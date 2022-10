14:39 Uhr dONNERSTAG, 13. oKTOBER

Zugängliche Klosterbibliotheken in einem Buch erfasst

Albert Holenstein hat 2018 die damals neu ins Leben gerufene Fachstelle schriftliches Kulturerbe in der Stiftsbibliothek St.Gallen übernommen und damit auch die Aufgabe, eine Übersicht über die Schweizer Klosterbibliotheken zu erstellen. Angesichts des vorgesehenen Zeitrahmens von vier Jahren hat er sich während seiner Recherche auf die vor 1800 gegründeten Klöster beschränkt – 65 an der Zahl. Die Übersicht hat Holenstein kürzlich abgeschlossen und nun in einem neuen Handbuch veröffentlicht.

Albert Holestein hat für seine Übersicht zahlreiche Klöster besucht. Bild: PD

58 der 65 Klöster haben die Türen zu ihrer Bibliothek noch heute geöffnet. Deren Bestand, Geschichte, Zustand oder auch die räumliche Situation können im neuen Handbuch nachgeschlagen werden. Zu einigen der hatte Holenstein keinen Zugang, weil es sich zum Teil um Privateigentum handelt, oder weil die Bibliotheken im Klausurbereich von Frauenklöstern untergebracht sind. Anstelle der fehlenden Klöster werden im Buch unter anderem die ehemaligen Klosterbibliotheken in Pfäfers oder Stans sowie ausländische Bibliotheken mit Bezug zur Schweiz erwähnt. Mit Ausnahme von einigen wenigen Klosterbibliotheken hat Holenstein für seine Übersicht alle selbst besucht.

Hintergrund der Arbeit bildet die rückläufige Zahl an Ordensleuten. Das führt dazu, dass man in den Klöstern immer weniger Zeit hat, um sich um Bücher zu kümmern. Sollte es zu einer Klosteraufhebung kommen, gibt das Werk Holensteins Aufschluss darüber, was in der zugehörigen Bibliothek vorhanden ist. «Schliesslich soll dieses Kulturerbe dereinst auch bewahrt und gesichert werden und nicht irgendwo in einem Buchantiquariat landen», wird Holenstein in der Mitteilung zitiert.

Ideal ist gemäss dem Historiker, bei einer Klosterauflösung den Altbestand einer Klosterbibliothek zusammenfassend aufbewahren zu können. Dabei ist die Übergabe an einen vergleichbaren geistlichen Träger heute nicht mehr immer möglich, weil alle Klöster vor personellen Herausforderungen stehen. Ergo bleibt die Übergabe an eine staatliche Bibliothek oder wie in St.Gallen an die Stiftsbibliothek. Beispielsweise wurde hier bereits der Altbestand des Kapuzinerinnenklosters Wattwil aufgenommen. (pd/arc)

Die Artikel zu den einzelnen Klosterbibliotheken können im Internet aufgerufen werden. Die Datenbank wird laufend ergänzt.