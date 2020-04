ST.GALLER STADT-TICKER: Museum im Lagerhaus ruft zum Zeichnen auf +++ Frühlingsputz im öffentlichen Raum +++ Es blüht in Wiesen und auf Bäumen +++ Gottesdienste erst wieder nach dem 8. Juni?

Montag, 20. April - 14:49 Uhr

Jede und jeder kann Werke einreichen: Museum im Lagerhaus plant Sonderausstellung

(miz/mha) Das Museum im Lagerhaus plant in Zeiten des Corona-Stillstands eine Sonderausstellung: «Kunst im Ausnahmezustand». Dafür ruft das Museum jede und jeden auf, zu Papier und Stift zu greifen. Ziel sei es, die im «Ausnahmezustand» erschaffenen Werke auszustellen, sobald die Normalität wieder Einzug gehalten habe.

Das Museum nennt als einzige Vorgabe für die Kunstwerke, dass das Blatt mindestens A6- (Postkartenformat) bis maximal A3-Format gross sein dürfe. Von der Bleistiftzeichnung bis hin zur geklebten Collage sei alles erlaubt. Anregungen findet man auf der Museumswebsite, zum Beispiel dieses Bild:

Jan-Piet Graf (*1971), Ohne Titel, 2012, Tusche und Filzstift auf Papier. Bild: PD/Museum im Lagerhaus

Teilnehmende sollen auf einem separaten Info-Blatt zwecks Kontaktaufnahme Namen, Anschrift und Mailadresse, bzw. Telefonnummer notieren. Zudem solle man auf dem Blatt einige Gedanken formulieren, die zur Gestaltungsidee inspiriert haben. Die Arbeit kann ungeknickt mitsamt dem Info-Blatt bis 30. April an folgende Adresse gesandt werden: Museum im Lagerhaus, Davidstrasse 44, 9000 St. Gallen.

Die Ausstellungsmacherinnen wollen sich nach Ablauf der Einreichefrist melden. Sie kündigen an, dass sämtliche Werke ausgestellt werde. Die beste Arbeit soll zudem als Motiv auf Postkarten gedruckt werden. Der oder die Kunstschaffende erhalte 50 Exemplare davon als Anerkennung. Pro Teilnehmendem kann nur ein Werk eingereicht werde.

Auch wenn die Corona-Pandemie Ausstellungen und Kulturanlässe verunmöglicht: Ostschweizer Kunstschaffende und Kulturbetriebe bleiben kreativ. In einem Ticker berichtet die Kultur-Redaktion derzeit über Initiativen, Ideen und Angebote:

Corona-Kultur-Ticker: Thomas Götz im TV statt im Theaterhaus +++ Museum im Lagerhaus St.Gallen ruft zu Mitmach-Ausstellung auf +++ Theater Konstanz dreht Mini-Online-Serie Laufend erreichen uns Initiativen, Ideen und Angebote von Kunstschaffenden und Kulturbetrieben aus der Ostschweiz. Sie alle arbeiten daran, dass Kultur auch in dieser schwierigen Zeit der Isolation präsent bleibt. Aktualisiert vor 4 Stunden

Montag, 20. April - 13:33 Uhr

Frühlingsputz im öffentlichen Raum

(vre) Coronavirus hin oder her: Es ist Frühling, und erst noch ein wunderschöner. Und das ist traditionell die Jahreszeit, in der man seine Wohnung wieder auf Vordermann bringt. Nicht nur Hausfrauen und Hausmänner erfasst jeweils die Frühlingsputzwut. Auch im öffentlichen Raum wird überall geputzt und auf Hochglanz gebracht.

Ein Mitarbeiter der Stadt reinigt am Montagmorgen die Bank rund um die Linde auf dem Gallusplatz. Bild: Sandra Büchler (20.4.2020)

Dieser Tage sind auch in St.Gallen die Putzkolonnen verschiedener städtischer Ämter unterwegs. Auf dem Gallusplatz wurde am Montag beispielsweise eine Angehöriger von Stadtgrün gesichtet, wie er mit dem Hochdruckreiniger Dreck und Salzresten von den Sitzbänken entfernte.

