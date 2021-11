ST.GALLER NEWS: Aktuelles aus der Stadt St.Gallen

ST.GALLER STADT-TICKER Pro und kontra Pflege-Initiative +++ Zwei Unfälle, zwei Verletzte +++ Steckdose fing Feuer +++ Gratiseintritt zum Fünfjährigen des Naturmuseums Stets aktuell informiert über die Geschehnisse in der Stadt St.Gallen und der Umgebung: In unserem Stadt-Ticker finden Sie einen bunten Mix an News und unterhaltsamen Geschichten. 10.11.2021, 15.51 Uhr

Mittwoch, 10. November - 15:51 Uhr

Die Pflege-Initiative beim Regionalfernsehen: SP-Nationalrätin diskutiert mit FDP-Regierungsrat

SP-Nationalrätin Barbara Gysi. Bild: Urs Flüeler/KEY (14.10.2017)

Am 28. November entscheidet das Schweizer Stimmvolk auch über die Pflege-Initiative, die Verbesserungen für die Pflege und Pflegefachkräfte bringen soll. Ziel des Volksbegehrens ist es, dass in der Schweiz mehr Pflegepersonal ausgebildet wird und die Arbeitsbedingungen fürs Pflegepersonal besser werden. National- und Ständerat haben der Initiative einen indirekten Gegenvorschlag gegenübergestellt.

Der St.Galler FDP-Regierungsrat Beat Tinner. Bild: Ralph Ribi (19.4.2020)

Heute Mittwoch diskutieren die St.Galler SP-Nationalrätin Barbara Gysi und der St.Galler FDP-Regierungsrat Beat Tinner beim Ostschweizer Regionalfernsehen TVO über das Für und Wider von Pflege-Initiative und Gegenvorschlag. Moderiert wird die Sendung «Zur Sache» von Dumeni Casaulta, Leiter von Radio FM1 und des Onlineportals FM1Today. Erstausstrahlung der Sendung ist um 18.30 Uhr, danach wird sie stündlich wiederholt. Zudem ist sie ab heute Abend im Internetauftritt von TVO zu sehen. (pd/vre)

Mittwoch, 10. November - 14:51 Uhr

Zusammenstoss in Autobahneinfahrt: Töfffahrer verletzt

Am Dienstagmittag ist es auf dem Autobahnzubringer Neudorf im Osten der Stadt St.Gallen zu einem Unfall zwischen einem Auto und einem Motorrad gekommen. Der 64-jährige Motorradfahrer wurde dabei unbestimmt verletzt. Zudem entstand gemäss Mitteilung der Kantonspolizei Sachschaden von über 10'000 Franken.

Auto gegen Töff am Dienstagmittag in der Autobahneinfahrt Neudorf. Bild: Kantonspolizei SG (9.11.2021)

Am Dienstag, kurz vor 13 Uhr, wollte eine 20-jährige Autofahrerin bei der Einfahrt Neudorf auf St.Galler Stadtautobahn in Richtung Zürich fahren. Dabei musste sie ihr Auto beim «Kein-Vortritt-Signal» abbremsen. Als sie wieder beschleunigte, um sich in den Verkehr einzufädeln, kam es aus unbekannten Gründen zum Zusammenstoss zwischen dem Auto der 20-Jährigen und dem Töff eines 64-Jährigen. (kapo/vre)

Mittwoch, 10. November - 14:26 Uhr

Autolenker übersieht vortrittsberechtigtes Velo: Velofahrer verletzt

Am frühen Dienstagabend ist es auf der St.Gallerstrasse in Wittenbach zum Zusammenstoss eines Autos und einem Rennvelo gekommen. Dabei wurde der Zweiradfahrer gemäss Mitteilung der Kantonspolizei unbestimmt verletzt. Er musste vom Rettungsdienst ins Spital gebracht werden. Darüber hinaus entstand Sachschaden von mehreren tausend Franken.

Das am Dienstag beim Zusammenstoss mit dem Velo auf der St.Gallerstrasse in Wittenbach beschädigte Auto. Bild: Kantonspolizei SG (9.11.2021)

Am Dienstag, kurz vor 17.25 Uhr, fuhr ein 52-Jähriger Mann mit seinem Auto auf der St.Gallerstrasse von Arbon kommend in Richtung Stadt St.Gallen. Bei einer Tankstelle wollte er nach links abbiegen. Aufgrund des regen Aufkommens stockte zu diesem Zeitpunkt der Verkehr in beide Fahrtrichtungen. Dem 52-Jährigen wurde aber von einem Lenker auf der Gegenfahrbahn der Vortritt zur Tankstelle gewährt.

Als der Lenker sein Auto dorthin steuern wollte, übersah er einen vortrittsberechtigten 40-Jährigen, der auf dem Velostreifen in Richtung Arbon unterwegs war. In der Folge kam es zur Kollision zwischen Auto und dem Velo. Dabei wurde der Velofahrer unbestimmt verletzt. (kapo/vre)

Mittwoch, 10. November - 14:13 Uhr

Kabelbrand im Einfamilienhaus

Am Dienstag, 10.45 Uhr, ist es in Rotzenwil in Muolen zu einem Brand in einem Einfamilienhaus gekommen. Als Ursache wird ein technisches Problem in einer Steckdose vermutet. Das Feuer war dort ausgebrochen und hatte sich dann über ein Kabel in der Wandverkleidung bis zur Zimmerdecke ausgebreitet. Die Feuerwehr hatte die Flammen gemäss Mitteilung der Kantonspolizei St.Gallen rasch im Griff. Wie hoch der Schaden ist, kann noch nicht beziffert werden. Die genaue Brandursache wird jetzt untersucht. (kapo/vre)

Mittwoch, 10. November - 14:05 Uhr

Naturmuseum St.Gallen seit 11. November 2016 im Neubau im Neudorf: Gratiseintritt zum Fünfjährigen

Vor fünf Jahren, am 11. November 2016, hat der Neubau des Naturmuseums St.Gallen erstmals seine Türen geöffnet. Seither haben pro Jahr rund 50’000 Besucherinnen und Besucher seine Ausstellungen und Veranstaltungen im Neudorf besucht. Zur Feier der fünf Jahre im Neubau schenkt das Naturmuseum morgen Donnerstag seinen Besucherinnen und Besuchern den Eintritt. Geöffnet ist das Museum an diesem seinem 1826. Tag am neuen Ort von 10 bis 17 Uhr.

Das neue Naturmuseum im St.Galler Neudorf kurz nach seiner Neueröffnung. Bild: Urs Bucher

(6.7.2017)

Seit Eröffnung im Neubau hat das Naturmuseum bereits 16 Ausstellungen präsentiert worden. Die Themen gingen dabei von A wie Alpsteinfossilien über K wie Katze (Haustier) bis zu Z wie Zollikofer (Tierpräparator). Der Publikumsliebling unter diesen Veranstaltungen ist die Sonderausstellung «Allerlei rund ums Ei», welche jedes Jahr jeweils zur Osterzeit gezeigt wird. Ebenfalls gut aufgenommen wurden Angebote wie die saisonalen Kinderparcours, das Labor für Schulen oder die Experimentiernachmittage für Kinder und Jugendliche, wird in einer Mitteilung Bilanz gezogen.

