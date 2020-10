ST.GALLER STADT-TICKER: St.Galler Fussballerinnen treffen auf Tessinerinnen +++ Rollschuhpark auf der Kreuzbleiche initiiert +++ St.Gallen aktuell Corona-Risikokanton: 54 neue Fälle

Stets aktuell informiert über die Geschehnisse in der Stadt St.Gallen: In unserem Stadt-Ticker finden Sie einen bunten Mix an News und unterhaltsamen Geschichten. Aktualisiert 08.10.2020, 19.33 Uhr

Donnerstag, 8. Oktober – 19:32 Uhr

Die Frauenfussballmannschaft des FC St.Gallen-Staad empfängt am Samstag das Schlusslicht Lugano

(pd/sab) Der FC St.Gallen-Staad spielt am kommenden Samstag, um 17 Uhr im heimischen Espenmoos gegen das Schlusslicht der AXA Women’s Super League, den FC Lugano Femminile.

Bild: PD/Podo Gessner

Im kommenden Heimspiel geht es für den FC St.Gallen-Staad gegen die Kickerinnen aus der Südschweiz, welche bisher alle ihre Partien verloren. Der FC Lugano Femminile hat erst zwei Treffer erzielt und bereits 37 Gegentreffer erhalten. Auf dem Papier ist die Truppe von Trainer Marco Zwyssig denn auch klar zu favorisieren.

Am vergangenen Samstag qualifizierten sich die St.Gallerinnen mit Ach und Krach für den Cup-1/16-Final. Bei den Femina Kickers aus Worb, die aktuell den letzten Platz in der Nationalliga B belegen, musste man viel Geduld aufbringen, damit die Partie mit 3:1 gewonnen werden konnte. Grün-Weiss lag gar im Rückstand und verschoss einen Penalty, doch am Schluss zählte das Weiterkommen. Im Achtelfinale treffen die Espinnen zu Hause auf den FC Basel. Gespielt wird am Wochenende vom 7. oder 8. November.

Donnerstag, 8. Oktober – 19:18 Uhr

SBB werken beim Bahnhof St.Fiden in der Nacht

Der Bahnhof St.Fiden aus der Vogelperspektive. Bild: Ralph Ribi

(sab) In der Nacht von Freitag auf Samstag führen die SBB beim Bahnhof St.Fiden Unterhaltsarbeiten an den Gleisen durch. Die Bauarbeiten verursachen unvermeidlich Lärm, teilen die SBB mit. «Wir bemühen uns, diesen auf ein Minimum zu beschränken.»

Donnerstag, 8. Oktober – 14:16 Uhr

Let's fetz: Erster Rollschuhpark «Roll Gallen» startet Mitte Oktober auf der Kreuzbleiche

(pd/vpr) Auf dem Basketballfeld der Kreuzbleiche in St.Gallen kann man sich ab dem 17. Oktober auf einer 1’000 Quadratmeter grossen Fläche wieder Rollschuhe anschnallen und losfetzen. Das Rollschuhlaufen feiert aktuell ein Revival. Landauf, landab frönen Erwachsene neuerdings wieder der Sportart auf acht Rollen und schwelgen dabei in Nostalgie.

Angeschnallt und losgerollt: Vom 17. Oktober bis 15. November 2020 gibt es auf der Kreuzbleiche St.Gallen ein Rollschuhfeld. Bild: Donato Caspari (19. Oktober)

Hinter dem Rollschuhprojekt stecken die Initianten der künftigen Veranstaltungshalle «Hektor», die im Güterbahnhofareal entstehen soll. Diese soll bestenfalls schon Anfang 2021 den Betrieb aufnehmen.

Geschäftsleiterin Céline Fuchs sagt: «Aufgrund der aktuellen Lage, wo sich die Mehrheit lieber draussen aufhält und einer Einsprache, die unser Bauvorhaben an der Güterbahnhofstrasse erhalten hat, gehen wir mit Hektor mit unserem ersten Projekt raus an die frische Luft.»

«Im Sinne: Wenn die Stadt nicht zu Hektor darf, dann kommt Hektor halt zur Stadt.»

Einen knappen Monat lang steht die Rollschuhbahn auf der Kreuzbleiche Anfängern, Profis und Gwundrigen offen für Pirouetten und blaue Flecken. Musik und Verköstigung samt Vintagekiosk gibt es vor Ort, ebenso Schutzausrüstung und Rollschuhe mit den Grösse 28 bis 46. «Las Rollitas», die Rollschuhprofis aus St.Gallen geben auf Anfrage gerne eine Einführung.

Es wird verschiedene «Lines» geben, wie die Organisatoren mitteilen. Auf der sogenannten Fun-Line gilt keine Altersbeschränkung und kann von Mittwoch bis Samstag gefahren werden. Auf der School-Line hingegen wolle man Schulen und anderen Bildungsträgern ein ausserschulisches Sportangebot bieten.

Und auf der Dance-Line dreht man seine Runden unter einer Discokugel. «Die Rollerdisco für die ganze Familie», preisen die Veranstalter dies an. Regelmässig sind DJs an den Plattentellern, am Freitag- und Samstagabend rollt man mit Kopfhörern zur Silent Disco. Die ganz Kleinen können sich mit dem Kickboard auf einem Pumptrack nebenan austoben.

Ein Personenlimit von 300 Rollenden gleichzeitig und Contact-Tracing ermöglichen die Veranstaltung im Freien auch unter den aktuellen Einschränkungen. Weitere Informationen gibt es unter

www.hektor.sg/roll-gallen



Donnerstag, 8. Oktober – 11:04 Uhr

Tibits bringt zwei aufstrebende Schweizer Musikerinnen und einen Musiker auf die Bühne

(pd/vpr) Im Oktober und November 2020 will «Tibits» Schweizer Nachwuchstalenten eine Bühne geben. Jene Bühne, «die sie im Frühling und Sommer vermissten», schreibt die Restaurantkette in einer Medienmitteilung. Auch das «Tibits» St.Gallen beim Kornhausplatz am Hauptbahnhof sei an drei Abenden dabei und verwandele das Restaurant zur einer Wohnzimmerbühne.

Sophie Louise, Veronica Fusaro und Tom Hauser (von links) treten im Oktober und November im Tibits St.Gallen auf. Bild: PD

Den Anfang macht am 17. Oktober die Zürcher Songwriterin Sophie Louise, deren Texte «nah an der 25-Jährigen selbst, aber mit schutzkonzeptkonformen Abstand zum Publikum erlebt werden können», heisst es weiter. Am 28. Oktober geht es weiter mit der Newcomerin Veronica Fusaro. Das Finale liefert Tom Hauser am 25. November mit einem Ausflug in den folkigen Minimalelectro.

Zur Livemusik gibt es Buffet à discrétion, Reservierung ist obligatorisch.

Donnerstag, 8. Oktober – 10:02 Uhr

Kanton St.Gallen erfüllt aktuell alle Corona-Kriterien eines Risikokantons

(SK/vpr) Im Kanton St.Gallen sind am Donnerstag 54 neue laborbestätigte Coronainfektionen* gemeldet worden, womit bei insgesamt 1934 bestätigten Coronafälle im Kanton die Tendenz weiterhin steigend ist.

Damit ist die Schwelle zum Risikokanton (60), nach Definition des Bundes für Risikoländer, heute überschritten. Die Gesamtzahl der Fälle der letzten 14 Tage pro 100'000 Einwohner bei 65,82. Die Zahl der Todesfälle durch Covid-19 bleibt unverändert bei insgesamt 41.

*Die neu gemeldeten Fälle sind die Differenz seit der letzten Aktualisierung und enthalten auch Nachmeldungen von Fällen früherer Tage.

St.Galler Fussballlichtspiele finden erst 2021 wieder statt –Ersatzprogramm wird auf die Beine gestellt

(pd/vpr) Keine Fussballfilme auf der grossen Leinwand im November: Aufgrund der weiterhin zunehmenden Fallzahlen an Corona-Neuinfektionen, sehen die Initiatoren der St.Galler Fussballlichtspiele von einer Austragung im November ab. Die Auflagen könnten jederzeit verschärft, Grossevents kurzfristig abgesagt werden, heisst es in einer Mitteilung.

Die Fussballlichtspiele fanden in der Vergangenheit bereits fünfmal statt. Zuletzt im vergangenen November im ehemaligen Kino Tiffany an der Lämmlisbrunnenstrasse in St.Gallen. Bild: PD

Auch die Vorbereitungen waren durch den Virus erschwert oder gar nicht durchführbar, heisst es seitens des Organisationskommittees. Die Filmbeiträge konnten gar nicht oder nur mit erheblicher Verspätung gedreht und gesichtet werden. Kurzum:

«Es fehlt schlicht an Material.»

Das internationale Publikum könnte 2020 ebenfalls nicht geladen werden, gerade davon lebe aber der Sport und der Anlass. Zudem wollen die Organisatoren der Fussballlichtspiele anderen Kulturveranstaltern, die in diesem Jahr mit existenziellen Problemen kämpfen, nicht im Weg stehen.

Diese Organisatorinnen und Organisatoren, die im Gegensatz zu uns von der Kultur leben müssen, möchten wir in diesem Herbst nicht die Bühne stehlen.

Nun wird an der Planung des Festivals für November 2021 gefeilt. Die Organisatoren versprechen aber auch ein kleines Ersatzprogramm in diesem November.

Mittwoch, 7. Oktober – 19:25 Uhr

Kroatische Fussballmannschaft sorgt für kurzzeitiges Verkehrschaos vor dem Hotel

Der Mannschaftsbus der kroatischen Fussballmannschaft und Fans, die einen Blick auf ihre Idole erhaschen wollen. Bild: Sandro Büchler

(sab) Ein gutes Dutzend Fans wartete heute Abend vor dem Hotel Einstein, bis ihre Idole endlich kamen. Kurz vor 19 Uhr kam die kroatische Fussballmannschaft dann aus dem Hotel und stieg in Busse, mit denen sie zum Kybunpark fuhren. Dort treffen die Kroaten auf die Schweiz.

Während die Spieler nacheinander aus dem Hintereingang des Hotels kamen und einige junge Fans sehnlichst darauf warteten, einen Blick auf die Spieler zu erhaschen, wurde der Verkehr auf der Berneggstrasse für einige Minuten aufgehalten. Es bildete sich ein Stau. Einige Autofahrer hupten entnervt. Dies kümmerte die kroatischen Spieler aber wenig.

Bild: Sandro Büchler

Mittwoch, 7. Oktober – 17:29 Uhr

Sturmwolken über dem Schloss Dottenwil abfotografiert

Leserbild. Hans Adelmann fotografierte beim Schloss Dottenwil.

Mittwoch, 7. Oktober – 16:22 Uhr

Bundesrat Alain Berset informiert sich in St.Gallen über Coronasituation

(pd/bas/mha) Gestern war er in Zug, am Montag kommt er nach St.Gallen: Bundesrat Alain Berset. Der Kanton arbeite eng mit dem Bund zusammen, um die Bevölkerung vor Covid-19 zu schützen, teilt die Staatskanzlei in einer Mitteilung mit. Berset werde sich in St.Gallen ein Bild der aktuellen Pandemiebekämpfung bilden.

Die Regierungsräte Bruno Damann und Fredy Fässler werden den Gesundheitsminister begrüssen. Danach folgt ein Besuch des FC St.Gallen, wo sich die Amtsträger über das Schutzkonzept für Grossanlässe informieren werden. Zuletzt besuchen Berset, Damann und Fässler das Zentrum für Labormedizin.

Der letzte offizielle Besuch von Bundesrat Alain Berset war im April 2019. Damals wurde der neue Ausstellungssaal im Stiftsarchiv eröffnet:

Bild: Benjamin Manser

Alanus hat eine Erscheinung: Bundesrat Berset im Klosterplan-Fieber Bundesrat Alain Berset hat am Freitag den neuen Ausstellungssaal des St.Galler Stiftsarchivs eröffnet. Der Fribourger erklärte, was den berühmten Klosterplan von der AHV unterscheidet – und rätselte über den Mangel an Westschweizern im Klosterviertel. Adrian Vögele 12.04.2019

Mittwoch, 7. Oktober – 14:45 Uhr

Alphorn-Orgel-Konzert in der Kirche St.Maria-Neudorf

(pd/mha) Alphorntöne zu Orgelklängen? Dass das zusammengeht, beweisen die Alphornistin Lisa Stoll und die Organistin Kiyomi Higaki am Samstag.

Um 19.15 Uhr treten die Musikerinnen in der Kirche St.Maria-Neudorf auf. Das Programm ist auf der Website der «Freunde der Orgel St.Maria-Neudorf» abrufbar. Der Eintritt ist gratis. Es gibt eine Kollekte.

Lisa Stoll (links) und Kiyomi Higaki. Bild: PD

Mittwoch, 7. Oktober - 12:36 Uhr

Zwei Unfälle mit Leichtverletzten in der Stadt St.Gallen

Die Unfallstelle an der Langgasse. Bild: PD

(pd/lim) Am Dienstag, kurz nach 14 Uhr, lenkte eine 50-Jährige ihr Auto rückwärts aus einem Parkfeld an der Langgasse in St.Gallen. Dabei übersah sie eine 74-jährige Frau auf dem Trottoir. Es kam zu einer Kollision zwischen dem Auto und der Frau. Die Fussgängerin stürzte und verletzte sich laut Medienmitteilung der Stadtpolizei St.Gallen leicht. Sie wurde durch die Rettungssanität ins Spital gebracht.

Zu einem weiteren Unfall kam es laut Mitteilung am späten Dienstagnachmittag an der Zürcher Strasse, beim Haupteingang der Shopping Arena. Ein 15-Jähriger lenkte sein E-Bike im Eingangsbereich und übersah dabei einen 8-jährigen Buben. Bei der Kollision stürzten die beiden. Der 8-Jährige wurde ins Spital gefahren. Der E-Bike-Fahrer verfüge nicht über die erforderliche Führerausweiskategorie, heisst es weiter. Er wird deshalb angezeigt.

Die Unfallstelle bei der Shopping Arena in Winkeln. Bild: PD

Mittwoch, 7. Oktober - 10:05 Uhr

73 neue laborbestätigte Coronafälle im Kanton St.Gallen

(SK/lim) Im Kanton St.Gallen werden heute Mittwoch 73 neue laborbestätigte Coronainfektionen gemeldet. Das ist ein deutlicher Anstieg im Vergleich zum gestrigen Dienstag (+35). Damit gibt es insgesamt 1880 bestätigte Coronafälle im Kanton. Die Zahl der Todesfälle durch Covid-19 bleibt unverändert bei insgesamt 41. Die neu gemeldeten Fälle sind die Differenz seit der letzten Aktualisierung und enthalten auch Nachmeldungen von Fällen früherer Tage.

Mittwoch, 7. Oktober - 9:52 Uhr

Open Air St.Gallen blickt optimistisch auf kommende Festivalausgabe

(dar) Das Open Air Frauenfeld gab sich am Montag optimistisch, die Festivalausgabe im kommenden Sommer im gewohnten Rahmen durchführen zu können. Die Veranstalter präsentieren Headliner und rechnen mit 180'000 Zuschauerinnen und Zuschauern.

OASG-Mediensprecherin Nora Fuchs Bild: Fabienne Engbers

Zuversichtlich aufs Festival im Sommer 2021 blickt auch das Open Air St.Gallen. Gegenüber «FM1Today» sagt Mediensprecherin Nora Fuchs:

«Wie das Open Air Frauenfeld sind wir aber optimistisch für den kommenden Sommer.»

Man sei an der Planung, das Booking der Künstler sei im Endspurt und man prüfe alle Optionen für Schutzkonzepte. Erst wenn diese überprüft sind, will die Festivalleitung über den weiteren Zeitplan informieren. Tickets für die Ausgabe von 2021 können bereits gekauft werden. Allerdings laufe der Vorverkauf schleppend, sagt Fuchs: «Im Moment werden für Grossveranstaltungen, die noch weit weg liegen, kaum Tickets verkauft.» Viele Bands und Künstlerinnen und Künstler sind bereits seit Juni bekannt. Was aber, wenn das Festival erneut abgesagt werden müsste? Wäre dies der Todesstoss für das Traditions-Openair im Sittertobel? Fuchs sagt:

«Eine zweites Jahr ohne OASG wäre extrem schade, mit verschiedenen Massnahmen wie Kurzarbeit im Team könnte aber auch eine zweite Absage verkraftet werden.»

Noch ist unklar, ob es im Sommer 2021 zu solchen Bildern kommt: Die deutsche Hiphop-Band K.I.Z. am Open Air St.Gallen 2019. Bild: Michel Canonica (30. Juni 2019)

Mittwoch, 7. Oktober - 6:15 Uhr

148 Haushalte in Rotmonten ohne Strom

Im Osten der Stadt kam es zu einem Stromausfall. Symbolbild: Manuela Jans

(stapo/dar) Am Mittwochmorgen ist es es im Osten der Stadt St.Gallen zu einem Stromausfall gekommen. Betroffen waren gemäss der Stadtpolizei St.Gallen rund 148 Kunden der St.Galler Stadtwerke. Nach einer Stunde konnten alle Betroffenen wieder mit Strom versorgt werden.

Grund für den Stromausfall: eine technische Störung der Mittelspannungsleitung zwischen den Transformatorenstationen Rotmonten und Sandrainstrasse. Der Versorgungsunterbruch ereignete sich um 0:58 Uhr. Ebenfalls waren die Liegenschaften im Bereich der Transformatorenstation Kirchli betroffen. «Der Bereitschaftsdienst der St.Galler Stadtwerke konnte nach Isolierung der Schadensstelle ab 01:59 Uhr sämtliche Betroffenen wieder mit Strom versorgen», schreibt die Stadtpolizei in ihrer Mitteilung.

Dienstag, 6. Oktober - 17:38 Uhr

Hechte, Egli und Rotaugen aus dem Bubenweier abgefischt

(sab) Der Pegel ist tief im Bubenweier. Heute wurden aus dem Wasser Hunderte Fische abgefischt: Hechte, Rotaugen und Egli. Nötig wurde die Abfischaktion, da der mittlere der Drei Weieren für Bauarbeiten fast ganz abgelassen wurde. Das Verbindungsrohr zwischen Buben- und Mannenweier ist marode und muss saniert werden. Doch um überhaupt an das Verbindungsstück heranzukommen, musste der Weiher entleert werden. Die Fische werden nun umgesiedelt.

Dienstag, 6. Oktober – 15:45 Uhr

Waldkindergärtner schmücken Farnenwald bei Abtwil mit handgefertigten Kunstwerken

Leserbild. Ingrid Zürcher fotografierte im Farnenwald in Abtwil: Dort haben kleine Künstler für Farbtupfer gesorgt. Die Waldkindergärtler haben Schneckenhäuser, Holzausschnitte sowie Plastikperlen bemalten und diese in die Bäume gehängt.

Dienstag, 6. Oktober - 14:29 Uhr

Kroatischer Kulturverein zeigt ein Stück Heimatgeschichte – Fifa-Experte spricht über den Erfolg der kroatischen Nationalmannschaft

(lex) Im kroatische Kulturverein HŠD Ban kann man heute Abend ab 19 Uhr im Restaurant Kreuz in Winkeln ein Stück kroatische Heimatgeschichte bestaunen. Anlässlich des Tages des kroatischen Parlaments haben das Generalkonsulat in Zürich und der kroatische Kulturverein Ban aus St.Gallen die Ausstellung «Kroatien seit der Unabhängigkeit bis zum Vorsitz des EU-Rats» organisiert.

Frenetischer Empfang der kroatischen Nationalmannschaft in der Hauptstadt Zagreb. Solche und weitere Bilder werden zu bestaunen sein. Bild: Alexandra Pavlović

Ehrengast ist Branimir Ujević. Der Kroate und ehemalige Fussballprofi ist bei der Fifa zuständig für die Trainerentwicklung und Leiter der technischen Abteilung. Aus eigener Erfahrung ist dem 42-Jährigen das Geschäft rund um den Fussball bestens bekannt. Er wird daher einen Vortrag über den Erfolg Kroatiens bei der Fifa-Weltmeisterschaft 2018 in Russland halten. Im Anschluss folgt eine Podiumsdiskussion rund ums runde Leder.

Die Ausstellung findet im Restaurant Kreuz, Letzistrasse 3, in 9015 St.Gallen statt. Eine Anmeldung ist nicht nötig.

