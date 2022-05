05:21 Uhr dienstag, 17. mai

Drei Vereine mit Sitz in St.Gallen geehrt: Prix Benevol auch für SC Brühl, Verein Nordklang und Telefon 143

Dieses Jahr haben gleich drei Vereine mit Sitz in der Stadt St.Gallen den kantonalen Prix Benevol gewonnen. Es sind dies der SC Brühl, der Verein Nordklang sowie «Telefon 143 - Die Dargebotene Hand» Ostschweiz und Fürstentum Liechtenstein. Die drei Organisationen erhielten je 2'500 Franken, wie Benevol mitteilt. Die Verleihung fand am Freitag bei der St.Galler Kantonalbank statt, die das Preisgeld sponserte.

Ein Teil der Vertreterinnen und Vertreter der in diesem Jahr mit dem kantonalen Prix Benevol geehrten Vereinen. Bild: Benevol/PD (13.5.2022)

Der SC Brühl wurde in der Kategorie Sport ausgezeichnet. Der Fussballklub tue sich durch seine Jugendförderung hervor, aber auch durch sein soziales Engagement, heisst es in der Mitteilung. In der Kategorie Kultur wiederum gewann der Verein Nordklang. Er habe mit dem gleichnamigen Festival eine Plattform für nordische sowie Schweizer Künstlerinnen und Künstler geschaffen und etabliert.

Die Dargebotene Hand erhält den Preis in der Kategorie Gesellschaft. Dank dieser Organisation und ihren rund 70 Freiwilligen hätten Menschen in schwierigen Lebenssituationen auch dann eine Anlaufstelle, wenn Fach- oder Beratungsstellen bereits geschlossen seien, heisst es in der Würdigung des Prix Benevol. Telefon 143 sei Anrufenden behilflich, Schwierigkeiten einzuordnen, den Überblick über die eigene Situation wieder zu gewinnen und weiterführende Schritte zu entwickeln.

Das Maskottchen des SC Brühl nimmt den symbolischen Check für den kantonalen Prix Benevol 2022 in der Kategorie Sport entgegen. Bild: Benevol/PD (13.5.2022)

Weiter wurde am Freitag auch der Verein Vitas aus Au in der Kategorie Innovation mit dem kantonalen Benevol-Preis geehrt. Diese Organisation betreibt einen Quartiergarten mit Migranten und Einheimischen. In der Kategorie Umwelt gewann die Naturschutzgruppe Alta Rhy aus Diepoldsau. Ihre Mitglieder und Freiwilligen kümmern sich um den Erhalt von Lebensräumen am Alten Rhein. (pd/mha)