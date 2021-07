ST.GALLER STADT-TICKER Museumskonzept: Parlament spricht ein Machtwort +++ Aus der Wahlfälschung lernen +++ Ansturm auf die Fahnenfabrik +++ Huhn hält Feuerwehr auf Trab Stets aktuell informiert über die Geschehnisse in der Stadt St.Gallen und der Umgebung: In unserem Stadt-Ticker finden Sie einen bunten Mix an News und unterhaltsamen Geschichten. 06.07.2021, 22.18 Uhr

Dienstag, 6. Juli - 22:18 Uhr

Stadtparlament spricht ein Machtwort: Der Stadtrat muss das Museumskonzept doch bis Ende Juni 2022 liefern

(vre) Keine Wellen warf am Dienstag im St.Galler Stadtparlament die Debatte über den Bericht der hängigen Motionen und Postulate. Mit einer Ausnahme: Der Stadtrat hatte eine Verlängerung der Frist zur Erstellung eines Berichts übers Museumskonzept bis Sommer 2024 verlangt. Das Parlament verweigerte ihm diese Fristerstreckung sehr klar.

Das neue Naturmuseum im Neudorf ist ein ganz wesentlicher Baustein des städtischen Museumskonzepts «Drei Museen - drei Häuser». Bild: Urs Bucher

(6.7.2017)

Den Auftrag erhalten, einen Bericht übers Museumskonzept «Drei Museen – drei Häuser» vorzulegen, hatte der Stadtrat 2010. Das Papier ist nach etlichen Verschiebungen Ende Juni 2022 fällig. Dass der Stadtrat die Frist nochmals verlängern wollte, kam beim Rat überhaupt nicht gut an. Es sei höchste Zeit, dass dieser Auftrag erledigt werde, sagte Barbara Frei (FDP). Man müsse unter anderem endlich Klarheit haben, was die Investitionen in die Museen für die Stadtkasse bedeuteten.

Das Stadtparlament stellte sich dann ohne weitere Diskussion mit 51 Ja- und einer Nein-Stimme bei einer Enthaltung klar hinter die Forderung nach fristgerechter Lieferung des Museumskonzepts.

Kunstmuseum Kritik von rechts und von links (vre/miz) Eng verknüpft mit dem Museumskonzept «Drei Museen - drei Häuser» ist Sanierung und Ausbau des Kusntmuseums. Nach dem Neubau fürs Naturmuseum sowie der Sanierung des Historischen und Völkerkundemuseums ist das der dritte Baustein fürs städtische Museumskonzept. Die Verwirklichung dieses Projektes wurde aufgrund der Probleme der Stadtkasse vom Stadtrat allerdings um weitere fünf Jahre verschoben. Baubeginn wäre damit frühestens 2025, Bezug des «neuen» Kunstmuseums 2027. Das Projekt kam am Dienstag im Stadtparlament bei der Beratung der Rechnung 2020 bereits zur Sprache. Bei der Vorberatung der Rechnung habe der Stadtrat betont, die Bedeutung des Kunstmuseums nicht in Frage zu stellen, berichtete Andreas Dudli (FDP), Präsident der Geschäftsprüfungskommission. Man sei jetzt daran die Unterhaltsplanung aufzugleisen. Im Zuge der Abklärungen werde sich zeigen, ob es am Gebäude Schäden gebe, die sofort, also vor der eigentlichen Sanierung, behoben werden müssten. Der Kunklerbau im Stadtpark soll fürs Kunstmuseum saniert und ausgebaut werden. Allerdings ist der Baustart nicht vor 2025. Bild: Hanspeter Schiess

(7.11.2016) Die Vorbereitungen für die Sanierung des Kunstmuseums seien intransparent, kritisierte Elisabeth Mosimann Zwicky am Dienstag namens der Fraktion von FDP und Jungfreisinnigen. Bei der Planung müsse man zwischen dem Wünsch- und dem Machbaren unterscheiden. Man müsse im Auge behalten, welche Investitionen nötig seien und man dürfe sich nicht in Wünschen verlieren. St.Gallen sei bezüglich Kunstmuseum nicht Paris, London oder New York. Kritisch mit dem Stadtrat und der Planung fürs Kunstmuseum ins Gericht ging Gallus Hufenus für die SP/Juso/PFG-Fraktion. Es stimme vielleicht gebäudetechnisch, dass man die Sanierung aufschieben könne, betrieblich sei das aber keinesfalls so, stellte der SPler in der Detailberatung der Stadtrechnung 2020 im Parlament fest. Angesichts der Mängel stelle sich die Frage, ob man weiterhin ein Kunstmuseum wolle oder nicht. Es sei jedenfalls kein Zustand, wenn Wasser durchs Dach rinne, die Temperatur unter dem Dach drohe, Skulpturen zum Schmelzen zu bringen, die Barrierefreiheit nicht gewährleistet sei und es aus feuerpolizeilichen Gründen nur och eine provisorische Betriebsbewilligung gebe. Das heutige Museum genüge ohne Sanierung und Erweiterung dem heutigen Standard für relevante Ausstellungen schlicht nicht mehr, sagte Hufenus.

Dienstag, 6. Juli - 16:31 Uhr

Wahlfälschung im Thurgau: Was können andere Kantone und Städte lernen?

(pd/vre) Bei den Thurgauer Grossratswahlen vom März 2020 ist es in der Stadt Frauenfeld zu Unregelmässigkeiten gekommen. Nach einer Intervention der Grünliberalen reichte die Staatskanzlei eine Anzeige gegen unbekannt ein. Der Thurgauer Generalstaatsanwalt eröffnete daraufhin eine Untersuchung und sprach bald einmal von Wahlfälschung. Die Grünliberalen erhielten nachträglich einen zusätzlichen Sitz im Grossen Rat zugesprochen. Abtreten musste ihn die SVP. Seit heute Dienstag steht der mutmassliche Wahlfälscher vor Gericht.

Unterlagen der Thurgauer Grossratswahlen, die im Rahmen der Abklärungen der Fälschungsvorwürfe nochmals kontrolliert wurden. Bild: Reto Martin

(15.4.2020)

Der drastische Fall aus dem Thurgau zeigt, dass auch das Schweizer Wahlsystem nicht gegen Betrug gefeit ist. Wie kann eine Wiederholung in Zukunft verhindert werden? Genau über diese Frage wird am Mittwoch beim Ostschweizer Regionalfernsehen TVO in der Sendung «Zur Sache» diskutiert. Zur Wort kommen dabei Ueli Fisch, Fraktionschef der Grünliberalen im Thurgauer Kantonsparlament, SVP-Fraktionschef Stephan Tobler, der Frauenfelder Stadtpräsident und FDP-Fraktionschef Anders Stokholm sowie Patrick Aeschlimann, wissenschaftlicher Mitarbeiter am Zentrum für Gemeinden der Fachhochschule Ost.

Die Erstausstrahlung der Diskussionssendung «Zur Sache» über die Wahlfälschung im Thurgau findet am Mittwoch, 18.30 Uhr, statt. Danach wird sie stündlich wiederholt. Ebenfalls zu finden ist die Debatte natürlich im Internetauftritt des Regionalfernsehens. Moderiert wird die Sendung von Tagblatt-Chefredaktor Stefan Schmid.

Dienstag, 6. Juli - 15:07 Uhr

Wegen grossem Interesse: Wohnbaugenossenschaft lädt erneut zur Besichtigung der Fahnenfabrik in St.Fiden ein

(mem) In der ehemaligen Fahnenfabrik Stadelmann in St.Fiden werden 22 Lofts für Seniorinnen und Senioren gebaut. Als Genossenschaftspräsident Christoph Posselt kürzlich zu einer Begehung einlud, war das Interesse gross. So gross, dass der Anlass wiederholt wird: morgen Mittwoch, 19 Uhr, an der Lindenstrasse 122 in St.Gallen.

Die ehemalige Fahnenfabrik in St.Fiden wird zum Daheim von Seniorinnen und Senioren, die ihren Lebensabend eigenständig, aber in Gesellschaft verbringen wollen. Bild: PD

Beim ersten Mal schauten sich 40 Personen das ehemalige Industriegebäude mit den grossen Fenstern an. «Besonders beeindruckt hat der riesige Dachgarten mit über 750 Quadratmetern Fläche und schöner Abendsonne», sagt Posselt.

«Die meisten Seniorenwohnungen in St.Gallen sind langweilig – unsere werden frech und pfiffig», meint Posselt. Weil ein attraktives Angebot in der Stadt fehle, würden Private in die Bresche springen und ihr eigenes Wohnprojekt verwirklichen. Es werden jetzt weitere «Mitstreiterinnen und Mitstreiter» gesucht.

Dienstag, 6. Juli - 13:42 Uhr

Verfolgungsjagd am Unteren Graben: Huhn hält drei Feuerwehrleute auf Trab

(rar/vre) Die Angehörigen der Berufsfeuerwehr St.Gallen sind mit Sicherheit einiges gewohnt. Sie werden nicht nur aufgeboten, wenn's brennt, sondern sie rücken ab und zu auch wegen Tieren aus. Das Einfangen von schwärmenden Bienen, das Beseitigen oder Zügeln von Wespen- und Hornissennestern kommt regelmässig vor. Auch die Bergung einer Katze, die sich in einem Baum verstiegen hat, gehört zum Einsatzspektrum der Feuerwehr. Dass mitten in der Stadt ein Huhn eingefangen werden muss, dürfte hingegen nicht ganz normal sein.

