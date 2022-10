ST.GALLEN NEWS: Spiel und Spass in der Turnhalle Halden

12:12 Uhr Freitag, 21. Oktober

PHSG führt zwei neue Studiengänge ein und erweitert damit den Zugang zum Lehrberuf

Die Pädagogische Hochschule St.Gallen (PHSG) geht neue Wege im Kampf gegen den Lehrpersonenmangel. Ab Herbst 2023 bietet sie Studienabgängerinnen und -abgängern von Universitäten und Fachhochschulen zwei Masterprogramme an, die den Einstieg in die Lehrtätigkeit an Sekundar- und Maturitätsschulen ermöglichen.

Im Rahmen der neuen Studiengänge werden den Studierenden die nötigen Kompetenzen in den Allgemein- und Fachdidaktiken, den Erziehungswissenschaften sowie in der Pädagogischen Psychologie vermittelt. Bild: PD

Wie es in der Mitteilung der PHSG heisst, richten sich die beiden neuen Studiengänge an Personen mit einem Bachelor- oder Masterstudium in einem Fach der Sekundarstufe I oder Maturitätsschulen, wie beispielsweise Deutsch, Mathematik, Englisch, Medien und Informatik, Bewegung und Sport oder Musik. Da die künftigen Studierenden das Fachwissen aus ihrem vorangegangenem Studium mitbringen, steht die berufspraktische Ausbildung im Mittelpunkt der neuen Studiengänge. Studierenden erwerben in deren Rahmen die zusätzlich nötigen Kompetenzen in den Allgemein- und Fachdidaktiken, den Erziehungswissenschaften sowie in der Pädagogischen Psychologie.

Die beiden Masterstudiengänge können gemäss Communiqué in Teilzeit absolviert werden und dauern drei Jahre. Die Studierenden haben so die Möglichkeit, neben dem Studium zu arbeiten, beispielsweise an einer Schule, und können so bereits während des Studiums einen Beitrag zur Reduktion des Lehrpersonenmangels leisten.

Die Neuen Studiengänge sind eine Kooperation zwischen der PHSG und der Pädagogischen Hochschule Graubünden. Zusammen können die beiden Fachhochschulen beinahe alle obligatorischen Fächer der Oberstufe und der Gymnasien der Ostschweiz anbieten. In einigen Kantonen sind Studiengänge auf Basis eines Fachbachelors oder Fachmasters bereits etabliert, in der Ostschweiz sind sie hingegen neu. (pd/arc)