Montag, 20. April - 12:00 Uhr

Blütenpracht in Wiesen und auf Bäumen

Leserbild. Robert Scherrer fotografierte die blühende Wiese mit den ebenso üppig blühenden Obstbäumen am Sonntag bei Engelburg.

Montag, 20. April - 11:44 Uhr

Gottesdienste erst wieder nach dem 8. Juni: Kirchgemeinden und Pfarreien bereiten sich auf längere Pause vor

(vre) Das Bistum St.Gallen geht davon aus, dass frühestens ab 8. Juni Gottesdienste wieder in Kirchen und anderen Sälen möglich sein werden. Dies ist dem fünften Dekret von Bischof Markus Büchel über Massnahmen zur Eindämmung des Coronavirus zu entnehmen. Es ist eine Reaktion auf die Weisungen, die der Bundesrat am 16. April publik gemacht hat.

Auch in Stadt und Region St.Gallen bleiben die Kirchenbänke wegen des Coronavirus voraussichtlich bis 8. Juni leer. Das Bild stammt aus der Paulus-Kirche in Gossau. Bild: Benjamin Manser (3.3.2017)

Darin ist eine Lockerung fürs Veranstaltungs- und Versammlungsverbot frühestens ab 8. Juni vorgesehen. Das bedeutet gemäss Bistum St.Gallen, dass weiterhin an Sonn- und Werktagen keine Gottesdienste gefeiert werden dürfen. Der Bischof von St.Gallen entbindet die Gläubigen daher weiter von der Sonntagspflicht, also der Pflicht zum Besuch der Messe am Samstagabend oder Sonntag.

Eine Erleichterung gibt es gemäss bischöflichem Dekret ab dem 27. April für Begräbnisse: Sie werden «im Familienkreis» und nicht mehr nur «im engsten Familienkreis» durchgeführt. Abstands- und Hygieneregeln müssen eingehalten werden. Zudem sollen Beerdigungsfeiern nur im Freien abgehalten werden, wobei Ausnahmen möglich sind. Vorläufig nicht durchgeführt werden Tauf- und Erstkommunionfeiern.

Montag, 20. April - 11:11 Uhr

Neue Leitung für Botanischen Garten St.Gallen: Ehepaar Heidi und Ivo Moser übernehmen Anfang 2021 von Hanspeter Schumacher

(sk/vre) Ende Januar 2021 ist es soweit: Hanspeter Schumacher, der Leiter des Botanischen Gartens St.Gallen, tritt nach «35-jährigem Engagement» in den Ruhestand. Seine Nachfolge übernimmt ein Ehepaar. Heidi und Ivo Moser werden gemäss Mitteilung der Stadtkanzlei vom Montag als Co-Leitung wirken. Sie treten die Stelle am 1. November an.

Seit 35 Jahren für den Botanischen Garten engagiert: Hanspeter Schumacher wird Ende Januar 2021 pensioniert. Bild: Michel Canonica (1.2.2017)

Heidi und Ivo Moser sind 44 Jahre alt und haben an der Uni Zürich Botanik studiert. Sie sind zudem ausgebildete Primar- sowie Gymnasiallehrkräfte. Heidi Moser unterrichtet an der Thurgauisch-Schaffhauserischen Maturitätsschule für Erwachsene Biologie und Chemie. Ivo Moser arbeitet seit 2009 fürs Ökobüro Hugentobler in Altstätten.

Heidi und Ivo Moser übernehmen als Co-Leitung die Führung des Botanischen Gartens St.Gallen. Bild: Stadt St.Gallen/PD

Zum Pflichtenheft der neuen Co-Leitung gehören Führung und Weiterentwicklung des Botanischen Gartens, die Betreuung der Pflanzensammlung sowie die Vermittlungstätigkeit mit öffentlichen Führungen und Ausstellungen. Mit einer Co-Leitung könne das breite Aufgabenspektrum «sehr gut abgedeckt werden». Zudem leiste die Stadt «einen Beitrag zur Vereinbarkeit von Beruf und Familie und zur Förderung von Frauen in Führungspositionen», heisst es in der Mitteilung.

