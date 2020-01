ST.GALLER STADT-TICKER: SBB-Baustelle am Flughafen wirkt sich auf Züge von und nach St.Gallen aus +++ Riklins stellen in Hiltibold-Vitrine aus +++ Auf dem Pannenstreifen eingeschlafen +++ Vandalen verwüsten Spielplatz im Stephanshorn

Stets aktuell informiert über die Geschehnisse in der Stadt St.Gallen: In unserem Stadt-Ticker finden Sie einen bunten Mix an News und unterhaltsamen Geschichten. Aktualisiert 03.01.2020, 10.57 Uhr

Feedback: stadtredaktion@tagblatt.ch (Stichwort «Stadt-Ticker»)

Freitag, 3. Januar 2020 - 10:57 Uhr

Einzelne Züge zwischen St.Gallen und Zürich halten nicht am Flughafen

(pd/mha) Die SBB erneuern im Bahnhof Zürich Flughafen die Geleise. Dies hat nun Auswirkungen auf die Zugverbindungen zwischen St.Gallen und Zürich.

Die SBB erneuern seit Oktober die Gleise im Flughafentunnel. Die Gleise 1 und 2 sind inzwischen saniert. Nun stehen die Arbeiten an den Gleisen 3 und 4 an. Dafür werden sie für den Zugverkehr gesperrt. Die SBB müssen einzelne Züge deshalb um den Flughafen umleiten.

Ab kommenden Montag, 6. Januar, bis Samstag, 1. Februar, und von Montag, 2. März, bis Samstag, 28. März, kommt es gemäss Mitteilung zu folgenden Umleitungen und Ausfällen:

IC 1 St. Gallen–Genève-Aéroport : hält nicht in Zürich Flughafen

hält nicht in Zürich Flughafen IR 37 St. Gallen–Zürich HB/Basel SBB: hält nicht in Zürich Flughafen

hält nicht in Zürich Flughafen EC München Hbf–Zürich HB: hält nicht in Zürich Flughafen

hält nicht in Zürich Flughafen IR 36 Basel SBB–Zürich Flughafen: verkehrt in beiden Richtungen nur ab/bis Zürich Oerlikon statt Zürich Flughafen

Die SBB führen im Bahnhof Flughafen Zürich Bauarbeiten durch. Bild: PD

Alle anderen Züge verkehren während der Bauzeit normal via Zürich Flughafen. Während der Zürcher Sportferien (10 Februar bis 21. Februar) fahren die Züge vom und bis zum Flughafen ohne Einschränkungen, teilen die SBB mit und empfehlen, vor der Reise die Verbindung online zu prüfen. Alternative Reiserouten seien im Fahrplan aufgeführt.

Freitag, 3. Januar 2020 - 09:49 Uhr

Am Donnerstag ist Vernissage in der Goliathgasse - Andrea Giuseppe Corciulo und Riklin-Zwillinge stellen aus

(pd/mha) In den Hiltibold-Vitrinen an der Goliathgasse stellen derzeit noch die Künstlerinnen Corinne L. Rusch und Monika Sennhauser aus. Nächsten Donnerstag, also am 9. Januar, steht jedoch der nächste Wechsel an.

Andrea Giuseppe Corciulo stellte in St.Gallen zuletzt im Kunstraum Nextext aus. Mareycke Frehner (10. Dezember 2014)

Ab dann stellen Andrea Giuseppe Corciulo sowie Frank und Patrik Riklin Werke in den Vitrinen aus. Die Riklins sind unter anderem Initianten des Bigniks und des Null-Stern-Hotels. Vernissage mit den Künstlern ist am Donnerstag um 18 Uhr.

Frank und Patrik Riklin lancierten das Projekt Bignik 2012. Ziel ist es, ein Picknick-Tuch für die gesamte Bevölkerung des Kantons zu nähen. Adriana Ortiz Cardozo (23. Mai 2019)

Interview «Zu eng, zu ordentlich, zu mysteriös»: Wie die Erfinder des Null-Stern-Hotels über den Kunstbetrieb denken Insektenretter, Freiluft-Hoteliers, Riesenpicknick-Veranstalter: Vor 20 Jahren gründeten die St.Galler Konzeptkünstler Frank und Patrik Riklin in St.Gallen das «Atelier für Sonderaufgaben». Das Brüderpaar über ihren Erfolg, die Kritik aus der Kunstszene und Verkrustungen der Ostschweiz. Andri Rostetter 04.08.2019

Donnerstag, 2. Januar - 13:44 Uhr

Kantonspolizei als Weckdienst: 29-jährige Autofahrerin schläft auf dem Pannenstreifen ein

(kapo/vre) Verkehrskontrollen durch die Polizei werden von denen, die sie treffen, oft als lästiges Ärgernis empfunden. Dass sie nötig sind, belegt der Infodienst der Kantonspolizei St.Gallen mit einer Statistik von 18 Lenkerinnen und Lenkern, die über Silvester und Neujahr wegen Fahrunfähigkeit sowie Fahren ohne oder Fahren bei bereits entzogenem Führerausweis angezeigt wurden.

Die Reihe der erwischten Lenkerinnen und Lenker beginnt am Montag, 16.40 Uhr, mit einem 39-Jährigen übermüdeten Unfallverursacher bei Oberriet. Sie zieht sich dann bis Donnerstag, 2.50 Uhr, zu einem 43-jährigen Blaufahrer bei Heerbrugg quer durch den ganzen Kanton. Hinter dem Steuer von dreien der 18 angehaltenen Autos sassen Frauen. Die erwischten Lenkerinnen und Lenker waren zwischen 17 und 57 Jahre alt, die Hälfte aber jünger als 30 Jahre.

