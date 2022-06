10:25 Uhr dienstag, 21. juni

Letzte Sondierbohrung für Liebegg-Tunnel: Arbeiten starten am Mittwoch auf der Teufener Strasse

Um den Untergrund für den Strassentunnel von der A1 via Güterbahnhof in die Liebegg zu untersuchen, haben in den vergangenen Monaten in St.Gallen Sondierbohrungen stattgefunden. Mit einer solchen Bohrung an der Verzweigung der Teufener- mit der Fellenbergstrasse sollen sie jetzt abgeschlossen werden. Die Arbeiten dafür starten am Mittwoch und dauern rund zwei Wochen. Im Quartier zwischen Oberstrasse und Riethüsli wird man’s mit Erleichterung zur Kenntnis nehmen: In den vergangenen Wochen hatte es vereinzelt Klagen wegen Staub- und Lärmbelästigung durch die Bohrungen gegeben.

Ab Mittwoch wird auf der Teufener Strasse gebohrt. Bild: Stadt St.Gallen

Bei den am Mittwoch startenden Arbeiten bohren Fachleute auf der Teufener Strasse rund 60 Meter in die Tiefe. Die Platzverhältnisse auf der stark frequentierten Hauptstrasse sind gemäss Mitteilung des kantonalen Tiefbauamtes beschränkt. Die aktuellen Bohrungen finden daher - in Absprache zwischen Kanton, Stadt und Stadtpolizei - auf dem nicht befahrenen Mittelstreifen der Teufener Strasse statt. Damit soll der Verkehrsfluss durch die Sondierbohrung möglichst wenig beeinträchtigt werden.

Kurzzeitige Einschränkungen bei der Ein- und Ausfahrt der Fellenbergstrasse sind gemäss Mitteilung allerdings nicht auszuschliessen. Die Einschränkungen würden so kurz wie möglich gehalten, schreibt das kantonale Tiefbauamt. Die Bohrarbeiten erfolgen am Tag. Aufgrund der Verfügbarkeit der nötigen Geräte kann gemäss Mitteilung mit den letzten Bohrungen für den Liebegg-Tunnel nicht bis in die Sommerferien hinein zugewartet werden. (SK/vre)