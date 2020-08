ST.GALLER STADT-TICKER: Nein-Komitee meldet sich zu Wort +++ Gratis-Masken für Haushalte mit kleinem Budget +++ Den Baumschutz auf die ganze Stadt ausdehnen?

Stets aktuell informiert über die Geschehnisse in der Stadt St.Gallen: In unserem Stadt-Ticker finden Sie einen bunten Mix an News und unterhaltsamen Geschichten. Aktualisiert 31.08.2020, 19.14 Uhr

Montag, 31. August - 19:15 Uhr

Nein-Komitee zur Marktplatz-Vorlage meldet sich zu Wort: Zu teuer und ohne wirklichen Mehrwert

(pd/vre) Am 27. September entscheidet das städtische Stimmvolk auch über die Neugestaltung von Marktplatz und Bohl. Am Montagabend hat sich das Nein-Komitee zu dieser Vorlage mit einer Mitteilung gemeldet. Es bekämpft den dritten Anlauf für einen neuen St.Galler Marktplatz, weil es die Vorlage für überteuert und ohne wirklichen Mehrwert für Bevölkerung und Gewerbe hält. Für das Projekt verlangen der Stadtrat und die grosse Mehrheit des Parlaments einen Rahmenkredit von gut 33 Millionen.

Die Computerillustration zeigt, wie der neue Marktplatz nach Sanierung und Umgestaltung aussehen soll. Bild: Stadt St.Gallen

Einen derart übertrieben teuren Marktplatz könne sich die Stadt St.Gallen in der derzeitigen Situation nicht leisten, schreibt das Nein-Komitee: «Wir sind davon überzeugt, dass die Stimmbürgerschaft dies genauso sieht und den Marktplatz auch ein drittes Mal an der Urne ablehnt, um damit einem bescheidenerem Projekt mit mehr Mehrwert die Chance zu geben.» Damit St.Gallen an Attraktivität gewinnt, müssen aus Sicht des Komitees «in einem ersten Schritt die Finanzen in Ordnung gebracht werden». Einen neuen Marktplatz brauche es dann auch, «aber nicht zu diesem Preis».

Mit dem Geld, das die Stadt jetzt für die Neugestaltung von Marktplatz und Bohl ausgeben wolle, könne man beispielsweise dem Gewerbe für einen langen Zeitraum die Gebühren erlassen oder durch Senkung des Steuerfusses die Stadt «nachhaltig attraktiver gestalten», heisst es in der Mitteilung des Nein-Komitees. Dieses hat sich gebildet, weil bei der Beratung der Marktplatz-Vorlage der Vorschlag der SVP gescheitert war, den Kredit fürs Projekt auf 21 Millionen Franken zu reduzieren.

Die Parkplätze auf dem Marktplatz wurden im Frühling 2019 aufgehoben. Die Kritik daran aus Gewerblerkreisen ist bis heute nicht ganz verstummt. Bild: Urs Bucher (8.4.2019)

Da die Kosten für die Sanierung der Werkleitungen in der Vorlage nicht enthalten seien, befürchtet das Nein-Komitee am Ende massive Zusatzkosten. Nicht nachvollziehbar sei auch die Teilung der Haltestellen des ÖV, bevor überhaupt geklärt sei, wie es mit ihm weitergehen solle. Der leere Marktplatz, wie er in der Vorlage illustriert sei, biete keinen Mehrwert. Vergleiche man die ersten beiden Vorlagen mit der aktuellen, stelle man fest, dass sie die teuerste sei, aber am wenigsten biete.

Die sieben Millionen Franken, die der neue Marktpavillon kosten soll, ist fürs Nein-Komitee ebenfalls übertrieben viel Geld. Dazu komme, dass der Pavillon in den Platz verschoben und eine offene Fläche verbaut werden solle: «An Festen, welche die Stadt beleben, hätte hier ein Festzelt aufgestellt werden können. Mit der jetzigen Vorlage ist das nicht möglich.» Das Nein-Komitee ist überzeugt, dass ein neuer Marktplatz mit Mehrwert für weniger als die Hälfte des Geldes zu haben ist. Dies indem man den Platz schrittweise saniere, heisst es in der Mitteilung.

Die heutige Rondelle auf dem Marktplatz soll abgerissen und durch einen zweiteiligen Marktpavillon links davon auf dem Platz ersetzt werden. Bild: Michel Canonica (28.3.2020)

Montag, 31. August - 18:23 Uhr

Einfache Anfrage im Stadtparlament: Hygienemasken an Haushalte mit kleinem Budget gratis abgeben

(vre) Vergangene Woche ist erneut ein Vorstoss in Zusammenhang mit der Coronapandemie im St.Galler Stadtparlament eingereicht worden. Darin macht sich SP-Frau Lisa Etter-Steinlin stark für die Abgabe von Gratis-Hygienemasken an Haushalte mit kleinem Budget. Eine Hygienemaske könne nicht auf Dauer getragen werden, sondern sei Verbrauchsmaterial. Der Preis für die Masken sei zwar wieder gesunken, für Haushalte mit wenig Geld sei es aber doch ein Ausgabenposten, der irgendwo anders gespart werden müsse.

