ST.GALLER STADT-TICKER Letzte Bade- und erste Eistage +++ Bignik kann stattfinden +++ Historische Häuser und ein Meister seines Faches +++ 233 Coronafälle und ein Toter Stets aktuell informiert über die Geschehnisse in der Stadt St.Gallen und der Umgebung: In unserem Stadt-Ticker finden Sie einen bunten Mix an News und unterhaltsamen Geschichten. 10.09.2021, 11.11 Uhr

Freitag, 10. September - 11:11 Uhr

Badesaison neigt sich langsam dem Ende entgegen - und im Lerchenfeld hat die Eiszeit schon wieder begonnen

In der Stadt St.Gallen ist das Freibad Lerchenfeld schon geschlossen. Am Wochenende geht die Saison in Rotmonten sowie im Familien- und Frauenbad Dreilinden zu Ende. Die städtischen Badmeister sind dann nur noch am Mannenweier präsent. Wie lange der beaufsichtigte Badebetrieb dort dauert, hängt von der Wetterentwicklung ab. Die Wetterprognosen und die Wassertemperaturen erlauben dieses Wochenende auf jeden Fall noch einen - vielleicht letzten? - Sprung ins Wasser:

Und für alle jene, die die Aussen- und Wassertemperaturen nicht mehr wirklich locken, gibt's in der Stadt ein vorwinterliches Sportangebot: In der Halle im Lerchenfeld hat am Samstag vor einer Woche die Eiszeit bereits wieder begonnen. Alle Angaben dazu finden sich im Internetauftritt der Stadt. Parallel zum privaten Eislauf könnte man am bis Sonntagmittag auch beim Curling zuschauen. In der Curlinghalle im Lerchenfeld findet derzeit ein europäisches Juniorinnen- und Juniorenturnier statt. (vre)

Freitag, 10. September - 10:45 Uhr

Degersheim ganz in Rotweiss: Das Mega-Picknicktuch der Riklin-Brüder wird am Sonntag ausgelegt

Es klappt doch noch: Das Bignik findet statt. Die Prognose verheisst trockenes Wetter, womit der sechste Auslegung des Mega-Picknicktuchs diesen Sonntag, 9 bis 18 Uhr, in Degersheim wohl nichts entgegensteht. Die rotweissen Tuchmodule werden vom Platz beim Gemeindehaus aus (wenige Gehminuten vom Bahnhof entfernt) über die Hauptstrasse via Quartierstrassen und Abzweiger bis ins pittoreske Oberdorf ausgelegt.

Vor zwei Jahren wurde das grosse Picknicktuch der Aktionskünstler Frank und Patrik Riklin letztmals ausgelegt, und zwar in Trogen. Bild: Urs Bucher

(23.6.2019)

Ziel ist es gemäss Mitteilung vom Freitag, rund 2700 Tuchmodule auszulegen und Degersheim in Rotweiss zu tauchen. Wer teilnehmen will sollte nicht vergessen: Picknick, Sonnenschutz und genügend zu trinken einpacken. Wer es sich auf dem Boden besonders bequem machen will, kann Sitzkissen mitbringen. Schuhe, Hunde und private Drohnen sind auf dem Tuch nicht gestattet.

Die Aktion Bignik geht auf Idee und Konzept der Aktionskünstler Frank und Patrik Riklin zurück. Es soll sich dabei um «ein Gemeinschaftswerk der Ostschweizer Bevölkerung» handeln, das von Jahr zu Jahr weiter wächst. Getragen wird die Aktion von der Regio Appenzell AR-St.Gallen-Bodensee.

Freitag, 10. September - 10:20 Uhr

Führungen zu den Europäischen Tagen des Denkmals in der Stadt St.Gallen: Zwei Baustellen und ein Tierpräparator

Das Wochenende ist in der Stadt St.Gallen reich befrachtet mit Anlässen. Neben dem Neustart-Festival finden am Samstag und Sonntag etwa auch noch Führungen zu den Europäischen Tagen des Denkmals statt. Sie werden in der Schweiz seit 1994 begangen und sollen der Bevölkerung die Breite und Vielfalt des hiesigen kulturellen Erbes bewusst machen. Das Programm umfasst schweizweit Hunderte Führungen, Atelier- und Baustellenbesichtigungen sowie Exkursionen zu Themen aus Baukultur, Denkmalpflege, Architektur, Archäologie und Brauchtum.

