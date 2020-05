ST.GALLER STADT-TICKER: Stadt zieht 2022 Gasballonfahrer aus der ganzen Welt an +++ Gesang und Violine vom Kirchturm +++ Eine Zitterpartie für die Sommerkinos

Stets aktuell informiert über die Geschehnisse in der Stadt St.Gallen: In unserem Stadt-Ticker finden Sie einen bunten Mix an News und unterhaltsamen Geschichten. Aktualisiert 19.05.2020, 11.39 Uhr

Dienstag, 19. Mai - 11:40 Uhr

Gordon-Bennett-Cup startet 2022 in der Ostschweiz: Ballonfahrer der ganzen Welt treffen sich in St.Gallen

(pd/vre) Weil Laurent Sciboz und Nicolas Tièche aus Freiburg 2019 den Gordon-Bennett-Cup gewonnen haben, kann die Schweiz jetzt die Langdistanz-Weltmeisterschaft der Gasballonfahrer ausrichten. Die 65. Austragung des Coupe Aéronautique Gordon Bennett findet im Spätsommer 2022 in der Stadt St.Gallen statt. Der Anlass landet damit zum dritten Mal im Kanton St.Gallen und der Ostschweiz: 1995 starteten die Ballone in Wil, 2012 in Ebnat-Kappel im Toggenburg.

Start zum 63. Coupe Aéronautique Gordon Bennett im französischen Montbéliard. Bild: PD (13.9.2019)

Vorbereitet wird das Ballonrennen gemäss Mitteilung von einer Gruppe um Walter T. Vogel. Sie machte sich nach dem Sieg der Freiburger sofort an die Ausarbeitung einer Bewerbung und erhielt jetzt die Zusage für die Stadt St.Gallen. Das Organisationskomitee nutzt die Erfahrung aus vergangenen Gordon-Bennett-Durchführungen. Es wird dabei von Ostschweizer Ballonclubs wie auch von der Stadt St.Gallen unterstützt.

Mit der Langdistanz-Weltmeisterschaft der Gasballone findet ein sehr spezieller internationaler Anlass in St.Gallen statt. Der Gordon-Bennett-Cup wurde seit 1906 bereits 63 Mal durchgeführt. Er gilt heute als ältester und prestigeträchtigster Anlass der Luftfahrt. Zentrales Anliegen der Organisatoren für 2022 ist es daher gemäss Mitteilung auch, die Bevölkerung der Ostschweiz in den Anlass einzubinden.

Hier geht's zu den Details des Gordon-Bennett-Cups im Internet.

Dienstag, 19. Mai - 10:40 Uhr

Der sechste St.Galler Stadtsegen zu Zeiten des Coronavirus: Violine und Gesang vom Turm der Kirche St.Maria Neudorf

(pd/vre) Bereits zum sechsten Mal ist am Sonntag der St.Galler Stadtsegen gerufen worden. Cityseelsorgerin Ann-Katrin Gässlein und Violinistin Illaria Sieber-Pedrotti waren dabei auf dem Turm der Kirche St.Maria Neudorf im Osten der Stadt aktiv. Und idas war gleich auch noch eine Premiere, wie es in der Mitteilung dazu heisst: Gässlein sang den Segen nämlich zu den Klängen der Violine. Im Video wird zuerst die Aussicht vom Kirchturm präsentiert, ab Minute 2:46 folgt der Segensruf.

Die städtische Reihe der Segensrufe zu Coronazeiten wird fortgesetzt. Am kommenden Sonntag, 20 Uhr, ist das Ritual, das sich am traditionellen Alpsegen orientiert, voraussichtlich ab dem Turm der Stadtkirche St.Laurenzen zu hören. Für Pfingsten soll etwas Besonderes als Stadt- und Landsegen geboten werden: Eventuell kann er ins «Pfingstbrausen» des Seelsorgeteams Straubenzell eingebunden und zusammen mit einer Bläsergruppe gestaltet werden.

Dienstag, 19. Mai - 10:03 Uhr

Zitterpartie für die Organisatoren: Noch ist bezüglich der Sommerkinos in der Region St.Gallen alles offen

(vre) Open-Air-Kinos gehören in Stadt und Region St.Gallen seit langem zur Sommerzeit. Weil es halt schon einen speziellen Reiz hat, seinen Lieblingsfilm an einem lauschigen Plätzchen unter dem Sternenhimmel zu schauen. Normalerweise beginnt die Saison der sommerlichen Freiluftkinos im Juli und endet mit dem Solarkino Ende August, Anfang September. In diesem Jahr ist alles anders und vieles noch unsicher.

Das Open-Air-Kino auf dem Adolph-Saurer-Quai in Arbon gehört zu den stimmungsvollsten Veranstaltungen dieser Art in der Schweiz. Bild: Michel Canonica (19.7.2018)

Anders als andere grosse Freiluftveranstaltungen sind die drei Open-Air-Kinos in Stadt und Region noch nicht abgesagt - nämlich jenes am See in Arbon, jenes des Kinok im Innenhof der Lokremise und das Solarkino an wechselnden Standorten. Ob sie durchgeführt werden können, hängt vom nächsten Lockerungsschritt bei den Anti-Corona-Massnahmen ab. Der Bundesrat will sich dazu nächste Woche äussern. Das Open-Air-Kino im St.Galler Kantipark findet seit 2019 nicht mehr statt.

Das Sommerkino im Innenhof der Lokremise. Bild: PD (17.7.2019)

Zeitlich bereits reagiert haben die Organisatoren des Open-Air-Kinos in Arbon. Sie wollen den Anlass terminlich rund anderthalb Monate nach hinten schieben. Angedacht ist eine Durchführung vom 18. August bis 27. September, wobei eine Verschiebung ausdrücklich noch möglich ist. Wieder angeboten wird gemäss Internetauftritt auch die Möglichkeit, mit einem Sammeltransport von Sprenger-Taxi nach dem Film nach St.Gallen zurückzufahren.

Das Solarkino 2019 auf der St.Galler Kreuzbleiche. Bild: PD

Auch beim Open-Air-Kino in der Lokremise ist noch alles offen. Wir hoffen natürlich immer noch, dass wir es durchführen können, sagt dazu Andreas Stock vom Team des St.Galler Studiokinos Kinok. Das hänge aber voll und ganz von den Auflagen ab, die der Bundesrat für die Art Veranstaltungen machen werde. Gleich tönt es im Internetauftritt des Solarkinos: «Zum jetzigen Zeitpunkt gibt es immer noch eine berechtigte Hoffnung, dass das 9. Solarkino in St.Gallen stattfinden kann.» Die Organisatoren warten für weitere Schritte auf die Bundesratsentscheide vom 27. Mai.