Im öffentlichen Verkehr gilt derzeit eine allgemeine Tragpflicht für Hygienemasken. Bild: Benjamin Manser (6.7.2020)

Die Anschaffung von Masken für alle Personen über zwölf Jahren in einem Haushalt sei eine zwar nötige, aber vom Staat auferlegte Zusatzausgabe. Vom Stadtrat will Lisa Etter konkret wissen, ob er sich die Gratis-Abgabe von Hygienemasken an einen begrenzten Personenkreis vorstellen könne und wie die Organisation einer solche Abgabe aussehen könnte. Die SP-Frau hat ihre Maskenanfrage vor dem Hintergrund eingereicht, dass unklar ist, wie sich die Maskentragpflicht weiter entwickelt. Derzeit sind sie im St.Gallischen für alle obligatorisch, die im ÖV unterwegs sind. Je nachdem wie sich die Pandemie entwickle, sei offen, ob Masken nicht bald auch an anderen Orten getragen werden müssten, hält Lisa Etter fest.

Montag, 31. August - 18:15 Uhr

St.Galler Stadtregierung will den Baumschutz ausweiten

(vre) Angesichts der Bedeutung von Bäumen gegen die Überhitzung der Stadt will der Stadtrat sie jetzt neu flächendeckend schützen. Sie will dies aber nicht als «Soloprojekt» tun, sondern im Rahmen der anstehenden Totalüberarbeitung von Bauordnung und Zonenplan. Das hält der Stadtrat in Beantwortung einer Interpellation aus dem Stadtparlament fest. Den Vorstoss eingereicht hatte ein Gruppe Parlamentsmitglieder quer durchs politische Spektrum.

In der Interpellationsantwort betont der Stadtrat die Bedeutung von Bäumen für die Stadt. Sie erfüllten im Siedlungsgebiet wichtige und vielseitige Funktionen. Sie seien Gestaltungselement, förderten das Wohlbefinden der Bevölkerung, würden Staub binden und böten Lebensräume für Tiere und Pflanzen. Der Stadtrat ist überzeugt, dass Bäume angesichts des fortschreitenden Klimawandels an Wichtigkeit gewinnen werden.

Einer der grossen Bäume auf der Kinderfestwiese. Bild: Ralph Ribi

Ihre Beschattung und ihre kühlende Wirkung durch das Verdunsten von Wasser machten sie sogar zu einem Schlüsselelement bei der Anpassung der Stadt an die zunehmende Zahl von Hitzetagen. Beim Ausbau des Schutzes der Stadtbäume ist der Stadtrat daher bereit, relativ weit zu gehen. So will er die Ausdehnung des Baumschutzes aufs ganze Stadtgebiet – ohne Landwirtschaftszone und Wälder – prüfen.

Er ist zudem bereit, ein griffiges Baumschutzreglement entsprechend beispielsweise dem Vorbild der Stadt Bern zu erlassen. Bereits in Arbeit ist die Verbesserung des Baumschutzes bei Baustellen: Hier ist verwaltungsintern der Entwurf für rechtlich verbindliche Auflagen für Baubewilligungen in Arbeit. Sie zielen hauptsächlich auf den Schutz der Wurzeln bei Grabarbeiten und vor Bodenverdichtung.

Montag, 31. August - 17:12 Uhr

Kanton St.Gallen meldet elf neue Coronfälle übers Wochenende

(SK/vre) Der Kanton St.Gallen meldet von Freitag bis Sonntagabend elf neue laborbestätigte Infektionen mit dem Coronavirus. Seit Mitte März wurden im St.Gallischen damit 1260 Coronafälle registriert. Die Zahl der Todesfälle ist stabil bei 42. Derzeit sind im Kanton St.Gallen sechs Personen wegen Covid-19 hospitalisiert; ein Infizierter liegt ohne, zwei mit künstlicher Beamtung auf der Intensivstation.

Montag, 31. August - 16:43 Uhr

Wahlkampf in den Sozialen Medien: Buschor und der Frauenstreik

(vre) Manchmal treibt der Wahlkampf seltsame Blüten. Etwa, wenn sich der Frauenstreik St.Gallen auf Facebook ein Wortgefecht mit Markus Buschor liefert. Konkret geht's um den Begriff «Frauenbonus». Anhand einer Karikatur zu seiner Wahlempfehlung durch die Grünen hat der bisherige Schuldirektor und parteilose Kandidaten fürs Stadtpräsidium auf Instagram festgestellt, dass «wer ohne Parteizugehörigkeit und Frauenbonus empfohlen wird», viel zu bieten haben müsse, zum Beispiel seine Unabhängigkeit.

Der Instagram-Eintrag von Markus Buschor, der dem Frauenstreik St.Gallen eine Breitseite auf Facebook wert war. Screenshot: Instagram

Das hat Buschor (#ichbinbereit) schon auf seinem Instagram-Account einige giftige Bemerkungen von Maria-Pappa-Fans (#bereitfürmaria) eingetragen. Eine massive Breitseite schiesst auf Facebook jetzt auch noch der Frauenstreik St.Gallen: «Markus Buschor, Kandidat für das Stadtpräsidium St.Gallen, spricht von einem ‹Frauenbonus› seiner Gegnerin. Dabei sind Frauen nach wie vor eine marginalisierte Gruppe in der Gesellschaft und der Politik.»