Blick in die Baustelle im Haus «Zum unteren Scheggen» an der Marktgasse 19 in St.Gallen. Bild: Denkmalpflege Stadt St.Gallen

In St.Gallen gibt's zwei Programmpunkte zu den Denkmaltagen: Einerseits bietet die städtische Denkmalpflege am Samstag und Sonntag Führungen durch die Baustellen in zwei historischen Häusern der Altstadt an. Dazu öffnet sie ihr Lager, in dem alte Bauteile auf ihre Wiederverwendung warten. Anderseits gibt's im Naturmuseum im Neudorf am Sonntag den ganzen Tag über halbstündige Gratis-Führungen durch die laufende Sonderausstellung über den legendären St.Galler Tierpräparator Ernst Heinrich Zollikofer (1859-1930). Details in den Infoboxen unten. (pd/vre)

Denkmalpflege Zwei Führungen und ein Blick ins Bauteillager Niklaus Ledergerber, Leiter der Denkmalpflege der Stadt St.Gallen, zeigt am Samstag und Sonntag zwei aktuelle Baustellen in der Altstadt. Zuerst geht es in den «Unteren Scheggen» an der Marktgasse 19. Die Baugeschichte des Hauses geht mindestens ins 15. Jahrhundert zurück, massgebliche Umbauten fanden im ausgehenden 18. und frühen 19. Jahrhundert statt. Anschliessend geht es in die Spisergasse 23. Das schmale, fünfgeschossige Haus wurde nach dem letzten grossen Stadtbrand 1418 neu erbaut und im 16. sowie nochmals im 19. Jahrhundert aufgestockt. Im ersten Obergeschoss befinden sich Wandbilder von 1553. Das Haus zeigt exemplarisch den Aufbau eines Altstadthauses, dessen traditionelle Grundrissstruktur mit den gegenwärtigen Umbauten von Architekt Reto Egloff wieder gestärkt wird. Die rund anderthalb Stunden dauernde Baustellenführung Marktgasse 19/Spisergasse 23 wird zweimal angeboten, nämlich am Samstag, 14 Uhr, und am Sonntag, 11 Uhr. Treffpunkt ist am Bärenplatz vor dem Haus Marktgasse 19.

Die Teilnehmerzahl ist beschränkt, die Anmeldung zu den Führungen per E-Mail bis Freitagnachmittag obligatorisch. Am Samstagnachmittag öffnet die Denkmalpflege auch ihr Bauteillager zur freien Besichtigung. Darin finden sich ganz unterschiedliche historische Bauteile, die bei Umbauten oder Abbrüchen entfernt wurden und auf die Gelegenheit warten, an einem neuen Ort wiederverwendet zu werden. Dazu zählen etwa Fenster und Türen, Beschläge, Türschlösser, Türdrücker, Gitter und Geländer, Fussböden und Wandverkleidungen bis hin zu Lichtschaltern, Lampen und Uhren. Das Bauteillager steht am Samstag, 15 bis 17 Uhr, zur freien Besichtigung offen. Matthias Fischer, wissenschaftlicher Mitarbeiter der Denkmalpflege, steht für Erläuterungen zu den Objekten vor Ort zur Verfügung. Der Eingang zum Lager befindet sich auf der Ostseite des Halden-Schulhauses (Oberhaldenstrasse 15). Für den Tag des Denkmals wird der Weg dorthin mit Ballonen markiert sein. (sk/vre)

Naturmuseum Kurzführungen durch die Sonderausstellung Aus Anlass der Europäischen Tage des Denkmals bietet das Naturmuseum St.Gallen diesen Sonntag Gratis-Führungen zu je 30 Minuten durch die Sonderausstellung «Aus Meisterhand – Tierpräparate von Ernst Heinrich Zollikofer» an. Treffpunkt dafür ist um 10, 11, 12.30, 13.30, 14.30 und 15.30 Uhr vor dem Haupteingang des Museums. Auf dem kurzen Rundgang geben Martin Troxler und Lorenzo Vinciguerra Einblick ins Werk des legendären Tierpräparators Ernst Heinrich Zollikofer (1859-1930). Er galt als Meister seines Fachs. Bei seinen Vögeln etwa liegt jede Feder an ihrer exakt richtigen Position, seine Präparate wirken dadurch äusserst naturgetreu. Für viele heutige Zoologische Präparatoren ist und bleibt Zollikofer aufgrund seiner Arbeitsweise ein grosses Vorbild und ein meisterlicher Vorreiter seines Faches. (pd/vre)



Freitag, 10. September – 8:41 Uhr

Coronasituation im Kanton St.Gallen: 233 neue Ansteckungen und ein weiterer Todesfall für Donnerstag gemeldet

Der Kanton St.Gallen meldet in seinem Internetauftritt für Donnerstag 233 neue laborbestätigte Coronafälle. Damit haben sich seit März 2020 50'549 Personen im St.Gallischen mit dem Virus infiziert. Am Donnerstag wurde zudem ein weiterer Todesfall in Zusammenhang mit Covid-19 registriert. Die Zahl der St.Galler Coronatoten steht damit bei 729.

