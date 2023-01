ST.GALLEN NEWS: Siegerprojekt fürs Stocken-Areal steht fest

09:50 Uhr Mittwoch, 25. januar

Ständeratskandidatinnen stellen sich in der Denkbar vor

Am 12. März kommt es im Kanton St.Gallen zum ersten Wahlgang für die Nachfolge von Paul Rechsteiner im Ständerat. Im Rennen sind Barbara Gysi (SP), Susanne Vincenz-Stauffacher (FDP), Franziska Ryser (Grüne) und Esther Friedli (SVP). Im Rahmen ihres Wahlkampfs treten die Kandidatinnen an diversen öffentlichen Anlässen auf, unter anderem auch in der Stadt St.Gallen.

Wollen den Kanton St.Gallen im Ständerat vertreten: Esther Friedli (links oben), Susanne Vincenz-Stauffacher (rechts oben), Barbara Gysi (links unten) und Franziska Ryser (rechts unten). Bilder: Keystone, Benjamin Manser

In der Denkbar kommen die Kandidatinnen in den kommenden Tagen und Wochen einzeln zu Besuch. Den Anfang macht am Donnerstag, 26. Januar, Barbara Gysi. Susanne Vincenz-Stauffacher ist am 2. Februar zu Gast. Zwei Wochen später, am 16. Februar, wird Franziska Ryser erwartet. Und Esther Friedli tritt am 22. Februar auf. Die Kandidatinnen stellen sich in der Denkbar vor und sprechen über Themen, die ihnen als Vertreterinnen des Kantons St.Gallen und der Ostschweiz besonders wichtig sind. Im Anschluss stellen sie sich den Fragen des Publikums. Die Auftritte von Gysi und Friedli beginnen um 19 Uhr. Die Anlässe mit Vincenz-Stauffacher und Ryser sind auf 18.30 Uhr angesetzt.

Die Kandidatinnen werden nicht nur in der Denkbar auftreten. Das Palace veranstaltet am Donnerstag, 15. Februar, eine Podiumsdiskussion, an welcher alle vier Frauen teilnehmen werden. Beginn ist um 20.15 Uhr. (pd/arc)