Montag, 18. Mai - 19:49 Uhr

Mysteriöser Mann in St.Gallen gesucht

(tn) Ein Freund Namens Samuel, Luftküsse und ein Tattoo mit roten Linien: So steht es auf einem Zettel, der am Montag beim Hauptbahnhof St.Gallen gesichtet wurde. Auf dem dicht beschriebenen A4-Blatt erzählt eine junge Frau, wie sie sich im St.Galler Nachtleben in einen ihr unbekannten Mann verguckt hat. Und sie möchte ihn unbedingt wiedersehen und näher kennenlernen.

Das Ganze hatte sich am 8. Februar ereignet, der Zettel ist aber erst am Wochenende etwa am Sockel des Vadian-Denkmals aufgetaucht. Vielleicht erst jetzt wegen des Corona-Lockdowns? Oder weil andere Versuche, den «mysteriösen Mann» zu finden, fehlgeschlagen sind? Auch im Internet findet sich der Flyer. Doch lesen Sie selbst in untenstehendem Screenshort oder auf Facebook:

Montag, 18. Mai - 17:22 Uhr

Sportamt beantwortet häufige Frage zu Zeiten des Coronavirus: Was passiert mit den Abos für Hallen- und Freibäder?

(sk/vre) Was passiert eigentlich mit bereits gelösten Abos für die Hallen- und Freibäder der Stadt während der Zeit des Corona-Lockdowns? Verfallen die einfach? Mit dieser Frage wird das städtische Sportamt oft konfrontiert. So häufig zumindest, dass es jetzt in einem Newsletter Klarheit dazu schafft. Und die Stadt St.Gallen ist bei diesem Thema grosszügig.

Wann die Stadtsanktgaller Freibäder - im Bild jenes im Lerchenfeld - die Sommersaison starten könne, ist aufgrund der Coronakrise noch offen. Adriana Ortiz Cardozo

Grundsätzlich gilt, dass bereits gelöste Abos automatisch um die Zeit verlängert werden, welche die Anlagen geschlossen waren. Berechnet wird die Zahl der Tage, für die das der Fall sein wird, vom 17. März an bis zur Wiedereröffnung. Wann diese erfolgen kann, ist noch offen. Näheres dazu soll der Bundesrat Ende Monat kommunizieren. Die Hoffnung ist, dass die Bäder am 8. Juni wieder aufgehen dürfen.

Wer ein Abo für ein Hallen- oder Freibad der Stadt besitzt, muss nichts unternehmen. «Bestehende Abos werden automatisch verlängert», heisst es im Newsletter. Die Stadt informiert die Eigentümer. Neue Abonnemente hingegen werden erst wieder ausgestellt, wenn die Anlagen wieder offen sind. Der «Sommer(s)pass» für alle Freibäder der Stadt wird preislich der verkürzten Geltungsdauer angepasst. Weitere Infos dazu gibt's, sobald klar ist, wann die Badis öffnen können.

Montag, 18. Mai - 16:16 Uhr

Schnider AG aus Engelburg rundet mit einer Übernahme in Herisau das Einzugsgebiet und die Angebotspalette ab

(pd/vre) Das Transport- und Recyclingunternehmen Schnider AG mit Sitz in Engelburg übernimmt auf 1. Juni die Nahverkehrsangebote der Frischknecht Transport AG in Herisau. Die Giezendanner Transport AG aus Rothrist wiederum übernimmt den Silo-Bereich der Frischknecht AG. Die zwölf davon betroffenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden von den neuen Eigentümern weiter beschäftigt. Und auch der Standort Herisau soll gemäss Mitteilung erhalten bleiben.

Frischknecht blickt auf eine 138-jährige Firmengeschichte zurück. Der durch seine blauen Lastwagen bekannte Betrieb wird bereits in der vierten Generation von Thomas und Hans-Peter Frischknecht geführt. Sie übergeben den Transportteil an zwei andere Familienunternehmen. Obwohl der Schritt nicht leichtfalle, sei dies die richtige Entscheidung für das Unternehmen und dessen Zukunft, werden die beiden Brüder in der Mitteilung zitiert.

Eine Anlage zur Abfalltrennung bei der Schnider AG in Engelburg. Bild: Hannes Thalmann

Die Schnider AG Transporte und Recycling ist ein in der weiteren Region bekannter Anbieter von Dienstleistungen im Transport-, Recycling- und Entsorgungsbereich. Der Betrieb beschäftigt über 60 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Es verfügt über 28 Lastwagen. Mit der Frischknecht AG arbeitete Schnider sei Jahren zusammen.

Mit der Übernahme der Frischknecht-Sparten Muldenservice, Recycling-Kies, Kipper, Winterdienst, Pferdemist- und Klärschlamm-Transporte kann die Schnider AG gemäss Mitteilung vom Mittwoch ihr Angebot stärken und ihr Einzugsgebiet im Appenzellerland erweitern. Herisau sei die ideale Ergänzung zu den bestehenden Standorten Engelburg und Sulgen TG.

Montag, 18. Mai - 15:59 Uhr

Stadt baut trotz A1-Sanierung weiter an ihrem Strassennetz: Stadträtin Maria Pappa zu Kritik des TCS und des Gewerbes

(mha/vre) Bei Stau auf der Stadtautobahn weichen viele Autofahrer auf das städtische Strassennetz aus. Doch in Spitzenzeiten ist dieses selbst schon sehr gut ausgelastet und schnell einmal überlastet. Zudem löst sich ein Stau innerhalb der Stadt erfahrungsgemäss langsamer auf als auf der Autobahn. Strassenbaustellen behindern den Verkehrsfluss zusätzlich.

Die TCS-Regionalgruppe St.Gallen und Umgebung monierte bereits an ihrer Hauptversammlung vom Frühling, dass die Stadt während der Autobahnsanierung Strassenbauprojekte umsetze. Auch das Gewerbe bat den Stadtrat bereits bei mehreren Anlässen, während der Sanierung der Stadtautobahn auf grössere Projekte zu verzichten.