Ein etwas spezieller Fall war am Montag, 20.45 Uhr, eine 17-Jährige, die bei Sargans ohne Führerausweis hinter dem Steuer sass. Ebenfalls speziell war am Mittwoch, also am Neujahrstag, 12.40 Uhr, jene 29-Jährige, die von Kantonspolizisten auf der St.Galler Stadtautobahn geweckt werden musste. Die fahrunfähige Frau hatte ihr Auto auf dem Pannenstreifen abgestellt und sich darin schlafen gelegt.

Donnerstag, 2. Januar - 13:21 Uhr

Für die Stadtpolizei verlief Silvester und Neujahr ruhig: Im Osten der Stadt St.Gallen wüteten jugendliche Vandalen

(dh) In der Silvesternacht haben Unbekannte einen Spielplatz in der Nähe der Klinik Stephanshorn verwüstet, welcher auch von der «Pfadi Trotz Allem» benutzt wird. Die Stadtpolizei bestätigt den Vorfall auf Anfrage. «Um zirka 0.30 Uhr meldete ein Anwohner, dass Jugendliche auf dem Spielplatz ein Feuer entfacht haben», sagt Stapo-Sprecher Oskar Schmucki. Beim Eintreffen der Polizisten seien die Jugendlichen allerdings geflüchtet. «Die Berufsfeuerwehr konnte den Brand schnell löschen.»

Die Unbekannten haben im Sandkasten ein Feuer entfacht. (Bild: Marcel Baur)

Auch die Bushaltestelle Klinik Stephanshorn wurde beschädigt, wie weitere Bilder auf Facebook zeigen. Schmucki sagt weiter, dass kurz nach 2 Uhr in der nahe gelegenen Brauerstrasse ein brennender Zaun gemeldet worden sei. Auch hier war das Feuer schnell gelöscht. Die Eigentümer der Grundstücke, auf denen Schäden angerichtet wurden, seien informiert worden und könnten, wenn sie dies wollten, bei der Kantonspolizei Strafantrag stellen.

Der Abfalleimer an der Bushaltestelle Klinik Stephanshorn wurde beschädigt. (Bild: Marcel Baur)

«Insgesamt hat es in der Silvesternacht keine grösseren Auseinandersetzungen gegeben», bilanziert Schmucki. Auch das Feuerwerksverbot auf dem Klosterhof sei vorbildlich eingehalten worden. Einzig der verunfallte Porsche auf der Rosenbergstrasse habe die Polizisten etwas länger beschäftigt. Eine Person musste leicht verletzt ins Spital gebracht werden. Es entstand erheblicher Sachschaden. Für die Unfallaufnahme musste die Rosenbergstrasse gesperrt werden.

Mittwoch, 1. Januar - 17:07 Uhr

Dicker Nebel in der Stadt, Sonne auf den Hügeln: Am 1. Januar rollte die Blechlawine ins Appenzellerland

Oben Sonne, unten Nebelmeer. Die Aussicht vom Kamm westlich der Bahnhaltestelle Hebrig bei Gais in Richtung Bühler und Teufen. Bild: Reto Voneschen

(vre) Wettermässig hat der Neujahrstag mit einem Klassiker aufgewartet: Über Stadt und Region St.Gallen lag dicker Nebel, während auf den Hügeln beispielsweise rund um Gais die Sonne schien. Das hat am Mittwoch den ganzen Tag die bei solchen Verhältnissen übliche, grösstenteils motorisierte Völkerwanderung aus den tieferen Lagen auf die Appenzeller Hügel und an die Sonne ausgelöst.

Mittwoch, 1. Januar - 11:33 Uhr

Unfall mit Porsche beim Bahnhof - Rosenbergstrasse gesperrt, hoher Schaden

(sab/stapo/dwa) In der Nacht auf Mittwoch ist beim Bahnhof St.Gallen ein Porsche stadteinwärts erst mit einem Geländer zur Fussgängerunterführung kollidiert. Danach wurde der Wagen auf der Rosenbergstrasse nach links geschleudert, kam auf die Gegenfahrbahn und rasierte dort eine Hecke ab, ehe er total demoliert zum Stillstand kam.

Das völlig demolierte Unfallfahrzeug Das Auto kam auf die Gegenfahrbahn, geriet aufs Trottoir, rasierte eine Hecke ab und kam schliesslich zum Stillstand. Beim Unfall gelangte das Auto in die Hecke vor dem Washington-Gebäude. Erst prallte der Fahrer mit seinem Fahrzeug auf der rechten Seite in das Geländer der Fussgängerunterführung... ...und wurde dann auf die linke Strassenseite geschleudert, wo das Fahrzeug auf dem Trottoir zum Stillstand kam. Ein Lastwagen fährt vor, um das Unfallfahrzeug zu bergen. Ein wegkatapultiertes Fahrzeugteil.