PD

Dienstag, 6. Oktober - 12:00 Uhr

Stadtpolizei nimmt Mann mit 1,4 Promille in Gewahrsam – Er bespuckte sogar einen Polizisten

(stapo/lim) Am Montag um 18.15 Uhr wurde die Stadtpolizei St.Gallen wegen eines angeblich von einem Bus angefahrenen Mannes zum Oberen Graben gerufen. Dieser ging im Anschluss in ein Restaurant, wo ihn die Polizei antraf. Es stellte sich heraus, dass es zu keiner Kollision kam und der Mann unverletzt war, heisst es in einer Medienmitteilung der Polizei. Der Mann soll aber die Strasse über einen Fussgängerstreifen überquert haben, obwohl die Lichtsignalanlage Rot angezeigt hatte. Anschliessend soll er im Restaurant andere Gäste beleidigt haben.

Der Vorfall ereignete sich am Oberen Graben.

Bild: Nik Roth

Da sich der Mann auch durch die Polizei nicht beruhigen liess, wurde er auf den Polizeiposten gebracht. «Während der gesamten Amtshandlungen verhielt er sich gegenüber der Polizei sehr aggressiv und bespuckte diese», heisst es in der Medienmitteilung weiter. Ein Atemalkoholtest ergab den Wert von 0.7 mg/l. Der Mann wurde wegen Fremd- und Eigengefährdung in Gewahrsam genommen und wegen Gewalt und Drohung gegen Behörden und Beamte angezeigt.

Dienstag, 6. Oktober - 10:10 Uhr

Das Schieberhäuschen auf den Drei Weieren wird verpflanzt

(pd/vpr) Im Mannen- und Buebenweier ist das Wasser abgelassen, die Sanierungsarbeiten laufen auf Hochtouren. Nun wurde auch das 350-Jahre alte Häuschen an den Weieren in spektakulärer Feinarbeit an seinen neuen Standort versetzt. Lokalsender TVO hat das schwebende Häuschen dokumentiert:

Dienstag, 6. Oktober - 09:57 Uhr

35 neue laborbestätigte Coronainfektionen im Kanton St.Gallen

(SK/lim) Im Kanton St.Gallen werden heute Dienstag 35 neue laborbestätigte Coronainfektionen gemeldet. Damit gibt es insgesamt 1807 bestätigte Coronafälle im Kanton. Die Zahl der Todesfälle durch Covid-19 bleibt unverändert bei insgesamt 41. Die neu gemeldeten Fälle sind die Differenz seit der letzten Aktualisierung und enthalten auch Nachmeldungen von Fällen früherer Tage.

Dienstag, 6. Oktober - 09:45 Uhr

Die Gondeln für das Riesenrad am Herbstjahrmarkt sind da

Die Gondeln für das Riesenrad. Bild: Raphael Rohner

(sab) Von Paris, über Wien, London, Berlin, Madrid und Stockholm bis Sydney: Ab Freitag sind all diese Städte zu Gast in St.Gallen. Zumindest sind dies die Städtenamen, die auf den Gondeln im Bild geschrieben stehen. Noch sind sie gestapelt auf einem Lastwagen bei der Reithalle, doch ab Freitag drehen sie ihre Runden am Riesenrad am Herbstjahrmarkt vis-à-vis vom Olma-Haupteingang. Da steigt die Vorfreude grad in luftige Höhen.

Dienstag, 6. Oktober – 07:43 Uhr

FC St.Gallen-Staad holt 3:1-Arbeitssieg im Schweizer Cup

(pd/lim) Im Schweizer Cup 1/16-Finale setzen sich die Fussballerinnen des FC St. Gallen-Staad beim NLB Schlusslicht Femina Kickers Worb mit 3:1 durch. Es war wie erwartet ein schwieriges Spiel für den FC St. Gallen-Staad, die Ostschweizerinnen fanden lange nicht richtig ins Spiel. Und so ging der NLB-Verein prompt in Führung. Durch einen schnellen Angriff über die Seite markierten die Worberinnen die Führung.

Der Sieg war ein hartes Stück Arbeit für die St.Gallerinnen. Bild: Corina Läuppi

Es war ein Krampf, um dem Spiel den Stempel aufzudrücken, doch mit einem Doppelpack kam die Wende für die St.Gallerinnen. Wieder einmal sorgte Ardita Iseni mit einem Treffer dafür. Sie konnte sich auf der linken Seite durchsetzen und traf mit einem strammen, flachen Schluss zum Ausgleich. Die Führung gelang Katharina Risch, dank eines Abprallers.

Vier Minuten vor Schluss vergab die Zwyssig-Elf einen Penalty. Der Schuss von Geraldine Ess war unplatziert, die Torhüterin konnte den Ball abwehren. In der Schlussminute zappelte das runde Leder doch noch einmal im Kasten von Worb. Wieder war es ein Abpraller, der den Weg ins gegnerische Netz fand.

Montag, 5. Oktober - 13:01 Uhr

81 neue laborbestätigte Corona-Infektionen im Kanton St.Gallen

(SK/chs) Im Kanton St.Gallen werden seit Samstag 81 neue laborbestätigte Coronainfektionen gemeldet. Damit gibt es insgesamt 1772 bestätigte Coronainfektionen im Kanton. Die Zahl der Todesfälle durch Covid-19 bleibt unverändert bei insgesamt 41. Sieben infizierte Personen befinden sich in einem St.Galler Spital in Pflege, zwei davon auf der Intensivstation mit Beatmung. Aktuell sind 165 positiv Getestete im Kanton St.Gallen in Isolation und 772 Kontaktpersonen in Quarantäne.

Montag, 5. Oktober - 11:45 Uhr

Vom Insektentöter zum Fliegenretter

(pd/dar) «Wie viel Wert hat eine Fliege für Sie als Insektizidhersteller?» – mit dieser Frage konfrontierten die zwei St.Galler Konzeptkünstler Frank und Patrik Riklin den Insektizidproduzenten Hans-Dietrich Reckhaus vor neun Jahren. Daraus ist 2012 die gemeinsame Kunstaktion «Fliege retten in Deppendorf» entstanden.

Hans-Dietrich Reckhaus und die Riklin-Brüder. Bild: PD

Diese Aktion habe eine «faszinierende Transformation» bei Reckhaus ausgelöst, schreibt dieser in einer Medienmitteilung. Seine Wandlung beschreibt Reckhaus nun im Buch «Fliegen lassen». Die Transformation vom «Insektentöter zum Instektenretter» sei nicht nur positiv angekommen:

«Für manche meiner Kunden sind diese Ideen zu absurd, verdreht und widersinnig. Wie kann sich ein Insektenbekämpfer das Insektenretten auf die Fahne schreiben?»

Das Buch «Fliegen lassen» zeige auf, wie ein einzelnes Unternehmen radikal und konsequent eine ganze Branche revolutionieren kann – ermöglicht durch die Komplizenschaft mit der Kunst.

Am Dienstag, 6. Oktober, von 16 bis 18 Uhr, präsentiert Hans-Dieter Reckhaus das Buch im Rahmen einer riklinschen Performance vor dem Vadian-Denkmal in St.Gallen.

Montag, 5. Oktober - 09:50 Uhr

Sonnenblumen vor winterlicher Landschaft

Leserbild. Hans Adelmann fotografierte auf dem Campingplatz Jakobsbad. Im Appenzellerland liegt bereits Schnee, während es in St.Gallen noch grün ist. Gemäss Wetterprognosen ist diese Woche noch kein Schnee zu erwarten.

Sonntag, 4. Oktober - 14:13 Uhr

Zwei Jugendliche beim Mannenweier geschlagen und beraubt

(kapo/chs) Am Samstagabend um 22.40 Uhr, sind zwei Jugendliche im Alter von 16 und 17 Jahren beim Mannenweiher geschlagen und beraubt worden. Wie die Polizei mitteilt, konnten drei mutmassliche jugendliche Täter festgenommen werden.

Die Jugendlichen wurden von anderen Jugendlichen angegriffen. Symbolbild

Vier Jugendliche hielten sich beim Mannenweier auf. Sie wurden unvermittelt von einer Gruppe Jugendlicher angerempelt. Es wurde die Herausgabe von Bargeld und Wertgegenständen gefordert. Bevor die Täterschaft mit dem wenig geraubten Bargeld, Postcard und Airpods flüchtete, wurde ein 17-jähriger Mann zu Boden gestossen und mit Fäusten und Tritten traktiert.

Im Verlaufe der Fahndung konnte eine Patrouille der Stadtpolizei St.Gallen in St.Georgen drei Jugendliche kontrollieren. Bei ihnen wurden gestohlene Gegenstände gefunden. Die mutmasslichen Beschuldigten, ein 15- und 16-jähriger Schweizer sowie 16-jähriger Mazedonier, wurden gemäss Mitteilung der Polizei festgenommen und für die weiteren Ermittlungen der Kantonspolizei St.Gallen übergeben.

Sonntag, 4. Oktober - 13:27 Uhr

«Wir sind wieder für Sie da»: Hotel Walhalla empfängt Gäste von Montag bis Freitag

Das vor Kurzem komplett renovierte «Walhalla»-Gebäude beim St.Galler Bahnhofplatz. Bild: Sandro Büchler

(sab) Im «Walhalla» herrscht wieder Betrieb: Seit Mitte August hat das Hotel am Bahnhofplatz in St.Gallen wieder geöffnet – zumindest wochentags. Das Haus im von Montag bis Freitag, von 10 bis 22.30 Uhr geöffnet, wie ein Schild verrät. «Wir sind wieder für Sie da», steht da. Mit einem Herzen.

Hotel Walhalla: «Wir sind wieder für Sie da.» Bild: Sandro Büchler

Ein Blick auf die Reservationsseite des Hotels im Internet zeigt, die Öffnungszeiten von Montag bis Freitag werden bis auf Weiteres bleiben. Die Hotellerie in der Stadt hat sich noch nicht erholt: Vor allem die ausbleibenden Businessgäste machen den Hotels aber zu schaffen. Diese werden aber teilweise ersetzt mit Freizeittouristen – hauptsächlich aus dem Inland.

Sonntag, 4. Oktober - 11:36 Uhr

In Unterzahl Rückstand wettgemacht: SC Brühl spielt auswärts in Yverdon 2:2

(hse) Auch im neunten Spiel hintereinander konnten die Brühler am Samstagabend beim unangefochtenen Ligakrösus Yverdon die erste Niederlage vermeiden und das erst noch 45 Minuten in Unterzahl. Der Start hätte für die Brühler allerdings nicht besser ausfallen können. Dank ihrem Pressing musste Yverdons Torhüter unkontrolliert befreien. Der Ball landete prompt bei Nicolas Eberle, der überlegt das verwaiste Tor zum 0:1 traf.

Der Brühler Mittelfeldspieler Claudio Holenstein im Kopfballduell mit Yverdons Spieler Hugo Fargues. Bild: PD

Doch die Freude war nur von kurzer Dauer. Mit einem schnellen Konter erzielte Ridge Mobulu nur vier Minuten später den 1:1 Ausgleich. Yverdon war in der Folge die klar dominierende Mannschaft mit unglaublichem offensivem Druck. Der 2:1 Führungstreffer in der 36. Minute, nach einer vermeidbaren Standardsituation, war durchaus verdient. Kapitän Mustafa Sejmenovic erwischte die Brühler Hintermannschaft mit einem Kopfball in die nahe Ecke.

Die letzten Minuten vor der Pause wurden äusserst hektisch. Connor Guilherme erhielt innert fünf Minuten nach zweimal gelb die rote Karte. Und nach beidseitig überharten Zweikämpfen gab es auf dem Feld eine Rudelbildung mit diversen Akteuren auf beiden Seiten. Zum Glück beruhigten sich mit dem Pausenpfiff die erhitzten Gemüter wieder.

Die ersten 15 Minuten des zweiten Teils gehörten klar den Platzherren. Mit vier vergebenen hochkarätigen Chancen verpassten sie es, den Sieg frühzeitig sicher zu stellen. Dann zwanzig Minuten vor Schluss bäumten sich die dezimierten Brühler überraschenderweise auf und wurden mit vier frisch eingewechselten Leuten wieder mutiger und frecher. Auf feine Vorarbeit von Nicolas Eberle erzielte der eingewechselte Thomas Kargbo im Nachschuss den vielbejubelten 2:2 Ausgleichstreffer.

Die Mannschaft des SC Brühl spornt sich im Kreis an. Bild: PD

Die in Überzahl agierenden Welschen schienen nun plötzlich müder und spürten wohl noch die Wochenpartie in den Beinen. Und nur dank einer hervorragenden Parade des Yverdon Torhüters auf einen Kopfball von Lulzim Salija blieb es beim Unentschieden. Erst in der Nachspielzeit kamen die Platzherren mit einem Pfostenschuss zur einzigen und letzten Chance.

Telegramm: Stade Municipal- 472 Zuschauer – SR N. Jancevski



Tore: 5. Eberle 0:1; 9. Mobulu 1:1; 36. Sejmenovic 2:1; 73. Kargbo 2:2.



Yverdon: Martin; Danner (86.Nioby), De Pierro , Sejmenovic (46. Le Neün), Le Pogan ; Lusuena (85.Tokam), Kabacalmann (78. Bunjaku), Farques ; Eleout, Cortelezzi, Mobulu (67. Morelli).



Brühl: Leite; Demhasaj (74. Salija), Guilherme, Traber, Wörnhard (56. Kargbo); Holenstein (56. Shala), Seidija (46. Degen), Lovakovic; Kucani, Anic, Eberle.



Bemerkungen: Yverdon ohne Ninte (verletzt); Brühl ohne Keller, Makia, Titaro, Gebert (alle verletzt)



Verwarnungen: 25. Mobulu (Foul); 35. Lovakovic (Foul); 39. Holenstein (Foul); 42. Traber (Foul); 44. Demhasaj (Foul); 45. Guilherme (Foul); 45+3 Guilherme (gelb/rote Karte, Foul)

Samstag, 3.Oktober - 15:20 Uhr

Rarer Auftritt des britischen «The Darkness»-Frontmanns Justin Hawkins als DJ in St.Galler Torpedo Bar

Justin Hawkins an den Plattentellern. Bild: Sandro Büchler

(sab) Beinahe wäre er mit der Maske nicht zu erkennen gewesen: In der Nacht von Freitag auf Samstag war der Sänger und Gitarrist der britischen Glamrockband The Darkness in der Torpedo Bar an der Katharinengasse in St.Gallen zu Gast – als DJ. Justin Hawkins ist ein Rockstar zum Anfassen. Unter dem Pseudonym DJ Silver Macbook legte er gut gelaunt Hits aus den 1970er- und 1980er-Jahren auf, liess seine langen Haare zu viel Gitarrenmusik wehen und tanzte in Schlaghosen auch zu einigen Schnulzen.

Der «Darkness»-Frontmann Justin Hawkins legte am Freitagabend in der Torpedo Bar auf. Bild: Sandro Büchler

Was macht der Rockstar in St.Gallen? Hawkins lebt schon seit einigen Jahren in der Region. Den 45-Jährigen zog es der Liebe wegen in die Ostschweiz. Erst wohnte er in der St.Galler Innenstadt, mittlerweile soll Hawkins aber in einem Haus im Thurgau leben.

«The Darkness» gelang der Durchbruch im Jahr 2003. Die vier Briten stiessen mit ihrem Débutalbum «Permission to Land» damals Beyoncé vom Thron der UK-Charts. Danach traten sie etwa als Vorband von Meat Loaf und den Rolling Stones auf. 2006 wurde es ruhiger um «The Darkness», Sänger Justin Hawkins verliess die Band aufgrund seiner jahrelang andauernden Alkohol- und Drogenprobleme. Erst 2011 fanden die Musiker wieder zusammen und stehen seitdem wieder auf der Bühne. Nach Entziehungskuren rühre Hawkins mittlerweile keine Drogen und keinen Alkohol mehr an.

Samstag, 3. Oktober - 11:21 Uhr

Während einer Nacht elf fahrunfähige Personen im Kanton angehalten

Die meisten der verzeigten Personen im Auto waren alkoholisiert. Symbolbild: Kapo SG

(kapo/chs) In der Zeit zwischen Freitagabend und Samstagmorgen hat die Kantonspolizei St.Gallen elf Personen mit Autos angehalten, welche als fahrunfähig beurteilt wurden. Sechs Männer und eine Frau mussten ihren Führerausweis abgeben. Wie es in der Polizeimeldung weiter heisst, wurde vier Männern die Weiterfahrt untersagt.

Freitag, 17.50, Gossau: 35-jähriger Autofahrer, unter Alkoholeinfluss, Führerausweis abgenommen.

35-jähriger Autofahrer, unter Alkoholeinfluss, Führerausweis abgenommen. Freitag, 19.05 Uhr, Diepoldsau: 53-jähriger Autofahrer, unter Alkoholeinfluss, Führerausweis abgenommen.

53-jähriger Autofahrer, unter Alkoholeinfluss, Führerausweis abgenommen. Freitag, 23.10 Uhr, Bütschwil: 25-jähriger Autofahrer, fahrunfähig, Führerausweis abgenommen.

25-jähriger Autofahrer, fahrunfähig, Führerausweis abgenommen. Samstag, 00.55 Uhr, Wittenbach: 21-jähriger Autofahrer, fahrunfähig, Führerausweis abgenommen.

21-jähriger Autofahrer, fahrunfähig, Führerausweis abgenommen. Samstag, 2.15 Uhr, Oberbüren: 48-jähriger Autofahrer, unter Alkoholeinfluss, Führerausweis abgenommen.

48-jähriger Autofahrer, unter Alkoholeinfluss, Führerausweis abgenommen. Samstag, 3.45 Uhr, Buchs: 28-jähriger Autofahrer, unter Alkoholeinfluss, Führerausweis abgenommen.

28-jähriger Autofahrer, unter Alkoholeinfluss, Führerausweis abgenommen. Samstag, 4.10 Uhr, Abtwil: 28-jährige Autofahrerin, fahrunfähig, Führerausweis abgenommen.

28-jährige Autofahrerin, fahrunfähig, Führerausweis abgenommen. Freitag, 21.28 Uhr, Oberuzwil: 54-jähriger Autofahrer, unter Alkoholeinfluss, Weiterfahrt verhindert.

54-jähriger Autofahrer, unter Alkoholeinfluss, Weiterfahrt verhindert. Freitag, 21.28 Uhr, Wittenbach: 44-jähriger Autofahrer, unter Alkoholeinfluss, Weiterfahrt verhindert.

44-jähriger Autofahrer, unter Alkoholeinfluss, Weiterfahrt verhindert. Samstag, 1.40 Uhr, Oberschan: 57-jähriger Autofahrer, unter Alkoholeinfluss, Weiterfahrt verhindert.

57-jähriger Autofahrer, unter Alkoholeinfluss, Weiterfahrt verhindert. Samstag, 1.40 Uhr, Niederuzwil: 65-jähriger Autofahrer, unter Alkoholeinfluss, Weiterfahrt verhindert

Freitag, 3. Oktober – 18:57 Uhr

Fehlalarm im Klosterbezirk wegen Wasserdampf

(lim) Alarm und Sirenengeheul in der Altstadt: Am Freitagabend, kurz vor 19 Uhr, rückten Feuerwehr und Polizei mit einem Grossaufgebot Richtung St.Galler Klosterbezirk aus. Wie die Stadtpolizei auf Anfrage sagt, handelte es sich dabei aber um einen Fehlalarm. Ausgelöst wurde dieser laut Mediensprecher Klaus-Dieter Mennel durch Wasserdampf.



Es brannte – glücklicherweise – nicht im Klosterbezirk. Bild: Leserbild

Freitag, 2. Oktober – 17:08 Uhr

SC Brühl reist zum Spitzenkampf nach Yverdon

(pd/rms) Am Samstag um 17.30 Uhr kommt es zum Spitzenkampf in der Promotion League. Der zweitplatzierte SC Brühl gastiert beim Leader Yverdon Sport am Neuenburger See. Mit einem Sieg können die Ostschweizer die Westschweizer überholen.

Yverdon ist klarer Favorit dieser Partie – das Team ist Aufstiegsaspirant und war es schon in der letzten Saison, die dann aber coronabedingt unterbrochen wurde. Mit 18 Punkten aus sechs Spielen standen die Westschweizer auch vor einer Woche noch unangefochten an der Spitze – und bis zu diesem Mittwoch. Dann folgte das Nachtragsspiel gegen Stade Nyonnais, das überraschend 1:1 endete. Erstmals gab Yverdon Punkte ab.

Gegen Yverdon wird man wohl nur mit Hängen und Würgen zum Erfolg kommen – wie in dieser Szene am letzten Samstag gegen Sion II. Bild: Kurt Frischknecht / SCB

Nun könnte Brühl diesen Gegner am Samstag mit einem Sieg sogar um zwei Punkte distanzieren, allerdings mit einem Spiel mehr. Das dürfte aber ein eher schwieriges Unterfangen werden und besonders achtsam müssen die Brühler Verteidiger dabei auf Sergio Cortelezzi sein. Der Stürmer, der im Februar von Bellinzona zu Yverdon wechselte, hat seither bereits acht Tore erzielt.

