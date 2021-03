ST.GALLER STADT-TICKER Probleme bei Spitex aufarbeiten +++ Jurassic Park auf dem Reitplatz +++ SP übt scharfe Coronakritik an der Regierung Stets aktuell informiert über die Geschehnisse in der Stadt St.Gallen und der Umgebung: In unserem Stadt-Ticker finden Sie einen bunten Mix an News und unterhaltsamen Geschichten. 24.03.2021, 17.03 Uhr

Feedback: stadtredaktion@chmedia.ch

Mittwoch, 24. März - 17:03 Uhr

Neuer Vorstoss im Stadtparlament: SP-Frau verlangt Aufarbeitung der Probleme bei der neuen Spitex St.Gallen AG

(vre) Neben der Tariferhöhung für die Musikschule bewegt derzeit in der Stadt St.Gallen Kritik an der fusionierten Spitex die Gemüter am stärksten. Nachdem an der Parlamentssitzung vom Dienstag zur Musikschule eine dringliche Interpellation eingereicht wurde (siehe STADT-TICKER, 24.3., 11:11), stellt SP-Stadtparlamentarierin in einer Interpellation kritische Fragen zur Spitex St.Gallen AG.

Die aus vier Spitex-Vereinen entstandene AG hat am 1. Januar ihren Betrieb aufgenommen, was nicht ganz geräusch- und reibungslos über die Bühne ging. Seit Anfang Jahr hat eine grössere Zahl diplomierter Pflegefachleute gekündigt. Von vielen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern war zu hören, sie hätten sich nicht ernst genommen gefühlt. Zudem ist von einem Abbau bei der Qualität die Rede, wie Maja Dörig die Ausgangslage zusammenfasst.

Eine Spitex-Mitarbeiterin verbindet eine Patientin.

Bild: Gaetan Bally/KEY

(16.9.2019)

Die SP-Frau vertritt in ihrem Vorstoss die Ansicht, dass einige dieser Vorgänge unbedingt genauer ausgeleuchtet und geklärt werden müssen. Sie stellt dazu dem Stadtrat fünf konkrete Fragen. Zum einen verlangt sie Zahlen über die Abgänge bei der Spitex AG und bei den vier Vorgängervereinen in den vergangenen Jahren. Zudem interessiere Dörig die Begründungen für die Kündigungen.

Weitere Themen sind die Sicherstellung des Versorgungsauftrags in der Stadt St.Gallen und die Qualitätsmessung bei der neuen Spitexorganisation. Zu guter Letzt erinnert Maja Dörig den Stadtrat ans frühere Versprechen, bei der Gründung der Spitex AG das Personal «mitzunehmen und in Entscheidungen einzubeziehen». Sie will wissen, wie dieses Versprechen umgesetzt wurde und wie die Angestellten der neuen Spitex künftig in Entscheidungsprozesse einbezogen werden.

Mittwoch, 24. März - 16:33 Uhr

Ausstellung in Sulgen öffnet nach Coronpause wieder: Jurassic Park auf dem Reitplatz

(pd/vre) Am 24. März öffnet die vorübergehend wegen der Pandemie geschlossene Dinosaurier-Ausstellung auf dem Reitplatz Im Grund in Sulgen wieder. Sie ist ab sofort von Mittwoch bis und mit Sonntag, 10 bis 18 Uhr, geöffnet. Betrieben wird die Schau unter Beachtung der Coronaregeln. So gilt eine strikte Maskenpflicht. Zudem dürfen sich nicht mehr als 50 Personen gleichzeitig im Areal aufhalten und Gruppenbildung mit mehr als zehn Personen ist verboten.

Ab sofort wieder in Sulgen möglich: Auf Tuchfühlung mit Dinosauriern in Originalgrösse gehen. Bild: PD

Zu bestaunen sind im Freigelände in Sulgen 60 teils bewegliche Modelle von 60 Urzeitechsen. Gezeigt werden Exemplare bekannter Arten wie des Tyrannosaurus Rex oder des Triceratops. Dazu kommen weniger bekannte Arten wie Parasaurolophus oder der Albertosaurus. In die Ausstellung integriert sind zudem die «Nachfahren der Dinosaurier», also Tiere der Eiszeit wie Mammut, Riesenfaultier oder Säbelzahntiger.

Infos zur Ausstellung finden sich im Internet.

Mittwoch, 24. März - 15:50 Uhr

SP übt scharfe Kritik an der Kantonsregierung: Endlich Testkapazitäten aufbauen und transparenter kommunizieren

(pd/vre) Keine Corona-Testzentren im Kanton St.Gallen und auch keine niederschwelligen Testmöglichkeiten rund um die Uhr oder an den Wochenenden. Kein Vorwärtskommen bei den Impfungen. Derweil steigen die Covid-19-Fallzahlen seit Anfang Woche an. Die SP befürchtet in einer Mitteilung, dass der Kanton St.Gallen am Anfang der dritten Welle steht. Die Kantonalpartei regt sich gleichzeitig darüber auf, dass die St.Galler Regierung offenbar schon wieder auf dem falschen Fuss erwischt wurde.

Wer sich vergangenen Samstag in der Stadt St.Gallen habe testen lassen wollen, sei an der Hotline auf einen Termin am Mittwoch der Folgewoche vertröstet worden, schildert die SP ihre Wahrnehmung der Situation. Dabei habe der Bund am 5. März angekündigt, die Kosten für Coronatests bei Menschen ohne Symptome ab Mitte Monat zu übernehmen. In anderen Kantonen seien Testzentren aufgebaut sowie Websites mit einfacher Anmeldung und raschem Test eingerichtet worden. Im St.Gallischen sei nichts dergleichen geschehen, kritisiert die SP.

In einigen Kantonen wird dazu aufgerufen, sich vor Ostertreffen mit der ganzen Familie einem Corona-Schnelltest zu unterziehen. Im Kanton St.Gallen dürften dafür im Moment die Testkapazitäten fehlen. Bild: Britta Gut

(23.3.2021)

Die Partei fordert, dass der Kanton die Testkapazitäten in den nächsten Tagen und Wochen so stark wie möglich ausbaut. Bis Oster müsse man in dem Bereich Bewegung spüren. Und es müsse auch über die Osterfeiertage die Möglichkeit bestehen, sich auch ohne Symptome einfach, rasch und niederschwellig testen zu lassen. Wenn die Kantonsregierung eine Coronastrategie verfolge, die auf Eigenverantwortung aufbaue, müsse sie der Bevölkerung auch die Mittel dafür in die Hand geben, schreibt die SP.

Auch was die Kommunikation der Kantonsregierung betrifft, fordert die SP «deutlich mehr Transparenz und Nachvollziehbarkeit». Nachdem die Regierung vor zwei Wochen Öffnungsschritte gefordert habe, müsse man angesichts steigender Neuansteckungen jetzt froh sein, dass der Bundesrat nicht darauf gehört habe: «Den Schaden, den die St.Galler Regierung national und kantonal anrichtet, trägt die Bevölkerung im Kanton - mit längeren Einschränkungen, mehr Hospitalisierungen und mehr Toten», hält die SP in ihrer Mitteilung vom Mittwoch fest.

Mittwoch, 24. März - 14:41 Uhr

Ardita Iseni fällt wegen einer Knieverletzung mehrere Monate aus. Die Stürmerin ist die Topskorerin des FC St.Gallen-Staad. Bild: PD

Wegen schwerer Knieverletzung: Ardita Iseni fällt rund neun Monate aus

(pd/mas) Man hat es ja schon am Wochenende geahnt, jetzt wird die schlechte Nachricht in einer Mitteilung bestätigt: Der FC St.Gallen-Staad muss lange auf seine beste Torschützin Ardita Iseni verzichten. Die 19-jährige Stürmerin hat sich am vergangenen Samstag beim Spiel gegen den FC Lugano Femminile eine schwere Knieverletzung zugezogen. Sie hat sich im rechten Knie das Kreuzband und das Innenband gerissen sowie das Aussenband gezerrt. Ardita Iseni wird in den nächsten Tagen operiert und rund neun Monate ausfallen.

Mittwoch, 24. März - 11:42 Uhr

Diskussion im Ostschweizer Regionalfernsehen TVO: Wie Schule und Psychiatrie mit Coronafrust umgehen

(pd/vre) Coronafrust und Coronamüdigkeit machen sich breit. Auch viele St.Gallerinnen und St.Galler haben genug von den Einschränkungen durch die Pandemie. Schule und Psychiatrie sind täglich mit den Auswirkungen konfrontiert. Wie gehen sie mit den Auswüchsen der Pandemie und mit Andersdenkenden um? Und wie kann aus ihrer Sicht die Zeit bis zur Normalität gemeistert werden?

Mit dem Auftreten von Mutationen des Coronavirus wird auch wieder über Massnahmen in Schulstuben diskutiert. Im Bild Viertklässlerinnen mit Hygienemasken während des Unterrichts. Bild: Ennio Leanza/KEY

(19.3.2021)

Über solche und ähnliche Fragen diskutieren am Mittwochabend in der Sendung «Zur Sache» im Ostschweizer Regionalfernsehen TVO Thomas Minder, Präsident der Schweizer Schulleiter, und Thomas Maier, Chefarzt der Psychiatrie St.Gallen Nord. Moderiert wird das Gespräch durch André Moesch. Erstausstrahlung der Sendung ist am Mittwoch, 18.30 Uhr. Danach wird sie etwa um 19.30, 20.30 und 22.30 Uhr wiederholt. Zu sehen ist «Zur Sache» ab Mittwoch, 18.30 Uhr, natürlich auch im Internet.

Mittwoch, 24. März - 11:27 Uhr

Mit einem Sieg gegen Luzern könnten Frauen des FC St.Gallen-Staad ihre Position in der Tabelle verbessern

(pd/vre) Bereits am Mittwoch, 20 Uhr, geht die Meisterschaft der Women's Super League für die Fussballerinnen des FC St.Gallen-Staad weiter. Sie empfangen im Gründenmoos die Frauen des FC Luzern. Mit einem Sieg und drei Punkten könnte die Elf von Marco Zwyssig in der Tabelle zu den Innerschweizerinnen aufschliessen.

Mit einem Sieg gegen Luzern im Gründenmoos könnte der FC St.Gallen-Staad punktemässig zu den Innerschweizerinnen aufschliessen. Bild: Podo Gessner

Am vergangenen Samstag gewannen die St.Gallerinnen gegen das Ligaschlusslicht Lugano mit einem knappen 1:0. Es war sehr hart umkämpft - und der Match könnte Folgen haben: Ardita Iseni, die beste Torschützin des FC St.Gallen-Staad, könnte wegen einer Verletzung länger ausfallen. Und der FC Luzern ist auch kein einfacher Gegner: Er liess zuletzt gegen die YB-Frauen aufhorchen, die die Innerschweizerinnen mit 2:1 schlugen.

Mittwoch, 24. März - 11:11 Uhr

Drei Fraktionen des Stadtparlaments wehren sich gegen Erhöhung der Tarife der Musikschule: Stadtrat soll Massnahme rasch zurücknehmen

(vre) Dass die St.Galler Stadtregierung als Sparmassnahme die Tarife der Musikschule aufs nächste Schuljahr um fünf Prozent anheben und den Geschwisterrabatt abschaffen will, löst nach harschen Leserbriefen, Medienmitteilungen und einer Petition auch politische Reaktionen aus. An der Stadtparlamentssitzung vom Dienstag haben drei Fraktionen eine dringliche Interpellation eingereicht. Das heisst, der Stadtrat muss die darin gestellten Fragen am Anfang der nächsten Sitzung beantworten.

Die Musikschule ist an der Rorschacher Strasse neben dem Theater St.Gallen untergebracht.

Bild: Arthur Gamsa

(18.3.2021)

Im Vorstoss gehen die Fraktionen von SP/Juso/PFG, Grünen/Jungen Grünen sowie CVP/EVP scharf mit der Massnahme ins Gericht. Was der Stadtrat «als Beitrag zur Bewältigung der aktuellen finanzpolitischen Lage» bezeichnet, finden die drei Fraktionen «stossend». Mit der Tariferhöhnung schliesse die Stadt mit einem Jahresbeitrag von 966 Franken für dreissig Minuten pro Woche Unterricht zu den teuersten Musikschulen im Kanton auf, zur Musikschule Toggenburg (970 Franken) und zur Musikschule Rapperswil/Jona (1'000 Franken). Die hätten aber einen Familienrabatt.

Die Tariferhöhung, so befürchten die drei Fraktionen, mache den Besuch der Musikschule für finanziell schwächere Familien unerschwinglich. Der Rückgang der Schülerzahlen treffe auch die Musikpädagogen; darunter seien viele freischaffende Künstlerinnen und Künstler, die - genau wie viele Familien - durch die Coronapandemie bereits finanziell hart getroffen worden seien.

Der Erhöhung der Musikschultarife verdankt der im vergangenen Herbst neu gewählte Bildungsdirektor Mathias Gabathuler seinen ersten politischen Sturm. Bild: Stadt St.Gallen

Vom Stadtrat wollen die drei Fraktionen wissen, welche Zusatzeinnahmen die Tariferhöhung und die Abschaffung des Geschwisterrabatts bringen sollen. Zudem soll er die Zusatzbelastung von durch die Coronapandemie schon gebeutelten Familien und Kunstschaffenden sowie seinen Kurs rechtfertigen, der im Widerspruch zum eidgenössischen Volksentscheid über die musikalische Bildung von 2012 steht.

Offensichtlich sind die drei Fraktionen auch erbost über das Vorgehen der Stadtregierung: Sie soll erklären, wieso diese Tariferhöhung nicht bereits - wie sonst üblich - im Budget fürs laufende Jahr abgebildet und auch nicht - wie sonst üblich - ausdrücklich darauf aufmerksam gemacht wurde. Für die drei Fraktionen ist zudem klar: Der Stadtrat muss die Tariferhöhung für die Musikschule zurücknehmen. Sie wollen nur noch wissen, wann der Stadtrat dies tut und wie er es zu kommunizieren gedenkt.

Petition Bisher 981 Unterschriften gegen die Tariferhöhung (vre) Noch 17 Tage werden für die Petition «Musikschule für alle – Nein zur Tariferhöhung» noch Unterschriften im Internet gesammelt. Lanciert hat sie die Ostschweizer Sektion des Schweizerischen Musikpädagogischer Verbands. Er fordert darin vom Stadtrat - mit ähnlichen Argumenten wie die drei Fraktionen aus dem Stadtparlament - den Verzicht auf die Tariferhöhung und die Abschaffung des Geschwisterrabatts an der Musikschule St.Gallen. Bisher haben die Petition 981 Personen unterzeichnet.

Mittwoch, 24. März - 10:20 Uhr

Das Spiel von Wolken und Sonne

Leserbild. Ingrid Zürcher fotografierte am Montagabend die Stimmung über dem Fürstenland vom Sonnenberg ob Abtwil aus.

Mittwoch, 24. März - 8:45 Uhr

Coronasituation im Kanton St.Gallen: 123 laborbestätigte Neuansteckungen und ein weiterer Todesfall

(SK/vre) Der Kanton St.Gallen meldet für Dienstag 123 neue Coronafälle. Insgesamt haben sich damit seit März 2020 35'668 Personen im Kanton mit dem Virus infiziert. Am Dienstag wurde zudem ein Todesfall in Zusammenhang mit Covid-19 registriert. Die Zahl der Coronatoten im St.Gallischen seit März 2020 steigt damit auf 688.

Die wichtigsten Zahlen zur Coronapandemie im Kanton St.Gallen mit Stand am Dienstag, 23. März, um Mitternacht. Tabelle: Fachstelle Statistik Kanton SG

Im Kanton St.Gallen liegen 35 Personen wegen des Coronavirus in einem Spital. Acht davon sind mit künstlicher Beatmung auf einer Intensivstation. Die Zahl der Hospitalisierungen in Zusammenhang mit Covid-19 haben sich im St.Gallischen auf relativ tiefem Niveau eingependelt. Fachleute sind allerdings unsicher, wie sich die Lage entwickeln wird, also ob das Impfen der ältesten Seniorinnen und Senioren bereits reicht, um bei zunehmenden Fällen die Zahl der Hospitalisationen tief zu halten.



Die Sieben-Tage-Inzidenz hat im St.Gallischen am Dienstag erneut zugelegt, nämlich von 100 am Vortag auf 105. Die St.Galler 14-Tage-Inzidenz liegt derzeit bei 186. Diese Werte bezeichnen die Zahl der Fälle in den vergangenen sieben und 14 Tagen hochgerechnet auf 100'000 Einwohnerinnen und Einwohner. Die Inzidenz ist einer der Werte, die als Entscheidungshilfen in der Anti-Corona-Politik beigezogen werden.



Dienstag, 23. März - 23:01 Uhr

Hauptgebäude der Badi Rotmonten wird saniert: Vorlage war am Dienstag im St.Galler Stadtparlament unbestritten

(dwi) Das Hauptgebäude des Freibades in Rotmonten kann saniert werden: Das Stadtparlament hat einem Verpflichtungskredit von 1,537 Millionen Franken zugestimmt. Das Geschäft war unbestritten. Das Hauptgebäude der Badi wurde Anfang der 1950er-Jahre nach Plänen der Architekten Ernst Hänny und Ernest Bratschen gebaut; es ist im Inventar der schützenswerten Bauten aufgeführt.

Im vergangenen Jahrzehnt wurden im Freibad Rotmonten viele Anlagenteile - wie Schwimmbecken und Sprungturm - saniert. Jetzt ist das Hauptgebäude dran. Bild: Ralph Ribi

(7.5.2020)

Gemäss stadträtlicher Vorlage weist das Gebäude in baulicher wie betrieblicher Hinsicht einen «erheblichen Sanierungs- und Erneuerungsbedarf» aus. Daniel Bosshard sagte am Dienstag im Stadtparlament namens der Fraktion von Grünen und Jungen Grünen, er begrüsse es, dass im Projekt eine grosszügige Freibadküche angedacht sei. Er kritisierte dagegen, dass Fotovoltaik beim Projekt keine Rolle spiele. Das bemängelte auch Jenny Heeb im Namen der SP/Juso/PFG-Fraktion. Die Sozialdemokratin hätte sich in der Vorlage mehr Details gewünscht, etwa, wer den Kiosk betreiben werde.

Baudirektor Markus Buschor sagte, auf eine Fotovoltaikanlage und auf eine Begrünung des Daches müsse aus statischen Gründen verzichtet werden. Buschor ging auf die Kritik ein, wonach in der Vorlage Details fehlten. Er sagte, der Quartierverein werde einbezogen, wenn es darum gehe, das kulinarische Angebot fürs Freibad zu definieren. Die Sanierung des Gebäudes soll nach der Badesaison diesen Herbst beginnen und 2022 abgeschlossen sein.