Beliebt sind die Angebote des Naturmuseums für Kinder und Jugendliche - wie etwa an der Museumsnacht, die 2016 schon im Neubau stattfand. Bild: Michel Canonica

(16.9.2016)

Ideen für weitere Neuerungen gingen Museumsdirektor Toni Bürgin und seinem Nachfolger Matthias Meier noch lange nicht aus, heisst es weiter: «In naher Zukunft wird der Museumsshop kundenfreundlicher gestaltet und auch in der Dauerausstellung werden längerfristig Anpassungen erfolgen. Im Zentrum steht dabei immer das Publikum, ohne das es kein Naturmuseum gäbe», wird Toni Bürgin in der Mitteilung zitiert. (pd/vre)

Herbsttagung Die vergessene Mehrheit Am kommenden Samstag, 14 bis 17.30 Uhr, findet am Naturmuseum die 24. Herbsttagung in Zusammenarbeit mit der St.Gallischen Naturwissenschaftlichen Gesellschaft statt. Im Zentrum steht dabei die vergessene Mehrheit der Insekten und Spinnentiere. Ihr schleichender Rückgang bleibt oft unbemerkt. Das Spektrum der Herbsttagung reicht von den Spinnentieren, Schlupfwespen und Kleinschmetterlingen bis zu einem aktuellen Bericht über den Stand der Insektenvielfalt in der Schweiz. Die Herbsttagung im Naturmuseums St.Gallen bietet vier öffentliche und allgemein verständliche Vorträge an. Der Eintritt dazu ist kostenlos. Für die Teilnahme muss man sich allerdings vorgängig per E-Mail oder per Telefon 071'243'40'40 anmelden. Und für den Zutritt zum Anlass braucht's ein gültiges Covidzertifikat und einen amtlichen Ausweis. (pd/vre)

Mittwoch, 10. November - 12:32 Uhr

Mann in Abtwil angegriffen und schwer verletzt - Täter flüchtet und stellt sich später der Kantonspolizei

Am Dienstagnachmittag hat an der Bildstrasse in Abtwil ein 30-jähriger Schweizer einen 69-jährigen Serben angegriffen und schwer am Kopf verletzt. Die Umstände der Tat sind unklar; die Kantonspolizei hat gemäss Mitteilungen die Ermittlungen in dem Fall aufgenommen. Der Täter war zuerst geflüchtet, hatte sich dann aber am frühen Dienstagabend nach einem Kontakt mit der Polizei selber gestellt. Er wurde festgenommen.

Gemäss jetzigen Erkenntnissen ist es am Dienstag, kurz vor 15.30 Uhr, zu Gewalttätigkeiten des 30-Jährigen gegenüber dem 69-Jährigen gekommen. Der ältere Mann musste danach vom Rettungsdienst ins Spital gebracht werden. Die Hintergründe der Tat sind unklar und Gegenstand der Ermittlungen der Kantonspolizei unter der Leitung der Staatsanwaltschaft des Kantons St.Gallen. (kapo/vre)

Mittwoch, 10. November - 12:15 Uhr

Schon wieder: Frau wird von falscher Polizistin um 30'000 Franken betrogen

Schon wieder hat in der Stadt St.Gallen eine falsche Polizistin einen grösseren Betrag ergaunert: Am Dienstagmittag konnte die Betrügerin eine Frau davon überzeugen, ihr 30'000 Franken zu übergeben. Die 51-Jährige hatte den Betrag gemäss den Anweisungen der «Polizistin» an einem Ort ausserhalb der Stadt deponiert, wo es die Betrüger danach risikolos abholen und damit verschwinden konnten.

Die falsche Polizistin hatte sich telefonisch bei der Geschädigten gemeldet, wie die Kantonspolizei in einer Mitteilung schreibt. Sie erzählte der 51-jährigen eine Geschichte von festgenommenen Einbrechern, von einer Notiz mit ihrer Adresse Geschädigten und von Bankangestellten, die mit Einbrechern zusammenarbeiten würden. Da das Geld auf der Bank nicht mehr sicher sei, solle die Frau es der Polizei übergeben.

Die echte Polizei bewahrt kein Geld und auch keine anderen Wertgegenstände für Private auf. Symbolbild: Kapo SG

Die Betrügerin brachte die 51-Jährige schliesslich so weit, insgesamt 30'000 Franken ausserhalb der Stadt St.Gallen zu deponieren. Zu Hause bemerkte sie dann den Betrug und alarmierte die richtige Polizei. Das Geld war bei der folgenden Kontrolle nicht mehr am Ablageort. Es muss gemäss Mitteilung der Kantonspolizei durch die unbekannten Täter inzwischen abgeholt worden sein.

Die Kantonspolizei stellt immer wieder Wellen von Betrugsversuchen nach dem Muster der falschen Polizistin fest. Sie warnt ausdrücklich davor, Fremden aufgrund solcher Geschichten Geld anzuvertrauen oder Geld für sie an einem bestimmten Ort zu deponieren. Es gelte, dass die echte Polizei niemals Wertgegenstände wie Bargeld und/oder Schmuck für Privatpersonen aufbewahre. Geld sei auf der Bank am sichersten, heisst es in der Meldung der Kantonspolizei vom Mittwoch. (kapo/vre)

Mittwoch, 10. November - 11:45 Uhr

Personenwagen streift Lastwagen: Schaden von über 10'000 Franken

Personenauto und Lastwagen streiften sich am Dienstagmittag vor dem Stadion in Winkeln seitlich. Bild: Stadtpolizei SG

(9.11.2021)

Das Personenauto wurde an der Seite arg demoliert. Bild: Stadtpolizei SG (9.11.2021)

Am Dienstagmittag hat sich auf der Zürcher Strasse neben dem Stadion in Winkeln ein Unfall ereignet. Weil ein Lenker einem Hindernis am Rand der Fahrbahn ausweichen wollte, streifte sein Personenauto einen Lastwagen auf der benachbarten Fahrbahn. Beim Unfall wurde gemäss Mitteilung der Stadtpolizei niemand verletzt. Allerdings entstand an den beiden Fahrzeugen Schaden von über 10'000 Franken.

Die Beschädigungen vorne am Lastwagen. Bild: Stadtpolizei SG (9.11.2021)

Am Dienstagmittag war ein 51-Jähriger mit dem Auto auf der rechten Fahrspur der Zürcher Strasse stadteinwärts unterwegs. Das Auto vor ihm bog nach rechts auf die Herisauer Strasse ab, müsste aber vor dem Fussgängerstreifen warten. Dabei ragte das Heck in die rechte Fahrbahn der Zürcher Strasse. Der 51-Jährige wollte seine Fahrt trotzdem fortsetzen und scherte nach links aus, um das Hindernis zu umfahren.

Das klappte dann allerdings nicht wie gewünscht: Auf der benachbarten Fahrbahn fuhr auf gleicher Höhe ein Lastwagen stadteinwärts. In der Folge kam es zu einer heftigen seitlichen Streifkollision zwischen dem Personen- und dem Lastwagen. Der PW wurde dabei seitlich ziemlich stark beschädigt. (stapo/vre)

Mittwoch, 10. November - 9:22 Uhr

Fünf neue Fahrzeuge für die St.Galler Feuerwehr: Flexibel und vielseitig einsetzbar

Die Arbeitsgruppe «Beschaffung» von Feuerwehr und Zivilschutz St.Gallen hat Anfang Woche fünf neue Fahrzeuge entgegengenommen. Die vier neuen Hilfeleistungsfahrzeuge und der Mannschaftstransporter ersetzen gemäss Mitteilung zwei Sanitätsfahrzeuge, die Rüstwagen der Kompanie Ost und des Zugs Untereggen sowie das ZLF (Zumischerlöschfahrzeug) der Kompanie West.