Generalprobe für den Umbau der Zürcher Strasse in der Lachen: Im Sommer 2018 wurde eine neue Fernwärmeleitung verlegt. In Vorbereitung ist ein Projekt zur Sanierung und Neugestaltung der Strasse. Es wird seit einiger Zeit durch einen Rechtsstreit verzögert. Bild: Reto Voneschen (13.7.2018)

«Wir hatten relevante Strassenbaustellen so geplant, dass sie vor Beginn der Sanierung der Stadtautobahn fertig gewesen wären», antwortet die städtische Baudirektorin Maria Pappa auf Nachfrage. Für die Planung müssen bei kantonalen und städtischen Bauprojekten zuerst politische Prozesse durchlaufen werden. Danach folgen die öffentlichen Auflagen, auf die Einsprachen. Und das kann - ausserhalb des Einflussbereichs von Stadtrat und Stadtverwaltung - zu Verzögerungen führen.

«Mit der Neugestaltung der Zürcher Strasse in der Lachen waren wir gut dran. Nun verzögern aber Einsprachen das Projekt. Und das können wir nicht beeinflussen», gibt Maria Pappa ein praktisches Beispiel. Auch finanzpolitisch sei es nicht sinnvoll, notwendige Strassensanierungen zu verschieben. «Vernachlässigt man den Unterhalt, saniert also zu spät, steigen die Kosten. Saniert man eine Strasse aber zu früh, vernichtet man den vorhandenen Restwert.»

Montag, 18. Mai - 12:02 Uhr

Kantonspolizei unterbindet motorisierte Balzfahrten: Verzeigungen und stillgelegte Autos nach Poser-Kontrollen

(kapo/vre) Sie sind zwar nicht ausschliesslich ein Corona-Phänomen, haben aber vom Gefühl her zahlenmässig zugenommen, die meist jungen Autolenker, die mit sehr viel PS und Lärmentwicklung auf sich aufmerksam machen wollen. Diesen Sonntag, 12.30 bis 23.30 Uhr, hat die Kantonspolizei St.Gallen in den Regionen Rorschach, Gossau und Wil eine Schwerpunktkontrolle durchgeführt gegen solche «Balzfahrten», wie das früher im Polizeijargon hiess.

Dabei wurden an verschiedenen Orten Autoposer, wie das heute heisst, gestoppt und wegen nicht vorschriftsgemässer Fahrzeuge sowie rücksichtsloser Fahrweise kontrolliert. Dabei wurden Polizeipatrouillen von Spezialisten des Strassenverkehrsamtes unterstützt. Sie führten technische Überprüfungen und in einigen Fällen Lärmmessungen an den Fahrzeugen durch.

Lenker, die in technisch veränderten Fahrzeugen zu schnell, zu laut und zu forsch unterwegs sind, müssen damit rechnen, von der Kantonspolizei kontrolliert zu werden. Symbolbild: Kantonspolizei SG

Insgesamt wurden bei der Aktion gemäss Mitteilung der 21 Personen angezeigt (vier in der Region Gossau und Wil, 17 in der Region Rorschach). Bei diversen Fahrzeugen wurden technische Mängel, wie fehlerhafte und manipulierte Auspuffanlagen oder lackierte Heckleuchten und andere unerlaubte technische Abänderungen etwa an Fahrwerken festgestellt. Zwei Autos wurden deswegen stillgelegt.

Sechs Halter müssen Mängel an ihren Fahrzeugen beheben und nochmals zur Kontrolle antreten. Ein 37-Jähriger Mann wurde bei einer der Poser-Kontrolle gestoppt, weil er innerorts mit 69 statt den erlaubten 50 Stundenkilometern unterwegs war. Zudem war sein Auto zu laut: Gemessen wurden 102 statt der erlaubten 90 Dezibel. Die Kantonspolizei kündigt an, dass sie Kontrollen gegen Autoposer weiterführen wird. Auch in Rorschach, wo sich ein Schwerpunkt für Balzfahrten gebildet hat.

Montag, 18. Mai - 11:03 Uhr

Daniela Sandmeier ist seit 40 Jahren beim Grossverteiler tätig: Verkäuferin mit Leib und Seele

(pd/vre) Ein ungewöhnliches Arbeitsjubiläum kann dieser Tage Daniela Sandmeier feiern: Sie ist seit 40 Jahren beim Grossverteiler Coop als Verkäuferin tätig. Seit 2002 ist ihr Arbeitsort der Gallusmarkt im Osten der Stadt St.Gallen. Die 57-Jährige ist allerdings auch noch von einem ihrer Hobbys her öffentlich bekannt: Sie strickt kleine Stofftiere, die Kindern zum Beispiel bei einem Spitalaufenthalt Trost spenden. Zudem unterstützt sie ehrenamtlich das Kinderspital St.Gallen.

Daniela Sandmeier hinter der Kasse im Gallusmarkt. Bild: Donato Caspari/PD

Ihre Ausbildung absolvierte die in Rorschacherberg lebende Daniela Sandmeier im ehemaligen Coop in Staad. Anschliessend arbeitete sie 22 Jahre lang in Rorschach. «Von Blumen über Molkerei bis hin zur Kasse habe ich dort alle Rayons kennengelernt und war später Abteilungsleiterin Früchte und Gemüse», wird sie in einer Coop-Mitteilung zitiert. Seit 2002 ist ihr Arbeitsplatz der Gallusmarkt und den schätzt sie sehr: «Ich gehe jeden Tag gerne zur Arbeit.»

Montag, 18. Mai - 10:39 Uhr

Verkehrsbehinderungen zwischen Winkeln und Herisau: Bauarbeiten im Winkler Stich werden abgeschlossen

(SK/vre) Mit dem Einbau der Deckschicht beenden die Kantone St.Gallen und Appenzell Ausserrhoden nächste und übernächste Woche das umfangreiche Bauprojekt an der Appenzeller- und Heinrichsbadstrasse zwischen St.Gallen-Winkeln und Herisau. Zwischen dem 25. Mai und dem 9. Juni wird es deswegen zu verschiedenen Strassensperrungen kommen.

Seit Sommer 2019 werden die Appenzellerstrasse im sogenannten Winkler Stich und die Heinrichsbadstrasse (Bild im Sommer 2019) auf Herisauer Gemeindegebiet aufwendig saniert und ausgebaut. Ende Mai, Anfang Juni wird das Projekt abgeschlossen.