Dienstag, 23. März - 22:55 Uhr

St.Galler Stadtparlament sagt Ja zu etwas mehr Schulsozialarbeit: Kürzungsantrag der Grünliberalen bleibt chancenlos

(dwi) Für den Ausbau der Schulsozialarbeit in einem ersten Schritt um 3,75 Stellen hat das Stadtparlament am Dienstag zusätzliche jährliche Betriebskosten von 540'000 Franken genehmigt. Die Fraktion von Grünliberalen und Jungen Grünliberalen reichte zuvor einen Abänderungsantrag ein. Dies vor dem Hintergrund der Kosten, wie Sprecher Yves Betschart sagte. Die GLP wollte einen Ausbau um zwei Stellen, was geringere wiederkehrende Kosten nach sich gezogen hätte.

Support erhielten die Grünliberalen von der Fraktion von FDP und Jungfreisinnigen sowie und Teilen der SVP. Die Sprecherinnen und Sprecher der andren Fraktion votierten für die Vorlage. Rebekka Schmid von der Fraktion der Grünen und Jungen Grünen nannte den GLP-Antrag einen «schlechten Scherz». Denn der Ist-Zustand der Schulsozialarbeit sei eins: unhaltbar. Schmid meinte damit, dass eine Schulsozialarbeiterin oder ein Schulsozialarbeiter mit einer Vollzeitstelle sich gegenwärtig um 2'350 Schülerinnen und Schüler kümmern muss, wie es in der Vorlage heisst.

Gerade auch für Quartiere mit einem hohen Anteil an Schülerinnen und Schülern aus bildungsfernen Milieus ist die Schulsozialarbeit wichtig. Bild: Ralph Ribi

(1.2.2021)

Für die Vorlage sprachen sich insbesondere zwei Lehrkräfte aus. Andreas Hobi (Grüne) sagte, Schulsozialarbeit sei Beziehungsarbeit und sehr zeitintensiv, ihm als Lehrer fehle die Zeit dafür. Gabriela Eberhard (SP) sagte an die Adresse von FDP-Sprecher Karl Schimke, Schulsozialarbeit sei nicht «nice to have». Es gehe schliesslich genau um jene Kinder, die es auf ihrem Bildungsweg nicht einfach hätten.

Bildungsdirektor Mathias Gabathuler betonte, es gehe bei dieser Vorlage um eine Gesellschaft, die sich von unten her entwickeln können müsse. Der Bedarf nach einem Ausbau der Schulsozialarbeit in der Stadt St.Gallen sei ausgewiesen. Mit dem beantragten Ausbau um 3,75 Stellen werde kein Luxus geschaffen. St.Gallen sei im nationalen Vergleich unterdotiert. Der GLP-Kürzungsantrag wurde dann mit 37 zu 19 Stimmen abgelehnt.

Der erste Ausbauschritt geschieht 2021. In einem zweiten soll die Schulsozialarbeit um weitere 2,5 Stellen ausgebaut werden. Dafür braucht es dann eine zweite Vorlage, die dann im Stadtparlament wohl nicht weniger umstritten sein dürfte.

Dienstag, 23. März - 22:12 Uhr

Wegen der Coronapandemie tagte das St.Galler Stadtparlament am Dienstag erneut in der Olma-Halle 2.1. Bild: Reto Voneschen

(23.3.2021)

Das hat das St.Galler Stadtparlament am Dienstag entschieden: Stadtrat muss bei zwei Strassensanierungen über die Bücher

(vre) Das St.Galler Stadtparlament hat am Dienstag an seiner dritten Sitzung der Legislatur 2021 bis 2024 sieben Sachgeschäfte und sechs Vorstösse beraten. Das sind die Beschlüsse:

Sozialarbeit. Die Schulsozialarbeit wird im Sommer aufs neue Schuljahr hin um 3,75 Stellen ausgebaut. Ein Streichungsantrag der Grünliberalen scheiterte mit 37 Ja gegen 19 Nein bei zwei Enthaltungen. Fakultatives Referendum.

Die Schulsozialarbeit wird im Sommer aufs neue Schuljahr hin um 3,75 Stellen ausgebaut. Ein Streichungsantrag der Grünliberalen scheiterte mit 37 Ja gegen 19 Nein bei zwei Enthaltungen. Fakultatives Referendum. Baurecht. Die städtische Liegenschaft Schlosserstrasse 2 kann im Baurecht abgegeben werden. Das Parlament hiess den Antrag des Stadtrats einstimmig mit 48 Ja gut.

Die städtische Liegenschaft Schlosserstrasse 2 kann im Baurecht abgegeben werden. Das Parlament hiess den Antrag des Stadtrats einstimmig mit 48 Ja gut. Schönenwegen. Die Mehrzweckhalle des Schulhauses Schönenwegen kann nach dem einstimmigen Ja des Parlaments für knapp 1,2 Millionen Franken saniert werden. Fakultatives Referendum.

Die Mehrzweckhalle des Schulhauses Schönenwegen kann nach dem einstimmigen Ja des Parlaments für knapp 1,2 Millionen Franken saniert werden. Fakultatives Referendum. Rotmonten. Das Hauptgebäude des Freibads Rotmonten kann für 1,6 Millionen Franken saniert werden. Das Parlament stimmte auch dieser Vorlage ohne Gegenstimmen zu. Fakultatives Referendum.

Strategie. Der Projektkredit von 190’000 Franken zur Erarbeitung einer Strategie für die Bereitstellung von Schul- und Betreuungsraum wurde mit 48 Ja und sieben Nein angenommen.

Das Hauptgebäude des Freibads Rotmonten kann für 1,6 Millionen Franken saniert werden. Das Parlament stimmte auch dieser Vorlage ohne Gegenstimmen zu. Fakultatives Referendum. Strategie. Der Projektkredit von 190’000 Franken zur Erarbeitung einer Strategie für die Bereitstellung von Schul- und Betreuungsraum wurde mit 48 Ja und sieben Nein angenommen. Strassensanierung I. Nach heftiger Diskussion wies das Parlament die Vorlage für die Aufwertung der St.Leonhard-Strasse zwischen Gäbris- und Kornhausstrasse mit 32 zu 27 Stimmen an den Stadtrat zurück. Dies verbunden mit detaillierten Auflagen für die Überarbeitung.

Nach heftiger Diskussion wies das Parlament die Vorlage für die Aufwertung der St.Leonhard-Strasse zwischen Gäbris- und Kornhausstrasse mit 32 zu 27 Stimmen an den Stadtrat zurück. Dies verbunden mit detaillierten Auflagen für die Überarbeitung. Strassensanierung II. Ebenfalls heftig diskutiert wurde die Neugestaltung der Kolumbanstrasse. Dabei setzten sich drei Abänderungsanträge der Liegenschaften- und Baukommission durch. Sie sollen die geplante Velostrasse durchgehend und den Knoten Kolumban-, Heimat- und Kolosseumstrasse zum (Trudi Gerster?)Platz machen. Fakultatives Referendum.

Ebenfalls heftig diskutiert wurde die Neugestaltung der Kolumbanstrasse. Dabei setzten sich drei Abänderungsanträge der Liegenschaften- und Baukommission durch. Sie sollen die geplante Velostrasse durchgehend und den Knoten Kolumban-, Heimat- und Kolosseumstrasse zum (Trudi Gerster?)Platz machen. Fakultatives Referendum. Vorstösse. Im letzten Drittel der Sitzung hat das Stadtparlament sechs Interpellationen als erledigt abgehakt. Diskutiert wurde über die Tagesbetreuung für Demenzkranke, die Problematik von Multichecks für Lehrlinge anstelle von Schulzeugnissen, den 5G-Mobilfunk, den Ausbau der Fotovoltaik, den von der SVP bestrittenen Zusammenhang zwischen Parkiergebühren und Luftreinhaltung sowie das Rechtsabbiegen für Velos bei Rot am Lichtsignal.



Dienstag, 23. März - 22:02 Uhr

Stadtrat lässt eine neue Strategie erarbeiten: Planung des Raumbedarf von Schule und Tagebetreuung wird neu aufgegleist

(dwi/vre) Die Schülerzahlen in der Stadt St.Gallen steigen. Fachleute rechnen mit bis zu 50 Klassen mehr bis Ende dieses Jahrzehnts. Es braucht also zusätzliche Schulstuben. Die Prognose, wo es wann wie viel neuen Raum braucht, ist allerdings nicht ganz einfach. Angesichts der Bedeutung dieser Voraussagen für die Bildungspolitik wie für die Bautätigkeit der Stadt will der Stadt sie auf ein neues Fundament setzen.

Wann es wo wie viel neuen Schulraum braucht, ist nicht einfach vorherzusagen. Im Riethüsli (Bild) ist die Sache bereits entschieden: Hier wird das Schulhaus in den kommenden Jahren neu gebaut. Bild: Ralph Ribi

(7.3.2020)

Die 190'000-Franken-Vorlage «Strategie Schul- und Betreuungsraum» fand am Dienstag im Stadtparlament breite Zustimmung; sie wurde schliesslich auch mit 49 zu sieben Stimmen angenommen. Einzig die SVP-Fraktion wollte sich nicht auf das «Experiment» einlassen, wie es ihre Sprecherin Manuela Ronzani formulierte.

Die Sprecherinnen und Sprecher der anderen Fraktionen des Stadtparlaments sagten Ja dazu. Bildungsdirektor Mathias Gabathuler sagte, der Stadtrat brauche einen funktionierenden Kompass, um den Schulraum «smart planen» zu können. Er meinte damit die Schaffung moderner und multifunktionaler Schulräume.

Dienstag, 23. März - 17:22 Uhr

Sturmschäden auf dem Turm der Fachhochschule: Gitterelemente mit dem Helikopter ausgeflogen

(vre) Am Dienstagnachmittag staunten Passantinnen und Passanten hinter dem Hauptbahnhof: Über dem Hochhaus der Fachhochschule schwebte nämlich gegen 16 Uhr ein Helikopter. An einer langen Leine flog er Gitterelemente vom Dach zu einem Plätzchen neben dem Zentrum der Fachhochschule.

Die Platzverhältnisse neben dem Fachhochschul-Hochhaus sind eng. Der Helipilot muss zirkeln, um seine Last präzise abzusetzen. Bild: Reto Voneschen

(23.3.2021)

Hier wurden die Eisenteile von einigen Männern in Empfang genommen, die sie auf Palette bugsierten und dann die Leine zum Helikopter lösten:

Am Boden nimmt eine Crew die einschwebenden Gitterelemente in Emfpang und bugsiert sie auf Palette. Bild: Reto Voneschen

(23.3.2021)

Der Heli knatterte sofort davon und holte die nächste Ladung auf dem Dach ab. Die Aktion dauerte eine knappe halbe Stunde.

Grund für den ungewöhnlichen Helikoptereinsatz über der St.Galler Innenstadt war der Sturm «Sabine» vom Februar 2020. Er beschädigte auf dem Dach des Fachhochschulturms Gitterschutzwände. Diese sollen jetzt repariert werden. Dafür wurden sie in den vergangenen Tagen demontiert und nun am Mittwochnachmittag bei idealen Wetterverhältnissen ausgeflogen. Zuvor hatte die Aktion, die eigentlich Ende der vergangenen Woche hätte durchgeführt werden sollen, aufgrund des Wintereinbruchs verschoben werden müssen.

Vor seinem Einsatz landete der Helikopter eines Innerschweizer Unternehmens am Mittwoch auf der Kreuzbleiche. Hier wurde er für die Arbeiten am Fachhochschulturm vorbereitet, war aber auch eine Attraktion für die zahlreichen Spaziergängerinnen und Spaziergänger. Die demontierten Elemente werden jetzt von einem lokalen Metallbauer abtransportiert und repariert. Die Federführung für die ganze Aktion liegt beim kantonalen Hochbauamt.

Dienstag, 23. März - 14:33 Uhr

Neubau für die Tagesbetreuung im Boppartshof: Das Quartier bleibt skeptisch - und das Beispiel der Sömmerliwiese gibt zu denken

(vre) Es ist kein Geheimnis: Die Pläne der Stadt, am Rand der Spielwiese beim Schulhaus Boppartshof einen Neubau für die Tagesbetreuung aufzustellen, stossen im Quartier auf Skepsis. Das wurde bereits bei der Behandlung des Projektierungskredits im Stadtparlament offensichtlich. Und die Wellen, die das Vorhaben im Umfeld der Parlamentssitzung warf, haben sich noch nicht beruhigt. Das ist der jüngsten Ausgabe von «Üsers Dorf Brogge», dem Blatt des Einwohnervereins Bruggen,zu entnehmen.

Die Wiese neben dem Schulhaus Boppartshof. Bild: Arthur Gamsa

(20.11.2020)

Darin zeigt sich der Einwohnerverein gegenüber dem Projekt kritisch eingestellt. Er würde auch eine Unterschriftensammlung, so sie denn nötig würde, «auf jeden Fall unterstützen, um die beliebte Quartierwiese zu erhalten». Aktive und ehemalige Mitglieder des Stadtparlaments aus dem Quartier seien zusammen mit dem Vorstand der Quartierorganisation der Meinung, dass innerhalb des bestehenden Schulhauses genügend Spielraum für eine Erweiterung für die Tagesbetreuung zur Verfügung steht. Die beliebte Quartierwiese müsse dafür nicht angetastet werden.

Der Vorstand des Einwohnervereins ist gemäss dem Bericht in «Üsers Dorf Brogge» der Überzeugung, dass die von der Bevölkerung vielfältig und intensiv genutzte Wiese vor jeglicher Überbauung bewahrt und wie die Sömmerliwiese im Lachen-Quartier in die Grünzone umgeteilt werden müsste. Plätze wie die Wiese neben dem Schulhaus Boppartshof ermöglichten nämlich vielerlei Aktivitäten in einem Quartier. Was es für Bewohnerinnen und Bewohner attraktiver mache.

Das Areal des Schulhauses Boppartshof. Der Neubau der Tagesbetreuung soll gemäss Bericht im Heftchen des Quartiervereins auf die rot schraffierte Fläche zu stehen kommen. Plan: Einwohnerverein Bruggen

Dort hatte eine Gruppe mit Unterstützung des Quartiervereins angesichts eines ähnlichen Bauprojekts der Stadt eine Umzonungsinitiative lanciert, innert Kürze die nötigen Unterschriften gesammelt und dann auch die Volksabstimmung gewonnen. In der Lachen soll der Neubau für die Tagesbetreuung jetzt aufs Areal einer alten Gärtnerei direkt neben dem Schulhaus Feldli zu stehen kommen. Das ist eine Lösung, die im Quartier allseites begrüsst wird.

Dienstag, 23. März - 14:11 Uhr

In den Startlöchern

Leserbild. Ingrid Zürcher fotografierte die startbereiten Bienen auf einem Spaziergang zwischen Engelburg und Hohfirst.

Dienstag, 23. März - 14:07 Uhr

Brauerei Schützengarten führt ebenfalls einen Ostermarkt durch: Sich vor den Festtagen mit Flüssigem eindecken

(pd/vre) Auch dieses führt die Brauerei Schützengarten ihren Ostermarkt durch. Er findet von Donnerstag bis Samstag statt, und zwar an allen Standorten von Schüga-Getränkemärkten von St.Gallen, Rorschach und Herisau über Amriswil, St.Margrethen, Buchs und Flums bis Kaltbrunn und Hochfelden . Dies, wie es in einer Mitteilung vom Dienstag heisst, «damit Ostschweizerinnen und Ostschweizer über die Ostertage nicht plötzlich mit einem leeren Keller dastehen».

Wie üblich ist der Schützengarten-Ostermarkt mit Rabattangeboten verbunden. Spezialitätenbiere werden etwa mit einer 2+1-Aktion verkauft (zwei Pack bezahlen, eines zusätzlich mitnehmen). Zudem gibt's wieder Festbier mit leicht höherem Alkohol- und Malzgehalt. Aktionen werden auch mit Mineralwasser und Erfrischungsgetränken durchgeführt. Bei einem Einkauf ab 100 Franken gibt es darüber hinaus einen Zehn-Franken-Einkaufgutschein zurück.

Dienstag, 23. März - 11:36 Uhr

Betrunken mit dem Auto von der Strasse abgekommen und gegen eine Scheune geprallt

(kapo/vre) Pech hatte ein Blaufahrer am Montagabend in Waldkirch. Der 35-Jährige rammte nämlich gegen 22.35 Uhr bei Fillisweid eine Scheune. Dabei entstand gemäss Mitteilung der Kantonspolizei erheblicher Sachschaden. Der Atemalkoholtest fiel beim Unfallfahrer positiv aus. Seinen Führerausweis musste er daher an Ort und Stelle abgeben.

Ein betrunkener Autolenker hat am Montag in Waldkirch eine Scheune gerammt. Es entstand Schaden von mehreren tausend Franken. Bild: Kantonspolizei SG

(22.3.2021)

Der 35-Jährige war von Niederwil in Richtung Waldkirch unterwegs. In einer Rechtskurve fuhr das Auto geradeaus, kam von der Strasse ab und prallte gegen eine Scheune. Dabei wurden Stützpfeiler eines Balkons beschädigt. Die Feuerwehr musste den Balkon daher neu sichern. Das Auto war ein Totalschaden und musste abgeschleppt werden. Insgesamt beziffert die Kantonspolizei den Schaden auf mehrere tausend Franken.

Dienstag, 23. März - 11:26 Uhr

Vom Westcenter in die Shopping-Arena gezügelt

(pd/vre) Diesen Donnerstag eröffnet Aldi in der Shopping-Arena im Westen von St.Gallen seine derzeit grösste Filiale in der Schweiz. Der Laden weist eine Verkaufsfläche von 1'400 Quadratmetern auf und erscheint gemäss Mitteilung dank einem neuen Konzept «in frischem Look». Die Aldi-Filiale in Winkeln befand sich bisher im Westcenter und hat jetzt in die Shopping-Arena gezügelt. Den alten Standort gibt der Detailhändler damit auf.

Das Aldi-Team im neuen Laden in der Shopping-Arena. Er wird diesen Donnerstag eröffnet. Bild: PD

Zur Eröffnung der neuen Filiale gibt's verschiedene Spezialangebote und Sonderrabatte. Daneben offeriert Aldi Suisse allen Kundinnen und Kunden am Eröffnungstag nach ihrem Einkauf Kaffee und Gipfeli sowie einen Mehrwegbecher als Geschenk. An den vier auf die Eröffnung folgenden Samstagen gibt's zudem für Einkäufe ab 50 Franken einen Rabatt von zehn Franken.

