11:05 Uhr freitag, 29. april

Arbeiten am Tag der Arbeit: Gewerkschaft protestiert gegen «fehlenden Respekt» gegenüber Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern

Am Sonntag ist 1. Mai und damit traditionellerweise Tag der Arbeit. Trotzdem ist die Obi-Filiale in Abtwil am kommenden Sonntag geöffnet. Mindestens ein Teil des Personals arbeitet also am Tag der Arbeit. Dagegen protestiert die Unia-Sektion Säntis-Bodensee in einer Mitteilung vom Freitag scharf. Die Gewerkschaft fordert Migros und Obi auf, ihre Geschäfte am 1. Mai geschlossen zu halten. Aus Respekt vor Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern.

Das Obi in Abtwil am Sonntag sein Personal am Tag der Arbeit arbeiten lässt stösst der Gewerkschaft Unia sauer auf. Bild: Hannes Thalmann

Auch wenn der 1. Mai im Kanton St.Gallen kein offizieller Feiertag ist, spricht es für die Unia Bände, dass Obi das Personal an diesem Sonntag «antraben lässt». Das vor einiger Zeit noch als systemrelevant gefeierte Verkaufspersonal werde so daran gehindert, seinen Festtag gebührend zu begehen. Gleichzeitig werde mit dem Sonntagsverkauf auch seine Freizeit beschnitten. Das, so schreibt die Unia, sei kein respektvoller Umgang mit dem systemrelevanten Personal.

Das Beispiel zeigt für die Gewerkschaft, wohin es für die Unternehmen gehe, wenn mit der Liberalisierung der Ladenöffnungszeiten der Sonntagsverkauf eingeführt werde. Dagegen wehre sich die Initiative «Kein Sonntagsverkauf», über die in der Stadt St.Gallen am 15. Mai abgestimmt wird. Dies, weil es gegenüber dem Personal unfair sei, den Sonntag zum Einkaufstag zu machen, schreibt die Unia. (pd/vre)