Und: «Wir haben genug von allen Menschen, die das kleinreden und sich damit der Gleichstellung in den Weg stellen. Wenn ihr das auch so seht, zeigt bei den kommunalen Wahlen eure Meinung – und wählt feministische Frauen!» Letzteres kann man sicher machen; es ist so, dass der Anteil der Frauen im Stadtrat (zwei von fünf, 40 Prozent) und im Stadtparlament (seit den Wahlen 2016 bei knapp 40 Prozent) immer noch kleiner ist als jener der Männer.

Retourkutsche des Frauenstreiks St.Gallen: «Frauenbonus - so en Seich!» Screenshot: Facebook

Allerdings: Eine marginalisierte Minderheit sind die Frauen in beiden Gremien zum Glück nicht mehr. Und es gehört hierzulande zu den demokratischen Gepflogenheiten, dass Männer auch - in dem Fall fürs Stadtpräsidium - kandidieren und Wahlkampf machen dürfen, wenn es gegen eine Frau geht. Und was hat der Frauenstreik um Himmels Willen dagegen, dass Markus Buschor bei der Beurteilung seiner Kandidatur auch nach Meinung von Fachleuten richtig liegt?

Es gibt handfeste Hinweise, dass die Kandidatur von Maria Pappa tatsächlich Rückenwind hat. Dies ja nicht zuletzt, weil der SP-Slogan von der ersten St.Galler Stadtpräsidentin, für die es endlich Zeit sei, bei vielen Wählerinnen und Wählern zu verfangen scheint. Vor diesem Hintergrund werden sich die beiden Kandidaten schwertun, die SP-Frau und bisherige Baudirektorin zu schlagen. Sie profitiert vor dem 27. September wirklich vom Frauenbonus, wie das halt nun einmal heisst.

Montag, 31. August - 13:40 Uhr

Wahlempfehlung der IG Kultur Ost: Maria Pappa als Stadtpräsidentin, Mathias Gabathuler neu in den Stadtrat

(pd/vre) Wer am 27. September möglichst kulturfreundlich entscheiden will, wählt Maria Pappa (SP) ins St.Galler Stadtpräsidium. Er wählt zudem die Bisherigen Markus Buschor (parteilos), Peter Jans (SP) und Sonja Lüthi (GLP) sowie den «Neuen» Mathias Gabathuler (FDP) in den Stadtrat. Das empfiehlt die IG Kultur Ost in einer Mitteilung.

Visionen für die städtische Kultur: Die IG Kultur Ost empfiehlt Maria Pappa am 27. September zur Stadtpräsidentin zu wählen. Bild: Ralph Ribi (28.5.2020)

Grundsätzlich hätten alle bisherigen Stadtratsmitglieder einen guten, realpolitisch sehr differenzierten Eindruck hinterlassen, schreibt die IG Kultur Ost. Auch Mathias Gabathuler habe mit Verständnis für die Kultur gepunktet. Speziell abgehoben habe sich Maria Pappa «durch ihr starkes Bekenntnis sowie mit ihren visionären, aber auch konkreten Ideen für die Kultur». Die IG Kultur Ost nimmt sie als aktuell stärkste Stimme für die Kultur wahr; entsprechend wird sie als Stadtpräsidentin empfohlen.

Mit Verständnis für die Kultur gepunktet: Die IG Kultur Ost empfiehlt Mathias Gabathuler neben den vier Bisherigen zur Wahl in den Stadtrat.

Bild: Nik Roth (6.5.2020)

Die IG hat alle acht Kandidierenden für den Stadtrat zu kulturpolitischen Hearings eingeladen. Anlass war gemäss Mitteilung die angespannte finanzielle Situation für viele Kunst- und Kulturschaffende sowie deren grosse Abhängigkeit von öffentlichen Geldern. In den jeweils einstündigen Einzelgesprächen wurden das persönliche Kulturverständnis, Visionen für das St.Galler Kulturleben und konkrete aktuelle sowie künftige Anliegen von Kunst und Kultur besprochen.

Montag, 31. August - 12:00 Uhr

Jungfreisinnige fordern Marshallplan für die Zukunft der Stadt: Wieder provoziert eine Jungpartei mit einer Plakataktion

(pd/vre) Nachdem zum Wahlauftakt bereits die Juso mit Wahlslogans im öffentlichen Raum provoziert und auf sich aufmerksam gemacht haben, ist jetzt die Reihe an den Jungfreisinnigen: Sie haben am Wochenende in St.Gallen ihre Plakate an die Schaufenster leerer Geschäfte gehängt. Prominentester Ort war dabei sicher der Bärenplatz mit einem Plakat am Schaufenster des Zollibolli, der am Wegzügeln ist.

Der Zollibolli gibt das Stammhaus am Bärenplatz in der Altstadt auf, die Geschäfte im Neumarkt und in der Shopping-Arena bleiben aber. Bild: PD (31.8.2020)

Mit der Aktion wollen die Jungfreisinnigen gemäss Mitteilung auf die ihrer Meinung nach unattraktiven Rahmenbedingungen für Ladenbetreiber in der Innenstadt aufmerksam machen und «konstruktive Lösungen» gegen das Ladensterben präsentieren. Eine Ursache sind für die Jungfreisinnigen die raren und teuren Parkplätze in der Stadt. Eine andere ist die Steuerpolitik mit zu hohen Steuern für Bürgerinnen und Bürger als auch Unternehmen.