Dienstag, 23. März - 11:16 Uhr

Endlich wieder Singen: Kinderchor bietet im Linsebühl Schnupperprobe an

(pd/vre) Für kommenden Montag lädt die Kinder- und Jugendkantorei St.Gallen C zu einer Schnupperprobe ins Kirchgemeindehaus Linsebühl an der Flurhofstrasse 3 ein. Kinder jeder Nationalität und Religion, die gerne singen, sind dazu willkommen. Geprobt wird in zwei Altersgruppen, nämlich mit Vier- bis Sechsjährigen von 17.30 bis 18.15 Uhr sowie mit Sieben- bis 13-Jährigen von 18.15 bis 19 Uhr. Die Teilnahme ist gratis. Infos bei Verena Förster (079'617'05'64, kinderchor.linsebuehl@gmail.com).

Dienstag, 23. März - 11:11 Uhr

Gossau: In Baucontainer eingebrochen

(kapo/vre) Zwischen Freitag und Montagmorgen haben Unbekannte an der Dianastrasse in Gossau eine Baustelle heimgesucht. Dabei brachen sie in einen Baucontainer ein, indem sie ein Vorhängeschloss aufbrachen. Aus dem Container liessen die Diebe gemäss Mitteilung der Kantonspolizei diverse Baumaschinen im Wert von mehreren tausend Franken mitlaufen.

Dienstag, 23. März - 9:33 Uhr

Coronasituation im Kanton St.Gallen: 121 laborbestätigte Neuansteckungen

(SK/vre) Der Kanton St.Gallen meldet für Montag 121 neue Coronafälle. Insgesamt haben sich damit seit März 2020 35'545 Personen im Kanton mit dem Virus infiziert. Todesfälle in Zusammenhang mit Covid-19 werden für den Montag aber nicht gemeldet. Die Zahl der Coronatoten seit März 2020 ist damit bei 687 stabil.

Die wichtigsten Zahlen zur Coronapandemie im Kanton St.Gallen mit Stand am Montag, 22. März, um Mitternacht. Bild: Fachstelle Statistik Kanton St.Gallen

Im Kanton St.Gallen liegen derzeit 35 Personen wegen des Coronavirus in einem Spital. Acht davon sind mit künstlicher Beatmung auf einer Intensivstation. Die Zahl der Hospitalisierungen in Zusammenhang mit Covid-19 haben sich im St.Gallischen auf relativ tiefem Niveau eingependelt. Fachleute führen das unter anderem darauf zurück, dass inzwischen viele der ältesten Seniorinnen und Senioren mindestens einmal geimpft sind.



Die Sieben-Tage-Inzidenz hat im St.Gallischen am Montag einen Sprung auf 100 gemacht. Die St.Galler 14-Tage-Inzidenz liegt derzeit bei 174. Diese Werte bezeichnen die Zahl der Fälle in den vergangenen sieben und 14 Tagen hochgerechnet auf 100'000 Einwohnerinnen und Einwohner. Die Inzidenz ist einer der Werte, die als Entscheidungshilfen in der Anti-Corona-Politik beigezogen werden.



Dienstag, 23. März - 9:05 Uhr

Briefliche Hauptversammlung des Naturschutzvereins: Rekordverdächtige Beteiligung und ein neuer Präsident

(pd/vre) Erstmals in seiner Geschichte hat auch der Naturschutzverein Stadt St.Gallen und Umgebung (NVS) seine Hauptversammlung brieflich durchgeführt. Dies mit durchschlagendem Erfolg, wie einer NVS-Mitteilung vom Dienstag zu entnehmen ist. Normalerweise wohnen dem Anlass rund 100 der derzeit rund 3200 Mitglieder teil. Brieflich abgestimmt haben jetzt 877 Mitglieder, 25 Einsendungen waren allerdings wegen fehlender Unterschrift ungültig.

Derzeit sind die Freiwilligen des Naturschutzvereins St.Gallen in der Amphibienrettung engagiert. Im Bild ein Grasfrosch-Pärchen, das über die Strasse zum Laichweiher getragen wird. Bild: Michel Lüthi

(12.3.2021)

Das Ergebnis der brieflichen Abstimmung unterscheidet sich in seiner Deutlichkeit allerdings nicht von jenem an der «normalen» HV: Alle Traktanden wurden mit überaus grossem Mehr - zwischen 833 und 848 Ja-Stimmen - angenommen. Wichtigstes Resultat: Der NVS hat in der Person von Christoph Noger einen neuen Präsidenten. Er löst in diesem Amt Robert Schmid ab, der zum Ehrenpräsidenten (dem zweiten neben NVS-Gründer Christian Zinsli) ernannt wurde.

Neu in den Vorstand des Naturschutzvereins gewählt wurde jetzt Marlies Werz. Sie löst darin Barbara Schibler ab. Sie und Ursula Schmid, die lange Jahre das NVS-Sekretariat betreut hat, wurden wegen ihrer Verdienste zu Ehrenmitgliedern ernannt.

Dienstag, 23. März - 8:45 Uhr

Frühlingsmüdigkeit?

Leserbild. Doris Sieber fotografierte die Katze, die ein Sonnenbad nimmt, am vergangenen Samstag bei Waldkirch.



Montag, 22. März - 18:12 Uhr

Am Dienstag tagt das St.Galler Stadtparlament: Eine Sitzung mit schul- und verkehrspolitischen Brocken

(vre) Am Dienstag, ab 16 Uhr, tagt das St.Galler Stadtparlament erneut in der Olma-Halle 2.1. Publikum ist zugelassen, im Saal gilt aber strikte Maskenpflicht für alle. Ausgenommen sind nur Votantinnen und Votanten. «Tagblatt online» wird die Sitzung wieder im Liveticker begleiten. Die Stadt wird zudem wie üblich auf Twitter in Kurzmeldungen über den Fortgang der Debatte informieren. Die Sitzung dauert längstens bis 22 Uhr; eine Pause ist nicht vorgesehen.

Im ersten Block der Traktandenliste dürften Schulvorlagen etwas zu reden geben. Die Weiterentwicklung der Schulsozialarbeit könnte sogar zu einer längeren Diskussion darüber führen, wie viel Mittel die Stadtkasse in ihrer prekären Lage derzeit dafür einsetzen soll. Die neue Schulraumstrategie hingegen scheint unbestritten, könnte aber etwas zu reden geben, weil sie wegweisend ist. Keine Aufreger sind das Baurecht für die Schlosserstrasse 22 sowie die Sanierungen der Mehrzweckhalle Schönenwegen und des Hauptgebäudes der Badi Rotmonten.

Am Dienstag tagt das St.Galler Stadtparlament ab 16 Uhr pandemiebedingt wieder in der Olma-Halle 2.1. Bild: Ralph Ribi

(25.8.2020)

Die zwei grossen Brocken der Parlamentssitzung vom Dienstag dürften die Sanierungs- und Neugestaltungsvorlagen für die St.-Leonhard-Strasse und die Kolumbanstrasse werden. Da ist eine Grundsatzdebatte über die künftige Richtschnur für solche Strassenbauvorlagen in den Startlöchern (siehe nächste TICKER-Meldung). Die Behandlung der ersten fünf Traktanden dürfte bis etwa 17.15 Uhr dauern, der verkehrspolitische Schlagabtausch um die beiden Strassen könnte dann insgesamt schon anderthalb bis zwei Stunden dauern.

Danach stehen die stadträtlichen Antworten zu sechs Interpellationen auf dem Programm. Etwas Wirbel und leicht längere Diskussionen könnten dabei die kritischen Fragen von Marlene Bodenmann und Doris Königer (beide SP) über 5G-Mobilfunk sowie die Interpellation der SVP mit dem Titel «Parkiergebühren in der Stadt - Was hat das mit Luftreinhaltung zu tun?» auslösen.

Montag, 22. März - 17:45 Uhr

Am Dienstag kommt es im St.Galler Stadtparlament zur Grundsatzdebatte: Wie soll die Stadt künftig ihre Strassen sanieren?

(vre) Morgen Dienstag tagt das St.Galler Stadtparlament wieder in der Olma-Halle 2.1. Dabei dürfte es zu einer ausgedehnten Grundsatzdebatte über den Strassenbau kommen. Sie entzündet sich an zwei Vorlagen, der zweiten Etappe der Sanierung der St.-Leonhard-Strasse zwischen Gäbris- und Kornhausstrasse sowie der Neugestaltung der Kolumbanstrasse. Für die erste Vorlage liegt ein Rückweisungsantrag mit Auftrag zur Überarbeitung vor, fürs zweite Geschäft gibt's einen Abänderungsantrag.

Wie soll die Kreuzung Kolumban-, Heimat- und Kolosseumstrasse künftig aussehen? Als eine von vielen Fragen in Zusammenhang mit zwei Strassenbauvorlagen dürfte das Thema im Stadtparlament eine heftige Debatte auslösen. Bild: Sandro Büchler

(9.3.2021)

Bei beiden Vorlagen scheint es um viele kleine Details zu gehen. Der Eindruck ist aber falsch: Da steht ganz Grundsätzliches zur Debatte. Nämlich die Frage, nach welchen Prinzipien die Stadt St.Gallen künftig ihre Strassen sanieren soll. Mitgliedern der Fraktionen der Grünliberalen, der Grünen sowie der SP, Juso und PFG geht die Stadt dabei mit Blick auf den Langsamverkehr (Velo, Fussgänger) und die Lebensqualität noch nicht genügend weit.

Mit einem Brief an die Parlamentsmitglieder hat sich am Montag nun auch noch Pro Velo in die Diskussion um die Strassensanierungen eingebracht. Der Verband beurteilt beide Strassenprojekte skeptisch: Die Planungen für die St.-Leonhard- und die Kolumbanstrasse verfehlten die Ziele zur Förderung einer velofreundlichen Stadt St.Gallen. Dies sei schade, weil beide Vorhaben in dieser Beziehung grosses Potenzial hätten.

Die St.-Leonhard-Strasse zwischen Gäbris- und Kornhausstrasse. Pro Velo hat detaillierte Vorschläge für Veloverbesserungen (grüne Kästchen mit Zahlen). Plan: Pro Velo

(22.3.2021)

Pro Velo empfiehlt daher dem St.Galler Stadtparlament, am Dienstag Traktandum 6, die zweite Etappe der Sanierung der St.-Leonhard-Strasse, dem Stadtrat zur Überarbeitung zurückzugeben. Und dann macht der Verband insgesamt elf Vorschläge für Veloverbesserungen an diesem Projekt. Verschiedene dieser Punkte dürften im Parlament in der Mitte und rechts davon umstritten sein. Widerspruch dürfte vor allem die Forderung auslösen, auf der St.-Leonhard-Strasse Tempo 30 einzuführen.

Bei Traktandum 7, der Neugestaltung der Kolumbanstrasse, empfiehlt Pro Velo den Parlamentsmitgliedern, den vorliegenden Abänderungsantrag der vorberatenden Liegenschaften- und Baukommission zu unterstützen. Damit soll die Kolumbanstrasse einerseits zur durchgehenden Velostrasse werden. Anderseits soll der Abschnitt zwischen Heimat- und Pelikanstrasse, der zwischen dem Pausenplatz des Heimat-Schulhauses und dem «Froschpärkli» liegt, als Begegnungszone verwirklicht werden.

Die Debatte im Stadtparlament um die beiden Strassenbauvorlagen dürfte intensiv geführt werden. Anzunehmen ist, dass sie zwischen 17 und 17.15 Uhr beginnt und bis 19 oder 19.15 Uhr dauert. Diese Angaben sind allerdings ohne Gewähr, da das St.Galler Stadtparlament nicht mit einem fixen Fahrplan arbeitet, sondern die Geschäfte einfach nacheinander abhakt.

Montag, 22. März - 16:55 Uhr

Heute ist der internationale Tag des Wassers: St.Gallerinnen und St.Galler nehmen pro Jahr und Person über 4000 Liter Wasser in Anspruch

(sgsw/vre) Heute Montag ist der internationale Tag des Wassers, der auf die Bedeutung von sauberem Trinkwasser aufmerksam machen will. Mit dem Tag will die UNO auch darauf aufmerksam machen, dass weltweit immer noch rund 800 Millionen Menschen keinen Zugang zu sauberem Trinkwasser haben, der Grundlage für ein menschenwürdiges Leben ist. Die Vereinten Nationen definieren deshalb globale Ziele, welche die Lage verbessern sollen.

Mit dem Broderbrunnen feierte St.Gallen vor über 125 Jahren, dass sie ihre Versorgung mit einem Wasserwerk im Rietli bei Rorschach modernisiert und auf Bodenseewasser umgestellt hatte. Bild: Sammlung

Reto Voneschen

(Ansichtskarte vor 1914)

In der Schweiz ist sauberes Trinkwasser heute eine Selbstverständlichkeit. Das war gerade in St.Gallen nicht immer so. Noch in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts wütete in den ärmeren Schichten der Stadt immer wieder einmal die Cholera, deren Erreger durch verschmutztes Trinkwasser übertragen wird. Diese Probleme sind Geschichte, seit die Stadt vor über 125 Jahren - exakt am 1. Mai 1895 - ihre Versorgung auf Bodenseewasser umgestellt hat.

Die St.Galler Stadtwerke haben auf den Weltwassertag in ihrem Internetblog einige interessante Fakten über unseren Wasserkonsum zusammengetragen:

Der Bodensee ist der grösste Trinkwasserspeicher in Europa . Er fasst rund 49 Milliarden Kubikmeter Wasser. Aus ihm trinken rund 4,5 Millionen Menschen. Das St.Galler Trinkwasser stammt heute zu 100 Prozent aus dem Bodensee.

. Er fasst rund 49 Milliarden Kubikmeter Wasser. Aus ihm trinken rund 4,5 Millionen Menschen. Das St.Galler Trinkwasser stammt heute zu 100 Prozent aus dem Bodensee. Alle Seewasserwerke zusammen entnehmen dem Bodensee pro Tag in etwa jene Wassermenge, die ihm der Rhein innert 20 Minuten zuführt.

zusammen entnehmen dem Bodensee pro Tag in etwa jene Wassermenge, die ihm der Rhein innert 20 Minuten zuführt. Jede Nacht werden rund 20'000 Kubikmeter Trinkwasser von den Seewasserwerken am Bodensee nach St.Gallen gepumpt. Würde der Transport mit einem 40-Tonnen-Lastwagen durchgeführt, müsste dieser die Strecke zwischen Stadt und See 500 Mal zurücklegen.

von den Seewasserwerken am Bodensee nach St.Gallen gepumpt. Würde der Transport mit einem 40-Tonnen-Lastwagen durchgeführt, müsste dieser die Strecke zwischen Stadt und See 500 Mal zurücklegen. Vom Bodensee bis zu den 16 Reservoiren der Stadt St.Gallen legt das Wasser bis zu 400 Höhenmeter zurück. Das höchste Reservoir auf Stadtboden liegt auf der Stuelegg auf 930 Meter über Meer und somit 530 Meter höher als der Bodensee.

legt das Wasser bis zu 400 Höhenmeter zurück. Das höchste Reservoir auf Stadtboden liegt auf der Stuelegg auf 930 Meter über Meer und somit 530 Meter höher als der Bodensee. St.Gallerinnen und St.Galler verbrauchen pro Tag und Person 162 Liter Wasser – davon 142 Liter im eigenen Haushalt. In den USA ist der Pro-Kopf-Verbrauch doppelt so hoch, in Dubai drei Mal höher.

– davon 142 Liter im eigenen Haushalt. In den USA ist der Pro-Kopf-Verbrauch doppelt so hoch, in Dubai drei Mal höher. Die Wasserversorgung der Stadt St.Gallen hat eine lange Geschichte : Um das Jahr 1600 sind auf dem ersten Stadtplan bereits 22 öffentliche Brunnen eingezeichnet.

: Um das Jahr 1600 sind auf dem ersten Stadtplan bereits 22 öffentliche Brunnen eingezeichnet. Das Leitungsnetz zur Verteilung von Trinkwasser der Stadt St.Gallen ist 320 Kilometer lang. Dies entspricht der Strecke von St.Gallen nach Mailand. Mit den Wasserleitungen der ganzen Schweiz könnte gar die Erde 1,3 Mal umrundet werden; sie sind insgesamt 53'000 Kilometer lang.

der Stadt St.Gallen ist 320 Kilometer lang. Dies entspricht der Strecke von St.Gallen nach Mailand. Mit den Wasserleitungen der ganzen Schweiz könnte gar die Erde 1,3 Mal umrundet werden; sie sind insgesamt 53'000 Kilometer lang. Obwohl die Schweiz enorme Wasserreserven aufweist, importiert sie Wasser. Es ist ein wichtiger Bestandteil bei der Produktion unzähliger Güter. Allein die Herstellung einer Jeans aus Baumwolle verbraucht mehrere tausend Liter Wasser. Rechnet man dieses «virtuelle Wasser» hinzu, erhöht sich der Wasserverbrauch von St.Gallerinnen und St.Gallern von 162 auf über 4’000 Liter pro Tag und Kopf.

Montag, 22. März - 16:00 Uhr

Zehn Jahre Tanzfest St.Gallen: Neuer Anlauf für eine Jubiläumsausgabe

(pd/vre) 2020 ist die zehnte Ausgabe des St.Galler Tanzfestes der Pandemie zum Opfer gefallen. Jetzt starten Organisatorinnen und Organisatoren einen neuen Anlauf zur Durchführung dieser Jubiläumsveranstaltung. Auf dem Programm steht sie vom 7. bis 9. Mai. Das Motto lautet diesmal «Let’s Move On»: Es soll wieder getanzt werden, egal wie - als Social Dance oder als Distance Dance. Das Tanzfest wird wieder gleichzeitig in 30 Städten und Gemeinden der Schweiz stattfinden.

Tanzfest St.Gallen 2018: «Breakdance Battle» im Jugendkulturraum Flon im Lagerhaus. Bild: Ralph Ribi

(6.5.2018)

Im Programm der St.Galler Jubiläumsausgabe des Tanzfestes finden sich diverse Höhepunkte. Geplant ist unter anderem eine virtuelle Tanzreise geplant. Dafür wird das Projekt «Dance Trail» des Genfer Choreograf und XR-Spezialist Gilles Jobin für St.Gallen adaptiert. Besucherinnen und Besucher können dabei Tänzerinnen und Tänzer mit Hilfe einer Dance-Trail-App überall dort platzieren, wo sie gerade Lust haben.

Der Verein IG Tanz Ost lädt am Freitagmorgen Tanzprofis zum Schnuppern ins zeitgenössischen Profi-Training ein. Tanzneulinge können in den Schnupperkursen am Sonntag in den Turnhallen der Kanti am Burggraben Tanzstile ausprobieren und kennenlernen. Mit Vielfalt, Gemeinschaft und Integration beschäftigt sich der interkulturelle Tanzmorgen «Around the World» am Samstag. Themen und Projekte, an denen derzeit regionale Tanzschaffende arbeiten, werden am Samstagabend vorgestellt.