Montag, 20. April - 10:55 Uhr

Nachtübung beim Bahnhof Bruggen: Am kommenden Wochenende wird die Passerelle Oberstockenweg abgebrochen

(sk/vre) In der Nacht vom kommenden Sonntag auf kommenden Montag wird die Fussgängerpasserelle Oberstockenweg westlich des Bahnhofs Bruggen abgebrochen. Mit Rücksicht auf den Bahnverkehr muss die Demontage in den Nachtstunden erfolgen. Dafür wird die Bahnstrecke während rund dreier Stunden gesperrt. Am Montag wird die Konstruktion gemäss Mitteilung vor Ort zerkleinert und abtransportiert.

Die bestehende Passerelle Oberstockenweg mit Jahrgang 1969 führt westlich des Bahnhofs Bruggen über die SBB-Linie. Bild: Reto Voneschen (14.4.2020)

Voraussichtlich im Spätsommer beginnt der Bau der neuen Fuss- und Radwegbrücke über die SBB-Linie. Vollendet sein soll die neue und bequemere Passerelle im Sommer 2021. Bis zur Eröffnung dieses Übergangs müssen Fussgängerinnen und Fussgänger die Umleitung über die Lehnstrasse oder die Überführung Rickenweg benutzen.

Situationsplan Abbruch Passerelle Oberstockenweg sowie Umleitungen für Fussgängerinnen und Fussgänger bis Sommer 2021. Illustration: Tiefbauamt Stadt SG

Die heutige Passerelle Oberstockenweg hat Baujahr 1969. Sie ist baulich in einem schlechten Zustand und muss daher durch einen Neubau ersetzt werden. Die dafür nötigen Finanzen hat das Stadtparlament im Januar bewilligt. Die Baukosten für die neue Passerelle belaufen sich gemäss damaliger Vorlage auf rund vier Millionen Franken. Dank Beiträgen des Kantons sowie aus dem Aggloprogramm des Bundes muss die Stadtkasse davon nur knapp 926'000 Franken selber tragen.

Montag, 20. April - 10:12 Uhr

Junge Männer und ihre getunten Autos in Zeiten des Coronavirus: Anzeigen wegen unangepasster Fahrweise und zu hohem Tempo

(kapo/vre) Von Sonntag- bis Montagmorgen hat die Kantonspolizei St.Gallen 25 Einsätze im Zusammenhang mit den Massnahmen gegen den Coronavirus geleistet. Sechsmal müssten Polizistinnen und Polizisten bei Konflikten im zwischenmenschlichen Bereich eingreifen. Zudem wurden von Sonntag auf Montag zwei Einbrüche gemeldet.

Am Sonntag stiessen die Polizeipatrouillen hauptsächlich in Parks und bei Grillstellen auf Menschenansammlungen. Diesen Personen wurden gemäss Mitteilung einmal mehr die geltenden Bestimmungen erläutert. In den meisten Fällen sei das auch mit Verständnis aufgenommen worden, schreibt die Kapo. Bei Grillstellen in einzelnen Regionen gilt allerdings ein Feuerverbot, gegen das vereinzelt verstossen wurde.

Junge Männer und ihre schnellen sowie lauten Autos fallen auf den derzeit ruhigen Strassen vielen negativ auf. Entsprechend kritisch wird dieses Verhalten in den Sozialen Medien kommentiert. Symbolbild: Sarikurt Melek

Mehrfach gingen von Sonntag- bis Montagmorgen bei der Kantonspolizei Meldungen über Gruppen junger Männer mit getunten Autos ein. An den Orten im Kanton, an denen sie tatsächlich angetroffen wurden, machten Polizeipatrouillen auf die geltenden Vorschriften aufmerksam. In einigen Fällen hätten Anzeigen wegen unangepasster Fahrweise oder zu hoher Geschwindigkeit resultiert, schreibt die Kapo in ihrer Mitteilung.