Immerhin: Als allein verantwortlich für das Ladensterben sehen die Jungfreisinnigen Stadt und Kanton jedoch nicht. Schuld hätten Läden, die Entwicklungen verpassten, auch selber. Und letztlich trügen Bürgerinnen und Bürger Mitverantwortung für die attraktive Gestaltung des Stadtlebens: Läden und Restaurants seien auf Besucherinnen und Besucher angewiesen.

Das Teehüsli gibt auf. Derzeit läuft der Totalausverkauf. Bild: PD (31.8.2020)

Die Jungfreisinnigen wollen sich nach der Wahl ins Stadtparlament für bessere Rahmenbedingungen für die Läden im Zentrum einsetzen. Dies etwa mit der Liberalisierung von Vorschriften, einer Steuersenkung oder auch der Begrünung des öffentlichen Raums. Für die Jungfreisinnigen ist das Ladensterben gemäss Mitteilung allerdings Teil eines grossen Problems: Sie fordern einen Marshallplan für die Stadt, der aufzeigt, wie St.Gallen durch Strukturverbesserungen zukunftsfähig werden könne.

Montag, 31. August - 11:32 Uhr

Knabenmusik St.Gallen in der Tonhalle: Mosaik mit Blasorchester, Tambouren und Majoretten

(pd/vre) Das Jahreskonzert «Mosaik» der Knabenmusik der Stadt St.Gallen hat am Sonntagnachmittag in der Tonhalle stattgefunden. Dies wie üblich vor vollen Rängen. Im Einsatz standen neben dem Blasorchester auch die Tambouren und die Majoretten. Mit Verlauf und Erfolg des Anlasse zeigten sich die Organisatoren am Montag befriedigt.

Die Knabenmusik St.Gallen pflichtbewusst mit Anti-Corona-Masken. Das Blasorchester in Aktion. Die Tambouren der Knabenmusik St.Gallen. Wussten das zahlreich aufmarschierte Publikum ebenfalls zu begeistern: die Majoretten der Knabenmusik der Stadt St.Gallen.

Die Knabenmusik der Stadt St.Gallen wurde 1948 gegründet. 1950 folgten die Tambouren, 1970 die Majoretten. Dem Verein gehören derzeit rund 70 Jugendliche an. Geführt wird er durch einen Vorstand aus Eltern und aktiven Jugendlichen. Dank der Zusammenarbeit mit der städtischen Musikschule hat die Knabenmusik wenig Nachwuchssorgen an. Die Ausbildung von Tambouren und Majoretten erfolgt allein durch die Musik.

Der Knabenmusik können Jugendliche bis zum 22. Altersjahr angehören. Ursprünglich war das Mittun auf Buben und junge Männer beschränkt. Heute gehören der Formation Jugendliche beiderlei Geschlechts an. Dass die Formation trotzdem immer noch Knabenmusik heisst, entsprach vor Jahren dem Willen der Aktiven: Sie entschieden gegen eine Umbenennung und damit für die Beibehaltung des Traditionsnamens.

Montag, 31. August - 11:07 Uhr

Schülerinnen und Schüler der Talentschule stellen erstmals im Stadtzentrum aus: Vernissage ist am Samstag

(sk/vre) Schülerinnen und Schüler der Talentschule St.Gallen haben auch im vergangenen Jahr wieder gezeichnet, gemalt, geklebt, gedruckt, gesprüht sowie mit Ton und anderen Materialien und Medien gearbeitet. Diese Arbeiten werden jetzt in einer Ausstellung in der Eingangshalle des Schulhauses Bürgli gezeigt. Dieses ist seit einem Jahr die neue Heimat der Talentschule, die zuvor in Bruggen untergebracht war.

In der Eingangshalle des Schulhauses Bürgli sind vom 7. bis 18. September Arbeiten von Schülerinnen und Schülern der Talentschule zu sehen. Bild: PD

Am kommenden Samstag, 10 bis 14 Uhr, wird die Ausstellung mit Arbeiten von Schülerinnen und Schülern im Rahmen eines Tags der offenen Türe eröffnet. Kleine und grosse Besucherinnen und Besucher haben dabei die Möglichkeit, sich selber künstlerisch zu betätigen. Öffentlich zugänglich bleibt die Ausstellung vom 7. bis 18. September, von Montag bis Freitag, täglich 8 bis 17 Uhr.

Montag, 31. August - 10:00 Uhr

Wenn sogar der kleine Bavariabach wild wird

Leserbild. Hans Adelmann fotografierte am Sonntag den ungewöhnlich viel Wasser führenden Bavariabach an der Dreilindenstrasse in St.Gallen.

Montag, 31. August - 9:35 Uhr

Heute werden zum zehnten Mal St.Galler Sportpreise vergeben: Wegen des Coronavirus Publikum nur online zugelassen

(pd/vre) Heute Montag, ab 18.30 Uhr, werden im Pfalzkeller zum zehnten Mal die St.Galler Sportpreise vergeben. Wegen der Coronakrise sind vor Ort nur wenige Gäste zugelassen. Das breite Publikum kann die Verleihung unter anderem des Ehrenpreises an Fussballer Tranquillo Barnetta aber im Internet verfolgen - dies auf der Internetseite oder auf der Facebookseite des Sportpreises.