Wie die Stadtpolizei am Neujahrsmorgen mitteilte, ereignete sich der Unfall kurz nach Mitternacht. Eine Person wurde leicht verletzt, sie musste ins Kantonsspital gebracht werden. Beim Personenwagen brach zudem ein Rad ab:

Bild: Stapo SG

Es entstand erheblicher Sachschaden. Die Rosenbergstrasse musste für die Unfallaufnahme gesperrt werden. Die Stadtpolizei konnte zwei Personen anhalten: eine Frau und einen Mann, beide 22-Jährig. «Wer zum Unfallzeitpunkt den Wagen gelenkt hat, ist noch offen», heisst es im Polizeicommuniqué. Bei beiden Personen wurden eine Blut- und eine Urinprobe veranlasst. Die Berufsfeuerwehr St.Gallen räumte die verstreuten Teile auf und machte die Rosenbergstrasse wieder befahrbar.

Wer Angaben zum Verkehrsunfall machen kann, wird gebeten, sich bei der Stadtpolizei St.Gallen, Telefon 071-224-60-00, zu melden.

Dienstag, 31. Dezember - 17:05 Uhr

Namen & Notizen: Peter Zeidler bleibt beim FC St.Gallen



(dwi) Der FC St.Gallen und seine Fans können vorläufig aufschnaufen. Trainer Peter Zeidler bleibt Trainer des ältesten Fussball-Clubs der Schweiz, der auf dem dritten Tabellenplatz überwintert und am Donnerstag mit der Vorbereitung auf die Rückrunde beginnt. Zeidler hat Erfolg mit den Ostschweizern. Kein Wunder, bekunden andere Klubs Interesse am St.Galler Übungsleiter. Gemäss «Blick» soll der VfB Stuttgart über ein Engagement Zeidlers nachgedacht haben.

FCSG-Trainer Peter Zeidler. Bild: Urs Bucher (14.12.2019)

Die Schwaben, für die Zeidler in früheren Jahren als Juniorencoach und Assistenztrainer der zweiten Mannschaft tätig gewesen war, suchten bis gestern einen Nachfolger für den entlassenen Tim Walter. Jetzt holt der VfB Stuttgart, der in der Zweiten Bundesliga spielt, Hoffenheim-Assistenztrainer Pellegrino Matarazzo. Somit wird der volksnahe Peter Zeidler auch im neuen Jahr in der Stadt St.Gallen spazieren oder mit dem Velo seine Runden drehen.

Dienstag, 31. Dezember - 16:55 Uhr

Donat Kuratli, St.Gallen. Bild: PD

Namen & Notizen: Donat Kuratli rückt an die Spitze der städtischen Offiziersgesellschaft vor

(dwi) Einen Wechsel gab es an der Spitze der Offiziersgesellschaft der Stadt St.Gallen: Donat Kuratli hat Markus Naegeli als Präsident der OG abgelöst. Kuratli ist Hauptmann im Stab der Territorialdivision 4. Den Grad eines Hauptmanns bekleidet er gemäss seiner Website aber auch in der Feuerwehr. Kuratli kann es aber auch ohne Kampfanzug und ohne Brandschutzjacke: Für die SVP politisiert er im St.Galler Stadtparlament. Und er kandidiert am 8. März des nächsten Jahres für den Kantonsrat.

Dienstag, 31. Dezember - 16:50 Uhr

Auch St.Gallerinnen und St.Galler zog's in die Appenzeller Hügel: Bei Bilderbuchwetter auf den Spuren der Silvesterchläuse

(vre) Zweimal pro Jahreswechsel sind im Appenzeller Hinterland die Silvesterchläuse unterwegs: einmal am 31. Dezember am sogenannten Neuen Silvester, einmal am 13. Januar am Alten Silvester. Der erste Auftritt in diesem Winter ist gelungen: Bei Bilderbuchwetter verfolgten auch Hunderte Auswärtige das urtümliche Treiben.



Dicht umlagert: Ein Schuppel Silvesterchläuse zäuerlet auf der Hauptstrasse in Teufen. Bild: Reto Voneschen

Viele Schaulustige aus der Stadt St.Gallen zog's nach Teufen: Hier am Rand des Verbreitungsgebiets der Chläuse präsentierten sich die verschiedenen Schuppel der Schönen, Schö-Wüeschte und Wüeschte über Mittag im Dorfzentrum. Dafür wurde der Verkehr umgeleitet und ein Bahnersatzbus geführt. Wie üblich stand das Publikum während der Präsentationen der Silvesterchläuse im Teufner Zentrum dicht an dicht, so dass kaum mehr ein Durchkommen war.



Das zweite Mal zum Jahreswechsel 2019/20 sind die Silvesterchläuse am Montag, 13. Januar 2020, unterwegs. Wer an diesem Tag ab dem frühen Morgen im Appenzeller Hinterland unterwegs ist, dürfte dem einen oder anderen Schuppel begegnen. Konzentrierte öffentliche Auftritte gibt's in Herisau, in Urnäsch oder auf der Schwägalp. Im Brauchtumsmuseum in Urnäsch ist noch bis 9. Februar eine Ausstellung über «schö-wüeschti Chlausehüet» zu sehen.

Mehr zum Thema Mit Hauben und Zäuerli: Silvesterchläuse ziehen im Appenzellerland von Haus zu Haus und wünschen ein gutes neues Jahr Im Hinterland sowie stellenweise auch im Mittelland zogen am Silvestermorgen verschiedene Chlausenschuppel durch die Dörfer, um das neue Jahr einzuläuten. Claudio Weder 31.12.2019

Dienstag, 31. Dezember - 15:23 Uhr

Zusammenstoss auf der Brauerstrasse: Weil Aussage gegen Aussage steht, sucht die Stadtpolizei jetzt Zeugen

(stapo/vre) Weil die Unfallbeteiligten unterschiedliche Aussagen machen, sucht die Stadtpolizei zur Klärung des Hergangs Personen, die am vergangenen Freitag den Zusammenstoss zweier Autos auf der Brauerstrasse im Osten von St.Gallen beobachtet haben. Verletzt wurde beim Zwischenfall niemand.