Montag, 20. April - 9:02 Uhr

Natur findet auch ohne Museum statt

Leserbild. Klaus Stadler fotografierte am Wochenende das geschlossene Naturmuseum und die üppig aufblühende Natur im benachbarten Pärklein.

Montag, 20. April - 8:58 Uhr

Einfache Anfrage im St.Galler Stadtparlament: Grüne wollen die Wochenmärkte und den Bauernmarkt rasch wieder öffnen

(vre) In Altstätten finden der Wochen- und der Bauernmarkt unter Einhaltung der Anti-Corona-Regeln des Bundes wieder statt. In St.Gallen sind die Wochenmärkte vom Mittwoch und Samstag sowie der Bauernmarkt vom Freitag immer noch sistiert. Das stört die Fraktion von Grünen und Jungen Grünen im Stadtparlament. In einer Einfachen Anfrage erkundigen sie sich beim Stadtrat, ob die Wiederaufnahme der Märkte nicht auch in St.Gallen wieder möglich wäre.

Der ständige Markt ist gesetzlich Lebensmittelläden gleichgestellt und darf zu Zeiten des Coronavirus offen halten. Die Auslagen seiner Stände sind allerdings zur Einhaltung der Distanzregeln «in die Breite» gezogen. Bild: Reto Voneschen (21.3.2020)

Die Stadt St.Gallen habe genügend Plätze und Gassen zur dezentralen Durchführung von Wochen- und Bauernmärkten, schreiben Grüne und Junge Grüne. Sie regen an, dass man sich Altstätten zum Vorbild nimmt: Dort stehen die Marktstände weit verstreut im historischen Ortskern. So liessen sich grössere Menschenansammlungen vermeiden, heisst es im grünen Vorstoss.

Dass das auch in St.Gallen klappen kann, zeigt für Grüne und Junge Grüne der ständige Markt. Er ist täglich geöffnet, die Auslagen der Marktfahrer sind aber «in die Breite» gezogen, damit Kundinnen und Kunden die Mindestabstände zueinander einhalten können. Wer in diesen Tagen das «Gewusel» zwischen den Gestellreihen der Grossverteiler erlebe, sehne sich geradezu nach einer Alternative dazu und wünsche sich «einen virenfreien Einkauf im Freien», heisst es in der Einfachen Anfrage.

Sonntag, 19. April - 15:15 Uhr

Durchsetzung der Anti-Corona-Massnahmen fordert die Polizei: Kantonspolizei rückt in 48 Stunden 99 Mal aus

(kapo/vre) In der Zeit von Freitag- bis Sonntagmorgen ist die Kantonspolizei St.Gallen 99 Mal wegen Verstössen gegen die Vorschriften in Zusammenhang mit dem Coronavirus ausgerückt. Kontrolliert werden musste fast ausschliesslich an See- und Flussufern, in Parks sowie bei öffentlichen Grillstellen. An einigen Orten trafen Polizeipatrouillen auf kleine Personengruppen; grösstenteils hielten diese gemäss Mitteilung vom Sonntag aber die Regeln ein.

Auf Gebiet der Stadt St.Gallen ist die Stadtpolizei, im Rest des Kantons die Kantonspolizei für die Durchsetzung der Anti-Corona-Regeln zuständig. Die Stapo war auch an diesem Wochenende an beliebten Ausflugszielen der Städterinnen und Städter - wie im Bild am Mannenweier - präsent. Bild: Raphael Rohner (5.4.2020)

Bei allen Kontrollen wie auch bei kontrollierten Geburtstagpartys erklärten Polizistinnen und Polizisten wiederum, wieso das Abstandhalten untereinander gegen den Coronavirus von zentraler Bedeutung ist. Personen, die sich in abgesperrten Bereichen von Grillstellen und Gewässern aufhielten, wurden an verschiedenen Orten im Kanton gebüsst.