Die abschliessenden Belagsarbeiten erstrecken sich zeitlich über drei Wochen. Betroffen von den dafür nötigen Sperrungen sind sowohl die Hauptachse von Winkeln nach Herisau als auch die einmündende Heinrichs- und die Schützenstrasse. Einschränkungen gibt es dabei auch für den Busverkehr. Vom 27. bis 29. Mai sind davon auch Fuss- und Veloverkehr auf Appenzeller- und St.Gallerstrasse betroffen.

Im ersten Schritt ist der Einlenker Schützenstrasse vom 26. Mai, 8 Uhr, bis 27. Mai, 5 Uhr, für den Verkehr gesperrt. Eine Umleitung ist signalisiert.

Vom 27. bis 29. Mai wird die Deckschicht auf dem Geh- und Radweg Appenzeller- und St.Gallerstrasse eingebaut. Für Fussgängerinnen und Velofahrer ist eine Umleitung via Gübsensee signalisiert.

Auf der Appenzeller- und Heinrichsbadstrasse wird ab Samstag, 6. Juni, 20 Uhr, bis Montag, 8. Juni, 5 Uhr, gebaut; dafür ist eine Vollsperrung nötig. Autos werden über Gossau umgeleitet.

Vom 8. Juni, 7 Uhr, bis 9. Juni, 5 Uhr, bleibt der Einlenker Heinrichsbadstrasse gesperrt. Eine Umleitung via Zentrum Herisau wird signalisiert.

Zu Unterbrüchen sowie Fahrplan- und Routenänderungen kommt es in der Bauphase zwischen dem 26. Mai und 9. Juni zeitweise auch auf den Buslinien 158 (von Engelburg nach Herisau) und 173 (Herisau-Bahnhof nach Herisau-Migros/Spital).

Witterungsbedingt können sich die von den Kantonen angekündigten Sperrungen verschieben. Informationen dazu finden sich auf der Website des St.Galler Tiefbauamtes.

Montag, 18. Mai - 9:49 Uhr

Märlistation auf dem St.Galler Blumenmarkt ist wieder offen

(pd/vre) Katy Rohner und Anja Weiss-Gehrer freuen sich. Und die Initiantinnen der Märlistation haben auch Grund dazu: Ab Montag ist es nämlich wieder möglich, in der alten Telefonzelle auf dem St.Galler Blumenmarkt Geschichten zu hören. Die Einrichtung war, wie so viele andere, wegen des Coronavirus seit Mitte März geschlossen. Geöffnet werden darf sie jetzt auch nur mit verschärften Auflagen: So wir die Märlistation neu zweimal statt nur einmal am Tag geputzt und desinfiziert.

Nach einer coronabedingten Pause (Bild) ist die Märlistation auf dem St.Galler Blumenmarkt ab heute Montag wieder für Kinder zugänglich. Bild: Urs Bucher (21.12.2019)

Die St.Galler Märlistation ist von Montag bis Samstag, 7 bis 19 Uhr, und am Sonntag, 9 bis 18 Uhr, geöffnet.

Montag, 18. Mai - 9:33 Uhr

Diesjähriger Schweizer Vorlesetag findet am 27. Mai online statt: Auch Marco Fritsche liest eine Geschichte vor

(pd/vre) Der Schweizer Vorlesetag findet dieses Jahr vor allem im Internet statt. Über 30 Schweizer Persönlichkeiten aus allen Landesteilen unterstützen den Vorlesetag als Botschafterinnen und Botschafter, indem sie online eine Geschichte vorlesen. Der Vorlesetag ist eine Initiative des Schweizerischen Instituts für Kinder- und Jugendmedien und vielen anderen Partnern.

Marco Fritsche ist einem breiten Publikum vor allem als Moderator der Kuppelsendung «Bauer, ledig, sucht...» bekannt. Bild: Njazi Nivokazi/3+ (14.5.2018)

Am 27. Mai, ab 10 Uhr, hat im Internet jede halbe Stunde ein Vorlese-Video Premiere. Die Videos sind dann bis Ende Juli einsehbar. Den Startschuss zur Aktion gibt Fernsehmann, Journalist und Autor Arthur Honegger mit einer Lesung «Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer». Der einzige Ostschweizer Promi am Vorlesetag ist der Appenzeller Journalist und Moderator Marco Fritsche. Er liest am 17. Mai, 11 Uhr, aus dem Buch «Totsch» von Sunil Mann.

Montag, 18. Mai - 8:33 Uhr

Am Dienstag tagt das Stadtparlament wieder in der Sporthalle: Mediterrane Nächte, Einheitsspitex und fünf kleinere Geschäfte

(vre) Am Dienstag, ab 16 Uhr, findet die 45. Sitzung des Stadtparlaments in der Amtsdauer 2017 bis 2020 statt. Aufgrund der aktuellen Situation tagt das Parlament bereits das zweite Mal in der Sporthalle Kreuzbleiche - ohne Publikum, dafür mit einer Live-Übertragung im Internet. Die Sitzung findet mit «open End» statt. Das heisst, diskutiert wird ohne Rücksicht auf die Uhrzeit bis alle Traktanden abgehakt sind.

Erstmals traf sich das St.Galler Stadtparlament Ende April zu einer coronakonformen Sitzung in der Sporthalle Kreuzbleiche. Bild: Gian Ehrenzeller/KEY

(28.4.2020)

Auf der Traktandenliste figurieren sieben Geschäfte; die Vorlage über die Neuordnung der Partizipation und das Postulat über die Velostadt sind verschoben. Hauptbrocken ist die Zusammenfassung der bisher vier Spitexorganisationen in der Stadt in einer einheitlichen Organisation, der Spitex St.Gallen AG. Dazu kommen die Wahl des Ombudsmanns, die Sanierung von Leitungen in der Rorschacher Strasse und drei Vorstösse.

Am Anfang diskutiert das Stadtparlament über ein Reizthema, wobei es dies weniger fürs Parlament, aber sicher für Bewohner der Altstadt ist. Es geht um die dringliche Interpellation für mediterrane Nächte. Vier von fünf Fraktionen im Parlament verlangten ursprünglich schon für diesen Sommer einen Versuch mit verlängerten Öffnungszeiten für Gartenbeizen. Das wird angesichts der Coronakrise wohl nicht möglich sein, heisst es in der Interpellationsantwort des Stadtrats.

