteile dürfen allerdings nicht länger als zwei Meter sein. Dies, damit sie ins Kehrichtfahrzeuge passen. Wer ein Abonnement der städtischen Grünabfuhr hat, kann seinen Christbaum natürlich in der Grünguttonne entsorgen. Dafür muss er allerdings zerkleinert und von jeglichem Weihnachtsschmuck befreit werden.

Christbäume am Strassenrand bereit zur Entsorgung mit der regulären Kehrichtabfuhr. Bild: Stadt St.Gallen

Für die Kehrichtabfuhr liegen die Festtage diesmal günstig: Nur die Touren vom Freitag, 1. Januar 2021, müssen vorgeholt werden oder entfallen. 2. und 3. Januar fallen nämlich auf Samstag und Sonntag. Die Kehrichtabfuhr vom 1. Januar wird am 31. Dezember, also am Donnerstag, vorgeholt. Die Grüngutabfuhr findet an offiziellen Feiertagen und damit am 1. Januar nicht statt; sie wird weder vor- noch nachgeholt. Konkret bedeutet das für Städterinnen und Städter:



Kehrichtabfuhr

In den Abfuhrgebieten I, K, L findet die Abfuhr vom Freitag schon am Donnerstag, 31. Dezember, statt. Bereitstellung des Abfalls am Donnerstag, ab 7 Uhr.

In den Abfuhrgebieten I, K, L findet die Abfuhr vom Freitag schon am Donnerstag, 31. Dezember, statt. Bereitstellung des Abfalls am Donnerstag, ab 7 Uhr. Kartonsammlung

Im Abfuhrgebiet B findet die Sammlung vom Freitag schon am Donnerstag, 31. Dezember, statt. Bereitstellung des Kartons am Donnerstag, ab 7 Uhr.

Im Abfuhrgebiet B findet die Sammlung vom Freitag schon am Donnerstag, 31. Dezember, statt. Bereitstellung des Kartons am Donnerstag, ab 7 Uhr. Grüngutabfuhr

In den Abfuhrgebieten I, K, L fällt sie diese Woche aus.

Dienstag, 29. Dezember - 8:40 Uhr

Kanton meldet 355 Neuinfektionen und drei neue Todesfälle in Zusammenhang mit Covid-19

(SK/mlb) Im Kanton St.Gallen ist die Zahl der laborbestätigten Coronafälle während der vergangenen 24 Stunden wieder gestiegen. Kamen über die Festtage (24. bis 27. Dezember) noch verhältnismässig wenige Neuinfektionen dazu, sind seit gestern Montag bereits wieder 355 positive Coronatests registriert worden. Nachzulesen sind die Statistiken auf dem kantonalen Informationsportal.

Die Zahl der kumulierten laborbestätigten Coronafälle im Kanton St.Gallen beträgt neu 26'636. Heute Dienstag wurden zudem drei neue Todesfälle in Zusammenhang mit Covid-19 gemeldet. Seit März gab's damit im St.Gallischen 494 coronabedingte Todesfälle.

Die Zahl der im Kanton hospitalisierten Covid-19-Patientinnen und

-Patienten beträgt (Stand Montag) 182. 27 Personen liegen auf einer Intensivstation - eine ohne und 26 mit künstlicher Beatmung.

Montag, 28. Dezember - 16:33 Uhr

Coronasituation im Kanton St.Gallen: Regionaler Schwerpunkt der Pandemie hat sich erneut verschoben

(SK/vre) Der Kanton St.Gallen publiziert in seinem Internetauftritt täglich neue Zahlen zur Coronapandemie. Interessant dabei ist auch die regionale Verteilung der Fälle. Corona-Hotspots war lange Zeit der Wahlkreis Wil. Im Sommer und Frühherbst war es dann das Toggenburg, bevor die Wahlkreise im Norden des Kantons (Wil, Rorschach, St.Gallen-Gossau) zum Schwerpunkt der Seuche wurden. Wie die aktuellsten Zahlen zeigen, verlagert sich das Geschehen jetzt wieder in den Süden des Kantons.

Zahl der Coronafälle der vergangenen 14 Tage hochgerechnet auf 100'000 Einwohner in den acht Wahlkreisen des Kantons St.Gallen Screenshot: Kanton SG

(28.12.2020)

In der aktuellen Grafik der regionalen Verteilung der Pandemie schwingt der Wahlkreise Werdenberg mit knapp 1000 Coronafällen in den vergangenen 14 Tagen hochgerechnet auf 100'000 Einwohnerinnen und Einwohner klar obenaus. Auf den Plätzen zwei und drei der Negativ-Rangliste landen das Sarganserland (951 Fälle) und Wil (knapp 909 Fälle). Die Wahlkreis St.Gallen-Gossau (806), Rheintal (771), Rorschach (knapp 750) und See-Gaster (705) bilden das Mittelfeld. Klares Schlusslicht ist jetzt das Toggenburg (knapp 550 Fälle).