Freitag, 2. Oktober - 15:01 Uhr

Der Name «Kitag» verschwindet: Neu heissen die Stadtkinos «Blue Cinema» – dahinter steht die Swisscom

Neu marineblau statt giftgrün: Ein neuer Schriftzug am Kino Scala beim Bohl. Bild: Sandro Büchler

(sab) Seit dieser Woche tragen die beiden St.Galler Stadtkinos Scala und der Cinedome in Abtwil einen neuen Namen. «Blue Cinema» steht da neu. Der Name Kitag ist verschwunden. Hinter dem neuen Auftritt steckt die Swisscom. Auch wer im Internet nach kitag.com sucht, wird automatisch auf bluecinema.ch umgeleitet.

Dort schreibt das Telekomunternehmen: «Der Name geht, grosses Kino bleibt! Aus Kitag Cinemas wird Blue Cinema.» Auf Anfrage schreibt die Pressesprecherin von Blue:

«Mit höchsten Technologiestandards und zusätzlichen Angeboten wie Sportsbars steht blue Cinema für das Kino der Zukunft.»

Im Foyerbereich des Kinos gilt eine Maskenpflicht. Bild: Sandro Büchler

Gleichzeitig werde das Kino auch für weitere Inhalte genutzt, wie beispielsweise für die Übertragung von Fussballspielen oder Opern.

Es werden aber immer noch Kinofilme gezeigt, nur Schriftzug und Logo sind neu marineblau statt giftgrün. Das Kinoprogramm zeigt sich zudem wieder üppiger: Neu werden auch wochentags wieder Filme gezeigt. Denn zuletzt kämpften die Kitag-Kinos mit einem coronabedingten Besucherschwund. Anfang August hatte die Kinokette beschlossen, ihre Kinos gesamtschweizerisch nur am Wochenende zu öffnen ­– von Montag bis Donnerstag blieben die Kinos geschlossen.

Ausbleibendes Publikum: Kitag schliesst als erste Schweizer Kinokette unter der Woche ganz Die Kitag-Kinokette mit Sälen in der ganzen Schweiz zeigt unter der Woche seit heute Montag bis auf weiteres keine Filme mehr. Was sind die Gründe? Daniel Fuchs 03.08.2020

Freitag, 2. Oktober - 13:50 Uhr

Fürs Säulirennen ins Casino statt an die Olma

Im Casino St.Gallen sind die Säuli los. pd

(pd/chs) Auf die Säuli, fertig, los! Vier Schweinchen laufen im Casino St.Gallen vom 8. bis 18. Oktober täglich um die Wette. Anwesende Gäste können ab 19 Uhr ihre Tipps abgeben. Um 21 Uhr startet das Rennen. Wie es in einer Medienmitteilung des Casinos heisst, gibt es für jeden richtig abgegebenen Tipp Spielguthaben zu gewinnen.

Freitag, 2. Oktober - 13:24 Uhr

Retrospektive, Feier und Gespräch mit dem Schweizer Filmregisseur Fredi M. Murer in der Lokremise

(pd/vpr) Fredi M. Murer, einer der grössten Autorenfilmer der Schweiz, feierte gestern, am 1. Oktober, seinen 80. Geburtstag. Ein guter Grund für das Kinok in der Lokremise, den als Visionär gefeierten Regisseur mit einer Retrospektive zu ehren.

Fredi M. Murer ist am kommenden Dienstag, 6. Oktober, zu Gast im Kinok. Bild: Walter Bieri / KEYSTONE (20. März 2019)

Drei seiner Werke – «Wir Bergler in den Bergen sind eigentlich nicht schuld, dass wir da sind», «Grauzone» und «Höhenfeuer» – sowie seine Experimentalfilme aus den 1960er-Jahren geniessen unter Cineasten Kultstatus. Der 2006 von Murer veröffentliche Film «Vitus» gehört zu den erfolgreichsten Schweizer Filmen.



Am kommenden Dienstag, 6. Oktober, um 19 Uhr ist die «Filmgrösse», wie das Kinok ihn in einer Medienmitteilung bezeichnet, zu Gast und spricht mit seinem Publikum über Filme, Visionen und Erfahrungen. Weil das Interesse am Gespräch mit Fredi M. Murer sehr gross ist, hat das Kinok die Veranstaltung vom Kinosaal in den Theatersaal 2 in der Lokremise verlegt, wo man 100 Plätze anbieten kann. Der Eintritt ist frei, eine Reservation ist aber erforderlich.

Freitag, 2. Oktober - 9:34 Uhr

Die Löwenfamilie im Walter-Zoo ist vereint

Die jungen Löwen sind jetzt im gleichen Gehege wie ihre Eltern.

Bild: Benjamin Manser

(pd/mem) Tierische Familienzusammenführung im Gossauer Walter-Zoo: Die beiden Löwenjungtiere, die am 29. April geboren wurden, sind nach rund fünf Monaten in derselben Anlage wie ihr Vater Atlas zu bewundern.

Zuvor wurde bei einem ersten Aufeinandertreffen eines der beiden Jungtiere von Atlas – wohl eher unabsichtlich – verletzt. Deshalb wurde das Männchen bis vor ein paar Tagen von der Gruppe separiert. Zusammen mit ihrer Mutter Lin und ihrer Tante Jumina bilden sie nun ein stattliches Löwenrudel.

Freitag, 2. Oktober - 8:58 Uhr

Ticketversand für die FCSG-Fans dauert länger

(dwa) Am Donnerstag hätten sämtliche Saisonabonnentinnen und Saisonabonnenten des FC St.Gallen elektronische Post erhalten sollen: Der Club hatte angekündigt, dann per Mail die Tickets für den Match gegen Servette vom kommenden Sonntag zu verschicken. Zahlreiche Fans haben allerdings bis am Freitagmorgen ihr Ticket noch nicht erhalten.

Endlich wieder Fussball im Stadion: Ob dieser junge Espen-Fan am Sonntag auch dabei ist im Kybunpark? Bild: Urs Bucher (St.Gallen, 24. Februar 2020)

Nun beruhigen die Espen ihre Anhänger auf Facebook und Twitter: Der Versand laufe und geschehe gestaffelt, heisst es im Posting. «Wir können euch versichern, dass jede Saisonabonnentin und jeder Saisonabonnent sein Ticket bekommen wird und am Sonntag das Spiel besuchen kann.» Die Tickets würden kommen – versprochen.

Offenbar haben sich auf der Geschäftsstelle des FCSG bereits zahlreiche Fans wegen der bislang ausgebliebenen Mails gemeldet. «Aufgrund der hohen Zahl von Anrufen können wir das Telefon auf unserer Geschäftsstelle derzeit leider nicht bedienen», schreibt der FC St.Gallen. Sobald der Versand der Tickets abgeschlossen sei, werde man unter 071/314-14-44 eine Hotline einrichten, falls es noch Fragen gebe. Die Hotline werde auch am Samstag von 8 bis 15 Uhr in Betrieb sein.

Freitag, 2. Oktober – 08:43 Uhr

16 neue laborbestätigte Corona-Infektionen im Kanton St.Gallen, 8 Personen wegen Covid-19 im Spital

(chs) Im Kanton St.Gallen werden heute Freitag 16 neue laborbestätigte Corona-Infektionen (Vortag 32) gemeldet. Damit gibt es insgesamt 1691 bestätigte Coronainfektionen im Kanton. Die Zahl der Todesfälle durch Covid-19 bleibt unverändert bei insgesamt 41. 8 infizierte Personen befinden sich in einem St.Galler Spital in Pflege, 2 davon auf der Intensivstation mit Beatmung. Aktuell sind 124 positiv Getestete im Kanton St.Gallen in Isolation und 693 Kontaktpersonen in Quarantäne.

Freitag, 1. Oktober – 21:23 Uhr

SVP-Stadtparlamentarier Donat Kuratli reicht Interpellation zum WWF-Spendenlauf ein

Donat Kuratli (SVP). Bild: PD

(lim) Nach den Sommerferien haben die Schülerinnen und Schüler der städtischen Schulen begonnen, für den Lauf des WWF Spenden zu sammeln. Das macht SVP-Stadtparlamentarier Donat Kuratli «stutzig», wie er in einer Interpellation schreibt. Denn seiner Meinung nach wäre es jetzt angebracht, für das Kinderfest, den Erhalt des Freiwilligen Schulhausangebots oder «eine andere wichtige Angelegenheit in der Stadt St.Gallen» zu rennen. «Dass hier der Stadtrat keinen Einfluss genommen hat, ist für mich nicht nachvollziehbar», schreibt er mit einem Verweis auf die Bruttolöhne der Geschäftsleitungsmitglieder des WWF.



Der SVP-Politiker will vom Stadtrat wissen, ob dieser vom Spendenlauf Kenntnis hatte und warum er hier keine Vorgaben gemacht habe. Ausserdem fragt Kuratli, ob der WWF Gegenleistungen wie etwa gratis Lehrmittel erbringe, ob diesbezüglich Absprachen bestehen und wie viel Geld bei diesem Lauf in den vergangenen fünf Jahren zusammengekommen sei.



Donnerstag, 1. Oktober – 17:12 Uhr

«Pätch» bietet Lesungen, Aussteller und einen kleinen Jahrmarkt

(pd/mha) Am Freitag in einer Woche, am 9. Oktober, öffnet die Mini-Olma «Pätch». Die Infrastruktur werde derzeit aufgebaut, die Ticketverkäufe würden sich erfreulich entwickeln, teilen die Olma-Messen am Donnerstag mit.

Dieses Jahr gibt es keine Olma, aber sicher Olma-Bratwürste. Bild: Hanspeter Schiess (12. Oktober 2019)

150 Austellerinnen und Austeller werden an sechs Tagen im Oktober ihre Waren und Dienstleistungen präsentieren. Zudem gibt es unter anderem Lesungen in der Halle 9.1 und einen kleinen Jahrmarkt auf dem Aussengelände.

Pätch findet vom 9. bis 11. Oktober und vom 16. bis 18. Oktober statt. Tickets können aufgrund der Coronapandemie nur online gekauft werden. Die Zahl der Eintritte ist auf 5000 pro Tag beschränkt.

Donnerstag, 1. Oktober – 14:42 Uhr

35 neue Aspirantinnen und Aspiranten der Kantonspolizei St.Gallen starten die Ausbildung

(pd/chs) Am Donnerstagvormittag ist der offizielle Startschuss für 35 neue Polizei-Aspirantinnen und -Aspiranten der Kantonspolizei St.Gallen gefallen. Kommandant Bruno Zanga durfte 12 Frauen und 23 Männer im Korps begrüssen. Er übergab ihnen die Dienstwaffe und motivierte sie zugleich, in der Ostschweizerischen Polizeischule in Amriswil ihr Bestes zu geben. Nur durch Pflichtbewusstsein, Disziplin und Durchhaltewillen gelingt es den Aspirantinnen und Aspiranten, nach zwei Jahren Ausbildung brevetiert und erfolgreich ins Korps der Kantonspolizei St.Gallen aufgenommen zu werden, heisst es in der Medienmitteilung.

Eine Polizei-Aspirantin erhält die Dienstwaffe. pd

Die Polizeischülerinnen und Polizeischüler im Alter von 21 bis 34 Jahren bringen einiges an Vorbildung mit. Vom Steinmetz über die Marketingfachfrau bis hin zum Elektroplaner treffen die verschiedensten Berufsbranchen aufeinander. Unter den neuen Aspirantinnen und Aspiranten sind auch die Berufe Grenzwächter, Konstrukteur und Physiotherapeut vertreten.

Jetzt gelte es, diese Persönlichkeiten mit dem Rüstzeug einer Polizistin oder eines Polizisten auszustatten. Und das nicht zu knapp, denn der Stundenplan an der Polizeischule Amriswil ist straff. Rund 1'400 Stunden kommen auf die neuen Aspirantinnen und Aspiranten zu. Dies beispielswiese in den Bereichen Rechtslehre, Berufsethik, Sprach- und Sozialkompetenz, persönliche Sicherheit oder Sport und Gesundheit, um nur einige Fächer zu nennen. Aber nicht nur der Schulunterricht gehört zum Alltag eines Polizeischülers. Nebst den vielen schulischen Fächern gehören auch verschiedene Einsatzpraktika zur Polizeiausbildung. Absolviert werden diese zum Beispiel auf einem Polizeistützpunkt oder bei der Kriminalpolizei der Kantonspolizei St.Gallen.

Bis im Herbst 2022 werden die jungen Berufsanwärterinnen und Berufsanwärter zu zukünftigen Polizistinnen und Polizisten ausgebildet, bevor sie nach Bestehen der Eidgenössischen Berufsprüfung brevetiert werden und in ihren neuen Beruf starten können.

Donnerstag, 1. Oktober – 11:39 Uhr

32 neue Corona-Infektionen im Kanton St.Gallen

(chs) Im Kanton St.Gallen werden heute Donnerstag 32 neue laborbestätigte Corona-Infektionen (Vortag 21) gemeldet. Damit gibt es insgesamt 1675 bestätigte Coronainfektionen im Kanton. Die Zahl der Todesfälle bleibt unverändert bei insgesamt 41.

Donnerstag, 1. Oktober – 10:40 Uhr

Sofa brennt im Wohnzimmer – Brandursache noch unklar

Die Feuerwehr konnte den Brand in der Wohnung rasch löschen. Kapo

(kapo/woo) Der kantonalen Notrufzentrale ist am Mittwochabend ein Brand in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in Engelburg gemeldet worden. Es stellte sich heraus, dass ein Sofa Feuer gefangen hatte. Die Feuerwehr rückte an die Schönbüelstrasse aus und brachte den Brand, der auch die angrenzende Wand erfasst hatte, rasch unter Kontrolle, wie die Kantonspolizei mitteilt. Es wurden keine Personen verletzt.

Die genaue Brandursache wird nun von Spezialisten des Kompetenzzentrums Forensik der Kantonspolizei ermittelt. Gemäss jetzigen Erkenntnissen dürfte sich der Brandherd hinter dem Sofa befunden haben. Der Sachschaden ist noch unbekannt.

Donnerstag, 1. Oktober – 10:12 Uhr

Christian Rüetschi stellt in der Klinik Stephanshorn aus

(pd/chs) Christian Rüetschi ist 1967 In St.Gallen zur Welt gekommen, um sich den schönen Dingen des Lebens zu widmen. Die Grundlage seiner Bilder sind textile Collagen aus Leinenstoffen. Der Mix aus verschiedenen Dessins und Strukturen bildet den Malgrund. Die verwendeten Stoffe sind Fragmente seiner täglichen Arbeit als Textildesigner.

Blumenbild von Christian Rüetschi. pd

Er malt mit Acryl auf die textile Collage, verwendet aber auch Textilfarben, Tusche und Ölkreide. Manche Collagen werden komplett übermalt, bei anderen sieht man die bedruckten Stoffe im Hintergrund als Teil der Komposition. Christian Rüetschi stellt seine Bilder in der Hirslanden Klinik Stephanshorn aus. Ausstellungsdauer: 1. Oktober bis 31. Dezember, täglich von 8 bis 20 Uhr.

Mittwoch, 30. September - 21:48 Uhr

Panda Lux taufen am Wochenende ihr zweites Album im Palace St.Gallen: Eines der zwei Konzerte ist bereits ausverkauft

(sab) Gleich zweimal tauft die Rorschacher Band Panda Lux ihr soeben erschienenes zweites Album «Fun Fun Fun». Da das Konzert am kommenden Samstag bereits ausverkauft ist, gibt es kurzerhand eine Zusatzshow am Sonntag, um 17 Uhr.

Bild: PD

Bereits 2017 feierten die vier Musiker aus Rorschach ihr Debütalbum «Versailles» im Palace. Jetzt drei Jahre, zahlreiche Clubkonzerte, Festivalauftritte und mehrere Radio-Singles steht das Quartett erneut im ehemaligen Kino auf der Bühne. Mit ihrem eigenständigen Deutschpop sind Panda Lux zu einer festen Grösse in der Schweizer Musikszene geworden. Die Tour im Anschluss an die Plattentaufe bringt die Band im November auch in mehrere deutsche Städte, etwa Berlin, Hamburg, Köln oder Erfurt.

Pop im besten Sinn: Die Rorschacher Band Panda Lux packt 1000 Ideen in 15 Songs «Fun Fun Fun» heisst das neue Album von Panda Lux. Die vier Rorschacher bringen darauf ihr Lebensgefühl als Mittzwanziger auf den Punkt. Musikalisch sind sie erwachsen und wagemutiger geworden. Ihr zweites Album enthält mehr Ideen, als andere Bands in ihrer ganzen Karriere haben. Roger Berhalter 30.09.2020

Mittwoch, 30. September - 16:43 Uhr

Zwei Buben finden Tresor im Mannenweier

(dar/sab) Ein Bub hat am Mittwochmittag im Mannenweier einen Tresor gefunden, wie die Stadtpolizei auf Anfrage bestätigt. Der elfjährige Marlot Hersche wohnt in der Nähe der Drei Weieren. Er stochert im Schlamm des Mannenweiers und stösst auf einen Kiste:

Heute Mittag hat der elfjährige Marlot Hersche (rechts) einen Tresor im Schlamm gefunden – hier posiert er mit seinem siebenjährigen Bruder Yoann. Bild: Leserreporterin

«Ich wollte sie umdrehen, doch sie war sehr schwer. Schliesslich gelang es mir und ich merkte, dass es ein Tresor ist. Es war sehr aufregend.»

Seine Mutter benachrichtigt die Stadtpolizei, die mit einer Patrouille auftauchte. Marlot wartete mit seinem siebenjährigen Bruder Yoann beim Fundort und beantwortete die Fragen der Polizisten.

«Sie haben gesagt, wenn etwas Wertvolles im Safe ist, dann erhalte ich zehn Prozent davon.»

Nun ermittelt die Kriminalpolizei der Kantonspolizei St.Gallen, was sich im Tresor befindet und wie dieser in den Weiher gelangte. Man könne nicht ausschliessen, dass der Tresor von einem Einbruch stammt.

Tresorfund im St.Galler Mannenweier: Spuren führen zu Einbruchdiebstahl vom November 2015 in Staad Wie aus einer Abenteuergeschichte: Ein junger St.Geörgler stochert im schlammigen Boden des Mannenweiers – und findet einen verschlossenen Tresor. Jetzt ist klar: Der Tresor wurde vor gut fünf Jahren bei einem Einbruch in eine Wohnung in Staad gestohlen. Die Polizei sagt, was sie im Tresor gefunden hat. David Grob 01.10.2020

Mittwoch, 30. September - 14:03 Uhr

St.Galler Herbstjahrmarkt findet nun doch statt

Auch dieses Jahr kommen St.Gallerinnen und St.Galler in den Genuss eines Herbstjahrmarktes – trotz Corona. Die Stadt St.Gallen hat grünes Licht für einen sogenannten Jahrmarkt «spezial» gegeben. Wie FM1Today schreibt, findet der Markt vom 8. bis 18. Oktober in kleinerem Rahmen statt.

Rund 20 Schausteller und 40 Händler dürfen damit ihre Ware präsentieren. Wie es weiter heisst, haben sich 170 Bewerbungen für den Herbstmarkt «spezial» bei den verschiedenen Schaustellerverbänden sowie des Marktverbands angehäuft.

Ralph Ribi

Mittwoch, 30. September - 11:05 Uhr

Es krachte auf der Zürcher Strasse

Am Dienstagmittag hat sich auf der Zürcher Strasse ein Verkehrsunfall ereignet. Es wurde niemand verletzt, ein Unfallfahrzeug musste allerdings abgeschleppt werden.

Bild: Stapo SG

Der Unfall passierte kurz vor 13 Uhr, wie die Stadtpolizei mitteilt. Ein 37-jähriger Mann kam von der Autobahnausfahrt Schoren und wollte in Richtung Winkeln fahren. Dabei passierte er das Lichtsignal, kurz nachdem es auf orange geschaltet hatte, wie er später zu Protokoll gab. Zeitgleich kam ein 60-Jähriger mit seinem Personenwagen von der Feldlistrasse her – er wollte nach links abbiegen, um auf den Autobahnzubringer zu gelangen.

In der Folge kam es zu einer seitlich-frontalen Kollision mitten auf der Kreuzung. Es entstand mässiger Sachschaden.