Ein Erinnerungsbild zur Übernahme der fünf neuen Fahrzeuge durch die St.Galler Feuerwehr von Anfang Woche. Bild: FWZSSG

(9.11.2021)

Mit den neuen Hilfeleitungsfahrzeugen verfüge die St.Galler Feuerwehr über wendige und vor allem modular beladbare Fahrzeuge, heisst es im Internetauftritt von Feuerwehr und Zivilschutz. Das verbessere den Einsatzwert deutlich. Neu können 27 unterschiedliche Module, je nach Einsatz, auf die Fahrzeuge geladen werden. Das macht dies sehr flexibel und vielseitig einsetzbar.

Die 7,5-Tonnen-Fahrzeuge werden jetzt in St.Gallen noch fertig bestückt und beschriftet. Die Ausbildung der Fahrer aller Kompanien hat bereits begonnen. Die offizielle Schlüsselübergabe an die Feuerwehr wird diesen Donnerstag am Jahresrapport von Feuerwehr und Zivilschutz St.Gallen (FWZSSG) erfolgen. (pd/rar/vre)

Mittwoch, 10. November - 8:59 Uhr

Coronasituation im Kanton St.Gallen: 542 neue Ansteckungen am Dienstag

Der Kanton St.Gallen meldet auf seiner Webseite für Dienstag 542 neue laborbestätigte Coronafälle. Damit haben sich seit März 2020 60'277 Personen im Kanton mit dem Virus infiziert. Die Zahl der neuen Ansteckungen bleibt damit weiterhin hoch. Am Montag waren zwei weitere Todesfälle in Zusammenhang mit Covid-19 zu verzeichnen. Die Zahl der St.Galler Coronatoten seit Frühling 2020 steht damit bei 755.

Die wichtigsten Kennzahlen zur Coronapandemie im Kanton St.Gallen mit Stand am Dienstag, 9. November 2021, um Mitternacht. Tabelle: Fachstelle Statistik Kanton SG

In den Spitälern des Kantons werden aktuell 48 Patientinnen und Patienten mit einer Covid-19-Erkrankung gepflegt. Die Sieben-Tage-Inzidenz lag am Dienstag bei 389 (So: 337, Mo: 372). Die 14-Tage-Inzidenz liegt jetzt bei 663 (So: 597, Mo: 597). Die Inzidenz bezeichnet die Zahl der neuen Coronafälle in den vergangenen sieben und 14 Tagen hochgerechnet auf 100'000 Einwohner. (SK/vre)

Mittwoch, 10. November - 8:00 Uhr

Heute ist auch in St.Gallen Digitaltag: Bahnhofkubus wird bunt

Heute Mittwoch findet zum fünften Mal der Schweizer Digitaltag statt. In St.Gallen bespielt der Verein «IT rockt!» zusammen mit der Stadt, der Fachhochschule, Künstlern und Digitalprofis, ab etwa 10 Uhr vier Standorte rund um den Hauptbahnhof. Unter dem Motto #sanktdigital soll gemäss Mitteilung die Digitalisierung in Form von Lichtkunst, virtuellen Welten und Robotik-Anwendungen erlebbar gemacht werden.

Die Standorte des Digitaltags in St.Gallen. Bild: PD

Hauptattraktion des Tages wird die farbige Beleuchtung des Glaskubus über dem Bahnhof-Treffpunkt sein. Dafür hat «IT rockt!» eine spezialisierte Agentur aus der tschechischen Region Liberec, einer langjährigen Partnerregion des Kantons St.Gallen, engagiert. Die jungen Profis vereinen gemäss Mitteilung «mit ihren Installationen Kunst und Technologie auf eindrückliche Weise».

Soll zum Höhepunkt des Digitaltags in der Stadt St.Gallen werden: die Beleuchtung des Glaskubus über dem Treffpunkt am Hauptbahnhof. Illustration: PD

Weitere Standorte des Digitaltags in St.Gallen befinden sich auf dem Kornhausplatz, vor und in der Bahnhofshalle sowie vor der Fachhochschule. Unter anderem sind dort virtuelle Reisen in Höhlen oder zum Mond möglich. Die Stadt erklärt zudem, was eine Smart City auszeichnet. Der Aktionstag in St.Gallen wird professionell mit Kameras und Drohnen begleitet. Impressionen werden den ganzen Tag unter dem Hashtag #sanktdigital geteilt. (pd/vre)

Detaillierte Informationen zum Digitaltag in St.Gallen gibt's im Internet.

Dienstag, 9. November - 17:59 Uhr

Ohne Blick zurück: Autotüre überraschend geöffnet, Velofahrer stürzt und verletzt sich

Der Unfall, der sich am Montagabend an der Rosenbergstrasse ereignet hat, ist ein Klassiker und gleichzeitig ein Schreckgespenst für alle Velofahrerinnen und Velofahrer. Am Montag, kurz nach 20 Uhr, ist ein 41-jähriger Velofahrer vor dem Haus Rosenbergstrasse 48 in eine Autotüre gebrettert. Der Mann stürzte und wurde leicht verletzt. Am Auto entstand gemäss Mitteilung der Stadtpolizei mässiger Sachschaden.

Hinter dem Bahnhof an der Rosenbergstrasse fuhr ein Velofahrer auf die Türe des Personenwagens auf, als diese überraschend geöffnet wurde. Bild: Stadtpolizei SG

(8.11.2021)

Ein 50-jähriger Mann parkierte am Montagabend sein Auto am Rand der Rosenbergstrasse. Der 41-jähriger Velofahrer war gleichzeitig stadtauswärts unterwegs. Als er wenige Meter vor dem parkierten Auto war, öffnete der Autofahrer plötzlich die Wagentüre. Daher knallte der Velofahrer ungebremst gegen die sich öffnende Türe. (stapo/vre)

Dienstag, 9. November - 17:45 Uhr

Zusammenstoss auf der Sonnenstrasse: Über 10'000 Franken schaden an zwei beteiligten Autos

Der Kleinbus wollte zur Stadtautobahn und das Personenauto schnitt ihm die Vorfahrt ab, so dass es zum Zusammenstoss kam. Bild: Stadtpolizei SG

(8.11.2021)

Und gleich nochmals ein Klassiker für St.Gallen, der Zusammenstoss zweier Autos auf der Sonnenstrasse bei der Autobahnausfahrt St.Fiden. Weil einer der beiden Lenker den Vortritt des anderen missachtete, entstand gemäss Mitteilung der Stadtpolizei am frühen Montagmorgen viel Blechsalat; ein Auto musste gar abgeschleppt werden. Verletzt wurde mit viel Glück niemand.

Der Zusammenstoss war heftig, so dass beträchtlicher Sachschaden entstand. Eines der Autos musste gar abgeschleppt werden. Bild: Stadtpolizei SG

(8.11.2021)

Am Montag, 6.45 Uhr, war ein Autofahrer von der Autobahnausfahrt St.Fiden her stadteinwärts unterwegs. Auf Höhe der Olma-Parkgarage wollte er die Sonnenstrasse queren, um in die Steinachstrasse einzubiegen. Dabei missachtete er den Vortritt eines Autofahrers, der von der Sonnenstrasse zur Stadtautobahn wollte. So kam es zu einer seitlich-frontalen Kollision der beiden Fahrzeuge. (stapo/vre)

Dienstag, 9. November - 16:18 Uhr

Dem Hausautor des Theaters St.Gallen über die Schulter schauen: Alexander Stutz arbeitet vorübergehend im Container an der Gutenbergstrasse

Der Container des Theaters St.Gallen steht seit heute Dienstag vor der Hauptpost. Darin residiert bis 18. November der junge Autor Alexander Stutz. Er wird an der Gutenbergstrasse recherchieren und schreiben. Das tagsüber «Gefundene, Zerrissene, Kennengelernte, Erfundene» wird von Montag bis Samstag, jeweils 17.45 Uhr, am Container als Kurzlesung durch Mitglieder des Schauspielensembles des Theaters präsentiert.

