13:55 Uhr Montag, 3. Oktober

Wechsel in der Filialleitung bei der Migros Säntispark und beim Coop Goldach

Sowohl die Migros Säntispark als auch der Coop Goldach haben einen neuen Filialleiter. In Abtwil übernimmt Antonio Serra. Er löst Regula Feltscher ab, die nach Wil wechselt. Der neue Coop-Geschäftsführer in Goldach ist der Wittenbacher Muhamet Idrizi. Sowohl Serra als auch Idrizi haben ihre neue Stelle am 1. Oktober angetreten.

Antonio Serra. Bild: PD

Der 50-jährige Antonio Serra ist seit 1987 für die Migros Ostschweiz tätig. Nun ist er für die Geschicke der Migros Säntispark verantwortlich. Serra arbeitete während seiner beruflichen Laufbahn unter anderem zweimal in der Migros Neumarkt in St.Gallen. Seine erste Filiale führte er ab 2003 in Wittenbach. Zuletzt leitete er gemäss Mitteilung die Migros Widnau.

Muhamet Idrizi. Bild: PD

Muhamet Idrizi war zu Beginn seiner beruflichen Laufbahn ebenfalls für die Migros tätig, bei welcher er die Ausbildung zum Detailhandelsfachmann absolvierte und auch in der Folge arbeitete. Im März 2022 wechselte er gemäss Mitteilung dann zu Coop und absolvierte dort das sechsmonatige, betriebsinterne Aspirantenprogramm. Per 1. Oktober hat er nun die Filialleitung in Goldach übernommen. (pd/arc)