Mittwoch, 30. September - 10:16 Uhr

Verleihsystem mit E-Bikes für die Stadt St.Gallen: Unterlagen sind nun online verfügbar

(sk/lex) Wie bereits im Juli angekündigt will die Stadt St.Gallen ein Veloverleihsystem mit E-Bikes einrichten. In einem Bewerbungsverfahren soll ein privater Anbieter die Bewilligung für den Betrieb des Verleihs erhalten. Die Velos, die eine maximale Geschwindigkeit von 25 Stundenkilometer erreichen, werden für eine Pilotphase von drei Jahren eingerichtet. Die Stadt sieht zum Start 150 Velos mit der Option auf einen Ausbau vor. Rahmenbedingungen der Stadt sollen zudem die Ordnung im öffentlichen Raum sicherstellen.

Die Stadt St.Gallen sieht zum Start des Verleihsystems 150 E-Bikes mit der Option auf einen Ausbau vor. Bild: Ennio Leanza/Keystone

Der Betriebsstart des Verleihsystems soll im Frühling 2021 erfolgen. Das Bewerbungsverfahren startet nun im Herbst, wie es in einer Mitteilung heisst. «Unterlagen werden heute Mittwoch, 30. September, auf der Homepage der Stadt St.Gallen www.stadtsg.ch/veloverleih publiziert.» Ausserdem erfolge eine öffentliche Bekanntmachung auf der kantonalen Publikationsplattform des Kantons St.Gallen. Einreichefrist ist Freitag, 6. November 2020.

Mittwoch, 30. September – 09:52 Uhr

Wenn es sich die Schnecke auf der Giftpflanze gemütlich macht

Leserbild. Ingrid Zürcher fotografierte im Andwilermoos diese Schnecke in der Blüte einer Sumpfdotterblume. Diese ist eigentlich ein Frühlingsblüher. Laut Wikipedia kommt es aber gelegentlich im Herbst zu einer schwächeren zweiten Blüte wie aktuell im Andwilermoos der Fall. Die Pflanze ist giftig.

Mittwoch, 30. September – 08:42 Uhr

Die Corona-Situation im Kanton St.Gallen: 21 neu gemeldete Fälle seit Dienstag, insgesamt 1643 bestätigte Fälle

(tn) Im Kanton St.Gallen sind die laborbestätigten Fälle deutlich gestiegen. In den vergangenen 24 Stunden wurden nach Angaben des Kantons 21 Personen positiv getestet. Damit gibt es insgesamt 1643 bestätigte Coronainfektionen im Kanton. Die Zahl der Todesfälle blieb seit gestern unverändert bei insgesamt 41.

Dienstag, 29. September – 18:25 Uhr

Lesung in der Stadtbibliothek

Am Freitag, 2. Oktober, 19 Uhr, lädt die Stadtbibliothek St.Gallen zu einer moderierten Lesung mit der Autorin Basrie Sakiri-Murati und der Literaturvermittlerin Eva Bachmann ein. Im Raum für Literatur liest Basrie Sakiri-Murati aus ihrem Buch «Bleibende Spuren – mein Weg vom Kosovo in die Schweiz».

Die Autorin Basrie Sakiri-Murati liest aus ihrem Buch «Bleibende Spuren – mein Weg vom Kosovo in die Schweiz». Bild: PD

In der Einladung skizziert die Stadtbibliothek den Lebenslauf von Sakiri-Murati: Sie sei bereits früh politisiert worden und habe sich bereits als Gymnasiastin Ende der 1980er-Jahre für eine Republik Kosovo eingesetzt. «Es waren unruhige Zeiten, immer wieder kam es zu Protesten gegen die serbische Regierung. Politische Aktivistinnen und Aktivisten waren der Verfolgung ausgesetzt, es drohten Gefängnis und Folter», schreibt die Stadtbibliothek. Auch die Autorin musste untertauchen, versteckte sich mit anderen «Illegalen» wochenlang bei Verbündeten oder im Wald. Es folgte die Flucht.

Ihr 2019 erschienenes Buch «Bleibende Spuren – mein Weg vom Kosovo in die Schweiz» basiert auf ihrem Tagebuch, das sie im Kosovo führte. Im zweiten Teil erzählt sie von ihrem Leben in der Schweiz. «Es ist ein berührender, wohltuend leiser, zuweilen aber auch wütender Bericht von einem Leben zwischen zwei Welten, zwei Kulturen», schreibt die Stadtbibliothek.

Die Autorin liest im Raum für Literatur Passagen aus ihrem Buch und spricht mit der Literaturvermittlerin Eva Bachmann über die Hintergründe. Der Eintritt ist frei.

Dienstag, 29. September – 16:51 Uhr

Stiftsbibliothek lanciert neue digitale Datenbank

(pd/mha) Wer Informationen zu katholischen Kirchen, Klöstern, Klausen oder anderen kirchlichen Institutionen sucht, wird im Nachschlagewerk Helvetia Sacra fündig. Die Stiftsbibliothek St.Gallen hat das Register der «Helvetia Sacra» zur Geschichte online veröffentlicht und damit eine neue wissenschaftliche Informationsquelle lanciert, wie es in einer Mitteilung heisst.

Die Stiftsbibliothek hat eine Datenbank erarbeitet. Das «Handbuch der Schweizer Klosterbibliotheken» soll ebenfalls digitalisiert werden. Urs Bucher

Die Datenbank ist frei zugänglich und ergänzt gemäss Mitteilung das gleichnamige gedruckte Nachschlagewerk. Neben dem Register der «Helvetia Sacra» sind auch Inhalte anderer Projekte auf der Website abrufbar. Das «Handbuch der Schweizer Klosterbibliotheken» sei ein erstes solches Projekt, das derzeit erarbeitet und sukzessive online publiziert werde. Mittelfristig sei zudem geplant, die vergriffenen Bände der «Helvetia Sacra» in digitaler Form zu publizieren.

Dienstag, 29. September – 16:14 Uhr

Helvetia-Versicherung zahlt 3'000 Franken an «Die rote Zora»

(pd/mha) Die Stiftung der Helvetia-Versicherung, Helvetia Patria Jeunesse, unterstützt das Kinder-Musical-Theater Storchen. Die Institution produziere professionelle Theaterstücke und Musicals mit Kindern und Jugendlichen, heisst es in einer Mitteilung. Die Stiftung beteiligt sich an den Kosten für das Stück «Die rote Zora» und zahlt 3'000 Franken.

Hans Jürg Freund, Generalagent der Helvetia-Versicherung, Bettina Kaegi vom Kinder-Musical-Theater Storchen, und Francisco Gonzalez, Versicherungs- und Vorsorgeberater der Helvetia-Versicherung (von links). Kinder, die am Stück «Die rote Zora» beteiligt sind, umgeben die drei bei der Checkübergabe. Bild: PD

Dienstag, 29. September – 12:31 Uhr

Ostschweizer Jazz Kollektiv organisiert Jam in Offener Kirche

(pd/rms) Am Dienstag, 6. Oktober, lädt die Ostschweizer Jazz Kolletiv (OJK) zu einem Jazz Jam in die Blöcklinstrasse 2 ein. Die Hausband, bestehend aus Guitarist Raffael Meyer, Drummer Kenny Frei und E-Bassist Urs Streckeisen, werden ab 20.15 Uhr in der Offene Kirche spielen.

Dienstag, 29. September – 10:05 Uhr

Fachverband Palliative Ostschweiz lädt zu Buchvernissage «Da sein» ins Kirchgemeindehaus ein

(pd/rms) Am Mittwoch, 18. November, lädt der Fachverband Palliative Ostschweiz um 18 Uhr zu einer Buchvernissage «Da sein» ins Kirchgemeindehaus St.Mangen, St.Gallen ein. Die Vernissage findet in Anwesenheit des Herausgebers Thomas Lüchinger und verschiedener Mitautorinnen und -autoren statt. Der Eintritt ist kostenlos, das Buch kostet 15 Franken. Im Anschluss sind alle Anwesenden zu einem Umtrunk eingeladen.

Neben der Vernissage wird auch die ehrenamtliche Tätigkeit von Karen Nestor gefeiert. Der Fachverband teilte am Dienstag mit, dass sie über ein schriftliches Wahlverfahren als neue Präsidentin gewählt wurde und auf den 1. Oktober 2020 ihr Amt antritt. Die Leiterin der onkologischen Palliativmedizin am Kantonsspital St. Gallen übernimmt das Amt von Pfarrerin Karin Kaspers-Elekes, die seit 2012 im Vorstand gearbeitet und seit 2014 in der Nachfolge von Daniel Büche als Präsidentin geamtet hat.

Dienstag, 29. September – 09:50 Uhr

Gemüse in Signalfarbe: Ein wunderschöner Kürbis auf dem Sitzplatz

Momentaufnahme. Urban Gardening im Haggen bei St.Gallen. Bild: Marlen Hämmerli

Dienstag, 29. September – 08:21 Uhr

Die Corona-Situation im Kanton St.Gallen: 5 positive Tests innert eines Tages, insgesamt 1622 bestätigte Fälle

(rms) Im Kanton St.Gallen ist die Zahl der laborbestätigten Coronafälle erneut gestiegen. In den vergangenen 24 Stunden fielen nach Angaben des Kantons im Internet 5 Tests positiv aus. Damit gibt es im Kanton nun insgesamt 1622 bestätigte Fälle. Die Zahl der Todesfälle blieb seit gestern unverändert bei insgesamt 41.

Montag, 28. September – 19:26 Uhr

Offene Jugendarbeit lädt am Mittwoch Kinder, Jugendliche und Erwachsene ein, selbst zur Spraydose zu greifen

Aus wem wird später ein grosser Künstler? Bild: PD

(sk/sab) Für die Sprayerinnen und Sprayer der Stadt St.Gallen sind die Holzwände zwischen Reithalle und Skatepark ein Ort, an denen sie legal und ohne Voranmeldung sprayen können. Ein Treffpunkt für die Szene. Die Graffiti- und Street-Art-Kultur ist regelrecht aufgeblüht. Fast täglich entstehen bei der Kreuzbleiche neue Kunstwerke aus der Spraydose. Oft bleiben diese nicht lange zu bestaunen, denn die Regelung lautet, dass Bilder übermalt werden dürfen. So ist eine lebendige Kunstplattform entstanden und manch eine vorbeigehende Person bleibt stehen und knipst ein Foto, wie die Stadt in einer Mitteilung schreibt.

Wer selbst schon einmal zur Spraydose gegriffen hat, weiss: Es steckt viel Übung dahinter, bis ein Bild detailgetreu angefertigt ist. Am Mittwoch, 30.September, lädt die Dienststelle Kinder Jugend Familie Kinder ab Mittelstufenalter, Jugendliche und Erwachsene ein, von 14 bis 19 Uhr selbst zur Spraydose zu greifen. Profis geben Tipps. Das Farbmaterial wird zur Verfügung gestellt. Mitzubringen sind Kleider und Schuhe, die farbig werden können. Empfohlen wird zudem eine Atemschutzmaske. Die Durchführung setzt trockene Witterung voraus. Eine Anmeldung ist nicht notwendig.

Der Pilotversuch war ein Erfolg: Jetzt soll die Street-Art- und Graffitiwand vorerst auf die Kreuzbleiche zurückkehren Während drei Monaten konnten Sprayerinnen und Sprayer vergangenes Jahr auf der Kreuzbleiche legal ihre Künste unter Beweis stellen. Jetzt liegt das Baugesuch für eine Weiterführung auf. Sandro Büchler 28.05.2020

Montag, 28. September – 15:18 Uhr

Diplomfeier an der Fachhochschule OST: mit Maske, aber ohne Publikum

(pd/stm) Beinahe wie Geisterspiele oder eine Zeremonie von Ninjas wirkte die Diplomfeier der Ostschweizer Fachhochschule OST am Freitag in der St.Galler Tonhalle. Die Stimmung war ruhiger und die Freude am Erreichten war nur in den Augen der Maske tragenden Absolventinnen und Absolventen zu erkennen. Während in anderen Jahren die Eltern und Gäste von den Rängen applaudierten, feierten sich die Absolventinnen und Absolventen selbst und freuten sich über die neu gewonnene und gemäss dem Festredner zu erhaltende Freiheit.

Die OST feiert an der Diplomfeier der Lehre Wirtschaft auch den ersten Jahrgang des Bachelorstudiengangs Wirtschaftsinformatik. Bild: PD

Wie die Fachhochschule mitteilt, erhielten 117 Bachelor in Betriebsökonomie und 20 in Wirtschaftsinformatik sowie 27 Master in Betriebsökonomie und 14 in Wirtschaftsinformatik die Diplome – darunter der erste Jahrgang des Bachelors Wirtschaftsinformatik.

Ein ungewöhnliches Bild: Die Absolventen der Fachhochschule OST mit Masken und ihren Diplomen in der Tonhalle. Bild: PD

Montag, 28. September – 14:39 Uhr

Diskussion im «Kaffeehaus»: Der Planet danach – Denkfreiraum zu Corona

(pd/chs) In der ersten Runde der Diskussionsanlässe im «Kaffeehaus» treffen sich morgen Dienstagabend Maria Pappa, SP-Kandidatin für das Stadtpräsidium St.Gallen und Rafael Hug, ein junger Mann, der zur Corona-Risikogruppe gehört: Im Gespräch geht es um Lebenssinn, Freiheit, Rücksicht auf andere und eine gesunde Balance in einer Solidargesellschaft, und es geht um die Ziele der Massnahmen in der Corona-Pandemie. Aber auch um die Frage, ob Lebensqualität der Wert an absolvierten Jahren ist. Was bedeutet «mit dem Virus leben» in der Zukunft? Was ist Leben, was Normalität? Wie beantworten wir solche und andere Fragen mit, wie beantworten wir sie ohne Angst?

Moderiert wird der Anlass im Kaffeehaus an der Linsebühlstrasse 77 von Eveline Falk und Hanspeter Spörri. Beginn ist um 19.30 Uhr. Der Eintritt ist frei, jedoch besteht eine Registierungspflicht.

Montag, 28. September – 12:21 Uhr

«Kunst und Handwerk muss erhalten bleiben»: Petition fordert Weiterführung der vom Stadtrat gestrichenen Handarbeitskurse

(ghi) Der Dachverband Lehrpersonen Gestalten St.Gallen hat eine Petition zur Erhaltung der «Kunst-und-Handwerk»-Kurse lanciert. Bis Montagmittag haben bereits knapp 450 Personen die Bittschrift an den Stadtrat unterzeichnet. Die Initianten schreiben auf ihrer Homepage, die Kurse hätten eine lange Tradition in der Stadt und seien als erweiterndes Angebot der Schule von grosser Bedeutung. «Kunst und Handwerk» biete eine wichtige Förderung der Kinder und Jugendlichen in einem Bereich, in dem in den letzten Jahren kontinuierlich Lektionen abgebaut worden seien. Aus Sicht des Dachverbands könne das Angebot deshalb nicht ersatzlos gestrichen werden.

Bereits im Juni, kurz nach Bekanntwerden des Sparpakets, wandten sich Kursleiter von «Kunst & Handwerk» mit einem offenen Brief an den Stadtrat und kritisierten die Kosteneinsparung. Diese gehe zu Lasten von talentierten Kindern, argumentierten die Kursleiter. Bild: Ralph Ribi

Im Juni hatte der St.Galler Stadtrat eine Corona-Sparpaket präsentiert. Ausgaben in der Höhe von 30 Millionen Franken sollen damit eingespart werden. Zu den Sparmassnahmen zählen neben der Absage des Kinderfests und der Verschiebung der Sanierungen von Kunstmuseum und Volksbad unter anderem auch die ersatzlose Streichung der «Kunst-und-Handwerk»-Kurse.

«Man muss nun einmal sparen»: St.Galler Stadtrat streicht Freizeitangebot - Schüler und Kursleiter sind empört Der Stadtrat will 30 Millionen Franken sparen. Auch das Freizeitangebot «Kunst & Gestaltung» wird 2021 gestrichen. Widerstand von Seiten des Parlaments, der Kursleiter und der Schüler. Viola Priss 07.07.2020

Montag, 28. September – 10:30 Uhr

Von wegen Katzenmusik – oder wird der gestiefelte Kater gespielt?

Leserbild. Am Sonntag marschierte eine Katze gemütlich durch die Tonhalle St.Gallen: Ob sie auf der Suche nach Futter war oder der Musik lauschen wollte, ist nicht bekannt. Gespielt wurden übrigens Stücke aus der Kleinen Dreigroschenoper. Nicht der gestiefelte Kater.

Montag, 28. September – 10:00 Uhr

Schwarzweiss im St.Galler Hauptbahnhof

(pd/rms) Im St.Galler Bahnhofsgebäude läuft derzeit die grosse Fotoausstellung des Fotoklubs der Klubschule St.Gallen. Rund zwei Dutzend Fotografinnen und Fotografen haben sich vertieft mit dem Thema Schwarzweissfotografie auseinandergesetzt und stellen nun ihre Bilder aus. Darunter sind überraschende Ausblicke in die Welt der Architektur, Reportage oder aufwändig gestaltete Inszenierungen à la Henry Cartier Besson zu finden.

An der Fotoausstellung sind auch diverse Porträts zu entdecken. Peter Greber

Auch aufregende Momente aus ganz alltäglichen Szenen und Porträt sind zu entdecken. Die Bilder werden im Foyer im zweiten Obergeschoss ausgestellt. Der Besuch der Ausstellung ist kostenlos; sie dauert bis 18. Dezember.

Montag, 28. September – 09:42 Uhr

643 Absolventinnen und Absolventen erhalten Bachelor of Arts an der Universität St.Gallen

(pd/rms) Am Samstag, 26. September, erhielten 643 Absolventinnen und Absolventen anlässlich des Bachelor Graduation Day ihren Bachelor of Arts (B.A. HSG) an der Universität St.Gallen. In folgenden Majors bekamen die Absolventinnen und Absolventen ihre Diplome überreicht:

406 in Betriebswirtschaftslehre

83 in Internationalen Beziehungen

59 in Volkswirtschaftslehre

41 in Rechtswissenschaft mit Wirtschaftswissenschaften

54 in Rechtswissenschaft

Montag, 28. September – 09:36 Uhr

HSG hat laut «Financial Times» weltweit bestes Masters-Programm in Management

(pd/rms) Zum zehnten Mal in Serie hat die internationale Wirtschaftszeitung «Financial Times» ein Programm der Universität St.Gallen (HSG) als weltweit bestes Master-Programm in Management eingestuft. Der Master in Strategy and International Management (SIM-HSG) der Universität St.Gallen erreicht im am Montag in London publizierten «Masters in Management»-Ranking erneut den ersten Rang.

Montag, 28. September – 08:00 Uhr

Coronapandemie im Kanton St.Gallen: 20 neue Fälle

(chs) Im Kanton St.Gallen nehmen die Neuinfektionen mit dem Coronavirus langsam zu. Am Montag meldet der Kanton 20 neue Fälle. Von März bis Montagmorgen verzeichnet der Kanton St.Gallen damit insgesamt 1'617 Coronafälle. Am Virus gestorben sind bisher 41 Personen; diese Zahl ist seit Wochen stabil.

Montag, 28. September – 06:58 Uhr

Manuel Stahlberger veröffentlicht neues Album: «i däre Show»

(pd/rms) Am 16. Oktober erscheint Manuel Stahlberger neues Album: «i däre Show». Es versammelt die Lieder aus seinem aktuellen Soloprogramm «Eigener Schatten». Die Musik ist von Bit-Tuner, die Geschichten sind von ihm.

Die neuen Lieder sind für Manuel Stahlbergers Soloprogramm «Eigener Schatten», mit dem er seit Februar auf Tournee ist. Michel Canonica

Einen ersten Song gibt es schon heute: «Dureringe». Den Clip dazu haben Luisa Zürcher und Linus Stiefel gemacht. Dario Forlin hat das Album gestaltet, Michael Bodenmann hat die Musiker in einer Höhle in der Innerschweiz fotografiert. Am Mittwoch, 28. Oktober, findet um 19 Uhr eine Plattentaufe im Palace St. Gallen statt.

Montag, 28. September – 06:28 Uhr

Studierende organisieren «Pride Month @ HSG»: Eine Aktion zur Sichtbarkeit und Sensibilisierung für LGBT+ Themen

(pd/rms) An der Universität St. Gallen organisiert eine Gruppe von Studenten einen «Pride Month @ HSG». Die Aktion soll zur Sichtbarkeit und Sensibilisierung für LGBT+ Themen an der HSG und in der Stadt St.Gallen beisteuern. Am 11. Oktober findet der weltweit anerkannte «Coming Out Day» statt – «in Zusammenarbeit mit der Gleichstellungs- und Integrationsförderung des Kantons St.Gallen organisieren wir deshalb für den Montag, 12. Oktober, eine Verteilaktion am Bahnhof St.Gallen», erklärt ein Mitglied.

Die Gruppe werde ein mit einem Regenbogen verziertes Gebäck an die Pendler verteilen, zusammen mit einem Info-Flyer zu LGBT+ Themen. Ein öffentlicher Abend im Kaffeehaus mit der bekannten Aktivistin Anna Rosenwasser ist ebenfalls in Vorbereitung.