Das eingefangene Huhn in einem Transportbehälter. Die Ausreisserin hielt drei Feuerwehrleute am Montag während rund 50 Minuten in Atem. Bild: Feuerwehr und Zivilschutz SG

Zu genau so einer Hühnerrettung mussten aber am Montag, nach 13 Uhr, Angehörige der Berufsfeuerwehr ausrücken. Am Unteren Graben war ein braunes Huhn in einem Baum gesichtet worden. Die Feuerwehrleute hätten das Tier relativ rasch bei der Grabenhalle lokalisieren können, heisst es dazu im Internetauftritt von Feuerwehr und Zivilschutz St.Gallen. Das Federvieh liess sich dann allerdings nicht so einfach dingfest machen: Beim Versuch, es mit Hilfe der Leiter und eines Netzes einzufangen, flatterte es zuerst auf ein Dach.

Als ihm die Feuerwehrleute dort zu Leibe rücken wollten, flüchtete das Huhn in ein Gebüsch und versteckte sich darin. Aber auch dort entdeckten es die Feuerwehrleute. Nach der nicht ungefährlichen Überquerung der Hauptstrasse, landete das Tier schliesslich in einem Kellerabgang. Dort nahm die rund 50 Minuten dauernde Verfolgungsjagd ein Ende: Die Feuerwehrleute konnten die Ausreisserin einfangen. Sie wurde dem Tierschutzbeauftragten der Stadtpolizei übergeben.

Dienstag, 6. Juli - 13:03 Uhr

In zwei der drei Autos, die in den Unfall bei Mörschwil verwickelt waren, wurden insgesamt drei Personen unbestimmt verletzt. Bild: Kantonspolizei SG (5.7.2021)

Drei Autos zusammengestossen: drei Verletzte und viel Sachschaden

(kapo/vre) Am frühen Montagabend hat sich auf der Horchentalstrasse bei Mörschwil ein Unfall mit drei Autos ereignet. Drei Personen - eine 21-jährige Lenkerin und ihre Beifahrerin sowie ein 68-jähriger Lenker - wurden dabei verletzt und mussten von zwei Ambulanzen ins Spital gefahren werden. Zudem entstand grosser Sachschaden: Zwei Autos wurden gemäss Mitteilung der Kantonspolizei total beschädigt.

Die Unfallstelle beim Autobahnzubringer zwischen Mörschwil und Goldach. Bild: Kantonspolizei SG (5.7.2021)

Am Montag, gegen 17.20 Uhr, fuhr eine 21-Jährige mit ihrem Auto auf der Horchentalstrasse von Mörschwil in Richtung Goldach. Sie beabsichtigte links auf die Autobahn in Richtung St.Gallen abzubiegen. Dabei übersah sie das entgegenkommende Auto eines 68-Jährigen. Durch die Wucht des Zusammenstosses wurden die beiden Fahrzeuge auch noch in ein an der Kreuzung stehendes drittes Auto eines 44-Jährigen geschoben.

Dienstag, 6. Juli - 12:49 Uhr

Diebe auf der Baustelle: Werkzeuge für mehrere tausend Franken gestohlen

(kapo/vre) Zwischen Freitag, 17.30 Uhr, und Montag, 6.30 Uhr, haben Einbrecher eine Baustelle an der Ahornstrasse in St.Gallen heimgesucht. In der Überbauung Waldacker knackten die Unbekannten das Vorhängeschloss einer Baubaracke. Sie suchten gemäss Mitteilung der Kantonspolizei schliesslich mit Elektrowerkzeugen im Wert von mehreren tausend Franken das Weite.

Dienstag, 6. Juli - 8:34 Uhr

Im Kanton St.Gallen sind seit Ausbruch der Pandemie 42'869 Personen positiv auf das Coronavirus getestet worden. Bild: Reto Voneschen

Coronasituation im Kanton St.Gallen: Sieben neue Coronafälle

(SK/stm) Der Kanton St.Gallen meldet im Internet für Montag sieben neue laborbestätigte Coronafälle. Die Gesamtzahl der Ansteckungen seit März 2020 liegt jetzt bei 42'869. Erfreulich: Es wurde auch am Montag kein Todesfall in Zusammenhang mit Covid-19 registriert. Die Zahl der St.Galler Coronatoten seit Frühling 2020 bleibt damit bei 716.

Dienstag, 6. Juli - 8:20 Uhr

St.Galler Impfzentrum Lerchenfeld wird ab 9. August aufgelöst

(evw) Ab nächstem Monat bekommt das St.Galler Impfzentrum eine neue Adresse. Personen, die in den letzten Tagen eine Info-Mail bezüglich des Impftermins im St.Galler Lerchenfeld erhalten haben, werden darauf hingewiesen, dass ab dem 9. August der Impfstandort im Curling-Center aufgelöst wird. Das schreibt das Newsportal FM1Today.

Als Grund nennt das St.Galler Gesundheitsdepartement den Fortschritt der Impfkampagne sowie den Eigenbedarf des Curling-Centers. Doch wo wird in der Stadt St.Gallen künftig geimpft? Der Standort scheint bereits bekannt zu sein, wie FM1Today am Dienstag weiter vermeldet. Dieser liege «in unmittelbarer Nähe des Impfzentrums», heisst es vom Kanton. Der genaue Ort werde aber erst kommuniziert, wenn alle Details geklärt seien.



Dienstag, 6. Juli - 7:25 Uhr

Junge Grünliberale übergeben Petition: 1'587 Unterschriften zum besseren Schutz von Bambi vor Mähmaschinen

(pd/vre) Heute Mittwoch übergeben die Jungen Grünliberalen des Kantons St.Gallen Regierungsrat Beat Tinner ihre Petition zum besseren Schutz der Rehkitze vor landwirtschaftlichen Maschinen. Seit dem Sammelstart vom April kamen 1'587 Unterschriften für das Anliegen zusammen. In einer Mitteilung zeigen sich die Jungen Grünliberalen mit dem Sammelerfolg «höchst zufrieden».

Heute engagieren sich auch Jagdgesellschaften bei der Suche nach Rehkitzen in Flächen, die gemäht werden sollen. Im Bild ein gerettetes Rehkitz bei Amlikon TG. Bild: PD (26.6.2021)

In der Schweiz werden gemäss Mitteilung Jahr für Jahr schätzungsweise 1'500 bis 2'000 Rehkitze durch landwirtschaftliche Maschinen getötet. Dies, obwohl erprobte Konzepte zu ihrem Schutz bestehen. Die St.Galler Petition verlangt von der Kantonsregierung «einfache, aber effektive Massnahmen zum besseren Schutz der Rehkitze».

Konkret soll der Kanton Empfehlungen oder Weisungen für den landwirtschaftlichen Sektor erlassen, um die Zahl der Rehkitztötungen möglichst stark zu senken. Zum zweiten sollen Präventionsmassnahmen wie die Suche nach Rehkitzen in Wiesen vor dem Mähen, Schutzvorrichtungen an Mähmaschinen oder die Zusammenarbeit mit dem Verein Rehkitzrettung Schweiz finanziell unterstützt werden. Und drittens soll eine Meldepflicht für Rehkitzunfälle eingeführt werden.

Dienstag, 6. Juli - 7:15 Uhr

In Vollblüte

Momentaufnahme. Derzeit blüht es in vielen Gärten in der Stadt St.Gallen. Speziell prächtig kommen im Moment aber die Malven an einer Stützmauer an der Rosenbergstrasse hinter dem Hauptbahnhof daher. Bild: Reto Voneschen (5.7.2021)

Montag, 5. Juli - 16:59 Uhr

Eine Idee meldet sich zurück: Nach der Ostsee von Christoph Züllig, die Westsee im Claro-Laden

(vre) Die beiden Illustrationen sind sehenswert: Der Sittergraben ist aufgestaut. Unter der Fürstenlandbrücke sowie den Viadukten von SBB und SOB blaut ein See vor sich hin. Mit einem einsamen Boot, wie sich das gehört. Auf den ersten Blick sieht das Ganze aus wie ein Persiflage der ernsthaft gemeinten Idee eines Sees für St.Gallen. Unternehmer Christoph Züllig hat damit im Frühling Diskussionen, Zustimmung, Kopfschütteln und auch Lacher ausgelöst.

Die Westsee, der aufgestaute Sittergraben zwischen Bruggen (links) und Winkeln. Illustration: Karrer Works

Züllig findet, St.Gallen leide darunter, dass es keine grosse Wasserfläche als Nachbarin habe. Als Vision hat er in zwei Inseraten im «St.Galler Tagblatt» die Idee skizziert, bei St.Fiden die Talsohle aufzustauen und daraus den Ostsee zu machen. Idyllisch, touristisch interessant - und technisch zwar nicht unmöglich, aber sehr, sehr anspruchsvoll zu realisieren, wie Fachleute meinen. Für die Kleinigkeit von 300 Millionen Franken, so die Kostenschätzung des Unternehmers, wäre so ein See zu haben.

Der SOB-Viadukt über dem Westsee. Illustration: Karrer Works

Und jetzt also der Westsee, der aufgestaute Sittergraben. Die Illustrationen sind allerdings nicht als Diskussionsbeitrag zur etwas eingeschlafenen Debatte um den See für St.Gallen gedacht. Es handelt sich schlicht und ergreifend um Werbung für den Claro-Laden in der Engelgasse. Trittbrett-Werbung also, die auf ein Thema aufspringt, das in letzter Zeit viel mediale Beachtung gefunden hat. Wohl in der Hoffnung, dass die Medien jetzt wieder aufspringen werden...