Der Abschied von Tranquillo Barnetta (rechts) vom FC St.Gallen. Nach seinem letzten Heimspiel gegen YB wurde ihm Ende Mai 2019 eine Stange kredenzt. Bild: Urs Bucher (23.5.2019)

Die Preisverleihung wird von Beat Antenen moderiert. Neben dem Nachwuchs- und dem Sportler-Preis wird auch ein Ehrenpreis verliehen. Zudem zeichnet Swiss Volunteers an diesem Abend drei verdiente freiwillige Helferinnen und Helfer aus der Region aus. Verliehen werden die St.Galler Sportpreise seit 2012. Hinter ihnen stehen der Panathlon-Club St.Gallen, die IG Sport Stadt St.Gallen, Sport Stadt St.Gallen sowie Swiss Volunteers. Die Preise sind mit je 3'000 Franken dotiert.

Die Verleihung der zehnten St.Galler Sportpreise im Pfalzkeller ist aufgrund der Anti-Corona-Schutzmassnahmen für einmal nicht öffentlich. Zutritt erhalten nur Personen mit speziell ausgegebenen, personalisierten Tickets. Besonders gefährdeten Personen auch in dieser Gruppe wird von den Organisatoren nahegelegt, zu Hause zu bleiben und die Verleihung online zu verfolgen. Auch auf den üblichen Sportlerapero wird verzichtet.



Montag, 31. August - 8:52 Uhr

Grüne starten so in den Wahl- und Abstimmungskampf - und begrünen dafür symbolisch den Scherrer-Platz

(pd/vre) Mit einer Aktion zur symbolischen Begrünung des Scherrer-Platzes neben der Post Brühltor sind die Grünen und die Jungen Grünen von Stadt und Region St.Gallen am Samstag in den Wahl- und Abstimmungskampf vor dem 27. September gestartet. Mit ihrer Aktion wollten sie gemäss Mitteilung auf die zahlreichen Herausforderungen hinweisen, die der Stadt St.Gallen durch den Klimawandel bevorstehen.

Die Grünen und Jungen Grünen mit Grünzeug und Wahlplakaten am Samstag auf dem Scherrer-Platz neben der Post Brühltor. Bild: PD (29.8.2020)

Als Massnahmen gegen die Überhitzung der Stadt fordern die Grünen etwa begrünte Fassaden, bepflanzte Dächer und entsiegelte Böden. Der Scherrerplatz mit seinen versiegelten Böden, grauen Hausfassaden und ohne jegliches Grün zeige, dass in der St.Galler Stadtverwaltung der Vermeidung von Hitzeinseln immer noch nicht genügend Stellenwert eingeräumt werde, heisst es in der grünen Mitteilung zum Wahlauftakt.

Um die Ziele des städtischen Umweltkonzeptes und Klimaneutralität bis 2050 zu erreichen, aber auch um St.Gallen als attraktiven Wohn-, Arbeits- und Freizeitort zu erhalten, fordern die Grünen und Jungen Grünen «eine intensivere und konsequente Anwendung der durch verschiedene Berichte der Stadt eigentlich längst erkannten Massnahmen». Druck machen wollen sie dabei zusammen mit «Umverkehr» durch die Lancierung zweier Initiativen: Sammelstart für die «Zukunfts-Initiative» und die «Gute-Luft-Initiative» soll diese Woche sein.

Montag, 31. August - 8:33 Uhr

Frauen des FC St.Gallen-Staad verspielen Zwei-Tore-Vorsprung: 2:2-Untenschieden gegen den FC Basel

(pd/vre) Trotz eines 2:0-Vorsprungs zur Halbzeit haben die Spielerinnen von FC St. Gallen-Staad am Wochenende in Basel drei Punkte vergeben. Sie mussten sich am Ende beim Stand von 2:2 mit einem Zähler begnügen. Ardita Iseni traf dabei doppelt für die Ostschweizerinnen.

Die Frauenmannschaft des FC St.Gallen-Staad für die Saison 2020/21. Bild: FC St.Gallen-Staad

Es war ein Start nach Mass für den FC St.Gallen-Staad. Ardita Iseni erzielte schon in der neunten Minute die frühe Führung und nach etwas mehr als einer halben Stunde erzielte Iseni gleich auch noch ihren zweiten Treffer an diesem Nachmittag. Mit einem beruhigenden 2:0-Vorsprung ging es für die Elf von Marco Zwyssig in die Pause.

Die Baslerinnen gaben in der zweiten Hälfte aber nicht klein bei und kämpften um jeden Ball. In der 57. Spielminute kamen sie gemäss Matchbericht von Markus Schildknecht per Kopfball zum Anschlusstreffer. 14 Minuten vor Schluss gelang den Kickerinnen vom Rheinknie dannder Ausgleich. Kurz vor Spielende hatten sie gar noch die Möglichkeit zum Siegestreffer, vergaben die Chance aber.