Die Unfallstelle auf Höhe der Liegenschaft Brauerstrasse 27 im Osten der Stadt St.Gallen. Bild: Stadtpolizei St.Gallen (27.12.2019)

Der Unfall ereignete sich am Freitag, 27. Dezember, kurz vor 13.30 Uhr. Zwei Autos stiessen dabei auf Höhe der Liegenschaft Brauerstrasse 27 zusammen. Zur Klärung der Unfallursache sucht die Polizei jetzt Personen, die Angaben zum Unfallhergang oder zur Fahrweise der beiden Lenker machen können. Zeugen werden in einer Mitteilung vom Dienstag gebeten, sich unter 071'224'60'00 zu melden.



Montag, 30. Dezember - 18:20 Uhr

Nach dem Weihnachts- kommt sofort der Ausverkauf

Schon auf Ausverkauf getrimmt ist der Coop City am Bohl. Der vorangehende Weihnachtsverkauf lässt sich allerdings in der Dekoration immer noch erahnen. Bild: Ralph Ribi (30.12.2019)

(vre) Es war seinerzeit ein Thema auf Facebook: Die ersten Schaufenster mit Weihnachtsdekorationen tauchten bereits Ende Oktober im St.Galler Stadtzentrum auf. Jetzt verschwinden sie teilweise so schnell, wie sie damals früh kamen. In vielen Geschäften der Innenstadt gehört der Januar traditionellerweise dem Ausverkauf. In einigen Läden wurden die Schaufenster dafür schon am 27. Dezember enthüllt.

Montag, 30. Dezember - 18:07 Uhr

Ein Sonnenfleck über dem Nebelmeer

Leserbild. Christian Wild fotografierte am Montagmorgen vom Chapf aus über die Stadt St.Gallen.

Montag, 30. Dezember - 12:15 Uhr

Jahresausklang in Palace und Grabenhalle: Silvestergala und legendärer Karaoke-Abend

(pd/dag) Am Dienstagabend gibt es am nördlichen Rand der St.Galler Altstadt gleich zwei Silvesterpartys.

Die Live-Karaoke-Band Karaoke Till Death spielt an Silvester wieder in der Grabenhalle in St.Gallen. Bild: PD

Ab 22 Uhr lädt das Palace zur Silvestergala. Dort gibt es gemäss Mitteilung zuerst ein kleines Vorspeisenbuffet an Abendunterhaltung, danach folgt «eine ausgelassene ‹All you can eat›-Orgie» mit Musik, serviert von den Palace-DJs.

Nebenan in der Grabenhalle können sich derweil wieder all jene austoben, die schon lange einmal gerne auf der Bühne gestanden wären: Ab 23 Uhr spielen «in der Halle» nämlich die Live-Karaoke-Band Karaoke Till Death und Catalyst aus St.Gallen.

Montag, 30. Dezember - 11:53 Uhr

Ein Orgelkonzert zum Jahreswechsel: «Organ Fireworks» mit Willibald Guggenmos in der Kathedrale

(pd/vre) Auf dem Klosterplatz sind Raketen, Vulkane und Kracher zum Jahreswechsel strikt verboten. In der Kathedrale drinnen gibt's am Silvesterabend aber ein Feuerwerk, und zwar ein Feuerwerk aus Tönen. Unter dem Titel «Organ Fireworks» spielt Domorganist Willibald Guggenmos am Dienstag, 22 Uhr, ein vielfältiges Programm.

Willibald Guggenmos vor den Domorgeln.

Bild: Sabrina Stübi (23.4.2018)

Neben Werken von Jean-Marie Plum (Marche Héroïque), Franz Liszt (Consolation Des-Dur) und Edwin H. Lemare (Andantino Des-Dur) gibt’s mehrere Teile der vierten Orgelsymphonie von Charles Marie Widor sowie die Suite Gothique von Léon Boëllmann zu hören. Der Eintritt zum Konzert vor dem Jahreswechsel ist gratis; es wird eine Kollekte eingesammelt.

Montag, 30. Dezember - 11:37 Uhr

Konzert im Keller der Rose: Besinnliches vor Mitternacht

(pd/vre) Wer vor dem grossen Countdown am Silvester noch etwas Besinnlichkeit sucht, findet diese auch im Keller der Rose. Dort spielt am Dienstagabend die «Grine Kuzine», die St.Galler Musikgruppe, die sich auf jiddische Musik, auf Traditionals und irische Jigs spezialisiert hat. Es sei eine Musik, «die aus dem Herzen kommt und in die Herzen geht», wie die Band schreibt. «Zutiefst melancholisch und ebenso fröhlich und damit passend zum Abschied vom alten und zur Begrüssung vom neuen Jahr.»

