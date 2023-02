ST.GALLEN NEWS: Mann mit 1,9 Promille hält Stadtpolizei auf Trab

15:59 Uhr Donnerstag, 2. Februar

Kunst am Baum: Woher kommt Shoefiti? Und weshalb befinden sich die betroffenen Bäume oft bei Skateparks?

Auf einem Baum direkt beim Skatepark auf der Kreuzbleiche hängen zwei Paar Schuhe. Ob es sich dabei um das weltweite Strassenkunst-Phänomen namens Shoefiti (Wortkombination aus Shoes und Graffiti) handelt, oder sie grundlos da oben gelandet sind, ist nicht überliefert. Es gibt allerdings diverse Erklärungen, wie das Phänomen entstanden sein soll.

Bild: Marlen Hämmerli (2. Februar 2023)

Die älteste Entstehungsgeschichte stammt aus Schottland. Eine jahrhundertealte Legende besagt, dass dort ein aufgehängtes Paar Schuhe in der Nähe eines Hauses ein Zeichen dafür ist, dass ein Mann vor kurzem seine Unschuld verloren hat. Als Alternative hingen die Schotten ihre Schuhe aber auch ins Fenster, um zu zeigen, dass sie nicht mehr jungfräulich sind.

Eine weitere mögliche Erklärung kommt aus den USA. Und zwar sollen im New Yorker Stadtteil Bronx baumelnde Schuhe einst ein Drogengebiet markiert haben und Strassengangs sollen gemäss Wikipedia-Eintrag Schuhe an Orten hinterlassen haben, an dem eines ihrer Mitglieder getötet wurde.

Wie auf Wikipedia zu erfahren ist, gibt es aber auch für Frauen Anlässe, ihre Schuhe an einem Baum anzubringen. Und zwar nageln Bräute nach einem slawischen Brauch ihre Hochzeitsschuhe an Bäume und symbolisieren damit ihre ewige Treue. Ein solcher Schuhbaum befindet sich in Deutschland am Jagdschloss Friedrichsmoor südlich von Schwerin. Dass dies auch in St.Gallen der Fall war, kann jedoch ausgeschlossen werden, die Schuhe wurden nicht an den Baum genagelt und scheinen auch nicht Frauenschuhe zu sein.

Der Baum auf der Kreuzbleiche ist übrigens nicht der einzige, der Schuhe trägt und in unmittelbarer Nähe eines Skateparks steht. Gemäss Wikipedia soll sich ein gut bestückter Baum im österreichischen Kapfenberg neben einem Funpark für Skater befinden. Und auch die Lokalzeitung in Giessen, einer Stadt nördlich von Frankfurt am Main, bemerkte, dass in unmittelbarer Nähe des dortigen Skateparks Schuhe auf einem Baum hängen.

Die Zeitung hat bei der lokalen Skater-Szene nachgefragt und erhielt vom Vorsitzenden des Skateboardvereins folgende Antwort: «Dieses Phänomen gibt es schon, seit es Skateparks gibt.» Von einer grösseren Bedeutung wisse er allerdings nichts. Seine Erklärung: «Es hängt eher damit zusammen, dass beim Skateboardfahren die Schuhe stärker abgenutzt werden.» Vermutlich habe einfach mal jemand damit angefangen, ein kaputtes Paar Schuhe an einem Baum aufzuhängen und andere ahmten dies dann nach. (arc)