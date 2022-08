12:21 Uhr Montag, 8. August

«Let’s roll together» beim Würth-Gebäude

An der Seepromenade in Rorschach heisst es schon bald wieder «Let’s roll together». Vom 19. August bis 18. September gastiert der Verein Rollland neben dem Würth-Gebäude und lädt zur Rollschuhdisco im Freien.

Die Rollschuhdisco des Vereins Rollland gastiert ab dem 19. August an der Seepromenade in Rorschach. Donato Caspari (5. Juni 2021, Gossau)

Das knapp 1000 m2 grosse Rollschuhfeld ist jeweils von Mittwoch bis Sonntag geöffnet, wobei die Freitag- und die Samstagabende unter einem besonderen Motto stehen. Am Freitag steht ein Teil des Rollfelds ab 19 Uhr jeweils ganz im Zeichen des Swings. Ausserdem sind Coaches sowie Tänzerinnen und Tänzer der Sitterburg aus St.Gallen anwesend. An den Samstagen wird es leise und das trotz Live-DJ. An der Silent-Roll-Disco heisst es ab 20 Uhr Rollschuhe und Kopfhörer an, ehe dem Sonnenuntergang entgegengerollt werden kann. Wer im Anschluss eine Verschnaufpause braucht, der kann sich in einen roten Sessel des ehemaligen Kino Rex fallen lassen und dem munteren Treiben zuschauen.

An den Wochenenden öffnet auch der Foodcorner, in dem man sich verpflegen kann. Das Angebot wechselt von Woche zu Woche. Das sogenannte Rolllädeli versorgt die Besucherinnen und Besucher mit allen möglichen Gadgets in Neonfarben. Und auch Naschkatzen werden im Lädeli fündig. Die Rollbar rundet das Angebot ab.

Ein besonderes Angebot gibt es auch für Schulklassen. Am Donnerstag- und Freitagnachmittag wird zwischen 13 und 17 Uhr eine Alternative zum regulären Schulsportangebot angeboten. Ab vier Klassen kann gar die komplette Rollfläche ausserhalb der regulären Öffnungszeiten gebucht werden.

Wer die verstaubten Rollschuhe im Estrich nicht mehr findet, der kann sich vor Ort ein Paar ausleihen. Es stehen Rollschuhe in den Grössen 28 bis 46 bereit und auch die entsprechende Schutzausrüstung kann gemietet werden. Ausserdem führen auf Anfrage Las Rollitas, die Rollschuhgilrprofis aus St.Gallen, in die Welt der acht Räder ein.

Céline Fuchs, Präsidentin des Vereins Rollland, zeigt sich in der Medienmitteilung erfreut darüber, mit dem Anlass wieder etwas «Konfetti ins Leben zu bringen» und hofft, dass es Petrus dieses Jahr mit den Organisatoren besser meint als im vergangenen Jahr. Damals hatte es während des Gastspiels in Rorschach an vier von fünf Wochenenden geregnet. (pd/arc)

Öffnungszeiten: Mittwoch: 13 bis 22 Uhr; Donnerstag: 17 bis 22 Uhr; Freitag: 17 bis 24 Uhr, Samstag: 13 bis 24 Uhr, Sonntag: 13 bis 18 Uhr. Weitere Informationen gibt's im Internet.