Sonntag, 27. September – 22:20 Uhr

SC Brühl spielte gegen die U21 des FC Sion 1:1 unentschieden: Kronen hätten höher gewinnen können

(pd/vre) Das 1:0 des SC Brühl im Heimspiel vom Samstag gegen die U21 des FC Sion täuscht: Der Unterschied zwischen den beiden Teams war frappant. Brühl dominierte das Spiel weitgehend und hätte höher gewinnen können, Sion setzte Nadelstiche.

Am nasskalten Samstag spielte der SC Brühl im Paul-Grüninger-Stadion gegen die U21 des FC Sion. Bild: SCB/Kurt Frischknecht

Mannschaften der U21 zeichnen sich häufig darin aus, dass sie über schnelle und technisch starke Spieler verfügen. Wenn sie von ihren Gegnern besiegt werden, ist das meist darum der Fall, weil die Youngsters, die häufig erst 18 oder 19 Jahre alt sind, weniger Routine und Kraft haben. Beim Spiel Brühl gegen Sion sah das anders aus.

Die Brühler – die auch sehr jung sind – waren der U21 von Sion nämlich auch technisch überlegen, waren schneller und tänzelten manchmal durch die Abwehrreihen, dass es den knapp 400 Zuschauerinnen und Zuschauern im Paul-Grüninger-Stadion warm ums Herz wurde an diesem kalten Samstag. Nur das Tor fiel nicht – mindestens nicht bis zur 50. Minute. Dann aber führte einer der zahlreichen schnellen Angriffe über die Flügel – endlich – zum Erfolg.

Die Brühler dominierten die jungen Walliser über weite Strecken, konnten ihre Chancen aber nicht wirklich nutzen. So «resultierte» nur ein 1:0. Bild: SCB/Kurt Frischknecht

Es war ein Pass in die Tiefe auf den links spielenden Nicolas Eberle, dann ein Pass in die Mitte auf Mittelstürmer Darko Anic, dieser setzt zurück auf Ajet Sejdija, der den Ball ins rechte Eck versenkte. Das sah alles ganz einfach aus, wie im Training, man nennt das auch Ballstafette, und von diesen gab es an diesem Samstag einige bei Brühl. Dass es dann doch nicht zu mehr Toren reichte, verdankten die Walliser ihrem Torhüter, der vor allem in der zweiten Halbzeit mehrfach rettete.

Nach diesem Vollerfolg gegen Sion stand der SC Brühl bis am Sonntagnachmittag auf dem ersten Tabellenplatz der Promotion League. Dann spielte Aufstiegsaspirant Yverdon Sport gegen Münsingen. Die Romands gewannen das Spiel mit 2:0 und schlossen punktemässig wieder zu Brühl auf (mit zwei Spielen weniger). Gegen dieses Yverdon, Überflieger der Promotion League, wird der SCB am kommenden Samstag spielen.

Sonntag, 27. September – 22:05 Uhr

Fussballerinnen des FC St.Gallen-Staad mit Unentschieden gegen YB-Frauen: Zufrieden mit dem einen Punkt

(pd/vre) Die Frauen des FC St.Gallen-Staad und von YB haben sich am Samstag im Espenmoos mit einem 1:1-Unentschieden getrennt. Das Heimteam war zunächst in Rückstand geraten, einmal mehr sichert dann aber Ardita Iseni mit einem Freistosstreffer aus gut zwanzig Metern den einen Punkt, wie Markus Schildknecht in seinem Matchbericht schreibt.

Spannende Partie der Fussballerinnen des FC St.Gallen-Staad gegen die YB-Frauen am Samstag im schwierig zu spielenden Espenmoos. Bild: Podo Gessner (26.9.2020)

Die St.Gallerinnen waren am Samstag vielversprechend in die Partie gestartet und hatten in den ersten zwanzig Minuten die besseren Chancen. Dazu kam dann allerdings noch ziemliches Pech, als ein Schuss in der vierten Minute nur an die Latte prallte. Schliesslich gingen die Bernerinnen in der 67. Spielminute in Führung: Jana Neuhaus drückte einfach ab und der Ball fand prompt den Weg ins Tor der Gastgeberinnen.

Kurz vor Schluss kamen die St.Gallerinnen dann noch zu einem Freistoss. Dabei nahm die sogenannte Lebensversicherung der Ostschweizerinnen, Ardita Iseni, Anlauf und versenkte den Ball gekonnt im Tor der Bernerinnen. Am Ende zeigte sich der FC St.Gallen-Staad zufrieden mit dem einen Punkt. Trainer Marco Zwyssig: «Es war am heutigen Nachmittag eine Achterbahn der Gefühle.»

Sonntag, 27. September – 17:20 Uhr

Jetzt verschwinden die Wahlplakate wieder von den St.Galler Strassenrändern: Das eine oder andere werden wir vermissen

(vre) In den vergangenen Wochen haben uns zu jeder Tages- und Nachtzeit an allen Ecken der Stadt Damen und Herren begrüsst. Sie haben von Plakaten gelächelt und wollten uns dazu überreden, MP ins Präsidium, KWD oder noch besser MG in den Stadtrat zu wählen. An anderer Stelle wurde uns 24 Stunden am Tag versichert, dass MB bereit sei (für den Stadtrat und fürs Stadtpräsidium). Oder man wurde per Schüttelreim daran erinnert, dass eine der Haupttugenden der SVP das Sparen ist...

Jetzt verschwindet der Plakatwald wieder. Was, Hand aufs Herz, beim einen oder anderen dieser Wahlkunstwerke nicht wirklich ein Verlust ist. Andere hingegen werden wir vermissen. In der Bildergalerie eine kleine, willkürliche und nicht repräsentative Auswahl von Plakaten zu den Wahlen in Stadtpräsidium, Stadtrat und Stadtparlament:

Kandidatinnen und Kandidaten mit eigenen Liegenschaften in der Stadt sind im Vorteil: eine linke Plakatbatterie auf dem Rosenberg. Schreck am frühen Morgen: Allen, die an der Berneggstrasse das Haus verlassen, um zur Arbeit zu gehen, schaut ein (grüner) Kandidat tief in die Augen. Ob's Absicht oder die Nachtbuben waren, ist offen... Schuldirektor Markus Buschor ist im Wahlkampf um die Wiederwahl in den Stadtrat und ums Stadtpräsidium mit einem edlen Plakat aufgefallen. An der Lehnstrasse wurde allerdings eines davon mit Hut «verziert» und mit Farbe bearbeitet. Bunte Plakatvielfalt an der Haggenstrasse. Das Plakat von Stadtratskandidatin Trudy Cozzio, das von einer Online-Zeitung das Prädikat «Werbung im Stil des Musenalpexpress» erhielt. Grafisch prägnant, fotografisch ungewöhnlich locker: Das Wahlplakat für Maria Pappa und Peter Jans. Neben dem Motiv mit Föteli hing auch noch eine reine Textversion für Peter Jans und Maria Pappa an St.Galler Strassenrändern. Das Ehepaar Gisela und Daniel Bertoldo kandidierte nicht nur miteinander für die EVP, seine Plakate hingen im Riethüsli auch nebeneinander an der Teufener Strasse. Viel grün - wenig Plakat I. Politische Konkurrentinnen am gleichen Gartenzaun: Maria Pappa und Karin Winter-Dubs an der Davidstrasse. Das überkleben der SVP-Frau mit einem Juso-Plakat geht ins Kapitel politischer Vandalismus und fehlende Fairness. Etwas gewöhnungsbedürftig: Andreas Hobi von den Grünen hängte seine Plakate nicht nur an Zäune und Fassaden, er legte sie auch auf die Strasse oder in den Mannenweier. Immerhin er sammelte sie nachher auch wieder selber ein und führte sie dem Recycling zu. SP-Plakat auf der Dachterrasse: Vermutlich einer der schönsten Standorte eines Wahlplakats in diesem Herbst - vermutlich aber mit etwas wenig Passantenverkehr. Stadträtin in der Sackgasse? Die Platzierung des Plakats hatte keine Auswirkungen aufs Wahlresultat: Sonja Lüthi wurde am Sonntag problemlos im Amt bestätigt. Grossflächige Wahltapete der FDP an der Bushaltestelle im Stahl. Wahlslogans sind manchmal Glückssache. Der hier von der SVP reimt sich immerhin.

Sonntag, 27. September – 14:35 Uhr

Stadt sagt Nein zur Begrenzungsinitiative, zum Jagdgesetz, zu neuen Kampfjets und zu Steuerabzug für Kinderzulagen

(sk/vre) In der Stadt St.Gallen sind am Sonntag vier von fünf eidgenössischen Abstimmungsvorlagen abgelehnt worden. Überraschend ist dabei vor allem auch die Deutlichkeit des Nein bei der SVP-Begrenzungsinitiative und dem Steuerabzug von Kinderzulagen. Die Stimmbeteiligung lag in der Stadt bei hohen 58,6 Prozent.

Alles anzeigen

Samstag, 26. September – 21:10 Uhr

Stimmen zählen im Rathaus: Abstimmungs- und Wahlresultate der Stadt St.Gallen für 13.30, 14.30 und 17.30 Uhr erwartet

Am Samstagmittag im St.Galler Rathaus: Abstimmungs- und Wahlzettel soweit das Auge reicht. Bilder: Michel Canonica (26.9.2020)

(vre) Seit Samstagmorgen sind im St.Galler Rathaus Stimmenzählerinnen und Stimmenzähler an der Arbeit. Sie müssen nicht nur fünf eidgenössische und zwei städtische Sachvorlagen sowie drei städtische Wahlgänge bewältigen, sondern haben auch aufgrund der hohen Stimm- und Wahlbeteiligung sehr viel Arbeit.

Die Stadtsanktgaller Resultate der nationalen Vorlagen (Kampfjets, Begrenzungsinitiative, Jagdgesetz, Kinderzulagen, Vaterschaftsurlaub) sowie die Ergebnisse der städtischen Abstimmungen (Marktplatz, Klimaartikel) sollten am Sonntag, bis 13.30 Uhr, im Internetauftritt der Stadt vorliegen. Die Wahlresultate von Stadtrat und Stadtpräsidium werden bis 14.30 Uhr erwartet; die Resultate fürs Stadtparlament sollen um 17.30 Uhr publik gemacht werden.

Die Bekanntgabe der Wahlresultate im Athletikzentrum ist für die Öffentlichkeit coronabedingt nicht zugänglich. Sie wird daher von der Stadt jeweils in Form eines Livestreams im Internet übertragen. Alle Wahlresultate finden sich am Sonntagabend auch im Internet. «Tagblatt online» berichtet ab Mittag unter www.tagblatt.ch fortlaufend und ausführlich über die nationalen Abstimmungen sowie die kommunalen Abstimmungen und Wahlen in der Ostschweiz.



Abstimmen und wählen kann man in der Stadt St.Gallen übrigens noch bis Sonntag, 12 Uhr. Zum einen direkt in den Briefkasten neben dem Eingang zum Rathaus am Bahnhofplatz, zum anderen am Sonntag, 10 bis 12 Uhr, im Rathaus-Foyer nach alter Tradition in die Abstimmungs- und Wahlurne.

Samstag, 26. September – 12:10 Uhr

Verwirrung um bissigen Hecht im Mannenweier: Drin lassen oder umsiedeln? Stadt und Kanton sind sich offenbar nicht ganz einig

(pd/vre) Eine tiefe Bisswunde trug eine Schwimmerin im vergangenen Juli von einem Besuch auf Drei Weieren davon. Sie war mutmasslich im Mannenweier von einem Hecht gebissen worden, der ihren Fuss im trüben Wasser mit einem anderen Fisch verwechselt hatte, wie Experten vermuteten.



Bisswunden am Fuss einer im Sommer vermutlich von einem Hecht aus Versehen angegriffenen Schwimmerin im Mannenweier. Bild: PD/20 Minuten

Weil derzeit der Mannenweier wegen Bauarbeiten teilentleert wird, war diese Woche die Frage aufgekommen, ob der Fisch umgesiedelt werden könnte. Noch am Donnerstag hatte der «Stadtmelder», die elektronische Klagemauer der St.Galler Stadtverwaltung, gemeldet, die im Mannenweier wegen der Teilentleerung gefangenen Hechte würden umgesiedelt.

Der Hecht-Eintrag aus dem St.Galler Stadtmelder vom Donnerstag. Screenshot: Stadt St.Gallen

Am Samstag nun erklärte ein Verantwortlicher des Kantons genau das Gegenteil. Marcel Zottele von der Fischereiaufsicht sagte gegenüber «FM1Today»:



«Der Fisch hat kein zweites Mal zugebissen, deshalb darf er bleiben, wo er ist.»

Auch wenn's keine weltbewegende Geschichte ist, gibt's da offensichtlich noch etwas Absprachebedarf zwischen Stadt und Kanton. Also heisst's wie bei jeder guten Soap-Opera: Fortsetzung folgt...



Abkühlung mit ärgerlichem Ende: Ein Fisch im Mannenweiher beisst eine St.Gallerin in den Fuss Ein Fisch hat eine St.Gallerin im Mannenweiher in den Fuss gebissen. Aufgrund starker Schmerzen ging sie schliesslich ins Spital. Aybüke Köseoglu 29.07.2020

Freitag, 25. September – 19:49 Uhr

St.Galler Stadtregierung will mit Sanierung und Erweiterung des Hallenbads Blumenwies vorwärts machen

(vre) Der St.Galler Stadtrat unterbreitet dem Parlament kommende Woche die Vorlage für den Planungs- und Ausführungskredit für Sanierung und Erweiterung des Hallenbads Blumenwies. Am kommenden Mittwoch werden Stadträtin Maria Pappa und Stadtrat Markus Buschor das Geschäft an einer Medienorientierung vorstellen.

Im 1973 eröffneten St.Galler Hallenbad Blumenwies. Bild: Ralph Ribi

Die politische Behandlung der Vorlage soll danach Schlag auf Schlag geschehen: Vorgesehen ist ihre Behandlung im Stadtparlament bereits an der Sitzung vom 27. Oktober, wobei das nur möglich sein wird, wenn die Liegenschaften- und Baukommission ihre Vorberatungen dazu wirklich abschliessen kann. Die Volksabstimmung übers Hallenbad Blumenwies ist dann für Frühling 2021 vorgesehen.

Visualisierung (Quelle: Architekturbüro Andy Senn) Auf dem Modellfoto ist der Neubau an der Martinsbruggstrasse (rechts) gut erkennbar. Ebenso das neue Aussenschwimmbecken (Mitte). Das bestehende Gebäude (links) bleibt erhalten. (Quelle: Architekturbüro Andy Senn) Modell (Quelle: Architekturbüro Andy Senn) Detailansicht der Gebäudenische mit dem beheizten Aussenbecken.

(Quelle: Architekturbüro Andy Senn) Modellfoto (Fotograf: P. Ruggle, St.Gallen) Modellfoto (Fotograf: P. Ruggle, St.Gallen) Schnitt (Quelle: Architekt A. Senn) Situationsplan (Quelle: Architekt A. Senn)

Am Wettbewerb fürs neue Hallenbad Blumenwies hatten sich 35 Büros beteiligt. Auf dem ersten Platz landete as Projekt Waikiki des St.Galler Architekten Andy Senn. Für die Sanierung und Erweiterung des 1973 erbauten Hallenbads im Osten der Stadt St.Gallen sind in der Investitionsplanung 36 Millionen Franken vorgesehen. Damit soll es zum führenden Sport- und Freizeitbad der Region ausgebaut werden.

Freitag, 25. September – 19:32 Uhr

Am Wochenende wird der Schönenwegen-Treff teileröffnet: Offene Türen mit Hackbrett und Akkordeon

(mha/vre) Der Schönenwegen-Treff an der Rechenstrasse - auf dem Areal, wo dereinst das neue Busdepot stehen soll - hat den Betrieb aufgenommen. Im Treff werden Personen mit leichter Beeinträchtigung betreut und damit pflegende Angehörige entlastet. Am Samstag, 13.30 bis 16 Uhr, und am Sonntag, 11 bis 16 Uhr, stehen die Türen der neuen Tagesstruktur mit öffentlichem Restaurant offen. Am Samstag ist der bekannte Hackbrettspieler Nicolas Senn, am Sonntag Akkordeonist Willi Häne zu Gast.

In den vergangenen Monaten wurde die Infrastruktur für den neuen Schönenwegen-Sozialtreff auf- und ausgebaut. Bild: PD (13.5.2020)

Lageplan des Schönenwegen-Treffs an der Ecke Zürcher- und Rechenstrasse. Bild: PD

Hinter dem Schönenwegen-Treff stehen Susanne Lendenmann und Paolo Widmer. Sie wollen mit der Einrichtung eine wichtige Lücke im Betreuungsangebot der Stadt St.Gallen schliessen. Ältere Menschen mit Betreuungsbedarf würden oft im Alltag durch Angehörige unterstützt oder gepflegt. Diese Betreuung sei oft intensiv. Angehörige könnten an ihre Grenzen stossen. Da will der Schönenwegen-Treff Entlastung bieten. Indem Betroffene tage- oder halbtageweise betreut werden, sollen Angehörige Zeit zur Erholung finden.

Die Infrastruktur für den Treff ist auf zwei Baracken und einen grossen Aussenbereich verteilt. Bild: PD

Susanne Lendenmann und Paolo Widmer wollen mit dem Treff in zwei ausgebauten Baracken einen m «unkonventionellen Begegnungsort» anbieten, der nicht an ein Heim angegliedert ist. Zehn bis zwölf Personen sollen täglich betreut und beschäftigt werden. Der Tagessatz soll rund 150 Franken betragen. Das dazugehörige öffentliche Restaurant soll soziale Kontakte ermöglichen, die Durchmischung fördern und die Möglichkeit geben, unverbindlich vorbeizuschauen.

Informationen zum neuen Schönenwegen-Treff gibt's im Internet.

Heruntergekommene Baracke wandelt sich zum Treff für Betagte der Stadt St.Gallen Zwischennutzung im Lerchenfeld: Dort, wo das neue Busdepot entstehen soll, planen Susanne Lendenmann und Paolo Widmer ein Sozialprojekt für ältere Menschen. Sie wollen eine Baracke als Restaurant mit betreuter Tagesstruktur umnutzen. Christina Weder 08.01.2020

Freitag, 25. September - 18:24 Uhr

FC St.Gallen trifft auswärts auf Vaduz: Für Trainer Peter Zeidler ist es «ein ganz besonderes Spiel»

(pl) Drei Tage nach dem bitteren Out im Europacup trifft der FC St.Gallen am Sonntag in der Meisterschaft auswärts auf Vaduz. Der Aufsteiger aus Liechtenstein hat sich zum Saisonauftakt in Basel ein 2:2 erkämpft, während St.Gallen zu Hause den FC Sion mit 1:0 besiegte. Mit Ausnahme der verletzten Lorenzo Gonzalez und Nicolas Lüchinger kann Trainer Peter Zeidler am Sonntag auf das gesamte Kader zurückgreifen.

Peter Zeidler und Lukas Görtler (Bildmitte) diskutieren mit den Unparteiischen nach dem Spiel des FC St.Gallen gegen AEK Athen vom Donnerstag. Bild: Gian Ehrenzeller/KEY

(24.9.2020)

Die rote Karte, die sich Lukas Görtler am Donnerstag nach Spielende eingehandelt hat, wird keine Auswirkungen auf die Meisterschaft haben. Der Deutsche wäre erst in einem nächsten Europacupspiel gesperrt. Für die Partie gegen Vaduz tönt Zeidler Veränderungen an, um dem einen oder anderen Spieler eine Pause zu gönnen. «Für Vaduz ist es ein ganz besonderes Spiel», sagt Zeidler. «Für uns aber auch.»

Freitag, 25. September - 16:00 Uhr

Der SC Brühl trifft zu Hause auf den FC Sion II: Am Samstag muss Brühl das Spiel machen

(pd/vre) Der SC Brühl ist in der Promotion League derzeit der erste Verfolger von Leader Yverdon Sport. Am Samstag, 16 Uhr, empfangen die Kronen zu Hause im Paul-Grüninger-Stadion den FC Sion II. Die Walliser liegen auf 13. Platz und damit im hinteren Drittel der Tabelle: Es ist also eine ähnliche Ausgangslage, wie sie sich am vergangenen Wochenende in Münsingen präsentierte.

Gegen einen defensiv eingestellten Gegner und auf schwierigem Terrain bekundete der SC Brühl damals zuerst Mühe, ehe das Team das Spiel in der zweiten Halbzeit noch drehen und 4:1 gewinnen konnte. Nach dem Ausgleich von Captain Claudio Holenstein gelangen dem SCB innerhalb von drei Minuten zwei weitere Tore durch Sanijel Kucani und Darko Anic, der seinen vierten Saisontreffer erzielte. Den Schlusspunkt setzte Ajet Sejdija in der Nachspielzeit vom Penaltypunkt aus.