Montag, 28. Dezember - 16:18 Uhr

Coronasituation im Kanton St.Gallen: Noch ist unklar, wieso die Zahlen über die Weihnachtstage leicht gesunken sind

(SK/vre) Am Montagmittag hat der Kanton St.Gallen aufgrund von Nachmeldungen die Zahl der laborbestätigten Coronafälle über die Weihnachtstage nach oben korrigiert. Einschliesslich des 24. Dezember gab's von Mittwoch bis Sonntag 528 neue laborbestätigte Fälle. Die Zuwachsrate über die Festtage ist damit deutlich tiefer als jene am Dienstag (389) und Mittwoch (324) der vergangenen Woche.

Womit der Rückgang der Zahlen zusammenhängt, ist nicht abschätzbar. «Er dürfte auf die tiefere Zahl durchgeführter Tests über die Feiertage wie auch auf die strengeren Massnahmen zurückzuführen sein», schreibt Thomas Zuberbühler, Leiter des kantonalen Kommunikationsdienstes, auf eine entsprechende Frage. Inwiefern sich die Verschärfung der Coronamassnahmen durch Bund und Kanton auf die Entwicklung der Fälle auswirkt, wird sich erst in den nächsten Tagen wirklich zeigen.

Der Kanton St.Gallen verzeichnet seit Anfang März bis Sonntagnacht insgesamt 26'281 laborbestätigte Coronafälle. Über die Weihnachtstage wurden zudem 21 neue Todesfälle in Zusammenhang mit Covid-19 gemeldet. Seit März gab's damit im Kanton St.Gallen in Zusammenhang mit der Pandemie 491 Tote.

Stand Sonntag um Mitternacht sind im St.Gallischen 180 Patientinnen und Patienten in Zusammenhang mit einer Covid-19-Infektion hospitalisiert. 28 davon liegen auf einer Intensivstation - zwei ohne und 26 mit künstlicher Beatmung. Diese Zahlen sind gegenüber der Vorwoche wiederum leicht gestiegen.

Montag, 28. Dezember - 14:12 Uhr

An der Bahnhofstrasse verschwinden 27 Parkplätze: Damit das Trogenerbähnli ungehindert rollen kann

(sk/vre) Überraschung zum Wochenanfang: Die Stadt St.Gallen hebt aufs neue Jahr hin 27 Parkplätze entlang der Bahnhofstrasse auf. Das wurde am Montagmorgen auf Plakaten vor Ort bekanntgegeben und von lokalen Onlinemedien auch transportiert. Am frühen Montagnachmittag reichte die Stadt auch noch eine Medienmitteilung dazu nach.

Beschlossen hat der Stadtrat die Aufhebung der 27 oberirdischen Parkplätze an der Bahnhofstrasse bereits im Oktober 2018. Dies einmal aus Sicherheitsgründen. Zum anderen, weil nicht korrekt parkierte Autos immer wieder dem ÖV in den Weg kommen. So meldeten die Appenzeller Bahnen für 2016 54 durch solche Vorfälle verspätete Züge. 2017 waren es 51, 2018 nur schon bis Ende November 97 ausgebremste Züge.

Zwischen den Parkplätzen dem Bahngleis an der Bahnhofstrasse hat es sehr wenig Platz. Nicht ganz exakt parkierte Autos behindern daher immer wieder den Bahnverkehr von und nach Trogen. Bild: Stadt St.Gallen

Dass es rund zweieinhalb Jahre dauerte, bis die 27 Parkplätze aufgehoben werden können, hängt damit zusammen, dass gegen den entsprechenden Stadtratsbeschluss Einsprachen beim Kanton eingingen, die ans Verwaltungsgericht weitergezogen wurden. Jetzt wurden diese Einsprachen gemäss Mitteilung der Stadt abgewiesen.

Die Parkplätze an der Bahnhofstrasse zwischen Schibenertor und Einfahrt in die Rathaus-Parkgarage werden auf den 4. Januar 2021 aufgehoben. Sie sollen später einmal im in Bau befindlichen Parkhaus UG 25 kompensiert werden. Für die Bahnhofstrasse wird neu ein Halteverbot signalisiert. Ein Parkplatz für den Warenumschlag und drei Taxistandplätze beim Haus Bahnhofstrasse 8 bleiben bestehen. Das ist gemäss Mitteilung möglich, weil es hier genügend Platz zwischen Trottoir und Bahngleis hat.