Montag, 5. Juli - 15:57 Uhr

Die FDP lernt Boule spielen: Besuch beim Pétanque-Verein St.Gallen als Auftakt zum diesjährigen öffentlichen Sommerprogramm

(pd/vre) Wer schon lange mit oder gegen die FDP Boule spielen wollte, hat am kommenden Samstag Gelegenheit dazu: Das Sommerprogramm der Stadtpartei startet in diesem Jahr mit einem geselligen Anlass, einem Besuch beim St.Galler Pétanque-Verein. Treffpunkt dafür ist am Samstag, 9.30 Uhr, beim Boulodorme an der Werkstrasse 6. Nach einer Einführung in die Sportart steht ein kleines FDP-Turnier auf dem Programm, das gegen Mittag in einen Apéro mit Imbiss übergeht.

Viele Mitglieder des Pétanque-Club St.Gallen-Appenzell-Thurgau sind im Sommer im Leonhardspärklein anzutreffen. Bild: Ralph Ribi (10.8.2014)

Pétanque wird schon längst nicht mehr nur unter Platanen in Südfrankreich gespielt. Auch in St.Gallen werden die Metallkugeln seit Jahren mit Leidenschaft und Hingabe geworfen. Im Sommer geschieht dies meist im St.-Leonhard-Pärklein, in der kalten Jahreszeit im Boulodrom an der Werkstrasse. Der St.Galler Pétanque-Verein existiert seit 2003. Bei ihm sind Plauschspielerinnen und Plauschspieler ebenso willkommen wie jene, die ambitioniert an Turnieren teilnehmen. Zum Verein gehören heute über 140 Aktivmitglieder, darunter über 20 Lizenzspielerinnen und -spieler.

Eine Anmeldung ist für die Teilnahme am FDP-Besuch im Boulodrom obligatorisch. Anmelden kann man sich per E-Mail oder unter Telefon 071'222'45'45 beim FDP-Sekretariat.

Montag, 5. Juli - 15:25 Uhr

St.Galler Festspiele: Extravorstellung der Oper «Notre Dame» am kommenden Samstag auf dem Klosterplatz

Szenenbild der Oper «Notre Dame» auf dem St.Galler Klosterplatz. Sie erzählt die Geschichte des Glöckners von Notre-Dame in Paris. Bild: PD/T+T-Fotografie

(pd/vre) Die diesjährige Festspieloper «Notre Dame» auf dem Klosterplatz ist bei der Kritik sehr gut angekommen und begeistert auch das Publikum. Alle Vorstellungen waren daher rasch ausverkauft. Aus diesem Grund und weil die Aufführung vom vergangenen Samstag ein Opfer des weiterhin wechselhaften Wetters wurde, hat das Theater St.Gallen eine Extravorstellung der Oper angesetzt. Sie geht am kommenden Samstag, ab 21 Uhr, über die Freiluftbühne auf dem Klosterplatz. Die Aussichten auf eine stimmige Dernière der 16. St.Galler Festspiele seien dabei gut, heisst es in einer Mitteilung des Theaters: Es ist ein sonniges Wochenende angesagt.

Tickets zur Zusatzvorstellung und detaillierte Informationen zur Oper gibt's im Internet.

Montag, 5. Juli - 13:40 Uhr

Dosenbach dreht auf dem Bärenplatz ein Werbevideo

Die Filmcrew zwischen «Dosenbach»-Filiale und dem Bären auf dem St.Galler Bärenplatz. Bild: Sandro Büchler

(5.7.2021)

(sab) Filmkameras und auffällige gekleidete Models am Montagmittag auf dem Bärenplatz: ein Hauch Hollywood in St.Gallen. Der Schuh- und Sportartikelhändler Dosenbach dreht zurzeit ein Werbevideo rund um die Filiale an der Multergasse, wie eine Sprecherin vor Ort verrät. Weitere Details zum Dreh gibt sie aber (noch) nicht preis.

Montag, 5. Juli - 12:15 Uhr

Alles anzeigen

Montag, 5. Juli - 11:52 Uhr

Wie es nach der Sekundar- und Realschule weitergehen soll: 95,8 Prozent der Schulabgängerinnen und Schulabgänger haben eine Lösung

(SK/vre) Ende Woche starten die Sommerferien. Im Kanton St.Gallen haben damit über 4'500 Jugendliche das Ende ihrer Volksschulzeit erreicht. Ihre Befragung durch das Amt für Berufsbildung zeigt gemäss Mitteilung vom Montag ein erfreuliches Bild: 95,8 Prozent der aus der Volksschule austretenden Schülerinnen und Schüler hatten Anfang Juni bereits eine Anschlusslösung gefunden. Wobei die Chancen auf eine Lösung für starke und schwache Schülerinnen und Schüler fast gleich hoch ist.

Die Gebäude der Sekundarschule Blumenau in St.Gallen: Auch hier endet diese Woche die Volksschulzeit für etliche Jugendliche. Bild: David Suter

(5.11.20214)

Jedes Jahr führt das Amt für Berufsbildung in Zusammenarbeit mit den Schulen und der Fachstelle für Statistik eine flächendeckende Schulabgängerbefragung durch. Am Stichtag, dem 4. Juni, wurden insgesamt 4'582 Jugendliche aus den Sekundar-, Real- und Kleinklassen sowie den Brückenangeboten erfasst. Das sind 267 weniger als im Vorjahr. Bei der Umfrage wurde ein nahezu vollständiger Rücklauf verzeichnet.

Am Stichtag hatten 4‘389 Schulabgängerinnen und Schulabgänger oder 95,8 Prozent eine Anschlusslösung gefunden (Vorjahr 4‘562 Personen, 94,1 Prozent). Die diesjährige Befragung zeigt, dass über vier Fünftel der Jugendlichen der dritten Oberstufe und der aktuellen Brückenangebote eine Lehrstelle oder eine schulische Anschlusslösung gefunden haben. Weitere 10,7 Prozent besuchen ein staatliches Brückenangebot oder haben eine private Lösung. Noch auf der Suche sind gut 3,6 Prozent; insgesamt haben 4,2 Prozent in der Befragung noch keine Lösung angegeben.

Die Zahl der Jugendlichen, die in eine weiterführende Schule übertreten, ist gegenüber dem letztjährigen Wert um 16 Personen oder ein Prozent auf 11,3 Prozent gestiegen. Die Zahl der Jugendlichen, die eine Berufslehre beginnen, ist zwar leicht gesunken (minus 119 Personen), wegen der tieferen Gesamtzahl ist ihr Anteil an den Schulabgängerinnen und Schulabgänger aber um 1, 5 Prozentpunkte auf 72,5 Prozent gestiegen.

Über 70 Prozent der Schulabgängerinnen und Schulabgänger im Kanton St.Gallen steigen diesen Sommer in eine Lehre ein. Bild: Trix Niederau

Am Stichtag hatten von den Absolventinnen und Absolventen der Sekundarschule 98,8 Prozent (Vorjahr 98,4 Prozent) und der Realschule 95,4 Prozent (Vorjahr 92,8 Prozent) eine Anschlusslösung. Absolventen von Kleinklassen verzeichnen mit 91,8 Prozent eine erfreulich starke Zunahme der Anschlusslösungen (Vorjahr 82,6 Prozent). Bei Absolventen von Brückenangeboten liegt die Erfolgsquote mit 85,6 Prozent ebenfalls leicht über dem Vorjahr (84 Prozent).

Montag, 5. Juli - 11:52 Uhr

Im Kanton gibt es mehr offene Lehrstellen als Jugendliche, die eine suchen: KV-Lehre erfreut sich weiterhin grosser Beliebtheit

(SK/vre) Für Lehrbetriebe im Kanton St.Gallen bleibt es schwierig, alle vorhandenen Lehrstellen zu besetzen. Den 193 Jugendlichen (Vorjahr 287), die noch keine Anschlusslösung nach der Volksschule haben, steht nämlich gemäss Mitteilung des Kantons ein Überhang von 1‘586 frei gemeldeter Lehrstellen gegenüber. Wie im Vorjahr verteilen sich die offenen Lehrstellen auf rund 150 Berufe und betreffen auch teils traditionell begehrte oder als anspruchsvoll geltende Berufe. Diesen Sommer zählt der Kantons St.Gallen über 4500 Schulabgängerinnen und Schulabgänger.

Das Kaufmännische Berufs- und Weiterbildungszentrum (KBZ) am Rand der St.Galler Kreuzbleiche muss sich um Nachwuchs keine Sorgen machen. Nach steht eine KV-Lehre bei Jugendlichen hoch im Kurs. Bild: Ralph Ribi

(30.7.2013)

Die Liste offener Lehrstellen deutet für die Fachleute des Kantons darauf hin, dass alle Jugendlichen, die noch auf der Suche sind, intakte Chancen haben, eine Lehrstelle zu finden. Das kantonale Amt für Berufsbildung genehmigt dieses Jahr Lehrverträge bis noch 31. Oktober. Die «Hitliste» der zwanzig von den Schulabgängerinnen und Schulabgängern am häufigsten gewählten Berufe zeigt nur geringfügige Veränderungen gegenüber dem Vorjahr. Insbesondere sind die fünf Spitzenplätze unverändert:

Kaufmann/Kauffrau: 536 Schulabgängerinnen und Schulabgänger wollen eine KV-Lehre starten. Im Vorjahr waren es 572. Fachmann/Fachfrau Gesundheit: 217 Personen in diesem, 230 Personen im Vorjahr . Detailhandelsfachmann/Detailhandelsfachfrau: 212 Personen in diesem, 188 im Vorjahr. Elektroinstallateur/Elektroinstallateurin: 146 Personen in diesem, 115 im Vorjahr. Polymechaniker/Polymechanikerin: 105 Personen in diesem, 137 Personen im Vorjahr.