Die «Grine Kuzine» spielt an Silvester, ab 22 Uhr, im Keller der Rose. Das hat die St.Galler Gruppe mit (von links) Thomas Joller, Karin Braunstein, Felix Mätzler und Patrick Benz vor drei Jahren schon einmal getan. Bild: PD

Das Quartett spielt seine Musik am Silvester ab 22 Uhr im Keller der Rose an der Gallusstrasse 18. Das Konzert wurde gemäss Mitteilung so gelegt, dass Zuhörerinnen und Zuhörer danach am Silvester-Countdown auf dem Klosterplatz teilnehmen können, mit Turmbläsern und Glockengeläut. Der Eintritt in den Keller der Rose ist gratis; eine kleine Bar mit Getränken ist vorhanden.

Sonntag, 29. Dezember - 17:05 Uhr

Stadt will keine «Plauderbänkli»

(dag) Einzelne Sitzbänke in der Stadt St.Gallen sollen – wie in anderen europäischen Städten – als «Plauderbänkli» beschriftet werden, um Gespräche zu fördern und so der Einsamkeit entgegenzuwirken: Mit dieser Idee war Stadtparlamentarierin Veronika Meyer (Grüne) mittels einer einfachen Anfrage an den Stadtrat herangetreten. Dieser spricht sich in der Antwort auf den Vorstoss nun aber klar gegen die Idee aus.

Verteilt über die Stadt St.Gallen gibt es rund 1300 Sitzbänke, die in vielerlei Hinsicht praktisch sind - auch zum Plaudern oder Bratwurstessen. Bild: Urs Jaudas (22.7.2011)

Über das ganze Stadtgebiet verteilt gebe es ungefähr 1300 Sitzbänke, schreibt der Stadtrat in seiner Antwort. Diese würden Jung und Alt «zum Ausruhen, Verweilen, Beobachten, Essen und Trinken, aber natürlich auch zum Austausch mit der Sitznachbarin oder dem Sitznachbaren» einladen. Es wäre gemäss Stadtrat ein falsches Zeichen, wenn man mit ein paar einzelnen beschrifteten Bänken den Eindruck erwecken würde, dass man lediglich auf diesen miteinander in Kontakt treten könne.

Dem Stadtrat sei natürlich bewusst, dass es auch in St.Gallen einsame Menschen gebe. Er gehe aber davon aus, dass diese auch ohne direkte Aufforderung mit anderen Leuten ins Gespräch kommen könnten. Und sie würden hoffentlich auch von anderen Personen angesprochen, ohne dass sie sich auf einem eigens dafür gekennzeichneten Bänkli als einsam bekennen müssten. Zudem gebe es in den Quartieren diverse niederschwellige Treffpunkte, Begegnungsorte und Aktivitäten, die bewusst auch einsame Menschen ansprechen wollten.

Sonntag, 29. Dezember - 16:15 Uhr

So denken Schweizer Städterinnen und Städter über St.Gallen: Lebenshaltungskosten top, Wetter und Dialekt flop

(pd/ok) Wie wird St.Gallen ausserhalb der Ostschweiz wahrgenommen? Und was denken St.Gallerinnen und St.Galler über andere Schweizer Städte? Dieser Fragen geht eine neu publizierte Studie der Universität St.Gallen nach. Anhand der Antworten von 3750 Teilnehmerinnen und Teilnehmern zeigt sich, dass die Gallusstadt in vielen Kategorien als durchschnittlich eingestuft wird. Augenfällige Ausreisser: Die Lebenshaltungskosten in Relation zum Gehalt werden als eher gut bewertet, das Wetter und der Dialekt der St. Galler als eher schlecht.

«Z'Sangallä schiffet's»: In Schweizer Städten ist man sich einig, dass in St.Gallen die Sonne weniger scheint und der Dialekt ziemlich schrecklich ist. Bild: Coralie Wenger

Die Studie zeigt auch: Je älter die Befragten, desto positiver wird St.Gallen bewertet. Und mit steigendem Alter werden Aspekte wie die Bildung, das Stadtbild und das Image attraktiver bewertet. In Bezug auf ihre Sympathien für andere Schweizer Städte liegen aus St.Galler Sicht Orte im Tessin ganz weit vorne. Die Bewohnerinnen und Bewohner aus Lugano werden als die sympathischste Schweizer bewertet. Am unteren Ende der Skala finden sich die Bewohnerinnen und Bewohner von Aarau und Sion. Und wie bei den meisten befragten Städten empfindet die St.Galler Bevölkerung ihre eigene Stadt als die schönste. Schlechtes Wetter hin oder her...

Sonntag, 29. Dezember - 13:59 Uhr

Abendstimmung im Klosterviertel

Leserbild. Christian Wild fotografierte das Stilleben mit Kirchtürmen und Dachlandschaft am 18. Dezember.

Sonntag, 29. Dezember - 12:05 Uhr

Theaterensemble ergründet, ob friedliches Miteinander heutzutage noch möglich ist

(pd/mha) Das Theaterensemble Interstellar gastiert am Dienstag, 7. Januar, und am Mittwoch, 8. Januar, mit «Between Stars Dust Flies» in der Grabenhalle. Der Eintritt ist gratis, es wird eine Kollekte erhoben. Beginn der Vorstellung ist um 19 Uhr, Türöffnung ist um 18.30 Uhr.

Elf Jugendliche aus acht Ländern bilden das Theaterensemble Interstellar. Bild: PD

Interstellar zeigt den Klassiker «Romeo und Julia» – in Zeiten von Konflikten und Kriegen jedoch in einer neuen Version. Die Spieler bewegen sich dabei gemäss Mitteilung zwischen den Polen von Isolation und Solidarität und ringen um Würde im Spannungsfeld von Krieg und Frieden. Taumelnd, kämpfend, fallend, anklagend und flüsternd – so versuche das Ensemble zu ergründen, was Liebe kann und ob ein friedliches Miteinander wirklich unmöglich ist.