Die wichtigsten Kennzahlen zur Entwicklung der Coronapandemie im Kanton St.Gallen mit Stand am Donnerstag, 9. September, Mitternacht. Tabelle: Fachstelle Statistik Kanton SG

In Zusammenhang mit Covid-19 lagen am Donnerstagabend im Kanton St.Gallen 51 Patientinnen und Patienten in einem Spital. Die Zahl der Hospitalisierten hat sich damit in dieser Woche im St.Gallischen zwischen 50 und 60 eingependelt. Die Belastung für die Spitäler und insbesondere für das Personal ihrer Intensivstationen bleibt hoch.

Entsprechend der steigenden Zahlen der Neuansteckungen bleiben auch die Inzidenzwerte für den Kanton St.Gallen hoch: Die Sieben-Tage-Inzidenz lag am Donnerstag bei 307, die 14-Tage-Inzidenz bei 588. Die Inzidenz bezeichnet die Zahl der neuen Coronafälle in den vergangenen sieben und 14 Tagen hochgerechnet auf 100'000 Einwohnerinnen und Einwohner. (SK/vre)

Freitag, 10. September - 8:29 Uhr

Kanton St.Gallen unterstützt Nothilfe in Haiti mit 20'000 Franken

Der Kanton St.Gallen unterstützt die Hilfsorganisation Save the Children Schweiz mit 20'000 Franken aus dem Lotteriefonds zugunsten der Nothilfe für die Opfer des Erdbebens auf Haiti. Das teilt die Staatskanzlei mit. Die Organisation ist seit 1978 im karibischen Inselstaat tätig. Sie leistet derzeit Nothilfe nach dem Erdbeben vom 14. August. Von den dabei angerichteten Zerstörungen sind mindestens 820'000 Menschen, darunter 250'000 Kinder betroffen.

Das Erdbeben von Mitte August hat vor allem im Süden des Inselstaats Haiti schwere Zerstörungen angerichtet. Bild: Joseph Odelyn/AP

(14.8.2021)

Als Sofortmassnahmen verteilen Nothilfeteams von Save the Children Schweiz Hilfsgüter wie Planen, Decken, Kanister und Babykits, um schnell und unkompliziert Familien zu unterstützen. In einem nächsten Schritt soll die Hilfe ausgeweitet werden, unter anderem durch finanzielle Unterstützung für stark betroffene Familien oder durch Gesundheits- und Ernährungshilfe. Save the Children Schweiz ist seit 1978 auf Haiti tätig.

Donnerstag, 9. September - 16:25 Uhr

Olma 2021 soll möglichst normal ausfallen: Mit Gastkanton, mit Testzentrum und Herbstjahrmarkt light, aber ohne Umzug

Die Vorbereitungsarbeiten auf die diesjährige Olma, die 78. Schweizer Messe für Landwirtschaft und Ernährung in St.Gallen, laufen auf Hochtouren. Vier Wochen vor Messestart steckten alle Beteiligten mitten in den Vorbereitungen, heisst es in einer Olma-Mitteilung vom Donnerstag. Der Grossanlass soll so normal, wie das halt angesichts der Pandemie überhaupt möglich ist, vom 7. bis 17. Oktober über die Bühne gehen.

Auch für viele Städterinnen und Städter ein Höhepunkt jeder Olma: der Stall mit dem Grossvieh. Bild: Gian Ehrenzeller/ KEY (10.10.2019)

Von der Themenvielfalt und vom Programm her soll die Messe in der üblichen Breite daher kommen. Die Zahl der Ausstellerinnen und Aussteller wird allerdings kleiner sein als gewohnt: Rund zwei Drittel von ihnen haben für diesen Herbst zugesagt. Trotzdem werden gemäss Olma-Mitteilung sämtliche Hallen belegt sein. Dies auch, weil die alte Halle 1 nicht mehr steht und der Neubau erst 2023 bezogen werden soll. Damit steht für die Olma 2021 ohnehin weniger Fläche zur Verfügung.

Gastkanton an der diesjährigen Olma ist der Kanton Schaffhausen. Er präsentiert sich unter dem Obertitel «Bock auf Schaffhausen» gleich mit vier Sonderausstellungen. Dazu kommt der Festakt vom ersten Olma-Samstag in der Arena. Auf den eigentlich zu diesem Tag gehörenden Umzug durch die Innenstadt wird allerdings verzichtet: Weil die Umzugsroute nicht abgesperrt und Covidzertifikate geprüft werden können, ist er derzeit nicht bewilligungsfähig, wie es in der Olma-Mitteilung vom Donnerstag heisst.

