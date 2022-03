ST.GALLEN NEWS: News aus Stadt und Kanton St.Gallen

17:55 Uhr Freitag, 25. März

Sylvie Courvoisier Trio kommt zu Kleinaberfein nach St.Gallen

Am Sonntag, 3. April, 19.30 Uhr, füllt bei Kleinaberfein in St.Gallen zeitgenössischer Jazz den Saal. Im Rahmen ihrer Tournee gibt das Sylvie Courvoisier Trio, bestehend aus der Jazzpianistin Sylvie Courvoisier, Drew Gress am Kontrabass und Tom G. Rainey am Schlagzeug ein Konzert. Türöffnung ist um 19 Uhr.

Sylvie Courvoisier, Drew Gress und Tom G. Rainey sind zusammen das Sylvie Courvoisier Trio. Bild: PD/Kleinaberfein

Sylvie Courvoirsier kommt aus Lausanne, ist aber seit vielen Jahren in New York wohnhaft. Mit ihrem Trio ist sie vorwiegend in den USA, manchmal aber auch in Europa auf Tournee. (pd/aye)