Montag, 28. Dezember - 11:08 Uhr

Kanton ruft zum Verzicht auf grössere Silvesterfeiern auf: Anstossen auf dem St.Galler Klosterplatz ist nicht möglich

(SK/vre) In den vergangenen Jahren haben sich jeweils zum Jahreswechsel Hunderte Personen auf dem Klosterplatz in St.Gallen getroffen. Wegen der Coronapandemie gilt heuer aber ein Verbot für Ansammlungen von mehr als zehn Personen im öffentlichen Raum. Stadt und Kanton bitten die Bevölkerung daher, im privaten und kleinen Rahmen auf 2021 anzustossen.

Der Klosterplatz in St.Gallen ist ein beliebter Treffpunkt. Hier kommt die Stadtbevölkerung zum Jahresausklang in grosser Zahl zusammen und begrüsst gemeinsam das neue Jahr. Wegen der Coronapandemie muss sie gemäss Mitteilung der Staatskanzlei vom Montag 2020 auf diese gemeinsame Neujahrsbegrüssung verzichten. Derzeit sind im Kanton St.Gallen nur Ansammlungen von höchstens zehn Personen erlaubt.

Ausgelassen das neue Jahr auf dem Klosterplatz begrüssen: Stadt und Kanton rufen dazu auf, das jetzt mit Rücksicht auf die Coronapandemie zu unterlassen. Bild: Michel Canonica

(31.12.2015)

Um zu vermeiden, dass in der Silvesternacht zu viele Personen in kleinen Gruppen auf dem Klosterplatz zusammenkommen, appellieren Stadt und Kanton «an die Vernunft». Sie rufen die Bevölkerung auf, generell zu Hause zu bleiben und nicht auf den Klosterplatz zu gehen. Auch im privaten Rahmen gilt für Treffen eine Obergrenze von zehn Personen. Wer kann, soll dieses Jahr an Silvester ganz auf Treffen im Familien- oder im Freundeskreis verzichten.

Wie in anderen Jahren gilt zudem für den Klosterplatz ein absolutes Feuerwerksverbot. Der Stiftsbezirk sei kultur- und bauhistorisch ein sensibler Ort, heisst es in der Mitteilung der Staatskanzlei. Feuerwerk und Knallkörper sind für die Bauten des Unesco-Weltkulturerbes eine grosse Gefahr. Es ist deshalb seit Jahren strikt verboten, Feuerwerk auf dem Klosterplatz abzubrennen.

Montag, 28. Dezember - 10:40 Uhr

Zusammenstoss beim Autobahnanschluss Neudorf: Beide Lenker sahen grün

(stapo/vre) Am Sonntagmorgen sind auf der Schönbüelstrasse beim Autobahnanschluss Neudorf zwei Autos zusammengestossen. Verletzt wurde niemand, jedoch entstand gemäss Mitteilung der Stadtpolizei erheblicher Sachschaden. Beide Autos mussten abgeschleppt werden.

Beim Autobahnanschluss Neudorf sind am Sonntag zwei Autos auf der Schönbühlstrasse zusammengestossen. Dieses Auto war auf der Schönbühl- in Richtung Martinsbruggstrasse unterwegs, als es zum Unfall kam. Dieser Wagen wollte von der Schönbühlstrasse auf die Autobahneinfahrt Richtung Rorschach einbiegen. Der Schaden zeugt von der Wucht des Zusammenstosses.

Am Sonntag, kurz vor 10.30 Uhr, fuhr ein 80-jähriger Autofahrer auf der Schönbühl- in Richtung Martinsbruggstrasse. Zur gleichen Zeit war ein 34-Jähriger mit dem Auto in die Gegenrichtung unterwegs. Er wollte auf die Autobahneinfahrt in Richtung Rorschach abbiegen. Dabei kam es zur Kollision zwischen den zwei Fahrzeugen.

Beide Autofahrer gaben bei der Unfallaufnahme an, das Lichtsignal habe für sie grün gezeigt. Verletzt wurde beim Zwischenfall niemand. Jedoch entstand Sachschaden von mehreren tausend Franken und die Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

Montag, 28. Dezember - 9:38 Uhr

Fussgängerin angefahren, Stadtpolizei sucht jetzt Zeugen: Waren die Autofenster vereist?