Tanzfest St.Gallen 2019: «Tanzrauschen» in der Neugasse.

Bild: Benjamin Manser (4.5.2019)

Diese und andere Höhepunkt können mit dem Tanzfest-Ticket besucht werden. Es kostet 15 Franken und ist während den drei Tagen des Festes Anfang Mai gültig. Das Programm der zehnten Ausgabe des St.Galler Tanzfestes und insbesondere auch aktuelle Anpassungen aufgrund der Coronapandemie sind im Internet zu finden.

Montag, 22. März - 15:51 Uhr

«Schützengarten» startet mit alkoholfreier Bierspezialität in den Frühling

Das neue «Ginger Beer Alkohlfrei» der Brauerei Schützengarten. Bild: PD

(pd/vre) Pünktlich auf die warme Jahreszeit hin bringt die Brauerei Schützengarten das neue «Ginger Beer Alkoholfrei» auf den Markt. Nach der erfolgreichen Lancierung des «India Pale Alkoholfrei» baut die älteste noch existierende Brauerei der Schweiz damit ihre Craft-Bier-Linie weiter aus.

Das neue Ginger-Bier schmecke intensiv und habe eine angenehme Schärfe, heisst es in einer Mitteilung vom Montag. Das süss-pikante Aroma stammt von der Würzung mit Ingwer, Kurkuma und Zitronengras sowie der milden Süsse von Äpfeln, wobei auf Zucker ganz verzichtet wird.

Montag, 22. März - 14:55 Uhr

Coop in der Shopping-Arena aufgefrischt: Wiedereröffnung am Donnerstag

(pd/vre) Von Donnerstag bis Samstag feiert der Coop in der St.Galler Shopping-Arena nach rund dreimonatiger Umbauzeit seine Wiedereröffnung. Mit dem neuen «Food-Marktplatz» sei er über die Region hinaus einmalig, heisst es in einer Medienmitteilung. Kundinnen und Kunden erhalten in der Eröffnungsphase zehnfache Superpunkte.

Sarah Hug verkauft im aufgefrischten Coop in der St.Galler Shopping-Arena ihre regionalen Käsesorten neu in einem hölzernen Chäs-Chessi. Bild: PD/Coop

Am 4. Januar hat der Coop in der Shopping-Arena in ein Provisorium gezügelt. Jetzt wird der Umbau der alten Räumlichkeiten abgeschlossen. Ab kommendem Donnerstag gibt's im «Megastore» – das ist das grösste Ladenformat von Coop – viele Neuheiten und einen einzigartigen «Food-Marktplatz». Die 2474 Quadratmeter grosse Verkaufsfläche ist heller und freundlicher gestaltet. Sie wartet zudem mit viel Holz und Backsteinen auf.

Geschäftsführer Markus Ittensohn und seine Stellvertreterin Eveline Nunes sind vom neuen Konzept überzeugt: «Herzstücke sind die bedienten Fleisch- und Fischtheken, die Früchte- und Gemüseabteilung sowie die Frische-Insel, wo Salate, Sandwiches und Patisserie zubereitet werden.» Im aufgefrischten Coop-Megastore soll das Handwerk verstärkt im Zentrum stehen. Unter anderem kann man Metzgerei-Fachleuten beim Filetieren, Marinieren oder Herstellen von Bratwürsten zuschauen.

Montag, 22. März - 14:21 Uhr

Strassenlärm in der Stadt: Kanton St.Gallen macht Kataster der Lärmbelastung entlang von Verkehrsachsen öffentlich zugänglich

(SK/vre) Ab heute Montag existiert der Lärmbelastungskataster des Kantons St.Gallen in einer digitalen und öffentlich im Internet zugänglichen Version. Dank dieser Möglichkeit können Fachleute wie auch die Bevölkerung direkt und frei auf die Daten der Lärmbelastung entlang von Verkehrsachsen zugreifen.

Entlang der Zürcher Strasse in der Lachen sind in vielen Häusern die Grenzwerte des Strassenlärms überschritten (siehe Plan unten). Bild: Hannes Thalmann

(20.4.2006)

Der Lärmbelastungskataster zeigt gemäss Mitteilung der Staatskanzlei auf, entlang welchen Strassen wie viel Lärm vorhanden ist und wo Grenz- oder gar Alarmwerte überschritten werden. Neu macht der Kanton die Zusammenstellung in seinem Geoportal frei zugänglich. Der digitale Kataster richtet sich vor allem an Fachpersonen, die sich beruflich mit Lärm auseinandersetzen, zum Beispiel für die Erstellung von Lärmgutachten oder im Rahmen von Baubewilligungsverfahren.

Die Daten im Lärmbelastungskataster basieren auf Verkehrszählungen und Verkehrsmodellen. Sie beinhalten beispielsweise die durchschnittliche tägliche Verkehrsbelastung, den Tag- und Nachtverkehr sowie die Anteile lauter Fahrzeuge aus dem Schwer- und Motorradverkehr. Die Daten für die Berechnungen stammen aus dem Jahr 2018. Sie werden von Gesetzes wegen alle fünf Jahre aktualisiert.

Ein Ausschnitt aus dem Lärmbelastungskataster der Stadt St.Gallen für das Gebiet rund um die Kreuzbleiche. In gelben Liegenschaften sind die Lärmgrenzwerte überschritten, in roten sogar die Lärmalarmwerte. Screenshot: Kanton SG

1,6 Millionen Menschen in der Schweiz sind täglich von Strassenlärm betroffen. Dieser kann im Extremfall krank machen. Der Kanton hat daher die Pflicht, die Bevölkerung vor schädlichem Strassenlärm zu schützen. Um entsprechende Massnahmen zu planen und umzusetzen, führt auch der Kanton St.Gallen ein Lärmbelastungskataster. Der Kartenausschnitt für die Stadt St.Gallen ist unter diesem Link im Internet einsehbar.

Im Internetauftritt des Kantons finden sich verschiedene Unterlagen zur Lärmbelastung entlang von Strassen, so der Lärmbelastungskataster im Geoportal, eine Informationsseite sowie ein Merkblatt dazu.

Montag, 22. März - 12:25 Uhr

«St.Gallen meets Hawaii» in der Schmiedgasse: Neueröffnung mit St.Galler Bratwurst und einem hawaiianischen Nationalgericht

(pd/vre) Bereits seit Anfang Monat ist an der Ecke Schmied- und Webergasse ein neuer Take away in Betrieb. «Bratwurst & Bowls» löst dort die Metzgerei Gemperli ab. Zur St.Galler Wurst gesellen sich damit frische Schüsselgerichte nach hawaiianischem Vorbild. Da sei sicher für jeden Geschmack etwas dabei und die Auswahl auch für den vegetarisch-veganen Hunger üppig, heisst es in einer Mitteilung zur Eröffnung.

Wo vorher über 70 Jahre lang die Metzgerei Gemperli Fastfood verkauft hat, gibt's neu neben Wurst und Burger Schüsselgerichte aus Hawaii. Bild: PD

Die Betreiber von «Bratwurst & Bowls» sind in der St.Galler Gastroszene keine Unbekannten: Es sind Alexander Zimmermann von der «Alten Post» und Sandro Vladani von der «Genuss Manufaktur Neubad». Sie wollen nach eigenem Bekunden mit ihrer Neueröffnung das Take-Away-Angebot in der St.Galler Altstadt um eine Alternativ erweitern und gleichzeitig Klassikern wie der Bratwurst einen neuen Dreh geben.

Bratwurst, Burger und die gesunde Schüssel gibt’s seit 2. März über das Take-Away-Fenster. Die Bauarbeiten im Innenbereich laufen im März weiter. Das Restaurant bleibt allerdings geschlossen, bis die Anti-Corona-Regeln die Eröffnung erlauben. Die hawaiianischen Poke-Bowls können über den Onlineshop vorbestellt und abgeholt werden. Anfängerinnen und Anfänger wählen eine Bowl aus der Menükarte, Kreative stellen sie sich im Baukastensystem individuell zusammen.

Bedient wird bei Bratwurst & Bowls über die Take-Away-Fenster. Das Restaurant bleibt vorläufig zu; eröffnet wird es, wenn das die Anti-Corona-Regeln erlauben. Bild: PD

Poke (gesprochen Poh-kay) ist eine hawaiianische Vorspeise, die stark von der japanischen Küche beeinflusst wird. Das Gericht hat auf der Inselkette längst den Status einer Hauptspeise erreicht und ist zum Nationalgericht avanciert. Grundlage der Schüssel ist Reis. Darauf machen es sich nebst rohem Fisch diverse Garnituren bequem. Traditionell hawaiianisch sind Avocado, Algen, eingelegter Ingwer, Sesam und Koriander. Poke-Bowls gibt's inzwischen weltweit in unzähligen Variationen - auch mit Fleisch oder vegan.

Montag, 22. März - 11:49 Uhr

Wegen der Coronapandemie: Seifenkistenrennen im Riethüsli ist um ein Jahr auf Sommer 2022 verschoben

(pd/vre) Eigentlich hätte am 26. und 27. Juni 2021 das Seifenkistenrennen im Riethüsli durchgeführt werden sollen. Das Organisationskomitee hat sich jetzt aber gemäss Mitteilung aufgrund der aktuellen Coronasituation entschieden, den Anlass um eine Jahr auf Sommer 2022 zu verschieben. Ab dem nächsten Jahr soll das beliebte Rennen dann aber wieder durchgehend alle zwei Jahre stattfinden.

Die «tollkühnen Jungs und Mädels in ihren den Berg hinunter rasenden Kisten» werden vom Rand der Oberhofstettenstrasse jeweils frenetisch angefeuert. Bild: Coralie Wenger

(21.5.2013)

Das Seifenkistenrennen auf der Oberhofstettenstrasse wird vom Quartierverein Riethüsli organisiert. Er will damit etwas für die Jugend und die Belebung des Quartiers tun. 2007 fand das erste dieser Rennen statt. Da sich der Quartierverein seit dem Anfang bemühte, alle Altersgruppen und auch «Profis» zu involvieren, ist der organisatorische Aufwand so gross, dass der Anlass nur alle zwei Jahr stattfinden kann.

Der «Grosse Preis des Riethüsli» ist weit übers Quartier hinaus beliebt. Dies nicht nur wegen der spannenden, jeweils am Sonntag stattfindenden Rennen. Dafür haben sich auch schon amtierende Stadträtinnen und Regierungsräte hinters Steuer einer der fahrenden Kisten gesetzt. Ebenfalls viel Volk zieht jeweils das «Vorglühen» am Vorabend an: Dann trifft man sich nämlich jeweils zum Quartierfest.

Montag, 22. März - 11:13 Uhr

ST.GALLEN HISTORISCH: Die St.-Leonhard-Strasse einmal beschaulich und einmal der heutigen Verkehrslawine angepasst

(vre) 2019/20 ist die St.-Leonhard-Strasse zwischen der Lavater- und der Gäbrisstrasse, also zwischen Leonhardsbrücke und Gaiserbahnhof, wieder einmal saniert und umgestaltet worden. Wie stark sich die innerstädtische Hauptverkehrsachse in den vergangenen knapp 80 Jahren entwickelt hat, zeigt ein Bildvergleich zwischen einer Ansichtskarte, die 1943 gelaufen ist und ein Bild vom Sommer 2020.

Alles anzeigen

Auf dem historischen Bild aus dem Archiv von Foto Gross überwiegen die Fussgängerinnen und Fussgänger. Im aktuellen Bild sind es die Autos die an dieser Stelle des städtischen Strassennetzes die Überhand haben. Was sich auch daran zeigt, dass die Breite der Trottoirs nicht zugenommen hat, während jene der Fahrbahnen dazwischen deutlich gewachsen ist.

Öffentlichen Verkehr gab's an der St.-Leonhard-Strasse schon 1943. Hinweis darauf auf der alten Ansichtskarte sind die Schienen fürs Tram in der Fahrbahn. Es verkehrte damals noch nicht mit der Kadenz, in der hier heute Busse und Postautos unterwegs sind. Im aktuellen Bild ist gerade ein Regiobus von Gossau her zum Bahnhofplatz unterwegs.

Montag, 22. März - 10:30 Uhr

In Rorschach brannte am Sonntag eine Hecke: War ein Brandstifter am Werk?

(kapo/vre) Am Sonntagmorgen hat es an der Reitbahnstrasse in Rorschach gebrannt. Gegen 7.45 Uhr meldeten Passanten der kantonalen Notrufzentrale, dass in einem Garten eine Thuja-Hecke brenne. Die örtliche Feuerwehr rückte mit 30 Angehörigen an und konnte die Flammen rasch ersticken.

Durch das Feuer wurden gemäss Mitteilung der Kantonspolizei mehrere Meter der Hecke zerstört. Dadurch entstand ein Sachschaden von rund 3'000 Franken. Die Brandursache wird jetzt untersucht. Es besteht der Verdacht auf Brandstiftung.

Montag, 22. März - 9:32 Uhr

Coronasituation im Kanton St.Gallen: 151 laborbestätigte Neuansteckungen und zwei weitere Todesfälle übers Wochenende

(SK/tn) Der Kanton St.Gallen meldet fürs Wochenende (Freitag, Samstag und Sonntag) 151 neue Coronafälle. Insgesamt haben sich damit seit März 2020 35'424 Personen im Kanton mit dem Virus infiziert. Über das vergangene Wochenende sind zwei weitere Personen in Zusammenhang mit Covid-19 gestorben. Die Zahl der Coronatoten seit März 2020 ist damit auf bei 687 angestiegen. Zudem liegen im Kanton St.Gallen aktuell 36 Personen wegen des Coronavirus in einem Spital. Neun davon mit künstlicher Beatmung auf einer Intensivstation.



Die aktuellen Eckdaten der Coronapandemie im Kanton St.Gallen. Stand: Sonntag, 21. März, um Mitternacht. Tabelle: Fachstelle Statistik Kanton SG

Die Sieben-Tage-Inzidenz hat im St.Gallischen übers Wochenende einen Sprung auf 94, die 14-Tage-Inzidenz bei 172 gemacht. Diese Wert bezeichnen die Zahl der Fälle in den vergangenen sieben und 14 Tagen hochgerechnet auf 100'000 Einwohnerinnen und Einwohner. Die Inzidenz ist einer der Werte, die als Entscheidungshilfen in der Anti-Corona-Politik beigezogen werden.



Sonntag, 21. März - 15:41 Uhr

Sturmschäden auf dem FHS-Hochhaus beseitigen: Der Helikopter kann erst am Dienstag fliegen

(SK/vre) Im Februar 2020 hat der Sturm «Sabine» auf dem Dach des Hochhauses der Fachhochschule hinter dem St.Galler Hauptbahnhof Schäden an Gitterschutzwänden angerichtet. Diese Gitterelemente müssen nun demontiert und instand gesetzt werden. Vom Dach geholt werden sie per Helikopter. Das soll am kommenden Dienstag geschehen.

Eigentlich hätte das kantonale Hochbauamt die Aktion bereits am vergangenen Donnerstag durchführen wollen. Das war wettermässig nicht möglich. Und auch an den Ausweichdaten – vergangenen Freitag oder diesen Montag – konnte und kann nicht geflogen werden. Der Einsatz soll jetzt am Dienstag stattfinden. Die Wetterprognose für diesen Tag stimmt die Verantwortlichen zuversichtlich.

Am Dienstag fliegt ein Helikopter beschädigte Gitterelemente vom Dach des FHS-Hochaus herunter. Bild: Reto Voneschen (20.3.2021)

Vor dem Einsatz wird der Helikopter am Dienstag zwecks Vorbereitung der Flüge auf der Kreuzbleiche zwischenlanden. Am Nachmittag sollen die Gitterelemente vom Dach des Hochhauses herunter geflogen und neben dem Gebäude abgesetzt werden. Dort nimmt sie ein Lastwagen auf und transportiert sie ab. Der Flugeinsatz wird rund zwei Stunden dauern.

Während dieser Zeit ist gemäss Mitteilung der St.Galler Staatskanzlei im Quartier hinter dem Hauptbahnhof mit Fluglärm zu rechnen. Der Installationsplatz neben der Fachhochschule wird aus Sicherheitsgründen weiträumig abgesperrt.

Sonntag, 21. März - 14:27 Uhr

Die Fussballerinnen des FC St.Gallen-Staad holen sich daheim gegen das Schlusslicht aus Lugano drei wichtige Punkte

(pd/vre) Die Frauen des FC St.Gallen-Staad haben am Samstag ein sich hartnäckig wehrendes Schlusslicht aus Lugano knapp mit 1:0 besiegt. Den goldenen Treffer erzielt Serena Li Puma in der 17. Spielminute. Beim Spiel gegen den FC Lugano Femminile verloren die St.Gallerinnen allerdings kurz vor der Pause ihre Top-Scorerin Ardita Iseni. Nach einem heftigen Zusammenprall mit einer Tessinerin verletzte sich die Stürmerin schwer am Knie.

Die Frauen des FC St.Gallen-Staad besiegen Lugano, das Schlusslicht der Women's Super League, sehr knapp mit 1:0. Bild: Podo Gessner

Der 1:0-Erfolg im Gründenmoos gegen Lugano sei, ein «erkrampfter» Sieg gewesen, heisst es im Matchbericht von Markus Schildknecht. Ein Fakt, der sich auch im TV-Interview mit Geraldine Ess nach dem Spiel spiegelte: «Sie haben uns das Leben schwer gemacht. Wir sind aber froh, haben wir die drei Punkte geholt.» Die Fussballerinnen aus dem Tessin waren nicht mehr die leichten Gegnerinnen, die man im vergangenen Oktober noch mit einer 10:0-Klatsche nach Hause schickte. Die Squadra von Andrea Antonelli zeigte sich von Anfang weg hartnäckig.

In der 17. Spielminute gelang Serena Li Puma der spielentscheidende Treffer. Sie überlistete mit einem Lobball die gegnerische Torhüterin Inés Palmiero Herrera. Kurz vor der Pause musste die St.Gallerin Ardita Iseni nach einem Zusammenprall ausgewechselt werden. Sie hatte sich am Knie verletzt. Es besteht der Verdacht, dass das Kreuzband gerissen ist. Auch in der zweiten Halbzeit blieben die Kickerinnen aus der Südschweiz bissig und schenkten dem Team von Marco Zwyssig keinen Zentimeter. Tore fielen aber keine mehr.

