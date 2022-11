15:05 Uhr Donnerstag, 24. November

Szenische Lesung in der Lokremise

Die Schweizer Dramatik erlebt ein kreatives Hoch wie schon lange nicht mehr, einige ihrer Exponenten gehören derzeit zu den gefragtesten Autorinnen und Autoren im deutschsprachigen Raum. Vier von ihnen sind Kim de l’Horizon (gerade für Blutbuch mit dem Deutschen und dem Schweizer Buchpreis ausgezeichnet), Pablo Jakob Montefusco, Michelle Steinbeck sowie Alexander Stutz, der in der vergangenen Spielzeit Hausautor am Theater St.Gallen war und dessen Stück «Die Entfremdeten» im kommenden Januar in der Lokremise uraufgeführt wird. In einer szenischen Lesung sind am Freitag, 25. November, 20 Uhr in der Lokremise Theatertexte der vier zu hören. Steinbeck, Montefusco und Stutz werden persönlich anwesend sein, Kim de l’Horizon ist wegen einer Preisverleihung verhindert.

Der Autor Alexander Stutz ist am Freitagabend in der Lokremise zu Gast. Bild: PD

Wie Alexander Stutz waren auch Kim de l’Horizon, Pablo Jakob Montefusco und Michelle Steinbeck in der vergangenen Saison als Hausautor respektive Hausautorin an einem Schweizer Theater engagiert. Im Rahmen des Schweizer Dramatik-Förderprogramms «Stück Labor», welches von den Theatern Basel, Bern und St.Gallen sowie dem Théâtre du Jura getragen wird, sind so die Stücke «Hänsel & Greta & The Big Bad Witch», «La Felicità», «Das Märchen der Märchen» und «Die Entfremdeten» entstanden.

In der Lokremise lesen Schauspielerinnen und Schauspieler der beteiligten Theater Ausschnitte daraus; im Anschluss an die szenischen Lesungen gibt es einen Gedankenaustausch mit Tranksame zwischen Publikum, Autorinnen und Schauspieler. Der Eintritt ist frei. (pd/arc)