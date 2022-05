10:01 Uhr Samstag, 14. Mai

St.Gallen: Streifkollision auf Autobahn - Zeugenaufruf

In einem Fall von Fahrerflucht auf der St.Galler Stadtautobahn ermittelt derzeit die Kantonspolizei. Am späten Freitagnachmittag war ein schwarzer Pickup auf der A1 in Fahrtrichtung Zürich unterwegs, als er in einen Lieferwagen prallte. Nach der Kollision fuhr der Fahrer oder die Fahrerin weiter, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Die Kantonspolizei sucht jetzt Zeugen.

Der Fahrer respektive die Fahrerin des Pickup entferne sich, ohne sich um den Sachschaden zu kümmern. Symbolbild: Kantonspolizei SG

Am Freitag, kurz nach 16.50 Uhr, war ein 39-Jähriger vom Bodensee her mit dem Lieferwagen auf der Überholspur der A1 in Richtung Zürich unterwegs. Zeitgleich fuhr ein schwarzer Pickup auf der Normalspur in die gleiche Richtung. Kurz vor der Ausfahrt St.Gallen-Neudorf geriet der Pickup nach links und kollidierte seitlich mit dem Lieferwagen. Am Lieferwagen entstand dadurch geringer Sachschaden. Die Lenkerin oder der Lenker des Pickup fuhr nach dem Zwischenfall weiter, ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern.

Die Kantonspolizei St.Gallen sucht nun nach Zeugen. Bei dem schwarzen Pickup handelte es sich gemäss Mitteilung um einen Dodge Ram. Personen, die Angaben zum Unfallhergang, zum Pickup oder seiner Lenkerin oder seinem Lenker machen können, werden in der Mitteilung geben ebeten, sich beim Polizeistützpunkt Oberbüren, 058'229'81'00, zu melden. (kapo/sae)