Montag, 5. Juli - 11:01 Uhr

Auffahrunfall der etwas anderen Art: 16-Jährige verletzt sich bei Zusammenstoss mit Mofas

(kapo/vre) Am Sonntagnachmittag ist es auf der Steinacherstrasse in Tübach zu einer Auffahrkollision von zwei Mofas gekommen. Eine 16-Jährige verletzte sich dabei leicht und musste gemäss Mitteilung der Kantonspolizei mit leichten Verletzungen ins Spital gebracht werden.

Nach dem Auffahrunfall in Tübach: Die darin verwickelten Mofas stehen an der Steinacherstrasse, während die Fahrerin des hinteren Zweirades in der Ambulanz erstversorgt wird. Bild: Kantonspolizei SG

(4.7.2021)

Die junge Frau war am Sonntag, 14.10 Uhr, mit ihrem Mofa von Tübach aus in Richtung Goldach-Obersteinach. Aus unbekannten Gründen prallte sie mit ihrem Gefährt auf der Steinacherstrasse von hinten gegen das stillstehenden Mofa eines 15-Jährigen. Die Jugendliche stürzte und verletzte sich leicht. Es entstand zudem geringer Sachschaden.

Montag, 5. Juli - 10:45 Uhr

Aktion Stadtwildtiere will Vernetzung von Gärten und Grünräumen verbessern: Freie Bahn für Igel, Eichhörnchen & Co.

(pd/vre) Das Projekt Stadtwildtiere lanciert dieser Tage sein Projekt für diesen Sommer. In diesem Jahr geht’s gemäss Mitteilung vom Montag um die Vernetzung von Gärten und Grünräumen zugunsten von kleinen Wildtieren. Es heisst «Freie Bahn für Igel, Eichhörnchen & Co.». Daran teilnehmen können alle Interessierten. Informationen dazu gibt's im Internet.

Für Igel können Gartentreppen bereits zum grossen Hindernis werden. Bild: Rahel Fierz (Wilde Nachbarn Pfannenstil) Eichhörnchen bewegen sich am liebsten von Baum zu Baum. Sie lieben deshalb Quartiere mit einem dichten Bestand alter Bäume. Bild: Franziska Löcher (Stadtwildtiere Zürich) Gartenteiche mit steilen Ufern können Todesfallen für kleine Tiere werden. Ein Ausstieg schafft Abhilfe. Bild: Igelzentrum ZH Katzentüren sind vielenorts eine Selbstverständlichkeit. Wieso eigentlich nicht auch Igel-Durchgänge in Gartenzäunen? Bild: Stadtwildtiere Ein naturnah gestalteter Garten ist nicht nur Lebensraum für Wildtiere. Er erfreut auch das Auge der Menschen, der ihn nutzen können. Bild: Richard Winkler (Stadtwildtiere) Eine naturnahe Gartengestaltung mit einheimischen Pflanzen und Büschen ist auch rund um Wohnhäuser sehr gut möglich. Bild: Stadtwildtiere Stadt-Igel sind nicht nur auf naturnahe Lebensräume in unseren Gärten angewiesen, sie müssen auch zwischen Grünflächen zirkulieren können.

Bild: Martin Goebel

(Stadtwildtiere) Ein Stadt-Igel auf nächtlicher Erkundungstour in seinem ausgedehnten Revier. Bild: Martin Goebel (Stadtwildtiere)

Mauern, Zäune, Treppen, Lichtschächte: Siedlungsgebiete sind Labyrinthe für kleine Wildtiere, die wie Igel und Eichhörnchen zu Fuss unterwegs sind. Bereits ein Hindernis mit einer Höhe von 25 Zentimetern ist für Igel nicht mehr überwindbar. So können naturnahe Flächen für das Stacheltier unerreichbar bleiben, da der Zugang versperrt ist. Eichhörnchen hingegen sind nicht gern am Boden unterwegs, sondern bewegen sich am liebsten von Baum zu Baum. Sie leben deshalb in Stadtquartieren, in denen viele alte Bäume nebeneinander wachsen. Grosse, offene Flächen sind für die flinken Kletterer meist unüberwindbare Hindernisse.

Hier will die aktuelle Stadtwildtiere-Kampagne «Freie Bahn für Igel, Eichhörnchen & Co.» ansetzen. Barrieren sollen verschwinden, Fallen entschärft werden sowie neue Korridore für Igel und Eichhörnchen entstehen. Eine Postkartenserie und ein Merkblatt geben Tipps zur Gestaltung einer wildtierfreundlichen Wohnumgebung und zur Aufwertung von Grünräumen.

Zusammen mit Freiwilligen aus der Bevölkerung werden Durchschlüpfe und Hindernisse für Igel kartiert und so die Durchlässigkeit eines bestimmten Gebietes untersucht. Bestehende und neu geschaffene Durchgänge können mit kleinen Plaketten sichtbar gemacht. Interessierte können diese per E-Mail bestellen und Beobachtungen von Durchschlüpfen auf der Plattform im Internet melden.

Igel vor einem für sie gebauten Unterschlupf: Zwei der Stacheltiere liefen der Aktion Stadtwildtiere im Oktober 2016 vors Objektiv der Fotofalle. Bild: Stadtwildtiere

Die Aktion Stadtwildtiere ist seit 2015 in St.Gallen aktiv. Sie hat zum Ziel, die Bevölkerung für die Wildtiere im Siedlungsraum zu sensibilisieren und gleichzeitig ihr Vorkommen zu dokumentieren, erlebbar zu machen und zu fördern. Am Programm, das von der Stadt, dem Naturmuseum und den Naturorganisationen getragen wird, kann man aktiv mitmachen. Etwa durch das Eintragen von Wildtier-Beobachtungen in eine elektronische Datenbank oder durch die Teilnahme am alljährlichen Forschungsprojekt.

Montag, 5. Juli - 9:27 Uhr

Coronasituation im Kanton St.Gallen: 32 Neuansteckungen und ein Todesfall übers Wochenende

(SK/vre) Der Kanton St.Gallen meldet im Internet fürs Wochenende (Freitag, Samstag und Sonntag) 32 neue laborbestätigte Coronafälle. Die Gesamtzahl der Ansteckungen seit März 2020 liegt jetzt bei 42'862. Übers Wochenende wurde zudem ein weiterer Todesfall in Zusammenhang mit Covid-19 registriert. Die Zahl der St.Galler Coronatoten seit Frühling 2020 steigt damit auf 716.

Die wichtigsten Kennzahlen zur Entwicklung der Coronapandemie im Kanton St.Gallen mit Stand am Sonntag, 4. Juli, um Mitternacht. Tabelle: Fachstelle Statistik Kanton SG

Tief ist auch die Zahl der Hospitalisationen wegen Covid-19: Derzeit liegt nur noch eine Person deswegen in einem St.Galler Spital. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei zwölf, die 14-Tage-Inzidenz bei 21. Diese Werte bezeichnen die Zahl der Fälle in den vergangenen sieben und 14 Tagen jeweils hochgerechnet auf 100'000 Einwohnerinnen und Einwohner.

Geografisch gesehen liegt der Schwerpunkt der Coronapandemie derzeit im Süden des Kantons St.Gallen. Hotspot ist weiterhin der Wahlkreis See-Gaster mit einer 14-Tage-Inzidenz von 43,85, gefolgt vom Toggenburg mit 29.82. Dies bei einem kantonalen Durchschnitt von derzeit 21 Fällen in 14-Tagen hochgerechnet auf 100'000 Einwohnerinnen und Einwohner. Zielich genau im kantonalen Schnitt liegt der Wahlkreis Wil mit 20,94, gefolgt vom Sarganserland mit 19,29.

Die Verteilung der neuen Coronafälle auf die St.Galler Wahlkreise gemessen an der 14-Tage-Inzidenz. Stand: Donnerstag, 1. Juli 2021. Grafik: Fachstelle Statistik Kanton SG

Die tiefsten Zahlen bei den Neuansteckungen weisen im Kanton St.Gallen derzeit die Wahlkreise Rorschach (11,38), Werdenberg (12,51), St.Gallen-Gossau (13,84) und das Rheintal (16,14) auf.

Montag, 5. Juli - 7:37 Uhr

Am Dienstag tagt das St.Galler Stadtparlament: Im Zentrum steht die - ausgezeichnet abschliessende - Rechnung des Coronajahres 2020

(vre) Am Dienstag, ab 16 Uhr, tritt das St.Galler Stadtparlament zu seiner letzten Sitzung vor den Sommerferien zusammen. Traditionellerweise steht dabei der Rückblick aufs vergangene Geschäftsjahr, in dem Fall das Coronajahr 2020, im Zentrum. Zur Sitzung ist Publikum zugelassen. Allerdings gilt in der Olma-Halle 1.2 weiterhin konsequente Maskenpflicht; davon ausgenommen sind nur Parlaments- und Stadtratsmitglieder, wenn sie ein Votum halten.

Die Bank der Stadtregierung im provisorischen Parlamentssaal in der Olma-Halle 1.2. Bild: Benjamin Manser

(12.1.2021)

Die Traktandenliste der Parlamentssitzung weist 13 Punkte auf. Das grösste und mit Sicherheit am meisten diskutierte Geschäft ist die Stadtrechnung 2020. Sie hat statt mit roten mit tiefschwarzen Zahlen abgeschlossen, nämlich fast 40 Millionen Franken besser als erwartet. Rund die Hälfte des Besserabschlusses ist allerdings auf Buchgewinne beim Abtausch eines Pakets von Grundstücken mit der Ortsbürgergemeinde und der Neubewertung von Baurechtsverträgen an der Martinsbruggstrasse zurückzuführen.