Gegen den FC Münsingen bekundeten die Brühler vor einer Woche in der ersten Halbzeit Mühe, bevor sie das Spiel drehten und 4:1 gewannen. Bild: SCB/Kurt Frischknecht

Die vier Tore in einer Halbzeit zeigen, dass der SC Brühl zurzeit zurecht auf dem zweiten Platz der Promotion-League-Tabelle steht. Die Philosophie von Trainer Heris Stefanachi, auf junge Spieler und den eigenen Nachwuchs zu setzen, zahlt sich aus. Der erst 17-jährige A-Junior Edmir Zulic durfte gegen die Berner sein Debüt in der ersten Mannschaft feiern.

Gegen die zweite Mannschaft des FC Sion werden an diesem Samstag wiederum die Brühler das Spiel machen müssen. Damit dies gelingt, ist die Mannschaft auf die Unterstützung der Fans angewiesen. Wie gewohnt sind tausend Zuschauerinnen und Zuschauer im neu in Sektoren aufgeteilten Paul-Grüninger-Stadion zugelassen.

Freitag, 25. September - 15:05 Uhr

Veloinitiative der SP ist zustande gekommen: Jetzt fordern Initianten, dass der Stadtrat sie zur Annahme empfiehlt

(pd/ghi) Die Veloinitiative der SP ist formal zustande gekommen. Das teilt die Stadtkanzlei heute mit. Von den 1339 eingegangenen Stimmen waren 1209 gültig. Wie die SP in einem Communiqué schreibt, erwartet sie nun vom Stadtrat, dass er die Initiative zur Annahme empfiehlt. «Angesichts der akuten Klimakrise ist ein Wandel des Mobilitätsverhaltens unabdingbar», heisst es in der Mitteilung. Eine wohlwollende Beurteilung der Initiative seitens des Stadtrats wäre ein wichtiges Signal. «Ein Bekenntnis zum Veloverkehr bedeutet auch, den Ausbau nicht als ‹nice to have› zu taxieren, sondern diesen aktiv voranzutreiben», schreibt die SP.

Die SP verlangt vom Stadtrat ein Bekenntnis zum Veloverkehr. Bild: Raphael Rohner

Die Veloinitiative der SP hat zum Ziel, den geplanten Ausbau der Veloinfrastruktur auf Stadtgebiet mit zusätzlichen Mitteln zu beschleunigen und den Anteil zurückgelegter Wege per Velo zu erhöhen. Dazu gehört insbesondere der Ausbau der Ost-West-Verbindung zu einem durchgängigen Velokorridor. Konkret fordert der Initiativtext, dass bis 2030 15 Prozent der Wege auf dem Stadtgebiet mit dem Velo zurückgelegt werden – und dafür ein Rahmenkredit von 15 Millionen Franken bewilligt werden soll.

Freitag, 25. September - 13:45 Uhr

Wahlen und Abstimmungen sind auf der Zielgeraden: In der Stadt St.Gallen haben 47,3 Prozent ihre Zettel bereits retourniert

(vre) Jetzt ist es definitiv: Die Stimm- und Wahlbeteiligung in der Stadt St.Gallen ist diesen Sonntag höher als am Abstimmungs- und Wahlsonntag vor vier Jahren. Bis Freitagmittag haben nämlich 47,3 Prozent der Stimmberechtigten ihre Zettel zurückgeschickt. Am 25. September 2016 lag die Stimmbeteiligung bei den eidgenössischen Vorlagen bei 45,1 Prozent; jene bei den Stadtwahlen war allerdings tiefer (Stadtratswahlen 42,1 und Stadtparlamentswahlen 33,5 Prozent).

Stephan Wenger, langjähriger Sekretär des Stimmbüros der Stadt St.Gallen, geht davon aus, dass die Beteiligung am Wochenende noch auf 50 bis 54 Prozent steigen dürfte. Stimmen und Wählen kann man bis Freitagabend (letzter Postabgang) per Post. Bis Sonntag, 12 Uhr, kann man zudem sein Stimmcouvert auch direkt in den Briefkasten am St.Galler Rathaus werfen. Am Sonntag, 10 bis 12 Uhr, ist zudem im Foyer des Rathauses die traditionelle Abstimmungsurne geöffnet.

Freitag, 25. September - 13:30 Uhr

Coronapandemie im Kanton St.Gallen: Ein Dutzend neue Fälle

(vre) Auch im St.Gallischen nehmen die Neuinfektionen mit dem Coronavirus langsam zu. Für Donnerstag meldet der Kanton im Internet zwölf neue Fälle. Von März bis Freitagmorgen verzeichnet der Kanton St.Gallen damit insgesamt 1'597 Coronafälle. Am Virus gestorben sind hier bisher 41 Personen; diese Zahl ist erfreulicherweise seit Wochen stabil.

Derzeit sind im Kanton St.Gallen sechs Personen wegen einer Corona-Infektion hospitalisiert; drei müssen auf der Intensivstation künstlich beatmet werden. Im Contact Tracing (und isoliert) sind am Freitagmittag kantonsweit 141 Personen. Kontaktpersonen sind derzeit 690 in vorsorglicher Quarantäne.

Video Clubs müssen sich sputen, Schulen warten ab: Die Coronamassnahmen des Kantons St.Gallen kommen überraschend Der Kanton St.Gallen führt die steigenden Fallzahlen auf Jugendliche zurück, die das Ansteckungsrisiko sorglos wegstecken. Mit zwei Massnahmen zielt er auf Schüler und Partygänger: Das Contact-Tracing wird an die Betreiber von Bars und Clubs ausgelastet; Mittelschulen sollen die Maskenpflicht verschärfen. Nicht alle sind erfreut. Rossella Blattmann und Noemi Heule 25.09.2020

Freitag, 25. September - 13:15 Uhr

Für Freitag und Samstag ist «Sauwetter» angesagt: Disorder-Acts vom Freitag weichen in die Grabenhalle aus

(pd/vre) Wegen des Coronavirus findet dieses Wochenende das Disorder Bandraumfestival St.Gallen unter speziellen Rahmenbedingungen statt: Der übliche Einblick in die Proberäume der teilnehmenden Bands entfällt am Freitag und Samstag weitgehend, die Auftritte sollen in grösseren Räumlichkeiten oder draussen stattfinden. Alle Konzerte können wie üblich gratis besucht werden.

Das mit den Auftritten unter freiem Himmel ist allerdings so eine Sache: Für Freitag- wie Samstagabend sind teils heftige Niederschläge mit Temperaturen von nur sechs bis acht Grad Celsius angesagt. Fürs Disorder-Programm von heute Freitag hat das bereits Konsequenzen: Die Auftritte von Lowray und Liedermacher Simon Hotz finden in der Grabenhalle statt (Türöffnung 20 Uhr, Konzertbeginn 21 Uhr).

Das Programm des siebten St.Galler Disorder Bandraum Festival sieht damit derzeit wie folgt aus:

Wer am Samstag Konzerte besuchen will, tut gut daran, sich über die Entwicklung auf Facebook auf dem Laufenden zu halten. Da auch für Samstagabend Sauwetter angesagt ist, ist es durchaus möglich, dass weitere Konzerte unter Dach verlegt werden müssen.

Freitag, 25. September - 11:30 Uhr

Ballone aus dem fahrenden Auto gehalten

(stapo/vre) Mit einem sogar für altgediente Polizisten ungewöhnlichen Fall hat es am Donnerstagnachmittag eine Patrouille der Stadtpolizei St.Gallen auf der Rosenheimstrasse zu tun bekommen. Sie hielt nämlich ein Auto an, aus dessen Fenster eine grosse Zahl Ballone gehalten wurde. Zudem sass eine Person zu viel im Fahrzeug. Bilanz der Kontrolle: eine Anzeige, eine Busse sowie eine Mitfahrerin, die zur Fussgängerin wurde.

Das Auto mit den Ballonen, die eine Frau während der Fahrt aus dem hinteren Seitenfenster gehalten hatte. Bild: Stadtpolizei St.Gallen

(24.9.2020)

Am Donnerstag, kurz vor 14 Uhr, wurde eine Stapo-Patrouille auf ein Auto aufmerksam, aus dessen hinterem Seitenfenster während der Fahrt eine grosse Zahl Ballone gehalten wurde. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass darin fünf statt der erlaubten vier Personen sassen. Ein zweijähriges Kind sass auf dem Schoss der Beifahrerin. Die Mitfahrerin, die die Ballon aus dem Fenster gehalten hatte, wurde angezeigt und musste ihren Weg zu Fuss fortsetzen.

Freitag, 25. September - 11:15 Uhr

Fachhochschule diplomiert Sozialarbeiter und Sozialpädagogen: Mit utopischem Denken Sozialarbeit prägen

(pd/vre) An der Ostschweizer Fachhochschule haben 81 Studierende ihre Ausbildung in Sozialer Arbeit oder Sozialpädagogik mit Erfolg abgeschlossen. An einer Feier wurden jetzt im St.Galler Pfalzkeller 72 Bachelor- und neun Master-Diplome übergeben. Wie bereits im Frühling fand die Diplomfeier coronabedingt ohne Angehörigen und Freunde sowie mit besonderen Sicherheitsmassnahmen statt. Sie freue sich aber, den Studierenden persönlich und nicht nur virtuell gratulieren zu können, sagte die stellvertretende Rektorin Yvonne Gassmann.

Die Diplomfeier des Departments Soziale Arbeit der Ostschweizer Fachhochschule war coronabedingt etwas speziell. Bild: PD (22.9.2020)

Professor Mathias Lindenau stellte seine Festrede unter den Titel «Die Utopie als das vermeintlich Unmögliche». Ihm sei es ein Anliegen, eine Lanze für das utopische Denken zu brechen, weil es Anregungspotenzial biete. Es animiere dazu, über den Status Quo nachzudenken und Alternativen zu entwickeln. «Utopien sind rationale Entwürfe, die danach fragen, welche Veränderungen unsere Gesellschaft braucht.»

Utopisches Denken sei keine bequeme Angelegenheit, räumte Lindenau ein:

«Man muss sich zutrauen, anders als der Mainstream zu denken.»

Zudem gehe man das Risiko ein, dass sich ein eingeschlagener Weg als der falsche erweise und man sich auf die Suche nach einem neuen begeben müsse. In der Sozialen Arbeit könne utopisches Denken helfen, kritisch zu bleiben. «In ihrem Berufsalltag haben sie es mit Menschen in schwierigen Lebenslagen zu tun.» Gerade deshalb sei es eine verantwortungsvolle Tätigkeit, bei der es wichtig sei, nicht vorschnell zu urteilen, sagte Festredner Lindenau.

Freitag, 25. September - 10:30 Uhr

Thomas Schmidheiny wird Ehrensenator der Universität St. Gallen

Thomas Schmidheiny. Bild: Ralph Ribi

(wap) Zum Start des Herbstsemesters hat die HSG Thomas Schmidheiny zum Ehrensenator ernannt. Die Familie Schmidheiny sei die bedeutendste Förderin in ihrer Geschichte, schreibt die Universität am Freitag in einer Mitteilung. Die Lehrstühle für Economics und Law gingen auf das finanzielle Engagement von Schmidheinys Vater Max zurück, die Brüder Thomas und Stephan hätten dieses Erbe weitergeführt. Thomas Schmidheiny ist Präsident der Max Schmidheiny-Stiftung, der Law and Economics Foundation St.Gallen und Mitglied des Stiftungsrates der HSG-Stiftung. Der 75-Jährige ist ehemaliger Geschäftsführer des Zementherstellers Holcim und war bis 2018 Verwaltungsrat der Nachfolgefirma LafargeHolcim.

Mit einer Ehrendoktorwürde ausgezeichnet wurde zudem Ann Lagley, Professorin für Strategic Management in Pluralistic Settings in Montréal. Ebenfalls ein Ehrendoktorat erhalten der Industrie- und Medienökonom Andrea Pratt von der Columbia University in New York sowie der Schweizer Clemens Sialm, der an der Universität Austin in Texas als Professor of Finance and Economics wirkt. Letzterer habe wesentlich zum Verständnis beigetragen, wie die Asset Allocation von Pensionsfonds auf sich ändernde wirtschaftliche Bedingungen reagiere, schreibt die HSG. Aufgrund der Pandemie fand i diesem Sommer die Feier zum Dies Academicus nicht statt.

Freitag, 25. September - 9:50 Uhr

Personelle Rochaden beim TCS: Aebischer folgt auf Rossi bei der Sektion und Seger folgt auf Aebischer bei der Regionalgruppe

Marcel Aebischer beim Amtsantritt als Präsident der TCS-Regionalgruppe St.Gallen und Umgebung 2014: Jetzt übernimmt er ad interim das Präsidium der TCS-Sektion St.Gallen/Appenzell Innerrhoden. Bild: Urs Jaudas (17.3.2014)

(pd/dar) Wechsel an der Spitze der TCS-Sektion St.Gallen/Appenzell Innerrhoden: Am 5. September wurde Marcel Aebischer zum neuen Präsidenten der TCS-Sektion gewählt. Er wird somit Nachfolger des langjährigen Sektionspräsidenten Luigi R. Rossi.

Luigi R. Rossi hat das Präsidium der TCS-Sektion St.Gallen/Appenzell Innerrhoden abgegeben. Bild: Ralph Ribi (4.9.2019)

Die Wahl hat Konsequenzen für die TCS-Regionalgruppe St.Gallen und Umgebung, deren Präsident Marcel Aebischer war: Er ist per sofort von seinem Amt zurückgetreten. Seine Nachfolge als Präsident übernimmt interimistisch bis zur nächsten Hauptversammlung der St.Galler Oskar Seger. Der FDP-Stadtparlamentarier sitzt bereits im Vorstand der Regionalgruppe. «Die TCS-Regionalgruppe St.Gallen und Umgebung ist überzeugt, mit ihm den eingeschlagenen Weg erfolgreich weiterführen zu können», heisst es am Freitag in einer Mitteilung.

Freitag, 25. September - 9:21 Uhr

Doppelkonzert im Bahnhof Bruggen: Zweimal Österreich am Samstag

(pd/sab) Erst «Good Wilson», dann «Mynth»: Die beiden österreichischen Bands spielen morgen Samstag im schnuckeligen Bahnhof Bruggen. Die Mitglieder des Quartetts Good Wilson lieben den selbsterfundenen «Sky Gaze», Dreampop zum in den Himmel starren. Laut Ankündigung führt ihre Musik die Zuhörer in Parallelwelten, verleitet zum Abdriften auf Trauminseln. Die vierköpfige Band Good Wilson gibt es erst seit 2019. Doch stecken dahinter erfahrene Musiker, die ihre Sporen schon in anderen Bands abverdient haben.

Mario und Giovanna Fartacek: Das Geschwisterduo ist auf der Bühne als Band mit dem Namen «Mynth» unterwegs. Bild: PD

Einer der vier, Mario Fartacek, spielt dann im Anschluss auch gleich bei der zweiten Band des Abends. Zusammen mit seiner Schwester Giovanna bildet er nämlich das Elektronik-Duo Mynth. Die beiden Salzburger überraschen laut dem Veranstalter mit einer betörenden, zurückhaltenden aber doch fordernden Mischung aus Trip-Hop und analogen Synthieklängen. Sphärischer Dreampop zwischen Melancholie, weicher Stimme und pochenden Beats.

Die beiden Konzerte finden im Bahnhof an der Stationstrasse 22 in St.Gallen-Bruggen St.Gallen statt. Türöffnung ist um 21 Uhr, Konzertbeginn um 21.30 Uhr. Als Eintritt wird eine Kollekte erhoben.

Donnerstag, 24. September - 19:00 Uhr

Buben- und Mannenweier leeren sich langsam: Der bissige Hecht vom Mannenweier soll umgesiedelt werden

(sab/vre) Diesen Winter muss der marode Grundablass des Bubenweiers saniert werden. Dafür wird dieser Weiher vollständig und der Mannenweier teilweise abgelassen. Baden ist im Letzteren seit Montag verboten. Und damit niemand in den halbleeren Weiher abstürzen kann, ist dieser weiträumig abgesperrt worden, wie in der Bildergalerie ersichtlich ist:

Wegen Bauarbeiten ist der Mannenweier bis im Februar abgesperrt. Das Wasser wurde in den vergangenen Tagen abgelassen. Nun ist die Wasseroberfläche rund fünf Meter tiefer als normal. So ergeben sich ungewohnte Blicke auf die Uferpartien. Die Boje wurde an Land gezogen und liegt vor der Badhütte. Das Sprungbrett ist abgebaut. Das Betreten der Baustelle verboten. Grund für die Bauarbeiten ist eine knapp 100-jährige hölzerne Leitung und ein alter Schieber zwischen dem Mannenweier und dem etwas höher gelegenen mittleren Bubenweier. Die Leitung (im Bild rechts neben dem Umkleidegebäude ist die Röhre sichtbar) muss ersetzt werden. Um überhaupt an die marode Verbindungsleitung heranzukommen, wird das Wasser beim Bubenweier komplett abgelassen und beim Mannenweier (im Bild) teilentleert. Hinter dem Umkleidegebäude wurde ein Fahrweg für die schweren Baumaschinen angelegt. Der Pegel ist rund fünf Meter tiefer: «Da wäre es zu gefährlich, wenn sich jemand auf den Stegen aufhalten würde», sagt Marcel Spielmann, Fachspezialist für Wasserbau bei der Stadt. «Das Risiko ist zu gross, dass jemand runterfallen könnte.» Wegen der Unfallgefahr hat sich die Stadt entschieden, das Gelände grossräumig abzusperren. Einige hartgesottene Schwimmer, die beinahe das ganze Jahr über und bei kühlen Wassertemperaturen ihre Längen im Mannenweier ziehen, ärgern sich über die Sperrung. Man sei im äusserst knappen Bauprogramm sehr auf gutes Wetter und nicht zu kaltes Wasser angewiesen, sagt Wasserbauexperte Spielmann. Damit die Badi zum Beginn der Badesaison im kommenden Mai wieder eröffnen könne. Ein weiteres Risiko sind neben den Holzstegen... ...die Uferpartien, die durch den wegfallenden Wasserdruck instabil werden könnten. Unbefugten ist der Zutritt zur Baustelle verboten. Beim Augenschein am Mannenweier waren einzig zwei Bademeister damit beschäftigt, allerlei Unrat einzusammeln, der zum Vorschein gekommen ist. Herausgefischt wurden zum Beispiel Flaschen und Dosen. Auch beim Bubenweier ist das Wasser schon zum Teil entleert. Enten suchen im Schlick nach Futter. Und die Seerosen liegen auf Grund. Trotzdem leidet die Romantik auf dem Steg am Bubenweier scheinbar nicht.

Etliche, die auf Drei Weieren das ganze Jahr über schwimmen, haben in den Sozialen Medien kritisch auf diese Situation reagiert. Kritik und Fragen gab's zudem im «Stadtmelder», der elektronischen Klagemauer der Stadtverwaltung. Und SP-Stadtparlamentarier Daniel Kehl reichte am Dienstag eine Einfache Anfrage ein, in der er anregt, dass während der Sanierung ersatzweise der Chrüzweier mit dem Familienbad für Schwimmerinnen und Schwimmer zugänglich gemacht werden könnte.

Die Verletzungen nach dem Hecht-Biss in den Fuss einer Schwimmerin im Mannenweier. Bild: PD/20 Minuten (29.7.2020)

Im «Stadtmelder» ist in Zusammenhang mit der Weiherleerung auch die Frage aufgekommen, ob das nicht die richtige Gelegenheit wäre, den Hecht umzusiedeln, der diesen Sommer eine Schwimmerin - wohl aus Versehen - in den Fuss gebissen hatte. Von der Stadt gab's bereits am Donnerstagmittag positiven Bescheid: Die im Mannenweiher eingefangenen Hechte können gemäss Rücksprache mit dem kantonalen Amt für Natur, Jagd und Fischerei tatsächlich umgesiedelt werden.

Auf dass sich Schwimmerinnen und Schwimmer ab nächstem Frühsommer wieder ohne flaues Gefühl in der Magengegend in den Mannenweier stürzen können... Zwischen Mitte und Ende Februar sollen sich der Buben- und Mannenweier nach Abschluss der Bauarbeiten wieder füllen. Und spätestens auf den Start der Badesaison im Mai 2021 hin wieder voll sein.

