ST.GALLEN NEWS: Neues Festival für die freie Szene

Reinigungsfirma lanciert Pilotprojekt an der Fasnacht

Nach Grossveranstaltungen – wie beispielsweise dem St.Galler Fest oder der Fasnacht – prägen sie frühmorgens jeweils das Stadtbild: grosse Abfallberge. Aber nicht für lange Zeit. Meist ist die Stadt kurz nach Sonnenaufgang bereits wieder sauber. Dafür sorgt die Stadt in Zusammenarbeit mit der Bollhalder Reinigung GmbH. Um eine Kreislaufwirtschaft zu entwickeln, braucht es allerdings mehr als eine aufgeräumte Stadt. Deshalb lanciert die Bollhalder Reinigung an der am Donnerstag beginnenden Stadtsanktgaller Fasnacht ein Pilotprojekt in Zusammenarbeit mit dem Stadtkleber und der Schnider AG. Und zwar sind am Mittwoch in der Altstadt zwei Entsorgungsstellen mit Glas-, Alu- und PET-Containern aufgestellt worden.

Mischa Herzog vom Stadtkleber und Mario Bollhalder von der Bollhalder Reinigung posieren vor einer der Entsorgungsstellen. Bild: PD

Wie es in der Mitteilung heisst, bestehen die Entsorgungsstellen aus Modulen und können so mit wenig Aufwand aufgestellt und wieder abgebaut werden. «Um eine einfache Handhabung zu gewährleisten, wollten wir für die Grundkonstruktion erst mit Aluminium arbeiten. Um dem ökologischen Grundgedanken des Projekts aber gerecht zu werden, haben wir eine Lösung mit Holz aus der Schweiz gefunden», wird Mischa Herzog vom Stadtkleber in der Mitteilung zitiert. Die Fasnacht soll nicht der einzige Grossanlass sein, an welchem die Container künftig stehen werden. «Wir sind bereits mit mehreren Organisationen im Gespräch und hoffen, sie lassen sich inspirieren», sagt Mario Bollhalder von der Bollhalder Reinigung. (pd/arc)