Streit mussten Patrouillen der Kantonspolizei von Freitag- bis Sonntagmorgen in acht Fällen schlichten. Im genannten Zeitfenster wurden zudem gemäss Mitteilung vom Sonntag quer durch den Kanton fünf Einbrüche registriert.

Sonntag, 19. April - 14:40 Uhr

Zweiter Wahlgang in der Stadt St.Gallen: Glanzresultat für Laura Bucher und Schlüsse für die Stadtratswahlen vom Herbst

(vre) Beat Tinner (FDP, 56'028 Stimmen) und Laura Bucher (SP, 54'328) sitzen neu in der St.Galler Kantonsregierung. SVP-Mann Michael Götte (52'696) hat am Sonntag den Sprung dorthin im zweiten Wahlgang erneut, aber nur relativ knapp verpasst. Ein wichtiges Teilresultat für ihre Wahl erzielte Bucher in der Kantonshauptstadt.

In der Stadt St.Gallen lag die SP-Frau mit 10'918 Stimmen klar vor ihren beiden Konkurrenten. Auf Beat Tinner entfielen hier 7'469, auf Michael Götte 5'685 Stimmen. Die Wahlbeteiligung lag in der Stadt bei 37,3 Prozent, was überraschend hoch und sogar ein Prozent mehr ist als im ersten Wahlgang vom 8. März.



In der Kantonshauptstadt ein Spitzenresultat erzielt: Die neu gewählte St.Galler Regierungsrätin Laura Bucher (SP). Bild: Gian Ehrenzeller/KEY

(19.4.2020)

Abgesehen davon, dass mit dem Wahlresultat vom Sonntag die parteipolitische Zusammensetzung der St.Galler Kantonsregierung unverändert bleibt (2 CVP, 2 FDP, 2 SP, 1 SVP), kann man daraus auch allgemeine Schlüsse für die St.Galler Stadtratswahlen vom Herbst ziehen. Allgemein wird angenommen, dass dabei Stadtpräsident Thomas Scheitlin auf eine erneute Kandidatur verzichten wird.

Das Wahlresultat vom Sonntag in der Stadt lässt den Schluss zu, dass sich die SP für den Versuch, den Präsidentenstuhl von Scheitlin zu erben, gute Chancen ausrechnen darf. Anderseits wurde am Sonntag noch einmal bestätigt, dass es für einen SVP-Mann auch diesen Herbst schwer bis unmöglich sein dürfte, einen Sitz in der Stadtregierung zu erobern.



Samstag, 18. April - 19:40 Uhr

Am Sonntag entscheidet sich der zweite Wahlgang für die St.Galler Kantonsregierung: Wählen kann man bis Sonntagmittag

(vre) Am Sonntag, gegen 15 Uhr, soll das Schlussresultat des zweiten Wahlgangs der St.Galler Regierungswahlen vorliegen. Bereits eine Stunde früher, gegen 14 Uhr, soll dies für die Resultate der Stadt St.Gallen der Fall sein. Um die beiden vakanten Sitze in der Kantonsregierung bewerben sich Laura Bucher (SP, St.Margrethen), Michael Götte (SVP, Tübach) und Beat Tinner (FDP, Azmoos).

Erwartet wird in der Stadt St.Gallen eine überraschend hohe Beteiligung am zweiten Wahlgang. Bis Freitagmittag hatten bereits über 35 Prozent der Wahlberechtigten ihre Unterlagen der Stadtkanzlei retourniert. So könnte bis am Schluss eine Wahlbeteiligung zwischen 40 und 44 Prozent resultieren. Am ersten Wahlgang vom 8. März hatten in der Kantonshauptstadt nur 36,3 Prozent gewählt.



Wählen kann man beim zweiten Wahlgang in die Kantonsregierung nur brieflich. Aufgrund der aktuellen Situation mit dem Coronavirus bleibt die Wahlurne am Sonntagvormittag im Rathaus geschlossen. Das Couvert mit dem Wahlzettel kann man aber bis Sonntagmittag in den Briefkasten rechts vom Haupteingang des Rathauses werfen. Er wird letztmals am Sonntag, 12 Uhr, geleert.