Montag, 31. August - 8:17 Uhr

Gerechtes Unentschieden im Kantonsderby: SC Brühl und FC Rapperswil trennen sich 1:1

(pd/vre) Die Kantonsrivalen Brühl und Rapperswil haben sich am Samstag mit einem gerechten 1:1-Unentschieden die Punkte geteilt. Die Gäste von ennet dem Ricken passten sich in der Startphase den schwierigen Terrainverhältnissen bedeutend besser an und dominierten die Partie klar, ohne aber resultatmässig zu reüssieren. Mit zunehmender Spieldauer glich sich die Partie etwas aus, trotzdem schmeichelte der torlose Pausenstand gemäss Matchbericht von Henri Seitter eher den Kronen.

Aufgrund des Dauerregens waren die Platzverhältnisse beim Spiel SC Brühl gegen den FC Rapperswil am Samstag im Paul-Grüninger-Stadion schwierig. Bild: SCB/Kurt Frischknecht

Kurz nach dem Wechsel brachte Alessandro Casciato die Gäste 1:0 in Führung. Nach einem Outeinwurf brachten die Platzherren den Ball nicht aus der Gefahrenzone. Nach zwei Wechseln reagierten die Brühler mit einer etwas offensiveren Spielweise und kamen auch prompt durch den eingewechselten Ajet Sejdija zu einer verpassten Torchance. In der 67. Minute fiel dann doch noch das verdiente Ausgleichstor.

Nicolas Eberle passte den Ball zu Jan Wörnhard, der aus spitzem Winkel via Latte und Pfosten mit einem Bilderbuchtor den Ausgleich erzielte. Bis zum Schluss war nun Brühl die dominierende Mannschaft und stand dem Sieg näher als die konditionell etwas nachlassenden Rapperswiler. Mit diesem Punktegewinn können sich die Kronen trotz einem schweren Startprogramm weiterhin ungeschlagen in der Spitzengruppe der Promotion-League halten.

Samstag, 29. August - 12:14 Uhr

Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen – mutmassliche Täter bedrohen und beschimpfen Polizisten

(stapo/nat) Am frühen Samstagmorgen kam es in einem Lokal am Unteren Graben zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. Dabei wurden laut Medienmitteilung der Stadtpolizei St.Gallen ein 34-Jähriger und ein 28-Jähriger leicht verletzt.

Als die herbeigerufenen Polizisten die mutmasslichen Täter kontrollieren wollten, wurden sie von den Männern bedroht und beschimpft. Ein 26-Jähriger rannte trotz mehrfacher «Stopp Polizei»-Rufe davon, heisst es in der Mitteilung weiter. Als die Polizisten ihn anhalten konnten, wurden sie von einem zweiten 26-Jährigen angegriffen.

Zwei 26-Jährige wurden nach der Auseinandersetzung auf den Polizeiposten gebracht. Symbolbild: Susann Basler

Die beiden 26-jährigen Männer mussten schliesslich mit auf den Polizeiposten, wo ihnen eine Anzeige in Aussicht gestellt wurde, teilt die Stadtpolizei mit. Nach Rücksprache mit der Kantonspolizei St.Gallen wurden die beiden Männer wieder entlassen.

Freitag, 28. August - 15:38 Uhr

Stadt-SP empfiehlt die Annahme von zwei Abstimmungsvorlagen: Ja zum neuen Marktplatz, Ja zum neuen Klimaartikel

(vre) Auch die SP der Stadt St.Gallen stellt sich hinter die Vorlagen, über die das städtische Stimmvolk am 27. September zu entscheiden hat. Einstimmig fielen an einer Parteiversammlung vom Donnerstagabend die Ja-Parolen für die Neugestaltung von Marktplatz und Bohl sowie für einen Klimaartikel in der Gemeindeordnung.

Die Stadt St.Gallen soll bis 2050 klimaneutral werden. Der Klimaartikel in der Gemeindeordnung legt dafür den Grundstein. Abgestimmt darüber wird am 27. September. Bild: Urs Jaudas

Vor der Parolenfassung stellten Stadträtin Maria Pappa und Stadtrat Peter Jans die Vorlage aus ihrer jeweiligen Direktionen vor. Für beide war es ein Heimspiel. Weder gab es Widerspruch, noch wurde Kritik an den Geschäften geäussert. Zu beiden gab es nur vereinzelte Fragen zu Detailaspekten.

Freitag, 28. August - 15:20 Uhr

Coronasituation im Kanton St.Gallen: Neun neue Infektionen und der 42. Tote am Donnerstag

(SK/vre) Der Kanton St.Gallen meldet für Mittwoch acht und für Donnerstag neun neue laborbestätigte Infektionen mit dem Coronavirus. Seit Mitte März wurden im St.Gallischen 1249 Coronafälle registriert. Die Zahl der Todesfälle ist jetzt ebenfalls um einen auf 42 gestiegen. Derzeit sind im Kanton St.Gallen vier Personen wegen Covid-19 hospitalisiert; ein Infizierter liegt ohne, zwei mit künstlicher Beamtung auf der Intensivstation.

Die Aufteilung der neuen Fälle auf die acht Wahlkreise im Kanton St.Gallen.