Hausautor Alexander Stutz am Eingang seiner Container-Schreibstube in der Gutenbergstrasse in St.Gallen. Bild: Reto Voneschen

(9.11.2021)

Der Zürcher Autor und Theaterschaffende Alexander Stutz ist in der Spielzeit 2021/22 im Rahmen des Stücklabors Hausautor am Theater St.Gallen. Das Stücklabor ist ein Förderprogramm für neue Dramatik. Es ermöglicht jährlich ausgewählten Autorinnen und Autoren, eine Saison lang an einem Theater der Schweiz zu arbeiten. Mit dabei sind gemäss Mitteilung das Theater Basel (mit Hausautorin Michelle Steinbeck), die Bühnen Bern (Kim de l‘Horizon), das Théâtre du Jura (Pablo Jakob Montefusco) und eben das Theater St.Gallen.

Alexander Stutz ist in der Saison 2021/22 Hausautor des Theaters St.Gallen. Bild: Theater SG/Jos Schmid

Zusammen mit Ausstatterin Viviane Stüssi, Schauspieldirektor Jonas Knecht, Angehörigen des Schauspielensembles und weiteren Komplizinnen und Komplizen wird mit dem Container ein Raum geschaffen, in dem das kreative Gewitter seinen Lauf nehmen darf. Alexander Stutz wird gemeinsam mit vorbeigehenden und geladenen Gästen recherchieren, schreiben und produzieren. Mit dem Container will das Theater einen intimen Einblick in das Schaffen eines jungen Autors bieten. (pd/vre)

Dienstag, 9. November - 14:58 Uhr

Der grosse Christbaum ist da

Fliegt er schon heute? Fliegt er doch nicht? Diese Fragen stellten sich am Dienstagmorgen viele Fans des grossen Christbaums vom Klosterplatz. Für heute war nämlich das Einfliegen der rund 16 Meter hohen und dreieinhalb Tonnen schweren Tanne geplant.

Der Flug des Super Puma mit dem grossen Weihnachtsbaum vom Westen der Stadt zum Klosterplatz klappte reibungslos. Bild: Reto Voneschen

Dem Flug der grossen Tanne aus dem Westen der Stadt St.Gallen zum Klosterplatz sollte in der Folge tatsächlich nichts nichts im Weg stehen. Der Weihnachtsbaum schwebte pünktlich nach 14.30 Uhr am Haken unter dem Helikopter ein. Dort wurde er von einer Bodenequipe in Empfang genommen und verankert.

Der Weihnachtsbaum auf dem Klosterplatz in seiner ganzen Pracht. Schon das Einfliegen der Tanne zieht jeweils viele Schaulustige an. Bild: Urs Bucher

(31.12.2010)

Der Klosterplatz wurde für die Helikopter-Geschicklichkeitsübung weiträumig abgesperrt. Es war auch ratsam, die rot-weissen Sperrbänder zu beachten. Passantinnen und Passanten, die den Sicherheitsabstand nicht einhalten, gefährlich werden kann vor allem der Abwind der Rotoren des Helikopters. Er ist beim eingesetzten Fluggerät für Schwerlasttransport nämlich ziemlich stark. Gut mitverfolgen liess sich die Aktion aber auch auf Distanz von der Gallusstrasse bei der Chocolaterie her. (SK/vre)

Dienstag, 9. November - 10:59 Uhr

Städtepartnerschaft unterstützt Projekt im Südsudan: Durch Aufklärung der Armutsfalle entfliehen

Die Städtepartnerschaft von St.Gallen, Schaffhausen, Frauenfeld und Winterthur unterstützt 2022 das Projekt «My Body, My Right, My Future» der Stiftung «Horyzon» im Südsudan mit einem Betrag von 275‘000 Franken. Es ist gemäss Mitteilung vom Dienstag das erste Mal, dass die Städtegemeinschaft, die in der Auslandhilfe eng zusammenarbeitet, in diesem Land tätig wird. St.Gallen beteiligt sich mit 84'000 Franken am Gesamtbetrag.

«Nein zu sexuellem Missbrauch»: Ein Schild der Aufklärungskampagne im Südsudan, die auch die Stadt St.Gallen 2022 unterstützt. Bild: PD/Stadt SG

Schwerpunkt des Projekts «My Body, My Right, My Future» ist die Aufklärung von Mädchen und jungen Frauen. Damit sollen ihnen Auswege aus dem Teufelskreis aus sexueller Gewalt, grosser Armut und mangelnder Schulbildung gezeigt werden. Das Programm erreicht jährlich rund 12'000 Kinder und Jugendliche im Alter zwischen 10 und 19 Jahren aus den ärmsten Bevölkerungsschichten des Südsudan. Einbezogen sind aber auch Lehrkräfte, Dorfälteste sowie Angestellte von Gesundheitseinrichtungen einbezogen. (sk/vre)

Dienstag, 9. November - 9:30 Uhr

Wie wichtig ist Bauchgefühl beim kreativen Arbeiten? 300 Fachleute unterhielten sich an St.Galler Typografie-Symposium über Intuition

Eines der Referate an der Tÿpo vom vergangenen Wochenende an der GBS im Riethüsli. Bild: PD

Bereits zum sechsten Mal seit 2011 hat am Wochenende an der St.Galler Schule für Gestaltung die Tÿpo, der Branchentreff der Designerinnen und Gestalter, stattgefunden. Thema des dreitägigen Typografie-Symposium war diesmal die «Intuition». An der Tÿpo beschäftigten sich rund 300 Personen und zwei Dutzend Referentinnen und Referenten mit der Bedeutung des Bauchgefühls fürs kreative Arbeiten.

Ein Symposium ist natürlich auch ein Treffpunkt oder eine Möglichkeit, neue Fachliteratur kennenzulernen. Bild: PD

In einer Mitteilung vom Dienstag zeigen sich Organisatorinnen und Organisatoren des Typografie-Symposiums von der sechsten Auflage befriedigt. «Wir hatten gehofft, dass das Thema viel neuen Input ermöglicht und Diskussionen anregen wird. Aus meiner Sicht ist das passiert. Dass das Thema so aktuell war, ist ein zusätzliches Geschenk», wird Kathrin Lettner, Abteilungsleiterin der Schule für Gestaltung, in der Mitteilung zitiert. Die nächste Tÿpo St.Gallen ist für 2023 geplant. (pd/vre)

Dienstag, 9. November - 8:57 Uhr

Coronasituation im Kanton St.Gallen: 312 neue Ansteckungen am Montag

Der Kanton St.Gallen meldet auf seiner Webseite für Montag 312 neue laborbestätigte Coronafälle. Damit haben sich seit März 2020 59'735 Personen im im Kanton mit dem Virus infiziert. Die Zahl der neuen Ansteckungen bleibt damit hoch. Am Montag waren keine weiteren Todesfälle in Zusammenhang mit Covid-19 zu verzeichnen. Die Zahl der St.Galler Coronatoten seit Frühling 2020 steht damit bei 753.

Die wichtigsten Kennzahlen zur Coronapandemie im Kanton St.Gallen mit Stand am Montag, 8. November 2021, um Mitternacht. Tabelle: Fachstelle Statistik Kanton SG

In den Spitälern des Kantons werden aktuell 42 Patientinnen und Patienten mit einer Covid-19-Erkrankung gepflegt. Sieben liegen auf einer Intensivstation und müssen künstlich beatmet werden. Die Sieben-Tage-Inzidenz lag am Montag bei 372 (Sonntag: 337). Die 14-Tage-Inzidenz liegt jetzt bei 597 (Sonntag: 597). Die Inzidenz bezeichnet die Zahl der neuen Coronafälle in den vergangenen sieben und 14 Tagen hochgerechnet auf 100'000 Einwohner.

