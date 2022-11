11:30 Uhr Montag, 21. NOvember

Kinok: Premiere von «Unrueh» in Anwesenheit des Regisseurs Cyril Schäublin

Der Schweizer Regisseur Cyril Schäublin ist am Dienstag, 22. November, um 20 Uhr, im Kinok in der Lokremise zu Gast und stellt seinen Film «Unrueh» vor.

Die Arbeiterin Josephine Gräbli wird von der Schauspielerin Clara Gostynski gespielt. Bild: PD

Der Film spielt 1877 in St.Imier im Berner Jura. In der örtlichen Uhrenfabrik ist die Arbeiterin Josephine Gräbli verantwortlich für die Unruh, die Komponente, welche im Inneren der mechanischen Uhren schwingt. Die lokale Uhrenindustrie steckt in einer Krise, die Finanzen sind aus dem Lot, und es mehren sich die Zeichen einer Zeitenwende. Bei ihrer Arbeit kommt die junge Frau in Kontakt mit der lokalen Bewegung der anarchistischen Uhrmacherinnen und Uhrmacher, die mit der internationalen anarchistischen Arbeiterbewegung in Kontakt steht.

Cyril Schäublins erster Langspielfilm «Dene wos guet geit» (2017) wurde an Festivals rund um den Globus gefeiert und mehrfach prämiert. Mit «Unrueh» geht der Regisseur, der ein Nachkomme einer Nordwestschweizer Uhrmacherfamilie ist, zurück zu seinen familiären Wurzeln – und weist darüber hinaus auch in die Gegenwart. Sein ungewöhnlicher Kostümfilm spielt in einer Epoche technologischer Umbrüche und damit einhergehenden markanten Veränderungen der sozialen Ordnung, die bis in die aktuelle Zeit hineinwirken. Ein facettenreicher, formal und schauspielerisch herausragender, durch Sprachwitz glänzender Spielfilm, der an der Berlinale 2022 in der Sektion ‹Encounters› mit dem Preis für die beste Regie ausgezeichnet wurde und seither an zahlreichen weiteren Festivals viel Lob und mehrere Auszeichnungen erhalten hat.

Das Gespräch mit Cyril Schäublin nach dem Film führt die Saiten-Redaktorin Corinne Riedener. (pd/arc)