(stapo/vre) Am Sonntagmorgen hat ein Autofahrer an der Lukasstrasse im Osten von St.Gallen eine Fussgängerin angefahren. Die 43-Jährige wurde gemäss Mitteilung der Stadtpolizei beim Unfall mittelschwer verletzt. Da die Aussagen zum Unfallablauf widersprüchlich sind, sucht die Polizei jetzt Personen, die Angaben zum Zwischenfall machen können.

Auf diesem Fussgängerstreifen an der Lukasstrasse wurde am Sonntagmorgen eine Frau angefahren und verletzt. Bild: Stadtpolizei SG

(27.12.2020)

Am Sonntag, 8 Uhr, war ein Autofahrer auf der Lukasstrasse in Richtung Heiligkreuz unterwegs. Beim Fussgängerstreifen auf Höhe der Brauerstrasse fuhr er eine Frau an, welche gerade die Strasse überquerte. Die 43-Jährige wurde mittelschwer verletzt und musste nach Angaben der Stadtpolizei hospitalisiert werden.

Das Auto, mit dem am Sonntag eine Frau im Osten von St.Gallen angefahren wurde. Die Stadtpolizei interessiert, ob seine Scheiben zum Unfallzeitpunkt tatsächlich vereist waren. Bild: Stadtpolizei SG

(27.12.2020)

Der 67-jährige Autofahrer dürfte gemäss einer Aussage mit vereisten Scheiben unterwegs gewesen sein. Dazu gibt es jedoch widersprüchliche Aussagen. Die Stadtpolizei sucht daher Zeugen. Personen, die Angaben zum Zwischenfall und insbesondere dazu machen können, ob die Autoscheiben vereist waren oder nicht, werden in einer Mitteilung vom Montag gebeten, sich unter 071'224'60'00 zu melden.

Montag, 28. Dezember - 9:09 Uhr

Coronasituation im Kanton St.Gallen: 250 Neuansteckungen und 13 Todesfälle über Weihnachten

(vre) Im Kanton St.Gallen ist die Zahl der laborbestätigten Coronafälle über die Weihnachtstage gestiegen, allerdings deutlich langsamer als in den Tagen zuvor. Von Freitag bis Samstag meldet der Kanton im Internet 250 positive Coronatests. Am 24. Dezember waren es 176, am 23. Dezember 324 und am 22. Dezember 389 neue Coronafälle gewesen.

Der Kanton St.Gallen verzeichnet bis Sonntag um Mitternacht insgesamt 26'281 laborbestätigte Coronafälle. Über die Weihnachtstage wurden zudem 13 neue Todesfälle in Zusammenhang mit Covid-19 gemeldet. Seit März gab's damit im Kanton St.Gallen in Zusammenhang mit der Pandemie 488 Tote.

Im Kanton St.Gallen sind derzeit (Stand Sonntag Mitternacht) 180 Patientinnen und Patienten in Zusammenhang mit einer Covid-19-Infektion hospitalisiert. 28 davon liegen auf einer Intensivstation - zwei ohne und 26 mit künstlicher Beatmung.

Samstag, 26. Dezember - 8:49 Uhr

Zwei Unfälle auf vereisten Fahrbahnen an Weihnachten

(stapo/stm) Am Freitag, kurz vor 15 Uhr, war ein Autofahrer auf der Speicherstrasse stadtauswärts unterwegs. Auf Höhe der Liegenschaft Nummer 110 kam er auf der vereisten Fahrbahn wegen nicht angepasster Geschwindigkeit ins Rutschen. Der 25-Jährige geriet auf die Gegenfahrbahn, kollidierte seitlich mit einem entgegenkommenden Auto und rutschte anschliessend auf das Schotterbett der Trogenerbahn. Es entstand geringer Sachschaden. Verletzt wurde niemand.

Ein 25-Jähriger kam auf der Speicherstrasse ins Rutschen und kollidierte mit einem entgegenkommenden Auto. Bild: Stadtpolizei SG (25.12.2020)

Der zweite Unfall ereignete sich um 17.20 Uhr an der Appenzeller Strasse, wie die Stadtpolizei St.Gallen mitteilt. Ein 21-jähriger Autofahrer war in Richtung Winkeln unterwegs, als er die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Er geriet auf die Gegenfahrbahn, wo er mit zwei aufwärts fahrenden Autos kollidierte. Eine Mitfahrerin klagte über Übelkeit und suchte selbst einen Arzt auf.

