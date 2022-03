13:44 Uhr DONNERSTAG, 31. MÄRZ

Die Militärmusik kommt

Das sieht man in der Stadt St.Gallen nicht jeden Tag: Am Mittwochabend marschierten Soldaten im Kampfanzug vom Müllertor her am Pic-o-Pello-Platz vorbei. Ausgerüstet war die Truppe mit Musikinstrumenten. Bei Passantinnen und Passanten stiess der Aufmarsch auf viel Interesse. Es handelte sich um die Militärmusik der Rekrutenschule 16-1/2022. Sie hatte nach Angaben einer VBS-Sprecherin einen Einsatz auf dem Klosterplatz. Dies bei der Fahnenrückgabe des Grenadier-Bataillons 23 am Ende des Wiederholungskurses.

Die Militärmusik der Rekrutenschule 16-1/2022 am Mittwochabend auf dem Weg zu ihrem Einsatz auf dem Klosterplatz. Bild: Sandro Büchler (30.3.2022)

Demnächst wird in St.Gallen übrigens wieder Militärmusik zu hören sein. Am Sonntag, 10. April, 17 Uhr, gibt nämlich das Symphonische Blasorchester Schweizer Armeespiel in der Tonhalle ein Galakonzert. Türöffnung ist um 16.15 Uhr. Der Eintritt zum Konzert ist gratis. Das Symphonische Blasorchester Schweizer Armeespiel ist derzeit eines der international gefragtesten Blasorchester. Darin leisten Schweizer Spitzenmusiker ihren Militärdienst. (pd/vre)

Infos zum Galakonzert des Armeespiels am 10. April in St.Gallen gibt’s im Internet.