Statt eines Lochs von 12,1 weist die Stadt für 2020 in der Laufenden Rechnung einen Gewinn von 5,83 Millionen aus. Doch das ist noch nicht das ganze positive Bild: Zusätzlich konnte sie vorzeitig 15 Millionen des Dotationskapitals der Stadtwerke sowie die zusätzlichen 4,9 Millionen der städtischen Olma-Beteiligung wegen der Coronakrise abschreiben. Ein Wermutstropfen des Abschlusses 2020 ist die Investitionsrechnung: Das Budget hatte Bruttoinvestitionen von 112,4 Millionen vorgesehen, in Tat und Wahrheit wurden nur 56,7 Millionen investiert.

Am Dienstag vertritt erstmals Stadtpräsidentin Maria Pappa einen Abschluss der Stadtkasse im Parlament. Bild: Benjamin Manser

(12.1.2021)

Neben der Rechnung wird sich das Stadtparlament am Dienstag mit Jahresberichten und mit Kreditüberschreitungen des vergangenen Jahres beschäftigen. Dazu kommt der Bericht über hängige Motionen und Postulate. Weiter stellt der Stadtrats eine Legislaturziele für die laufende Amtsdauer zur Diskussion, und es sind drei Ersatzwahlen in ständige Parlamentskommissionen vorzunehmen. Wenig Zeit wird das erste Traktandum in Anspruch nehmen. Der Bericht der ständigen parlamentarischen Kommissionen über Vorstösse von Jugendlichen und Migranten fällt nämlich kurz aus: Es sind auch 2020 keine eingegangen.

Auf den üblichen Kanälen wird live von der siebten Parlamentssitzung der Amtsdauer 2021 bis 2024 berichtet. Einerseits betreibt die «Tagblatt»-Stadtredaktion ihren Liveticker bei «Tagblatt online», anderseits berichtet die Stadtkanzlei live auf Twitter über die Beschlüsse des Parlaments.

Sonntag, 4. Juli - 18:35 Uhr

Ein 75-Jähriger verletzte sich beim Sturz von dieser Leiter schwer. Bild: Kantonspolizei SG (3.7.2021)

75-Jähriger bei Sturz vom Heuboden schwer verletzt

(kapo/vre) Schwere Verletzungen hat sich am Samstagabend in Eggersriet ein 75-Jähriger beim Sturz vom Heu- auf einen Betonboden zugezogen. Es gelang dem Man dennoch telefonisch die Rettungskräfte zu alarmieren. Der Verunfallte wurde durch die Sanität versorgt und ins Spital gebracht.

Der 75-Jährige war am Samstag, gegen 19 Uhr, damit beschäftigt Heu für seine Kühe bereitzustellen. Beim Verlassen des Heubodens stieg er gemäss Mitteilung der Kantonspolizei St.Gallen rückwärts die Leiter hinunter, machte einen Fehltritt und stürzte auf den Betonboden.

Sonntag, 4. Juli - 13:04 Uhr

Unterwegs in Gossau auf nasser Fahrbahn: 72-jährige Velofahrerin stürzt und verletzt sich

Die Velofahrerin erlitt unbestimmte Verletzungen. Bild: Kantonspolizei SG (3.7.2021)

(kapo/nat) Eine 72-Jährige war am Samstagabend mit ihrem Velo auf der regennassen Fahrbahn der Gossauer Bahnhofstrasse in Richtung Bahnhof und Fürstenlandsaal unterwegs. Die Frau trug keinen Helm. Als sie das schmale Metallband befuhr, welches in die Strasse eingelassen ist, rutschten die Räder des Velos weg und die Fahrerin stürzte auf den Asphalt.

Die Velofahrerin stürzte beim Überfahren des Metallbandes in der Strassenmitte. Bild: Kantonspolizei SG (3.7.2021)

Die 72-Jährige verletzte sich beim Sturz unbestimmt. Sie wurde durch die Rettung betreut und ins Spital gebracht.

Sonntag, 4. Juli - 10:10 Uhr

Autofahrerin prallt frontal gegen parkierten Personenwagen

Die 18-Jährige verletzte sich beim Vorfall nicht. Bild: Stadtpolizei SG (3.7.2021)

(stapo/nat) Am Samstagvormittag kam es auf der Dufourstrasse in St.Gallen zu einer Kollision mit einem parkierten Fahrzeug. Eine 18-jährige Autolenkerin wurde durch eine auf der Beifahrerseite umgekippte Getränkedose abgelenkt und prallte mit ihrem Wagen frontal gegen einen parkierten Personenwagen. Dabei entstand erheblicher Sachschaden. Wie die Stadtpolizei mitteilt, wurde beim Zwischenfall aber niemand verletzt.

Die Autolenkerin fuhr in dieses parkierte Fahrzeug. Bild: Stadtpolizei SG (3.7.2021)

Samstag, 3. Juli - 19:15 Uhr

Saison startet auf dem Gallusplatz: Erster Flohmarkt nach anderthalb Jahren Corona-Zwangspause

Momentaufnahme. Am Samstag hat nach anderthalb Jahren Corona-Zwangspause erstmals in der St.Galler Altstadt wieder ein Flohmarkt stattgefunden. Der Start auf dem Gallusplatz ist geglückt – mit viel Publikum und Sonnenschein. Bild: Reto Voneschen (3.7.2021)

Samstag, 3. Juli - 18:40 Uhr

Skateboarder prallt gegen Auto und verletzt sich

(stapo/vre) Am Freitagnachmittag ist es auf der Oberstrasse in St.Gallen zu einem Zusammenstoss zwischen einem Personenwagen und einem Skateboardfahrer gekommen, der sich von seinem Hund ziehen liess. Der Boarder musste mit eher leichten Verletzungen mit der Ambulanz zur Kontrolle ins Kantonsspital eingeliefert werden. Der Vierbeiner hatte dem Auto noch ausweichen können und blieb anders als sein Herrchen unverletzt

Das Auto wollte auf die Oberstrasse einbiegen, in dem Moment kam der Skateboarder daher, der sich von seinem Hund ziehen liess. Bild: Stadtpolizei SG (2.7.2021)

Am Freitag, kurz nach 16.30 Uhr, war der 32-jährige Skateboardfahrer auf dem Trottoir der Oberstrasse stadtauswärts unterwegs. Dabei liess er sich gemäss Mitteilung der Stadtpolizei von seinem Hund ziehen. Gleichzeitig wollte ein 51-jähriger Mann aus einer Ausfahrt nach rechts in die Oberstrasse einbiegen. Der Hund konnte dem Auto noch ausweichen. Der Skateboardfahrer kollidierte jedoch mit dem ausfahrenden Fahrzeug und flog wegen der Wucht des Aufpralls über die Motorhaube.

Samstag, 3. Juli - 11:01 Uhr

Frau stürzt mit E-Trottinett in St.Gallen, Mann alkoholisiert mit E-Bike in Gossau unterwegs

In St.Gallen verletzte sich am Freitag eine Frau beim Sturz mit dem E-Trottinett. Bild: Stadtpolizei SG (2.7.2021)

(stapo/kapo) Am Freitagnachmittag fuhr eine 25-jährige Frau mit ihrem E-Trottinett auf der Sonnegggstrasse in St.Gallen abwärts. Bei der Einmündung Wiesentalstrasse war die Fahrbahn wegen einer Baustelle mit einem Absperrband gesperrt. Beim Versuch unter dem Band durchzufahren verlor die 25-Jährige die Kontrolle über das E-Trottinett und stürzte. Mit Beinverletzungen musste sie ins Kantonsspital gebracht werden. Es entstand geringer Sachschaden.

An der Herisauerstrasse in Gossau verletzte sich am Freitagabend ein 51-Jähriger, der unter Alkoholeinfluss mit seinem E-Bike unterwegs war. Er fuhr über den Randstein aufs Trottoir, stürzte und verletzte sich dabei leicht. Der Mann musste ebenfalls ins Spital eingeliefert werden. Am E-Bike entstand ein Sachschaden von rund 500 Franken.

In Gossau fuhr ein Mann mit dem E-Bike über den Randstein der Herisauerstrasse aufs Trottoir und stürzte. Bild: Kantonspolizei SG (2.7.2021)

Samstag, 3. Juli - 0:55 Uhr

Nach dem Einzug der italienischen Nationalelf ins EM-Halbfinal: Hunderte Tifosi feiern ausgelassen im St.Galler Stadtzentrum

(sab/vre/ghi) Nach der grossen Enttäuschung über die Niederlage der Schweizer Nationalmannschaft im Elfmeterschiessen gegen Spanien gab es in der St.Galler Innenstadt in der Freitagnacht doch noch Grund zum Feiern. Jedenfalls für all jene, die den «Azzurri» die Daumen drücken. Mit dem 2:1-Sieg gegen Belgien hat sich Italien für das EM-Halbfinal qualifiziert und trifft am Dienstagabend auf Spanien. Einige hundert Tifosi fanden sich kurz nach Abpfiff der Partie am Schibenertor ein, um den Erfolg ihrer «Squadra Azzurra» ausgelassen zu feiern.