Sonntag, 21. März - 14:10 Uhr

Trotz Wintereinbruch: Der Frühling ist in den Startlöchern

Momentaufnahme. Der Winter erweist sich als hartnäckig. Nach den Schneefällen seit Donnerstagnacht präsentiert sich die Stadt St.Gallen wieder in Weiss. Das dürfte sich Ende der kommenden Woche mit steigenden Temperaturen und Regen aber ändern. Und unter Schnee und Eis warten viele Frühlingsblumen schon auf ihren grossen Auftritt. Bild: Reto Voneschen

(20.3.2021)

Sonntag, 21. März - 13:50 Uhr

Weitere Coronazahlen für den Kanton St.Gallen: Beim Impfen geht's nur langsam vorwärts, über 50 Millionen Härtefallgelder ausbezahlt

(SK/vre) Die Coronapandemie schlägt sich auch in einer Flut von Zahlen im Internet nieder. Da die Übersicht zu behalten und in den Internetauftritten die wichtigsten Zahlen herauszuholen, verlangt etwas Übung. Der Kanton St.Gallen informiert täglich über die Entwicklung der Pandemie - etwa über die laborbestätigten Neuansteckungen, über die Todesfälle und über die Belegung der Spitalbetten. Einmal wöchentlich gibt's zudem eine Übersicht in einem Coronabulletin. Dort finden sich zusätzlich Zahlen über die Impfungen und die Auszahlung von Härtefallgeldern.

Bis 17. März wurden demnach im Kanton St.Gallen 73'275 Impfdosen verabreicht. Das sind 7'425 Dosen mehr als eine Woche zuvor. 14,35 von 100 Einwohnerinnen und Einwohnern sind damit geimpft worden. Insgesamt geliefert wurden dem Kanton bisher 80'675 Impfdosen, was es ermöglicht 15,8 von 100 Einwohnerinnen und Einwohner zu impfen. Engpass bei der Impfkampagne sind weiterhin die gemessen an der Gesamtzahl der Bevölkerung kleinen Lieferungen von Impfdosen.

Der Stand der Corona-Impfkampagne im Kanton St.Gallen am vergangenen Mittwoch. Grafik: Fachstelle Statistik Kanton SG

Bisher haben im St.Gallischen die mobilen Impfteams 17'255 Impfdosen verabreicht. In den Spitälern waren es 13'442 und in Artzpraxen nochmals 42'578 Dosen. Derzeit werden im Kanton St.Gallen, die über 75-Jährigen geimpft. Ab Montag können sich aber alle St.Gallerinnen und St.Galler im Alter von über 18 Jahren für eines der vier geplanten Impfzentren auf eine Warteliste setzen lassen. Das Abarbeiten dieser Liste dürfte dann allerdings Wochen und Monate dauern.

Gesuche um Härtefallunterstützung aus der Wirtschaft sind bisher beim Kanton St.Gallen 1'311 eingegangen. Sie betrafen - hochgerechnet - 7'415 Vollzeitstellen. Entschieden waren bis Ende dieser Woche 724 Gesuche oder 58 Prozent (Vorwoche: 567 Gesuche oder 45 Prozent). Abgelehnt wurden bis Ende dieser Woche 82 Gesuche. Ausbezahlt sind bisher 51,36 (Vorwoche: 36) Millionen Franken an Härtefallgeldern. Diese Zahlen sind dem kantonalen Coronabulletin vom vergangenen Freitag zu entnehmen.

Sonntag, 21. März - 11:16 Uhr

Der FC St.Gallen positioniert sich gegen Rassismus

(pd/dar) Pünktlich zum offiziellen Tag gegen Rassismus von heute Sonntag sagt auch der FC St.Gallen Nein zu Rassismus – mit Video und Armbinde. So trugen gestern Samstag alle Spielerinnen und Spieler der Herren- und Frauenteams sowie der U21-Mannschaft in ihren Partien eine schwarze Binde mit der Aufschrift «No to Racism».

Die FCSG-Männer. Bilder: FC St.Gallen Die FCSG-Frauen. Die FCSG-U21-Junioren.

«Damit haben unsere Spielerinnen und Spieler geschlossen und unmissverständlich gezeigt, dass der FC St.Gallen Rassismus nicht toleriert», heisst es in einer Mitteilung. In einem Video auf Instagram zelebriert der FCSG die unterschiedliche Herkunft seiner Spielerinnen und Spieler.

«Nein zu Rassismus» sagt auch FCSG-Präsident Matthias Hüppi. In der Medienmitteilung lässt er sich wie folgt zitieren:

«Unsere Spielerinnen und Spieler haben ihre Wurzeln in rund zehn Ländern auf der ganzen Welt. Sie sprechen verschiedene Sprachen, sie haben ganz verschiedene Hintergründe und unterschiedliche Religionen – und sie arbeiten jeden Tag perfekt zusammen.»

«In der Gesellschaft ist Rassismus jedoch leider allgegenwärtig», heisst es in der Mitteilung weiter. Der FCSG setze sich deshalb aus Überzeugung ein gegen jegliche Form von Diskriminierung ein.

Dass dies mehr als PR-Worthülsen sind, bewiesen der FC St.Gallen und Matthias Hüppi im vergangenen Jahr. Ende Juni 2020 beleidigte ein Zuschauer bei einem Heimspiel den FC-Zürich-Spieler Aiyegun Tosin mit einem rassistischen Zwischenruf – und Hüppi reichte daraufhin Strafanzeige ein. Als der rassistische Fan auch im Herbst noch nicht gefunden wurde, wandte sich der FCSG-Präsident in einem offenen Brief an den fehlbaren Anhänger seiner Mannschaft – und fand klare Worte:

«Mit Ihrer rassistischen Äusserung haben Sie einen Spieler des FC Zürich beleidigt, in absolut inakzeptabler Weise niederträchtig behandelt und damit die Grundwerte des FC St.Gallen 1879 mit Füssen getreten.»

Der FC St.Gallen schliesst seine Medienmitteilung zum Tag gegen Rassismus mit den folgenden Worten: «Mir sind grüe-wiss im Herz, aber d Huutfarb spielt kei Rolle.»

Sonntag, 21. März - 10:04 Uhr

Unfall in Wittenbach: Mann prallt mit Auto in Kandelaber

(kapo/dar) Am Samstagmittag, kurz nach 12 Uhr, ist es in Wittenbach auf der St.Gallerstrasse zu einem Selbstunfall gekommen. Das Auto eines 59-jährigen Mannes geriet neben die Strasse und prallte gegen einen Kandelaber, wie die Kantonspolizei St.Gallen vermeldet.

Der Autofahrer prallte frontal gegen einen Kandelbar. Bild: Kantonspolizei SG

(20. 3.2021)

Der Lenker fuhr mit seinem Auto von Arbon Richtung St.Gallen. Dabei geriet er kontinuierlich nach rechts, befuhr das Wiesland und prallte frontal gegen einen Kandelaber. Der Autofahrer verletzte sich leicht und wurde vom Rettungswagen ins Spital gebracht. Der genaue Grund für den Unfall ist in Abklärung. Es bestehe der Verdacht auf ein medizinisches Problem, schreibt die Kantonspolizei St.Gallen in ihrer Mitteilung. Das Fahrzeug erlitt einen Totalschaden und musste abgeschleppt werden. Es entstand Sachschaden von mehreren zehntausend Franken.

Samstag, 20. März - 13:10 Uhr

Wer zu später Stunde einkaufen geht

Momentaufnahme. In der Bankgasse wurde in der Nacht von Freitag auf Samstag offenbar jemand vom plötzlich fallenden Schnee überrascht und liess den Einkaufwagen kurzerhand stehen. Bild: Sandro Büchler

(20.3.2021)

Samstag, 20. März - 12:27 Uhr

Grünes Licht für Alterswohnungen an der Demutstrasse: Anstösser zieht Rekurs gegen das Neubauprojekt nicht weiter, Baubewilligung erteilt

(pd/vre) Der Rechtsstreit ums Neubauprojekt für 40 Alterswohnungen im Riethüsli hat ein für die Bauherrschaft glückliches Ende genommen. Wie die Christlichsoziale Wohnbaugenossenschaft (CWG) im Internet mitteilt, ist die Baubewilligung für das Vorhaben rechtskräftig erteilt. Dies, nachdem ein Anstösser, der jahrelang dagegen prozessiert hatte, den letzten hängigen Rekurs nicht mehr ans kantonale Verwaltungsgericht weiterzog. Zuvor war seine Eingabe vom Kanton abgewiesen worden.

Der Bauplatz für die Alterswohnungen an der Demutstrasse im Riethüsli befindet sich am Hang gegenüber der Gewerbeschule (links im Bild).

Bild: Hanspeter Schiess (15.1.2019)

Die CWG freue sich über die Baubewilligung, heisst es im Internetauftritt der Genossenschaft. Nachdem die letzten rechtlichen Hürden ausgeräumt sind, wollen die CWG-Bauverantwortlichen einen detaillierten Fahrplan für die Verwirklichung des Neubaus am Anfang der Demutstrasse im Riethüsli entwickeln. Die Erleichterung über das Happyend dürfte im Quartier gross sein. Der Wunsch, im Alter im Riethüsli wohnen bleiben zu können, ist ein altes Anliegen weiter Teile der Quartierbevölkerung. Rund 60 Interessierte haben sich für eine der 40 Alterswohnungen angemeldet.

Das Projekt für das Alterswohnen im Riethüsli hat eine lange Vorgeschichte. Erste Pläne dafür gab's bereits 2003. 2009 reichte der Quartierverein auf Anregung eines Mitglieds bei der Stadt eine Petition für ein Altersheim mit 1'100 Unterschriften ein. Für die Verwirklichung eines solchen Projektes interessierten sich am Anfang mehrere Bauträger. Schliesslich präsentierte die Christlichsoziale Wohnbaugenossenschaft (CWG) 2012 ein Projekt mit 27 Wohnungen und einem Spitex-Stützpunkt.

Der letzte Planungsstand des Alterszentrums Riethüsli an der Demutstrasse sieht einen fünfstöckigen Bau mit 40 Wohnungen vor. Visualisuerng: CWG

Ein Anstösser legte gegen diese Pläne Einsprache ein und zog damit bis vor das kantonale Verwaltungsgericht, wo er abblitzte. Damit wäre die Baubewilligung fürs Projekt rechtskräftig gewesen. Aufgrund inzwischen veränderter Rahmenbedingungen reichte die CWG ein Korrekturgesuch für ein Projekt mit einem zusätzlichen fünften Stockwerk und 40 Wohnungen, aber ohne Spitex-Stützpunkt nach. Dagegen sprach der Anstösser wieder ein – wie sich jetzt zeigt wieder ohne Erfolg.

Samstag, 20. März - 9:11 Uhr

Einbruch in Rorschacher Wohnung

(kapo/dar) Am Freitagnachmittag zwischen 15:30 Uhr und 16:00 Uhr ist in eine Wohnung an der Mariabergstrasse in Rorschach eingebrochen worden, wie die Kantonspolizei St.Gallen mitteilt. Die Täterschaft verschaffte sich Zutritt zur Liegenschaft, brach eine Wohnungstür auf, durchsuchte diverse Behältnisse und stahl daraus Bargeld im Wert von rund 1'000 Franken. Danach entfernte sich die Täterschaft in unbekannte Richtung.

Der Einbruch ereignete sich nachmittags. Symbolbild: Keystone

Freitag, 19. März - 22:37 Uhr

Chemieunfall an der Piccardstrasse in St.Gallen

(tn) Am späten Freitagabend gegen 21:45 Uhr ist es an der Piccardstrasse in St.Gallen zu einem Chemieunfall gekommen. «Es wurde ein Tank beschädigt, worauf eine ätzende Flüssigkeit ausgelaufen ist», bestätigt Roman Kohler, Mediensprecher der Stadtpolizei St.Gallen, den Einsatz. Die Flüssigkeit habe mithilfe einer Wanne aufgefangen werden können. «Menschen und Umwelt kamen nicht zu Schaden.»

Die Feuerwehr war mit rund 25 Personen im Einsatz. Bild: Stadtpolizei St.Gallen (19. März 2021)

Wie die Stadtpolizei am Samstagvormittag per Communiqué mitteilt, habe sich der Vorfall bei Arbeiten mit einem Elektro-Hubwagen ereignet. Dabei wurde der Tank versehentlich beschädigt. Die Feuerwehr war mit rund 25 Personen im Einsatz. Zudem seien Chemie-Berater für das weitere Abklärungen hinzugezogen worden, so Kohler. «Die aufgefangene ätzende Flüssigkeit wird nun fachgerecht entsorgt», schreibt die Stadtpolizei.

Alles anzeigen

Freitag, 19. März - 18:40 Uhr

Zwei Trainingscamps zum Abschied von FCSG-Captain Quintillà

(pl) Jordi Quintillà, der den FC St.Gallen verlässt, ist im April und im Juli nochmals Mitorganisator von zwei Trainingscamps für Kinder im Gründenmoos. Schon vor einem Jahr hatte der Mittelfeldspieler in St.Gallen ein Trainingslager organisiert. Wie damals reisen auch heuer spanische Coaches an, erneut steht die Woche unter dem Motto «Trainieren wie die Profis».

Bevor er St.Gallen verlässt, führt FCSG-Captain Jordi Quintillà noch zwei Trainingscamps für den hoffnungsvollen Fussballnachwuchs durch. Bild: Marc Schumacher/ Freshfocus (17.2.2021)

Zudem hat Quintillà Teamkollegen mobilisiert. Boris Babic ist Botschafter und Nicolas Lüchinger wird für ein neues Element verantwortlich sein. Lüchinger, zuletzt lange verletzt, bildet sich in Ernährungswissenschaften weiter und zeigt auf, was ein Profi zu sich nehmen sollte: «Die Kinder dürfen sich darauf freuen, von einem Topprofi zu lernen», sagt Quintillà. Die Camps finden in den Frühlingsferien zwischen dem 12. und 16. April sowie in den Sommerferien ab dem 12. Juli statt.

Freitag, 19. März - 15:51 Uhr

Theater und Sinfonieorchester St.Gallen bedauern Verlängerung des Lockdowns: Dank Schutzkonzepten nur geringes Ansteckungsrisiko

(pd/vre) Theater und Sinfonieorchester St.Gallen hatten gehofft, dass ab kommendem Montag wieder Live-Kultur möglich sein würde. Der Verzicht auf die Teilöffnung von Theatern und Konzertsälen mache diese Hoffnung für den Moment zunichte. Theater und Sinfonieorchester bedauerten diesen Entscheid, heisst es in einer Mitteilung vom Freitagnachmittag. Es sei nämlich klar, dass Vorstellungen gekoppelt mit Schutzmassnahmen ein sehr geringes Ansteckungsrisiko darstellten.

Beim Theater St.Gallen bleiben die Kostüme fürs Musical «Wüstenblume» vorläufig in den Kleiderständern hängen. Bild: Nik Roth

(20.8.2020)

Auch für St.Gallen bedeuten die aktuellen Beschlüsse des Bundesrates, dass es bis auf weiteres keinerlei Theatervorstellungen und Konzerte vor Publikum geben kann. Beim Theater und Sinfonieorchester laufen Proben und Arbeiten in den technischen Abteilungen wie bisher weiter. Über weitere Online- und Streamingprojekte, die Neuterminierung von Produktionen sowie den Fortgang der Spielzeit 2020/21 wollen Konzert und Theater St.Gallen so bald als mögliche informieren.

Freitag, 19. März - 15:30 Uhr

Aktionstage gegen Rassismus

(pd/mas) Letztes Jahr löste der Tod von George Floyd eine Protestwelle aus und führte weltweit zu einer öffentlichen Diskussion über das Thema Rassismus. Am 21. März ist der internationale Tag gegen Rassismus. Im Kanton St.Gallen beginnen um dieses Datum herum die Aktionstage gegen Rassismus, wie es in einer Mitteilung heisst.

Nächste Woche starten die Aktionstage gegen Rassismus in St.Gallen. Bild: PD

Trotz der Pandemie werden diverse Aktivitäten durchgeführt.

Plakatkampagne

Videobotschaften von Regierungsrätin Laura Bucher

Tipps zu themenspezifischen Filmen, Bücher und Podcasts unter www.gegenrassismus.sg.ch

Thementage und Workshops in Schulen

Der Kanton hat mit der letztjährigen Plakatkampagne dazu aufgerufen, Erfahrungen zu teilen. Auf der Website sind Rückmeldungen von Betroffenen aufgeführt.

Ziel der Aktionstage sei es, gemeinsam in den Dialog zu treten, Erfahrungen aus dem Alltag zu teilen und unterschiedliche Blickwinkel zu reflektieren. Für den gesellschaftlichen Zusammenhalt und den sozialen Frieden ist es bedeutsam, Rassismus und jeglicher Form der Diskriminierung entgegenzutreten.

Weitere Informationen unter: www.gegenrassismus.sg.ch

Freitag, 19. März - 15:04 Uhr

St.Galler Klimabewegte gehen nach längerer Pause wieder auf die Strasse: Sitzend für die Einhaltung der Klimaziele demonstrieren

(rar) Heute Freitag findet auch in der St.Galler Marktgasse ein Sitzstreik für griffige Massnahmen gegen den Klimawandel statt. Rund 250 Personen forderten am frühen Nachmittag sitzend die Einhaltung der Klimaziele. Bei der Aktion wurden Reden gehalten und mit Kreide Parolen auf den Boden gemalt. Die Stadtpolizei beobachtete die Situation und machte vereinzelt Demonstrantinnen und Demonstranten auf die Einhaltung der Maskenpflicht aufmerksam.

Der Sitzstreik für griffigere Massnahmen gegen den Klimawandel in der St.Galler Marktgasse. Bild: Raphael Rohner

(19.3.2021) Jugendliche organisieren am heutigen internationalen Klimastreiktag auch in St.Gallen einen «Sitzstreik für das Klima».