Freitag, 28. August - 14:55 Uhr

SP zieht andere Schlüsse aus Finanzstudie als Gewerbeverband: Horizontaler Finanzausgleich gefordert

(pd/vre) Am Donnerstag hat der Gewerbeverband eine Studie über die Finanzsituation der Stadt St.Gallen präsentiert. Am Freitag reagiert die SP auf diese Studie und ihre Interpretation durchs Gewerbe. Viel Überraschendes zeige das Papier der Uni St.Gallen nicht auf, heisst es in einer SP-Mitteilung. «Auch nicht das, was der Gewerbeverband gerne glauben machen möchte: Dass das Leben in der Stadt St.Gallen für gute Steuerzahlerinnen und Steuerzahler nicht attraktiv ist.»

Blick über St.Gallen zum: Die SP fordert vom Kanton Massnahmen, damit auch die Nachbargemeinden zur Finanzierung von Infrastruktur und Leistungen herangezogen werden können, von denen sie direkt profitieren. Bild: Urs Jaudas (1.9.2010)

Die SP interpretiert die Studie ebenfalls: Für sie zeigt diese, dass der Kanton St.Gallen gerade für seine Hauptstadt neu einen horizontalen Lastenausgleich einführen müsse. Die HSG-Studie verschweige, dass ein solcher im St.Gallischen im Gegensatz zu den Kantonen Luzern und Zürich fehle. Als Zentrumsstadt finanziere St.Gallen Infrastruktur sowie soziale und kulturelle Leistungen, die den Nachbargemeinden direkt zugute kämen, ohne dass diese sich direkt an der Finanzierung beteiligten.

Dieses System sei ungerecht und unsolidarisch, kritisiert die SP. Das zeige auch die HSG-Studie im Auftrag des Gewerbeverbandes: Die Stadt St.Gallen verfüge im Vergleich zu Luzern und Winterthur über eine sehr hohe Arbeitsplatzdichte. Während in Winterthur viele zur Arbeit nach Zürich pendelten, strömten in St.Gallen viele aus umliegenden Gemeinden zu den Arbeitsplätzen in der Stadt. Diese biete die ganze Infrastruktur, das Umland profitiere davon, weil die Arbeitnehmer dort ihr in der Stadt erzieltes Einkommen versteuerten, heisst es in der SP-Mitteilung.

Kritische Fragen SP kritisiert Universitäts St.Gallen (pd/vre) Kritik wegen der Art und Weise der Veröffentlichung der Studie über die Stadtkasse übt die SP an der Universität St.Gallen. Der Gewerbeverband habe das Papier bewusst vor den städtischen Wahlen vorgestellt. Die SP kann ihm dies nicht verübeln, auch wenn sie völlig andere Schlüsse aus der Studie zieht, wie es in der Mitteilung der Partei heisst. Dass aber die Verfasser der Studie als Angehörige der Universität ihre Arbeit gemeinsam mit dem Gewerbeverband präsentierten, sei fragwürdig. Die SP kündigt an, dazu kritische Fragen im Kantonsrat stellen zu wollen.

Freitag, 28. August - 13:13 Uhr

Auch die Fachhochschule führt eine Maskenpflicht ein

Am Standort St.Gallen der Fachhochschule gilt ab Montag Maskenpflicht.

Bild: Urs Bucher

(lim) Die Leitung der Fachhochschule hat die Studierenden in einem Mail über die Maskentragpflicht in allen Räumen informiert. Ab Montag, 31. August, müssen alle Personen innerhalb sämtlicher FHS-Gebäude am Standort St.Gallen eine Maske tragen. Die Schutzmasken müssen von den Studierenden in Eigenverantwortung privat besorgt werden. Die Regelung gelte auf unbestimmte Zeit, heisst es im Mail weiter. Weiter schreibt die Leitung:



Die Schutzmaske (Mund- und Nasenbedeckung) ist bei jedem Raumwechsel und jeder Verschiebung innerhalb des Gebäudes aufzusetzen.

Wo der Abstand von 1,5 Meter nicht eingehalten werden kann, ist die Schutzmaske zu tragen (davon ausgenommen ist der hintere Teil der Mensa mit der engeren Bestuhlung, wo Kontaktlisten ausgefüllt werden müssen).

Die Schutzmaske darf abgenommen werden, wenn ein Sitzplatz in anderen Räumen eingenommen wurde und 1,5 Meter Abstand eingehalten sind.



Mit dieser Regelung zieht die Fachhochschule mit der HSG gleich. In den HSG-Räumen gilt ab 31. August ebenfalls Maskentragpflicht, wie vor gut einer Woche mitgeteilt wurde.



Freitag, 28. August - 11:41 Uhr

Vortragsabend im ehemaligen Frauenkloster St.Katharinen: Als das Bierbrauen und das Schnapsbrennen weibliche Künste waren

(pd/vre) Heute verbinden wir das Brauen von Bier und das Destillieren von Schnäpsen mit Klöstern, Mönchen und Männern. Christian Rätsch und Claudia Müller-Ebeling zeigen am Freitag, 19.30 Uhr, in einem Vortrag im Festsaal St.Katharinen in St.Gallen, dass dies in der Vorzeit und im Altertum aber rein weibliche Künste waren. So gepflegt werden sie noch heute etwa in Nepal und bei den indianischen Kulturen Amerikas.