Der Corona-Hotspot im Kanton St.Gallen ist unverändert und mit sehr deutlichem Abstand auf die übrigen sieben Wahlkreise das Toggenburg mit einer 14-Tage-Inzidenz von 947,74. Über dem kantonalen Durchschnitt von 597 Fällen liegen zudem das Sarganserland (765,81) und das Rheintal (670,95). Dahinter folgen Rorschach (569,11), Wil (559,92), St.Gallen-Gossau (529,69) und See-Gaster (505,66). Den klar tiefsten Wert hat Werdenberg (300,05).

Die Verteilung der Coronapandemie auf die acht St.Galler Wahlkreise gemessen an der 14-Tage-Inzidenz (neue Fälle der vergangenen zwei Wochen hochgerechnet auf 100'000 Personen). Grafik: Fachstelle Statistik Kanton SG

Die höchste Impfquote im Kanton hat übrigens - mit Stand 3. November - der Wahlkreis St.Gallen-Gossau mit 65,06 Prozent Geimpften. Die tiefste Impfquote wies am 3. November das Toggenburg mit 51,21 Prozent Geimpften auf. Es kommt also nicht von ungefähr, dass während der Impfwoche bis 14. November in einigen Toggenburger Gemeinden ein mobiles Impfteam unterwegs sein wird. Von der Verkürzung der Anfahrtswege erhoffen sich die Verantwortlichen eine Erhöhung der Impfquote. (SK/vre)

Infos zur Impfwoche gibt's unter www.sg-impft.ch/impfwoche.

Montag, 8. November - 18:59 Uhr

Diebestrio hält Polizei, Zoll und Hundeführer in Atem: Eine Frau und ein Mann festgenommen, dritter Mann nach Unfall noch flüchtig

Ein Diebestrio aus Polen hat am frühen Montagmorgen zwischen Staad und St.Margrethen mehrere Patrouillen der Kantonspolizei und der Eidgenössische Zollverwaltung sowie zwei Hundeführer mit ihren Tieren in Atem gehalten. Eine 35-jährige Frau konnte angehalten werden, als sie mit einem gestohlenen E-Bike das Weite suchen wollte. Ein 27-jähriger Pole wurde bei der Ausreise durch den Zoll angehalten. Ein dritter Mann ist nach einem spektakulären Unfall in St.Margrethen flüchtig.

Das Autos des polnischen Diebestrios, das in Staad E-Bikes stehlen wollte, fand die Polizei in einem Gebäude in St.Margrethen. Bild: Kantonspolizei SG

(8.11.2021)

Am Montag, 3 Uhr, wurden eine Frau und zwei Männer beobachtet, wie sie aus einem Velounterstand eines Hauses in der Mülgass in Staad ein E-Bike stehlen wollten. Die drei ergriffen sofort die Flucht. Bei der sofort eingeleiteten Nahfahndung durch die Kantonspolizei konnte eine 35-jährige Frau aus Polin mit einem E-Bike angehalten werden. Ein 27-jähriger Pole wurde gegen 6 Uhr in Au bei der Ausreise aus der Schweiz durch den Zoll kontrolliert und festgenommen.

Der Fahrer des polnischen Autos verlor im Mineralbadkreise in St.Margrethen die Herrschaft über seinen Wagen, zog «querfeldein» eine Spur der Verwüstung hinter sich her, bevor er in einem Haus landete. Bild: Kantonspolizei SG

(8.11.2021)

Der dritte Mann war gemäss Mitteilung der Kantonspolizei am Montagmittag noch flüchtig. In der Nacht war er vermutlich mit einem Auto mit polnischen Kennzeichen unterwegs, konnte die Polizei aufgrund stark überhöhter Geschwindigkeit aber abhängen. Später wurde die Polizei von Anwohner auf das Fahrzeug aufmerksam gemacht: Es hatte in St.Margrethen beim Mineralbadkreisel einen Kandelaber touchiert, war gegen eine Hauswand geprallt und hatte sich darin verkeilt.

Beim Zwischenfall entstand Sachschaden in Höhe von mehreren zehntausend Franken. Der unbekannte Fahrer flüchtete, ohne sich darum zu kümmern. Nach ersten Ermittlungen besteht ein Zusammenhang zwischen dem Unfallauto und dem Einschleichediebstahl in Staad. Die Fahndung nach dem dritten Mann läuft weiter. Gegen die Festgenommenen werden straf- und ausländerrechtliche Massnahmen geprüft. (SK/vre)

Montag, 8. November - 15:51 Uhr

Komitee zieht Klima-Initiativen von Umverkehr zurück: Zufrieden mit den verschärften Gegenvorschlägen aus dem Stadtparlament

Das Initiativkomitee hat am Montag entschieden, die beiden Stadtklima-Initiativen der Umweltorganisation Umverkehr zurückzuziehen. Damit entfällt die Abstimmung dazu; der Stadtrat kann sich an die Umsetzung der vom Stadtparlament am Dienstag vor einer Woche verabschiedeten Gegenvorschläge machen. Diese, so heisst es in einer Mitteilung, hätten eine Mehrheit des Komitees überzeugt. Sie leisteten einen grossen Beitrag zu mehr Lebensqualität auf den Stadtsanktgaller Strassen.

Die Gegenvorschläge zu den beiden Umverkehr-Initiativen sollen unter anderem mehr Grün und mehr Bäume in die Stadt bringen. Leserbild:

Christoph Sonderegger

Am Dienstag hat das Stadtparlament die Stadtklima-Initiativen abgelehnt und Gegenvorschläge gutgeheissen. Der Stadtrat hatte ein Nein zu den Initiativen beantragt und eigene Gegenvorschläge vorgelegt. Letztere wurden vom Parlament verschärft. In den nächsten zehn Jahren müssen demnach in St.Gallen 120‘000 Quadratmeter Strasse in Flächen für den Fuss-, Velo- und öffentlichen Verkehr umgewandelt werden. Ausserdem müssen in den nächsten zehn Jahren 80‘000 Quadratmeter Verkehrs- in Grünflächen mit Bäumen umgewandelt werden. (pd/vre)

Montag, 8. November - 15:33 Uhr

Fliegt der grosse Christbaum schon am Dienstag zum Klosterplatz?

Es ist wieder so weit: Es geht in Riesenschritten auf den ersten Advent zu. Ein Anzeichen dafür ist, dass die St.Galler Staatskanzlei wieder über den Anflug des grossen Christbaums auf den Klosterplatz informiert. Die Tanne könnte schon morgen Dienstag, etwa 14.30 Uhr, dort eintreffen. Allerdings: Der Fahrplan ist vom Flugwetter abhängig. Und wie dieses ausfällt, zeigt sich erst am Dienstag im Laufe des Vormittags.

Der Heliflug des grossen Christbaums auf den Klosterplatz ist jeweils ein Ereignis, das viele Schaulustige anzieht. Bild: Hannes Thalmann

(20.11.2009)

Die Weihnachtstanne für den Klosterplatz kommt dieses Jahr aus dem Westen der Stadt St.Gallen. Er ist nach Angaben der Staatskanzlei rund 16 Meter hoch und dreieinhalb Tonnen schwer. Der Stamm hat einen Durchmesser von 55 Zentimeter. Auf eine Vernissage des geschmückten Christbaums wird in diesem Jahr wegen der Coronapandemie verzichtet. Die Tanne wird aber wie gewohnt am ersten Adventssonntag erstmals in ihrer ganzen Pracht erstrahlen. (SK/vre)

Montag, 8. November - 14:45 Uhr

Stadt sucht neue Wege für ihre Heime im Riederenholz: Kinderheim neuer Trägerschaft übergeben, Altersheim schliessen

Bei den städtischen Wohnheimen im Riederenholz besteht im Urteil der Stadt als Betreiberin Handlungsbedarf. Deshalb prüft der Stadtrat, die Übergabe des Wohnheims für Kinder und Jugendliche an die Gemeinnützige und Hilfs-Gesellschaft der Stadt St.Gallen (GHG). Das Wohnheim für Betagte soll geschlossen werden. Das ist einer Mitteilung vom Wochenende zu entnehmen.