Donnerstag, 24. September - 18:30 Uhr

Rege Beteiligung an Abstimmungen und Wahlen: Mitmachen kann man bis Sonntagmittag - allerdings nicht mehr auf allen Kanälen

(vre) Die Prognose von Stephan Wenger scheint sich zu bewahrheiten: Der langjährige Sekretär des Stimmbüros der Stadt St.Gallen hatte Anfang Woche prophezeit, dass die Beteiligung an den Abstimmungen und Wahlen bei gegen 50 Prozent liegen könnte. Tatsächlich haben bis Donnerstag 19'363 Städterinnen und Städter von der Möglichkeit der brieflichen Stimmabgabe Gebrauch gemacht. Wenger schätzt jetzt, dass die Beteiligung bis Sonntagmittag auf 50 bis 54 Prozent steigen dürfte.

Alles anzeigen

Abstimmen kann man wie üblich bis am Sonntag, 12 Uhr. Je nach Zeitpunkt der Stimmabgabe stehen aber nicht mehr alle Kanäle für die Rücksendung der Stimm- und Wahlzettel zur Verfügung. Bis Freitagabend, letzter Postabgang, kann man das Couvert in jeden Briefkasten der Post werfen; es wird am Samstag dank A-Frankatur im Rathaus zugestellt. Alternativ ist es natürlich auch möglich, das Couvert direkt in den Briefkasten neben dem Eingang zum Rathaus am Bahnhofplatz zu werfen.

Der Briefkasten am Rathaus am Bahnhofplatz. Hier hinein kann man bis Sonntag, 12 Uhr, abstimmen. Bild: Luca Ghiselli (19.9.2018)

Ab Freitagnacht bis Sonntagmittag (letzte Leerung 12 Uhr) ist dieser direkte Einwurf in den Rathausbriefkasten der einzige Weg für die briefliche Stimmabgabe. Für jene, die ihre Stimme ganz traditionell direkt in die Urne legen wollen, besteht auch diese Möglichkeit: Am Sonntag, 10 bis 12 Uhr, ist diese Art der Stimmabgabe im Foyer des Rathauses möglich.

Donnerstag, 24. September - 17:45 Uhr

Erster Anlass im Olma-Areal seit dem Lockdown: 1'800 Personen kamen ans zweite Bierprobier - Veranstalter sind zufrieden

(pd/vre) Am vergangenen Wochenende haben sich im St.Galler Olma-Areal zum zweiten Mal Bierfans aus der ganzen Ostschweiz zum «Bierprobier» getroffen. Trotz der coronabedingt speziellen Rahmenbedingungen kamen gemäss Mitteilung am Freitag und Samstag rund 1'800 Personen. Am Samstag war der Anlass mit 1'000 Besucherinnen und Besuchern sogar ausverkauft.

Fachsimpeln am Zapfhahn. Bild: Olma/Ausnahmezustand.ch

Am zweiten «Bierprobier» präsentierten 15 Schweizer Brauereien ihre Biere, standen aber auch Besucherinnen und Besuchern Rede und Antwort. Erstmals war auch ein Brauer aus der Westschweiz vertreten. Die Rückmeldungen aus dem Publikum wie der Aussteller seien überwiegend positiv, heisst es in der Bilanzmitteilung. Dass unter diesen Vorzeichen das Datum fürs dritte «Bierprobier» bereits feststeht, überrascht nicht: Es findet am 17. und 18. September 2021 statt.

15 verschiedene Brauereien präsentierten sich und ihre Biere am zweiten Bierfestival auf dem Olma-Areal. Bild: Olma/Ausnahmezustand.ch

Für die Olma-Messen ist die erfolgreiche Durchführung des «Bierprobier» ein kleiner Meilenstein: Es handelte sich dabei um den ersten öffentlichen Anlass auf dem St.Galler Messeareal seit Start des Lockdowns im März. Das Anti-Corona-Schutzkonzept der Olma sei erstmals auf die Probe gestellt worden. Und es habe sich bewährt, heisst es in der Mitteilung. Das sei ein positives Vorzeichen für die neue Messe- und Eventplattform «Pätch», die an den Wochenenden vom 9. bis 11. sowie vom 16. bis 18. Oktober erstmals stattfinden soll.

Details und Bilder zum zweiten «Bierprobier» gibt's im Internet.

Donnerstag, 24. September - 16:50 Uhr

43 neue Coronafälle seit Montag im Kanton St.Gallen: Der Trend zeigt weiter nach oben

(vre) Auch im St.Gallischen nehmen die Neuinfektionen mit dem Coronavirus in der ersten Wochenhälfte weiter zu. Von Montag bis Mittwochabend meldet der Kanton im Internet insgesamt 43 neue Fälle. Dazu kamen sechs Nachmeldungen für frühere Daten. Von März bis Mittwochabend verzeichnet der Kanton St.Gallen damit insgesamt 1'585 Coronafälle. Am Virus gestorben sind bisher im Kanton St.Gallen 41 Personen; diese Zahl ist erfreulicherweise seit Wochen stabil.

Die Quote positiver Tests liegt derzeit bei rund drei Prozent. Für Montag wurden 26 positive Coronatests gemeldet. Am Dienstag waren es 14 und am Mittwoch nur drei. Diese Zahlen sind allerdings mit Vorsicht zu interpretieren; insbesondere lässt sich aus ihnen noch nicht auf einen Rückgang bei der Zunahme der Fälle schliessen. So etwas würde sich erst in den nächsten Tagen zeigen - nicht zuletzt aufgrund allfälliger Nachmeldungen von Fällen für Dienstag und Mittwoch.

Alles anzeigen

Derzeit sind im Kanton St.Gallen acht Personen wegen einer Infektion mit dem Coronavirus hospitalisiert. Eine Person liegt ohne, drei Personen liegen mit Beatmung auf der Intensivstation. Am Donnerstagmittag waren 141 positiv getestete Personen im Contact Tracing und in Isolation; 692 Kontaktpersonen befanden sich vorsorglich in Quarantäne.

Gemessen an der Bevölkerungsdichte (Fälle pro tausend Einwohner) war der Wahlkreis Wil in den vergangenen 14 Tagen im Kanton St.Gallen mit 0,75 Fällen pro 1000 Personen am stärksten von der Coronapandemie betroffen. Am wenigsten stark zugeschlagen hat das Virus in dieser Zeit im Wahlkreis Werdenberg (0,08). Im hinteren Mittelfeld liegen Rorschach (0,28), das Sarganserland (0,24) und See-Gaster (0,24), im vorderen Mittelfeld St.Gallen-Gossau (0,47), Toggenburg (0,47) und Rheintal (0,45).

Donnerstag, 24. September - 15:45 Uhr

Sightseeing vor dem Europa-League-Duell: Spieler von AEK Athen flanieren durch die St.Galler Altstadt

(ghi) Der EU-Botschafter für die Schweiz und das Fürstentum Liechtenstein, Petros Mavromichalis, ist nicht der einzige Grieche, der heute in der südlichen Altstadt gesichtet wurde. Heute, ab 20.30 Uhr, kämpft der FC St.Gallen im Kybunpark gegen den AEK Athen um das Weiterkommen in der Europa-League-Qualifikation.

Spieler des AEK Athen am Donnerstag vor der St.Galler Kathedrale. Bild: Facebook/Andrea Götte

(24.9.2020)

Vor dem Anpfiff liess es sich das Team der Griechen nicht nehmen, den St.Galler Stiftsbezirk zu besuchen. Die auffällig in ihre gelb-schwarzen Mannschaftsfarben gekleideten Griechen waren beim Stadtspaziergang kaum zu übersehen – entsprechend schnell verbreiteten sich Bilder der flanierenden Spitzenfussballer in den Sozialen Medien.

Donnerstag, 24. September - 15:38 Uhr

Arbeiten zugunsten der Natur im Breitfeld: Heuen und Weiher puten im Naturschutzgebiet

(pd/vre) Das Breitfeld ist nicht nur Teil eines Waffenplatzes und ein beliebtes Naherholungsgebiet, es ist auch ein Amphibienlaichgebieten von nationaler Bedeutung. Angesichts dessen, dass heute rund 70 Prozent der einheimischen Amphibien (dazu zählen etwa Frösche, Kröten, Molche und Salamander) vom Aussterben bedroht sind, ist der Erhalt solcher Gebiet für die Naturvielfalt wichtig. Im Breitfeld ist dafür auch der städtische Naturschutzverein mit Unterstützung des WWF aktiv.

Auch Naturschutzgebiete müssen jedes Jahr gemäht und geheut werden, damit sie nicht zuwachsen, verbuschen und verwalden. Bild: WWF/Fotostudio Bühler

Diesen Samstag wird in diesem Zusammenhang eines der verschiedenen Feuchtbiotope am Rand des Breitfelds gepflegt. Das Feuchtbiotop BF1 ist im intensiv genutzten Gebiet eine wichtige Rückzugsmöglichkeit für Tier- und Pflanzenarten. Damit es diese Funktion weiterhin erfüllen kann, muss es jeden Herbst gepflegt werden. Diesen Samstag werden Weiher geputzt, zudem wird geheut und der Verwaldung entgegengewirkt.

Beim WWF kann man sich für die Teilnahme an diesem Natureinsatz bis Freitag, 12 Uhr, anmelden, und zwar unter regiobuero@wwfost.ch oder unter Telefon 071'221'72'30. Gearbeitet wird am Samstag, 8.30 bis etwa 12 Uhr. Infos zum Naturschutzgebiet Breitfeld (BF1) gibt's online beim Naturschutzverein. Details zu Anlässen und Natureinsätzen des WWF finden sich ebenfalls im Internet.

Donnerstag, 24. September - 15:15 Uhr

Am Freitag wird in Herisau fürs Klima gestreikt

(pd/vre) Nach längerer Pause schliesst sich die Klimajugend in der Region St.Gallen morgen Freitag wieder einmal einem internationalen Klimastreik an. Treffpunkt dafür ist allerdings nicht wie üblich in der Stadt St.Gallen, sondern um 18 Uhr beim Obstmarkt in Herisau. Die Kundgebung schliesst die Aktionswoche «Rise up for Change» ab, die mit der Besetzung und der Räumung des Bundesplatzes in Bern dieser Tage hohe Wellen geworfen hat. Demonstriert wird in Herisau übrigens ausdrücklich «mit Maske».

Schülerinnen und Schüler der Kantonsschule Burggraben an einem Klimastreik von Anfang 2019 in St.Gallen.

Bild: Benjamin Manser (18.1.2019)

Beim Klimastreik geht es unverändert um drei Ziele: Einmal soll die Schweizer Politik «die Klimakatastrophe» anerkennen, den nationalen Klimanotstand ausrufen und Gegenmassnahmen einleiten. Zweitens soll die Schweiz bis 2030 im Inland mit einer Bilanz beim Ausstoss von Treibhausgase von netto Null aufwarten. Drittens wird die sogenannte Klimagerechtigkeit gefordert, also dass Industriestaaten auch für die von ihnen in ärmeren Ländern verursachten Klimaschäden aufkommen.

Donnerstag, 24. September - 14:35 Uhr

Am Sonntag im Espenmoos: Fussballerinnen des FC St.Gallen-Staad spielen gegen YB-Frauen

(pd/vre) Die Fussballerinnen des FC St.Gallen-Staad spielen am kommenden Sonntag, ab 15.00 Uhr, im Stadion Espenmoos gegen die YB-Frauen. Die Bernerinnen stehen nach fünf Partien und sieben Zählern auf dem fünften Platz der Meisterschaftsrangliste, die FCSG-Frauen haben in fünf Begegnungen vier Zähler geholt.

Am kommenden Sonntag treten die Fussballerinnen des FC St.Gallen-Staad gegen die YB-Frauen an. Bild: Podo Gessner

Die YB-Frauen werden damit für die St.Gallerinnen sicher kein einfacher Gegner sein. Sportchefin Patricia Willi relativiert: «Wir sind trotz der Nati-Pause guten Mutes für das Heimspiel gegen YB, es ist ein Kontrahent auf Augenhöhe.» Im Kader der St.Galler Fussballerinen fehlt am Sonntag Larina Baumann. Sie hat sich in der ersten Septemberwoche im Training verletzt, nach der Operation am Kreuzband ist sie aber bereits wieder auf dem Weg der Besserung.

Donnerstag, 24. September - 14:10 Uhr

Abend zum amerikanischen Traum im Kulturzentrum Palace: Familiengespräch zwischen Rorschach und New York

(pd/vre) Unter dem Titel «Die Suche nach dem amerikanischen Traum» präsentiert die Erfreuliche Uni im Palace am kommenden Dienstag, 20.15 Uhr, ein Familiengespräch. Vater Otmar Elsener und Sohn Roman erzählen über das Leben in den USA der 1950er-Jahre und heute. Illustriert wird der Talk mit Fotos aus sechs Jahrzehnten USA von Otmar und Roman. Zusammen mit Peter Niedermaier präsentiert Roman zwei neue Songs über das Leben in den USA und New York.

1955 zog der junge Rorschacher Otmar Elsener in die USA, absolvierte den Militärdienst in der US Army und liess sich an den Ufern in New Jersey gegenüber von New York City nieder. Mitte der 1960er-Jahre zog er mit Frau Susy und Sohn Marcel zurück in die Schweiz zurück, wo er als Stickereikaufmann für Jacob Rohner die Welt bereiste, aber auch als Gemeinderat in Rorschach tätig war.

Links Otmar Elsener in den 1950er-Jahren vor der Skyline von New York, rechts Sohn Roman heute vor der gleichen Skyline. Bilder: PD

Als Pensionär widmet sich Otmar dem Journalismus. Er schrieb zwei Bücher über Rorschach und die Region am See, in denen auch erstaunliche Bezüge der Ostschweiz zu den USA nicht fehlen. Sein zweiter Sohn Roman profitierte von der US-Vorlage seines Vaters und machte sich vierzig Jahre nach Otmar auf nach New York. Von dort berichtet er unter anderem seit über zwanzig Jahren für die Nachrichtenagentur SDA sowie die «NZZ am Sonntag». Zudem tritt er als Singer/Songwriter auf.

Im Gespräch mit den beiden Elseners werden Unterschiede zwischen dem Amerika der «Golden Generation» und den heutigen USA ausgelotet. Wie war jenes «Land der unbegrenzten Möglichkeiten» wirklich? Wie «great» war und ist Amerika? Wie gross ist die Kluft zwischen Republikanern und Demokraten? Was braucht es, damit der Graben überwunden werden kann? Ist der amerikanische Traum noch zu retten oder sind die USA auf dem absteigenden Ast?



Donnerstag, 24. September - 13:45 Uhr

EU-Botschafter für Schweiz und Liechtenstein besucht St.Gallen: Regierung empfängt Petros Mavromichalis

(SK/vre) Die Kantonsregierung hat heute Donnerstag den EU-Botschafter für die Schweiz und das Fürstentum Liechtenstein, Petros Mavromichalis, in St.Gallen empfangen. Im Zentrum des Gesprächs standen gemäss Mitteilung die Coronapandemie sowie die wirtschaftlichen Beziehungen des Kantons zur EU. Vor dem Arbeitsgespräch im Regierungsgebäude besuchte Petros Mavromichalis die SFS Group in Heerbrugg. Im Anschluss ans gemeinsame Mittagessen besichtigt er die Stiftsbibliothek.

Coronakonformes Gruppenbild auf dem Klosterplatz mit (von links) Regierungspräsident Bruno Damann, EU-Botschafter Petros Mavromichalis und Regierungsrat Marc Mächler. Bild: Kanton St.Gallen (24.9.2020)

Regierungspräsident Bruno Damann sowie die Regierungsräte Fredy Fässler, Marc Mächler und Beat Tinner nahmen am Empfang für den EU-Botschafter teil. Petros Mavromichalis hat dieses Amt erst Anfang September übernommen, zuvor leitete er das Zentrum für Informationsgewinnung und -analyse des Europäischen Auswärtigen Dienstes.

Botschafter Mavromichalis habe sich bei seinem Besuch besonders für die wirtschaftlichen, institutionellen und gesellschaftlichen Beziehungen des Kantons St.Gallen mit der EU und den Umgang des Kantons mit der Coronakrise interessiert, heisst es in der Mitteilung. Die Vertreter der Regierung thematisierten unter anderem die Situation der geschlossenen Grenzen im Bodenseeraum sowie die grenzüberschreitende Zusammenarbeit St.Gallens mit den EU-Staaten Deutschland und Österreich sowie dem Fürstentum Liechtenstein.

Donnerstag, 24. September - 12:15 Uhr

KV-Mensa bleibt erhalten: Migros zieht auf der Kreuzbleiche ein

(pd/vre) Am Kaufmännischen Berufs- und Weiterbildungszentrum (KBZ) St.Gallen am Rand der Kreuzbleiche wird weiterhin eine Mensa betrieben. Ab Januar 2021 übernimmt und führt die Migros Ostschweiz diesen Betrieb. Das hat das KBZ jetzt mitgeteilt. Seine Verantwortlichen haben seit längerem nach Lösungen für einen wirtschaftlicheren Betrieb der Einrichtung gesucht.

Das Kaufmännische Berufs- und Weiterbildungszentrum (KBZ) auf der St.Galler Kreuzbleiche. Bild: PD

Die lange Schliessung des Schulbetriebs im Frühling hat den Prozess beschleunigt, einen geeigneten externen Partner dafür zu finden. Was jetzt in Form der Migros Ostschweiz auch gelungen ist. Eine Schliessung der Mensa war gemäss Mitteilung für die KBZ-Führung keine Option. Zum einen mache ein gutes Verpflegungsangebot das KBZ attraktiv, zum anderen sei es auch darum gegangen, die Arbeitsplätze in der Mensa zu erhalten.

Ein Blick ins Innere der KBZ-Mensa. Sie ist im Erdgeschoss des Schulgebäudes am Rand der Kreuzbleiche untergebracht. Bild: PD

Die Auslagerung des Mensa-Betriebs sei gegenüber dem künftigen Partner an Bedingungen geknüpft worden. Diese Anforderungen würden von der Migros Ostschweiz vollumfänglich erfüllt, wird in der Mitteilung festgehalten. Die Mensa im Schulgebäude am Nordrand der Kreuzbleiche ist während den Öffnungszeiten des KBZ auch öffentlich zugänglich und damit für Externe seit Jahren eine gute Verpflegungsalternative.

Donnerstag, 24. September – 11:12 Uhr

Pascal Beer liest «Der wütendste Mann in der Stadt»

(pd/mha) Der Exil-Romanshorner Pascal Beer hat einen neuen Gedichtsband veröffentlicht. Morgen Freitag, 19 Uhr, stellt Beer in der Comedia das Buch mit dem Titel «Der wütendste Mann in der Stadt» vor.

Donnerstag, 24. September – 9:23 Uhr

Nächtlicher Polizeieinsatz: Zwei Schwarzarbeiter in Mörschwil festgenommen

(woo) Am Dienstagabend, kurz nach 21.30 Uhr, hat die Kantonspolizei St.Gallen einen Garagenbetrieb an der Rorschacherstrasse in Mörschwil kontrolliert. Dabei wurden ein 31-jähriger Bosnier und ein gleichaltriger Serbe festgenommen, teilt die Polizei mit. Sie verfügten über keine Aufenthalts- und Arbeitsbewilligung und arbeiteten mutmasslich nachts. Ihr Arbeitgeber, ein 34-jähriger Bosnier, der im Kanton St.Gallen wohnt, wurde ebenfalls festgenommen.

Alle drei wurden der Staatsanwaltschaft des Kantons St.Gallen zugeführt. Es werden strafrechtliche Massnahmen eingeleitet. Ausserdem prüft das Migrationsamt fremdenpolizeiliche Massnahmen, wie es weiter heisst.

Zur Kontrolle des Betriebs führten gemäss Mitteilung Ermittlungen wegen Verdachts auf Schwarzarbeit. Die Kantonspolizei wurde bei ihrem Einsatz von Zollmitarbeitenden sowie Spezialisten des Amtes für Wirtschaft und Arbeit unterstützt.

Mittwoch, 23. September - 18:34 Uhr

Mit Sirene und Megafon für die Klimapolitik sensibilisieren

Klimaaktion vor dem Hauptbahnhof St.Gallen. Bild: Viola Priss (23.9.2020)

(vre) Rund ein Dutzend Klimaaktivistinnen und Klimaaktivisten haben am späten Mittwochnachmittag vor dem Hauptbahnhof St.Gallen mit einer Aktion auf die Anliegen des Klimastreiks und die Notwendigkeit einer griffigen Klimapolitik aufmerksam gemacht. Der Klimawandel sei sonst tödlich, wurde dabei mit herumliegenden Klimaopfern suggeriert (und provoziert).

