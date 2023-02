09:32 Uhr Dienstag, 31. Januar

Tanzstück «Jupiter und Venus» gelangt zur Uraufführung

Das neue Tanzstück Jupiter und Venus des Theaters St.Gallen gelangt am Freitag, 3. Februar, zur Uraufführung im Theaterprovisorium. Die neue Choreografie von Kinsun Chan thematisiert zu Musik von Arvo Pärt, Dobrinka Tabakova und Wolfgang Amadeus Mozart die Bedeutung und Folgen unserer Entscheidungen für unser weiteres Leben. Das Sinfonieorchester St.Gallen spielt unter der Leitung von Natalia Salinas. Beginn ist um 19.30 Uhr.

Die Farben Schwarz und Weiss bestimmen die Bühne und die Kostüme. Bild: Gregory Batardon/PD

Der erste Teil mit dem Titel Path ist inspiriert von Robert Frosts Gedicht The Road Not Taken und reflektiert, wie wir mit dem Lauf des Lebens und unseren Entscheidungen umgehen. Powder, der zweite Teil, zelebriert Freiheit, Freude und das Vermögen, das Leben mit Humor zu meistern. Musikalisch getragen wird Jupiter und Venus von zwei Werken, die unterschiedlicher kaum sein könnten. Das 2004 entstandene Konzert für Cello und Streicher der britisch-bulgarischen Komponistin Dobrinka Tabakova, das zusammen mit Arvo Pärts Silouan’s Song – My Soul yearns after the Lord den ersten Teil begleitet, steht mit seinem sinnlichen und emotionalen Charakter Wolfgang Amadeus Mozarts lebensbejahender Jupitersinfonie gegenüber. Tabakova wird an der Uraufführung in St.Gallen anwesend sein, heisst es in der Ankündigung des Theaters.

In Jupiter und Venus arbeitet Kinsun Chan mit demselben Team zusammen, das 2021/2022 bereits The Banquet und in der Saison zuvor Cinderella auf die Bühne gebracht hat. Anja Jungheinrich steht ihm bei der Ausstattung zur Seite, Christian Kass zeichnet verantwortlich für das Licht. Im ästhetischen Konzept widerspiegeln sich auch die gegensätzlichen Charaktere der beiden Teile: Die Farben Schwarz und Weiss bestimmen die Bühne und die Kostüme. (pd/arc)