Vorfreude auf 2021: Die Schweizer Messe für Landwirtschaft und Ernährung (Olma) war schon immer ein Schaufenster für Brauchtum... Bild: Olma 2019 ...und Landwirtschaft für ein inzwischen stark städtisch geprägtes Messepublikum. Bild: Olma 2019 Jodeln und zäuerlen in der Olma-Arena. Bild: Olma 2019 Das Säulirennen dürfte der bekannteste und beliebteste Einzelanlass an der Olma sein. Im Bild Rennsäuli und Publikum in der Arena in Aktion. Bild: Olma 2019 Trotz Internet und allen Unkenrufen von Gurus der Digitalisierung sind Live-Darbietungen an den Messeständen beim Publikum weiterhin beliebt. Bild: Olma 2019 Vor allem wenn die Akteure wortgewandt, originell und witzig sind. Bild: Olma 2019 Land trifft Stadt: Wer könnte da ernsthaft Nein zum Trockenfleisch aus den Appenzeller Hügeln sagen? Bild: Olma 2019 Ländlermusik einmal anders. Bild: Olma 2019 Wer siegt im Schweinekopf-Rodeo? Bild: Olma 2019 Kochtipps und Probiererli von den Küchenprofis. Bild: Olma 2019 Preisgekrönter landwirtschaftlicher Nachwuchs. Bild: Olma 2019 Ziegen schöppelen: eine Riesen-Attraktion für Stadtkinder. Bild: Olma 2019 Alles Wissenwerte über Käse. Bild: Olma 2019 Der High-Tech-Fernsehsessel der Zukunft. Bild: Olma 2019

Einschnitte gibt's wegen der Pandemie auch beim St.Galler Herbstjahrmarkt, der die Olma traditionellerweise begleitet: Der grosse Warenmarkt im Museumsquartier entfällt. Dafür organisieren Marktfahrer und Schausteller wieder einen Herbstjahrmarkt light auf dem Spelteriniplatz sowie um die Schulhäuser Spelterini und Hadwig. Geprüft wird, ob es möglich ist entlang der Sonnenstrasse einzelne Stände aufzustellen. (pd/vre)

Testzentrum Zertifikatspflicht und Möglichkeit für Tests Gemäss den Anti-Corona-Vorgaben des Bundes gilt an Grossveranstaltungen - also auch der Olma - für Personen ab 16 Jahren eine Zertifikatspflicht. Das Covidzertifikat, ohne das man nicht aufs Messegelände kommt, erhalten alle, die geimpft, genesen oder negativ getestet sind. Im Gegenzug gibt es im Olma-Areal während der Messe keine weiteren Einschränkungen wie beispielsweise Maskenpflicht oder Abstandsregeln. So können mit Hilfe des Covidzertifikats auch die sehr beliebten Degustationshallen 4/5 während der Olma geöffnet sein. Die Zertifikatspflicht wird auch für den Zutritt zum Herbstjahrmarkt light gelten. An der Olma werden Testmöglichkeiten zur Verfügung stehen. Diese Tests sind kostenpflichtig. Die Olma wird aber in der Lage sein, sie zu Sonderkonditionen anbieten zu können. Preise und Öffnungszeiten des Olma-Testzentrums sollen gemäss Mitteilung demnächst im Internet publiziert werden. Das Gesamtprogramm der Olma 2021 soll am 23. September vorgestellt werden.

Donnerstag, 9. September - 15:35 Uhr

Auf angespannte Personalsituation im Frauenteam reagiert: LC Brühl Handball verpflichtet Nikolina Čutura

Der LC Brühl Handball ist nochmals auf dem Transfermarkt aktiv geworden und hat auf die anhaltend angespannte Personalsituation in seinem ersten Frauenteam reagiert. Mit Nikolina Čutura stösst eine neue Rückraumspielerin zu den St.Gallerinnen. Die 23-jährige bosnisch-kroatische Doppelbürgerin erhält beim LC Brühl einen Vertrag bis zum Ende der Saison 2021/22.

Nikolina Čutura verstärkt das erste Frauenteam des LC Brühl Handball. Rechts im Bild Trainer Nicolaj Andersson. Bild: LC Brühl

Nach dem langfristigen Ausfall von Mathilde Schæfer, die noch mehrere Monate wegen ihrer Schulterverletzung pausieren muss, spitzte sich im ersten Frauenteam des LC Brühl Handball die Situation im linken Rückraum sowie im Abwehrzentrum zu, wie es in einem Newsletter heisst. Neben Schæfer fehlen Trainer Nicolaj Andersson im Rückraum auch Julia Forizs und Patrizia Brunner. Eine Entspannung der Personalsituation soll jetzt das Engagement von Nikolina Čutura bringen.

