ST.GALLEN NEWS: Stadtpolizei gibt Tipps fürs Velofahren im Schnee

12:02 Uhr fREITAG, 9. dEZEMBER

Wittenbach: Kantonspolizei fasst E-Bike-Dieb

Die Kantonspolizei St.Gallen hat in der Nacht auf heute Freitag einen 19-jährigen Algerier festgenommen. Wie aus der Medienmitteilung hervorgeht, wird dem Mann vorgeworfen, in der Zeit zwischen 1 und 3 Uhr, mehrere unverschlossene Autos in Wittenbach geöffnet und daraus Bargeld, Bankkarten und eine Sonnenbrille gestohlen zu haben. Weiter hat er mutmasslich aus einer unverschlossenen Garage an der Föhrenstrasse ein E-Bike inklusive Ladekabel entwendet.

Die Kantonspolizei nahm den mutmasslichen Dieb fest. Symbolbild: KAPO SG

Beim 19-Jährigen handelt es sich um einem dem Kanton Thurgau zugeteilten Asylbewerber. Er soll an der Steigstrasse, der Böhlstrasse und der Rosengartenstrasse unverschlossene Autotüren geöffnet und aus diesen Bargeld, Bankkarten und eine Sonnenbrille gestohlen haben. Als er die unverschlossene Garagentor eines Hauses an der Föhrenstrasse öffnete und das E-Bike mitsamt Kabel entwendete, weckte er dadurch einen Anwohner auf, der den 19-Jährigen danach bei der Flucht beobachtete.

Der Anwohner verständigte den Polizeinotruf, woraufhin sofort eine Fahndung eingeleitet wurde. Eine Patrouille der Kantonspolizei kontrollierte schliesslich den 19-Jährigen mitsamt dem vorgängig gestohlenen E-Bike und nahm ihn fest. Der Mann gelangt bei der Staatsanwaltschaft des Kantons zur Anzeige.

Die Kantonspolizei macht in ihrem Communiqué darauf aufmerksam parkierte Fahrzeuge, Eingangstüren zu Häusern und Wohnen, Garagentüren und ähnliches konsequent abzuschliessen. Ausserdem schreibt sie, dass man keine Wertsachen in Autos aufbewahren soll.

Die Vorkommnisse in Wittenbach sind jedoch nicht die einzigen in der Region, welche die Kantonspolizei am Freitag publik gemacht hat. In der Zeit zwischen Mittwochabend und Donnerstagabend gingen bei der Kantonalen Notrufzentrale Meldungen über gesamthaft drei Einbrüche und einen Einbruchsversuch in Waldkirch ein. Wie aus der Mitteilung hervorgeht, wurden diese von unbekannten Täterschaften an der Hohenrainstrasse, der Büntwisenstrasse, dem Tulpenweg und der Sonnenrainstrasse verübt.

In Waldkirch verschafften sich die Täterschaften durch gewaltsames Aufbrechen von Fenstern und Balkontüren Zutritt zu den Einfamilienhäusern. Symbolbild: KAPO SG

Die Täter respektive Täterinnen verschafften sich durch das gewaltsame Aufbrechen von Fenstern und Balkontüren jeweils Zutritt zu den Einfamilienhäusern. Sie stahlen gemäss Polizeiangaben unter anderem Bargeld und Schmuck. Das Deliktsgut ist aber noch unbekannt. Gesamthaft entstand Sachschaden im Wert von mehreren tausend Franken.

Und auch in der Stadt St.Gallen kam es am Donnerstag zu einem Einbruch. Eine unbekannte Täterschaft verschaffte sich kurz nach 16.50 Uhr gewaltsam Zutritt zu einer Wohnung an der Waldaustrasse. Dort durchsuchte die Täterschaft die Räume und stahl Schmuck im Wert von rund 2'000 Franken. Der angerichtete Sachschaden beläuft sich auf mehrere hundert Franken, heisst es in der Mitteilung der Kantonspolizei abschliessend. (kapo/arc)