Bild: Benjamin Manser (19.3.2021) Auf ausgelegten Transparenten wird für die Ziele der Klimabewegten geworben. Bild: Benjamin Manser (19.3.2021) Ein Klimastreikender vor dem St.Galler «Stadtvater» Vadian. Bild: Raphael Rohner

(19.3.2021)



Bild: Benjamin Manser (19.3.2021)



Bild: Benjamin Manser (19.3.2021) «Hört auf den Klimawandel zu leugnen!»: Eine von vielen klaren Ansagen am St.Galler Sitzstreik fürs Klima. Bild: Raphael Rohner

(19.3.2021) Die Organisatorinnen und Organisatoren hatten dazu aufgerufen, Spiele an den Sitzstreik mitzubringen. Bild: Raphael Rohner(19.3.2021) Die Sitzstreikenden malen ihre Botschaften auch mit Kreide aufs Pflaster in der St.Galler Marktgasse. Bild: Benjamin Manser (19.3.2021)



Bild: Benjamin Manser (19.3.2021) Eine Jassrunde am St.Galler Sitzstreik fürs Klima. Bild: Raphael Rohner

(19.3.2021)



Bild: Benjamin Manser (19.3.2021) Praktisch veranlage Teilnehmerinnen und Teilnehmer brachten ihre Camping-Sitzgelegenheiten mit an den Sitzstreik. Bild: Raphael Rohner

(19.3.2021)



Bild: Benjamin Manser (19.3.2021) Auch Alexandra Akeret, die derzeitige Präsidentin des St.Galler Stadtparlaments, richtete einige Worte an die Sitzstreikenden. Bild: Raphael Rohner(19.3.2021)



Bild: Benjamin Manser (19.3.2021)

Verantwortliche des Klimakollektivs, das den heutigen St.Galler Sitzstreik organisiert zeigten sich positiv überrascht von den vielen teilnehmenden Aktivistinnen und Aktivisten: «Wir sind glücklich, dass die Klimaziele noch so starke Unterstützung finden, trotz der Coronakrise.» Der Sitzstreik soll noch bis in die frühen Abendstunden hinein weitergehen.



Freitag, 19. März - 14:35 Uhr

Coronabulletin des Kantons St.Gallen: Die Fallzahlen steigen wieder leicht an

(SK/vre) Was sich diese Woche in den Tagesmeldungen des Kantons St.Gallen zur Coronapandemie im Internet erahnen liess, wird jetzt im Wochenbulletin bestätigt: Die Zahl neuer laborbestätigter Fälle ist in den vergangenen sieben Tagen tendenziell gestiegen. Diese Woche wurden im Kanton St.Gallen 9'206 (Vorwoche 8'129) Coronatests durchgeführt. 439 oder 8,3 Prozent fielen positiv aus; in der Vorwoche waren es 362 oder 8,1 Prozent.

Lockdown Bundesrat informiert um 15 Uhr über allfällige Lockerungen (vre) Heute Freitag informiert der Bundesrat darüber, wie es nach dem 22. März mit dem zweiten Lockdown weitergehen soll. Bundesrat Alain Berset tritt dafür um 15 Uhr in Bern vor die Medien. «Tagblatt online» berichtet wie immer mit Liveticker, Livestream und zusammenfassenden Texten.

Der Anteil der Mutationen des Coronavirus an diesen positiven Fällen lag stabil bei 40 bis 50 Prozent. Rund ein Viertel der Ansteckungen fanden im Kanton St.Gallen in der Familie oder im gleichen Haushalt statt. Wegen schwerer Krankheitsverläufe ins Spital eingeliefert werden mussten in den vergangenen sieben Tagen neun (Vorwoche vier) Personen. In den St.Galler Spitälern sind derzeit genügend Kapazitäten vorhanden.

Todesfälle gab’s in den vergangenen sieben Tagen erstmals seit längerer Zeit keine; in der Vorwoche waren noch drei Personen in Zusammenhang mit Covid-19 gestorben. Im St.Galler Contact Tracing waren gemäss Coronabulletin diese Woche 1'519 Indexfälle in Isolation und 662 Kontaktpersonen in Quarantäne; in der Vorwoche waren es 1'480 Indexfälle und 571 Kontaktpersonen. Die Auslastung des Contact Tracing ist damit tief.

Freitag, 19. März - 13:57 Uhr

Heute eröffnet die Ausstellung «Robes politiques - Frauen, Macht, Mode» im Textilmuseum St.Gallen

(mas) Zum 50. Jahrestag der Einführung des Stimm- und Wahlrechts für Frauen in der Schweiz zeigt das Textilmuseum St.Gallen die Schau «Robes politiques - Frauen, Macht, Mode». Ab heute 6. Februar 2022 ist die Ausstellung im Haus an der Vadianstrasse 2 zu sehen.

Ein Kleidungsstück als politisches Statement: SP-Politikerin Anita Fetz während der Uno-Beitrittsdebatte 2001 im Nationalrat. Bild: Yoshiko Kusano / KEYSTONE

«Robes politiques - Frauen, Macht, Mode» zeigt in sechs Kapiteln die Kleidung einflussreicher Frauen unter verschiedenen Gesichtspunkten. Insgesamt Fünfzig textile Objekte, ergänzt um ausgewählte Bilder, Fotografien und Videos, sollen gemäss Mitteilung des Textilmuseums das Spannungsfeld zwischen Weiblichkeit und Machtposition, Skandal und Idealisierung, Volksnähe und Repräsentation verdeutlichen.

Mehr Informationen unter: www.textilmuseum.ch/robes-politiques

Freitag, 19. März - 11:40 Uhr

Auf zwölf Parcours die St.Galler Wälder entdecken

(red/mas) In den Wäldern leben rund 30’000 Pflanzen-, Tier- und Pilzarten. Damit dies auch in Zukunft so bleibt, gilt es, diese Vielfalt zu erhalten. Der St.Galler Forstdienst unterstützt auch dieses Jahr die «Wald-Vielfalt»-Kampagne des Bundesamts für Umwelt (BAFU) und stellt ab Mitte April zwölf Parcours in den Wäldern auf, wie es in einer Mitteilung des Kantons heisst. Einheimische Waldarten sollen dabei entdeckt werden können. Die Parcours laden auf eine Erkundungstour durch die St.Galler Wälder ein.

Weitere Informationen zu den Wäldern sind online verfügbar unter www.wald-vielfalt.ch. Monatlich findet ein Wettbewerb für Kinder statt.

Freitag, 19. März - 09:35 Uhr

Anmeldung für die Covid-19-Impfung in den kantonalen Impfzentren ab Montag möglich

Die Anmeldung für einen Impftermin ist ab Montag möglich. Bild: Alexandra Wey / Keystone

(red/mas) Nach Ostern nimmt der Kanton die vier kantonalen Impfzentren in Buchs, Rapperswil-Jona, St.Gallen und Wil in Betrieb. Wer sich in einem der vier kantonalen Impfzentren impfen will, kann sich ab diesem Montag auf der Internetseite www.wir-impfen.ch eintragen, wie es in einer Mitteilung des Kantons St.Gallen heisst.

Die angemeldeten Personen erhalten einen Platz auf der Warteliste. Die Impftermine sind aktuell für die über 75-Jährigen reserviert. Sobald mehr Impfstoff vorhanden ist, werden gestaffelt dem Alter nach weitere Personen zur Impfung eingeladen. Die Wartezeit kann mehrere Wochen bis Monate dauern, heisst es in der Mitteilung weiter. Der Zeitpunkt der Anmeldung hat keinen Einfluss auf den Impftermin. Impfungen sind weiterhin auch in den impfenden Hausarztpraxen möglich.

Freitag, 19. März - 09:18 Uhr

Coronasituation im Kanton St.Gallen: 99 neue laborbestätigte Coronafälle für Donnerstag gemeldet

(SK/vre) Der Kanton St.Gallen meldet für Donnerstag 99 neue Coronafälle. Alles in allem haben sich seit März des vergangenen Jahres 35'273 Personen im Kanton mit dem Virus infiziert. Am Donnerstag gab's wiederum keinen Todesfall in Zusammenhang mit Covid-19. Die Zahl der Coronatoten seit März 2020 bleibt stabil bei 685. Am Donnerstag, Stand Mitternacht, lagen im Kanton St.Gallen 36 Personen wegen Covid-19 in einem Spital. Neun von ihnen lagen mit künstlicher Beatmung auf einer Intensivstation.

Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt im St.Gallischen derzeit bei 86, die 14-Tage-Inzidenz bei 163. Diese Wert bezeichnen die Zahl der Fälle in den vergangenen sieben und 14 Tagen hochgerechnet auf 100'000 Einwohnerinnen und Einwohner. Diese Inzidenz ist einer der Werte, die als Entscheidungshilfen für Lockerung der Anti-Corona-Regeln beigezogen werden.



Die aktuellen Eckzahlen zur Coronapandemie im Kanton St.Gallen. Stand: Donnerstag, 18. März, Mitternacht. Bild: Fachstelle Statistik Kanton SG

Die Zahl der täglich neu gemeldeten laborbestätigten Coronafälle ist diese Woche tendenziell leicht steigend. Leicht höher als in der Vorwoche ist auch die Zahl der Hospitalisationen. Die Zahl der täglichen Todesfälle hingegen ist auf tiefem Niveau stabil. Dies führen Fachleute auch darauf zurück, dass viele Angehörige von Risikogruppen gerade auch in Alters- und Pflegeheimen inzwischen geimpft sind.

Heute entscheidet sich wie es angesichts von schweizweit steigenden Coronazahlen mit dem zweiten Lockdown nach dem 22. März weitergehen soll. Am frühen Nachmittag tritt der Bundesrat voraussichtlich vor die Medien und erläutert seine Entscheide. «Tagblatt online» wird wie üblich mit Liveticker, Livestream und zusammenfassenden Texten darüber berichten.



Donnerstag, 18. März - 18:08 Uhr

Kalte Küche

Leserbild. Ingrid Zürcher fotografierte die Amsel mit dem fetten Happen am Donnerstag im frisch verschneiten Farnenwald bei Abtwil.

Donnerstag, 18. März - 17:03 Uhr

Nächste Woche findet in St.Gallen der «Start Summit» statt: Virtuelles Gipfeltreffen von Studierenden, Gründern und Investoren

(pd/vre) Der diesjährige «Start Summit» findet vom 22. bis 27. März statt. Normalerweise zieht der Grossanlass über 3'000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus aller Welt an. In diesem Jahr findet das Gipfeltreffen aufgrund der Coronapandemie virtuell statt. Vorgestellt werden aber wie immer neuste Innovationen sowie weltbekannte Unternehmerinnen und Unternehmer. Zudem besteht auch in der digitalen Ausgabe des Anlasses die Möglichkeit, sich über spezielle Internetplattformen zu vernetzen.

Am «Start Summit» 2019 auf dem Olma-Messegelände. In diesem Jahr findet der Grossanlass im Internet statt. Bild: PD

Dass der «Start Summit» in St.Gallen stattfindet, hängt mit der Universität zusammen. Vor 25 Jahren haben HSG-Studierende das Treffen ins Leben gerufen. Und heute noch organisieren rund 75 Studierende der Uni den Grossanlass. Tickets auch für die Öffentlichkeit sind im Internet verfügbar. Und im Newsletter der Standortförderung der Stadt gibt's dazu gleich auch noch Rabattangebote.

Für die diesjährige virtuelle Durchführung des Gipfeltreffens wurde eine spezielle Internetplattform programmiert. Sie ermöglicht, sich auch ohne physischen Kontakt mit Teilnehmerinnen und Teilnehmern, insbesondere mit Gründerinnen und Gründern oder Investorinnen und Investoren, zu vernetzen. Im Programm des diesjährigen Start Summit figurieren wieder einige bekannte Referenten. Darunter sind Matt Cohler (Founding Team Facebook), Igor Perisic (CDO Linkedin), Verena Pausder (Bestseller-Autorin), Ola Källenius (Vorstandsvorsitzender Daimler AG und Mercedes-Benz AG) und Christian Sewing (CEO Deutsche Bank).

Donnerstag, 18. März - 16:42 Uhr

Mit Regenschirm, Socken, Kappe oder Wundertüte für Sankt Gallen werben

(pd/vre) Nach der Ohrfeige bei der Vergabe des Eidgenössischen Schwing-und Älplerfests (ESAF) 2025 fragt man sich natürlich, ob es tatsächlich zielführend ist, wenn die Imagekampagne «Sankt» bei den Einheimischen für die Qualitäten der Gallusstadt wirbt. Wäre es nicht schlauer, die Stadt im Rest der Schweiz bekannter zu machen? Damit die Delegierten eines nationalen Verbands das nächste Mal wenigstens wissen, was ihnen bei der Nichtberücksichtigung von St.Gallen für einen grossen Anlass entgeht.

Mit der «Sankt Wundertüte» und den «Sankt Socken» für die Stadt St.Gallen werben. Bild: PD

Egal. Trotz einzelnen Skeptikern kommt die «Sankt»-Kampagne bei einer Mehrheit von St.Gallerinnen und St.Gallern nämlich überraschend gut an. Für sie sind auch die Fanartikel gedacht, die «Sankt» neuerdings unter die Leute bringt. Dazu zählen gemäss Newsletter der Stadt ein Regenschirm, Socken und eine Kappe. Socken und die «Beanie»-Kappe sind bei Schneider Schuhe erhältlich; bei der Tourist Information gibt's zusätzlich den Regenschirm.

Und dann existiert da auch noch eine «Sankt»-Tasche. Die kann derzeit nicht bestellt, dafür aber gewonnen werden. Wer bei der Verlosung mitmachen will, schickt ein E-Mail an standortfoerderung@stadt.sg.ch. Und zwar mit einem Kommentar, wofür man die «Sankt»-Tasche am besten brauchen kann. Geschäfte, die die Fanartikel ebenfalls in ihr Sortiment aufnehmen wollen, erhalten unter der gleichen Mailadresse Auskunft darüber, wie das funktioniert.

Donnerstag, 18. März - 16:21 Uhr

Die Radiomoderatorin und der Suchtexperte

Am Donnerstagabend zu Gast am TVO-Stammtisch: Jürg Niggli, bis Anfang 2020 Leiter der Stiftung Suchthilfe in St.Gallen. Bild: Ralph Ribi

(3.1.2020)

(pd/vre) Am Donnerstagabend ist beim Ostschweizer Regionalfernsehen TVO immer Stammtischzeit. Heute Donnerstag sind FM1-Moderatorin Katerina Mistakidis und Jürg Niggli, der ehemalige Leiter der St.Galler Suchthilfe, zu Gast bei Vanessa Kobelt. Die drei unterhalten sich über die Themen, die diese Woche die Gemüter bewegen. Darunter sind mit Sicherheit Fragen zur Pandemie: Etwa wie gross die Chancen sind, dass wir diesen Sommer am Meer Ferien machen können.

Die Erstausstrahlung des TVO-Stammtischs ist am Donnerstag, 18.30 Uhr, zu sehen. Danach wird die Sendung stündlich wiederholt. Und natürlich kann man sie sich ab Donnerstagabend auch im Internet anschauen.

Donnerstag, 18. März - 15:55 Uhr

Frauen des FC St.Gallen-Staad spielen am Samstag gegen Lugano: Der Heimsieg gegen das Schlusslicht der Liga ist Pflicht

(pd/vre) Am kommenden Samstag, 17 Uhr, empfängt der FC St.Gallen-Staad im Gründenmoos das Schlusslicht der Women's Super League, den FC Lugano Femminile. Dabei geht die Elf von Trainer Marco Zwyssig als Favorit ins Spiel. Übermütig dürfen die St.Gallerinnen deswegen aber nicht werden: Die Fussballerinnen aus Lugano haben erst am vergangnen Wochenende dem FC Luzern einen Punkt abgeknöpft.

Die Frauen des FC St.Gallen-Staad haben fünfmal in Serie verloren. Dabei waren sie ihren Gegnerinnen aber nicht wirklich unterlegen. Die meisten Spiele wurden erst kurz vor Schluss entschieden. Bild: Podo Gessner

Im neuen Jahr konnte der FC St.Gallen-Staad erst einen Sieg feiern. Nämlich just im ersten Spiel im Januar einen einen 3:1-Erfolg in Lugano. Damals erzielten Anna Sutter und Victoria Bischof die Tore. Danach folgten fünf Niederlagen, doch die St.Gallerinnen waren dem Gegner keinesfalls unterlegen. Die Entscheidungen fiel jeweils kurz vor Schluss. Am vergangenen Samstag zeigte das Team gegen die Tabellenführerinnen aus Genf eine sehr gute Leistung und verloren knapp mit 0:1.

Für die Partie gegen den Tabellenletzten vom Samstag stehen Trainer Marco Zwyssig allerdings verschiedene Akteurinnen nicht zur Verfügung. Larina Baumann, Katharina Risch, Victoria Bischof, Simea Hefti sowie Alicia Ravaioli sind allesamt nach Verletzungen noch rekonvaleszent.

Donnerstag, 18. März - 15:15 Uhr

Frühlingsgruss an der Ortstafel

Momentaufnahme. Schweizweit haben lokale Floristen am Donnerstag Ortstafeln mit Frühlingsblumen geschmückt. Die Aktion der Schweizer Floristen steht unter dem Motto: «Blumen für schwierige Zeiten: zusammenstehen - zusammen vorwärts kommen!» Bild: Siri Würzer

Donnerstag, 18. März - 14:59 Uhr

SP der Stadt St.Gallen soll ein Co-Präsidium bekommen: Jenny Heeb und der bisherige Präsident Peter Olibet kandidieren gemeinsam

(pd/vre) Peter Olibet steht seit sechs Jahren an der Spitze der SP der Stadt St.Gallen; zuvor war er Vizepräsident. Er hat in dieser Zeit Tiefen und Höhen erlebt: Der absolute Tiefpunkt war 2012, als die SP sich bei den Wahlen verkalkulierte und aus der St.Galler Stadtregierung flog. Höhepunkte sind, dass die SP heute mit Maria Pappa und Peter Jans wieder zwei Mitglieder dieser Regierung und seit Anfang Jahr auch noch die Stadtpräsidentin stellt.

Bewerben sich für das Co-Präsidium der Stadtsanktgaller SP: der bisherige Alleinpräsident Peter Olibet und Jenny Heeb. Bild: PD

Damit ist es für Peter Olibet offensichtlich Zeit für eine personelle Veränderung an der Parteispitze. Er will an der Hauptversammlung vom 29. April zwar wieder kandidieren, doch tritt er zusammen mit Jenny Heeb für ein Co-Präsidium an. Die Stadt stehe vor grossen Herausforderungen, heisst es im Bewerbungsschreiben an die Parteileitung: «Es braucht eine starke SP, um diese Herausforderungen anzugehen. Wir sind motiviert und haben die Energie, diesen Aufbruch zu wagen», begründen Olibet und Heeb ihren Wunsch nach einem Co-Präsidium.

Hauptversammlung Präsidium und Vorstand werden am 29. April neu bestellt (pd/vre) Die Hauptversammlung der SP-Stadtpartei findet in diesem Jahr voraussichtlich am 29. April statt. Dabei bestellen die Parteimitglieder unter anderem das Präsidium und den Vorstand neu. Dem SP-Vorstand ist es gemäss Mitteilung vom Donnerstag ein Anliegen, die Wahlen für weitere Kandidatinnen oder Kandidaten zu öffnen. Kandidaturen können bis 18. April beim SP-Parteisekretariat eingereicht werden. Danach wird die SP-Leitung die weiteren Kandidaturen öffentlich machen.