Die 182 Zentimeter grosse Rechtshänderin überzeugte im Probetraining und wurde für die laufende Saison verpflichtet. In der Vergangenheit spielte die 23-jährige in ihrer Geburtsstadt Mostar für HZRK Zrinjski, zuletzt stand sie bis Ende der Saison 2020/21 für HZRK Grude unter Vertrag. Čutura gehört zum Kader der bosnischen Nationalmannschaft, verfügt aber auch über einen kroatischen Pass. In ihrer Heimat absolvierte sie - parallel zu Handballkarriere - erfolgreich ihr Studium, das sie mit dem Master in Pharmazie abgeschlossen hat.

LC Brühl Handball Erstes Auswärtsspiel in Winterthur Die Handballerinnen des Spitzenteams des LC Brühl bestreiten diesen Sonntag ihre erstes Auswärtsspiel, und zwar bei Yellow Winterthur. Nikolina Čutura wird dabei noch nicht mittun; ihre Spielgenehmigung ist noch ausstehend. Also wird Trainer Nicolaj Andersson auf die gleichen Spielerinnen zurückgreifen wie beim Saisonauftaktsieg gegen Amicitia Zürich. Das Ziel ist dabei klar: Der zweite Sieg soll eingefahren werden. Die Partie in Winterthur wird am Sonntag, 16 Uhr, in der Eulach-Halle angepfiffen. Es kann im Internet als Livestream mitverfolgt werden. (pd/vre)

Donnerstag, 9. September – 14:55 Uhr

Brand in Heizungsraum wegen Schweissarbeiten

Am Mittwochmittag ist es im Heizungsraum eines Einfamilienhauses in Untereggen zu einem Brand gekommen. Es entstand Sachschaden in der Höhe von mehreren tausend Franken. Als Brandursache stehen gemäss Mitteilung der Kantonspolizei Schweissarbeiten im Vordergrund.

Blick in den am Mittwoch vom Feuer verwüsteten Heizungsraum im Einfamilienhaus in Untereggen. Bild: Kantonspolizei SG

(8.9.2021)

Am Mittwoch, kurz vor 13.15 Uhr, meldete ein Anwohner eine Rauchentwicklung aus dem Keller des Einfamilienhauses im Hinterhof in Untereggen. Die Feuerwehr stellte einen Brand in einem Heizungsraum fest. Sie konnte diesen dann allerdings rasch löschen. (kapo/vre)

Donnerstag, 9. September – 14:34 Uhr

Internationales Juniorenturnier der Curlerinnen und Curler im Lerchenfeld: Drei Teams mit St.Galler Beteiligung im Zentrum

Von Donnerstag bis Sonntag findet in der St.Galler Curlinghalle, die im Sommer als kantonales Impfzentrum diente, ein Turnier der European Junior Curling Tour (EJCT) statt. Dabei testen über 20 der besten Juniorinnen- und Juniorenteams ihre Frühform in der noch jungen Saison. Ausländische Teams werden aus Deutschland, Tschechien, Schottland, Norwegen und Österreich erwartet. Das Turnier ist der Auftakt zur Tour, die in Tschechien, Schottland, Norwegen und in der Schweiz Halt macht.

Gilt für die European Junior Curling Tour (EJCT) als Geheimtipp: die jungen St.Gallerinnen um Skip Isabel Einspieler (Mitte). Bild: PD

Die Augen des St.Galler Publikums werden vor allem auf drei Teams gerichtet sein. Das Team St.Gallen-Biel mit dem Einheimischen Jannis Bannwart rechnet sich bei den Junioren Chancen auf eine Topplatzierung aus. Mit der amtierenden Schweizermeisterin Malin Da Ros, die neu für GC Zürich spielt, strebt eine zweite St.Gallerin den Turniersieg an. Für das St.Galler Juniorinnenteam um Skip Isabel Einspieler geht es darum, die 2020 gesammelten Erfahrungen auf internationalem Niveau zu festigen.