Neben der hohen Wahlbeteiligung fällt aber auch auf: Es ist gar nicht so einfach zu Zeiten des Coronavirus Wahlkampf zu machen. Wie ohne Stand- und Gipfeli-Aktionen sowie Podien ans Wahlvolk herankommen? Für den zweiten Wahlgang in die St.Galler Regierung spielten Plakate dabei eine prominente Rolle. Das zeigt eine kleine Bildersammlung:



An der Tschudistrasse wirbt einer am Gartenhag für SP-Frau Laura Bucher als Regierungsrätin und gleich daneben für ein Ja zur Konzernverantwortungs-Initiative. Beat Tinner im Doppel nahe der Kirche St.Otmar. Michael Götte hat in dreifacher Ausfürhung ein Vordach am Anfang der Zürcher Strasse geentert. Ein Schattenplätzchen für FDP-Kandidat Beat Tinner in einem blühenden Vorgarten an der Zürcher Strasse. Das Plakat für SP-Kandidatin Laura Bucher an der Zürcher Strasse im Zentrum des Lachen-Quartiers. Das derzeitige Hauptanliegen von SVP-Kandidat Michael Götte in der westlichen Bahnhofunterführung in St.Gallen. Anti-Corona-Massnahmen, die Musikschule und zwei von drei Kandidierenden für die Regierungsratswahl vom Sonntag friedlich auf einem Wiesli beim Interio-Kreisel vereint. Ein bürgerliches Duo an der Grenze zwischen St.Gallen und Gaiserwald. Allerdings: Nicht jeder, der einem in der Bahnhofunterführung anlächelt und mit Namen angeschrieben ist, will in die Kantonsregierung. Philip Fässler bewirbt vielmehr für «Culinarium» Appenzeller Fleischspezialitäten.



Samstag, 18. April - 14:50 Uhr

Unterhaltsarbeiten vom St.Galler Hauptbahnhof bis zum Rosenberg-Bahntunnel

(evw) Am Sonntag starten die Arbeiten vom St.Galler Hauptbahnhof bis zum Rosenberg-Bahntunnel. Wie die SBB auf ihrer Homepage schreibt, führen sie Unterhaltsarbeiten am Schienennetz durch, damit die Züge auch künftig sicher und pünktlich verkehren können. Bei den Bauarbeiten werde versucht, den unvermeidlichen Lärm auf ein Minimum zu beschränken. Die Arbeiten dauern voraussichtlich bis Mitte Mai diesen Jahres.

Der Westeingang in den Rosenberg-Bahntunnel. Bild: Urs Bucher (12. April 2012)

Samstag, 18. April - 12:42 Uhr

F-Junioren des SC Brühl spielen Fussball gegen die Corona-Langeweile

(evw) In einem Video auf Facebook zeigen die F-Junioren des Sportclub Brühl St.Gallen, was sie können: Wenn man nicht nach draussen sollte, muss das Wohnzimmer als Spielwiese und die Klopapierrolle als Ball herhalten.

Samstag, 18. April - 11:34 Uhr

Anstelle eines Eröffnungsfestes: Tag der offenen Tür zur Geriatrischen Klinik St.Gallen per Video

(pd/evw) Am Samstag dem 18. April sollte in der Geriatrischen Klinik St.Gallen eigentlich eine Eröffnungsfeier zum Abschluss der Bauarbeiten zur Totalsanierung und der Erweiterung der Klinik stattfinden. Doch wie alle anderen Anlässe in Zeiten von Corona, wurde auch hier der Tag der offenen Tür abgesagt.