Freudenfeier am Schibenertor nach dem EM-Sieg Italiens über Belgien. Bild: Sandro Büchler (2.7.2021) Mit Megafon und rot-weiss-grüner Kappe sitzt der Taktgeber für Gesänge und Sprechchöre auf dem Pfahl des Velolichtsignals. Bild: Sandro Büchler (2.7.2021) Ein Video für den eigenen Auftritt in den sozialen Medien und als Erinnerung an einen schönen Abend. Bild: Sandro Büchler (2.7.2021) Egal, ob im Auto oder zu Fuss: Die rot-weiss-grüne Fahne muss mit dabei sein. Bild: Reto Voneschen

(2.7.2021) Man trägt die italienischen Farben auf dem Kopf, aber auch am Oberarm. Bild: Sandro Büchler (2.7.2021) Hatte den Oberen Graben für sich allein: Nachdem die Polizei die Autos «ausgesperrt» hat, kurvt ein Italienfan mit E-Trottinett und Fahne vor der «Union» herum. Bild: Reto Voneschen

(2.7.2021) Die Stadtpolizei reagiert rasch auf die steigende Zahl der feiernden Fans und sperrt am Blumenbergplatz und am Schibenertor Fahrspuren. Ziel: Der öffentliche Verkehr soll rollen können. Bild: Reto Voneschen

(2.7.2021) Die Stadtpolizei markierte nach Ende des Spiels von Italien gegen Belgien im Stadtzentrum Präsenz, hatte aber - neben der Verkehrsreglung - wenig zu tun, weil die Fans friedlich feierten. Bild: Reto Voneschen (2.7.2021) Ausgerüstet für jeden Fall: Stadtpräsidentin Maria Pappa freut sich vor Mitternacht im Dress Italiens am Schibenertor. Das Nati-Trikot ist aber in der Umhängetasche ebenfalls dabei. Bild: Reto Voneschen (2.7.2021) Spanien feiert gemeinsam mit Italien den EM-Erfolg vom Freitagabend. Bild: Sandro Büchler (2.7.2021) Freude pur. Bild: Sandro Büchler

(2.7.2021) Mit den italienischen Farben auf dem Oberen Graben unterwegs. Bild: Reto Voneschen (2.7.2021) Forza Italia! Bild: Sandro Büchler (2.7.2021) Die ganze Familie unterwegs im azurblauen Dress der italienischen Fussball-Nationalmannschaft. Bild: Reto Voneschen

(2.7.2021) Die Spannung ist gewichen,... Bild: Sandro Büchler (2.7.2021) jetzt wird gefeiert. Bild: Sandro Büchler

(2.7.2021) Die italienische Fahne als Umhang. Bild: Sandro Büchler (2.7.2021) Er ist am Dienstag mit Sicherheit auch wieder «auf der Piste». Bild: Sandro Büchler

(2.7.2021)

Zwar sperrte die Polizei schnell Fahrspuren ab, um Autokorsos zu verhindern. Die Feierlaune der Italienerinnen und Italiener trübte das aber nicht. Ein Fan etwa fuhr auf einem E-Trottinett mit italienischer Fahne unter Jubel und Applaus der Schaulustigen zig Runden ums Schibenertor. Andere defilierten zu Fuss mit einer Fahne in Übergrösse. Die Fans stimmten die italienische Nationalhymne, «Italia, Italia»-Fangesänge und «L'Italiano» von Totò Cotugno an. Dirigiert wurde das spontane Konzert von einem Fan namens Marco, der kurzerhand auf dem Velolichtsignal auf der Kreuzung Platz nahm und die jubelnde Menge mit Megafon anfeuerte.

Ein Bad in der Menge nahm auch Stadtpräsidentin Maria Pappa, die gemeinsam mit SP-Parteikollege und «Kaffeehaus»-Betreiber Gallus Hufenus die Partie verfolgt hatte. Sie tanzte und johlte in der Menge und freute sich sichtlich über den Sieg der Italiener. Allerdings trauerte sie auch etwas dem verpassten Halbfinal-Einzug der Schweizer nach, wie sie im Gespräch verriet: «Fast hätte es auch für sie gereicht!» Ganz korrekt hatte die Stadtpräsidentin mit kalabrischen Wurzeln die T-Shirts beider Teams dabei.

Diesmal leitete die Stadtpolizei den Autoverkehr rasch übers Schibenertor ab, danach wurde der Blumenbergplatz gesperrt. Damit wurden Hupkorsos auf den Unteren Graben und die Rosenbergstrasse verbannt, so dass der öffentliche Verkehr zwischen Marktplatz und Hauptbahnhof problemlos rollen konnte. Auf dem Unteren Graben und der Rosenbergstrasse stauten sich zeitweise die Autos.

Freitag, 2. Juli - 21:03 Uhr

Tennisclub St.Gallen eröffnet sein neues Restaurant: «Intermezzo» soll zu einem öffentlichen Treffpunkt für die ganze Stadt werden

(pd/vre) Der Tennisclub St.Gallen (TCSG) hat am Donnerstag sein neues Restaurant eröffnet. Dies geschah coronabedingt in kleinem Rahmen. Das «Intermezzo» befindet sich innerhalb der Anlage des Tennisclubs an der Gatterstrasse hinter der Universität auf dem Rosenberg. Clubhaus und Restaurant wurden gemäss Mitteilung vom Freitag für rund 750’000 Franken renoviert.

Die Anlage des Tennisclubs St.Gallen an der Gatterstrasse in Rotmonten. Bild: TCSG

Pächter des neuen Restaurants ist Andreas Fuster, dessen Karriere von der Waldegg ob Teufen bis zur Londoner Spitzengastronomie von Anton Mosimann führte. Mit dem neuen und ausdrücklich öffentlichen Lokal will der Tennisclub einen neuen Begegnungsort in der Stadt schaffen, wie TCSG-Co-Präsident Kristofer Roelli an der Eröffnungsfeier vom Donnerstag sagte. Auch externen Gästen steht das Restaurant ab sofort offen.

Die neue Bar im «Intermezzo». Auch sie ist öffentlich. Bild: TCSG

Der Umbau von Clubhaus und Restaurant ist Schlusspunkt eines längeren Transformationsprozesses des Tennisclubs St.Gallen, der mit Gründungsjahr 1899 einer der drei ältesten in der Schweiz ist. Er steht heute, unter anderem wegen des Entscheids von 2008 für rund acht Millionen Franken eine Tennishalle zu bauen und zum Ganzjahresclub zu werden, nicht nur finanziell gut da.

Im neuen Restaurant des Tennisclubs St.Gallen sind Mitglieder und externe Gäste gleichermassen willkommen. Bild: TCSG

2012 übernahm der TCSG die St.Galler Stadtmeistermeisterschaften und öffnete diese für lizensierte Spielerinnen und Spieler aus der ganzen Schweiz. 2013 wurden auf dem neuen Hallendach vier Allwetter-Plätze eingerichtet, die die Outdoor-Saison im Herbst und Frühling wesentlich verlängern. Heute sind über 300 der TCSG-Mitglieder unter 22 Jahren alt und die Juniorenabteilung ist «ein Schmelztiegel nicht nur für das Quartier Rotmonten».

Die TCSG-Co-Präsidenten flankieren das Betreiberteam (von links): Kristofer Roelli, Stefanie Ebneter (Aushilfe), Lukas Fuster (Küche), Andreas Fuster (Gastgeber) und Christian Hohl. Bild: TCSG

Nun wurden auch noch Garderoben und Gastronomie mit Restaurant, Bar, Cheminée-Lounge renoviert. Seitens der Mitglieder sei ehrenamtliche Arbeit «von unschätzbarem Wert» geleistet worden, wird TCSG-Co-Präsident Christian Hohl in der Mitteilung zitiert: «So konnten wir uns unsere Vision leisten, der schönste Tennisclub der Ostschweiz zu werden». Zu dieser Vision gehört das Betreiberteam des «Intermezzo». Pächter Andreas Fuster: «Die Aufbruchstimmung im TCSG ist eine gastronomische Chance. In Rotmonten fehlt ein Magnet.» Dazu wolle man werden.

Informationen zum Tennisclub St.Gallen (TCSG) gibt's im Internet hier und zum neuen Restaurant «Intermezzo» hier.

Freitag, 2. Juli - 17:52 Uhr

Ohne Virus hätte an diesem Wochenende das St.Galler Open Air stattgefunden: Tristesse im Tobel

(vre) Wie schon 2020 kann das St.Galler Open Air an diesem Wochenende coronabedingt nicht stattfinden. Während im vergangenen Jahr etliche Fans die Absage direkt auf dem Festivalgelände im Sittertobel betrauerten, ist derzeit dort nichts los. Die Stadtpolizei habe bisher dort unten keine Probleme gehabt. Und wiederholt ausdrücklich, dass es auch Open-Air-«Trauergästen» untersagt ist, wild zu campieren und zu festen. Raphael Rohner, bekennender Open-Air-Fan und Videoredaktor bei «Tagblatt online» hat die Festivalabsage mit einem weinenden und einem lachenden Auge in einem Video verarbeitet:

Das Open Air St.Gallen 2019, 2020 und 2021. Video: Raphael Rohner

Freitag, 2. Juli - 17:17 Uhr

Diesmal hängen fast keine Schweizer Fahnen an St.Galler Hausfassaden: Für Anbieter von Fahnen ist die Fussball-EM wohl eher kein Geschäft

(vre) Nach der Heim-EM 2008 hatte es sich auch in St.Gallen eingebürgert, dass Fussballfans bei Europa- und Weltmeisterschaften die Landesfarben ihrer Lieblingsmannschaft am Fenster, vom Balkon oder am Auto flattern liessen. Nicht so bei der coronabedingt auf diesen Sommer verschobenen EM 2020, in deren Viertelfinal heute Freitag die Schweiz auf Spanien und Italien auf Belgien trifft. Die Zurückhaltung beim Fahnenschmuck hat sich nach dem Schweizer Erfolg gegen Frankreich vom Montag nicht verändert.