Zuschauerinnen und Zuschauer sind in der St.Galler Curlinghalle herzlich willkommen. Speziell das «St.Galler Derby» zwischen den einheimischen Juniorinnen und GC mit Da Ros vom Donnerstag, 17 Uhr, verspricht Spannung. Die Finalspiele sind für Sonntag, 12 Uhr, angesetzt. Informationen zum Turnier gibt’s im Internet. (pd/vre)

Donnerstag, 9. September – 14:30 Uhr

Motorsäge und Trimmer aus dem Schrebergarten gestohlen

Zwischen Samstag- und Mittwochabend haben Einbrecher das Areal der Schrebergärten am Oberdorfbachweg hinter dem Bahnhof Gossau heimgesucht. Sie verschaffte sich gewaltsam Zutritt zu einem Gartenhaus. Daraus stahlen sie gemäss Mitteilung der Kantonspolizei verschiedene Garten-Elektrogeräte, darunter eine Motorsäge und einen Trimmer. Der Sachschaden durch den Einbruch wird als gering eingestuft. (kapo/vre)

Donnerstag, 9. September - 14:22 Uhr

Flohmarkt auf dem Areal Bach: Stöbern, flanieren, essen und trinken

Stöbern am Flomarkt auf der Zwischennutzung Areal Bach ist am Sonntag, 10 bis 16 Uhr, wieder möglich. Bild: PD

Auf «emsiges Markttreiben» hofft der Trägerverein des Areals Bach hinter dem Bahnhof St.Fiden am Sonntag. Von 10 bis 16 Uhr findet dort nämlich der Quartier-Flohmarkt statt. Neben Ständen mit Second-Hand-Artikeln und Sammlerstücken lädt der Standort auch zum gemütlichen Flanieren und Zusammensitzen ein. Ausserdem laden gemäss Mitteilung Getränke- und Food-Stände auch noch zum Essen und Trinken ein. (pd/vre)

Donnerstag, 9. September – 14:14 Uhr

Bremsmanöver zu spät bemerkt und aufgefahren: Autofahrerin leicht verletzt und Sachschaden für rund 15'000 Franken

Am Mittwoch ist es im Feierabendverkehr auf der St.Galler Stadtautobahn zu einer Auffahrkollision mit zwei Beteiligten gekommen. Eine Frau zog sich dabei durch die Wucht des Aufpralls leichte Verletzungen zu. Sie musste gemäss Mitteilung der Kantonspolizei von der Sanität ins Spital gebracht werden. Beim Unfall entstand Schaden von rund 15'000 Franken.

Am Mittwoch, 16.50 Uhr, war eine 40-jährige Frau mit ihrem Auto auf der St.Galler Stadtautobahn von Zürich her nach St.Margrethen unterwegs. Sie fuhr dabei hinter dem Auto eines 19-Jährigen. Als dieser seinen Wagen verkehrsbedingt abbremsen musste, bemerkte dies die Frau zu spät. Ihr Auto prallte in der Folge ins Heck des vorderen Fahrzeugs. (kapo/vre)

Donnerstag, 9. September - 13:21 Uhr

Am 19. September trifft der FC Rorschach-Goldach im Cup auf den grossen FC Basel: Spiel stösst auf viel Interesse, schon knapp 2000 Tickets verkauft

Das wird ein richtiges Fussballfest am Bodensee: Am Sonntag in einer Woche, 14.30 Uhr, trifft im Sechzehntelfinal des Schweizer Cup der FC Rorschach-Goldach auf den FC Basel. Die Rollen sind klar verteilt: Favorit auf der Sportanlage Kellen ist sicher der Traditionsklub aus der Super League. Der Klub vom See, der in der zweiten Liga Interregional spielt, ist der Underdog, der aber mit Sicherheit alles tun wird, um dem Favoriten das Leben so schwer wie möglich zu machen.

Im Facebook-Auftritt des FC Rorschach-Goldach gibt's laufend News über das Cupspiel gegen den FC Basel vom Sonntag. Screenshot: Facebook (9.9.2021)

Die Fussballer des FC Rorschach-Goldach werden das am 19. September vor einer imposanten Publikumskulisse tun können: Das Cupspiel stösst nämlich auf viel Interesse. Bisher wurden dafür - ohne den Gästesektor - rund 2'000 Tickets verkauft, wie dem Facebook-Auftritt des FC Rorschach-Goldach zu entnehmen ist. Und der Vorverkauf geht im Internet immer noch weiter. Für Besucherinnen und Besucher ab 16 Jahren kostet der Eintritt 25, für Jugendliche zwischen zwölf und 16 Jahren 15 Franken.

Der Fussballplatz auf der Sportanlage Kellen bei Goldach hat schon andere spektakuläre Spiele gesehen - wie 2017 das Testspiel zwischen dem FC St.Gallen und dem Southampton F.C.. Bild: Benjamin Manser

(15.7.2017)

Für den Zutritt zum Cupspiel muss ein gültiges Covidzertifikat (geimpft, genesen, getestet) vorgewiesen werden. Testmöglichkeiten bietet der FC Rorschach-Goldach auf dem Sportplatz Kellen im Vorfeld des Spiels auch noch selber an: Testen lassen kann man sich dort am Samstag, 18. September, 15 bis 18 Uhr, sowie am Sonntag, 19. September, 10 bis 15 Uhr. Gegen Vorweisung der Krankenkassenkarte und eines amtlichen Ausweises ist der Test gratis; sonst kostet er fünfzig Franken, die vor Ort zu bezahlen sind. (dwi/vre)