Die Sitzung des St.Galler Stadtparlaments in der Sporthalle Kreuzbleiche wird per Livestream im Internet übertragen und wie üblich von einem Live-Ticker der Stadtkanzlei begleitet. Hier geht's zu diesen Angeboten.

Sonntag, 17. Mai - 15:33 Uhr

Gartenbeiz auf öffentlichem Boden: In der Stadt wurden 15 Gesuche bewilligt

(sab) Vier Sitzplätze pro Tisch, zwei Meter Abstand zum Nebentisch. Seit Montag können Restaurants und Bars mit diesen Regeln wieder öffnen. Für einige Gastronomen genügt dies nicht, um mit Gewinn wirten zu können. Die Stadt hat deshalb Anfang der Woche bekanntgegeben, dass Wirte mit einem Gesuch auch öffentlichen Boden in Anspruch nehmen können und so ihre Gartenbeiz ausdehnen können.

Wieder in die Gartenbeiz: Menschen geniessen am Samstag in St.Gallen das Leben draussen. Bild: Benjamin Manser

«Bisher wurden 15 Anliegen bezüglich erweiterter Nutzung des öffentlichen Raumes durch Gastrobetriebe an uns gemeldet. Alle Anliegen wurden vor Ort begutachtet und sogleich bewilligt», sagt Roman Kohler, Sprecher der Stadtpolizei St.Gallen auf Anfrage.

Roman Kohler, Sprecher der Stadtpolizei St.Gallen Bild: PD

Der Verein «Nacht Gallen», der sich für ein lebendiges Nachtleben in St.Gallen einsetzt, ist erfreut von den schnellen und unbürokratischen Massnahmen des St.Galler Stadtrates über die Ausdehnung der Aussenterassen.

Auf Facebook schreibt «Nacht Gallen» aber auch: «Wir hätten den Stadtrat jedoch gerne noch etwas mutiger gesehen, so dass auch Gastronomiebetriebe, ohne eine Baubewilligung für eine Aussenbestuhlung oder begrenzten Platzverhältnissen, grosszügig rausstuhlen können.»

«Den diese Betriebe werden nun auf den Sommer hin doppelt bestraft.»

Zahlreiche Gastronomen wollten zudem Parkplätze vor den Bars und Beizen in Anspruch nehmen. Doch würden die Parkplätze den Wirten verwehrt und stattdessen für Handwerker freigehalten. Darin sieht «Nacht Gallen» einen Widerspruch.

Ob der Stadtrat den Gastwirten weiter entgegenkommt, wird sich Anfang Woche zeigen. Denn am Samstag traf sich der Stadtrat zu einer ausserordentlichen Sitzung. Eines der Traktanden: Die Forderung der Gastronomen.

Die litauische Hauptstadt Vilnius als Vorbild: Jetzt drängen St.Galler Bars und Beizen aufs Trottoir Gartenbeizen in der Stadt St.Gallen dürfen mit einem Gesuch öffentlichen Boden nutzen. Doch «Nacht Gallen» will mehr, um den Gastronomen zu helfen. Sandro Büchler 15.05.2020

Samstag, 16. Mai - 17:33 Uhr

Ein Samstag fast wie zur Vor-Corona-Zeiten: Viele St.Gallerinnen und St.Galler auf Einkaufsbummel im Stadtzentrum

(vre) Es herrscht wieder so etwas Ähnliches wie Normalität, wenigstens tat es dies am Samstag auf den Gassen und Plätzen in der St.Galler Innenstadt. Nachdem das Stadtzentrum ab Mitte März an den Wochenenden ziemlich ausgestorben war, hat es sich diesen Samstag wieder gefüllt. So viele St.Gallerinnen und St.Galler waren schon lange nicht mehr unterwegs.

Blick die Marktgasse hinauf am Samtagvormittag. Die Menschenmassen sind noch nicht so dicht, wie vor dem Corona-Lockdown, so viele waren aber schon seit Wochen nicht mehr im Stadtzentrum unterwegs.

Passantinnen und Passanten am Multertor.

Auch das ist wieder möglich: Käffelen in einer Strassenbeiz auf dem Bohl. Die Tische stehen wie vorgeschrieben schön weit auseinander.

Die Multergasse vor dem Bärenplatz.

Andrang an den Ständen des Wochen- und des ständigen Marktes.

Mit Kind, Kegel und Hund unterwegs. Die überall aufgestellten Info-Tafeln mit den Verhaltensregeln gegen das Coronavirus erinnern daran, dass spezielle Zeiten sind.

Der Blick von der unteren Marktgasse in Richtung Marktplatz/Bohl am Samstagmittag.



Viele Detailhändler dürfte der Andrang gefreut haben. Auch auf dem wegen der aktuellen Situation locker aufgestellten Wochenmarkt und an den Ständen des ständigen Marktes drängten sich - in den meisten Fällen mit dem gebührenden Zwei-Meter-Abstand - Kundinnen und Kunden.

Samstag, 16. Mai - 12:04 Uhr

Zwei Leichtverletzte bei Unfall auf der Zürcher Strasse

Blick auf die Unfallstelle an der Verzweigung Zürcher- und Lerchenfeldstrasse. Bild: Stadtpolizei St.Gallen

(15.5.2020)

(stapo/dwa) Am Freitag, kurz nach 14.30 Uhr, hat sich auf der Verzweigung Zürcher- und Lerchenfeldstrasse ein Verkehrsunfall ereignet. Ein Autofahrer wollte von der Lerchenfeldstrasse nach links auf die Zürcher Strasse einbiegen. Dabei übersah der 73-jährige Mann ein auf der Hauptstrasse von links nahendes Auto. Es kam zu einer frontal-seitlichen Kollision, bei der sich laut Angaben der Stadtpolizei die vortrittsberechtigte Lenkerin und die Mitfahrerin des einbiegenden Wagens leicht verletzten.

Die beiden Unfallautos wurden stark beschädigt. Bild: Stadtpolizei St.Gallen

(15.5.2020)

An beiden Fahrzeugen entstand beträchtlicher Sachschaden. Die Personenwagen mussten abgeschleppt werden.

