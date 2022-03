ST.GALLER STADT-TICKER - News aus Stadt und Region St.Gallen: Meldungen vom 5. bis 15. März 2022

10:26 Uhr fREITAG, 11. mÄRZ

Klimawandel und Verlust der Naturvielfalt: Auch die Bauwirtschaft muss sich ihrer Verantwortung stellen

«Countdown 2030», eine Gruppe von Architektinnen und Architekten aus der Schweiz, will die Verantwortung der Architektur für Klimawandel und Biodiversitätsverlust bewusst machen. Der Name soll auf die dringende Notwendigkeit von Massnahmen im Baubereich hinweisen. Dabei soll diese Herausforderung gemäss Mitteilung als Chance für die Architektur gesehen werden, sich neu zu erfinden.

Am kommenden Mittwoch spricht Architektin und Mitinitiantin Friederike Kluge an der Ostschweizer Fachhochschule über die Arbeit des neuen Vereins wie auch die Aufgaben, die auf Architektinnen und Architekten in Forschung, Lehre und im Berufsalltag warten. Sie wird zudem erläutern, welche Entscheide und Massnahmen in Architektur, Städtebau und Bauwirtschaft nötig sind, um Klimakrise und dem Verlust von Naturvielfalt entgegenzutreten.

Friederike Kluge, Professorin für Konstruktion und Entwurf. Bild: PD

Kluge studierte Architektur an der Universität Karlsruhe. Sie gründete 2014, nach Mitarbeit bei «Buchner Bründler Architekten», zusammen mit Meik Rehrmann, das Architekturbüro «Alma Maki Architektur» in Basel. Von 2013 bis 2019 arbeitete sie an der ETH Zürich, seit 2019 lehrte sie als Professorin für Konstruktion und Entwurf an der Hochschule Konstanz, seit 2022 an der Fachhochschule Nordwestschweiz in Muttenz.

Der Vortrag von Friederike Kluge finden am Mittwoch, 16. März, 18.30 Uhr in der Architekturwerkstatt in der Hauptpost St.Gallen (Eingang St.-Leonhard-Strasse 40) statt. Es ist möglich, den Anlass vor Ort zu besuchen oder ihn digital auf Teams zu verfolgen. Um Distanz sicherstellen zu können, ist die Platzzahl begrenzt. Das Tragen einer FFP2 Maske während des Vortrages wird dennoch empfohlen. (pd/vre)