17:13 Uhr Mittwoch, 23. November

Schutz vor Schmutz: Die Nester der Alpensegler im Sitterviadukt werden während der Wintermonate zwischengelagert

Das Sitterviadukt der Stadtautobahn ist die Heimat einer der grössten Alpensegler-Kolonien des Landes. Da die Tiere mittlerweile ausgeflogen sind, um die Wintermonate in Afrika zu verbringen, finden derzeit im Brückenkasten Arbeiten statt. So kann sichergestellt werden, dass die Tiere nicht gestört werden. Das schreibt das Bundesamt für Strassen (Astra) auf der Website stadtautobahn.ch.

Im Sitterviadukt der Stadtautobahn lebt eine der grössten Alpensegler-Kolonien der Schweiz. Bild: Sandra Schweizer

Die Kolonie im Sitterviadukt zählt 120 Nester. Damit sie durch die Arbeiten nicht verschmutzt werden, hat sie die Umweltbaubegleitung CSD Ingenieure eingesammelt, um sie während der Wintermonate zwischenzulagern. Dach dem Abschluss der Arbeiten werden sie dann wieder rechtzeitig an ihrem ursprünglichen Orten angebracht, sodass die Vögel ihre Nistplätze bei ihrer Rückkehr im Frühling wieder vorfinden. Damit sich die Nester bei der Rückkehr der Tiere wieder am richtigen Platz befinden, erstellt Daniel Lieberherr, Betreuungsperson der Alpensegler-Population im Auftrag der Stadt St.Gallen, jährlich einen Plan. Zu seiner Arbeit gehören auch eine jährliche Bestandsaufnahme sowie Reinigungsarbeiten.

Die Wintermonate werden ausserdem genutzt, um weitere Massnahmen zum Schutz der Tiere umzusetzen, wie beispielsweise das Anbringen von Gittern an Öffnungen, an denen sich die Tiere verletzen könnten, oder auch das Bohren weiterer Zugänge zu den Nistplätzen. Denn Platz hat es gemäss Lieberherr noch viel im Sitterviadukt. Entsprechend sei das Potenzial für die Entwicklung der Alpensegler-Kolonie noch lange nicht ausgeschöpft. Und es nicht der einzige Ort, an welchem die Vögel im Westen der Stadt Brutplätze vorfinden. Auch am Sitterviadukt der Schweizerischen Südostbahn (SOB) wurden 2021 Nistkästen angebracht.

Direkt unter dem Brückenbogen des historischen SOB-Viadukts wurden 2021 Nistkästen für Mauer- und Alpensegler montiert. Bild: Ralph Ribi (11. Mai 2021)

Das Sitterviadukt der Stadtautobahn befindet sich in rund 60 Metern Höhe und bietet dadurch eine ideale An- und Abflugbahn für die Tiere, heisst es auf der Website weiter. An der Unterseite der Brückensektoren befinden sich seit dem Bau rund 10 Zentimeter grosse Löcher und vergitterte Lüftungsöffnungen, durch welche die Tiere ein- und ausfliegen. Gleich neben diesen Öffnungen bauen und pflegen die Alpensegler ihre tellerförmige Nester, welche sie Jahr für Jahr benutzen. Die Nester bestehen aus Federn und den unterschiedlichsten Materialien und werden mit Speichel verklebt.

Dass der Nistplatz beliebt ist, zeigt auch die Zahl der gezählten Jungvögel über die Jahre. Diese hat sich deutlich vergrössert. Vor 27 Jahren wurden noch 27 gezählt, im letzten Jahr waren es 250. Die Alpensegler teilen sich auch gerne einen Brückenbereich mit anderen Brutpaaren. Liegen die Nester jedoch zu nahe beieinander, steigt das Risiko einer Verbreitung von Parasiten und Krankheitserregern.

Die Tiere werden rechtzeitig zu Paarungszeit wieder in St.Gallen erwartet. Sie kehren immer wieder an ihren angestammten Brutplatz zurück und legen dann ihre einzige Flugpause ein. Abgesehen von der Brutzeit verbringen die Tiere fast ihr ganzes Leben in der Luft, auch im Schlaf.

Zurück an ihrem Brutort starten die Alpensegler die Vorbereitungen für den nächsten Nachwuchs, der für gewöhnlich zwischen Mai und Juni schlüpft. Bei Spätbruten kann es aber auch zu Nachwuchs zwischen Juli und August kommen. Für die Verantwortlichen bedeutet das, dass die zwischengelagerten Nester im Februar/März wieder an ihren angestammten Platz gebracht werden müssen. Natürlich so, dass die Tiere möglichst nichts merken. Ramona Sieber von CSD Ingenieure sagt: «Die Alpensegler sollten von dem ganzen Hin und Her nichts mitkriegen. Sie finden ihre Nester so vor, wie sie sie verlassen haben. Zur Sicherheit werden wir nach einigen Wochen Kontrollen vornehmen.» (pd/arc)