Beim Unfall an der Appenzeller Strasse entstand hoher Sachschaden. Bild: Stadtpolizei SG (25.12.2020)

Beim Unfall entstand Sachschaden von mehr als zehntausend Franken. Alle drei Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Die Appenzeller Strasse musste aufgrund des Unfalls für rund zwei Stunden gesperrt werden. Eine Umleitung erfolgte über die Heinrichsbadstrasse.

Freitag, 25. Dezember - 15:58 Uhr

Noch eine Goldmedaille fürs St.Galler Kaffeehaus

(pd/vre) Das Kaffeehaus im St.Galler Linsebühl hat nach 2016 und 2018 zum dritten Mal eine Goldmedaille des «International Institute of Coffee Tasters» gewonnen. Alle zwei Jahren können Kaffeeröstereien aus der ganzen Welt ihre Espresso-Mischungen nach Brescia senden, wo sie von einer internationalen Jury beurteilt werden. Alle Kaffees, die eine gewisse Mindestpunktzahl erreichen, bekommen die Goldmedaille als Gütesiegel. Und das hat das Kaffeehaus nun also auch 2020 wieder geschafft.

Gallus Hufenus betreibt das Kaffeehaus im Linsebühl. Jetzt hat er für eine seiner Kaffeemischungen zum dritten Mal eine Goldmedaille errungen. Bild: Urs Bucher

(8.9.2015)

2016 hatte das Kaffeehaus seine «Hausespressi» No 1 und No 2 eingesandt, 2018 gewannen der Espresso fürs Tibits und der Spezialitätenkaffee «Cafuche», den man unter anderem im Café Goldkind trinken kann. Dieses Jahr wurde die neue Rezeptur der Hausmischung No 1 prämiert. Sie soll gemäss Mitteilung ab März 2021 «Binario 1» heissen. Dabei wird der Anteil aus Peru mit Kaffee von Kleinstbauern aus Guayatá in Kolumbien ausgetauscht; Brasilien und Indien bleiben zu gleichen Teilen im Espresso.

Geröstet werden die Bohnen im Kaffeehaus von Philipp Schönbächler und Florin Reifler. Das nächste Ziel: Gemeinsam mit den Produzenten der Kaffeebohnen weitermachen, auf dass 2022 auch noch die restlichen Kaffees aus dem Linsebühl die Auszeichnung bekommen. Das Kaffeehaus ist bis auf weiteres coronabedingt geschlossen. Die Rösterei an der Linsebühlstrasse 77 ist als Laden aber nachmittags geöffnet; dort kann man sich die Bohnen für zu Hause kaufen.

Freitag, 25. Dezember - 15:40 Uhr

Wegen der Coronapandemie: In diesem Jahr wird die Schneekrippe auf dem Gallusplatz in Nachtarbeit gebaut

(vre) Seit der Nacht von Dienstag auf Mittwoch steht sie wieder auf dem Gallusplatz, die Schneekrippe. Sie wurde auch in diesem Jahr vom Sozialpädagogen Eugen Brunner aus Speicher zusammen mit einigen Freunden gebaut. Allerdings nicht wie üblich tagsüber, sondern am Dienstag erst nach 19 Uhr. Dies aufgrund der Corona-Schutzmassnahmen: Die Arbeit an der Schneekrippe zieht immer viele Schaulustige an. Und das war in diesem Jahr nicht erwünscht. Darum kam's zur Nachtarbeit.

In der Nacht auf den 24. Dezember leuchet die frisch erstellte Schneekrippe auf dem Gallusplatz. Die Aussenseite der frisch gebauten Schneekrippe in Form zweier Hände, die den Inhalt schützen. Im Inneren der Krippe: Maria, Josef und das Christuskind. Die Schneekrippe am nächsten Tag: Der warme Wind hat ihr bereits zugesetzt. Auch in diesem Jahr zieht die Schneekrippe am 24. Dezember viele ältere und jüngere St.Gallerinnen und St.Galler auf den Gallusplatz. Die Figuren im Inneren der Krippe.

Die Schneekrippe neben dem Brunnen auf dem Gallusplatz hat eine lange Tradition. Wann genau die erste gebaut wurde, ist nicht mehr bekannt. Aber schon der Bruder des heutigen Krippenchefs hat daran gearbeitet, bis seine Zeit als Familienvater knapp wurde. Dann hat Eugen Brunner übernommen. Den Schnee hat übrigens wie immer, wenn keiner liegt, das städtische Eissportzentrum Lerchenfeld ans Projekt beigesteuert. Dort entsteht er beim Abhobeln des Eisfeldes.

Freitag, 25. Dezember - 15:00 Uhr

Ein Hauch Winter