Freitag, 15. Mai - 18:45 Uhr

Livestream aus Rotmonten: Peter Lenzin im Konzertgottesdienst, Melanie Adami und Claire Pasquier im heiteren Sonntagskonzert

(pd/vre) Sie werden langsam zur Gewohnheit, die Konzertgottesdienste aus der evangelischen Kirche Rotmonten. Und nachdem der Bundesrat eine Lockerung des Anti-Corona-Versammlungsverbots für Gottesdienste vorläufig abgelehnt hat, bleiben sie uns wohl im Livestream auf Youtube auch noch etwas erhalten. Diesen Sonntag, 10.30 Uhr spielt Saxofonist Peter Lenzin. Die Predigt beschäftigt sich damit, wie man mit Gott redet.

Am Sonntag, 17 Uhr, wird in einem Youtube-Livestream noch ein weiteres «heiteres Sonntagskonzert» geboten. Per Livechat wird es wieder möglich sein, Musikwünsche zu äussern, die von Melanie Adami und Claire Pasquier gespielt werden. Bisher, so heisst es in der Ankündigung des Anlasses, hätten die beiden «eigentlich so gut wie alle Wünsche» erfüllen können.

Freitag, 15. Mai - 17:21 Uhr

Ab nächsten Donnerstag ist die Grabenhalle wieder geöffnet: Halle soll als Beizen-Provisorium zum sozialen Treffpunkt werden

(pd/vre) Wie viele andere Kulturbetriebe ist die St.Galler Grabenhalle vom Coronavirus betroffen und musste Ende März ihre Türen schliessen. Jetzt sollen diese wieder aufgehen, wenn auch für einen ungewohnten Zweck: Das Kollektiv, das die Grabenhalle führt, will die Vorgaben des Bundesrats für eine schrittweise Öffnung von Restaurants und Beizen anwenden. Die Halle sei von Grösse und Infrastruktur her «für eine teilweise und verantwortungsvolle Öffnung» ideal, heisst es in einer Mitteilung.

Das Grabenhalle-Kollektiv hat beschlossen, die Halle vorübergehend als Beiz zu betreiben. «Uns geht es nicht primär darum, schnell wieder Geld zu verdienen. Wir möchten mit dem Beizenbetrieb vielmehr einen sozialen Treffpunkt schaffen, wo man sich unter Einhaltung der Hygiene- und Abstandsregeln wieder begegnen kann», wird in der Mitteilung Kollektivmitglieder Matthias Fässler zitiert.

Der Eingang der Grabenhalle mit dem davor liegenden Parkplatz. Bild: Reto Voneschen (14.6.2016)

Für den Betrieb als Beiz hat die Grabenhalle ein Schutzkonzept erarbeitet, das etwa die Reinigung von Oberflächen und Gebrauchsgegenständen sowie die Möglichkeit der freiwilligen Erfassung von Personendaten vorsieht. Zudem ist die Gästekapazität beschränkt. Der Besuch der Beiz in der Grabenhalle unterliegt zudem klaren Regeln: Konsumiert werden darf nur sitzend mit maximal vier Personen pro Tisch. Zudem müssen Abstands- und Hygieneregeln eingehalten werden.

Geöffnet ist die Grabenhalle wieder ab nächstem Donnerstag, 18 bis 23 Uhr. Am Freitag wird von 18 bis 24 Uhr, am Samstag von 16 bis 24 Uhr gewirtet. Der Betrieb läuft vorläufig auf Probe. Je nach Nachfrage ist zudem geplant, die Öffnungszeiten anpassen. Ausdrücklich nicht willkommen sind in der Beiz übrigens Corona-Skeptikerinnen und Corona-Leugner, Verschwörungstheoretiker und «Alu-Hüte».

Freitag, 15. Mai - 16:54 Uhr

Kundgebungen bleiben verboten: Polizei will gegen Mahnwachen und andere Proteste auch an diesem Wochenende durchgreifen

(vre) An den beiden vergangenen Samstagen haben die sogenannten Corona-Rebellen auch in der Stadt St.Gallen für eine raschere Aufhebung des Lockdown demonstriert. Vor zwei Wochen hatte sich dafür ein knappes Dutzend Personen auf dem Kornhausplatz beim Hauptbahnhof versammelt. Vor einer Woche hatten rund 80 Personen zuerst beim Vadian-Denkmal, danach nochmals auf dem Kornhausplatz protestiert.

In den Sozialen Medien wird für morgen Samstag zu einer erneuten Mahnwache beim Hauptbahnhof aufgerufen. Personen, die dem Aufruf folgen, müssen mit dem Eingreifen der Stadtpolizei rechnen. Das vom Bund erlassene Versammlungsverbot gelte weiterhin, sagt auf Anfrage Polizeisprecher Dionys Widmer. Damit könnten Kundgebungen nicht bewilligt werden. Die Polizei müsse und werde das Verbot durchsetzen.

Schlussphase der Kundgebung gegen den Anti-Corona-Lockdown vom vergangenen Samstag beim Vadian-Denkmal. Bild: Reto Voneschen (9.5.2020)

Wer trotz Versammlungsverbot demonstriert, muss mit einer Busse von 100 Franken und einer Wegweisung rechnen. Wer dann gegen diese Wegweisung verstösst, indem er kurz darauf erneut an einer Demo teilnimmt, wird von der Polizei bei der Staatsanwaltschaft verzeigt. Mit einer Anzeige müssen zudem Organisatorinnen und Organisatoren von Kundgebungen rechnen.

Am vergangenen Samstag mussten sich nach Angaben der Stadtpolizei insgesamt 33 Teilnehmerinnen und Teilnehmer der St.Galler Proteste der Corona-Rebellen gegenüber der Polizei ausweisen. Ihnen droht jetzt eine Busse und bei nachweisbarem Verstoss gegen die Wegweisung auch eine Anzeige.

Freitag, 15. Mai - 16:10 Uhr

Wechsel im Vorstand des Gewerbeverbands: Bollhalder geht, Bärlocher kommt - und Gian Bazzi wird LPK-Präsident

Christoph Bärlocher sitzt neu im Vorstand des kantonalen Gewerbeverbands St.Gallen. Bild: Urs Bucher (22.1.2018)

(pd/vre) An der diesjährigen Delegiertenversammlung des Kantonalen Gewerbeverbands (KGV) St.Gallen kam es zu einer personellen Rochade bei den Vertretern aus der Stadt im Vorstand. Markus Bollhalder (St.Gallen) hatte auf die Gesamterneuerungswahlen 2020 bis 2024 hin seinen Rücktritt erklärt. Dafür wurde CVP-Kantonsrat Christoph Bärlocher (Eggersriet), der in der Stadt St.Gallen das gleichnamige Bauunternehmen leitet, neu in den KGV-Vorstand gewählt. Die Nachfolge des ebenfalls aus dem Vorstand zurückgetretenen Bruno Schneider (Mosnang) als Präsident der Kommission der Abschlussprüfungen (LPK) tritt gemäss Mitteilung Gian Bazzi (St.Gallen) an.

Freitag, 15. Mai - 15:40 Uhr

Unihockeyclub Waldkirch-St.Gallen verliert weitere Teamstütze: Jeanot Eschbach kehrt dem Spitzensport den Rücken

(pd/vre) Beim Unihockeyclub (UHC) Waldkirch-St.Gallen (WaSa) legt ein weiterer langjähriger Spieler seinen Stock beiseite. Jeanot Eschbach tritt vom Spitzensport zurück. Ebenfalls nicht mehr für den UHC WaSa auflaufen werden in der kommenden Saison Noel Possag, Joel Conzett und Joel Untersander. Dafür rücken zwei Talente aus dem eigenen Nachwuchs ins NLA-Team nach: Serverin Moser und Rohit Chiplunkar.

Jeanot Eschbach in Aktion. Bild: UHC WaSa/PD

Mit dem Abgang von Jeanot Eschbach verlässt neben Stefan Meier und Nicolas Jordan ein weiterer langjähriger Spieler den Verein. Eschbach will sich in Zukunft auf seine berufliche Laufbahn konzentrieren und kam so zum Entschluss, vom Spitzensport zurückzutreten. Der 30-Jährige spielte von 2006 bis 2010 in der U21 von WaSa, 2011/12 und seit 2015 gehörte er dem NLA-Team von WaSa an. Nach 145 NLA-Spielen mit 75 Skorerpunkten beendet der flinke Offensivverteidiger seine Unihockey-Karriere.

Freitag, 15. Mai - 14:43 Uhr

St.Galler Stadtratswahlen: Am Dienstag erklärt sich die SP

(vre) Mit welchem ihrer bisherigen Stadtratsmitglieder wird die SP diesen Herbst versuchen, das St.Galler Stadtpräsidium zu erobern? Beantwortet wird die Frage am Dienstag: Die SP hat zu einer Medienorientierung eingeladen, an der der Parteivorstand über die Nominationsvorschläge für Stadtrat und Stadtpräsidium informieren will. Die Nominationen werden die SP-Mitglieder dann in einem brieflichen Verfahren vornehmen.

Peter Jans sitzt für die SP seit Frühling 2015 im St.Galler Stadtrat, Maria Pappa seit Anfang 2017. Bilder: PD/Benjamin Manser

Dass Peter Jans und Maria Pappa erneut für den Stadtrat kandidieren werden, ist bereits klar. Ebenfalls kein Geheimnis mehr ist, dass die SP als stärkste Stadtpartei nach der Rücktrittserklärung von Thomas Scheitlin bei der Ausmarchung um den Präsidentensessel mitmischen will. Fragt sich nur noch, wem die Partei den Vorzug gibt - dem erfahrenen Politiker und ehemaligen Gerichtspräsidenten oder der jungen Frau, die an der Spitze der Baudirektion an politischer Statur deutlich zugelegt hat.

Offen werden nach der Wortmeldung der SP vom kommenden Dienstag die Stellungnahmen von SVP, CVP und Grünen sein. Alle drei Parteien wollen an den Stadtratswahlen vom 27. September teilnehmen. Die SVP will sich dazu erst am oder nach dem 8. Juni öffentlich äussern. CVP und Grüne haben die Suche nach einer Kandidatin oder einem Kandidaten noch nicht abgeschlossen. Bereits nominiert hat die FDP: Für sie soll Mathias Gabathuler das Präsidium und den Stadtratssitz verteidigen.

Freitag, 15. Mai - 14:08 Uhr

Züge der S-Bahn im Hauptbahnhof St.Gallen.

Bild: Urs Jaudas (16.12.2013)

Breitseite gegen Vernachlässigung der S-Bahn in Stadt St.Gallen: ÖV-Lobby fordert Sofortmassnahmen für die S-Bahn

(pd/vre) Die Interessengemeinschaft öffentlicher Verkehr (IGöV) Stadt St.Gallen reagiert auf Aussagen des Kantons zur Weiterentwicklung der S-Bahn in der Stadt St.Gallen. Seit dem Fahrplanwechsel 2019 gerate das ÖV-Netz der Metropolitanregion St.Gallen immer stärker in Schieflage, heisst es in einer Mitteilung vom Freitag. Und jüngste Aussagen des kantonalen Amtes für öffentlichen Verkehr wirkten verstörend.

Es dürfe keinesfalls Realität werden, dass innerstädtisch auch die S-Bahn-Verbindung nach Osten abgewertet werde, schreibt die IGöV. Der Verband kritisiert schon lange die Situation der S-Bahn-Verbindungen Richtung Westen. Für ihn - wie den St.Galler Stadtrat - ist der Fahrplan für Bruggen und Winkeln völlig ungenügend. Das fehlende Angebot verunmögliche die Weiterentwicklung von Gebieten mit hohem Potenzial.

Auch die IG öffentlicher Verkehr Stadt St.Gallen kritisiert seit einiger Zeit die ungenügende Fahrplan-Situation in den Stadtbahnhöfen Bruggen (Bild) und Winkeln. Bild: Ralph Ribi (3.9.2018)

In der aktuellen Mitteilung kritisiert die IGöV Stadt St.Gallen, dass seit 2014 politische Entscheide zur S-Bahn St.Gallen, die unter anderem einen Viertelstundentakt vorgesehen hatten, missachtet werden. Ursache dafür sei eine einseitige Anpassung des Fernverkehrsplans der Eisenbahn. Mit der damit verbundenen Verschiebung von Prioritäten zulasten der Stadt St.Gallen werde ganz klar der Volkswille missachtet, kritisiert die IGöV.

FDP-Stadtparlamentarier Remo Daguati ist einer der Köpfe hinter der IGöV Stadt St.Gallen.

Die IGöV unterstützt die Forderungen des St.Galler Stadtrats, wonach wichtige städtische Entwicklungsgebiete künftig durch die S-Bahn mit einem Viertelstundentakt bedient werden müssen. Die IGöV erneuert ihre Forderung, dass Stadt und Kanton Sofortmassnahmen schon für den Fahrplan 2021 sowie ein Massnahmenpaket 2023 für den nationalen ÖV-Ausbauschritt 2045 erarbeiten müssen. Die IGöV will sich auch an der vom 10. bis 28. Juni laufenden Vernehmlassung zum Fahrplan 2021 beteiligen.

Konkret verlangt die IGöV für die S-Bahn auf St.Galler Stadtgebiet die schrittweise Einführung eines «vernünftigen» Halbstundentakts bereits ab Fahrplan 2021. Im Gegensatz zu SBB und Bundesbehörden glaubt die IGöV, dass dies durch kleine Entlastungen und betriebliche Lösungen auf dem bestehenden Schienennetz möglich ist, ohne teure und langwierige Infrastrukturausbauten.

Freitag, 15. Mai - 11:39 Uhr

Die St.Galler Stadtwerke führen Kurzabrechnungen ein

(pd/sab) Neu erhalten die Kunden der St.Galler Stadtwerke ihre jährliche Abrechnung in Kurzform. Dadurch können pro Jahr rund 130'000 Blatt Papier eingespart werden. Dies entspricht rund 650 Kilogramm oder rund eineinhalb Paletten.

Andreas Berglas, Leiter Kundendienst der St.Galler Stadtwerke. Bild: PD

Die Kurzabrechnung besteht noch aus einer A4-Seite plus dem Einzahlungsschein. Der Hauptgrund für die Umstellung liegt laut Andreas Berglas, Leiter Kundendienst, auf der Hand: «Wir sparen so natürliche Ressourcen ein.» Umweltfreundlich zu sein und die natürlichen Ressourcen zu schonen, seien Vorsätze, die bei den St.Galler Stadtwerken auf alle Tätigkeitsbereiche angewendet würden. «Dementsprechend versuchen wir auch in diesem Bereich, Schritt für Schritt die Umwelt zu entlasten.»

Wer weiterhin die gesamte Abrechnung ansehen möchte, könne dies auf dem Online-Kundenportal der Stadtwerke einsehen. Dort liessen sich mit wenigen Klicks Zählerstände melden und neue Strom- oder Gasprodukte bestellen. Zudem biete das Portal eine Übersicht über den persönlichen Energieverbrauch, teilen die Stadtwerke mit.

Freitag, 15. Mai - 11:11 Uhr

Erster Bauernmarkt nach dem Corona-Lockdown

(vre) Offensichtlich haben viele darauf gewartet: Am Freitagmorgen hat erstmals in diesem Jahr der St.Galler Bauernmarkt stattgefunden. Der eigentliche Saisonstart am 3. April war durch die Anti-Corona-Regeln des Bundesrats verhindert worden.

Verspäteter Saisonstart zu Zeiten des Coronavirus: Klar markierte Eingänge mit Desinfektionsstation sowie Ansteh- und Wartebereiche am St.Galler Bauernmarkt.

Bild: Reto Voneschen (15.5.2020)

Der Andrang am Freitagmorgen war gross, wobei das durchgehend nasse Wetter vielleicht gar nicht so schlecht war: Bei blauem Himmel und Sonnenschein wären die Stände der regionalen Anbieter zwischen Marktplatz und Marktgass-Brunnen vermutlich von Kundinnen und Kunden im ersten Moment überrannt worden.



Der überschaubare Andrang war sicher hilfreich zur Gewöhnung ein Einhaltung der Anti-Corona-Massnahmen auf dem beliebten Markt: Dessen Stände stehen weiter auseinander als üblich, dazu sind Warte- und Anstehbereiche mit klar markierten Ein- und Ausgängen signalisiert. Die Anti-Corona-Massnahmen, insbesondere die Abstandsregeln und Hygienemassnahmen, gelten nämlich weiter.

Der Bauernmarkt ist aufgrund der Anti-Corona-Abstandsregeln mit viel Abstand zwischen den Ständen vom Marktplatz bis zum Marktgass-Brunnen verteilt. Bild: Sandro Büchler (15.5.2020)

Rolf Bischofberger, Präsident des Trägervereins des Bauernmarktes, zeigte sich nach 10 Uhr befriedigt von der Situation auf dem Markt. Bäuerinnen und Bauern seien froh, dass sie ihre Produkte wieder im St.Galler Stadtzentrum feilbieten dürften. Die Kundenfrequenzen hielten sich im üblichen Rahmen und die Anti-Corona-Massnahmen würden gut eingehalten, zog Bischofberger eine positive erste Zwischenbilanz.



Freitag, 15. Mai - 10:09 Uhr

Der HC Bruggen stösst zur Ostschweizer Handball-Akademie

(pd/sab) Die Ostschweizer Handball-Akademie (OHA) erhält Zuwachs: Der St.Galler Handballclub HC Bruggen wird als vierter Verein Teil der Nachwuchsförderung. OHA-Präsident Domenic Klement sagt: «Wir sind froh, mit dem HC Bruggen und seiner tollen Nachwuchsabteilung einen wichtigen Partner in der Handballregion St.Gallen für uns gewonnen zu haben».

Der HC Bruggen beim Training in der Sporthalle Kreuzbleiche in St.Gallen.

Bild: Benjamin Manser (11.3.2015)

Für den HC Bruggen biete die Partnerschaft mit der Handball-Akademie die Möglichkeit, seinen talentierten Junioren eine sportliche Perspektive zu bieten, ohne den Verein wechseln zu müssen. «Eine echte Win-Win-Win Situation für die Spieler, den HC Bruggen und die OHA», sagt Patrick Münger, Präsident des HC Bruggen.

Patrick Münger, Präsident des Handballclubs Bruggen. Bild: PD

Laut der Mitteilung habe sich die Ostschweizer Handball-Akademie vor gut einem Jahr zum Ziel gesetzt, den ambitioniertesten jungen Handballern in der Region in einem gemeinsamen Gefäss eine neue sportliche Heimat zu bieten. Seit letzter Saison spielen die talentierten Handballer der drei Trägervereine TSV St.Otmar, SV Fides und HC GoRo unter dem Dach der neuen Handball Akademie in gemeinsamen Teams. Die einzelnen Spieler bleiben dabei aber immer Mitglieder der jeweiligen Trägervereine.