Hinter diesem Balkon an der Rosenbergstrasse werden am Freitagabend sicher zwei Viertelfinalspiele der Fussball-WM geschaut - um 18 Uhr die Schweiz gegen Spanien, um 21 Uhr Italien gegen Belgien. Bild: Reto Voneschen (1.7.2021) In einem Einfamilienhaus im Lachen-Quartier fänt einer ganz klar für die «Squadra Azzurra». Sie spielt heute Freitag, 21 Uhr. Bild: Reto Voneschen (30.6.2021) Noch nicht ganz auf dem neusten EM-Stand war am Donnerstag diese Bar in der Katharinengasse. Bis heute Abend ändert sich das sicher noch. Bild: Reto Voneschen

(1.7.2021)

Eine Velofahrt am Donnerstag quer durch die Stadt St.Gallen zeigt: EM-Fahnen sind eine Seltenheit. Ganz vereinzelt nur zeigt jemand an einer Fassade oder am Auto an, für wen er die Daumen drückt. Ob die Zurückhaltung mit der Coronapandemie oder dem schwachen Start der Schweizer Nati in die EM zu tun hat? Man kann nur Vermutungen anstellen und die weitere Entwicklung abwarten, Untersuchungen und Aussagen zur nicht weltbewegenden Frage gibt's ja keine...

Freitag, 2. Juli - 16:53 Uhr

Jodlerclub Stadt St.Gallen meldet sich nach Corona-Zwangspause zurück: Am Sonntag wird in der Kirche St.Otmar im Gottesdienst gejodelt

Der Jodlerclub Stadt St.Gallen singt im Sonntagsgottesdienst in der Kirche St.Otmar. Bild: PD

(pd/vre) Auch für den Jodlerclub der Stadt St. Gallen war die Corona-Zwangspause eine anspruchsvolle und schwierige Phase, die noch immer nicht ganz ausgestanden ist. Die Jodlerinnen und Jodler sehen aber gemäss Mitteilung «ein Licht am Ende des Tunnels». Und das feiern sie diesen Sonntag im Gottesdienst in der katholischen Kirche St.Otmar. Neben Liedern aus Jodlermessen werden traditionelle Jodellieder vorgetragen. Seelsorgerin Barbara Walser predigt und Kaplan Joseph Antipasado zelebriert den Gottesdienst.

Freitag, 2. Juli - 15:47 Uhr

Petition gegen Neubau für Tagesbetreuung beim Schulhaus Boppartshof: 1’386 Unterschriften gegen das Bauprojekt auf der Schul- und Sportwiese

(vre) Die Petition «Boppiwiese erhalten» ist am Freitagvormittag mit 1’386 Unterschriften auf der St.Galler Stadtkanzlei deponiert worden. Die Gruppe hinter dem Vorstoss hofft, dass der Stadtrat von sich aus auf den Entscheid zurückkommt, am Rand der Schul- und Sportwiese im Boppartshof einen Neubau für die Tagesbetreuung zu erstellen. Tue er dies nicht, liege es am Stadtparlament einzugreifen, sagte Donat Kuratli vor der Übergabe der Petition. Andernfalls sei das Quartier bereit, das Referendum gegen das Projekt zu ergreifen, liess der SVP-Stadtparlamentarier durchblicken.

Sie stehen hinter der Petition Boppiwiese erhalten (von links): Donat Kuratli, Susanne Gmünder Braun, Stevan Dronjak, Barbara Hächler und Werner Dieziger. Bild: Reto Voneschen (2.7.2021)

Neben dem Schulhaus Boppartshof will die Stadt St.Gallen einen dreistöckigen Neubau für die Tagesbetreuung errichten. Dabei soll ein Randbereich der Spiel- und Sportwiese überbaut werden. 600'000 Franken für den Wettbewerb und das Vorprojekt sind vom Stadtparlament bereits gesprochen. Von der Kritik aus dem Quartier nahm die Legislative vor dem Entscheid Kenntnis, leistete ihr aber keine Folge.

Der Architekturwettbewerb soll diesen Herbst lanciert werden. Anfang 2022 wird der Entscheid des Stadtrats zum Wettbewerbsprojekt erwartet, danach wird das Vorprojekt ausgearbeitet. Anfang 2023 entscheidet das Stadtparlament über den Ausführungskredit, auf Sommer 2026 ist der frühestmögliche Bezug des Neubaus terminiert. In der Investitionsplanung sind für den Neubau der Tagesbetreuung auf der Schulanlage Boppartshof insgesamt 8,9 Millionen Franken eingestellt. Der Parlamentsentscheid unterliegt dem fakultativen Referendum; mit 1000 Unterschriften von Stimmberechtigten kann also eine Volksabstimmung verlangt werden.

Vor der Übergabe der Petition wurden am Freitag die Argumente gegen das Projekt wiederholt: Im Quartier habe man nichts gegen die Tagesbetreuung, sagte die ehemalig CVP-Stadtparlamentarierin Barbara Hächler. Diese Institution brauchte tatsächlich neue Räume. Die von Schule und Quartier vielfältig genutzte Wiese neben dem Schulhaus Boppartshof sei dafür einfach der falsche Bauplatz. Bei diesem Bauprojekt brauche es – nicht zuletzt für die Kinder und die Vereine im Quartier – ein Umdenken bei der Stadt. Andere mögliche Standorte für den Neubau der Tagesbetreuung seien vorhanden.

Die 1'386 Unterschriften für die Boppi-Wiese wurden der Stadtkanzlei am Freitag zusammen mit einem gebastelten Argumentarium übergeben.

Der Widerstand im Boppartshof erinnert an die Auseinandersetzung vor einigen Jahren bezüglich der Sömmerliwiese im Lachen-Quartier. Hier wollte die Stadt ebenfalls einen Neubau für die Tagesbetreuung an den Rand der Grünfläche stellen. Das Vorhaben wurde von einer breiten Allianz aus dem Quartier bekämpft und schliesslich mit einer Umzonungsinitiative zu Fall gebracht. Im Lachen-Quartier zeichnet sich inzwischen eine Lösung ab: Die Tagesbetreuung soll auf das Areal einer ehemaligen Gärtnerei direkt neben dem Schulhaus Feldli zu stehen kommen.

Freitag, 2. Juli - 14:50 Uhr

St.Galler Regierung unterstützt Hilfsmassnahmen nach Vulkanausbruch: 20'000 Franken aus dem kantonalen Lotteriefonds für humanitäre Hilfe

(SK/vre) Der Kanton St.Gallen unterstützt das Schweizerische Rote Kreuz (SRK) mit 20'000 Franken bei der Nothilfe nach einem Vulkanausbruch in der Demokratischen Republik Kongo. Der Vulkan Nyiragongo, einer der aktivsten der Welt, ist am 22. Mai unerwartet ausgebrochen; Nachbeben schüren die Angst vor weiteren Eruptionen mit Lavaströmen und Aschewolken in der lokalen Bevölkerung. Vom Vulkanausbruch betroffen sind rund 290'000 Menschen. Bisher werden im Gebiet 32 Tote und viele Vermisste registriert. Gebäude sind zum Teil ganz zerstört oder durch die zahlreichen Nachbeben stark beschädigt worden.

Nach dem Ausbruch des Vulkans Nyiragongo versammeln sich Bewohnerinnen und Bewohner von Goma für ihre Evakuierung aus gefährdeten Bezirken der Millionenstadt. Bild: Hugh Kinsella Cunningham/EPA

(22.5.2021)

Die Internationale Föderation der Rotkreuz- und Rothalbmond-Gesellschaften bemüht sich gemäss Mitteilung vom Freitag bei der Bewältigung der Krise im Kongo und in Ruanda zu helfen. Das SRK schickt nebst finanzieller Hilfe auch Fachleute ins Krisengebiet. Damit es die humanitäre Hilfe aufrechterhalten kann, ist es dringend auf Spenden angewiesen. Die St.Galler Regierung hat deshalb 20'000 Franken aus dem Lotteriefonds gesprochen. Sie will damit die Solidarität der St.Galler Bevölkerung mit den Betroffenen in Afrika zum Ausdruck bringen.

Freitag, 2. Juli - 14:26 Uhr

Coronabulletin des Kantons St.Gallen: Zahlen sind auf tiefem Niveau stabil

(SK/vre) Das Wochenbulletin des Kantons St.Gallen zur Entwicklung der Coronapandemie bestätigt, was sich in den Tageszahlen diese Woche schon abgezeichnet hat: Die Situation ist entspannt, die Zahlen sind seit seit einiger Zeit auf tiefem Niveau stabil. Dies trotz weitgehender Lockerung der Anti-Corona-Massnahmen und der schrittweisen Rückkehr zu einem mehr oder weniger normalen Alltag.

Die aktuellen Zahlen sind vergleichbar mit jenen vom Sommer 2020. Die Frage ist, wie sie sich nach den Sommerferien entwickeln. Fachleute hoffen, dass es aufgrund der Durchimpfung der Bevölkerung zu keiner weiteren Pandemiewelle kommen wird. Unsicher bleibt der Einfluss von Virusmutationen, auf deren Umsichgreifen etwa Portugal dieser Tage mit Verschärfungen der Vorschriften reagiert hat.