Blick ins Riederenholz im Osten der Stadt St.Gallen. In diesem Gebiet führt die Stadt je ein Wohnheim für Kinder und Jugendliche sowie für Betagte. Bild: Hanspeter Schiess

(15.4.2017)

Die Stadt führt seit 1929 das Wohnheim für Kinder und Jugendliche und das Wohnheim für Betagte im Riederenholz im Osten St.Gallens. Um die in den letzten Jahren gestiegenen Anforderungen und Aufgaben weiter wahrnehmen zu können, benötigen die Institutionen mehr personelle und finanzielle Ressourcen. Nötig sind auch Investitionen in Gebäude und andere Infrastruktur. Zudem müssen Ausrichtung und Angebote beider Heime weiterentwickelt werden.

Aufgrund dieser Ausgangslage hat die Stadt verschiedene Optionen geprüft. Vor dem Hintergrund der angespannten Lage der Stadtkasse hat der Stadtrat entschieden, dass sich die Stadt aus den Trägerschaften der Institutionen zurückzieht. Auf 1. Januar 2023 will sie das Wohnheim für Kinder und Jugendliche samt den 21 Betreuten und den 26 Angestellten an die GHG übergeben. Das Wohnheim für Betagte mit 25 Pflegeplätzen soll hingegen geschlossen werden. Für die 16 Pensionärinnen und Pensionäre wie die Angestellten werden Anschlusslösungen gesucht. (sk/vre)

Montag, 8. November - 14:10 Uhr

Wie die Katze auf den Menschen kam

Was soll das schon wieder? Eine Katze äugt misstrauisch zwischen Stuhlbeinen hindurch. Bild: Keystone

(2.11.2021)

Die Katze ist heute das beliebteste Haustier des Menschen. Wie es zu dieser Partnerschaft kam, ist - wie andere Dinge in Zusammenhang mit den Samtpfoten - immer noch nicht ganz geklärt. Diesen Mittwoch, 19 Uhr, stellt die Basler Archäologin Barbara Stopp im Naturmuseums St.Gallen den Stand des Wissens vor. Sie präsentiert in der Archäologie angewandte Methoden, mit deren Hilfe sich ein Bild vom Weg der Wild- zur Hauskatze nachzeichnen lässt. Voraussetzung für den Besuch des Anlasses ist die Vorweisung eines Covidzertifikats und eines amtlichen Ausweises. (pd/vre)

Montag, 8. November - 13:48 Uhr

Gartenhaus abgebrannt: Vermutlich war's eine vergessene Kerze

Am frühen Montagmorgen ist an der Bischofszellerstrasse in Arnegg ein direkt an ein Mehrfamilienhaus angebautes Gartenunterstand vollständig ausgebrannt. Dabei wurde niemand verletzt, es entstand aber gemäss Mitteilung der Kantonspolizei Sachschaden von rund 15'000 Franken. Eine nicht gelöschte Kerze steht momentan als Brandursache im Vordergrund.

Der Brandalarm ging bei der kantonalen Notrufzentrale kurz nach 5 Uhr ein. Die Feuerwehr rückte dann mit 25 Angehörigen aus. Diese konnten die Flammen rasch unter Kontrolle bringen. Das Feuer beschädigte nebst der Holzkonstruktion auch im Unterstand gelagertes Mobiliar. Die Ermittler des Kompetenzzentrums Forensik der Kantonspolizei untersuchen den Vorfall jetzt. (kapo/vre)

Montag, 8. November - 13:30 Uhr

SP will Widerstand gegen Autobahnanschluss im Güterbahnhof mobilisieren: Gegnerinnen und Gegner miteinander vernetzen

Am kommenden Donnerstag will die SP-Stadtpartei einen ersten Schritt zur systematischen Mobilisierung des Widerstandes gegen den geplanten Autobahnanschluss im St.Galler Güterbahnhof tun. Sie ruft dafür zu einer öffentlichen Versammlung auf. Ihr Ziel ist es, über das Projekt zu diskutieren und die Gegnerschaft gegen den Autobahnzubringer zu vernetzen. Der Anlass richtet sich gemäss Mitteilung vom Montag an alle, die sich mit dem Autobahnzubringer nicht abfinden wollen.

Blick in den alten St.Galler Güterbahnhof. Bild: Ralph Ribi

(19.5.2021)

Bund, Kanton und Stadt planen gemeinsam und mit Hochdruck an der Teilspange vom Sitterviadukt der Stadtautobahn direkt zum Güterbahnhof und weiter ins Riethüsli. Vom Milliardenprojekt versprechen sich die Behörden die Lösung von Verkehrsproblemen auf der Achse vom Autobahnzubringer Kreuzbleiche über St.Leonhard, die Teufener Strasse und das Riethüsli in Richtung Teufen. Bestandteil ist ein neuer Autobahnanschluss im alten Güterbahnhof mit innerstädtischer Anbindung an Geltenwilen- und Oberstrasse.

In St.Gallen stehe der Widerstand gegen den Autobahnanschluss im Güterbahnhof noch am Anfang, heisst es in der Einladung der SP zur Information vom Donnerstag. Dort will man nicht nur potenzielle Gegnerinnen und Gegner miteinander vernetzen, man will auch vom Kampf anderer Städte gegen Autobahnprojekte lernen. Darum referieren am Donnerstag auch Simone Brunner, Co-Präsidentin SP Stadt Luzern, und Alfred Steinmann von der SP Biel in St.Gallen. (pd/vre)

Die öffentliche Veranstaltung gegen den Autobahnanschluss im Güterbahnhof St.Gallen findet am Donnerstag, 19 Uhr, in der Aula im Schulhaus St.Leonhard (Vadianstrasse 49) statt. Voraussetzung für die Teilnahme ist ein gültiges Covid-Zertifikat.



Montag, 8. November - 12:12 Uhr

Schweizer Meisterschaften im Orientierungslauf: St. Gallerinnen gewinnen Titel im Teamwettkampf

Zum Saisonabschluss hat das St. Galler Geschwisterpaar Maja Kunz und Judith Tobler zusammen mit der Berneckerin Monika Ammann an der Team-Schweizer-Meisterschaft der Orientierungsläuferinnen zuoberst auf dem Podest gestanden. Das Trio, das den Sieg von 2018 wiederholen konnte, gewann in einem Wald bei Münsingen mit über dreieinhalb Minuten Vorsprung.

Das Männerteam mit den St.Gallern Patrick Kunz und Rolf Wüstenhagen landete am Wochenende an der Team-Schweizer-Meisterschaft wie schon 2018 auf dem undankbaren vierten Rang. Leonie Benz aus Untereggen rundete die gute Bilanz der OL-Gruppe St.Gallen/Appenzell mit einem fünften Platz bei den 16-Jährigen ab. (ew/vre)

Montag, 8. November - 10:45 Uhr

Das kontaminierte Museum: Gespräch mit Erich Keller über die Kontroverse um die Kunstsammlung Bührle

Dass und wie das Zürcher Kunsthaus die Kunstsammlung des Industriellen Emil Georg Bührle präsentiert, hat an der Limmat zu einer Kontroverse geführt. Diese ist am Dienstag, 20.15 Uhr, auch Gegenstand einer Veranstaltung der Erfreulichen Universität im St.Galler Kulturzentrum Palace. Erich Keller, der ursprünglich aus Herisau stammende Historiker und Autor des Buchs «Das kontaminierte Museum», unterhält sich dabei mit WOZ-Journalist Kaspar Surber.