Schon die ersten sesshaften Europäer der Urzeit - im Bild eine nachgestellte Familie - dürften gewusst haben, wie man aus Getreide Bier braut. Bild: PD

Die Referentin und der Referent leben als freischaffende Wissenschafterin und freischaffender Wissenschafter in Hamburg. Sie sprechen erstmals «ganz im Osten der Schweiz». Dabei bieten sie gemäss Ankündigung verblüffende Einblicke rund um die Braukunst, den Alkohol und den Geist des Weines, aber auch neue archäologische Erkenntnisse über unsere Urahnen, die als Ackerbauern und Viehzüchter lebten.



Organisiert wird der Anlass durch «Allerwerk» aus Trogen. Der Besuch des Vortrags kostet 25 Franken pro Person. Die Platzzahl ist beschränkt, darum empfiehlt Organisator Robert Kull, sich anzumelden und einen Platz zu reservieren. Möglich ist das unter Telefon 079'219'71'07 oder im Internet bei www.allerwerk.ch.

Freitag, 28. August - 10:59 Uhr

Die Handball-Frauen des LC Brühl steigen in die neue Saison ein: Am Sonntag geht's im Supercup gegen Nottwil

Nicolaj Andersson, der neue Trainer der Handball-Frauen des LC Brühl. Bild: PD

(dg/vre) Für die Handball-Frauen des LC Brühl beginnt die Saison am Sonntag, 14.30 Uhr, in Winterthur mit dem Supercup-Spiel gegen Nottwil. Dabei ist Vieles neu beim 31-fachen Meister. Insbesondere der Abgang von Kerstin Kündig, der besten Schweizer Spielerin, wiegt schwer. Als Ersatz verpflichtete Brühl Kinga Gutkowska aus Polen. Auch auf der Trainerbank gab es eine Veränderung im erfolgreichsten Frauenteam des Landes: Nachfolger von Rolf Erdin ist Nicolaj Andersson.

Für die Frauen des Handballrekordmeisters Brühl beginnt die Saison am Sonntag in Winterthur mit dem Supercup Vieles ist neu beim LC Brühl, dem 31-fachen Meister, der am Sonntag auf Nottwil trifft. Auch auf der Trainerbank gab es eine Veränderung im erfolgreichsten Frauenteam des Landes. Als Nachfolger von Rolf Erdin wurde Nicolaj Andersson installiert. Daniel Good 29.08.2020

Freitag, 28. August - 10:40 Uhr

Blechsalat: Aus der Tiefgarage direkt vors Trogenerbähnli

(stapo/vre) Am Donnerstagabend ist es auf der Bahnhofstrasse in St.Gallen zu einem spektakulären Unfall gekommen, der aber glimpflich ausging, nämlich mit mässigem Sachschaden und ohne Verletzte. Damit wurde kein Bahnersatz nötig, sondern ein beteiligter Zug der Appenzeller Bahnen konnte schon kurz nach dem Zwischenfall weiterfahren.

Der Autofahrer fuhr aus der Tiefgarage direkt in die Trogenerbahn hinein. Bild: Stadtpolizei St.Gallen

(27.8.2020)

Gegen 22 Uhr war ein 24-Jähriger aus der Tiefgarage unter dem Rathaus gefahren. Er wollte die Bahnhofstrasse zur Schützengasse hin überqueren. Zuerst überliess der junge Autofahrer einem von links kommenden Stadtbus den Vortritt. Obwohl danach seine Sicht nach rechts eingeschränkt war, fuhr er los und rammte prompt den vom Bahnhofplatz her kommenden, Richtung Trogen fahrenden Zug der Appenzeller Bahnen.

Der Zusammenstoss von Auto und Zug vom Donnerstagabend verlief glimpflich. Es entstand nur mässiger Sachschaden. Bild: Stadtpolizei St.Gallen

(27.8.2020)

Freitag, 28. August - 10:00 Uhr

Am Samstag spielt der SC Brühl nochmals zu Hause: Kantonsderby gegen Rapperswil

(fm/vre) Der SC Brühl steht nach drei Spielen an der Tabellenspitze der Promotion League – durch die Anti-Corona-Quarantäne bedingte Spielverschiebungen machen es möglich. Am Samstag, 16 Uhr, steht den Brühlern der nächste Test bevor. Der Kantonsrivale aus Rapperswil-Jona gastiert im Paul-Grüninger-Stadion in St.Gallen und mit ihm eine ambitionierte Mannschaft, die vor drei Wochen im Cup-Viertelfinal nur knapp dem FC Sion unterlag.

Letzte Woche war Stade Nyonnais im Paul-Grüninger-Stadion zu Gast. Im Bild SCB-Spieler Jan Wörhard. Bild: SCB/Kurt Frischknecht

In die Meisterschaft sind die Rapperswiler mit vier Punkten aus drei Spielen eingestiegen. Gegen Basels Nachwuchs gingen sie als Verlierer vom Platz, den Brühler gelang gegen das Team vom Rheinknie vor zehn Tagen ein Sieg, wenn auch ein später. Für allfällige Prognosen ist die Saison allerdings noch zu jung. Einzig eines ist sicher: Brühls zurzeit beste Offensivkraft, Stürmer Darko Anic, ist gewillt, auch am nächsten Samstag zu treffen. Damit könnte er seine seit Saisonbeginn anhaltende Serie von vier Spielen mit jeweils einem Torerfolg weiter ausbauen.