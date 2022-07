08:35 Uhr montag, 11. Juli

Die St.Gallen Bears besiegen die Luzern Lions – und spielen nun um den Aufstieg in die höchste Liga des American Football in der Schweiz

In der zweithöchsten Klasse, der Liga B, haben die St.Gallen Bears am Sonntag das Finalspiel gegen die Luzern Lions im Lerchenfeld mit 10:6 gewonnen. Das Team von Headcoach Renato Vaccari ging durch ein Field Goal mit 3:0 in Führung und vergrösserte den Abstand später dank eines Touchdowns auf 10:0. In der restlichen Spielzeit war es – wie so oft in dieser Spielzeit – die Defensive der St.Galler, die das Spiel gewann. Der Jubel im sehr gut besuchten Lerchenfeld kannte keine Grenzen.

Die St.Gallen Bears (in schwarzen Trikots) haben in der regulären Saison zehn ihrer elf Spiele gewonnen. Bild: Arcangelo Balsamo (10.7.2022) Voller Einsatz, komplexe Regeln: American Football hat auch in St.Gallen etliche Fans, wie die vollen Tribünen im Lerchenfeld zeigen. Bild: Arcangelo Balsamo (10.7.2022) Tradition vor jedem Heimspiel: Die St.Gallen Bears laufen begleitet von Qualm im Stadion ein. Bild: Arcangelo Balsamo (10.7.2022)

Damit gewannen die St.Gallen Bears in dieser Saison zehn von elf Partien. Nur gegen den Finalgegner Luzern setzte es in der Regular Season eine Niederlage ab. Als es im Final zählte, waren es jedoch die St.Galler, die am Sonntag den Heimvorteil zu ihren Gunsten ausnutzen konnten.

Nun treffen die St.Gallen Bears im Relegationsspiel um den Aufstieg in die höchste Spielklasse am 16. Juli in Grenchen auf die Zürich Renegades aus der NLA. Diese Partie wird als Vorspiel des Swiss Bowl, dem Endspiel um die Schweizer Meisterschaft im American Football, ausgetragen. (ibr)