Mittwoch, 23. September - 18:15 Uhr

Neumodische Mobilität im St.Galler Stadtparlament: Jetzt stehen die E-Trottinetts schon in der Olma-Halle

(vre) Einigen sind sie ein Dorn im Auge. Andere - vor allem Jüngere, aber nicht nur sie - finden sie cool. Seit einigen Wochen stehen im St.Galler Stadtbild wieder E-Trottinetts. Wer eins braucht, nimmt es sich via App und stellt es nach der Fahrt wieder ab. Die Diskussion darüber, wie sinnvoll diese moderne Form der Mobilität ist, wird zwar im Vergleich zur Versuchsphase ruhiger geführt, ganz verstummt ist sie aber noch nicht.

Neumodische Mobilität am Dienstagabend im St.Galler Stadtparlament. Bild: Marcel Baur

In Anspielung auf diese Debatte hat der Grünliberale Marcel Baur am Mittwoch auf Facebook einen Schnappschuss gepostet, der ihm am Vorabend an der Sitzung des Stadtparlaments gelungen ist. Er zeigt einen E-Scooter, der zwischen den Reihen der Parlamentsmitglieder in der Olma-Halle 2.1 parkiert ist. Das Bild hat sofort eine kleine Diskussion ausgelöst über die neumodische Mobilität, in der sich Stefan Grob (CVP) als Trotti-Skeptiker und Eva Crottogini (SP) als Trotti-Fahrerin outen.

Mittwoch, 23. September - 17:10 Uhr

Video gegen Begrenzungsinitiative auf SVP-Homepage: Parteipräsident kann sich nicht erklären, wie es dorthin kam

(vre/jw) Wer dieser Tage den Internetauftritt der SVP Wittenbach, Häggenschwil und Muolen besucht, stösst auf Überraschendes. Nämlich nicht wie derzeit landauf, landab üblich auf Slogans für ein Ja zur Begrenzungsinitiative, über die am Wochenende abgestimmt wird. Vielmehr ist bei der Ortspartei das Nein-Video des Schweizerischen Gewerkschaftsbundes (SGB) aufgeschaltet.

Das Nein-Video «Herrliberg first - Büezer second!» nimmt die SVP-Argumente für die Begrenzungsinitiative aufs Korn. Für SVP-Mitglieder dürfte es sich um ziemlich scharfen Tobak handeln. Nicht zuletzt, weil dabei SVP-Übervater Christoph Blocher und andere nationale SVP-Grössen karikiert, teils auch lächerlich gemacht werden.

Die Homepage der SVP Wittenbach, Häggenschwil, Muolen mit dem Schwexit-Video des Gewerkschaftsbundes. Screenshot: PD

Wie das Nein-Video auf die Homepage der SVP Wittenbach, Häggenschwil und Muolen gekommen ist, kann sich Präsident Markus Brunner nicht erklären. Er vermutet, dass das aufgrund einer Panne bei der Übergabe des Internetauftritts von einem Webmaster zum nächsten möglich war. Im Augenblick kann die Ortspartei nichts gegen das Video unternehmen: Weil die Passwörter verloren gingen, hätten ihre Verantwortlichen keinen Zugriff auf die eigene Homepage.

Das Nein-Video zur Begrenzungsinitiative findet sich auch auf Youtube.

Mittwoch, 23. September - 16:33 Uhr

Konzert in der Kirche St.Maria Neudorf: Orgel trifft auf Kebap

In der Kirche Santa Maria im St.Galler Neudorf trifft am Samstag das Bläserquintett Kebap auf Organist Miklós Árpás. Bild: Hanspeter Schiess (23.12.2015)

(pd/vre) «Organ meets... Kebap»: Unter diesem Titel steht ein Konzert vom Samstag, 19.15 Uhr, in der Kirche St.Maria im St.Galler Neudorf. Bei näherem Hinschauen versteckt sich hinter dem Titel dann allerdings nicht ganz das, was man auf den ersten Blick erwarten könnte: Kebap ist nämlich in diesem Fall kein Fastfood, sondern ein junges Bläserquintett mit Klarinette, Flöte, Fagott, Oboe und Horn. An der Orgel sitzt am Samstagabend Miklós Árpás.

Der Eintritt zum Konzert ist gratis; es wird eine Kollekte eingesammelt.

Mittwoch, 23. September - 15:25 Uhr

Die griechischen Fans sind schon in St.Gallen: Angereist, obwohl für den Match vom Donnerstag Publikum nicht zugelassen ist

(cbr) Am Donnerstag spielt der FC St.Gallen in der dritten Qualifikationsrunde für die Europa League gegen AEK Athen. Zwar sind keine Zuschauerinnen und Zuschauer für die Partie zugelassen – doch an Support für die Gäste fehlte es schon am Mittwochmittag in der St.Galler Altstadt nicht, wie ein Kurzvideo beweist:

Sie kommen aus Deutschland, aus der Schweiz und aus Österreich, die Anhänger des griechischen Spitzenklubs AEK Athen. Und auch wenn sie wissen, dass kein Publikum in den Kybunpark darf, suchen sie die Nähe ihrer Mannschaft. In der südlichen Altstadt versammelte sich am Mittwochmittag ein bunter Haufen, alles Männer, die darauf warten, ihre Stars zu Gesicht zu bekommen.

Kaum auszudenken, was am Donnerstag, ab 20.30 Uhr, im St.Galler Fussballstadion los wäre, wenn Zuschauerinnen und Zuschauer zum Spiel zugelassen wären. Doch die Uefa hat sich für diese Qualifikationspartien wegen des Coronavirus strikt dagegen entschieden.

Mittwoch, 23. September - 15:15 Uhr

St.Galler Bandraumfestival Disorder diesmal unter freiem Himmel

(pd/rbe) Am 25. und 26. September findet in der Stadt St.Gallen das Bandraumfestival Disorder statt. Ein «unkompliziertes Do-it-yourself-Festival, das von St.Galler Bands initiiert wurde, um das Interesse an Bandmusik zu wecken und die Vielfalt des St.Galler Musikschaffens aufzuzeigen», heisst es in einer Medienmitteilung. Ähnlich wie bei offenen Künstlerateliers sollen die Bands ihre sonst privaten Proberäume öffnen und vor Publikum spielen.

Weil Proberäume aber auch meist klein und fensterlos sind, ist das «Disorder» im Coronajahr in gewohnter Form nicht möglich. Viele Konzerte finden stattdessen unter freiem Himmel statt; insgesamt zehn Bands machen diesmal mit. Am Freitag gibt es zwei Konzerte im so genannten Atelier Urbanes Grün am St.Galler Güterbahnhof. Dort treten der Singer-Songwriter Lowray (20 Uhr) und der Liedermacher Simon Hotz (21 Uhr) auf.

Die Band Karluk macht auch am diesjährigen «Disorder» mit und lädt in ihren Proberaum in der St.Galler Reithalle. Bild: Ralph Ribi (24.9.2014)

Am Samstag startet das «Disorder» im Museum Point Jaune an der Linsebühlstrasse. Von 15 bis 18 Uhr spielen dort Café Deseado ihren patagonischen Tango. Weiter geht es vor dem Talhof: Um 16 Uhr spielen Di Üblichä Verdächtige ihren funky Hip-Hop mit schweizerdeutschem Rap. Danach wird es lauter mit Post-Rock von Locque (17.30 Uhr) und den jungen Punks von Vs the world (19 Uhr).

Nach Sonnenuntergang verlagert sich das Festival in die Bandräume in der Reithalle. Als erstes treten Karluk um 19.30 Uhr auf, danach ist der brachiale Sound von Drill zu hören (21.30 Uhr), ab 23.30 Uhr singt Kaufmann seinen Slacker-Pop, und als letzte Band ist um 00.30 Uhr In Love Your Mother zu hören.

Eine interaktive Karte mit den Spielorten vorm Freitag und Samstag gibt's auf der Webseite des Festivals.

Mittwoch, 23. September - 15:07 Uhr

Giuseppe Gracia liest in St.Gallen: Verschwörung im Vatikan

(pd/vre) Morgen Donnerstag, 19 Uhr, liest Giuseppe Gracia im Buch-Café Benedikt an der Bankgasse 12 in St.Gallen aus seinem neuen Roman «Der letzte Feind». Der Eintritt zum Anlass ist gratis mit freiwilliger Kollekte. Im Anschluss an die Lesung wird ein Apéro offeriert.

Giuseppe Gracia liest am Donnerstagabend in St.Gallen. Bild: PD

Giuseppe Gracia ist in der Stadt St.Gallen kein Unbekannter. Er ist hier aufgewachsen und hat hier auch 1995 sein erstes Buch, den Roman «Riss», veröffentlicht. Heute arbeitet er als Schriftsteller, Publizist und Medienberater, unter anderem fürs Bistum Chur. So publiziert er beispielsweise als fester Kolumnist beim «Blick» und Gastbeiträge unter anderem in der NZZ.

Im neuen Buch von Giuseppe Gracia geht es um ein Komplott im Vatikan. Ein neuer Papst plant das «Dritte Vatikanische Konzil»: eine Versammlung von über 3'000 Bischöfen und Kardinälen aus aller Welt, die geprägt ist von heftigen Richtungskämpfen. Im Vorfeld kommt es zu mysteriösen Todesfällen und schliesslich, während des Konzils, zu einem brutalen Anschlag...

Mittwoch, 23. September - 14:33 Uhr

Die Unfallstelle am Dienstagabend im Winkler Stich. Bild: Stadtpolizei SG (22.9.2020)

E-Bike streift E-Bike: Zwei Verletzte im Winkler Stich

(stapo/vre) Am Dienstagabend sind auf der Appenzeller Strasse zwischen Herisau und St.Gallen-Winkeln zwei E-Bikes zusammengestossen. Dabei wurde eine Velofahrerin und ein Velofahrer eher leicht verletzt, wie die Stadtpolizei am Mittwoch mitteilt. Beide mussten mit der Ambulanz ins Spital gebracht werden.

Wegen der Streifkollision kamen beide E-Bike-Fahrer zu Fall und verletzten sich. Eines der E-Bikes in der Wiese neben der Appenzeller Strasse. Bild: Stadtpolizei SG (22.9.2020)

Am Dienstag, kurz nach 20 Uhr, war ein 66-Jähriger mit dem E-Bike auf dem Fahrradweg neben der Appenzeller Strasse von Herisau in Richtung St.Gallen unterwegs. Dabei kam ihm eine 34-jährige Frau mit ihrem E-Bike entgegen. Als bisher ungeklärten Gründen streiften sich die beiden beim Kreuzen und kam zu Fall. An den beiden E-Bikes entstand geringer Sachschaden.

Mittwoch, 23. September - 12:00 Uhr

Theater St.Gallen leert am Samstag seinen Kostümfundus

(pd/vre) Der Kostümfundus des Theaters St.Gallen platzt aus allen Nähten, deshalb ist ein Räumungsverkauf angesagt. Er findet gemäss Mitteilung diesen Samstag, von 9 bis 15.30 Uhr, in der Olma-Halle 9.0 statt. Dabei gibt es Kleider, Röcke, Hosen, Jacken, Hüte und vieles mehr aus Inszenierungen der vergangenen Jahren zu Schnäppchenpreisen. Der Andrang zum Kostümverkauf des Theaters war in früheren Jahren gross. Es gilt: Wer zuerst kommt, erhält die besten Stücke.

Blick in den übervollen Kostümfundus des Theaters St.Gallen. Bild: PD

Die Palette der Kostüme, die zum Verkauf angeboten wird, ist nach Angaben des Theaters vielfältig: Sie reicht mittelalterlichen Gewändern über Renaissance-Roben bis zu Fantasie- und Tierkostümen. Es sei mit Sicherheit für jeden Geschmack und jede Preiskategorie etwas dabei. Die Maskenabteilung des Theaters wird zudem ausgewählte Perücken und Masken zum Verkauf anbieten. In der Verkaufshalle gilt Maskenpflicht. Zudem kann nur bar bezahlt werden.

Mittwoch, 23. September - 11:33 Uhr

Quartierverein St.Georgen sagt Preisjassen ab

(pd/vre) Auch der Veranstaltungskalender des Quartiervereins St.Georgen ist von der Coronakrise betroffen: Abgesagt wurde gemäss der neusten Ausgabe der «St.Geörgler Zytig» auch die neunte Auflage des grossen Preisjassens. Begründet wird dieser Schritt damit, dass Teilnehmerinnen und Teilnehmer mehrheitlich über 65-jährig seien und dass es kaum möglich sei, ein zufriedenstellendes Schutzkonzept zu bieten. Jasserinnen und Jasser kämen sich zwangsläufig näher als anderthalb Meter und unterhielten sich schnell einmal etwas lauter. Zudem sei das Jassen mit Hygienemaske nicht wirklich lustvoll, heisst es in der «St.Geörgler Zytig».

Mittwoch, 23. September - 11:09 Uhr

Stadtparlamentarier wollen Bohrloch aus Dornröschenschlaf wecken: Zeitpunkt für eine Neubewertung gekommen

(vre) Oskar Seger (FDP) sowie Donat Kuratli und René Neuweiler (beide SVP) haben am Dienstag im St.Galler Stadtparlament ein Postulat zum Thema Geothermie eingereicht. Sie fordern mit dem Vorstoss eine Neubeurteilung der Möglichkeiten zur Nutzung des Bohrlochs im Sittertobel. Es sei an der Zeit für eine weitere Analyse, wie mit der Bohrung fürs gescheiterte Geothermie-Projekt im Interesse kommender Generationen weiter umgegangen werden solle, heisst es im Vorstoss.

Das grosse Ventil auf dem St.Galler Geothermie-Bohrloch. Die Equipe im Hintergrund nimmt Messungen für wissenschaftliche Zwecke vor. Bild: Adriana Ortiz Cardozo

(29.8.2019)

Nachdem im November 2019 die Frist für den provisorisch konservierten Zustand der Tiefenbohrung eigentlich abgelaufen sei, stehe die Stadt jetzt in der Pflicht, der Bevölkerung mögliche Varianten und Vorgehensweisen mit der Tiefenbohrung offenzulegen, schreiben die Postulanten. Sie verlangen einen Bericht über Stand und Erkenntnisse der seit 2016 in diesem Zusammenhang getätigten Abklärungen. Weiter soll der Stadtrat auch über Alternativen für eine künftige Nutzung des Lochs berichten.

Der Tag, als es St.Gallen durchschüttelte: Vor fünf Jahren bebte wegen des Geothermie-Projekts die Erde Es waren dramatische Tage im Sittertobel: Nachdem am Vortag der Druck im Bohrloch des Geothermie-Projektes zeitweise stark angestiegen war, erschütterte am 20. Juli 2013 ein Erdstoss die Region St.Gallen. Es war der Anfang vom Ende des Pionierprojekts. Reto Voneschen 20.07.2018

Mittwoch, 23. September - 10:42 Uhr

Schlechte Nachricht für die Bauwirtschaft: Betrieb der Deponie Tüfentobel muss wegen Rechtsstreit stark eingeschränkt werden

(sk/vre) Die Situation rund um die Deponie Tüfentobel, die von der Stadt St.Gallen bei Engelburg betrieben wird, bleibt verfahren. Damit zusätzlich Material deponiert werden kann, muss ein Grundeigentümer enteignet werden, dessen Entschädigungsforderungen für die Stadt zu hoch sind. Aufgrund des deswegen laufenden Rechtsverfahrens kann das Volumen der Deponie für die kommenden zwei bis drei Jahre nicht ausgedehnt werden.

Die Deponie Tüfentobel bei Engelburg: Wegen eines Rechtsstreits sind zusätzliche Kapazitäten an diesem Standort voraussichtlich für zwei bis drei Jahre blockiert. Bild: Urs Bucher (9.11.2017)

Damit droht der Region St.Gallen definitiv der Deponie-Notstand: Ab Januar 2021 müsse die Annahme von Deponiematerial - dazu zählt unter anderem Aushub von Baustellen - weiter eingeschränkt werden, teilt die Stadt am Mittwoch mit. Eine lokale Einschränkung auf St.Gallen und die Standortgemeinde Gaiserwald ist möglich. Zudem werden die Bedingungen für die Annahme von Material weiter verschärft. Die Planung für die Deponieerweiterung wird vorläufig sistiert.

Enteignung Am Anfang stand ein Versehen der Stadt (sk/vre) In der Deponie Tüfentobel werden verschiedene Typen nicht brennbarer Abfälle aus der Region abgelagert. 2003 stimmten das Stadtparlament und die Stimmberechtigten der Stadt dem Abschlussprojekt für die Deponie für 35,5 Millionen Franken zu. Im Kredit war die Entschädigung der Grundeigentümer nicht vorgesehen, weil ein Dienstbarkeitsvertrag mit unentgeltlichem Auffüllrecht von 1964 vorlag. Rund zehn Jahre später zeigte sich, dass dieser Vertrag die Fläche des Abschlussprojekts nicht voll abdeckt. Das Stadtparlament genehmigte 2017 nachträglich einen Kredit von 2,1 Millionen Franken für die Entschädigung der Grundeigentümer. Mit allen betroffenen Eigentümern ausser einem konnte sich die Stadt einigen. 2018 leitete die Stadt das Enteignungsverfahren gegen diesen einen Eigentümer ein, der sich aber mit Rechtsmitteln dagegen wehrt. Die Kantonsregierung schützte das Enteignungsbegehren der Stadt am 25. August diesen Jahres. Der Grundeigentümer hat nun auch gegen diesen Entscheid Beschwerde eingelegt. Damit geht der Fall ans kantonalen Verwaltungsgericht. Bis zu seinem Entscheid bleibt der Deponiebetrieb gemäss Mitteilung vom Mittwoch mit Sicherheit stark eingeschränkt.

Verhärtete Fronten: Die Deponie Tüfentobel bleibt blockiert Der Platz für Aushubmaterial in der Deponie Tüfentobel wird knapper. Ein Grundeigentümer stellt sich quer. Die Stadt hat aber einen Plan B. Christoph Renn 02.03.2020 DEPONIEPLANUNG: Steinachtobel: Natur soll Vortritt behalten Im Steinachtobel wird es tatsächlich keine Aushubdeponie geben. Eine Medienmitteilung der Staatskanzlei hat diese Woche einen Tagblatt-Bericht vom 20. April bestätigt. Die Planung für eine Grossdeponie, die den derzeitigen Standort Tüfentobel bei Engelburg hätte ablösen sollen, wurde eingestellt. 29.04.2017

Mittwoch, 23. September - 10:14 Uhr

Kunstverein geht in die Kommunikationsoffensive: Plattform für regionales Kunstschaffen, Kampagne für Museumssanierung

(vre) Der Entscheid des Stadtrats, die Sanierung des Kunstmuseums nochmals um fünf Jahre zu verschieben, hat den Kunstverein St.Gallen offensichtlich aufgeschreckt. Er geht jetzt im Internet in die Offensive. So hat er neu eine eigene Website www.kunstverein.sg aufgeschaltet. Zum anderen ist die Website pro-kunstmuseum.sg zur gleichnamigen Aktion mit Argumenten für die rasche Sanierung des Museums online.

Das Kunstmuseum St.Gallen an der «Night of Light».

Bild: Nik Roth (22.6.2020)

Die neue Website des Kunstvereins ist als Plattform für die bildende Kunst in der Region angedacht. Sie soll das Kunstschaffen sichtbar machen, Künstlerinnen und Künstler ein Sprachrohr bieten und ihre Vernetzung untereinander fördern. Das gemäss Mitteilung für «die Ostschweiz einzigartige digitale Angebot» ergänzt bestehende Gefässe wie Werkdiskurse, Kunstgespräche, Vorträge oder Workshops.

So stellt sich Andrés Salazar das sanierte Kunstmuseum vor. Durch den neuen Eingang sollen Museum und Stadtpark näher zueinander gerückt werden. Die Vision von Andrés Salazar bei Nacht. Hannah Raschle stellt sich die neue Verbindung zwischen Museum und Park als etwas Spielerisches vor. Arion Gastpar lässt der Fantasie bei der Aussenraumgestaltung (unter anderem mit Pool und Bächlein) freien Lauf. Dominik Rüegg sieht ebenfalls eine Symbiose zwischen Kunklerbau und Stadtpark. Dario Forlin sieht viele Möglichkeiten für den neuen Aussenbereich. Bei Joël Roth blüth und gedeiht es aus der typischen Fensterflucht des Museumsgebäudes.

Mit der Kampagne «Pro Kunstmuseum St.Gallen» will der Kunstverein das Erneuerungsprojekt fürs Kunstmuseums unterstützen. Ziel ist, dass die vom Stadtrat geplante Verschiebung des Projekts um weitere fünf Jahre vermieden und eine sofortige Fortsetzung der Planungsarbeiten erreicht werden kann. Auf der Website zur Kampagne figurieren Argumente für die rasche Sanierung, aber auch Visionen von Künstlerinnen und Künstlern dafür: