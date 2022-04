06:49 Uhr montag, 25. april

Neu Hoffnung für den SC Brühl im Kampf gegen den drohenden Abstieg: St.Galler gewinnen in Sion 4:2

Mit dem verdienten 4:2-Sieg im Wallis haben die Fussballer des SC Brühl am Samstag ihre Chancen auf den Verbleib in der Promotion League gewahrt. Eine Stunde lang trumpften sie gegen das ebenfalls vom Abstieg gefährdete Sion gross auf. Die Walliser hatten in dieser Zeit keine einzige reelle Torchance. Einziger Wermutstropfen: Statt mit fünf oder sechs Toren Vorsprung führten die Brühler «nur» mit 3:0.

Der SC Brühl war beim Duell vom Samstag im Wallis gegen Sion in den ersten 60 Minuten die klar überlegene Mannschaft. Bild: Kurt Frischknecht/ SCB (23.4.2022)

Den Grundstein zum Erfolg legten die drei Brühler Stürmer mit ihrem unermüdlichen Pressing. In der 25. Minute erzielte Geburtstagskind Jan Wörnhard mit einem herrlichen 30 Meter Sonntagsschuss das 1:0. Lars Traber doppelte gut zehn Minuten später im Anschluss an einen Eckball zum 0:2 nach. Bei diesem Stand blieb es bis zur Halbzeit. Als Angelo Campos dann noch einen Foulelfmeter in der 56. Minute sicher verwandelte, schien die Partie für die meisten gelaufen.

Das erwies sich dann allerdings als Täuschung: Nach vier Wechseln trumpften die Walliser nochmals auf. So fiel gemäss Matchbericht von Henri Seitter das 1:3 aus heiterem Himmel. Nur drei Minuten danach verwandelte die Heimmannschaft einen Penalty zum 2:3. So drohte wieder eine der bekannten Brühler Pleiten in der Nachspielzeit. Ein Platzverweis gegen Sion brachte noch keine Entscheidung. Im Gegenteil, in der 89. Minute brauchte es eine rettende Abwehr von Christian Leite gegen einen allein anstürmenden Gegner,um das 3:3 zu verhindern.

Die Entscheidung im Spiel fiel erst in der 89. Minute, als Campos für den SC Brühl zum vierten Tor einschieben konnte. Bild: Kurt Frischknecht/ SCB (23.4.2022)

Die Erlösung folgte in der 90. Minute als der eingewechselte Lirim Shala, einen Abpraller vom Pfosten zum Endresultat von 2:4 einschieben konnte. Es sei nur zu hoffen, dass mit diesem psychologisch wichtigen Sieg das Selbstvertrauen des ersten Teams des SC Brühl für die restlichen Spiele gestärkt worden sei, schreibt Henri Seitter. Am nächsten Samstag empfangen die Brühler mit Etoile Carouge nämlich wieder einen Gegner aus der vorderen Tabellenhälfte im Paul-Grüninger-Stadion. (pd/vre)