Hinweisschild auf die Sammlung Bührle im Erweiterungsbau des Kunsthauses Zürich. Bild: Walter Bieri/KEY

(6.10.2021)

Das Kunsthaus Zürich hat dieser Tage einen neuen Erweiterungsbau eröffnet. Darin findet auch eine Sammlung mit hochkarätigen Werken des Impressionismus und der frühen Moderne Platz, die historisch belastet ist. Die Bilder stammen aus dem Nachlass des Zürcher Industriellen Emil Georg Bührle, der vor und während des zweiten Weltkriegs mit Kriegsmaterialexporten insbesondere auch an das NS-Regime um reichsten Schweizer wurde.

Mit seinem Vermögen kaufte Bührle auch Werke, die aus dem Besitz vertriebener jüdischer Sammler und Galeristen stammten. In seinem Buch zeichnet Erich Keller die Entstehungsgeschichte des Erweiterungsbaus nach, in der die hochkarätigen Werke der Sammlung Bührle gezeigt werden. Sein Vorwurf: Unter dem Druck neoliberalen Standortmarketings mangelte es dabei an Geschichtsbewusstsein. Es kam sogar zu Eingriffen in ein Forschungsprojekt über den Industriellen Bührle. (pd/vre)

Montag, 8. November - 10:10 Uhr

Pilotversuch «Mediterrane Nächte»: Stadt zieht ein positive erste Bilanz

Die Stadt St.Gallen zieht nach dem ersten Sommer mit dem Pilotversuch «Mediterrane Nächte» eine positive Bilanz. Weder sei es zu vermehrten Klagen gekommen, noch hätten die verschiedenen Lärmmessungen «klare» Hinweise auf eine höhere Lärmbelastung ergeben. Der zweijährige Pilotversuch soll daher auch im Sommer 2022 weitergeführt werden.

In der warmen Jahreszeit länger draussen wirten dürfen, ist ein alter Wunsch vieler Wirtinnen und Wirte im St.Galler Stadtzentrum. Bild: Hanspeter Schiess

(10.10.2019)

Der zweijährige Versuch mit den sogenannten «Mediterranen Nächten» ist im Juni gestartet. 29 Gastrobetriebe, die ihre Gärten und Terrassen bisher früher schliessen mussten, konnten neu an Freitagen und Samstagen von Anfang Juni bis Ende August bis 1 Uhr draussen wirten. Die Stadt zieht dazu in einer Mitteilung eine positive Bilanz für den ersten Sommer, wobei über den allfälligen Einfluss des wenig sommerlichen Wetters keine Angaben gemacht werden.

Die längeren Öffnungszeiten im Freien sind ein alter Wunsch vieler Wirte im St.Galler Stadtzentrum. Der Pilotversuch wurde im Herbst 2020 mit zwei Gastro-Vertretern, aber auch gemeinsam mit Vertreterinnen und Vertretern der beiden tangierten Quartiervereine aufgegleist. Die vier Interessenvertreter wurden gemäss Mitteilung «über die behördlichen Erkenntnisse des Pilotversuches im Sommer 2021 informiert und um eine Einschätzung ihrerseits gebeten». Diese fiel auch positiv aus. (sk/vre)

Montag, 8. November - 9:37 Uhr

Einheitliches Verkehrsregime für die St.Galler Altstadt: Die elektronische Vernehmlassung startet jetzt

St.Gallen will mit Eröffnung des sanierten und umgestalteten Marplatzes das Verkehrsregime in der Altstadt vereinheitlichen. Die geplanten Massnahmen wurde am vergangenen Donnerstag öffentlich vorgestellt. Nun hat die elektronische Vernehmlassung darüber im Internet begonnen. Die ganze Bevölkerung hat jetzt gemäss Mitteilung bis 31. Dezember Zeit, sich zu den neuen Verkehrsvorschriften für die Altstadt zu äussern.

St.Gallen will ein einheitliches Verkehrsregime für die ganze Altstadt einführen. Bis 31. Dezember kann sich die Bevölkerung dazu äussern. Bild: Stadt St.Gallen

Für die nördliche, mittlere und südliche Altstadt sowie für Marktplatz und Bohl bestehen heute vier Verkehrsregimes mit unterschiedlichen Zufahrtsregelungen. In Zusammenhang mit der künftigen Marktplatzgestaltung soll für die gesamte Altstadt eine einheitliche Verkehrsorganisation eingeführt werden. Bei ihrer Entwicklung kann die Bevölkerung mitwirken. Die Unterlagen für die Vernehmlassung finden sich auf der städtischen E-Partizipationsplattform. (sk/vre)

Montag, 8. November - 9:05 Uhr

Coronasituation im Kanton St.Gallen: 725 neue Ansteckungen übers Wochenende

Der Kanton St.Gallen meldet auf seiner Webseite fürs Wochenende (Freitag, Samstag, Sonntag) 725 neue laborbestätigte Coronafälle. Damit haben sich seit März 2020 59'423 Personen im im Kanton mit dem Virus infiziert. Die Zahl der neuen Ansteckungen bleibt damit hoch. Am Wochenende waren keine Todesfälle in Zusammenhang mit Covid-19 zu verzeichnen. Die Zahl der St.Galler Coronatoten seit Frühling 2020 steht damit bei 753.

Die Kennzahlen zur Coronapandemie im Kanton St.Gallen mit Stand am Sonntag, 7. November 2021, um Mitternacht. Tabelle: Fachstelle Statistik Kanton SG

In den Spitälern des Kantons werden aktuell 43 Patientinnen und Patienten mit einer Covid-19-Erkrankung gepflegt. Sechs liegen auf einer Intensivstation und müssen künstlich beatmet werden. Die Sieben-Tage-Inzidenz lag am Sonntag bei 337 (282 (31.10.: 250, 24.10.: 211). Die 14-Tage-Inzidenz liegt jetzt bei 597 (31.10.: 471, 24.10.: 339). Die Inzidenz bezeichnet die Zahl der neuen Coronafälle in den vergangenen sieben und 14 Tagen hochgerechnet auf 100'000 Einwohner.

Einen kleinen Dämpfer hat vergangene Woche die St.Galler Impfkampagne gefasst: Die Zahl der Geimpften nahm nur noch um 3'503 auf 323'736 zu. Die Zahl der Neugeimpften lag damit nur etwa halb so hoch wie in einer durchschnittlichen Woche seit Anfang Oktober. Einmal gepikst waren diesen Sonntagabend 47'234 St.Gallerinnen und St.Galler, zweimal 276'502.

Am Montag startet jetzt die nationale Impfwoche, an der sich auch der Kanton St.Gallen aktiv beteiligt - unter anderem mit zusätzlichen Pop-Up-Impfstellen in Wattwil, Walenstadt und Altstätten. Am Freitag, 19 Uhr, findet zudem in St.Gallen ein Open-Air-Impfkonzert für 500 Personen mit Stress, Stefanie Heinzmann, Dabu, Danitsa und Baschi statt. (SK/vre)

Sonntag, 7. November - 14:50 Uhr

Polizei erwischt 16-Jährigen bei Einbruch in ein Geschäft

Am frühen Sonntagmorgen um 04:30 Uhr haben die St.Galler Stadt- und Kantonspolizei einen 16-Jähriger Eritreer nach einem Einbruchdiebstahl in ein Einkaufsgeschäft an der St.Georgenstrasse festgenommen. Gemäss Meldung der Kantonspolizei demolierte der mutmassliche Einbrecher erst die gläserne Eingangstür des Verkaufsgeschäfts, entwendete daraufhin Wertsachen und Verkaufsgegenstände und flüchtete danach zu Fuss.

