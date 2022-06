21:57 Uhr dienstag, 28. juni

«Mein Körper gehört mir»: Kundgebung für das Recht auf Abtreibung auch in der Stadt St.Gallen

Gegen 150 Personen haben am Dienstagabend vor dem Waaghaus am Bohl in St.Gallen für das Recht auf Abtreibung protestiert. Anlass war der Entscheid des obersten Gerichtshofs, dieses Recht in den USA national abzuschaffen. Es gehe allerdings nicht nur um den Entscheid in den USA. Weltweit und auch in der Schweiz gebe es Bemühungen von rechts aussen, die Vorschriften über Abtreibungen zu verschärfen.

Im Augenblick seien Volksinitiativen aus SVP-Kreisen zum Thema Abtreibung in Vorbereitung. Man höre manchmal, dass man sich nicht aufregen solle, da diese Volksbegehren sowieso keine Chance haben würden. Diese Ansicht sei falsch, sagten Rednerinnen des feministischen Streikkollektivs in St.Gallen. Es gebe überall Bemühungen, Rechte von Frauen und Errungenschaften für sie abzubauen.

Kundgebung gegen die Verschärfung des Abtreibungsrechts am Dienstagabend auf dem Bohl. Bild: Reto Voneschen (28.6.2022)

Diesen Versuchen müsse man aktiv, geschlossen und lautstark entgegentreten. Man müsse gegen die Initiativen zur Verschärfung der Abtreibungsvorschriften mobilisieren und sie möglichst deutlich in die Schranken weisen. Genauso wie man endlich erreichen müsse, dass der Abbruch einer Schwangerschaft als Straftatbestand aus dem Schweizer Recht gestrichen werde.

Am Dienstagabend war in verschiedenen Städten der Schweiz für Frauenrechte und gegen die Schmälerung des Rechts auf Abtreibung protestiert worden. Zu Kundgebungen hatten Organisationen aus der Frauenstreikbewegung neben St.Gallen unter anderem in Zürich, Genf, Luzern, Fribourg, La Chaux-de-Fonds, Neuchâtel und Sion aufgerufen. (vre)