Donnerstag, 9. September - 12:33 Uhr

Fides-Schülerturnier kann am Wochenende auf dem Sportplatz Halden stattfinden: Unter freiem Himmel und zugänglich nur mit Covidzertifikat

Der SV Fides hat vom Gesundheitsdepartement des Kantons St.Gallen die Covid-Bewilligung für die Durchführung des 55. Fides-Schülerturniers erhalten. Es findet am kommenden Wochenende als Freiluftanlass auf dem Sportplatz Halden im Osten der Stadt St.Gallen statt. Das Handballturnier wird als 3G-Anlass durchgeführt. Das heisst, dass nur geimpfte, genesene oder getestete Personen Zutritt zum Turniergelände Zutritt. Von der Zertifikatpflicht befreit sind Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren. Es besteht ein beschränktes Angebot für einen Gratis-Covid-Test vor Ort.

Die Organisatorinnen und Organisatoren hoffen fürs 55. Fides-Schülerhandballturnier vom Wochenende auf schönes Wetter. Bild: Coralie Wenger

Eine Schlechtwettervariante mit Versschiebungsmöglichkeit, wie sie in früheren Jahren jeweils zur Verfügung stand, als ins Athletikzentrum gezügelt wurde, entfällt diesmal aufgrund der aktuellen Covid-19-Bestimmungen von Bund und Kanton. «Wir hoffen jetzt einfach, dass sich das Wetter für uns entscheidet», gibt sich OK-Präsident Thomas Corradini für die Austragung vom Wochenende zuversichtlich. Die Spielpläne für die zwei Tage sind im Internet einsehbar. (fb/vre)

Donnerstag, 9. September - 11:48 Uhr

Vorverkauf für St.Galler Gastspiel des Circus Knie gestartet: Nach über zwei Jahren erstmals wieder auf dem Spelteriniplatz

Nach über zwei Jahren gastiert der Circus Knie vom 12. bis 21. November endlich wieder in St. Gallen. Der Vorverkauf für die 13 am üblichen Standort auf dem Spelteriniplatz geplanten Vorstellungen wurde am Donnerstagmorgen gestartet. Für den Besuch des Circus ist ein Covidzertifikat (geimpft, genesen, getestet) obligatorisch. Tickets sind im Vorverkauf im Internet direkt beim Circus Knie unter oder beim Ticketcorner sowie an der Zirkuskasse erhältlich. Online gibt's auch weitere Informationen zum Anti-Corona-Schutzkonzept.

Bevor er vom 12. bis 21. November nach St.Gallen kommt, gastiert der Circus Knie noch in Genf (Bild), Lausanne und Zürich. Bild: Salvatore Di Nolfi/

EPA (27.8.2021)

Im Programm der diesjährigen Tournee des Circus Knie figurieren unter anderem die Mad Flying Bikers, die Tierdressuren der Familie Knie und das Comedy-Duo Full House. Erstmals rockt zudem Bastian Baker in diesem Jahr das Zirkuszelt. Nach einem herausfordernden Coronajahr 2020 freut sich Géraldine Knie darauf, wieder in St. Gallen gastieren zu dürfen. «Seit Ende Juli dürfen wir unser Publikum wieder verzaubern. Dazu haben wir eine Show zum Staunen und Geniessen kreiert», wird die artistische Direktorin des Circus Knie in einer Mitteilung zitiert.

Circus Knie 13 Vorstellungen in St.Gallen geplant Freitag, 12. November, 19.30 Uhr.

Samstag, 13. November, 15.00 und 19.30 Uhr.

Sonntag, 14. November, 10.30 und 14.30 Uhr.

Dienstag, 16. November, 19.30 Uhr.

Mittwoch, 17. November, 19.30 Uhr.

Donnerstag, 18. November, 19.30 Uhr.

Freitag, 19. November, 19.30 Uhr.

Samstag, 20. November, 15.00 und 19.30 Uhr.

Sonntag, 21. November, 10.30 und 14.30 Uhr.

Donnerstag, 9. September - 11:12 Uhr

Mittlerer Teil der St.-Georgen-Strasse bis Dezember für Autos gesperrt: Stadt reagiert auf Kritik und will entlang Baustelle Verkehrssicherheit verbessern

Also doch. Was sich aufgrund von Kritik aus der Nachbarschaft und der Stadtpolitik angedeutet hat, wird jetzt Realität: Ab Montag bis voraussichtlich Dezember wird die St.-Georgen-Strasse entlang der Baustelle zwischen der Etzelbünt- und der Wenigerstrasse für Motorfahrzeuge gesperrt. Die Zu- und Wegfahrt für Anwohner und Zubringer, für den Stadtbus und für Velos bleibt gewährleistet.