Die Coronazahlen sind zwar tief, die Regeln gegen das Virus werden uns aber weiterhin begleiten. Im Bild ein Warnhinweis in der derzeit auf der Sömmerliwiese wirtenden Buvette des Quartiervereins Lachen. Bild: Reto Voneschen

(27.6.2021)

Im Kanton St.Gallen ist die Lage derzeit aber gut. In den vergangenen sieben Tagen wurden gemäss Coronabulletin vom Freitag 3'820 Tests registriert, von denen gerade einmal 35 oder 1,1 Prozent positiv ausgefallen sind (Vorwoche: 4'826 Tests, 68 oder 1,9 Prozent davon positiv). In den vergangenen sieben Tagen waren keine neuen Hospitalisationen und auch keine Todesfälle in Zusammenhang mit Covid-19 zu verzeichnen (Vorwoche: vier Hospitalisationen und zwei Todesfälle).

Sichtbare Fortschritte hat auch die Impfkampagne im Kanton St.Gallen gemacht: Mit Stand 1. Juli wurden 414'554 Impfdosen verabreicht. Geimpft wurden damit nach Angaben im kantonalen Internetauftritt 244'101 Personen – 73'648 sind einmal, 170'453 zweimal geimpft. Dies bei einer ständigen Wohnbevölkerung von knapp 515'000 Personen im Kanton St.Gallen.

Neu können sich im Kanton St.Gallen auch Personen im Alter von unter 16 Jahren gegen das Coronavirus impfen lassen. Bild: Alessandro Crinari/

KEY (29.6.2021)

Gemäss Coronabulletin vom Freitag liegen dem Kanton inzwischen 1'780 Härtefallgesuche vor, die hochgerechnet 9'861 Vollzeitstellen betreffen. Davon entschieden sind 95 Prozent oder 1'691 Gesuche. Abgewiesen wurden 363 Eingaben. Aus dem kantonalen Härtefallfonds, der die Folgen der Coronakrise für davon stark betroffene Unternehmen im Kanton abfedern soll, sind inzwischen 118,5 Millionen Franken ausbezahlt worden.

Coronabulletin Kanton stelle Publikation von Wochenzahlen vorläufig ein (vre) Das Coronabulletin des Kantons St.Gallen vom Freitag ist das zweitletzte vor den Sommerferien. Über die kommenden Wochen und auch angesichts des tiefen Stands der Zahlen stellt die Kommunikationsabteilung der St.Galler Staatskanzlei diese Mitteilung vorläufig ein. Im besten Fall, wenn im Herbst tatsächlich keine neue Pandemiewelle auf den Kanton überschwappt, wird damit das letzte Coronabulletin am 9. Juli publiziert.

Freitag, 2. Juli - 12:09 Uhr

Stadt vergibt einen Anerkennungs- und vier Förderpreise: Zwei Institutionen, ein Projekt, eine Band und ein Einzelkünstler ausgezeichnet

(sk/vre) Die Stadt St.Gallen zeichnet dieses Jahr zwei Kulturinstitutionen, ein Kulturprojekt, eine Band und einen Kunstschaffenden mit einem Anerkennungs- und vier Förderungspreisen aus. Den Anerkennungspreis erhält die 1982 als Alternative zu den grossen Buchhandlungen gegründete Genossenschaftsbuchhandlung Comedia. Die Förderpreise gehen ans Projekt der Chornacht, den Verlag Jungle Books, die Band Dachs (Basil Kehl und Lukas Senn) und Theatermann Oliver Kühn (Gründer «Theater jetzt»).

Der Buchladen Comedia befindet sich heute an der Katharinengasse. Er hat sich unter anderem einen Namen als Spezialist für Comics gemacht. Bild: Stadt St.Gallen

Der Anerkennungspreis ist mit 20‘000 Franken dotiert und wird an Personen oder Institutionen vergeben, die sich mit ihrem kulturellen Wirken besondere Verdienste um die Stadt erworben haben. Die vier Förderungspreise sind mit je 10‘000 Franken dotiert. Die Verleihung der fünf Preise findet zeitgleich mit der Vergabe der Werkbeiträge im Rahmen einer öffentlichen Feier am Montag, 15. November, 18.30 Uhr im Kulturzentrum Palace in St.Gallen statt.

Freitag, 2. Juli - 11:55 Uhr

Um einen Tag vertan: Stadtpolizei sucht Zeugen für Zwischenfall auf dem Burgweierweg vom Dienstag, nicht vom Mittwoch

(stapo/vre) Auf dem Burgweierweg in St.Gallen hat ein Roller- oder Mofafahrer einen Fussgänger von hinten angefahren und ist dann geflüchtet. Die Stadtpolizei sucht jetzt unter 071'224'60'00 nach Personen, die den Zwischenfall beobachtet haben oder Angaben zum Flüchtigen machen können. Für den Zeugenaufruf nicht ganz unwesentlich: Der Zwischenfall hat sich nicht wie gemeldet am Mittwoch-, sondern schon am Dienstagvormittag ereignet.

Gesucht wird in Zusammenhang mit dem Unfall, bei dem ein 20-Jähriger leicht verletzt wurde, ein 20- bis 30-jährigen, eher untersetzten Mann. Er war zum Zeitpunkt des Unfalls am Burgweierweg auf einem schwarzen Roller oder Mofa stadteinwärts unterwegs. Im Bereich des Hecks war das Zweirad silbern.

Freitag, 2. Juli - 9:33 Uhr

Jederzeit einen Ausflug wert: Mit dem Walzenhausen-Express auf Holzbänken in die Appenzeller Hügel

(pd/vre) In diesem Jahr feiert die Rheineck-Walzenhausen-Bergbahn (RhW) einen runden Geburtstag. Seit 1896 verbindet das 1,96 Kilometer lange Bähnchen das untere Rheintal mit dem Appenzeller Vorderland. Es wurde ursprünglich von einer Privatgesellschaft betrieben, bevor das Unternehmen 2006 in den Appenzeller Bahnen aufging. Die Bahn, die im Volksmund «s'Bähnli» oder scherzhaft Walzenhausen-Express und auch schon einmal TGV («Train a grande Vibration») heisst, verkehrt zweimal pro Stunde.

Die Rheineck-Walzenhausen-Standseilbahn in ihren frühen Jahren oberhalb der Hexenkirchlischlucht. Bild: Appenzeller Bahnen

Das Bähnchen ist immer einen Ausflug wert. Beliebt ist etwa die Anreise per Bahn nach Rheineck mit dann der Fahrt mit dem Walzenhausen-Express. Von Walzenhausen aus ist die Fortsetzung der Reise zu Fuss möglich - etwa zurück nach Rheineck oder auf dem Witzweg über Wolfhalden nach Heiden. Die Wanderzeit beträgt hier rund zweieinhalb Stunden, während denen man rund 40 Witzstationen passiert. Von Heiden aus verkehren zwei Postautolinien (über Rehetobel oder über Grub und Eggersriet nach St.Gallen zurück).

Der Bau der Schmalspurstrecke von Rheineck nach Walzenhausen vor 125 Jahren hatte bereits einen touristischen Hintergrund. Als das Bähnchen am 27. Juni 1896 eröffnet wurde, war das Appenzeller Dorf bereits ein aufstrebender Kurort mit florierendem Tourismu. Betrieben wurde die Strecke zu Beginn - genau wie früher die Mühleggbahn in St.Gallen - mit dem sogenannten Wassergegengewicht-System: Dem talwärts fahrenden Wagen wurde Wasser mitgegeben, damit dieser den bergwärts fahrenden Wagen hochziehen konnte.

Der über 62 Jahre alte Triebwagen «Liseli» heute unterwegs auf der Strecke zwischen dem unteren Rheintal und den Appenzeller Hügeln. Bild: Appenzeller Bahnen

Das für die Fahrten benötigte Wasser wurde einem Bach entnommen. Das stellte die Bahn besonders in heissen Sommermonaten, wenn der Bach wenig Wasser führte, vor grosse Herausforderungen. Dies und sich häufende Pannen führten 1958 zum Entscheid, die Strecke komplett zu elektrifizieren und in eine Zahnradbahn umzubauen. Am 1. Dezember 1958 nahm der elektrische Triebwagen den Fahrbetrieb auf. Das «Liseli» mit seinem auffälligen roten Anstrich und seinen einfachen Holzbänken für die Fahrgäste ist nach über 62 Dienstjahren immer noch in Betrieb.

Freitag, 2. Juli - 8:30 Uhr

Coronasituation im Kanton St.Gallen: Nur noch zehn Neuansteckungen am Donnerstag

(SK/vre) Der Kanton St.Gallen meldet im Internet für Donnerstag zehn neue laborbestätigte Coronafälle. Die Gesamtzahl der Ansteckungen seit März 2020 liegt jetzt bei 42'830. Erfreulich: Es wurde auch am Donnerstag kein Todesfall in Zusammenhang mit Covid-19 registriert. Die Zahl der St.Galler Coronatoten seit Frühling 2020 bleibt damit bei 715.

Die wichtigsten Kennzahlen zur Entwicklung der Coronapandemie im Kanton St.Gallen mit Stand am Donnerstag, 1. Juli, um Mitternacht. Tabelle: Fachstelle Statistik Kanton SG

Tief ist auch die Zahl der Hospitalisationen wegen Covid-19: Derzeit liegt nur noch eine Person deswegen in einem St.Galler Spital. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei sieben, die 14-Tage-Inzidenz bei 20. Dieser Wert bezeichnet die Zahl der Fälle in den vergangenen sieben und 14 Tagen jeweils hochgerechnet auf 100'000 Einwohnerinnen und Einwohner.