ST.GALLER STADT-TICKER - News aus Stadt und Region St.Gallen: Meldungen vom 16. bis 25. März 2022

11:36 Uhr Donnerstag, 24. März

Explosion in Tiefgarage Cinedome: keine Verletzten

Die Feuerwehr stand am Mittwochabend mit 40 Mann im Cinedom bei Abtwil im Einsatz, nachdem es in dessen Tiefgarage zu einer Explosion in einer Trafostation gekommen war. Bild: Kantonspolizei SG (23.3.2022)

Zuerst blieben die Leinwände schwarz, was dann in der Tiefgarage geschah, erinnerte an einen Action-Film, nur in echt – und zum Glück ohne Verletzte. Am frühen Mittwochabend kam es im Cinedome in Abtwil zur Explosion einer Trafostation. Dadurch wurde im Kinozentrum kurz nach 18 Uhr ein Feueralarm ausgelöst. Das Kino musste wurde evakuiert. Die Kinosäle waren von der Explosion selber aber nicht betroffen.

Die Angestellten des Cinedoms hätten eine Rauchentwicklung in einer Trafostation in der Tiefgarage bemerkt, schreibt die Kantonspolizei. Kurz darauf kam es infolge eines Kurzschlusses zu einer Explosion. Dadurch wurde die Tür zur Trafostation aufgesprengt, giftiger Rauch entwich in die Tiefgarage. Die Feuerwehr musste dann einen Entlüfter einsetzen, um die Garage wieder rauchfrei zu bekommen.

Giftiger Rauch in der Tiefgarage, das Kino musste evakuiert werden. Bild: Kantonspolizei SG (23.3.2022)

Zur Explosion kam es aufgrund eines elektrotechnischen Defekts. Im Einsatz standen, nebst mehreren Patrouillen der Kantonspolizei, der Rettungsdienst mit Einsatzleiter und Notarzt sowie rund 40 Angehörige der Feuerwehren. Durch die Explosion entstand Sachschaden von rund 50’000 Franken. Aufgrund der fehlenden Stromversorgung konnte der Kinobetrieb am Abend dann nicht fortgesetzt werden. (kapo/miz)