Das Ensemble besteht aus elf Jugendlichen aus acht verschiedenen Ländern und hat sich aus dem Projekt Kulturkosmonauten entwickelt. Dieses ist ein mobiles Format, das zehntägige, künstlerische Workshops für Jugendliche anbietet.

Kulturkosmonauten: Jugendliche Superhelden retten die Welt Die Pilotphase mit mobilen Workshops war ein Erfolg, jetzt heben die St. Galler Kulturkosmonauten in die erste Saison ab. An Bord sind 300 Jugendliche und neun Partnerinstitutionen. Das Ziel ist kreatives Teamwork. Bettina Kugler 30.11.2018

Sonntag, 29. Dezember - 11:02 Uhr

Karaoke für Kinder im «Storchen»

(pd/mha) Im Kinder-Musical-Theater Storchen steigt zu Silvester eine Party. Ab 21 Uhr gibt es Karaoke. Der Eintritt kostest 15 Franken, für Erwachsene 40 Franken.

Unter anderem wurde im Kinder-Musical-Theater schon Alice im Wunderland aufgeführt. Das Stück wird im Januar wieder aufgenommen. Bild: Claudia Berger

Bis vor drei Jahren befand sich im Haus an der Magnihalden 7 das Kino Storchen. Es handelte sich bis dahin um das älteste Kino in der Stadt. 1908 war es unter dem Namen «Elektrische Lichtbühne» eröffnet worden. Im Herbst 2016 war dann Schluss. Damals zog das Kindertheater im «Storchen» ein.

Kindermusicals im Stadtzentrum Aus dem Kino Storchen wird ein Haus für Kinder. Ein dreiköpfiges Team um die Rheintaler Choreographin Bettina Kaegi eröffnet im November das Kinder-Musical-Theater Storchen. Gezeigt wird Pippi Langstrumpf und mehr. Roger Berhalter 09.06.2016 Kino Storchen wird geschlossen Vor vier Jahren schloss das Kino Corso an der Brühlgasse seine Türen. Nun steht ein weiteres Kino vor dem Aus. Die Kitag will das Kino Storchen an der Magnihalden nur noch bis Ende Jahr weiterbetreiben. 25.02.2016

Samstag, 28. Dezember - 17:16 Uhr

Fachhochschule verabschiedet Masterstudentinnen und Masterstudenten

Die Masterstudenten und -studenten bei der Abschlussfeier im Pfalzkeller. Bild: PD

Der St.Galler Kantonsratspräsident Daniel Baumgartner. Bild: PD

(pd/mha) 120 Fachkräfte aus der ganzen Deutschschweiz haben vergangenes Jahr einen der Master-Lehrgänge an der Fachhochschule (FHS) St.Gallen besucht, wie es in einer Mitteilung der FHS heisst. Die Abschlussfeier fand kürzlich im Pfalzkeller statt.

Ludwig Hasler, Philosoph und Publizist. Bild: PD

Neben Reto Eugster, Vorsitzender der Geschäftsleitung des Weiterbildungszentrums der FHS, hielt Kantonsratspräsident Daniel Baumgartner eine Festrede. Darin betonte er gemäss Mitteilung die Rolle der Bildung als Förderin der Sozialkompetenz: «Nebst fachlichem Können braucht es die Fähigkeit und den Willen, Empfindungen, Gedanken und Motive des Gegenübers zu erkennen und zu verstehen.»

Auch Philosoph und Publizist Ludwig Hasler sprach in seiner Rede über Sozialkompetenz: Gerade im Zeitalter der Digitalisierung sei es wichtig, das spezifisch Menschliche zu stärken.

Samstag, 28. Dezember - 13:49 Uhr

Sonderausstellung an der Immo-Messe zu «Haus und Energie»

(pd/mha) Vom 20. bis 22. März findet die 22. Immo-Messe statt. Das Sonderthema trägt dieses Mal den Titel «Haus und Energie». In den verschiedensten Messebereichen werden Fachleute der Frage nachgehen, wie die Energie der Zukunft aussieht, schreiben die Veranstalter. Beteiligt seien fünf Partner aus diversen Bereichen des Energiesektors. So werden Fragen beantwortet zu Solar-, LED- und Wärmepumpentechnologie sowie zu energieeffizientem Bauen. Ausserdem wird an der Sonderschau ein Elektroauto mit Ladestation ausgestellt.

Die Immo-Messe findet jeweils in der Halle 9 auf dem Olma-Areal statt. (Bild: Adriana Ortiz Cardozo) Bild: Adriana Ortiz Cardozo

Die Immo-Messe in der Olma-Halle 9 hat am Freitag, 20. März, von 14 bis 19 Uhr offen und am Wochenende, 21. und 22. März, von 10 bis 17 Uhr.

Samstag, 28. Dezember - 13:30 Uhr

Fahrerflucht unter Alkoholeinfluss: Parkierte Autos gerammt und einfach weitergefahren

(stapo/vre) Am Freitagabend ist an der Lämmlisbrunnenstrasse in St.Gallen eine Autofahrerin mit zwei parkierten Personenwagen zusammengestossen. Ohne die Polizei zu informieren, fuhr sie weiter. Die Frau konnte allerdings später angehalten werden. Es stellte sich nach Angaben der Stadtpolizei heraus, dass sie den Unfall unter Alkoholeinfluss verursacht hatte. Den Führerausweis musste sie an Ort und Stelle abgeben, zudem wurde eine Blut- und eine Urinprobe angeordnet.



