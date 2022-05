11:32 Uhr montag, 9. mai

Stadt soll Street Art fördern: Mehr leere Wände für Strassenkunst - und ein urbaneres Stadtbild

In den vergangenen Jahrzehnten hat sich Street Art in verschiedenen Grossstädten zu einer beachteten und anerkannten Kunstform entwickelt. Die witzigen Bilder und Aktionen des Street-Art-Rebellen Banksy beispielsweise erregen weltweit und regelmässig grosse Aufmerksamkeit. Auch Institutionen wie die Eastside Gallery in Berlin, der letzte grosse und von namhaften Künstlerinnen und Künstlern bemalte Rest der Berliner Mauer, haben das Image von Street Art aufgewertet.

Die Brandmauer an der Oberstrasse 167B, die im Frühsommer 2021 vom Künstler «Drüegg» (alias Dominic Rüegg) gestaltet wurde. Bild: Arthur Gamsa (18.6.2021)

Die Stadt St.Gallen soll diese urbane Kunstform stärker fördern. Das fordern drei Mitglieder des Stadtparlaments in einem neu eingereichten Vorstoss vom Stadtrat. Die Vision 2030 der Stadt sehe St.Gallen als kulturelles Zentrum der Ostschweiz, begründen Yves Betschart (Junge GLP), Jenny Heeb (SP) und Mischa Herzog (Grüne) ihr Anliegen. Kultur erhöhe nämlich die Attraktivität einer Stadt und könne ein positives Lebensgefühl vermitteln.

Als gelungenes Beispiel für Street Art führen die drei Parlamentsmitglieder eine 2021 an der Oberstrasse von einem Künstler gestaltete Brandmauer an. Solche Aktionen brächten Farbe in die Stadt. Sie gäben ihr aber auch einen «modernen, urbanen Touch». Street Art mache aus kahlen Betonwänden ein lebendiges Stadtbild und werte es damit auf. Diese Einsicht, so heisst es in der Interpellation, sei zum Glück in der St.Galler Stadtverwaltung angekommen. Noch sei aber zu wenig geschehen.

Das derzeit bekannteste Street-Art-Gemälde der Stadt St.Gallen: Das Frauengesicht an der Offenen Kirche löste auch einen baurechtlichen Streit aus. Es darf jetzt aber bis zum Abbruch des Hauses bleiben. Bild: Andrea Tina Stalder (23.9.2021)

Im Vorstoss regen Betschart, Heeb und Herzog an, dass die Stadt freie Flächen etwa in Unterführungen, an Brückenpfeilern, Mauern oder Stromkästen für diese Art Kunst zur Verfügung stellen könnte. Zudem regen sie an, für Street Art an solchen Orten ein niederschwellig zugängliches, vereinfachtes Bewilligungsverfahren einzuführen. Sie möchten von der Stadt zusätzlich, dass sie die Eigeninitiative von Künstlerinnen und Künstlern besser unterstützt. (vre)