«Dank den Hinweisen einer Auskunftsperson gelang es Patrouillen der Stadtpolizei St.Gallen den mutmasslichen Einbrecher festzunehmen und der Kantonspolizei St.Gallen zu übergeben», heisst es in der Mitteilung. Mutmassliches Deliktsgut konnte ebenso sichergestellt werden. Die Sachbeschädigungen am Verkaufsgeschäft belaufen sich auf mehrere tausend Franken. Der Jugendliche wird sich vor der Jugendanwaltschaft des Kantons St.Gallen verantworten müssen. (kapo/dar)

Sonntag, 7. November - 11:38 Uhr

Mutmasslicher Tickdieb schlägt Scheibe bei Polizeiposten ein

Der mutmassliche Trickdieb hat beim Polizeiposten eine Scheibe eingeschlagen. Symbolbild: Upixa

Die St.Galler Stadtpolizei hat am frühen Sonntagmorgen einen mutmasslichen Trickdieb verhaftet. Der 23-jährige verhielt sich auf dem Polizeiposten aggressiv, als die Einsatzkräfte ihm sein mutmassliches Diebesgut abnahmen und wollte das Gebäude nicht verlassen. Als er dann auch noch eine Sachbeschädigung beging, wurde er gemäss Polizeimeldung in Gewahrsam genommen.

«Kaum draussen, schlug er an der Westseite des Polizeigebäudes eine Scheibe ein.»

Neben den Abklärungen bezüglich des mutmasslichen Trickdiebstahls wird der 23-Jährige nun auch wegen Sachbeschädigung und nicht befolgen polizeilicher Weisungen zur Anzeige gebracht. Desweiteren wurde er für 30 Tage aus der Stadt St.Gallen weggewiesen, wie die Polizei mitteilt. (stapo/dar)

Samstag, 6. November - 15:33 Uhr

«Formidable»: Café Pelikan öffnet in zwei Wochen unter neuer Führung und mit neuem Konzept wieder

Im Pelikan an der Schmiedgasse geht es bald mit neuen Pächtern weiter. Bild: Luca Ghiselli (6. November 2021)

Nach dem zweiten Lockdown Anfang des Jahres blieb das Café Pelikan an der Schmiedgasse geschlossen. Die Pächterfamilie Kölbener wollte sich auf den Betrieb der nahegelegenen Chocolaterie an der Gallusstrasse konzentrieren. Die Ortsbürgergemeinde der Stadt suchte seit dem Sommer einen neuen Pächter – und scheint nun fündig geworden zu sein.

Am 20. November, also heute in zwei Wochen, öffnet das Lokal mit neuem Konzept und unter neuer Führung wieder seine Türen. «Je suis formidable, et toi?» kündigt ein Schriftzug auf den Fenstern die Neueröffnung an. Jetzt ist klar, wie es im Lokal weitergeht. Ein Aushang an der Tür lässt darauf schliessen, dass das Pelikan künftig mit dem Zusatz «Formidable» geführt wird.

Mit Herz und Liebe: Der Aushang, der die Neueröffnung des «Pelikan» ankündigt. Bild: ghi

Der Aushang am Eingang lässt darauf schliessen, dass es im Pelikan künftig gastronomisch in eine andere Richtung als bisher geht. Angekündigt werden Öffnungszeiten von 9 bis 22 Uhr und ein Brunchangebot am Sonntag. Ansonsten geben sich die neuen Pächter noch zurückhaltend, versprechen aber ein «ganz spezielles Konzept» und ein «Erlebnis für alle Sinne». In den sozialen Medien ist von Wein, Musik und Drinks die Rede. (ghi)

Samstag, 6.November - 14:31 Uhr

Selbstunfall bei Autobahneinfahrt Winkeln

Der 29-Jährige kollidierte frontal mit einer Betonmauer und kam schliesslich auf einer Grünfläche zum Stillstand. Bild: Stadtpolizei St.Gallen

Am frühen Samstagmorgen, kurz nach 2 Uhr, kam es auf der Zürcher Strasse, bei der Autobahneinfahrt Winkeln, zu einem Selbstunfall, wie die Stadtpolizei St.Gallen mitteilt. Ein 29-jähriger Lenker eines Autos war stadteinwärts unterwegs und beabsichtigte, nach dem Fussballstadion links auf die Autobahn abzubiegen. Dabei verlor er nach ersten Erkenntnissen der Polizei aufgrund von überhöhter Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Fahrzeug und geriet ins Schleudern. Der 29-Jährige kollidierte darauf frontal mit einer Betonmauer und kam schliesslich auf einer Grünfläche zum Stillstand. Der Lenker verletzte sich gemäss Polizeimeldung bei dem Selbstunfall nicht. Am Auto und an der Betonmauer entstanden Sachschaden. (stapo/dar)

Samstag, 6. November - 13:09 Uhr

Polizeieinsatz im Bahnhof St.Gallen: Zwei Männer haben Gleise überschritten

Am frühen Samstagmorgen, kurz vor 2:30 Uhr, haben zwei Männer, 30- und 34-jährig, die Gleise beim Bahnhof St.Gallen überschritten. Die Transportpolizei rief daraufhin die Stadtpolizei St.Gallen zum Bahnhof St.Gallen, wie diese mitteilt. Gegen den 34-Jährigen konnte eine Anzeige vor Ort eröffnet werden konnte. «Beim 30-jährigen aus der Tschechischen Republik kam der Verdacht des illegalen Aufenthalts in der Schweiz auf», schreibt die Polizei. Gegen ihn wurde aufgrund des unklaren Aufenthaltsstatus seitens Staatsanwaltschaft ein Bussen- und Kostendepositum von 400 Franken verfügt. «Da er sich zusehends renitent verhielt und er sich entfernen wollte, wurde er auf den Polizeiposten gebracht», heisst es in der Mitteilung.

Die Gewahrsamzellen der Stadtpolizei. Bild: Stadtpolizei St.Gallen

Ein Atemalkoholtest ergab beim 30-Jährigen 0.86 mg/l. Er wurde in Gewahrsam genommen. Weitere Abklärungen bezüglich des Aufenthaltsstatus des Mannes laufen. (stapo/dar)

Samstag, 6. November - 9:21 Uhr

Brand in Kellerabteil

Am Freitagabend ist es in einem Mehrfamilienhaus an der Oberstrasse zu einem kleinen Brand in einem Kellerabteil gekommen. Dies teilt die Kantonspolizei St.Gallen mit. Die Ermittler gehen von Brandstiftung aus. «Eine unbekannte Täterschaft dürfte Kartonschachteln in einem Kellerabteil des Mehrfamilienhauses in Brand gesteckt haben», schreibt die Polizei.

Die Polizei im Einsatz. Symbolbild: Kantonspolizei St.Gallen

Das Feuer wurde durch Bewohner und Bewohnerinnen des Mehrfamilienhauses bemerkt. Diese konnten den kleinen Brand selber löschen. Zur Entlüftung des Gebäudes musste die zuständige Feuerwehr aufgeboten werden. Dank dem schnellen Handeln konnte ein grösseres Ereignis vermieden werden. Derzeit geht man von einem Sachschaden im Betrag von 1'000 Franken aus. Der Brand ereignete sich in der Zeit zwischen 18 und 18:30 Uhr. (kapo/dar)