Die Sperrung ist gemäss Mitteilung der Stadt eine Sicherheitsmassnahme zugunsten von Fussgängerinnen und Fussgänger, insbesondere von Schulkindern, die die Baustelle passieren und sich die Strasse derzeit mit Autos und anderen Verkehrsteilnehmern teilen müssen. Mit der Teilsperrung lasse sich auch der Schutz des Baustellenpersonals besser gewährleisten und es könne schneller gearbeitet werden, schreibt die Stadt.

Die Platzverhältnisse neben der Baustelle auf der St.-Georgen-Strasse sind tatsächlich prekär: Für Fussgänger bleibt links neben dem Stadtbus kein Platz mehr. Bild: Sandro Büchler

(25.8.2021)

An der St.-Georgen-Strasse zwischen Weniger- und der Etzelbüntstrasse werden derzeit etappenweise Bauarbeiten ausgeführt. Dabei werden die Werkleitungen und die Strasse selber saniert. Dass sich Fussgängerinnen und Fussgängern entlang der Baustelle die verbleibende Fahrbahn mit Autos, Stadtbus und Velos teilen müssen, hat Ende August zu heftiger Kritik im Quartier und auch zur Einreichung einer Einfachen Anfragen von SVP-Stadtparlamentarier René Neuweiler geführt.

Die Stadt räumt nun in ihrer Mitteilung vom Donnerstag ein, dass es «in den vergangenen Wochen teils zu gefährlichen Situationen» gekommen sei. Die Erhöhung der Polizeipräsenz, die Verkehrsreglung durch einen Verkehrsdienst und die Umleitung der Fussgängerinnen und Fussgänger auf Fusswege über Privatgrundstücke hat die Situation zwar etwas entspannt, die Probleme aber nicht definitiv gelöst. So gingen gemäss Mitteilung auch nach den ersten Verbesserungen noch viele Reklamationen zur Verkehrssicherheit ein.

Der mittlere Abschnitt der St.-Georgen-Strasse wird bis Dezember saniert. Gearbeitet wird gleichzeitig immer in den gleich gefärbten Etappen. Grafik: Stadt St.Gallen

Darauf reagiert die Stadt jetzt mit der Teilsperrung der St.-Georgen-Strasse vom kommenden Montag bis voraussichtlich in den Dezember hinein. Die Zu- und Wegfahrt für direkte Anwohnerinnen und Anwohner bleibt dabei gewährleistet. Wer jedoch ausserhalb des Baustellenbereichs wohnt, darf nicht mehr durch diesen fahren. Für sie - und den Durchgangsverkehr vom und in die Appenzeller Hügel - wird eine Umleitung via Speicherstrasse signalisiert. (sk/vre)

Donnerstag, 9. September - 10:10 Uhr

Vierte Coronawelle hat Kanton St.Gallen voll im Griff: 318 neue Ansteckungen für Mittwoch gemeldet

Der Kanton St.Gallen meldet in seinem Internetauftritt für Mittwoch 318 neue laborbestätigte Coronafälle. Damit haben sich seit März 2020 50'316 Personen im St.Gallischen mit dem Virus infiziert. Am Mittwoch wurde wiederum kein Todesfall in Zusammenhang mit Covid-19 registriert. Die Zahl der St.Galler Coronatoten steht damit bei 728.

Die wichtigsten Eckzahlen zur Entwicklung der Coronapandemie im Kanton St.Gallen mit Stand am Mittwoch, 8. September, um Mitternacht. Tabelle: Fachstelle Statistik Kanton SG

In Zusammenhang mit Covid-19 waren am Mittwochabend im Kanton St.Gallen 59 Patientinnen und Patienten hospitalisiert. 23 davon lagen auf einer Intensivstation; 21 mussten künstlich beatmet werden. Die Zahl der Hospitalisierten hat sich damit im St.Gallischen zwischen 50 und 60 eingependelt. Die Belastung für die Spitäler und insbesondere für das Personal ihrer Intensivstationen bleibt sehr hoch.

Entsprechend der steigenden Zahlen bei den Neuansteckungen gehen auch die Inzidenzwerte für den Kanton St.Gallen deutlich nach oben: Die Sieben-Tage-Inzidenz lag am Mittwoch bei 307, die 14-Tage-Inzidenz bei 580. Die Inzidenz bezeichnet die Zahl der neuen Coronafälle in den vergangenen sieben und 14 Tagen hochgerechnet auf 100'000 Einwohnerinnen und Einwohner. (SK/vre)