Laut einer Medienmitteilung der Geriatrischen Klinik St.Gallen AG, sind die Klinik und die Heime im Kompetenzzentrum Gesundheit und Alter von der Pandemie bisher verschont geblieben. Die positive Seite der neuen Umstände sei, dass der Bezug der neuen Klinik vorgezogen und am Freitag abgeschlossen werden konnte. Anstelle eines Rundgangs vor Ort, führe in diesem Video der Direktor Robert Etter durch die neuen Räume:

Samstag, 18. April - 8:04 Uhr

St.Galler Musiker liefert den Soundtrack für die Coronakrise

(evw) Der Song «Common World» vom St.Galler Musiker Yes I'm very tired now wurde von der Sendung «TTT - Titel, Thesen, Temperamente» des ersten Deutschen Fernsehens mit aktuellen bildlichen Eindrücken versehen. Der Videoclip zeigt, wie die Menschen mit dem Coronavirus umgehen:

Der Song soll ein Zeichen der Solidarität in einer schwierigen Zeit setzen. Die Veröffentlichung seines neuen Albums «100 Years» hat Yes I'm very tired now aufgrund der Coronakrise auf den Spätsommer verschoben.

Freitag, 17. April - 17:57 Uhr

Westliche Lindenstrasse wird saniert: Arbeiten starten am Montag und dauern voraussichtlich bis Frühsommer

(pd/chs) Am Montag beginnt die Instandstellung der Fahrbahn und des Gehwegs an der Lindenstrasse. Saniert wird der Abschnitt zwischen Spital- und Splügenstrasse. Wie die Stadt mitteilt, dauern die Arbeiten voraussichtlich bis Mitte Juni. Ersetzt werden die Randsteine und der Belag. Die Bushaltekanten der Haltestelle «Spitalstrasse» werden zudem auf 22 Zentimeter angehoben.



Während der Arbeiten muss der Verkehr entlang der Baustelle einspurig geführt werden. Daher wird der von der Autobahnausfahrt St.Fiden herkommende Verkehr via Rorschacher- und Frohbergstrasse über das Areal des Kantonsspitals umgeleitet. Die Buslinie 11 (Abacus-Platz) der VBSG verkehrt trotz baubedingter Erschwernisse fahrplanmässig. Die Bushaltestellen «Spitalstrasse» werden leicht nach Westen verschoben.

Die Zu- und Wegfahrten zu den im Baustellenbereich liegenden Liegenschaften sind je nach Baufortschritt nur eingeschränkt möglich. Die Fussgängerführung wird auf den Bauablauf abgestimmt.

Freitag, 17. April - 15:53 Uhr

Strassenkünstler kommen 2020 doch noch nach St.Gallen, einfach im Herbst statt im Frühling

(pd/mha) Im Frühling verwandelt sich die St.Galler Innenstadt jeweils zu einer Freiluftbühne. Auf verschiedenen Plätzen und an unterschiedlichen Strassenecken treten Gauklerinnen und Gaukler auf. Die neunte Ausgabe des «Aufgetischt» hätte dieses Jahr im Mai stattfinden sollen, musste aber aufgrund der Coronapandemie abgesagt werden.

Auch der Gallusplatz wird am «Aufgetischt» zum Schauplatz von Strassenkunst. Bild Urs Bucher

Die Veranstalter haben nun ein Verschiebedatum gesucht und gefunden. Am 25. und 26. September soll das Gauklerfestival nun doch noch stattfinden, heisst es in einer Mitteilung. Vorausgesetzt, dass die aktuell geltenden Regeln zu Social Distancing und Versammlungsverbot bis dahin aufgehoben sind.

Mit dem Verschiebedatum startet die Organisatoren wieder fast bei null: Es gilt Künstler zu finden, die im September Zeit haben und vor allem auch Helfer. Das Festival ist gemäss Mitteilung auf die Mithilfe von über 300 Personen angewiesen. Interessierte können sich unter www.aufgetischt.sg/helfer anmelden.

Das Schwesterfestival des St.Galler Aufgetischt findet übrigens am 9. und 10. Oktober in Chur statt. Es musste ebenfalls verschoben werden.

Freitag, 17. April - 12:38 Uhr

15'500 haben bereits gewählt, heute ist die letzte Gelegenheit für die briefliche Wahl

(nh/mha) Diesen Sonntag findet der zweite Wahlgang der Regierungsratswahlen statt. Für die verbleibenden zwei Sitze kandidieren Laura Bucher (SP), Michael Götte (SVP) und Beat Tinner (FDP). Am 8. März hatten sich 36,3 Prozent an der Regierungsratswahl beteiligt. Im Wahlkreis St.Gallen-Gossau waren es – inklusive der Beteiligung an den Kantonsratswahlen – 33.7 Prozent.

