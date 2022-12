16:47 Uhr Dienstag, 13. Dezember

Von Patrouillenroboter bis Glaszerkleinerer: Studierende stellen Prototypen vor

In Anlehnung an die TV-Sendung «Die Höhle der Löwen» präsentieren Studierende der Ost – Ostschweizer Fachhochschule am Mittwoch, 14. Dezember, am Campus St.Gallen an der Rosenbergstrasse ihre Industrieprojekte. Der zweistündige Anlass beginnt um 17 Uhr. Nach der Präsentation werden die Projekte ausgestellt und die Studierenden stehen für Fragen zur Verfügung. Der Event richtet sich nicht nur an Verwandte, Bekannte und Freunde der Studierenden, sondern auch an Interessierte aus der Industrie.

Der Anlass findet ab 17 Uhr am Campus in St.Gallen statt. Bidl: Marlen Hämmerli

(7. Dezember 2022)

Die angehenden Wirtschaftsingenieurinnen und -ingenieure haben während fünf Semestern mit Industrieunternehmen zusammengearbeitet. In kleinen Teams haben die Studierenden für ihren jeweiligen Auftraggeber Lösungsansätze und Entscheidungsgrundlagen für neue Produkte oder Dienstleistungen entwickelt. Wie es in der Ankündigung heisst, entstanden dabei innovative und vielversprechende Konzepte. Am Mittwoch hat jedes der neun Team zehn Minuten Zeit, seinen Prototypen dem Publikum vorzustellen.

Am Anlass wird unter anderem ein Patrouillenroboter vorgestellt, der Trinkwasserleitungen kontrolliert und den Verlust von Trinkwasser weltweit minimieren soll. Der Prototyp ist gar so vielversprechend, dass aus dem Studienprojekt ein Start-up wird. Eine weitere Gruppe verschafft weissen Sneakern mit einem Reinigungsservice in längeres Leben. Ein weiteres Team hat sich einer mühsamen Arbeit im Haushalt angenommen und einen Glaszerkleinerer entwickelt. Dieser hilft in der Küche Platz zu sparen und Fahrten zur Entsorgungsstelle zu reduzieren. (pd/arc)