Als Co-Präsidium möchten Peter Olibet und Jenny Heeb die SP noch stärker in den sozialen Bewegungen und den Quartieren verankern. Zudem soll die Parteibasis stärker in die politische Arbeit eingebunden werden. Die rund 450 Mitglieder seien eine unglaubliche Ressource, die in Zukunft stärker genutzt werden soll, finden die beiden Kandidierenden fürs Co-Präsidium. Dazu möchten sie insbesondere die Aktivitäten der Partei in den Quartieren verstärken.

Jenny Heeb ist seit drei Jahren im Stadtparlament und seit vier Jahren im SP-Parteivorstand tätig. Die 37-Jährige leitet bei der Frauenzentrale die Fachstelle «Kind und Familie». Der 44-jährige Peter Olibet ist Co-Leiter des Kindertreffs «tiRumpel» im Lachen-Quartier. Er sitzt seit Anfang 2015 im St.Galler Stadtparlament und hat dort mehrfach aktiv daran mitgewirkt, wichtige Kompromisse zwischen den politischen Lagern zu schmieden.

Veränderungen Zwei Frauen für den Vorstand (pd/vre) Nicht nur im Präsidium der St.Galler SP-Stadtpartei, auch in ihrem Vorstand zeichnen sich Veränderungen ab. So tritt die bisherige Vizepräsidentin Evelyne Angehrn nicht mehr an. Sie hat nämlich auf die Amtsdauer 2021 bis 2024 das Vizepräsidium der SP/Juso/PFG-Fraktion im Stadtparlament übernommen. Dort löst sie die zurückgetretene Beatrice Truniger ab. Ihren Rücktritt aus dem städtischen SP-Parteivorstand haben die langjährigen und profilierten Mitglieder Max Lemmenmeier und Martin Boesch erklärt. Für ihre Nachfolge kandidieren Angelica Schmid und Sonja Egger. Bereits im SP-Vorstand sitzt Chompel Balok; er kandidiert neu für das Amt des Kassiers.

Donnerstag, 18. März - 12:21 Uhr

Riklin-Brüder mit neuem Projekt Regensdorf: Am Montag wird ein Schaukelpferd einbetoniert

(pd/chs) In Zusammenarbeit mit einem Immobilienunternehmen und gemeinsam mit der Bevölkerung von Regensdorf erschaffen die Riklin-Brüder eine Art «verbetoniertes Kunstmuseum». Es soll ein «neues Fundament» für die Gesellschaft legen – als Grundstein für den künftigen «Spirit des Zusammenlebens» im neuen Stadtquartier Zwhatt. Gemäss Medienmitteilung werden im Rahmen des Riklin-Projekts in den nächsten drei Jahren zehn bis zwölf Kunstwerke unter die Erde gebracht.

An der gleichen Stelle, wo die Konzeptkünstler Frank und Patrik Riklin im Januar kopfüber in den Asphalt tauchten, wird nun das erste Kunstwerk der «Fondation Riklin» im Fundament des künftigen Stadtquartiers Zwhatt in Regensdorf einbetoniert. Die «Betonage» findet am Montag, 22. März, 11 Uhr, auf dem Parkplatz hinter dem Bahnhof Regensdorf-Watt in vier Meter Tiefe statt. Wie es in einer Medienmitteilung heisst, ist das erste «verzwhattete» Objekt, das radikal im Betonfundament verschwindet, ein Schaukelpferd aus zwei verschiedenen Haushalten.

Donnerstag, 18. März - 10:15 Uhr

Autolenkerin baut Selbstunfall beim Überholen auf der Autobahn

(kapo/chs) Am Mittwoch, um 22.20 Uhr, ist eine 46-jährige Autofahrerin auf der Autobahn A1 in Gossau verunfallt. Nach einem Überholmanöver geriet ihr Auto ins Schleudern und prallte mehrfach gegen die Randleitplanken.

Die Autolenkerin wurde leicht verletzt. Bild: Kapo SG

Die 46-Jährige war mit ihrem Auto von Wil Richtung St.Gallen unterwegs. Nach eigenen Aussagen geriet ihr Auto nach einem Überholmanöver in einer Rechtskurve ins Schleudern. Wie es in der Polizeimeldung heisst, verlor sie die Kontrolle und das Auto prallte in die linksseitige Mittelleitplanke. Dabei wurde es abgewiesen, überquerte beide Fahrstreifen und den Pannenstreifen und stiess schliesslich mit der rechtsseitigen Randleitplanke zusammen. Danach kam das Auto auf dem Pannenstreifen zum Stillstand. Die Unfallverursacherin wurde mit leichten Verletzungen vom Rettungsdienst ins Spital gebracht. Es entstand Sachschaden von mehreren tausend Franken.

Donnerstag, 18. März - 9:51 Uhr

Coronasituation im Kanton St.Gallen: 73 neue laborbestätigte Coronafälle für Mittwoch gemeldet

(SK/vre) Der Kanton St.Gallen meldet für Mittwoch 73 neue Coronafälle. Alles in allem haben sich seit März des vergangenen Jahres 35'174 Personen im Kanton mit dem Virus infiziert. Am Mittwoch gab's wiederum keinen Todesfall in Zusammenhang mit Covid-19. Die Zahl der Coronatoten seit März 2020 bleibt stabil bei 685.

Am Mittwoch, Stand Mitternacht, waren im Kanton St.Gallen 39 Personen wegen Covid-19 hospitalisiert. Neun von ihnen lagen mit künstlicher Beatmung auf einer Intensivstation.

Die aktuellen Eckdaten der Coronapandemie im Kanton St.Gallen (Stand Mittwoch um Mitternacht). Tabelle: Fachstelle Statistik Kanton SG

Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt im St.Gallischen derzeit bei 78, die 14-Tage-Inzidenz bei 152. Dieser Wert bezeichnet die Zahl der Fälle in den vergangenen sieben und 14 Tagen hochgerechnet auf 100'000 Einwohnerinnen und Einwohner. Er ist einer der Werte, die als Entscheidungshilfen für Lockerung der Anti-Corona-Regeln beigezogen werden.



Donnerstag, 18. März - 8:50 Uhr

Heftiger Schneefall überraschte am Mittwochabend Autofahrer in der Stadt St.Gallen: Vier Unfälle innert 45 Minuten

(vre) Dieser Winter hat verschiedentlich Verkehrsbehinderungen und Unfallserien quer durch Stadt und Kanton St.Gallen ausgelöst. Was sich am Mittwochabend in St.Gallen ereignet hat, war aber schon ziemlich speziell: Von etwa 18.45 bis 20.15 Uhr schneite es überraschend ergiebig. Die Strassen waren innert kürzester Zeit weiss und rutschig.

An der Zürcher Strasse kam es am Mittwochabend auf schneebedeckter Fahrbahn zu einer Auffahrkollision mit vier Beteiligten. Bild: Stadtpolizei SG (17.3.2021) Das verbeulte Heck eines der Fahrzeuge an der Zürcher Strasse zeugt von der Wucht des Aufpralls bei diesem Auffahrunfall. Bild: Stadtpolizei SG (17.3.2021) An der Speicherstrasse landete ein Personenauto auf den Gleisen der Appenzeller Bahnen und blockierte sie vorübergehend. Bild: Stadtpolizei SG (17.3.2021) An der Speicherstrasse wurde niemand verletzt und auch der Schaden hält sich in Grenzen. Bild: Stadtpolizei SG

(17.3.2021) An der Gründenstrasse fuhr ein Autolenker eine Strassenlaterne um. Bild: Stadtpolizei SG (17.3.2021)

Die ungewöhnlichen Verhältnisse hatten dann Folgen: Zwischen 19.15 und 20 Uhr, also innert 45 Minuten, registrierte die Stadtpolizei St.Gallen vier Unfälle. Der Rest der Nacht verlief dann wieder ruhig, mindestens was den Verkehr anbetraf. Und auch der Morgenverkehr rollte am Donnerstag weitgehend unbehindert.

Zu Verkehrsbehinderungen kam es wegen der ergiebigen Schneefälle am Mittwoch, nach 19 Uhr, im Winkler Stich im Westen der Stadt. Im steilen Anstieg in Richtung Herisau blieben Fahrzeuge hängen. Darunter waren Lastwagen, deren Chauffeure Schneeketten montieren mussten. Ebenfalls «eine Herausforderung» waren gemäss Polizeisprecher Dionys Widmer die Strassenverhältnisse nach 19 Uhr für die VBSG. Einzelne Buskurse fielen aus; ab 21 Uhr waren aber alle wieder fahrplanmässig unterwegs.

Unfallserie Vier Unfälle auf schneebedeckter Strasse innert 45 Minuten (stapo/vre) Zu einer Auffahrkollision mit vier beteiligten Fahrzeugen kam es am Mittwochabend bei der Einmündung der Geissberg- in die Zürcher Strasse. Drei Autos mussten anhalten, ein viertes geriet ins Rutschen und fuhr von hinten auf die stehenden Fahrzeuge auf. Zwei Personen klagten danach über Kopf- und Rückenschmerzen. Zudem entstand grösserer Sachschaden; ein Auto musste abgeschleppt werden. Auf der Speicherstrasse geriet ein Personenauto auf schneebedeckter Strasse auf die Gegenfahrbahn und stiess mit einem entgegenkommenden Auto zusammen. Dabei landete eines der Fahrzeuge auf den Gleisen der Appenzeller Bahnen, wodurch vorübergehend fürs Trogenerbähnchen kein Durchkommen mehr war. Auf der Rosenbergstrasse fuhr ein Auto von hinten auf ein anderes auf. Zuguterletzt geriet an der Gründenstrasse ein Lenker mit seinem Wagen ins Rutschen und krachte in den Mast einer Strassenlaterne. Bei den Unfällen an der Speicher-, Rosenberg- und Gründenstrasse gab's keine Verletzten und auch nur kleinen bis mässigen Sachschaden, wie Stadtpolizeisprecher Dionys Widmer am Mittwochmorgen auf Anfrage Bilanz zog.

Donnerstag, 18. März - 7:14 Uhr

1,1 Millionen Franken für die alte Turnhalle Schönenwegen: Morsche Fassade reparieren und das Dach verstärken

(vre) Elf Jahre nach der letzten Sanierung sind an der alten, von 1901 stammenden Turnhalle des Schulhauses Schönenwegen erneut bauliche Massnahmen nötig. Zur Beseitigung von Mängeln und für betriebliche Optimierungen beantragt der Stadtrat beim Parlament einen Kredit von über 1,1 Millionen Franken. Die als Aula und Mehrzwecksaal verwendete Turnhalle soll bei der Sanierung «ihren Charme» behalten, aber weiterhin so vielfältig wie bisher genützt werden können.

Bei der letzten Sanierung wurde ein neues Foyer mit gedecktem Aussenbereich an die Nordseite der alten Turnhalle Schönenwegen angebaut. Bild: Reto Voneschen

(16.3.2021)

Mit der Erweiterung der Primarschule Schönenwegen im Lachen-Quartier wurden in einem Neubau nicht nur neun zusätzliche Schulzimmer erstellt, sondern auch eine neue Doppelturnhalle. Die alte Turnhalle wurde zum Mehrzweckgebäude mit grossem Saal umgebaut. Unter anderem wurde dabei ein neues Foyer mit Kleinküche, WC-Anlagen und einem gedeckten Zugangsbereich erstellt.

2018 wurde festgestellt, dass die Holzkonstruktion der Westfassade des alten Gebäudes morsch geworden war, weil Regenwasser von aussen eindringen konnte. Die schadhaften Stellen wurden provisorisch abgedeckt. Bei den folgenden Abklärungen wurde gemäss Vorlage des Stadtrats ans Parlament auch noch festgestellt, dass das Dach den heute geltenden Normen über Zusatzlasten durch Wind, Schnee oder Erdbeben nicht mehr genügt.

Die heute als Aula und Mehrzwecksaal genutzte alte Turnhalle der Primarschule Schönenwegen. Das Erscheinungsbild soll durch die geplante Sanierung nicht verändert werden. Bild: Reto Voneschen

(16.3.2021)

Diese baulichen Mängel wie auch Probleme mit dem Raumklima will der Stadtrat mit seiner Bauvorlage beheben. Weiter geplant sind Massnahmen, die den Betrieb im Mehrzwecksaal erleichtern sollen. So wird in die Kleinküche neu ein Fenster eingebaut. Zwei weitere Bühnenwagen zum Versorgen von Bühnenelementen und Zubehör sollen das Bespielen der Bühne im Saal erleichtern. Weiter eingeplant sind Unterhaltsarbeiten und der Bau einer Photovoltaikanlage auf der Südseite des Dachs.

Donnerstag, 18. März - 6:20 Uhr

Aldi eröffnet am Donnerstag in einer Woche seine grösste Schweizer Filiale: Vorbereitung läuft auf Hochtouren, der Schriftzug ist schon da

(vre) Voraussichtlich am Donnerstag in einer Woche eröffnet Aldi seine neuste und bisher auch grösste Schweizer Filiale in der Shopping-Arena in St.Gallen. Der Discounter zügelt vom Westcenter, wo er heute eine Filiale betreibt, auf die andere Strassenseite ins Einkaufsparadies unter dem Fussballstadion. Den Standort im Westcenter gibt er auf.



Am Mittwoch wurde der Schriftzug für die neue Aldi-Filiale in der St.Galler Shopping-Arena geliefert. Eröffnung ist in einer Woche.

Bild: David Gadze

(17.3.2021)

Die neue Filiale weist eine Verkaufsfläche von rund 1400 Quadratmetern auf. Angeboten wird mit über 1800 Artikeln das volle Sortiment von Aldi Suisse. Gegenüber dem bisherigen Standort im Westcenter wird vor allem der Bereich mit Frisch- und Convenience-Produkten erweitert. Erhältlich sind neben Brot und Backwaren sowie Obst und Gemüse auch regionale Produkte und immer mehr Artikel in Bio-Qualität.



Mittwoch, 17. März - 20:20 Uhr

Überraschend heftiger Wintereinbruch in der Stadt St.Gallen: Unfälle auf schneebedeckten Fahrbahnen, Polizei ruft zur Vorsicht auf

(vre) Am Mittwoch, nach 19 Uhr, haben überraschend ergiebige Schneefälle die Strassen in der Stadt St.Gallen teilweise innert kürzester Zeit in Rutschbahnen verwandelt. Um 19.45 Uhr war die Stadtpolizei an verschiedenen Stellen im Einsatz. Gar nichts mehr lief zeitweise an der Appenzeller Strasse im Winkler Stich Richtung Herisau. Dort blieben unter anderem auf rutschiger Fahrbahn Lastwagen hängen; verschiedene Lenker mussten hier Schneeketten monieren.

Innert kürzester Zeit waren die Strassen in St.Gallen am Mittwochabend weiss. Im Bild die Metallstrasse in der Lachen kurz vor 20 Uhr. Bild: Reto Voneschen (17.3.2021)

Zu einem Unfall mit mehreren Beteiligten kam es an der Zürcher Strasse beim Russen. Hier waren Autos aufeinander aufgefahren. Ein Zwischenfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen meldete Polizeisprecher Dionys Widmer auf Anfrage von der Speicherstrasse. Eines der beiden Autos landete dabei auf den Gleisen der Appenzeller Bahnen, so dass es vorübergehend kein Durchkommen mehr fürs Trogenerbähnchen gab. Über Verletzte oder die Höhe des Sachschadens liegen derzeit keine Angaben vor.

Die Stadtpolizei ruft Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer zur Vorsicht auf. Vielenorts seien die Fahrbahnen durch den schnell ansetzenden Schnee rutschig. Um Unfälle zu vermeiden, müssten Tempo und Fahrweise jetzt unbedingt den winterlichen Strassenverhältnissen angepasst werden.

Mittwoch, 17. März - 16:33 Uhr

Der Film zum Projekt hinter dem Bahnhof St.Fiden: Wie das Areal Bach entstanden ist

(pd/vre) Die Zwischennutzung des Areals Bach rollt langsam an. Nachdem im Herbst Bäume gepflanzt wurden, sollen die nächsten Arbeitsschritte zur Begrünung des Areals zwischen Bahnhof St.Fiden und Migros Bach im März und April erfolgen. Rechtzeitig darauf hin stellen die Initiantinnen und Initianten des Vorhabens einen siebenminütigen Film darüber vor, wie das Projekt mit Pilotcharakter für die Stadt St.Gallen entstanden ist.

Einige der Personen hinter dem Projekt des Areals Bach hinter dem Bahnhof St.Fiden. Screenshoot: Video

Entstehung Areal Bach

Hinter dem Film steht Jeremy Boschung (Kamera und Schnitt). Dank seines Sponsorings konnte der Streifen überhaupt realisiert werden. Das Konzept dafür stammt von Melanie Diem. Der Film zeigt nicht nur das Areal Bach vor und nach der ersten Baumpflanzungsaktion. Er lässt auch einige der Personen direkt zu Wort kommen, die das Projekt angeschoben und entwickelt haben und es jetzt auch umsetzen.

Zu sehen ist der Film im Internet. Oder direkt hier:

Mittwoch, 17. März - 15:59 Uhr

Verkaufsaktion für «Brot für alle» und Fastenopfer: 50'000 Rosen und 20'000 Schokoladetafeln warten auf Käuferinnen und Käufer

(pd/vre) 20 Jahre ist es her, seit die ersten Max-Havelaar-Rosen in die Schweiz gekommen sind. Am kommenden Samstag werden erneut 50’000 von ihnen schweizweit im Rahmen der Strassenaktionen von «Brot für alle» und Fastenopfer unter die Leute gebracht. Freiwillige aus über 500 Pfarreien und Kirchgemeinden verkaufen sie – und neu 20'000 Tafeln Schokolade – zugunsten von Kleinbauernfamilien in Entwicklungsländern.

An über 500 Orten in der ganzen Schweiz - im Bild in Lausanne - werden am Samstag Rosen und Schokoladetafeln aus Fair-Trade-Produktion zugunsten von «Brot für alle» und Fastenopfer verkauft. Bild: PD

Die Menschen im Süden sollen gemäss Mitteilung unterstützt werden, um sich besser an die Folgen des Klimawandels anpassen zu können, sich gegen die Abholzung des Regenwaldes zu wehren oder für ihre Rechte einzustehen. Die ökumenische Kampagne von «Brot für alle»/Fastenopfer macht dieses Jahr auch auf die Klimakrise aufmerksam. Unter dem Motto «Klimagerechtigkeit – jetzt!» lassen die Entwicklungsorganisationen Menschen aus Afrika, Asien und Lateinamerika zu Wort kommen, die von den Folgen der Klimaerwärmung berichten.