Parkierte Autos gerammt und weitergefahren: Das beschädigte Vorderteil des Autos der 23-jährigen Lenkerin, die am Freitagabend unter Alkohol- und Medikamenteneinfluss hinter dem Steuer sass. Bild: Stadtpolizei St.Gallen

Der Unfall an der Lämmlisbrunnenstrasse war durch Dritte beobachtet worden. Ein Polizeipatrouille entdeckte das beschädigte Auto der fahrerflüchtigen Lenkerin dann an der Zilstrasse. Kurz danach konnte die Frau selber ausfindig gemacht werden. Gemäss Atemlufttest wies die 23-Jährige einen Wert von rund 0,92 Promille auf. Sie hatte zudem vor der Fahrt mehrere Medikamente eingenommen.



Samstag, 28. Dezember - 13:15 Uhr

So stellt man sich London in einem alten Kriminalroman vor: Dicker Nebel im St.Galler Stadtzentrum

Samstagmittag im St.Galler Stadtzentrum: Kathedrale und grosser Christbaum eingehüllt in dicken Nebel. Bild: Reto Voneschen

(vre) Die diesjährigen Festtage sind bezüglich Wetterphänomenen ziemlich vielfältig. An Heiligabend zog ein Graupelschauer über St.Gallen: Dabei erinnerte der Niederschlag dank der Grösse der Eiskörner an Hagel. Und am Samstagmorgen erinnerte die St.Galler Innenstadt an das neblige London eines Kriminalromans von Edgar Wallace. Zeitweise sah man schier die Hand vor Augen nicht, wie es im Volksmund so schön heisst. Der grosse Christbaum auf dem Klosterplatz blieb ein Schemen, die Domtürme schienen im grauen Himmel zu verschwinden.



Freitag, 27. Dezember - 16:15 Uhr

Den Jahreswechsel auf dem Klosterplatz feiern: Raketen, Vulkane und Knallkörper zu Hause lassen

(SK/vre) Einer der beliebtesten Orte in St.Gallen, um das neue Jahr zu begrüssen, ist der Klosterplatz. Hier versammeln sich an Silvester vor Mitternacht immer Hunderte mit Sektflaschen und Gläsern. Was in der Vergangenheit immer wieder einmal zu Problemen geführt hat. In guter Erinnerung ist, dass vor Jahren ein Feuerwerkskörper durch ein offenes Fenster in die Sakristei der Kathedrale flog und nur mit sehr viel Glück keinen Brand auslöste.

Den Jahreswechsel zu feiern, ist auf dem Klosterplatz erlaubt. Das Abbrennen von Feuerwerk ist allerdings auch in der Silvesternacht verboten.

Bild: Benjamin Manser (31.12.2015)

Aufgrund solcher Vorfälle wurde vor Jahren für den Klosterplatz ein Feuerwerksverbot erlassen. Im Vorfeld des aktuellen Jahreswechsels haben Kanton und Stadt an dieses Verbot erinnert und aufgerufen, in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch auf dem Klosterplatz friedlich zu feiern. Es sei auch in diesem Jahr verboten, Feuerwerk oder Knallkörper anzuzünden, heisst es in Mitteilungen. Vorsicht sei zudem beim Hantieren mit Flaschen geboten, wird gemahnt.

In der dichten Menschenmenge könnten beim Hantieren mit Feuerwerk leicht Unfälle passieren, schreibt der Kanton konkret in seiner Mitteilung. Der Stiftsbezirk sei zudem kultur- und bauhistorisch ein sensibler Ort. Feuerwerk und Knallkörper seien für die kostbaren Bauten des Unesco-Weltkulturerbes eine grosse Gefahr. Die Bevölkerung wird daher gebeten, «Raketen, Vulkane, Knaller und Ähnliches gar nicht erst mitzunehmen.»

Das neue Jahr feiern kann man auch ohne Knallzeug - wie in der Silvesternacht von 2015 auf 2016 ein St.Galler Pärchen auf dem Klosterplatz demonstriert. Benjamin Manser (31.12.2015)

Eine weitere Gefahr, und zwar auf Monate hinaus, stellen gemäss Mitteilung Scherben dar. Immer wieder würden beim Feiern Flaschen zu Bruch gehen. Die Scherben und Splitter aus dem Gras zu entfernen, sei schwierig. In der warmen Jahreszeit komme es regelmässig vor, dass sich Kinder und Tiere an solchen Überbleibseln auch von Silvester verletzten. Die Bevölkerung ist angehalten, leere Glasflaschen und andere Abfälle in den bereitgestellten Abfallsäcken zu entsorgen. Im Umfeld des Klosterplatzes werden für die Silvesternacht zudem Toiletten aufgestellt.

Freitag, 27. Dezember - 16:05 Uhr

Kritische Fragen von der CVP/EVP-Fraktion im Stadtparlament: Differenzen zwischen Schule und Lehrergewerkschaft

(vre) 2019 war in St.Gallen auch geprägt von einem Schulstreit. Im Nachgang zu für die Stadt negativen Gerichtsurteilen über Entlassungen an der Stadtschule eskalierte der medial geführte Streit und resultierte schliesslich in der Kündigung der Leiterin der Dienststelle Schule und Musik (ehemals Schulamt). Marlies Angehrn kritisierte in der Folge die Verbände der Lehrerinnen und Lehrer: Man habe ihr von Anfang an keine Chance gegeben, sondern sie mit den gleichen Argumenten wie schon ihre Vorgänger bekämpft.