In zweiten Wahlgängen liegt die Beteiligung in der Regel deutlich tiefer. Vor allem, wenn nicht am selben Tag eine kommunale, kantonale oder eidgenössische Vorlage an die Urne kommt, wie es diesen Sonntag der Fall ist.

Doch tatsächlich haben sich in der Stadt am Freitagvormittag bereits rund 35 Prozent an der Regierungsratswahl beteiligt. Das heisst, im Rathaus sind bereits 15'500 Stimmkuverts eingetroffen, teilt Stephan Wenger, vom Wahlbüro der Stadt, auf Anfrage mit. Er geht davon aus, dass die Beteiligung am Sonntag bei knapp 40 Prozent liegen wird, was unter den Umständen ein sehr guter Wert wäre.

Stephan Wenger vom städtischen Stimmbüro St. Gallen . Benjamin Manser

Wegen der Coronapandemie ist es für einmal nicht möglich, am Sonntag an der Urne zu wählen. Heute Freitag ist die letzte Gelegenheit, brieflich zu wählen. Stimmkuverts, die heute vor der letzten Leerung in den Briefkasten geworfen werden, kommen noch rechtzeitig im Wahlbüro an. Bis Sonntag, 12 Uhr, können die Unterlagen zudem persönlich im Rathaus-Briefkasten (links vom Haupteingang) geworfen werden.

Freitag, 17. April - 11:07 Uhr

Erhöhte Schadstoffwerte am Blumenbergplatz – woran liegt's?

(lim) «Was sind die Gründe für die hohen Schadstoffwerte am Blumenbergplatz?» – das fragt ein User im Stadtmelder.

«Der Verkehr kann es zur Zeit nicht sein. Geheizt wird in der Umgebung hauptsächlich mit Erdgas. Gibt es noch weitere Quellen?»

Umwelt und Energie habe mit der Expertin des Kantons Rücksprache gehalten und den Sachverhalt abgeklärt, antwortet die Stadt. Auch der Kanton sei darauf aufmerksam geworden. Denn: Die Werte seien schon seit etwa einem Monat erhöht.

«Es gab bei dieser Hochdruckwetterlage ausgeprägte Inversionslagen. Das heisst, die Luft in der Stadt ist kühler als in höheren Lagen (Messstation Stuelegg)», schreibt die Stadt weiter. An der Grenzschicht durchmische sich die Luft nach oben nicht und die Schadstoffe verschwinden erst, wenn sich diese auflöst – mit Erwärmung durch die Sonne.

Auch der Verkehr wurde untersucht. Die Reduktion beträgt im Schnitt 30 Prozent, während die Morgenspitze des Verkehr an Werktagen nur 15 Prozent tiefer ist als vor der Corona-Pandemie. «Die hohen NO2-Werte um 6 Uhr morgens sind also plausibel.»

Freitag, 17. April - 10:07 Uhr

Kantonspolizei schliesst Waschanlage

(pd/lim) Zwischen Donnerstag und Freitagmorgen ist die Kantonspolizei St.Gallen 22 Mal im Zusammenhang mit dem Coronavirus ausgerückt. Im zwischenmenschlichen Bereich musste lediglich ein Mal interveniert werden, teilt die Kantonspolizei mit. Hinzu kamen zwei Meldungen von Einbruchdiebstählen in Waschanlagen. Eine offene Waschanlage wurde geschlossen.



Die Zahl der Meldungen im Zusammenhang mit dem Coronavirus sei nach wie vor tief. Die Meldungen betrafen erneut Personengruppen bei Spiel- und Sportplätzen, an Gewässern oder Grillstellen, heisst es weiter. Bei den Kontrollen von zwei Restaurants konnten keine Verfehlungen festgestellt werden.