Verkauft werden Rosen und Schokolade am Wochenende auch in Stadt und Region. Bei der katholischen Seelsorgeeinheit St.Gallen-Zentrum geschieht dies beispielsweise nach vier Gottesdiensten in verschiedenen Kirchen. In Wittenbach ist die Frauengemeinschaft auf dem Dorfplatz, beim «Spar» und bei der Gaetzi-Filiale präsent. In Bernhardzell sind Ministranten am Samstag, ab 9 Uhr, von Haus zu Haus unterwegs. Infos zu den lokalen Verkaufsaktionen finden sich im Internet.

Mittwoch, 17. März - 15:15 Uhr

Aktion «2x Weihnachten» ist ein voller Erfolg: 18 Tonnen Hilfsgüter für 1'500 Einzelpersonen und über 1'100 Familien im Kanton St.Gallen

(pd/vre) Freiwillige des Schweizerischen Roten Kreuz (SRK) des Kantons St.Gallen sortieren, verpacken und verschenken in diesen Tage über 18’000 Kilogramm Lebensmittel und Nonfood-Artikel. Die gefüllten Tragtaschen werden im Rahmen der Aktion «2x Weihnachten» an Familien und allein lebende Personen im ganzen Kanton verteilt, die mit einem bescheidenen Budget auskommen müssen.

Derzeit werden in St.Gallen rund 18 Tonnen Lebensmittel und andere Artikel des Grundbedarfs durch Freiwillige in Tragtaschen abgepackt. Bild: SRK Kanton SG

Dass diese Spenden an die St.Galler Bedürftige gelangen, ist gemäss Mitteilung auch das Verdienst von rund 70 freiwilligen Helferinnen und Helfern, welche für «2x Weihnachten» im Einsatz stehen. Sie sortieren die Waren und füllen sie in 2'700 Tragtaschen ab. Diese werden an 89 soziale Institutionen und Ämter im gesamten Kanton verteilt, welche die Gaben an 1'500 Einzelpersonen und über 1'100 Familien abgeben.

Im Kanton St.Gallen wie gesamtschweizerisch hat die 24. Durchführung von «2x Weihnachten» die Bevölkerung stark mobilisiert. Schweizweit wurden 49'000 Postpakete sowie 4’300 Online-Pakete im Wert von über 537'000 Franken gespendet. Dazu kommen 8'000 vorgefertigte Spendenpakete im Wert von 160'000 Franken aus Coop-Verkaufsstellen sowie 1'500 Pakete von Coop.ch im Wert von rund 83'000 Franken.

Im Kanton St.Gallen erhalten 1'500 Einzelpersonen und über 1'100 Familien eine der Tragtaschen der Aktion «2x Weihnachten». Bild: SRK Kanton SG

Die Verantwortlichen für die Aktion im Kanton St.Gallen sind für diese grosse Solidarität dankbar. Während der Coronapandemie hat das Risiko von ärmeren Bevölkerungsgruppen, in die Armut abzurutschen, nämlich weiter zugenommen. «Mit den gespendenten Artikeln des Grundbedarfs können wir Menschen mit kleinem Budget wirkungsvoll unterstützen», sagt Misbah Kazmi, Projektleiterin der Aktion «2xWeihnachten» beim SRK im Kanton St.Gallen.

Mittwoch, 17. März - 14:18 Uhr

Ein Ärgernis für viele Anwohnerinnen und Anwohner: Illegale Entsorgung von Hauskehricht und Sperrmüll an städtischen Glassammelstellen

(vre) Derzeit häuft sich in den Sozialen Medien oder auch im Stadtmelder, der elektronischen Klagemauer der St.Galler Stadtverwaltung, die Kritik über Abfälle in öffentlichen Anlagen und rund um Entsorgungsstellen. Ein genervter Anwohner der Glassammelstelle an der Brauer-/Lindenstrasse im Osten der Stadt stellt aktuell fest, dass dort täglich Abfall und Sperrgut illegal entsorgt wird.

Wenn es windig sei, so der Eintrag im Stadtmelder weiter, landeten Abfälle jeweils in der angrenzenden Wiese. Diese werde aber landwirtschaftlich genutzt - «und Kühe fressen bekanntlich lieber Gras als Müll». Der Anwohner fordert Konsequenzen: Er wisse «aus jahrelanger Erfahrung», dass das Entsorgungsamt diese illegale Entsorgung toleriere. Das müsse aufhören und auch die Wiese neben der Sammelstelle gereinigt werden.

Dass gewisse Zeitgenossen durch illegale Entsorgung ihrer Abfälle bei städtischen Recycling-Sammelstellen Geld sparen wollen, ist kein neues Phänomen. Im Bild ein krasses Beispiel beim Werkhof Waldau von 2005. Bild: Martin Arnet

(30.3.2005)

Alle Sammelstellen in der Stadt St.Gallen würden von Montag bis Freitag täglich kontrolliert und aufgeräumt, antwortet das Stadtmelder-Team postwendend. Falls illegal entsorgte Abfälle vorzufinden seien, werde das keinesfalls toleriert. Der illegal abgelagerte Abfall wird nach Hinweisen auf die Verursacher durchsucht. Jene Abfallsünderinnen und Abfallsünder, die ermittelt werden können, werden bei der Polizei angezeigt.

Weiter führe die Stadtpolizei sporadisch Kontrollen an den städtischen Sammelstellen durch. Treffe sie falsch entsorgende Personen an, würden diese gleich an Ort und Stelle gebüsst, heisst es im Stadtmelder weiter. Bezüglich der Entsorgung auf der Wiese fühlt sich die Stadt allerdings nicht wirklich zuständig: Abfälle auf Privatgrundstücken fallen nicht in die Kompetenz von Entsorgung St.Gallen. Dafür ist der jeweilige Grundeigentümer verantwortlich.

Mittwoch, 17. März - 14:14 Uhr

Es wird Frühling am Bodensee

Leserbild. Hans Adelmann fotografierte die bereits mit Holz bestückte Grillstelle vergangene Woche am Bodensee beim Wiedehorn.

Mittwoch, 17. März - 13:51 Uhr

Zu Ehren des irischen Nationalheiligen St.Patrick: Am Vorabend des St.Patrick's Day leuchtet die Mülenenschlucht grün

(pd/vre) Heute Mittwoch feiern Irinnen und Iren auf der ganzen Welt ihren Nationalheiligen St.Patrick - pandemiebedingt allerdings nicht mit den üblichen Paraden und Festen, sondern mit vielen digitalen Anlässen. Auch in diesem Jahr kooperierte die Standortförderung St.Gallen mit der irischen Tourismusorganisation Tourism Ireland.

Zu Ehren von des irischen Nationalheiligen St.Patrick leuchte am Dienstag die Mülenenschlucht bei der Talstation der Mühleggbahn grün. Bild: PD/Foto Lautenschlager

Am Vorabend des irischen Feiertages, also am Dienstagabend, erstrahlte daher erstmals die Mülenenschlucht in leuchtendem Grün. Dies zur Erinnerung daran, dass der irische Wandermönch Gallus vor rund 1400 Jahren am Ausgang der Schlucht über einen Dornenbusch stolperte und daraufhin seine Einsiedlerklause errichtete. Das war der Legende nach der Grundstein für die heutige Stadt St.Gallen.



Nicht das erste Mal in Grün: 2020 erstrahlte am Vorabend des St.Patrick's Day die St.Galler Kathedrale in dieser Farbe. Bild: PD/Foto Lautenschlager



St.Gallen hat wegen Gallus eine spezielle Beziehung zu Irland. So ist der Stiftsbezirk nicht nur Unesco-Weltkulturerbe, sondern gemäss Mitteilung auch eine richtige irische Schatztruhe. Nirgends seien so viele Zeugnisse der irischen Kulturblüte vom 6. bis zum 9. Jahrhundert erhalten wie in der St.Galler Stiftsbibliothek, heisst es in der Mitteilung weiter. Das sei Grund genug, um St.Gallen als mit Irland besonders verbundenem Ort grün hervorzuheben. Im vergangenen Jahr erstrahlte daher die Kathedrale grün.

Mittwoch, 17. März - 13:30 Uhr

Verein will Selbsthilfegruppe für Frauen mit Endometriose aufbauen

(pd/vre) Der Verein Endo-Help möchte in Zusammenarbeit mit Selbsthilfe St.Gallen und Appenzell in der Stadt St.Gallen eine Selbsthilfegruppe für Frauen gründen, die unter Endometriose leiden. Die Gruppe soll die Möglichkeit bieten, sich mit anderen Frauen auszutauschen, die gleiche oder ähnliche Symptome haben. Dabei sollen Wissen und Erfahrungen geteilt werden, um zu helfen, die Symptome zu lindern.

Infos über und Anmeldung zur neuen Gruppe bei Selbsthilfe St.Gallen und Appenzell unter 071'222'22'63 oder im Internet www.selbsthilfe-stgallen-appenzell.ch.

Mittwoch, 17. März - 11:59 Uhr

Auch im Krontal wird gelocht: Bauarbeiten an der Rorschacher Strasse

(sk/vre) Am nächsten Montag starten nicht nur beim Stadtpark Bauarbeiten an der Rorschacher Strasse (STADT-TICKER, 17.3., 9:45). Auch im Abschnitt Rehetobel- bis Grütlistrasse wird die Hauptachse durch das städtische Tiefbauamt saniert. Die Arbeiten dauern hier voraussichtlich bis Ende Mai. Im Bereich der Baustelle muss mit Wartezeiten gerechnet werden.

Auch auf dem östlichen Teil der Rorschacher Strasse wird ab Montag gebaut. Unter anderem wird die Kante der Bushaltestelle «Grütlistrasse» stadteinwärts behindertengerecht auf 22 Zentimeter erhöht. Bild: Stadt St.Gallen

Die Baustelle befindet sich auf der Nordseite der Rorschacher Strasse. Im Bereich des Trottoirs werden Randsteine und Belag erneuert. Im Bereich der Fahrbahn werden Werkleitungen saniert. Die Haltekante an der Bushaltestelle «Grütlistrasse» stadteinwärts wird zudem auf 22 Zentimeter erhöht. Weiter werden im Haltestellenbereich Betonplatte teilweise ersetzt.

Die Verkehrsführung im Bereich der Baustelle wird gemäss Mitteilung vom Mittwoch auf den Baufortschritt abgestimmt. Die Haltestelle «Grütlistrasse» stadteinwärts muss je nach Bauetappe leicht verschoben werden. Die Zu- und Wegfahrt zu den im Baustellenbereich liegenden Häusern ist zeitweise erschwert oder gar nicht möglich.

Mittwoch, 17. März - 10:17 Uhr

Auf dem Turm der Fachhochschule müssen Sturmschäden beseitigt werden: Am Donnerstag ist dafür ein Helikopter im Einsatz

(SK/vre) Vor über einem Jahr, im Februar 2020, hat der Sturm «Sabine» auf dem Dach des Fachhochschulturms hinter dem St.Galler Hauptbahnhof Schäden hinterlassen. Die beschädigten Gitterschutzwände sollen nun gemäss Mitteilung vom Mittwoch ausgeflogen, instand gesetzt und danach wieder montiert werden. Sofern es das Wetter erlaubt, wird für die Demontage der Elemente morgen Donnerstag ein Helikopter eingesetzt.



Vom Dach des Fachhochschule-Hochhauses hinter dem St.Galler Hauptbahnhof müssen beschädigte Gitterwände ausgeflogen werden. Bild: Benjamin Manser

(13.4.2015)

Vor dem Einsatz wird der Helikopter auf der Kreuzbleiche landen. Die Elemente werden dann vom Dach des Hochhauses geflogen und neben dem Gebäude abgesetzt. Ein Lastwagen wird sie abtransportieren. Der Einsatz dauert rund eine Stunde. Während dieser Zeit kann es durch den Helikoptereinsatz zu lautem Lärm kommen. Der Installationsplatz neben dem Fachhochschulzentrum wird aus Sicherheitsgründen gesperrt.

Ob der Helikopter fliegen kann, ist allerdings vom Wetter abhängig. Vorgesehen ist der Einsatz morgen Donnerstag. Sollte es dann nicht möglich sein zu fliegen, sind Freitag, 19. März, oder Montag, 22. März, als Ausweichdaten eingeplant. Die Federführung für die Reparaturarbeiten liegt beim kantonalen Hochbauamt.



Sturmschäden Reparatur der Gitterwände dauert rund fünf Wochen (SK/vre) Auf dem Dach des Hochhauses der Fachhochschule in St.Gallen ist eine Gitterschutzwand montiert. Sie dient als Sichtschutz für die Kühl- und Lüftungsanlage. Im Februar 2020 riss der Sturm «Sabine» die Betonsockel samt Armierung aus dem Dach heraus. Um Folgeschäden zu vermeiden, wurden die Gitterwände sofort demontiert. Die folgenden Abklärungen ergaben, dass die defekten Wände instand gesetzt werden müssen. Dafür müssen sie vom Hochhaus abtransportiert werden. Innert fünf Wochen sollen die Elemente dann wieder montiert werden können.

Mittwoch, 17. März - 9:45 Uhr

Mit Verkehrsbehinderungen ist bis Ende August zu rechnen: Am Montag beginnen umfangreiche Sanierungsarbeiten an der Rorschacher Strasse

(sk/vre) Am kommenden Montag starten an der Rorschacher Strasse zwischen dem Haus Nummer 33 und der Einmündung der Singenbergstrasse umfangreiche Bauarbeiten. Geplant ist die Sanierung von Werkleitungen und Strasse. Die Arbeiten werden gemäss Mitteilung vom Mittwoch bis Ende August dauern. Im Baustellenbereich ist mit Verkehrsbehinderungen zu rechnen.



Die Rorschacher Strasse wird vom Haus Nummer 33 bis zum Singenberg ab kommenden Montag umfassend saniert. Bild: Stadt St.Gallen

In einem ersten Schritt werden auf dem Strassenabschnitt diverse Hauptleitungen und elektrische Hausanschlüsse erneuert. Dafür sind Tiefbauarbeiten in den südlichen Trottoirs der Rorschacher-, der Singenberg- und der Florastrasse notwendig. Die Stromversorgung kann in dieser Zeit vorübergehend unterbrochen werden. Anwohnerinnen und Anwohner werden über allfällige Unterbrüche rechtzeitig informiert.

In einem zweiten Schritt erfolgt dann gemäss Mitteilung von Tiefbauamt und Stadtwerken die Instandstellung der Fahrbahn und des Trottoirs samt Ersatz der Randsteine und des Belags. Die strassenbaulichen Arbeiten werden in sechs Etappen unterteilt. Aus Sicherheitsgründen werden zudem einzelne Arbeitern in der Nacht ausgeführt.

Während der Bauzeit ist mit Verkehrsbehinderungen zu rechnen. Die Verkehrsführung wird auf den Baufortschritt abgestimmt. In einigen Bauphasen müssen die Steinach- und die Singenbergstrasse gesperrt werden. Der Verkehr von und zur Autobahn wird via Frohbergstrasse umgeleitet. Der Verkehr über die Singenbergstrasse wird via Linsebühl- und Lämmlisbrunnenstrasse geführt. Letztere ist nur einspurig befahrbar.



Der öffentliche Verkehr ist während der Bauarbeiten an der Rorschacher Strasse fahrplanmässig unterwegs. Die Bushaltestelle «Singenberg» stadteinwärts sowie die Haltestelle «Athletik Zentrum» werden je nach Bauetappe leicht verschoben. Die Bushaltestelle «Kantonsschule» stadtauswärts der VBSG-Linie 11 (Abacus-Platz) muss aufgehoben werden.

Mittwoch, 17. März - 8:41 Uhr

Coronasituation im Kanton St.Gallen: 100 Neuansteckungen für Dienstag gemeldet, Zahl der Todesfälle und Hospitalisationen bleibt aber tief

(SK/vre) Der Kanton St.Gallen meldet für Dienstag 100 neue Coronafälle. Diese Zahl macht gegenüber den vergangenen zwei Wochen einen Sprung nach oben. Ob es sich um einen statistischen Ausreisser oder einen neuen Trend handelt, wird sich aber erst in den kommenden Tagen zeigen. Alles in allem haben sich seit März des vergangenen Jahres 35'101 Personen im Kanton mit dem Virus infiziert.

Die Eckdaten der Coronapandemie im Kanton St.Gallen. Stand: 16. März, Mitternacht. Tabelle: Fachstelle Statistik Kanton SG

Am Dienstag gab's wiederum keinen Todesfall in Zusammenhang mit Covid-19. Die Zahl der Coronatoten seit März 2020 bleibt damit stabil bei 685. Am Dienstag, Stand Mitternacht, waren im Kanton St.Gallen 35 Personen wegen Covid-19 hospitalisiert. Acht von ihnen lagen mit künstlicher Beatmung auf einer Intensivstation.

Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt im St.Gallischen derzeit bei 75, die 14-Tage-Inzidenz bei 150. Dieser Wert bezeichnet die Zahl der Fälle in den vergangenen sieben und 14 Tagen hochgerechnet auf 100'000 Einwohnerinnen und Einwohner. Er ist einer der Werte, die als Entscheidungshilfen für Lockerung der Anti-Corona-Regeln beigezogen werden.



Mittwoch, 17. März - 8:11 Uhr

TVO-Diskussion vor dem Bundesratsentscheid über den Lockdown: Wie viel Lockerungen brauchen Märkte und Kultur?

(pd/vre) Am Freitag will der Bundesrat über weitere Lockerungen des Anti-Corona-Lockdowns entscheiden. Derzeit diskutieren Lockerungsturbos und jene, die für einen vorsichtigen Kurs sind, heftig darüber, wie weit man gehen soll. Was meinen Direktbetroffene dazu? Das Ostschweizer Regionalfernsehen TVO lässt heute Mittwoch zwei von ihnen in der Sendung «Zur Sache» zu Wort kommen.



Das St.Galler Nachtleben steht seit Dezember still - wie im Bild das Café und die Bar Blumenmarkt.

Bild: Michel Canonica

(20.12.2020)

Hiltrud Frei ist Präsidentin des Ostschweizer Marktverbandes, Lukas Hofstetter ist Kulturveranstalter und gehört der Stadtsanktgaller Gruppe Nachtgallen an. Die beiden diskutieren heute Abend mit «Tagblatt»-Chefredaktor Stefan Schmid darüber, ob der moderate Lockerungskurs des Bundesrates für Jahrmärkte und Nachtleben verträglich sind, ob es schnellere Lockerungen braucht oder ob eine mögliche dritte Welle doch gefährlicher ist.

«»Die Erstausstrahlung der Sendung «Zur Sache» findet heute Mittwoch, 18.30 Uhr, statt. Danach wird sie stündlich wiederholt. Ebenfalls zu sehen ist das «Zur Sache» ab dem frühen Abend im Internet.