Konfrontation auf dem Podium: Zwei Vertreter des kantonalen Lehrerinnen- und Lehrerverbands und Marlies Angehrn an einer Veranstaltung, die die CVP-Stadtpartei St.Gallen im Herbst organisiert hatte. Bild: Michel Canonica (27.9.2019)

Die CVP/EVP-Fraktion im Stadtparlament hat im Nachgang zum Rücktritt von Marlies Angehrn in einem Vorstoss bereits kritische Fragen zur Schule gestellt. Sie legt jetzt nach, und zwar mit einer Interpellation, in der sie konkrete Massnahmen zur Klimaverbesserung zwischen der Dienststelle Schule und Musik sowie dem städtischen Lehrerinnen- und Lehrerverband fordert.

Die Differenzen zwischen der Dienststelle und der Vertretung der Lehrpersonen existierten offenbar seit Jahren. Der Umgang der Verantwortlichen miteinander sei teils geprägt von Misstrauen, stellt die CVP/EVP-Fraktion fest. Um der Nachfolge von Marlies Angehrn einen guten Neustart zu ermöglichen, brauche es eine Klärung der Situation. Die Fraktion verlangt im Vorstoss vom Stadtrat Auskunft, wie das genau geschehen soll.

Freitag, 27. Dezember - 9:49 Uhr

16-Jähriger greift Polizisten im McDonald's beim Bohl an – Beamter zieht sich leichtes Schädel-Hirn-Trauma zu

(stapo/dwa) Am Donnerstag nach 19 Uhr wollten Beamte der St.Galler Stadtpolizei an der Hechtgasse eine Gruppe kontrollieren. Ein junger Mann flüchtete beim Anblick der Polizisten sofort in Richtung Bohl, wie es in einem Communiqué der Stadtpolizei heisst.

Nach kurzer Zeit konnten die Polizisten den Gesuchten bei den Toiletten des McDonald's anhalten. Sofort traktierte er die Polizisten mit seinen Fäusten mehrfach und mit voller Wucht – dies setzte sich auch beim anschliessenden Gerangel fort, das sich bis in den Kassaraum des Fast-Food-Lokals hinzog. Auch nach der Festnahme versuchte er sich mit Fusstritten und Kopfstössen zu befreien und beschimpfte die Polizisten.

Auf dem Polizeiposten kam dann aus, dass der 16-Jährige aus Eritrea aus einem Jugendheim entwichen und zur Anhaltung ausgeschrieben war. Die Jugendanwaltschaft verfügte die Inhaftierung und Zuführung ins Regionalgefängnis Thun.

Der traktierte Polizist musste im Spital untersucht werden, wo Prellungen und eine Gehirnerschütterung beziehungsweise ein leichtes Schädel-Hirn-Trauma diagnostiziert wurden. Gegen den Jugendlichen wird Anzeige wegen Gewalt und Drohung gegen Beamte sowie wegen Körperverletzung erstattet.

Donnerstag, 26. Dezember - 11:03 Uhr

Ungewohnte Töne von der Schlössligugge: Für einmal feierlich und besinnlich statt laut und kakophonisch

(pd/vre) Sie liegt nicht im Winterschlaf, seit am 11.11., 11 Uhr 11, vor dem Wagghaus die Fasnacht eingeläutet wurde. Ganz im Gegenteil: An Heiligabend hat die Schlössligugg vielmehr bewiesen, dass sei auch andere als fasnächtlich-kakophonische Töne drauf hat: Die Gugge stimmte am 24. Dezember die Bevölkerung von Bruggen und im Wolfganghof mit Weihnachtsliedern auf den Weihnachtsabend ein.

Die Schlössligugge spielte am 24. Dezember zur Freude der Quartierbevölkerung vor der Wolfgangkapelle. Bild: Emil Annen

Um 15 Uhr wurde gemäss Mitteilung vor der Kantonalbank Bruggen, um 16 Uhr an der Haselstrasse und um 17 Uhr vor der Wolfgangkapelle gespielt . Am letzten Ort standen Junge, Alte und Familien dicht gedrängt um die Gugge. Es dürften über 100 Personen gewesen sein, welche sich von den bekannten Klängen in den Abend führen liessen und sich anschliessend fröhliche Weihnachten wünschten, bevor sie nach Hause gingen.

Donnerstag, 26. Dezember - 10:51 Uhr

Böse Überraschung an Heiligabend: Einbrecher suchen Wohnungen an der Sonderstrasse heim

(kapo/vre) Am Dienstag, in der Zeit zwischen 13 und 21 Uhr, sind Unbekannte in zwei Wohnungen eines Mehrfamilienhauses an der Sonderstrasse in St.Gallen eingebrochen. Sie schlugen gemäss Mitteilung der Kantonspolizei die Verglasungen der Wohnungstüren ein und gelangten so ins Innere der Wohnungen. Dort durchsuchte sie diverse Räume. Was neben einer Halskette noch gestohlen wurde, wird derzeit von der Polizei abgeklärt. Der Sachschaden beläuft sich auf über 2'000 Franken.